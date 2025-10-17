Ultimele mesaje postate de Flavia Groșan, doctorița controversată din pandemia Covid. Ce chinuri a trăit înainte să intre în comă
Cancan.ro, 17 octombrie 2025 23:50
Medicul pneumolog Flavia Groșan, care a devenit cunoscută în timpul pandemiei prin afirmațiile sale controversate, este în comă la ATI. Potrivit surselor medicale, starea acesteia este critică. Doctorița a fost internată în noaptea de joi […]
Gimnasta de aur a României, proces tensionat cu fostul soț, politician! Acuzații grave, discuții aprinse, interogatorii și probe video! # Cancan.ro
La aproape zece ani de la divorț, Maria Olaru, fosta gimnastă de aur a României, și Mihai Bogdan Diaconu, fost deputat, s-au reîntâlnit — nu pe teren neutru, ci în sala de judecată! Cei doi […]
Săndel Bălan n-a mai convins-o nici cu televiziunea! Artista nu vrea să mai audă de tatăl ei și i-a refuzat propunerea! # Cancan.ro
Andreea Bălan a rupt-o definitiv cu tatăl său, de ani de zile, mai ales pe plan profesional. Deși odinioară se regăseau pe aceeași scenă, legătura dintre cei doi s-a deteriorat ireversibil. Recent, relația tata-fiică a […]
Nicoleta Luciu, decizia care a transformat-o complet, la 45 de ani! „Am fost în Turcia și mi-am micșorat…” # Cancan.ro
Nicoleta Luciu a făcut furori în perioada sa de glorie, datorită fizicului său. Bustul impresionant i-a adus pictoriale bine plătite în revistele destinate bărbaților. Dar și multe alte contracte, în urmă cu ceva ani. Puțin […]
Prințesa Ochelarilor l-a scos la dans pe „milionarul castravete”. I-a arătat ce înseamnă viața de noapte din Capitală! # Cancan.ro
Irina Cristescu, cea cunoscută drept “Prințesa ochelarilor”, este o prezență aparte în peisajul highlife-ului bucureștean. După o relație tumultoasă cu cel supranumit Droopy, încheiată la dorința acesteia, Prințesa ochelarilor trăiește acum o nouă poveste de […]
În general, orice salariat din România își poate verifica istoricul profesional direct online, simplu și ușor, folosind doar CNP-ul, prin intermediul platformei Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Acest proces oferă acces rapid la informațiile […]
Oana Monea s-a simțit umilită în concediu! Ce i-a putut face o prietenă: „A fost cea mai horror vacanță a mea” # Cancan.ro
Oana Monea este foc și pară după o vacanță nereușită. Cea care i-a stricat toată distracția este chiar prietena ei. Cele două au plecat într-o mică escapadă împreună, însă, în loc să se bucure de […]
Doctorița Flavia Groșan, cunoscută în urma afirmațiilor controversate din pandemia de Covid, este în comă la ATI. Starea ei e gravă! # Cancan.ro
Medicul pneumolog, Flavia Groșan, în stare gravă la spital. Celebra doctoriță s-a făcut remarcată prin afirmațiile controversate făcute în pandemia Covid, potrivit cărora în spitale medicii omoară pacienții, în timp ce ea deține tratamente miraculoase, […]
Ce s-a întâmplat cu robinetul de gaz care a fost sigilat joi de Distrigaz, după ce blocul din Rahova a explodat # Cancan.ro
Explozia ce a avut loc în această dimineață, 17 octombrie, în Rahova a lăsat în urmă pagube considerabile, victime și multe întrebări fără răspuns. Pentru moment vina se aruncă dintr-o parte în alta, iar firul […]
E însărcinată! Fosta concurentă de la Mireasa și soțul ei vor deveni părinți pentru a doua oară # Cancan.ro
Fericire mare în familia Claudiei Shik. Fosta concurentă de la Mireasa, sezonul 2, va deveni mamă din nou și este în culmea fericirii. Bruneta a împărtășit cu familia sa vestea cea mare într-o zi extrem de […]
Nicușor Dan, prima reacție după explozia din Rahova: „Este revoltător și inadmisibil ca, în România anului 2025…” # Cancan.ro
O nouă tragedie a lovit în această dimineață, 17 octombrie, Capitala. O explozie de proporții a zguduit liniștea cartierului Rahova. Au fost înregistrate pagube considerabile, trei oameni și-au pierdut viața, iar alți 17 au fost […]
Cum a fost ucisă femeia descoperită în Pantelimon. Fiica ei și iubitul au recunoscut tot: i-au pus somnifere într-un pahar cu suc, apoi… # Cancan.ro
Tragedie cumplită în București. O femeie a fost găsită fără suflare într-o pădure de lângă Capitală. Aceasta a fost ucisă chiar de iubitul fiicei sale, în vârstă de 20 ani. Asasinul și-a recunoscut fapta atunci […]
Actorul de la Pro TV s-a despărțit de iubită, după patru ani de relație. Fanii așteptau să-l vadă la altar, dar… “Am cunoscut pe cineva și lucrurile au funcționat” # Cancan.ro
Daniel Nuță, protagonistul serialului Groapa, este liber de contract pe plan sentimental. Relația cu iubita sa, actrița Cezara Petredeanu a ajuns la final după 4 ani de relație. În loc să asistăm la o nuntă, […]
Răsturnare de situație! Cine ar fi umblat la robinetul de gaz al blocului din Rahova. Acuzații grave: „Zice să-mi plătiți 1.500 lei” # Cancan.ro
În urma exploziei din Sectorul 5 al Capitalei, vina se aruncă dintr-o parte în alta. Iar întrebarea cea mai importantă care rămâne este: cine a umblat, de fapt, la robinetul de gaz al blocului. Ei […]
La ce oră a fost oprit gazul care alimenta blocul din Rahova, de fapt, și când au revenit locuitorii cu telefoane disperate către Distrigaz # Cancan.ro
O explozie puternică s-a produs în această dimineață, 17 octombrie, în Sectorul 5 din Capitală. În urma celor întâmplate, trei oameni și-au pierdut viața, iar alți 14 au fost grav răniți, fiind transportați de urgență […]
Cea mai urmărită persoană publică din România în 2025 este Selly! Andrei Șelaru, reușită pentru al doilea an la rând # Cancan.ro
Selly face ce face și rămâne în top! Pentru al doilea an consecutiv, acesta a fost desemnat cea mai urmărită persoană publică din România. Cu o comunitate mare de fani și numeroase proiecte în desfășurare, […]
Iubitul tinerei gravide care a murit în explozia din Rahova este devastat! Urma să devină părinte, dar și-a văzut iubita și bebelușul printre ruine # Cancan.ro
Trei persoane și-au pierdut viața în explozia care a avut loc în Sectorul 5 al Capitalei și alte 14 au fost grav rănite, fiind transportate de urgență la spital. Printre cei care au murit în […]
Calvarul de la Colectiv se repetă și după explozia din Rahova. Cine acuză: „Nu s-a făcut nimic în cei 10 ani” # Cancan.ro
În această dimineață, 17 octombrie, o explozie a zguduit liniștea cartierului Rahova. Imediat după ce deflagrația s-a produs a început haosul. Un haos asemănător cu cel din urmă cu 10 ani, atunci când a avut […]
Tzancă Uraganu și-a luat super bolid! Manelistul și-a asortat ultimul model de iPhone cu un Lamborghini Urus top, top, top! # Cancan.ro
Tzancă Uraganu este unul dintre cei mai cunoscuți maneliști din România, iar de data aceasta a făcut din nou furori în mediul online cu noua sa achiziție. După ce a pus mâna pe noul iPhone […]
Dorian Popa nu se uită la bani când vine vorba de Andreea. A cheltuit 25.000 de euro dintr-un foc și a dat-o pe spate! # Cancan.ro
Dorian Popa nu se uită la bani când vine vorba de partenera sa! Influencerul cu afaceri în domeniul imobiliarelor, dar și în mediul online, ne-a făcut câteva mărturisiri exclusive despre planurile de viitor pe care […]
Ce a pățit Delia în timp ce se plimba prin parc. Artista a luat foc: „S-a dat astăzi drumul la dubioși? Am spray la mine” # Cancan.ro
Delia este una dintre cele mai de succes artiste din România și are numeroși fani. Mulți sunt cei care își doresc o poză sau un autograf de la ea, dar cântăreața are niște limite foarte […]
Fosta ispită de la Insula iubirii se mărită! „Ne este foarte ușor să facem, nu ne reține ceva” # Cancan.ro
Bianca Pop, ispita care nu ieșea din casă fără 1.000 de euro cash în buzunar, s-a făcut femeie de casă. Fosta asistentă TV a devenit mamă, iar acum se pregătește să devină soție cu acte […]
Ce pedeapsă va primi persoana care a rupt sigiliul montat de Distrigaz în blocul din Sectorul 5, din Rahova. Legea este aspră! # Cancan.ro
Vineri, 17 octombrie 2025, un bloc din Sectorul 5 al Capitalei a fost distrus din cauza unei explozii extrem de puternice. Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție, iar, în aceste momente, blocul se află […]
Cum a reușit un român să își cumpere cârnați, ruladă și cașcaval cu doar 0,03 bani de la Kaufland # Cancan.ro
Un client a reușit să pună internetul pe jar, după ce a arătat bonul de cumpărături care avea o valoare mai puțin obișnuită. Acesta a cumpărat cârnați, ruladă și cașcaval cu doar 0.03 bani dintr-un […]
O explozie de proporții a distrus în această dimineață, 17 octombrie, liniștea cartierului Rahova. În urma celor întâmplate, trei oameni și-au pierdut viața, iar alți 13 au fost grav răniți. Acum, au apărut imagini filmate […]
Cornel Păsat, la un pas de dezastru! Ce a trăit artistul în momentul exploziei uriașe din Rahova: „Mi-am pus mâinile la cap!” | EXCLUSIV # Cancan.ro
Explozia care a zguduit din temelii cartierul Rahova și a distrus complet două etaje ale unui bloc a fost resimțită și-n zonele apropiate. Chiar și în Bragadiru, acolo unde persoane cunoscute din showbiz-ul autohton și-au […]
Alertă alimentară: Carrefour a retras un produs posibil contaminat! Cum îţi recuperezi banii # Cancan.ro
Carrefour a anunțat retragerea de la vânzare a produsului “Fasole cu cârnați Maestro”, produs de Caroli Food Group Pitești SRL, din cauza unei posibile contaminări cu un corp străin. Potrivit Autorității Naționale Sanitare Veterinare și […]
Test de logică | O singură mașină din cele 64 din imagine este diferită! O puteți identifica? # Cancan.ro
Este vineri și este timpul să facem un scurt exercițiu pentru minte. Ne testăm abilitățile, iar astăzi o să o facem prin deslușirea unui test de logică, destul de dificil. Tot ce trebuie să faci […]
De câți ani se cunosc Irina Columbeanu și Andreea Bostănică, de fapt. Au ieșit la restaurant și șatena a gafat din nou! # Cancan.ro
Irina Columbeanu și Andreea Bostănică fac ce fac și petrec tot mai mult timp împreună. Întâlnirea dintre cele două s-a lăsat cu câteva ieșiri în Dubai, orașul milionarilor. Deși mulți au crezut că regăsirea lor […]
Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă un banc savuros în această zi de vineri. A venit momentul să vă încărcați bateriile și să vă bucurați din plin de această glumă, care are ca personaj principal o […]
Este doliu în familia lui Adrian Năstase! Dana Marina Barb, sora acestuia a murit la vârsta de 72 de ani. Îndurerat, fostul prim-ministru al României a transmis un mesaj plin de emoție. Joi, 16 octombrie, […]
Greșelile care duc la fermentarea zacuscăi. Cum o poți salva dacă are bule de aer sau miros acru # Cancan.ro
Pentru că tot este anotimpul în care gospodinele pun la conservat legume pentru iarnă, a venit și timpul zacuscăi. Specialiștii în gastronomie vin cu sfaturi practice și utile în cazul în care observați că zacusca […]
Alessia (fosta lui RAVA) face ravagii pe Instagram! Cum s-a transformat blondina, după despărțirea de celebrul trapper # Cancan.ro
Rava a cucerit cele mai frumoase femei de-a lungul carierei sale, dar se pare că inima lui nu s-a oprit la o anume domnișoară. Deși la începutul anului păreau că sunt în relații bune, iată […]
Cum s-a zguduit pământul în timpul exploziei din Sectorul 5. Imaginile video ale unei camere au surprins mișcările ca de cutremur # Cancan.ro
O explozie puternică a zguduit în această dimineață un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, provocând scene de panică și distrugeri masive. Deflagrația, cel mai probabil cauzată de o acumulare de gaze, a afectat grav […]
Daniel Pavel își face bagajele pentru Thailanda! Schimbarea pe care șefii de la Pro TV i-au impus-o pentru noua emisiune Desafio: “Încerc să fiu la înălțimea formatului” # Cancan.ro
După ce Survivor a fost scos din grila Pro TV, șefii speră să rupă audiențele cu noul format Desafio, la cârma căruia va fi tot Daniel Pavel, prezentator cu ștate vechi și priză la public. […]
Ce a văzut o femeie la ora 9:00 dimineața, înainte de explozia din Sectorul 5. Ea crede că acesta e motivul pentru care s-a produs deflagrația # Cancan.ro
O explozie puternică a zguduit joi dimineață un bloc din sectorul 5 al Capitalei, provocând pagube majore și numeroase victime. Deflagrația, produsă cel mai probabil din cauza unei acumulări de gaz, a afectat mai multe […]
Noi detalii în cazul exploziei din Rahova. ANRE confirmă că sigiliul de la gaze a fost rupt # Cancan.ro
Autoritatea de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) confirmă faptul că sigiliul de la robinetul de gaz din bloc a fost rupt în ziua în care a avut loc explozia. Autoritățile nu exclud varianta ca un […]
Ce se va întâmpla cu locuitorii care nu mai pot sta în blocul distrus de explozia din Sectorul 5. Primarul Capitalei a făcut anunțul # Cancan.ro
În urma exploziei devastatoare care a avut loc într-un bloc de locuințe din sectorul 5 al Capitalei, mai multe familii au rămas fără casă. Deflagrația, care a afectat grav două etaje ale clădirii și a […]
Ce s-a întâmplat cu o zi înainte de explozia blocului din Sectorul 5 al Capitalei. O locatară a semnalizat indiferența autorităților # Cancan.ro
Sunt clipe de groază în cartierul Rahova din București. În dimineața zilei de vineri, 17 octombrie 2025, un bloc de 8 etaje a fost aproape distrus din cauza unei explozii puternice. Cu 24 de ore […]
Cum arată interiorul unui apartament afectat de explozia din Sectorul 5 al Capitalei. Sălile de clasă ale liceului „Dimitrie Bolintineanu”, devastate # Cancan.ro
Clipe de coșmar în Sectorul 5 al Capitalei! Cartierul Rahova a fost zguduit vineri dimineață de o explozie puternică într-un bloc de locuințe situat pe Calea Rahovei, în imediata apropiere a Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”. […]
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – C.S.C. 1599 Șelimbăr, sâmbătă, 18 octombrie 2025, de la ora 11.00 # Cancan.ro
Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal Steaua – C.S.C. 1599 Șelimbăr, sâmbătă, 18 octombrie 2025, de la ora 11.00. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe site-urile ProSport și LIGA 2, dar și pe […]
Blocul în care a avut loc expozia din Sectorul 5, un real pericol: clădirea se poate prăbuși! Raed Arafat: „Rugămintea este să nu riscați” # Cancan.ro
Cartierul Rahova din sectorul 5 al Capitalei s-a transformat vineri dimineață într-un adevărat epicentru al dezastrului, după ce o explozie extrem de puternică a distrus parțial un bloc de locuințe cu opt etaje. Explozia a […]
Lumea muzicii rock este în doliu după moartea legendarului chitarist Ace Frehley! Cofondatorul trupei KISS a încetat din viață la vârsta de 74 de ani, lăsând în urma multă durere. Anunțul cu privire la deces […]
Răzvan Vasile, creatorul „Mindset Mastery – Transformarea Minții”, vine la Altceva cu Adrian Artene # Cancan.ro
Sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 19:00, pe canalul de YouTube Altceva cu Adrian Artene, descoperă un nou episod inspirațional care îți poate schimba modul de a gândi. Invitatul acestei ediții este Răzvan Vasile, antreprenor, […]
În România există o localitate unde prețurile din sectorul imobiliare par să fi stat în loc. Un român vinde o casă cu două camere pentru doar 7.000 de euro. Utilizatorii unei platforme de vânzare-cumpărare au […]
Bilanțul victimelor expoziei din Sectorul 5 al Capitalei a crescut. Câte persoane au nevoie de îngrijiri. Informații de ultimă oră # Cancan.ro
O explozie puternică a avut loc într-un bloc din sectorul 5 al Capitalei, provocând multiple victime. Din primele informații, incidentul ar fi fost cauzat de o acumulare de gaz, iar autoritățile au intervenit de urgență […]
Martorul principal al accidentului din Berceni rupe tăcerea! Declarația lui răstoarnă tot ce s-a spus despre Elena, victima șoferului de 20 de ani # Cancan.ro
Un accident tragic petrecut în cartierul Berceni a zguduit comunitatea locală după ce o femeie de 35 de ani și-a pierdut viața în timp ce traversa strada împreună cu fetița sa de doar doi ani. […]
