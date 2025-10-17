Tensiuni tot mai mari între SUA și Venezuela. Donald Trump, avertisment pentru Nicolas Maduro: „Nu te joci cu Statele Unite”
Digi24.ro, 17 octombrie 2025 23:50
Președintele american Donald Trump a transmis un nou avertisment liderului venezuelean Nicolás Maduro, după ce acesta ar fi încercat să obțină o înțelegere cu Washingtonul oferind „totul, inclusiv resursele naturale” ale țării sale. Declarația a venit pe fondul intensificării operațiunilor militare americane în Marea Caraibilor, unde un atac al SUA asupra unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri s-a soldat cu doi morți. Trump a sugerat că regimul de la Caracas se teme de o confruntare directă cu Washingtonul, în timp ce administrația Maduro respinge acuzațiile privind traficul de droguri și denunță loviturile americane.
Acum o oră
23:50
Ipotezele pe care merg anchetatorii în cazul exploziei din Rahova. Audieri la Poliția Capitalei # Digi24.ro
Investigația anchetatorilor privind explozia devastatoare din cartierul bucureștean Rahova pornește, în principiu, de la două ipoteze și părerea experților este că tragedia putea fi evitată.
23:50
23:40
Urs observat în curtea unei școli din județul Alba. Este al doilea incident de acest fel în decurs de o săptămână # Digi24.ro
Un urs a fost observat vineri seara în curtea şcolii din satul Biia, în apropiere de Blaj. Cu doar câteva zile în urmă, un alt exemplar a fost văzut dând târcoale unei unități de învățământ, în centrul localităţii Sântimbru. Autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT pentru a avertiza populația asupra pericolului.
Acum 2 ore
23:30
Pete Hegseth, surprins purtând o cravată în culorile steagului rus la întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin # Digi24.ro
La întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski a participat și secretarul american al Apărării, Pete Hegseth. Un accesoriu din ținuta șefului Pentagonului a atras atenția: cravata, conform UNN.
23:10
„Kremlinul zburător” și zidul sancțiunilor: poate UE deschide cerul pentru Vladimir Putin? Drum riscant al liderului rus către Ungaria # Digi24.ro
O nouă demonstrație de forță diplomatică este așteptată în următoarele două săptămâni: summitul Trump-Putin, de la Budapesta, unde ar putea fi schițate detaliile păcii în Ucraina. Pentru liderul de la Kremlin însă, călătoria către capitala Ungariei nu va fi una simplă. Cu spațiul aerian al Uniunii Europene închis pentru avioanele rusești, orice zbor prezidențial ar necesita o derogare specială - o excepție diplomatică rară, ce transforma simpla deplasare într-un gest geopolitic de proporții, scriu jurnaliștii BBC. Traiectoria avionului prezidențial rus ar putea include și spațiul aerian al României.
23:00
Momentul în care dronele ucrainene atacă un depozit de petrol din Crimeea. Urmează un incendiu de proporții # Digi24.ro
Forțele de operațiuni speciale ale Ucrainei au confirmat că, în noaptea de 17 octombrie, un atac cu drone a vizat un depozit de petrol și o instalație industrială situate în apropierea bazei aeriene ruse Gvardeiskoie din Crimeea ocupată.
22:50
Trei morți și mai mulți răniți, după ce un autobuz s-a răsturnat în Serbia: „A părăsit carosabilul din motive necunoscute” # Digi24.ro
Trei oameni au murit, iar câteva zeci s-au ales cu răni vineri, 17 octombrie, într-un accident în care a fost implicat un autobuz ce transporta angajați ai unei fabrici din nord-vestul Serbiei, au transmis autoritățile locale citate de AFP, potrivit Agerpres.
22:50
Un român și doi ucraineni, în fața justiției britanice. Sunt acuzați că au incendiat proprietăți ale premierului Keir Starmer # Digi24.ro
Un român și doi cetățeni ucraineni au fost aduși în fața instanței de la Londra, acuzați că au conspirat pentru a incendia mai multe proprietăți și un vehicul legate de premierul britanic Keir Starmer. Procurorii afirmă că faptele, comise în luna mai, nu sunt tratate ca acte de terorism, potrivit Reuters.
Acum 4 ore
22:30
UE vrea achiziționarea de arme americane pentru Ucraina folosind activele rusești înghețate. Anunțul făcut la Bruxelles # Digi24.ro
Uniunea Europeană a propus utilizarea unei părți din împrumutul propus în valoare de 140 de miliarde de euro, garantat cu activele înghețate ale Rusiei, pentru a cumpăra arme americane pentru Ucraina. Potrivit Financial Times, propunerea a fost prezentată ambasadorilor UE vineri, 17 octombrie.
22:30
Flavia Groșan, medicul controversat pentru teoriile privind Covid, ar fi internată la Terapie Intensivă, în comă profundă # Digi24.ro
Flavia Groșan, doctorița pneumolog devenită figură controversată din cauza teoriilor sale din timpul pandemiei de Covid, ar fi fost internată în secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean din Oradea, într-o comă profundă, notează presa locală ebihoreanul.ro.
22:10
Proiect Golden Visa Romania: Investitorii străini pot să obțină drept de şedere temporară pentru investiţii minime de 400.000 de euro # Digi24.ro
Mai mulţi parlamentari liberali au iniţiat un proiect de lege prin care investitorii străini pot obţine drept de şedere temporară, în schimbul unor investiţii de cel puţin 400.000 de euro.
22:10
Războiul lui Trump contra narcotraficanților. Armata americană are la bordul unei nave doi supraviețuitori ai atacului SUA din Caraibe # Digi24.ro
Armata americană are doi supraviețuitori la bordul unui vas al Marinei. Aceștia au fost salvați în urma unui atac american de joi asupra unei nave suspectate de trafic de droguri în Caraibe, în care au murit alte două persoane, au declarat vineri pentru Reuters trei surse familiarizate cu acest caz.
22:00
Prințul Andrew renunță la toate titlurile regale, inclusiv la cel de duce de York, după „discuții cu Regele Charles” # Digi24.ro
Prințul Andrew a acceptat să renunțe la titlul de duce de York, arată o declarație publicată prin intermediul Palatului Buckingham.
21:30
Ministrul Bogdan Ivan: „Cei responsabili pentru explozia din Capitală vor plăti scump. Dacă legislația e prea relaxată, o vom schimba” # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat vineri seara, în direct la Digi24, că cei responsabili pentru explozia din sectorul 5 al Capitalei, care a ucis 3 persoane și a rănit grav alte 15, vor fi pasibili de „sancțiuni puternice, răspunzând în fața legii, inclusiv penal”. Oficialul a adăugat că o anchetă are loc pentru a stabili cauzele şi responsabilităţile în urma deflagrației și, dacă se vor descoperi lacune ale legislației în baza căreia s-a operat, aceasta ar putea fi modificată.
20:40
Rusia vorbește de pace, dar extinde baza aeriană Engels-2, centrul strategic de aviație pentru atacuri asupra Ucrainei # Digi24.ro
Rusia extinde baza aeriană Engels-2 — principalul centru de aviație strategică de unde se lansează atacuri asupra Ucrainei.
20:40
Hamas vrea să dețină în continuare controlul în Gaza, susține un oficial de rang înalt. Israelul: „Nu mai au timp” # Digi24.ro
Hamas are de gând să păstreze controlul asupra securității în Gaza pe o perioadă interimară, a declarat pentru Reuters un oficial de rang înalt al grupării, adăugând că nu poate promite că Hamas va depune armele – poziții care reflectă dificultățile cu care se confruntă planurile SUA de a pune capăt războiului.
Acum 6 ore
20:30
Nicușor Dan despre explozia din Rahova: Datele preliminare arată că tragedia putea fi prevenită. Nu mai e loc de explicații sterile # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a avut astăzi prima reacție în legătură cu tragedian din Rahova, unde o explozie de gaze a dus la decesul a 3 persoane și la rănirea altor 15. „ Este revoltător și inadmisibil ca, în România anului 2025, siguranța cetățenilor să fie pusă în pericol din cauza neglijenței sau a unor decizii iresponsabile”, a scris președintele.
20:30
Crimă cu premeditare în Capitală. O adolescentă de 14 ani și iubitul ei, arestați după ce au ucis-o pe mama fetei # Digi24.ro
O adolescentă de 14 ani și iubitul ei de 20 de ani au fost arestați pentru crimă cu premeditare, după ce au ucis-o pe mama fetei, care se opunea relației lor. Anchetatorii spun că cei doi i-au pus victimei somnifere în băutură, apoi tânărul a lovit-o, a sufocat-o cu o pernă și a înjunghiat-o cu un cuțit, la îndemnul adolescentei. Trupul femeii a fost ascuns mai multe zile, apoi abandonat pe un câmp din județul Ilfov, unde a fost descoperit de autorități.
20:00
Primele audieri în cazul exploziei din Rahova. Administratorul și președintele blocului dau declarații în fața polițiștilor # Digi24.ro
Deja au loc primele audieri după explozia din cartierul Rahova. În fața polițiștilor a ajuns inclusiv administratoarea blocului în care s-a produs deflagrația.
19:50
Miză enormă pentru pacea în Ucraina: Volodimir Zelenski este primit de Donald Trump, la Casa Albă. Rachetele Tomahawk, pe agendă # Digi24.ro
Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski se întâlnește, vineri, cu președintele Donald Trump la Casa Albă, începând cu ora 20:00 (ora României), pentru a discuta despre acorduri privind armele și perspectivele de pace, la o zi după ce liderul SUA a anunțat că intenționează să aibă un summit cu președintele rus Vladimir Putin în următoarele săptămâni, la Budapesta, în speranța de a pune capăt războiului.
19:40
Tensiuni între China și Marea Britanie: Beijingul amenință cu „consecințe” din cauza întârzierii mega-ambasadei # Digi24.ro
Tensiunile dintre Marea Britanie și China s-au intensificat după ce Beijingul a criticat noile întârzieri în luarea unei decizii privind proiectul „mega-ambasadei” sale din Londra, relatează The Guardian.
19:30
Japonia vrea să mărească taxele de viză pentru turiștii străini, considerate prea mici față de SUA și Europa # Digi24.ro
Ministrul de Externe japonez Takeshi Iwaya a anunţat vineri că Executivul ia în considerare majorarea taxelor de viză pentru vizitatorii străini, apreciind că actualele taxe sunt scăzute comparativ cu cele din SUA şi ţările europene, transmite Kyodo și Agerpres.
19:10
Un soldat rus a ucis vineri un camarad al său, înainte de a se sinucide, la o bază a armatei ruse din regiunea Moscovei, au anunţat autorităţile citate de agenţiile de presă ruse.
19:00
Accident grav în Capitală: un tramvai și un autobuz s-au ciocnit în Pasajul Victoriei. Cinci victime, la spital # Digi24.ro
Cinci persoane au ajuns la spital, iar altele primesc îngrijiri medicale la fața locului, după ce un tramvai și un autobuz s-au ciocnit, vineri seară, în Pasajul Victoriei din Capitală. Circulația în zonă este restricționată.
19:00
Pakistanul și Afganistanul prelungesc armistițiul până la încheierea negocierilor de la Doha # Digi24.ro
Pakistanul și Afganistanul au căzut de acord vineri să prelungească armistițiul de 48 de ore până la încheierea negocierilor de la Doha, potrivit a trei oficiali pakistanezi din domeniul securității și unei surse talibane afgane, relatează Reuters.
18:50
România a urcat în clasamentul FIFA după victoria cu Austria. Pe ce loc se află acum „tricolorii” # Digi24.ro
Naţionala României a urcat patru poziţii faţă de luna trecută şi ocupă locul 47 în clasamentul publicat vineri de Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA).
18:50
Locatarii contrazic varianta Distrigaz: „Pentru ca nu li s-au dat bani, au rupt sigiliul și au plecat. Mirosea a gaz până la etajul 7” # Digi24.ro
Unul dintre locatarii blocului din Rahova, distrus de explozie, contrazice varianta Distrigaz, potrivit căreia sigiliul pus cu o zi înainte ar fi fost rupt de persoane neautorizate. Bărbatul a povestit că o firmă recomandată de Distrigaz a venit joi seara și a rupt sigiliul, a dat drumul la robinetul de gaze fără să verifice apartamentele, echipa de lucrători solicitând 1.500 de lei pentru intervenție. În momentul în care plata le-a fost refuzată, au părăsit locația, deși mirosul de gaz persista în întreg imobilul. Zici că a fost o bombă nucleară”, „Am crezut că ne-a bombardat”, au povestit martorii, după deflagrație.
18:40
Cronologia exploziei devastatoare din București. Apel la 112 pentru miros de gaz cu o zi înainte de tragedie # Digi24.ro
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a prezentat, vineri după-amiază, cronologia evenimentelor care au dus la explozia produsă într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația, soldată cu trei morți și 15 răniți, a avut loc vineri dimineață, la ora 09:08. Potrivit IGSU, existase un apel la 112 încă din ziua precedentă, pentru un miros puternic de gaz în același imobil.
Acum 8 ore
18:30
Bujduveanu, despre explozia din Rahova: Responsabilii vor fi trași la răspundere. Locatarii, relocați în apartamente de pe piața liberă # Digi24.ro
Primarul interimar Stelian Bujduveanu a declarat, vineri, că responsabilii pentru explozia puternică care a distrus parțial un bloc din cartierul bucureștean Rahova „vor fi trași la răspundere”. „Nu se poate ca în București, în 2025, cineva să distrugă un sigiliu. Acest lucru ne-a pus pe gânduri”, mai spune primarul. Acesta a anunțat că de luni vor exista discuții cu Distrigaz în privința sigiliilor de la instalațiile de gaz. Totodată, PMB a alocat 2,9 milioane de lei pentru nevoile locatarilor afectați și a precizat că după perioada de cazare a acestora în hoteluri din Capitală, ei vor fi relocați în apartamente achiziționate de pe piața liberă de către Primăria Municipiului București.
18:20
Momentul din timpul întîlnirii din Alaska în care Vladimir Putin l-a enervat pe Trump: Potus a ridicat vocea și a amenințat că pleacă # Digi24.ro
În timpul întâlnirii sale cu Donald Trump în Alaska, pe 15 august, liderul Kremlinului, Vladimir Putin, a ținut un lung monolog istoric care l-a înfuriat pe președintele SUA, forțându-l să ridice vocea și chiar să amenințe, la un moment dat, că pleacă.
18:10
Un bărbat din Brăila, arestat pentru tentativă de omor după ce a lovit intenționat un om cu mașina. În ce stare este victima # Digi24.ro
Un bărbat a fost arestat pentru tentativă de omor, după ce a lovit intenționat cu autoturismul o persoană aflată pe o stradă din municipiul Brăila. Victima a suferit mai multe leziuni traumatice și a avut nevoie de 7-8 zile de îngrijiri medicale.
18:10
Ajutoarele pentru Gaza sunt în continuare extrem de insuficiente, avertizează agențiile umanitare: „Încă suntem sub nivelul necesar” # Digi24.ro
Ajutoarele sunt în continuare insuficiente în Gaza, la o săptămână de la convenirea armistițiului, au atenționat agențiile umanitare, întrucât Israelul întârzie intrarea convoaielor cu alimente în teritoriu. Guvernul israelian și Hamas continuă să se acuze reciproc de încălcarea acordului de încetare a focului, relatează The Guardian.
18:00
Influencerul Makaveli, dus la Poliţie, după ce a încercat să forţeze perimetrul de siguranţă din zona exploziei: „Nu mai muşamalizaţi” # Digi24.ro
Makaveli, influencerul care i-a făcut campanie de promovare lui Călin Georgescu pe TikTok şi este apropiat al Dianei Şoşoacă, a încercat, vineri, să forţeze perimetrul de siguranţă instituit în zona exploziei din cartierul bucureştean Rahova.
17:40
Elevii liceului afectat de explozie vor face ore online. Ministrul Daniel David: Sperăm să reabilităm clădirea în două săptămâni # Digi24.ro
Explozia puternică a zguduit din temelii clădirea Liceului „Bolintineanu”, aflat în apropiere. Aproxmativ 700 de elevi care învățau acolo în momentul deflagrației au fost evacuați de urgență, alături de 40 de cadre didactice. Suflul exploziei a spart geamurile mai multor săli de clasă, anunță Digi24. Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că se iau măsuri pentru reabilitatea liceului pentru ca elevii să se poată întoarce la ore în aproximativ două săptămâni.
17:40
Sora fostului ministru Carmen Dan a fost plasată în arest la domiciliu. Prejudiciu de 1,3 milioane de euro într-un dosar de înșelăciune # Digi24.ro
Simona Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, a fost plasată vineri în arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile, în dosarul în care este acuzată că a înşelat mai multe persoane cu suma totală de circa 1,3 milioane de euro.
17:30
Istoric german premiat pentru pace: „A venit timpul pentru serviciul militar obligatoriu” # Digi24.ro
Istoricul german Karl Schlögel, câştigătorul unui important premiu pentru pace, consideră că „a venit momentul” ca ţara să reintroducă serviciul militar obligatoriu, relatează vineri dpa.
17:30
Rusia susține că a cucerit trei localități din estul Ucrainei, în regiunile Harkov și Dnipropetrovsk # Digi24.ro
Rusia a susținut vineri, 17 septembrie că a cucerit trei sate din estul Ucrainei, în regiunile Harkov și Dnipropetrovsk, în zone pe care Kievul le-a recucerit acum trei ani după o contraofensivă-surpriză, conform News.ro.
17:30
Trump acuză China pentru blocajul comercial: „Ei m-au forțat să fac asta”. Când se va întâlni cu Xi Jinping # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a recunoscut că taxele vamale suplimentare de 100% cu care a amenințat China nu sunt sustenabile, dar a acuzat Beijingul de blocarea negocierilor comerciale, după ce acesta a înăsprit controlul asupra exporturilor de metale rare. Liderul de la Casa Albă a confirmat totuși că se va întâlni, în următoarele două săptămâni, cu omologul său chinez Xi Jinping, în Coreea de Sud.
17:20
ANPC a verificat peste 2.000 de operatori economici, iar șapte din zece au fost amendați. Cele mai frecvente nereguli găsite # Digi24.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au controlat, în ultimele cinci zile, peste 2.000 de operatori economici la nivel naţional şi au dat amenzi care au depăşit şase milioane de lei.
17:00
Cum a evoluat relația dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski: de la cearta din Biroul Oval la noua întâlnire de la Washington # Digi24.ro
Relația președintelui american Donald Trump cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski a suferit o schimbare radicală de la întâlnirea din luna februarie a celor doi lideri, care s-a transformat într-o ceartă aprinsă. Trump și Zelenski vor discuta azi, 17 octombrie, despre furnizarea către Ucraina a rachetelor Tomahawk, relatează Axios.
17:00
TOP 10: Instituțiile și companiile publice cu datorii de milioane de lei la stat. Printre acestea, peste 200 de primării datornice # Digi24.ro
ANAF a publicat lista instituțiilor și companiilor publice cu datorii de milioane de lei la bugetul de stat. În total, sunt peste 500 de entități datornice, iar jumătate dintre acestea sunt primării care nu și-au plătit dările. Suma totală a datoriilor depășește jumătate de miliard de lei.
Acum 12 ore
16:30
Asistentă medicală din Gorj, condamnată la 7 ani de închisoare pentru vaccinări fictive contra cost # Digi24.ro
O asistentă medicală din comuna Ionești, județul Gorj, a fost condamnată la 7 ani de închisoare pentru luare de mită și fals informatic. Femeia vaccina fictiv persoane în perioada pandemiei de COVID-19, în schimbul unor sume de bani cuprinse între 500 și 1.500 de lei, și le trecea apoi în baza de date ca fiind imunizate, potrivit Agerpres.
16:30
JD Vance spune că Rusia și Ucraina nu sunt pregătite pentru pace: „Există o lipsă de aliniere a așteptărilor” # Digi24.ro
Războiul din Ucraina rămâne în impas, în ciuda multor luni de negocieri, a declarat vicepreşedintele american J. D. Vance, într-un interviu acordat postului conservator american Newsmax, cu câteva ore înainte ca preşedintele american Donald Trump să-l primească pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, relatează AFP.
16:20
Un tribunal polonez a blocat extrădarea suspectului ucrainean în cazul Nord Stream către Germania # Digi24.ro
Un tribunal polonez a blocat extrădarea suspectului ucrainean în cazul Nord Stream către Germania
16:00
Bolojan, despre afirmațiile șefului ANAF: „Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală” # Digi24.ro
Ilie Bolojan a declarat că misiunea ANAF este să se lupte cu evaziunea fiscală. „Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm”, a adăugat premierul, întrebat despre faptul că șeful Agenției Naționale de Administrare Fiscală Adrian Nica a spus că gemul făcut în gospodărie afectează gap-ul de TVA al României.
16:00
Doar 17% din locuințele din România au asigurare în fața dezastrelor. Câte apartamente vor fi despăgubite în cazul exploziei din Rahova # Digi24.ro
La nivel național, doar 17% dintre locuințe sunt asigurate complet, ceea ce înseamnă că 8 din 10 sunt în continuare vulnerabile, transmit reprezentanții Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare. În cazul exploziei din cartierul Rahova din Capitală, în jur de 45 de apartamente afectate sunt protejate de o poliță de asigurare. Premierul Ilie Bolojan a declarat la rândul său că în România nu s-a reușit construirea unei culturi a polițelor de asigurări care să ofere protecție în cazul unor tragedii.
15:30
Bolojan: Voi propune organizarea alegerilor pentru București la finalul lunii noiembrie sau începutul lui decembrie # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că alegerile pentru funcția de primar al Capitalei pot fi organizate în acest an și a anunțat că va propune, săptămâna viitoare, ca ele să aibă loc fie în ultima duminică din luna noiembrie sau în prima duminică din decembrie. Liderul PNL a adăugat că nu vede o problemă ca fiecare partid să aibă candidat propriu, lucru dorit de către PSD.
15:30
Ilie Bolojan își menține poziția privind tăierea posturilor din primării cu 10%: „Orice altă formulă nu aduce efecte” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan nu vrea să renunțe la varianta tăierii cu 10% a posturilor ocupate din administrația publică locală. În condițiile în care Coaliția nu a ajuns la un consens asupra reformei administrative, social-democrații propunând ca primarii să poată alege între tăieri de personal și reduceri de cheltuieli la alte capitole, șeful Executivului e de părere că orice altă variantă nu ar avea efecte reale.
15:30
Riscă Putin să fie arestat dacă merge în Ungaria pentru a discuta cu Trump? Anunțul lui Viktor Orban # Digi24.ro
Premierul ungar Viktor Orban i-a garantat preşedintelui rus Vladimir Putin asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea noului summit cu preşedintele american Donald Trump şi pentru deplasarea la această întâlnire care va avea loc la Budapesta, în pofida mandatului internaţional de arestare emis de Curtea Penală Internaţională (CPI) pe numele liderului de la Kremlin, relatează vineri Reuters.
15:20
Ministrul Energiei cere anchete după explozia la blocul din Rahova: „Rămâne de văzut dacă o a treia parte a eliminat acel sigiliu” # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat vineri, la Digi24, că a cerut anchete din partea mai multor instituții după explozia care a avut loc în această dimineață la un bloc cu opt etaje din Sectorul 5 al Capitalei, în urma căreia trei oameni au murit. El avertizează că cei vinovați pentru tragedie „vor plăti scump, indiferent cine sunt și cum îi cheamă”.
