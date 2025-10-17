Ipotezele pe care merg anchetatorii în cazul exploziei din Rahova. Audieri la Poliția Capitalei

18:30

Primarul interimar Stelian Bujduveanu a declarat, vineri, că responsabilii pentru explozia puternică care a distrus parțial un bloc din cartierul bucureștean Rahova „vor fi trași la răspundere”. „Nu se poate ca în București, în 2025, cineva să distrugă un sigiliu. Acest lucru ne-a pus pe gânduri”, mai spune primarul. Acesta a anunțat că de luni vor exista discuții cu Distrigaz în privința sigiliilor de la instalațiile de gaz. Totodată, PMB a alocat 2,9 milioane de lei pentru nevoile locatarilor afectați și a precizat că după perioada de cazare a acestora în hoteluri din Capitală, ei vor fi relocați în apartamente achiziționate de pe piața liberă de către Primăria Municipiului București.