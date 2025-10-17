Autoritățile din Neamț caută un urs care a omorât un bărbat de 88 de ani
SportMedia, 18 octombrie 2025 00:30
Un bărbat de 88 de ani din comuna Bicaz Chei a murit, joi, în urma unui atac posibil provocat de un urs, potrivit concluziilor preliminare comunicate de Serviciul Județean de Medicină Legală Neamț. Autoritățile caută ursul vinovat. Prefectura Neamț a anunțat vineri că leziunile identificate sunt compatibile cu un atac al unui animal sălbatic, cel
Prima reacție a președintelui Nicușor Dan, după explozia din Rahova: Tragedia putea fi prevenită, nu mai e loc pentru pasarea responsabilității
Președintele României, Nicușor Dan, a avut o reacție fermă după explozia produsă vineri într-un bloc de pe Calea Rahovei din București, care a provocat moartea a trei persoane, între care o femeie însărcinată, și a rănit alte 15. Șeful statului a transmis că tragedia „nu trebuia să se întâmple" și a cerut „asumarea responsabilității de
Compania de stat Romgaz, unul din cei doi mari producători de gaze din România, a dat în judecată Comisia Europeană la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Compania a cerut Canularea unui regulament care impune producătorilor de petrol şi gaze din Uniunea Europeană să asigure până în anul 2030 o capacitate de stocare CO2 de
Un bărbat de 88 de ani din comuna Bicaz Chei a murit, joi, în urma unui atac posibil provocat de un urs, potrivit concluziilor preliminare comunicate de Serviciul Județean de Medicină Legală Neamț. Autoritățile caută ursul vinovat. Prefectura Neamț a anunțat vineri că leziunile identificate sunt compatibile cu un atac al unui animal sălbatic, cel
S-a deschis circulația pe tronsonul Mizil – Pietroasele al Autostrăzii Moldova (A7). 28 de kilometri noi, dar cu restricții (Video)
Tronsonul de autostradă dintre Mizil şi Pietroasele, parte a Lotului 2 al Autostrăzii Moldovei A7 (Ploieşti – Buzău), a fost deschis, vineri, circulaţiei rutiere. Segmentul are o lungime de 28,35 kilometri şi se adaugă celor 21 de kilometri deja deschişi dinspre A3. „În acest moment, am dat în trafic cei 28 km aferenţi Lotului 2
Simona Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, a fost plasată vineri în arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile, în dosarul în care este acuzată că a înșelat mai multe persoane cu suma totală de circa 1,3 milioane de euro. O altă femeie implicată în acest caz, Mariana Popa, este cercetată în
Un tramvai şi un autobuz s-au ciocnit, vineri seară, în Pasajul Victoriei din Capitală. Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar patru au fost transportate la spital. Potrivit Brigăzii Rutiere, accidentul s-a produs în jurul orei 17:45. „Conducătorul unui tramvai care se deplasa în Pasajul Victoriei, către strada Doctor Felix, a intrat
UEFA a operat o modificare semnificativă pe site-ul oficial, în dreptul clubului FCSB, unde până recent figura trofeul Cupei Campionilor Europeni. Hotărârea instanței a stabilit că palmaresul din perioada 1947–1998 aparține CSA Steaua, care deține 20 de titluri naționale și Cupa Campionilor Europeni. Cu toate acestea, până nu demult, trofeul continua să fie afișat pe
LIVE Întâlnirea Trump – Zelenski la Washington: Atmosferă tensionată, dar însorită, la Casa Albă
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se află la Washington pentru o întâlnire, astăzi, cu președintele american Donald Trump, pe fondul discuțiilor privind posibila livrare de rachete de croazieră Tomahawk Ucrainei, capabile să lovească ținte adânc în interiorul Rusiei. Vizita are loc la o zi după ce Trump a anunțat „progrese importante" într-o convorbire telefonică cu Vladimir
Prim-ministrul Albaniei a anunțat cu mare fast numirea celui dintâi „ministru al inteligenței artificiale" al țării, pe nume Diella. Entuziasmul s-a stins și a lăsat loc multor întrebări fără răspuns. Nu are trup. Nu are semnătură. Nu are pașaport. Și totuși, este numită ministru. Diella, care în albaneză înseamnă „soare", a apărut pentru prima dată
Vicepreședintele american JD Vance a declarat că războiul dintre Rusia și Ucraina continuă în ciuda discuțiilor care durează de mai multe luni, deoarece niciuna dintre părți nu este pregătită în prezent să ajungă la un acord de pace. Oricât de mult s-ar strădui diplomația energică a președintelui Statelor Unite să aducă pe o linie comună
FCSB își schimbă politica de transferuri și va aduce jucători din străinătate. Mihai Stoica a anunțat că a stabilit ca ținte jucători din Portugalia, Serbia și Croația. Astfel, Stoica va face scouting în perioada următoare și va căuta jucători pentru FCSB. „O să trimit pe cineva în Portugalia și o să merg și eu acolo.
Bolojan va cere, în coaliție, organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei la sfârșit de noiembrie sau început de decembrie
Premierul Ilie Bolojan a declarat că va cere, în coaliţie, ca alegerile pentru Primăria generală a Capitalei să aibă loc fie în ultima săptămână din noiembrie, fie în prima din decembrie. "Personal, cred că alegerile trebuie organizate în spiritul legii, pentru că chiar în litera ei ne-am respectat, dar spiritul legii este: face-ți-le cât mai
Chelsea nu va putea conta pe starul Cole Palmer pentru o perioadă de încă șase săptămâni, din cauza unei accidentări inghinale, a anunțat, vineri, antrenorul londonezilor, italianul Enzo Maresca, citat de AFP. Mijlocașul ofensiv de 23 de ani nu a mai jucat pentru "Blues" de la înfrângerea cu Manchester United din 20 septembrie. El a
Peste 500 de instituții publice au datorii la buget. Lista datornicilor, publicată de ANAF
ANAF a anunțat, vineri, că va trimite notificări oficiale instituțiilor și autorităților publice care nu și-au plătit obligațiile fiscale până la 31 august 2025. Sunt 511 instituții publice care au acumulat datorii de aproape 583 de milioane de lei la bugetul de stat, adică aproximativ 114 milioane de euro. Pe lista datornicilor se numără primării,
Orban îl așteaptă cu brațele deschise pe Putin, deși Ungaria e obligată să-l aresteze: Îl vom primi cu respect
16:20
Astra Film Festival începe astăzi, la Sibiu, cu un film documentar puternic și cu o dezbatere DocTalk la care participanții vor „decoda" fenomenul urii din online. De altfel, mai multe filme din festival abordează acest subiect: Decodând ura (r. Simon Klose), Poporul german (r. Marcin Wierzchowski), Sub acoperire: demascând extrema dreaptă (r. Havana Marking). Gala de deschidere a festivalului va începe astăzi, 17 octombrie 2025, la ora 18:00.
16:20
Explozia din Rahova: Filmul evenimentelor, pas cu pas. Peste 300 de pompieri mobilizați și circulație blocată
Ministerul Afacerilor Interne a publicat, vineri după-amiază, cronologia oficială a intervenției după explozia devastatoare produsă la un bloc de opt etaje din Sectorul 5 al Capitalei. Iată desfășurarea faptelor, în ordine cronologică: Cronologia intervenției: Forțe mobilizate la fața locului: Mijloace de intervenție: Bilanț provizoriu: Măsuri de siguranță: Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile continuă operațiunile
16:20
Cadouri care spun povești: Cum tablourile personalizate WOW Canvas devin simbolul conexiunilor autentice
Într-o lume în care totul se mișcă rapid, cadourile care reușesc să atingă sufletul au devenit tot mai rare. Iar tocmai de aceea, tablourile personalizate au început să câștige teren — nu doar ca simple decorațiuni, ci ca simboluri ale conexiunii umane autentice.În România, brandul WOW Canvas se află în centrul acestei transformări, oferind o
16:20
CreditPrime București sărbătorește 8 ani de activitate pe piața din România și inovează constant în industria fintech
CreditPrime, parte a grupului internațional EcoFinance, marchează luna aceasta 8 ani de prezență pe piața din România. În acest timp, compania și-a consolidat poziția drept unul dintre principalii jucători din industria creditelor online, devenind partener de încredere pentru zeci de mii de clienți români care caută soluții financiare rapide, sigure și transparente. CreditPrime este o
16:20
Explozia din Rahova. 45 dintre locuințele afectate sunt protejate de o poliță facultativă de asigurare
Cel puţin 45 dintre locuinţele afectate de explozia de vineri, de la un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, sunt protejate de o poliţă facultativă de asigurare, la nivelul membrilor Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR), arată informaţiile preliminare. "În contextul exploziei produse astăzi în Bucureşti, în zona Rahova, membrii
16:20
Provident Financial România lansează Ghidul Românului chibzuit, cu sfaturi practice și ușor de aplicat în viața de zi cu zi
Într-o perioadă în care fiecare leu contează, Provident Financial România lansează Ghidul Românului chibzuit, un material practic care adună obiceiuri și soluții simple pentru o gestionare mai eficientă a bugetului familiei.Ghidul analizează principalele categorii de cheltuieli – de la rate și cumpărături zilnice, până la energie și divertisment – și propune o abordare realistă, ușor
16:20
„Dansul pașilor de catifea", Opera Națională București și Asociația Kinetobebe deschid scena pentru publicul cu nevoi speciale
Duminică, 16 noiembrie, ora 12:00, Opera Națională București prezintă în premieră „Dansul pașilor de catifea", un spectacol de balet accesibilizat pentru copii și adulți cu dizabilități. Evenimentul este realizat în parteneriat cu Asociația Kinetobebe, cu sprijinul E.ON Energie România. Este pentru prima dată când un teatru de operă din România creează un spectacol dedicat nevoilor
16:20
Femeia găsită moartă în Ilfov a fost ucisă de iubitul fiicei sale. Fata de 14 ani l-a instigat să-i omoare mama
Un tânăr de 20 de ani și o fată de doar 14 au fost reținuți pentru 24 de ore, pentru omor și instigare la omor. La instigarea minorei, el i-a sufocat mama cu o pernă și a lovit-o cu un cuțit în zona gâtului. Cadavrul a fost îngropat pe un teren din Ilfov. Procurorii au
16:20
FCSB a primit o veste excelentă într-un moment dificil. Roș-albaștrii l-au recuperat mult mai repede decât se aștepta pe Mihai Lixandru. Conform Golazo.ro, Lixandru va face parte din lotul pentru meciul de sâmbătă cu Metaloglobus. Acesta a fost operat de apendicită pe 25 septembrie și era așteptat să revină pe teren peste câteva săptămâni. Totuși,
16:20
„A fost nevoie să moară oameni"…mai ţineţi minte celebra declaraţie a lui Iohannis de după Colectiv? Au trecut 10 ani! Şi ce s-a schimbat de la Col
14:20
Directoarea-general de la Spitalul Militar a fost pusă sub control judiciar pe cauțiune de 1 milion de lei. Acuzațiile DNA # SportMedia
DNA a dispus vineri control judiciar pe cauțiune față de generalul maior Florentina Ioniță-Radu, comandantul Spitalului Militar Central din Capitală. Ea trebuie să depună o cauțiune de 1 milion de lei în termen de 7 zile. Procurorii militari din cadrul DNA au dispus această măsură pentru săvârșirea infracțiunilor de: DNA a dispus, de asemenea, efectuarea … The post Directoarea-general de la Spitalul Militar a fost pusă sub control judiciar pe cauțiune de 1 milion de lei. Acuzațiile DNA appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Guvernul Bolojan a redus subvenția pentru partide, prin rectificarea bugetară din 1 octombrie. Tăierea este de 17,6% din ce urmau să primească partidele pentru 2025. Mai exact, de la 284 de milioane de lei la 232 de milioane de lei, a precizat Autoritatea Electorală Permanentă, pentru HotNews. Potrivit mai multor surse politice, politicieni de top … The post Cum a redus Guvernul Bolojan subvenția de stat pentru partide, fără să anunțe appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Fostul atacant italian Antonio Cassano a vorbit despre numirea lui Cristi Chivu la Inter Milano. Cassano este convins că Inter a luat o decizie excelentă prin această numire. „A fost o alegere inteligentă să-l pună pe Chivu antrenor, chiar dacă s-a vorbit și de Fabregas. Sunt convins că el știe ce trebuie să facă. Chivu … The post Antonio Cassano s-a convins de Cristi Chivu: Părerea sinceră a italianului appeared first on spotmedia.ro.
14:20
După explozia extrem de violentă care a zguduit cartierul Rahova, STB a modificat traseele a patru linii de autobuz şi a unei linii de tramvai. Urmare a intervenţiei autorităţilor în zona Calea Rahovei, circulaţia mijloacelor de transport STB se desfăşoară pe trasee modificate, astfel: STB colaborează cu autorităţile pentru a asigura continuitatea transportului public şi … The post Explozia din Rahova modifică mai multe trasee STB appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Juventus Torino face din nou obiectul unei anchete UEFA pentru încălcări ale regulilor Fair Play-ului Financiar (FPP), care au dus la o suspendare din competițiile europene în sezonul 2023-24, conform AFP, care citează gruparea din Serie A. ”Referitor la regula privind veniturile, pe 18 septembrie, așa cum este obișnuit în situații similare pentru cluburile care … The post Juventus Torino, anchetată de UEFA appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Reprezentanța Comisiei Europene în România și 17 ambasade, declarație comună privind prevenirea violenței împotriva femeilor # SportMedia
Mai multe ambasade și reprezentanții instituțiilor internaționale din România își reafirmă într-o declarație comună angajamentul ferm și neclintit de a promova egalitatea de gen, de a proteja drepturile fundamentale ale femeilor și fetelor și de a combate toate formele de violență bazată pe gen, inclusiv femicidul și violența sexuală. Violența împotriva femeilor și fetelor este … The post Reprezentanța Comisiei Europene în România și 17 ambasade, declarație comună privind prevenirea violenței împotriva femeilor appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Cum arată liceul afectat de explozia din Rahova. Copii răniți, geamuri sparte, tencuială căzută, bănci avariate (Foto & Video) # SportMedia
Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineau” din sectorul 5 al Capitalei a fost afectat de explozia violentă care s-a produs, vineri dimineaţă, la blocul aflat în spatele unităţii de învăţământ. Potrivit IGSU, elevii şi profesorii au fost evacuaţi în siguranță. Imaginile arată că din cauza forţei exploziei, au fost sparte geamurile unor săli de clasă, au căzut … The post Cum arată liceul afectat de explozia din Rahova. Copii răniți, geamuri sparte, tencuială căzută, bănci avariate (Foto & Video) appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Ziua 1332 La ce oră îl primește Trump pe Zelenski la Casa Albă. Atacuri în Krivoi Rog și în Crimeea (Foto & Video). Rușii și-au doborât un avion # SportMedia
În ziua 1332 de război suntem în așteptarea întâlnirii de la Casa Albă dintre președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski. Evenimentul va avea începe la ora locală 13:00 (20:00, ora României). Întrevederea are loc într-un context diferit de cel proiectat inițial, după ce Trump a vorbit joi cu Putin la telefon … The post Ziua 1332 La ce oră îl primește Trump pe Zelenski la Casa Albă. Atacuri în Krivoi Rog și în Crimeea (Foto & Video). Rușii și-au doborât un avion appeared first on spotmedia.ro.
14:20
LIVE Explozie puternică într-un bloc din București, cu 3 morți. Arată ca lovit de rachetă, risc de prăbușire totală (Foto&Video) # SportMedia
O explozie puternică a avut loc într-un bloc din Bucureşti, în cartierul Rahova din Sectorul 5. Trei persoane au murit, iar mai multe au fost rănite. Bilanțul victimelor ar putea crește, pentru că echipele de pompieri nu au terminat căutările cu câini. Blocul de opt etaje arată ca după bombardament, cele mai distruse fiind apartamentele … The post LIVE Explozie puternică într-un bloc din București, cu 3 morți. Arată ca lovit de rachetă, risc de prăbușire totală (Foto&Video) appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Sorana Cîrstea a obținut biletele pentru calificarea în semifinalele turneului de la Osaka. Sportiva noastră a învins-o pe elvețianca Viktorija Golubic (60 WTA), după un meci în trei seturi. Scorul a fost 6-2, 2-6, 6-2, după un meci ce a durat o oră și 44 de minute. Sorana a început în forță, a cedat clar … The post Sorana Cîrstea se califică în semifinale la Osaka appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Doar 100.000 de români, din cei 650.000 care au fost coasigurați, au plătit în ultima lună, din buzunar, contribuția de sănătate. Mulți dintre cei care nu vor sau nu pot să plătească asigurarea de sănătate aglomerează camerele de gardă, informează ProTV. În ultima perioadă, doar la Spitalul Județean din Botoșani numărul celor neasigurați care au … The post Doar 1 din 6 coasigurați au ales să își plătească din buzunar contribuția la sănătate appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Premierul Ilie Bolojan a cerut, încă de pe 8 august – adică acum mai bine de două luni – miniștrilor din subordine să-și publice pe site-ul Palatului Victoria declarațiile de avere și de interese. Vorbea atunci premierul despre un gest de „transparență” și „integritate” care stă la baza funcționării noului guvern, în ciuda deciziei CCR. … The post „Lista rușinii” cu miniștrii Guvernului care își ascund averea appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Șeful ANAF explică declarația cu gemul bunicii: Nu va face obiectul inspecțiilor fiscale # SportMedia
Şeful Fiscului vine cu precizări după deja celebra sa replică: ”gemul care care îl face acasă bunica este calculat la GAP-ul de TVA”. Adrian Nica, preşedinte ANAF, subliniază vineri că nu are de gând să pune taxe pe „autoconsumul” populaţiei, adică pe alimentele produse şi folosite în propria gospodărie. Șeful ANAF a explicat că declarația … The post Șeful ANAF explică declarația cu gemul bunicii: Nu va face obiectul inspecțiilor fiscale appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Nu despre postul de radio Europa Liberă va fi vorba în acest articol. Totuși, se cuvine a fi menționată în context legendara companie de radiodifuziune creată de SUA în 1949, în primii ani ai Războiului Rece. Fără îndoială, expresia „Europa liberă” va fi asociată pentru multă vreme, cel puțin în conștiința generațiilor trecute de 50 … The post Aici Europa liberă! Bătălia pentru apărarea lumii libere se intensifică. Nu vom ceda appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Atacantul portughez Cristiano Ronaldo (40 ani) este cel ai bine plătit fotbalist din 2025, potrivit publicației economice Forbes, cu venituri de 280 milioane de dolari în acest an, transmite Reuters. Poziția lusitanului a fost întărită de prelungirea cu doi ani a contractului său cu echipa saudită Al-Nassr, Ronaldo devenind, totodată, primul fotbalist care a atins … The post Topul celor mai bine plătiți fotbaliști din lume în 2025 appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Ladislau Boloni a fost întrebat dacă ar mai accepta o eventuală revenire la echipa națională. Boloni a evitat un răspuns ferm, menționând doar că este fanul echipei naționale. ”În ultima vreme nu visez nimic. Nu m-am gândit la treaba aceasta, sincer să fiu. M-am gândit că s-a jucat în sfârșit bine cu Austria, că s-a … The post Ladislau Boloni, întrebat dacă ar prelua naționala României: Răspunsul antrenorului appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Procurorul general Alex Florenţa a dezvăluit că mii de refugiaţi din Ucraina, sosiţi în România odată cu începerea războiului, au fost audiaţi de procurori, în cadrul dosarului internaţional care vizează acuzaţii de genocid în Ucraina. De asemenea, militari răniţi din Ucraina şi trataţi în spitalele din România au fost audiaţi. Doi procurori români lucrează în … The post Doi procurori români investighează acuzațiile de genocid în Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Președintele american Donald Trump a declarat că nu este momentul oportun pentru impunerea de noi sancțiuni împotriva Rusiei, invocând riscul de a compromite întâlnirea anunţată cu liderul rus Vladimir Putin. Declarația a fost făcută joi, în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă, și vine în contextul în care Senatul american se pregătește să … The post Trump frânează sancțiunile contra Rusiei: Poate nu e momentul potrivit appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Bătălia pentru București: Drulă nu s-ar retrage în favoarea lui Ciucu și ar vrea 2 miliarde de euro din impozitele bucureștenilor (Video) # SportMedia
Deşi nu se ştie când vor mai fi alegeri locale la Bucureşti, deputatul USR Cătălin Drulă continuă campania. El spune că nu s-ar retrage în favoarea liberalului Ciprian Ciucu, în competiţia pentru Primăria Capitalei. În plus, ar schimba modul de distribuire a banilor obţinuţi de stat din impozite şi taxe locale – 2 miliarde de … The post Bătălia pentru București: Drulă nu s-ar retrage în favoarea lui Ciucu și ar vrea 2 miliarde de euro din impozitele bucureștenilor (Video) appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Horoscop zilnic pentru 17 octombrie 2025. The post Horoscop zilnic: 17 octombrie appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Programul Rabla Electric, reluat abia pe 30 septembrie după mai multe amânări și o tăiere masivă a bugetului, nu a reușit să atragă interesul scontat din partea populației. Deși industria auto estima că cel puțin 10.000 de maşini electrice ar fi fost vândute dacă programul ar fi început în iunie, așa cum era planificat de … The post Programul Rabla pentru electrice dezamăgește: Bugetul a rămas neconsumat appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Zeci de jurnaliști au plecat de la Pentagon. De la Fox la New York Times au refuzat cenzura impusă de Administrația Trump (Video) # SportMedia
Zeci de jurnaliști acreditați la Pentagon au returnat legitimațiile de acces și și-au părăsit birourile, în semn de protest față de noile reguli impuse de secretarul Apărării, Pete Hegseth. Măsurile, descrise drept „de bun-simț” de oficialii americani, limitează drastic libertatea presei în acoperirea activităților armatei și lasă deschisă posibilitatea eliminării reporterilor care publică informații neautorizate, … The post Zeci de jurnaliști au plecat de la Pentagon. De la Fox la New York Times au refuzat cenzura impusă de Administrația Trump (Video) appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Creme aflate deja pe piață ar putea ajuta la combaterea melanomului. O nouă cale de a lupta cu mai multe tipuri de cancer # SportMedia
O cremă obişnuită, disponibilă fără prescripţie medicală, ar putea deveni o nouă armă în lupta cu cancerul de piele, arată un studiu realizat recent în Marea Britanie. Echipa de la Cancer Research UK Manchester Institute a descoperit că unele creme topice cu steroizi, utilizate frecvent pentru tratarea inflamaţiilor pielii, pot reduce dimensiunea tumorilor de melanom. … The post Creme aflate deja pe piață ar putea ajuta la combaterea melanomului. O nouă cale de a lupta cu mai multe tipuri de cancer appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Comisia Europeană prezintă un plan de apărare pentru a proteja fiecare centimetru al Europei. Când ar trebui să fie gata zidul anti-dronă al UE # SportMedia
Comisia Europeană a prezentat, joi, patru proiecte europene emblematice în domeniul apărării ca parte a eforturilor de pregătire a continentului pentru apărare, având ca orizont de timp anul 2030. Propunerile, incluse într-o foaie de parcurs a politicii de apărare europene, reflectă temerile alimentate de războiul din Ucraina că Rusia ar putea ataca un stat membru … The post Comisia Europeană prezintă un plan de apărare pentru a proteja fiecare centimetru al Europei. Când ar trebui să fie gata zidul anti-dronă al UE appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Avocatul Poporului apără statul în disputa privind pensiile private și neagă dreptul de proprietate al românilor asupra acestor bani # SportMedia
Adoptarea legii privind plata pensiilor private din Pilonul II și III a stârnit reacții dure din partea societății civile și a specialiștilor în domeniu. Una dintre cele mai controversate reacții a venit chiar din partea Avocatului Poporului, Renate Weber, care ar fi putut ataca legea la CCR, însă este clar că nu are această intenţie, … The post Avocatul Poporului apără statul în disputa privind pensiile private și neagă dreptul de proprietate al românilor asupra acestor bani appeared first on spotmedia.ro.
