Serialele despre crime reale, în topul preferințelor. Ce spune știința despre această atracție

Filmele și serialele care au în centru crime și rezolvarea misterelor domină topurile platformelor de streaming. Iar ,,true crime" - un subgen în care sunt examinate crime reale - cu atât mai mult. Este normal să ne placă să ne uităm la astfel de conținut? Da, spune criminologul Dan Rusu.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul.ro