Şeful ISU, despre situaţia operaţiunii din Rahova: "Am scos şi ultima victimă din ruinele acestei clădiri"

Cel puţin unul dintre cei 13 răniţi va fi transferat în străinătate, a anunţat astăzi ministrul Sănătăţii. Măcar acum, la 10 ani de la Colectiv, recunoaștem că nu avem de toate, iată, nu avem locuri pentru arși și încă se așteaptă un răspuns de la clinicile din Europa pentru a transfera bărbatul internat în stare gravă în secția de ATI de la Spitalul Universitar. Ne transmit medicii că a fost testat pentru infecții nozocomiale și nu are. Va fi trimis dacă se vor găsi locuri fără nicio infecție. Mai sunt internați doi adolescenți în stare gravă la Spitalul Gheorghe Alexandrescu.