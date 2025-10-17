Şeful ISU, despre situaţia operaţiunii din Rahova: "Am scos şi ultima victimă din ruinele acestei clădiri"
ObservatorNews, 18 octombrie 2025 01:50
Generalul Precup, șeful ISU București-Ilfov și coordonatorul intervenției de salvare după explozia din cartierul Rahova, a clarificat imaginile care au devenit virale pe rețelele sociale, cu o mână ridicată printre dărâmături. Oficialul a confirmat că persoana din imagini, o femeie de aproximativ 30 de ani, a fost salvată și transportată la spital, iar toate victimele au fost extrase din clădire. Declaraţiile şefului ISU, prezentate într-o ediţie specială Observator, transmisă de la locul tragediei de Alessandra Stoicescu.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum o oră
01:50
Şeful ISU, despre situaţia operaţiunii din Rahova: "Am scos şi ultima victimă din ruinele acestei clădiri" # ObservatorNews
Generalul Precup, șeful ISU București-Ilfov și coordonatorul intervenției de salvare după explozia din cartierul Rahova, a clarificat imaginile care au devenit virale pe rețelele sociale, cu o mână ridicată printre dărâmături. Oficialul a confirmat că persoana din imagini, o femeie de aproximativ 30 de ani, a fost salvată și transportată la spital, iar toate victimele au fost extrase din clădire. Declaraţiile şefului ISU, prezentate într-o ediţie specială Observator, transmisă de la locul tragediei de Alessandra Stoicescu.
Acum 6 ore
22:10
FOTO. Primele imagini de la operațiunea din Rahova. Macara adusă special pentru a putea ajunge la victime # ObservatorNews
Primele imagini de la operațiunea din Rahova arată amploarea intervenției salvatorilor. O macara uriașă a fost adusă special pentru a permite echipelor de intervenție să ajungă la victimele prinse sub dărâmături. Macaraua, pusă la dispoziție de o companie imobiliară, a fost folosită în extragerea uneia dintre victimele decedate - femeia însărcinată care a căzut printre etaje.
21:50
Bolile de inimă, tot mai frecvente în rândul românilor sub 45 de ani. Cum pot fi prevenite # ObservatorNews
România rămâne în topul țărilor cu cele mai multe decese provocate de boli de inimă, iar victime sunt tot mai mulți tineri. Chiar și sub 30 de ani, ajung la spital cu infarct sau hipertensiune. Medicii trag un semnal de alarmă: sedentarismul, stresul și alimentația dezechilibrată distrug inimi mult prea devreme. La București, specialiști din Europa și SUA s-au întâlnit în căutarea soluţiilor.
21:30
Reacția președintelui Nicușor Dan după tragedia din Rahova: Neglijența și iresponsabilitatea au costat vieți # ObservatorNews
Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat după tragedia din Rahova și a calificat drept "revoltător și inadmisibil" faptul că siguranța cetățenilor este pusă în pericol din cauza neglijenței și a deciziilor iresponsabile. Șeful statului a cerut măsuri urgente și răspunsuri rapide din partea autorităților.
21:10
De luni, elevii de la Bolintineanu vor face cursuri online, după explozia din Rahova # ObservatorNews
Comitetul de Urgenţă s-a întrunit astăzi pentru a stabili, printre altele, şi ce se va întâmpla cu elevii de la Liceul Dimitrie Bolintineanu după acest weekend.
21:10
Trump schimbă foaia înainte de summitul de la Budapesta. Cum ar putea ajunge Putin în Ungaria # ObservatorNews
Donald Trump se va întâlni cu Vladimir Putin pe teritoriul NATO şi al Uniunii Europene. Mai exact, la Budapesta. Cei doi şefi de stat au vorbit la telefon despre încheierea războiului din Ucraina. Putin i-a cerut liderului de la Casa Albă să nu ofere Kievului rachete Tomahawk. Preşedintele SUA nu i-ar fi oferit un răspuns clar dar crede că summitul din Ungaria ar putea duce la pace în următoarele săptămâni.
21:00
Unul dintre răniții din explozia din Rahova va fi transferat în străinătate. Şef UPU: Am învățat din Colectiv # ObservatorNews
Cel puţin unul dintre cei 13 răniţi va fi transferat în străinătate, a anunţat astăzi ministrul Sănătăţii. Măcar acum, la 10 ani de la Colectiv, recunoaștem că nu avem de toate, iată, nu avem locuri pentru arși și încă se așteaptă un răspuns de la clinicile din Europa pentru a transfera bărbatul internat în stare gravă în secția de ATI de la Spitalul Universitar. Ne transmit medicii că a fost testat pentru infecții nozocomiale și nu are. Va fi trimis dacă se vor găsi locuri fără nicio infecție. Mai sunt internați doi adolescenți în stare gravă la Spitalul Gheorghe Alexandrescu.
20:40
EXCLUSIV. Primarul interimar al Capitalei: "Vă pot promite că nu vom lăsa pe nimeni deoparte" # ObservatorNews
Primarul Capitalei a declarat că toți locatarii afectați de explozia din Rahova vor primi sprijin, iar ancheta va fi tratată cu transparență. Edilul a confirmat că există suspiciuni legate de ruperea sigiliului de gaz, posibilă cauză a tragediei, într-o ediţie specială a Observstor transmisă de la locul tragediei de Alessandra Stoicescu.
20:40
Continuă căutările printre dărâmături, la 10 ore de la explozia din Rahova. Blocul e aproape de colaps # ObservatorNews
Continuă căutările şi acum, la 10 ore de la explozie. Autorităţile au adus în zonă o macara, drone şi câini de urmă pentru a ajunge la supraviețuitori.
20:40
EXCLUSIV. Un martor de la explozia blocului din Rahova contrazice presupunerile legate de ruperea sigiliului # ObservatorNews
Un locatar al blocului din Rahova, Ghiță Găinaru, a participat la demersurile făcute de oameni pentru a se rezolva problema scurgerilor de gaz și mirosului care se simțea pe casa scării. El a povestit că o firmă recomandată de Distrigaz a venit joi seara și a rupt sigiliul, a dat drumul la robinetul de gaze fără să verifice apartamentele, apoi echipa a cerut 1.500 de lei, promiţând că situaţia va fi verificată astăzi.
20:30
România - Suedia, meci crucial pentru "tricolori" la Campionatul European pe Echipe, LIVE pe AntenaPLAY # ObservatorNews
România - Suedia, duel de foc la Campionatul European pe Echipe de Seniori, transmis LIVE pe AntenaPLAY. “Tricolorii” joacă de la ora 20:00 pentru un loc în semifinale, în timp ce echipa feminină înfruntă Slovacia în meciul decisiv pentru “careul de ași”.
Acum 8 ore
20:20
România – Slovacia LIVE VIDEO. Tricolorele luptă pentru semifinalele de la Campionatul European # ObservatorNews
România – Slovacia, duelul de pe tabloul feminin de la Campionatul European pe Echipe de Seniori, se dispută de la ora 20:00, live video în AntenaPLAY.
20:10
"S-au trezit cu cioburi în cap". Liceul Dimitrie Bolintineanu, afectat grav de explozia din Rahova # ObservatorNews
Explozia putea avea urmări mult mai grave. Lângă bloc funcţionează liceul Dimitrie Bolintineanu, care era plin de elevi la ora 9. Suflul deflagraţiei a spart geamurile claselor şi a aruncat în interior bucăţi de moloz şi sticlă. 15 tineri au avut nevoie de îngrijiri medicale. Cursurile fizice au fost suspendate cel puţin o săptămână, timp în care clădirea va fi verificată temeinic.
20:00
Bucureştenii şi-ar putea alege primarul la final de an, doar dacă PNL nu se aliază cu USR # ObservatorNews
Bucureştenii şi-ar putea alege primarul pe 30 noiembrie sau pe 7 decembrie. Este calendarul anunţat azi de premierul llie Bolojan. PSD ar fi de acord cu acest scenariu cu o singură condiţie: să nu existe o alianţă între PNL şi USR, iar fiecare partid din Coaliţie să aibă un candidat propriu. În acest caz, Daniel Băluţă, Ciprian Ciucu şi Cătălin Drulă ar putea duce o luptă în trei pentru Primăria Capitalei.
19:50
Cine ar fi rupt sigiliul Distrigaz şi ar fi dat drumul la gaz, în cazul exploziei din Rahova # ObservatorNews
Anchetatorii vor să afle acum cine şi de ce a dat drumul la gaze în bloc fără aprobare. Locatarii dau vina pe un vecin care a decedat în deflagraţie. Stabilirea adevărului e îngreunată şi de faptul că autorităţile se contrazic în declaraţii.
19:50
Şeful ISU, despre situaţia operaţiunii din Rahova: "Am scos şi ultima victimă din ruinele acestei clădiri" # ObservatorNews
Generalul Precup, șeful ISU București-Ilfov și coordonatorul intervenției de salvare după explozia din cartierul Rahova, a clarificat imaginile care au devenit virale pe rețelele sociale, cu o mână ridicată printre dărâmături. Oficialul a confirmat că persoana din imagini, o femeie de aproximativ 30 de ani, a fost salvată și transportată la spital, iar toate victimele au fost extrase din clădire.
19:40
Tragedie fara precedent: un bloc de locuinţe din Rahova a sărit în aer şi a zguduit cartiere întregi din Capitală ca la cutremur! Trei oameni au murit. Între ei, o femeie de 24 de ani gravidă care a căzut prin plafonul dintre etaje şi un bărbat aruncat de suflul deflagraţiei pe geam la 40 de metri distanţă până în blocul vecin. Au fost scene de coşmar: dintre dărâmături oamenii cereau disperaţi ajutor. Sute de elevi de la liceul aflat lângă bloc au fost evacuaţi din clasele cu geamuri sparte. Clădirea arată de parcă a fost detonată o bombă.
19:10
Horoscop weekend 18-19 octombrie 2025. Oportunități profesionale și lecții de răbdare pentru unele zodii # ObservatorNews
Horoscop weekend 18-19 octombrie 2025. Luna în Fecioară aduce energie practică, atenție la detalii și dorința de claritate. Unele zodii pot rezolva chestiuni profesionale sau financiare, în timp ce altele sunt puse față în față cu decizii importante în plan personal și relațional.
18:30
Sora lui Carmen Dan, plasată în arest la domiciliu. Acuzată că a înșelat oameni cu 1,3 milioane de € # ObservatorNews
Simona Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, a fost plasată în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Femeia este acuzată că, alături de o complice, ar fi înșelat mai multe persoane cu aproximativ 1,3 milioane de euro, promițându-le autoturisme și imobile inexistente, potrivit Agerpres.
Acum 12 ore
18:20
Primăria Sectorului 1, apel la solidaritate pentru cei afectaţi de explozia din Rahova. Unde se poate dona # ObservatorNews
Primăria Sectorului 1 face un apel de solidaritate către toţi oamenii care pot contribui cu donaţii pentru oamenii afectaţi de explozia de la blocul din cartierul Rahova.
18:20
ANAF scoate la licitație o casă spațioasă din Corbeanca, o zonă extrem de căutată de lângă București.
18:10
Vremea de mâine 18 octombrie. Ninsori la altitudini mari și ploi în jumătate de țară # ObservatorNews
Ploi slabe sunt așteptate în sudul, centrul și nordul țării, iar la munte precipitațiile se vor transforma în ninsori. Temperaturile vor fi mai scăzute, cu valori maxime între 10 și 18 grade Celsius.
17:50
Victimele exploziei din Rahova vor fi tratate în străinătate. "Să nu-i omorâți cu infecții intraspitalicești" # ObservatorNews
În urma exploziei la un bloc din cartierul Rahova, a fost alertă în spitalele din Bucureşti. A fost activat planul alb, întreg personalul medical a fost mobilizat pentru a gestiona fluxul de victime. 14 oameni au ajuns la spital. Doi dintre ei, în stare foarte gravă. Ministerul ia în calcul cel puţin un transfer la un spital de arşi din afara ţării.
17:40
Câinele unui pompier a dat foc casei în Carolina de Nord. Momentul, surprins de camerele de supraveghere # ObservatorNews
Un incident neobişnuit a avut loc în Carolina de Nord, Statele Unite ale Americii, unde câinele unui pompier a dat foc unei case. Din fericire, incidentul a fost lichidat înainte să provoace victime.
17:30
Explozia din Rahova: Este căutată persoana care ar fi rupt sigiliul Distrigaz şi ar fi dat drumul la gaz # ObservatorNews
O explozie devastatoare a cutremurat carierul Rahova din Bucureşti în această dimineaţă. Atât de puternică a fost încât a fost înregistrată până și de seismografe şi s-a auzit de la kilometri distanţă. Două etaje ale unui bloc au fost spulberate, trei oameni au murit, sute au rămas pe drumuri.
17:10
Albanez prins pe Aeroportul din Otopeni cu 26 kg de canabis, în bagaj. Bărbatul decolase din Atena # ObservatorNews
Un cetățean albanez a fost reținut pe Aeroportul Internațional Henri Coandă - Otopeni, după ce polițiștii de frontieră au descoperit în bagajul său aproximativ 26 de kilograme de muguri de canabis, potrivit Mediafax. Bărbatul venise din Atena și intenționa să intre în România. Drogurile au fost confiscate, iar anchetatorii încearcă acum să afle dacă acesta făcea parte dintr-o rețea internațională de trafic.
17:00
Scene tulburătoare după explozia din Rahova: mama gravidei moarte, consolată de un psiholog. Şi fiul e rănit # ObservatorNews
Scene tulburătoare în cartierul Rahova din Capitală, după explozia devastatoare din această dimineață. Trei persoane au murit, inclusiv o femeie însărcinată, în vârstă de 24 de ani. Fratele ei, un adolescent de 17 ani, a fost şi el rănit grav. Mama celor doi, de neconsolat, a fost îmbrățișată de un psiholog ISU și a povestit printre lacrimi că, de două zile, în bloc se simțea miros de gaz.
17:00
Beatrice Tcaciuc, fetița din Suceava care a cucerit aurul pentru România la cel mai mare concurs de talente # ObservatorNews
Are doar 13 ani, dar e o voce, la propriu, care a trecut Oceanul. Beatrice Tcaciuc, o tânără din Suceava, a reușit performanța de a cuceri publicul și juriul la World Championships of Performing Arts (WCOPA) 2024, desfășurat în California, Statele Unite – competiție considerată „Olimpiada mondială a artelor”.
17:00
ANPC a dat amenzi de peste 6 milioane lei după controale la 2.000 de firme, într-o perioadă de cinci zile # ObservatorNews
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a verificat, între 13 și 17 octombrie, peste 2.000 de firme din toată țara și a aplicat sancțiuni contravenționale în valoare de peste 6,14 milioane de lei ca urmare a neregulilor descoperite, informează Agerpres.
16:40
Bolojan: Deficitul va ajunge la 30 miliarde de euro până la finalul anului, adică 25% din încasările României # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a anunţat, vineri, că până la finalul anului 2025 vom avea un deficit de aproape 30 de miliarde de euro. Este o sumă destul de mare, aproape 25% din ceea ce încasează România într-un an. Bolojan a mai spus că anul viitor, din păcate, dobânzile pe care România le va plăti se vor apropia de 3% din PIB, scrie News.ro.
16:40
Bolojan: Nu cu gemul din bucătărie trebuie să lupte ANAF, ci cu evaziunea fiscală care ne goleşte bugetul # ObservatorNews
Ilie Bolojan a declarat vineri că prioritatea ANAF trebuie să fie combaterea evaziunii fiscale și a marilor fraude, nu controalele mărunte pe "gemul din bucătărie". Șeful Guvernului a anunțat că săptămâna viitoare vor fi publicate datoriile companiilor de stat, iar instituțiile publice care nu și-au achitat obligațiile către buget vor fi notificate oficial.
16:40
Bolojan vrea alegeri pentru Bucureşti în noiembrie sau decembrie: "Trebuie organizate în spiritul legii" # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a declarat că va propune, în cadrul coaliției, ca alegerile pentru Primăria Capitalei să fie organizate fie în ultima duminică din noiembrie, fie în prima duminică din decembrie, informează Agerpres.
16:20
Recidivist de 51 de ani, acuzat că ar fi abuzat o minoră timp de doi ani. Adolescentă ar fi rămas însărcinată # ObservatorNews
Un bărbat de 51 de ani din județul Arad a fost arestat preventiv, fiind acuzat că ar fi avut o relație cu o fată minoră, care ar fi rămas însărcinată, scrie Agerpres. Potrivit procurorilor, legătura ar fi început pe când copila avea doar 13 ani, iar bărbatul, recidivist, este cercetat pentru viol în formă continuată.
16:20
Ministrul Energiei, după explozia din Rahova: Este inadmisibil. Am cerut de urgenţă demararea unei anchete # ObservatorNews
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat vineri, cu privire la explozia din Rahova, că ceea ce s-a întâmplat este inadmisibil. El a solicitat de urgenţă ANRE, IGSU şi Distrigaz, demararea unei anchete în care să se verifice dacă s-a respectat legea şi a stabili cine este vinovat. Ministrul a mai spus că, dacă autorităţile confirmă faptul că au existat semnalări ignorate, toţi cei responsabili vor fi traşi la răspundere în faţa legii, fără excepţie, scrie News.ro.
16:10
Premierul Ungariei dă asigurări că Putin nu va fi arestat dacă va veni la summit în Budapesta # ObservatorNews
Premierul Ungariei, Viktor Orban, i-a oferit președintelui rus Vladimir Putin garanții privind organizarea și participarea la viitorul summit cu fostul președinte american Donald Trump, care va avea loc la Budapesta, în ciuda mandatului internațional de arestare emis de Curtea Penală Internațională pe numele liderului de la Kremlin, potrivit agențiilor Reuters și EFE, informează Agerpres.
16:10
18 octombrie, Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox # ObservatorNews
Sâmbătă, 18 octombrie, este prăznuit Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
16:10
18 octombrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 18 octombrie de-a lungul timpului.
16:10
Ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 18 octombrie, şi duminică, 19 octombrie, fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.
16:00
Imagini din dronă cu urmările exploziei de la blocul din Rahova. Martorii spun că s-a auzit "ca o bombă" # ObservatorNews
Au apărut imagini filmate din aer cu urmările exploziei care a avut loc la un bloc în cartierul Rahova, din Capitală. În urma exploziei, trei oameni au murit şi alte 13 au fost grav rănite. Din primele informaţii, deflagraţia ar fi fost cauzată cel mai probabil de o scurgere de gaze. Potrivit martorilor, explozia s-ar fi auzit "ca o bombă".
15:50
Ramona Olaru își dezvăluie toate secretele de beauty la MediCOOL, azi, de la ora 18:00, pe Antena 1 # ObservatorNews
Medicina este adusă mai aproape de oameni prin emisiunea MediCOOL, iar pacienții și vedetele vin să își spună povestea, dar și să le împărtășească telespectatorilor diverse secrete pentru un stil de viață corect. Termenii dificili sunt transformați într-un limbaj prietenos, iar specialiștii din platou oferă cele mai bune sfaturi pentru a duce o viață cât mai sănătoasă și confortabilă. În ediția de diseară, care va fi difuzată pe Antena 1 și AntenaPLAY, de la ora 18:00, Ramona Olaru va vorbi despre trucurile pe care le are pentru un ten cât mai luminos și hidratat, lipsit de riduri, dar și pentru un trup armonios.
15:50
Pe o piață locală de gambling deja matură, dar foarte efervescentă, în creștere accelerată, Soft2Bet a lansat Swiper, prima platformă online din România cu jocuri de cazinou și pariuri sportive concepută într-un format specific aplicațiilor de social media. Așa cum se observă din denumire, s-a mizat pe popularitatea designului bazat pe glisare, iar întregul portal web este gândit pentru a fi pe placul celor ce folosesc dispozitive mobile.
15:50
Carrefour scoate de la vânzare un produs alimentar, posibil contaminat. Cum îţi recuperezi banii # ObservatorNews
Carrefour anunţă retragerea de la vânzare produsul "Fasole cu cârnați Maestro", fabricat de Caroli Food Group Pitești SRL, din cauza suspiciunii privind prezența unui corp străin. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a anunțat că persoanele care au cumpărat produsul sunt sfătuite să nu îl consume și să îl returneze în magazine, unde vor primi contravaloarea, fără bon fiscal, potrivit Agerpres
15:40
(P) Viitor fără Gripă – Inițiativă națională privind vaccinarea voluntară antigripală la copii # ObservatorNews
Copiii sunt de 2–3 ori mai contagioși decât adulții și au cele mai mari incidențe ale gripei; demersul lansează un cadru de informare, aliniere la bune practici europene și decizie publică bazată pe date pentru protejarea familiilor și comunităților.
15:40
Care a fost timpul de răspuns al autorităţilor în cazul exploziei din Rahova. Declaraţiile ministrului # ObservatorNews
Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că primele echipaje au ajuns la blocul afectat din Sectorul 5 la ora 09:15, intervenția având loc în doar șapte minute, fiind ulterior completate de alte forțe de salvare, potrivit Agerpres.
15:30
Energie similară cu a unui cutremur de magnitudine locală 1,2, înregistrată în urma exploziei din Rahova # ObservatorNews
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a estimat că energia generată de explozia puternică de vineri dimineaţă, din cartierul Rahova, a fost similară cu cea generată de un cutremur de magnitudine locală de 1,2 Ml, a anunţat instituţia, într-o postare pe Facebook.
15:30
Peste 1.000 de locuinţe din Rahova, fără gaze după explozia devastatoare. Anunţul Distrigaz # ObservatorNews
Distrigaz Sud Reţele a oprit alimentarea cu gaze naturale în cartierul Rahova, în zona afectată de explozia de vineri dimineaţă, pentru a asigura intervenţia salvatorilor în condiţii de siguranţă, scrie Agerpres. Peste o mie de locuinţe au rămas fără gaz, iar reluarea alimentării este programată sâmbătă seară, potrivit companiei.
15:00
Bolojan anunţă sprijin pentru 400 de oameni afectaţi de explozia din Rahova. 45 dintre locuințe sunt asigurate # ObservatorNews
Peste 400 de persoane afectate de explozia din Rahova ar putea primi sprijin din partea Guvernului şi autorităților locale. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că, în funcție de gradul de avariere al clădirii, statul va încerca fie reabilitarea blocului prin programe speciale, fie susținerea sinistraților, inclusiv în lipsa unei polițe de asigurare. În paralel, companiile membre UNSAR au început evaluarea pagubelor, după ce au constatat că 45 dintre locuințele afectate erau protejate prin asigurări facultative.
14:40
Fata de 14 ani din Bucureşti şi-a convins iubitul să-i omoare mama. Femeia nu ar fi fost de acord cu relaţia # ObservatorNews
O femeie, care anunţa în urmă cu câteva zile că nu-şi mai găseşte fiica adoptivă în vârstă de 14 ani, a fost găsită îngropată într-o pădure de lângă Bucureşti. La rândul ei, fusese dată dispărută în urmă cu câteva zile. Principalii suspecţi de crimă sunt chiar fiica adolescentă şi iubitul acestuia un bărbat cu 6 ani mai mare. De altfel, după o noapte în care au fost audiaţi de poliţişti, tânărul a recunoscut că a ucis-o pe femeie.
14:40
Şeful DSU, Raed Arafat, a declarat, vineri, că pompierii au închis alimentarea cu gaz a blocului unde s-a produs explozia, iar din informaţiile pe care le deţine reprezentanţii Distrigaz au păstrat alimentarea închisă.
14:30
România – Slovacia şi România – Suedia LIVE în AntenaPLAY. Lupta pentru semifinalele de la European # ObservatorNews
România – Slovacia, duelul de pe tabloul feminin de la Campionatul European pe Echipe de Seniori, se va disputa de la ora 20:00, live video în AntenaPLAY. De la aceeaşi oră, şi echipa masculină a României va lupta pentru calificarea în “careul de aşi”, urmând să înfrunte Suedia.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.