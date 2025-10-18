Bucăți din „blocul groazei” cad pe pompierii ISU, în live pe Instagram: „Uite, cade, cade! Poate să cadă tot blocul! Dați-vă la o parte, nu mai filmați!”

17:20

Chiar dacă dețin un apartament cumpărat, proprietarii nu pot face ce vor. Trebuie să plătească legile, să plătească utilitățile și să fie la zi cu ratele pentru a nu risca evacuarea. În plus, nu pot face orice modificare semnificativă în interiorul locuinței Toți proprietarii au obligația să-și anunțe vecinii și asociația de proprietari dacă vor […]