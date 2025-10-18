L-a cucerit pe Mihai Stoica: „Unul dintre cei mai buni din România, ne-a făcut zob”
Gazeta Sporturilor, 18 octombrie 2025 05:00
După Farul - Argeș, scor 0-0, Mihai Stoica a remarcat evoluția lui Bogdan Andone, antrenorul piteștenilor. Nou-promovata FC Argeș se află pe locul 5, cu 23 de puncte, iar Mihai Stoica este convins că forma bună a piteștenilor este în primul rând meritul lui Bogdan Andone. Îl consideră pe fostul tehnician de la FCSB unul dintre cei mai buni din România. ...
• • •
Acum 2 ore
05:00
Acum 4 ore
03:10
Hansi Flick neagă conflictul cu Laporta: „Mizerii! Minte cine spune că mi-a fost impusă titularizarea lui Lamine” # Gazeta Sporturilor
Hansi Flick contrazice vehement informațiile privind problema disciplinară ce îl privește pe Lamine Yamal. Antrenorul Barcelonei susține că păstrează deplina autoritate în a lua decizii la campioana Spaniei.Hansi Flick a catalogat zvonurile drept „mizerii” și a ținut să precizeze că absolut nimeni nu- va știrbi autoritatea la FC Barcleona. Pe parcursul săptămânii, speculațiile au crescut în jurul unui presupus act de indisciplină din partea lui Lamine Yamal. ...
Acum 8 ore
23:50
Reprezentativa masculină a României, victorie URIAȘĂ la Campionatul European pe echipe! » A eliminat Suedia, deținătoarea titlului, 3-2, și are medalie asigurată # Gazeta Sporturilor
Reprezentativa masculină a României a produs o surpriză mare la Campionatul European pe echipe, eliminând Suedia, deținătoarea titlului, în sferturile de finală. Eduard Ionescu a adus punctul victoriei, 3-2, în mod dramatic, în setul decisiv al meciului cu experimentatul Kristian Karlsson. Iulian Chiriță și Ovidiu Ionescu au adus, la rândul lor, câte un punct. În semifinale, România va înfrunta Slovenia. ...
23:40
„Biblia este harta omului. Am văzut adevărul lui Dumnezeu” » Andrei Mărgăritescu, povești colosale cu Borcea, Lucescu și Kadîrov: „Să vă rupeți picioarele dacă a luat vreunul bani” # Gazeta Sporturilor
Gazeta a vorbit cu Andrei Mărgăritescu, fostul „închizător” care punea „lacătul” pe mijlocul lui Dinamo în ultimii ani de glorie ai clubului. Într-un dialog de peste 60 de minute, „China”, care trăiește la Pitești, retras din lumina reflectoarelor, a deschis cutia cu amintiri și a vorbit fără ocolișuri despre mai multe episoade fabuloase: de la lecțiile de viață ale lui Mircea Lucescu la banii scoși de Cristi Borcea din geantă, direct în vestiar, și de la ...
23:20
Căpitanul Farului, propunere în direct, după remiza cu Argeș: „Cred că asta ar trebui să se întâmple” # Gazeta Sporturilor
Ionuț Larie (38 de ani), fundașul central și căpitanul celor de la Farul Constanța, a avut motive de nemulțumire la finalul partidei cu FC Argeș, scor 0-0, din runda 13 din Superliga. Ionuț Larie a primit cartonașul galben în meciul de la Ovidiu, după ce l-a întrebat pe Radu Petrescu de ce nu a dat un corner pentru „marinari”. A propus ca și „centralii” să vorbească la interviurile de la finalul partidelor. ...
23:10
Bogdan Andone a remarcat o problemă după meciul cu Farul: „Mă așteptam la un meci mai spectaculos” # Gazeta Sporturilor
Bogdan Andone, antrenorul celor de la FC Argeș, a reacționat după ce echipa sa a obținut o remiză albă pe terenul celor de la Farul Constanța, într-un meci contând pentru etapa #13 din Superliga.Bogdan Andone a vorbit despre jocul echipei sale, despre obiectivul celor de la FC Argeș, dar și despre un ritm și o intensitatea scăzută a echipelor după pauza internațională. ...
23:10
Bogdan Țîru, dezvăluire tare despre arbitrul Radu Petrescu: „Comportamentul arbitrului nu a fost deloc ok” # Gazeta Sporturilor
Etapa a 13-a din Superliga a debutat cu un rezultat de egalitate. Farul Constanța și FC Argeș au terminat la egalitate, scor 0-0, într-un meci echilibrat, în care oaspeții au avut momente mai bune și ocazii importante de a pleca cu toate punctele.La finalul partidei, Bogdan Țîru (31 de ani), fundașul central al Farului, a vorbit despre deciziile arbitrului, fiind vizibil nemulțumit de atitudinea acestuia. ...
23:00
Acum 12 ore
22:20
Vlad Dragomir, din nou decisiv pentru Pafos » Al doilea gol consecutiv în campionatul cipriot # Gazeta Sporturilor
Internaționalul român Vlad Dragomir (26 de ani) continuă forma excelentă din Cipru. Mijlocașul român a fost din nou decisiv pentru Pafos, marcând al doilea gol consecutiv în campionat.Dragomir a început meciul din etapa a 7-a a campionatului cipriot pe banca de rezerve, însă a avut un impact imediat după ce și-a făcut apariția pe gazon.Pafos a deschis scorul prin fostul fundaș al lui PSG și Chelsea, David Luiz, în minutul 17. ...
22:10
Fostul mare internațional Gabi Balint (62 de ani) i-a reproșat selecționerului Mircea Lucescu (80) declarațiile pe care le face în public în legătură cu războiul pentru identitate dintre FCSB și Steaua. Mircea Lucescu este un puternic susținător al celor de la FCSB în conflictul cu Steaua. În ultima perioadă, selecționerul naționalei României a făcut mai multe declarații în această direcție. ...
22:00
Fază controversată la Farul Constanța - FC Argeș: penalty anulat de Radu Petrescu, gazdele au cerut un al doilea galben pentru simulare # Gazeta Sporturilor
Duelul serii din Superliga, Farul Constanța - FC Argeș , a venit cu o fază controversată în minutul 45+3. La o fază în careul „marinarilor”, la un duel între Bogdan Țîru și Rober Sierra, arbitrul Radu Petrescu a dictat penalty pentru „vulturii violeți”, dar ulterior a revenit asupra deciziei și l-a anulat. Echipa lui Ianis Zicu a cerut al doilea galben pentru mijlocașul oaspeților. ...
21:50
Pep Guardiola a dezvăluit momentul în care se va gândi la retragere: „Abia în 2035 mă voi gândi la asta” # Gazeta Sporturilor
Pep Guardiola (54 de ani), tehnicianul lui Manchester City, a oferit un răspuns tranșant după ce fostul său coleg de la club, Carles Planchart (59 de ani), a sugerat că spaniolul ar trebui să se „regenereze” și să ia o pauză de la antrenorat.Tehnicianul catalan a glumit pe seama acestor comentarii, afirmând că nu are de gând să se oprească până în anul 2035, insistând că încă are energia și motivația de a conduce echipa „cetățenilor” într-o nouă eră. ...
21:30
Ilie Dumitrescu și-a amintit de „singurul sfat” pe care i l-a dat patronului de la FCSB: „O singură dată” # Gazeta Sporturilor
Ilie Dumitrescu (56 de ani), fost internațional român și actual analist TV, și-a amintit de „singurul sfat” pe care i l-a dat lui Gigi Becali, patronul celor de la FCSB.Declarația a venit în contextul în care Mirel Rădoi, antrenorul celor de la Universitatea Craiova, s-a arătat scandalizat de faptul că Mircea Lucescu, selecționerul României, l-a sunat pe patronul celor de la FCSB pentru a-i ura succes înainte de confruntarea dintre bucureșteni și olteni. ...
21:20
Reprezentativa feminină a României și-a asigurat o medalie la Campionatul European pe echipe din Croația. # Gazeta Sporturilor
Bernadette Szocs, Elizabeta Samara și Andreea Dragoman au trecut de Slovacia cu 3-0 și s-au calificat în semifinale la Campionatul European pe echipe. „Tricolorele” înfruntă sâmbătă Țările de Jos pentru un loc în marea finală.România a trecut de sferturile de finală ale Campionatului European fără complicații, impunându-se în minimum de partide în fața Slovaciei. ...
21:20
Tony a făcut anunțul despre demisie și a certat un jucător: „Nu trebuia să facă asta” # Gazeta Sporturilor
Contestat puternic de fani, Tony nu-și dă demisia, nu-și asumă remiza cu CS Dinamo, scor 1-1, și a pus la colț un fotbalist. Politehnica Iași a înregistrat astăzi un nou rezultat nesatisfăcător în Liga 2, 1-1 contra celor de la CS Dinamo București, pe teren propriu. Remiza i-a nemulțumit de fanii ieșeni, care i-au cerut din nou demisia antrenorului Anthony „Tony” da Silva.Tehnicianul a anunțat după meci că nu va renunța la post. ...
21:10
21:10
Mihai Stoica, prima reacție după modificările făcute de UEFA în legătură cu FCSB: „Știi ce e posibil?” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a reacționat, după modificările făcute de UEFA pe site-ul oficial. Vineri, 17 octombrie, mai multe modificări au fost făcute pe site-ul UEFA, iar numele celor de la FCSB a fost înlocuit cu cel al Stelei la anumite rubrici. Mihai Stoica a spus că nu îl interesează acest subiect, ci doar faptul că echipa lui Gigi Becali este cea care a continuat activitatea. ...
21:00
România, salt de patru locuri în clasamentul FIFA » „Tricolorii” revin în top 50 mondial # Gazeta Sporturilor
Naționala României a înregistrat un progres semnificativ în cea mai recentă actualizare a clasamentului mondial FIFA, publicată astăzi pe site-ul oficial al forului internațional. După rezultatele din luna octombrie, „tricolorii” au urcat patru poziții, ajungând pe locul 47, cu un total de 1.480,13 puncte.Forma bună din ultima perioadă a contribuit decisiv la ascensiunea din ierarhie. ...
20:50
Contre între Florin Bratu și Tony da Silva: „Când spui asta, normal că eu mă ambiționez” # Gazeta Sporturilor
Politehnica Iași a făcut un nou pas greșit în cursa pentru promovarea în Superliga. Moldovenii au remizat astăzi, 1-1, pe teren propriu, cu CS Dinamo București, în primul meci al etapei #10 a Ligii 2 și sunt la -3 în clasamentul adevărului!La finalul meciului, antrenorul bucureștenilor, Florin Bratu, a dat declarații pe trei direcții. Iată ce a spus tehnicianul. ...
20:50
Gigi Becali a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Mirel Rădoi: „Băi, finule, uite care e treaba” # Gazeta Sporturilor
În contextul schimbului de replici dintre Mirel Rădoi și Mircea Lucescu, Gigi Becali a spus că l-a contactat pe antrenorul Craiovei pentru a-i explica mai bine situația. După ce a mai avut în decursul zilei de vineri o reacție pe această temă, Becali a revenit și a spus că l-a sunat pe Rădoi. ...
20:30
Presa din Polonia despre posibila revenire a lui Edi Iordănescu la naționala României: „A fost clar, nu se mai întoarce” # Gazeta Sporturilor
Declarațiile lui Edward Iordănescu (47 de ani), antrenorul echipei Legia Varșovia, au fost analizate pe larg în presa poloneză, după ce tehnicianul român a clarificat speculațiile privind o posibilă revenire la naționala României.Între 2022 și 2024, Edward Iordănescu a condus naționala României în 28 de meciuri, calificând-o la Campionatul European din 2024. ...
20:20
Patronul din Premier League, cu superiahtul pe Tamisa » Are 122 de metri, 3 etaje, heliport și 3 piscine! # Gazeta Sporturilor
Shahid Khan (75 de ani), proprietarul pakistanezo-american al lui Fulham, și-a etalat în Londra luxosul iaht Kismet, de 400 de milioane de euro. Miliardarul l-a primit recent, după ce și l-a vândut pe fostul lui Eric Schmidt, CEO-ul Google, și l-a folosit pentru deplasarea în Anglia sa la meciurile jucate de Jacksonville Jaguars în capitala Regatului Unit. ...
20:00
Sondaj îngrijorător » Unul din cinci sportivi participanți la o competiție importantă au recunoscut că a folosit substanțe dopante # Gazeta Sporturilor
Douăzeci și unu la sută din cei peste 900 de sportivi participanți la Jocurile Commonwealth-ului din 2022 de la Birmingham au răspuns „da” la întrebarea: „Am folosit în mod intenționat o substanță sau o metodă interzisă fără o scutire pentru uz terapeutic (TUE) în ultimele 12 luni”, potrivit unui sondaj în care au avut voie să-și păstreze anonimitatea, informează The Telegraph. ...
20:00
Noul căpitan al echipei României a făcut nominalizările pentru play-off-ul Billie Jean King Cup » Reîntâlnire cu Iga Swiatek după 3 ani # Gazeta Sporturilor
Alexandra Dulgheru, căpitanul nejucător al echipei de BJK Cup a României, le-a ales pe Gabriela Ruse, Gabriela Lee, Elena Ruxandra Bertea, Mara Gae și Monica Niculescu pentru întâlnirile cu Polonia și Noua Zeelandă din grupa B a play-off-ului competiției (14-16 noiembrie). ...
19:50
Legenda lui Liverpool îl critică pe Mohamed Salah: „Nu pare să fie același jucător ca sezonul trecut” # Gazeta Sporturilor
După un sezon excepțional, în care a marcat 34 de goluri și a oferit 23 de pase decisive în 52 de meciuri, contribuind decisiv la câștigarea Premier League, Mohamed Salah traversează un moment dificil la începutul noii stagiuni.Deși egipteanul în vârstă de 33 de ani a fost aproape de un transfer în Arabia Saudită, Liverpool a reușit să-l convingă să semneze o prelungire de contract pentru încă două sezoane. ...
19:50
Schimbări MAJORE pe site-ul UEFA, legate de războiul Steaua - FCSB. Ce scrie la ediția Cupei Campionilor Europeni din 1986 » Talpan: „Să mă avanseze la gradul de general” + Becali: „E «hackereală»” # Gazeta Sporturilor
Încurcătură pe site-ul celor de la UEFA, legată de echipa care a câștigat Liga Campionilor în anul 1986. Steaua și FCSB duc de ani buni un război de identitate, iar „militarii” au desfăcut șampania după ce au văzut că trofeul Ligii Campionilor a fost șfers din dreptul clubului din Superliga de la o anumită rubrică de pe site-ul UEFA. ...
19:40
Mihai Rotaru, atac la adresa selecționerului Mircea Lucescu: „A pierdut simțul realității, dar a câștigat simțul ridicolului” # Gazeta Sporturilor
Mihai Rotaru, patronul celor de la Universitatea Craiova, a reacționat după atacul lui Mirel Rădoi, antrenorul echipei, la adresa selecționerului Mircea Lucescu.Mirel Rădoi s-a arătat stupefiat de faptul că selecționerul României l-a sunat pe patronul celor de la FCSB pentru a-i ura succes înainte de partida directă dintre olteni și bucureșteni, meci încheiat cu victoria cu 1-0 a campioanei en-titre. ...
19:10
Veste proastă pentru Chelsea! » Revenire amânată pentru vedeta echipei: „Atât va mai sta” # Gazeta Sporturilor
Fotbalistul englez Cole Palmer (23 de ani), mijlocașul ofensiv de la Chelsea, va lipsi de pe teren încă 6 săptămâni. Anunțul a fost făcut vineri de Enzo Maresca, antrenorul echipei. Mijlocașul ofensiv în vârstă de 23 de ani a jucat ultima dată pe 20 septembrie, în înfrângerea cu 1-2 în fața lui Manchester United pe Old Trafford, când Maresca l-a scos de pe teren încă din prima repriză. ...
19:10
Revenire importantă în tabăra Bosniei înainte de meciul decisiv cu România: „Pe placul selecționerului Barbarez” # Gazeta Sporturilor
Presa din Bosnia și Herțegovina a anunțat o revenire importantă înainte de meciul decisiv cu România din preliminariile Campionatului Mondial 2026. Este vorba despre Sead Kolasinac (32 de ani), fundașul central al celor de la Atalanta.Acesta s-a accidentat în aprilie 2025, s-a recuperat și ar urma să apară în lotul selectat de Sergej Barbarez pentru acțiunea din noiembrie. ...
19:00
Echipa lui Laurențiu Reghecampf, pas important spre grupele Ligii Campionilor din Africa # Gazeta Sporturilor
Al-Hilal Omdurman, formația antrenată de Laurențiu Reghecampf (50 de ani), a făcut un pas decisiv către grupele Ligii Campionilor Africii, după victoria obținută în deplasare, scor 1-0, pe terenul celor de la Police FC (Kenya). Unicul gol al partidei a fost marcat de Adama Coulibaly în minutul 20. ...
18:50
Drama jucătorului care putea deveni star la Barcelona: „Nu puteam să mă dau jos din pat fără să simt durere” # Gazeta Sporturilor
Isaac Cuenca (34 de ani) era văzut ca unul dintre cei mai promițători jucători ai Barcelonei. Acesta debuta la doar 20 de ani într-o echipă antrenată de Pep Guardiola, dar accidentările i-au distrus cariera de fotbalist.Isaac Cuenca a fost nevoit să se retragă din fotbal la 32 de ani.Isaac Cuenca: „Am avut șase operații. Nu puteam să mă dau jos din pat fără să simt durere”Isaac Cuenca a vorbit despre accidentările care i-au măcinat cariera. ...
18:40
Cunoscutul antrenor a sărit în apărarea lui Mircea Lucescu: „Hai să vedem și partea plină a paharului! N-am mai văzut asta de zeci de ani” # Gazeta Sporturilor
Echipa națională a României a câștigat cu 1-0 în fața Austriei, iar Marius Șumudică (54 de ani) a rămas impresionat de modul în care a arătat echipa și de jocul prestat sub comanda selecționerului Mircea Lucescu (80 de ani).Fostul antrenor al Rapidului a recunoscut, în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.RO, că „nu mă așteptam să batem Austria”. Motivul a fost că „nu îmi dădea speranță nimic din ceea ce s-a întâmplat în trecut”. ...
18:30
Cristian Chivu, laude la adresa fostului său antrenor: „Gasperini este un model, dar trebuie să profităm de slăbiciunile Romei” # Gazeta Sporturilor
Cristian Chivu (44 de ani), antrenorul principal al celor de la Internazionale Milano, se pregătește pentru un duel special, deplasarea pe terenul Romei, clubul la care a evoluat între 2003 și 2007.După cinci victorii consecutive, tehnicianul român caută să bifeze un nou succes, de această dată într-un meci complicat împotriva liderului din Serie A (la egalitate de puncte cu Napoli), condus de Gian Piero Gasperini (67 de ani). ...
18:30
Protest MAJOR în La Liga » La meciurile din week-end nu se va juca nimic în primele 30 de secunde! # Gazeta Sporturilor
Decizia mutării în SUA a partidei Villarreal - Barcelona programate în campionatul Spaniei pe 20 decembrie, înaintea pauzei de Crăciun, a stârnit revoltă în La Liga. Căpitanii celor 20 de cluburi iau în calcul să protesteze împotriva neconsultării jucătorilor în privința disputării respectivului meci pe Hard Rock Stadium din Miami. ...
18:30
Cum și-a ales cel mai nou portar de la Manchester United postul „Nu-i plăcea deloc asta” # Gazeta Sporturilor
Senne Lammens (23 de ani), noua achiziție de vară a lui Manchester United, a devenit portar pentru că nu voia să alerge mult și să fie înlocuit. Acest lucru a fost dezvăluit de fratele său, Tom, într-un interviu pentru „The Athletic”. Lammens se pregătește pentru cel mai mare test al carierei sale duminică, atunci când „diavolii roșii” vor juca în deplasare la Liverpool. ...
18:00
Mihai Stoica a făcut praf un arbitru din Superliga: „Adio, arbitraj! Cum să faci așa ceva? Acolo nu mai e chestiune de gafă” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a avut o reacție acidă la adresa lui George Găman, arbitrul care a condus de la centru duelul Csikszereda - CFR Cluj, scor 2-2.George Găman a fost cel care a provocat o faza controversată în meciul de la Miercurea Ciuc, după ce a oprit jocul chiar înainte de gazdele să bage mingea în poartă, iar cei din camera VAR nu au mai putut interveni. ...
17:50
Fostul antrenor al lui Manchester City e dispus să-l înlocuiască pe Ruben Amorim la Manchester United # Gazeta Sporturilor
Fostul antrenor al lui Manchester City, Roberto Mancini (60 de ani), ar fi interesat să preia banca tehnică a lui Manchester United, în cazul în care Ruben Amorim (40 de ani) va fi demis.Italianul de 60 de ani, liber de contract după despărțirea de naționala Arabiei Saudite, le-ar fi spus apropiaților că se consideră „o opțiune viabilă” pentru conducerea clubului de pe Old Trafford potrivit publicației The Sun. ...
17:50
Patrick Vieira, antrenorul celor de la Genoa, a transmis faptul că Nicolae Stanciu, internațional român, nu va face parte din lotul echipei italiene pentru meciul de duminică, 19 octombrie, împotriva celor de la Parma, contând pentru etapa #7 din Serie A.Ultima partidă jucată de Nicolae Stanciu este cea cu Lazio de pe 29 septembrie. Românul avea dureri de dinaintea partidei, a intrat 23 de minute pe final, iar aceasta s-a agravat. ...
Acum 24 ore
17:00
Cristi Chivu e lăudat și de fostul său antrenor: „Calitate și personalitate. Se simte că Inter are o altă identitate” # Gazeta Sporturilor
Înaintea duelului de pe Olimpico, AS Roma - Inter, programat sâmbătă la ora 21:45 (livetext pe GSP.ro și în direct la Digi Sport 2 și Prima Sport 2), Gian Piero Gasperini, antrenorul giallorossilor, a avut numai aprecieri pozitive la adresa lui Cristi Chivu, omologul de pe banca nerazzurrilor. ...
16:50
Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) a prefațat meciul U Cluj - FC Botoșani, programat sâmbătă, la ora 15:00. Antrenorul „Șepcilor roșii” solicită sprijinul suporterilor pentru meciul cu liderul Superligii, ce va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Primasport și Digisport. ...
16:50
Rivali pe teren, vecini în București » Doi jucători-cheie de la Rapid și Dinamo se văd zilnic în bloc: „Un băiat foarte bun” # Gazeta Sporturilor
Claudiu Petrila, 24 de ani, jucătorul celor de la Rapid, a analizat derby-ul cu Dinamo, într-un interviu în exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor. Extrema stângă a evaluat începutul de sezon al giuleștenilor, și-a făcut autocritica și a vorbit despre relația cu Costel Gâlcă.Dinamo - Rapid va avea loc duminică, de la ora 20:30, pe Arena Națională, în etapa #13 din Superliga. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...
16:20
Impact pentru România » Se retrage din națională chiar înaintea CM de handbal feminin din 2025: „Lumea spune «Ana, hai încă puțin!». Dar nu mai pot” # Gazeta Sporturilor
Pivotul Ana Debelic (31 de ani) și-a anunțat retragerea din naționala Croației. Meciul programat duminică în Kosovo, în preliminariile Euro 2026, va fi ultimul.Ana Debelic este una dintre cele mai importante handbaliste croate din ultimii ani. A obținut bronzul european cu naționala în 2020, fiind aleasă și în echipa ideală a turneului. La nivel de club a cucerit două Ligi ale Campionilor împreună cu Vipers Kristiansand.Desființarea echipei norvegience a afectat-o. ...
16:20
Elias Charalambous, prima reacție după ce Gigi Becali a anunțat că Mihai Popescu pleacă de la FCSB: „E prea devreme să vorbim” # Gazeta Sporturilor
Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul lui FCSB, a susținut vineri după-amiază conferința de presă premergătoare meciului cu Metaloglobus, din etapa 13 a Superligii.Tehnicianul cipriot a vorbit despre accidentarea suferită de Mihai Popescu la echipa națională a României și a ținut să precizeze importanța acestuia în succesul obținut de FCSB în stagiunea precedentă, deși Gigi Becali a declarat că nu îi va prelungi contractul fundașului, care urmează să expire la ...
16:20
Performanță istorică! Carol Popa a terminat pe locul 8 la Campionatele Mondiale de juniori, cel mai bun rezultat din istoria triatlonului românesc # Gazeta Sporturilor
Marea speranță a triatlonului românesc pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles, din 2028, Carol Popa, a scris istorie în Australia. Constănțeanul în vârstă de 19 ani a obținut un rezultat de senzație la Campionatele Mondiale de juniori de la Wollongong. Sportivul de la CSM Constanța s-a clasat pe locul 8 în proba de sprint, la capătul unei curse în care s-a aflat în permanență în plutonul fruntaș. ...
16:10
Selecționerul contrazice ultima idee a lui Gigi Becali: „Asta e poziția lui Ionuț Cercel!” # Gazeta Sporturilor
Ion Marin a comentat posibilitatea ca Ionuț Cercel (18 ani) să evolueze pe postul de fundaș central la FCSB, după accidentarea lui Mihai Popescu în meciul României cu Austria. „Roș-albastrul” a fost sub comanda antrenorului la trei reprezentative - U17, U18 și U19 -, pentru care a adunat 19 prezențe până acum.Marin și Cercel nu mai colaborează din iulie, atunci când selecționerul a trecut pe banca „tricolorilor” sub 18 ani. ...
16:10
Când microfonul devine o confesiune involuntară și fără niciun pic de educație jurnalistică apar personaje de tipul fostului portar Florin Prunea.Țin minte că Helmuth Duckadam vorbea în cercuri restrânse despre problemele sale de sănătate și vorbea despre faptul că îmbătrânește frumos. Din păcate, Helmuth n-a apucat să îmbătrânească. Însă alți foști portari și oameni îmbătrânesc zgomotos. ...
16:10
Jucătorul de la Manchester City, ținta fanilor: „Cum este posibil să zică așa ceva?” # Gazeta Sporturilor
Josko Gvardiol (23 de ani) a „aprins” spiritele printre fanii lui Manchester City în urma unui videoclip postat pe rețelele de socializare.Mai exact, clubul de pe Etihad a publicat pe rețelele de socializare un videoclip în care jucătorii răspundeau la câteva întrebări scurte, iar fundașul croat, întrebat cine a fost idolul său fotbalistic în copilărie, a răspuns „Virgil van Dijk”. ...
16:10
L-a făcut praf pe Jose Mourinho! » Noul președinte îl acuză: „A făcut o pregătire proastă. Este inacceptabil” # Gazeta Sporturilor
A plecat doar de o lună din Turcia și Jose Mourinho (62 de ani) deja e criticat de fostul său club. Sadettin Saran, noul președinte al lui Fenerbahce, îl arată cu degetul pentru starea fizică în care a lăsat echipa din Istanbul, rămasă afară din Liga Campionilor pentru al doilea sezon cu antrenorul portughez. ...
16:00
Ar putea lucra Zeljko Kopic cu Gigi Becali? Replica dinamovistului: „Cea mai mare satisfacție a mea...” # Gazeta Sporturilor
Zeljko Kopic, 48 de ani, a parat, diplomat și inteligent, în emisiunea GSP Live, orice întrebare vizavi de o posibilă colaborare în viitor cu patronul FCSB, Gigi Becali. L-a complimentat pe omul de afaceri și a spus că motivația lui este să construiască o echipă a lui Dinamo capabilă să-și învingă rivala pe teren.Dinamo a învins marea rivală, pe FCSB, în acest sezon, scor 4-3, după un duel electrizant pe Arena Națională. ...
16:00
Etapa 10 din Liga 2 începe vineri, 17 octombrie, cu meciul dintre Poli Iași și CS Dinamo. Sâmbătă au loc alte 9 meciuri, iar etapa se încheie duminică, cu duelul dintre CSM Slatina și FC Bihor. Toate meciurile pot fi urmărite liveTEXT pe GSP.ro. ...
