IasiTV Life, 18 octombrie 2025 05:00
Președintele Nicușor Dan a reacționat vineri la explozia devastatoare dintr-un bloc de pe Calea Rahovei, soldată cu trei morți și 15 răniți. Liderul statului a criticat vehement modul în care a fost pusă în pericol siguranța cetățenilor, arătând că dezastrul ar fi putut fi evitat. „Este revoltător şi inadmisibil ca, în România anului 2025, siguranţa [...]
Acum 2 ore
05:20
Poli Iași a continuat seria de rezultate slabe, remizând pe teren propriu, scor 1-1 (0-0), cu CS Dinamo, o nou-promovată aflată într-o formă modestă. Rezultatul a adâncit criza de la echipă și a pus din nou în pericol postul antrenorului Tony da Silva. Ieșenii au deschis scorul prin Darius Ghindovean (min. 66), dar au fost [...]
05:10
Începând de vineri, șoferii pot circula pe un nou tronson din Autostrada Moldovei (A7), completând astfel legătura rutieră de mare viteză de la București până aproape de Buzău. Un lot de aproape 30 de kilometri din A7 a fost dat în folosință, deși era finalizat de mai multe luni. Inaugurarea a fost decalată din cauza [...]
05:00
Ce a spus Trump despre intenția lui Putin de a trage de timp în conflictul din Ucraina # IasiTV Life
Președintele american Donald Trump l-a primit vineri pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, la Casa Albă, ocazie cu care a făcut o serie de declarații importante despre conflictul din Ucraina și sprijinul militar american. Trump a recunoscut că președintele rus Vladimir Putin ar putea încerca să tragă de timp în conflictul din Ucraina, declarând presei: [...]
05:00
Nicușor Dan a cerut măsuri urgente după explozia din Capitală: „Nu putem aştepta ani de zile” # IasiTV Life
Nicușor Dan a cerut măsuri urgente după explozia din Capitală: „Nu putem aştepta ani de zile" # IasiTV Life
Acum 4 ore
04:40
Un incendiu a izbucnit la un autoturism în satul Bârnova, comuna Bârnova. Echipajele Detașamentului 2 de Pompieri Iași s-au deplasat imediat la fața locului pentru a stinge flăcările. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU), două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS) și un echipaj SMURD de prim ajutor calificat (EPA) au intervenit [...]
Acum 12 ore
17:50
Mobilitatea articulară este importantă pentru o viață activă și echilibrată, indiferent de vârstă. Într-o perioadă în care sedentarismul și alimentația dezechilibrată afectează tot mai mulți oameni, interesul pentru sănătatea articulațiilor crește constant. De ce este importantă alimentația pentru articulații sănătoaseArticulațiile au nevoie de nutrienți specifici pentru a-și păstra elasticitatea, rezistența și capacitatea de regenerare. Printre [...]
Acum 24 ore
15:50
INVITAT / VASILE ARHIRE – Jurnalist
15:40
INVITAT / MARIAN DALBAN – Vicepreședinte FCNAp Sucursala Moldova
11:10
Una dintre cele mai celebre opere compuse de Giacomo Puccini, „Madama Butterfly", poate fi revăzută la Opera Națională Română din Iași. Realizată în parteneriat cu Opera Națională București, producția a avut premiera pe 27 noiembrie 2024, la mai bine de patru decenii de la ultima punere în scenă a creației pucciniene la teatrul liric ieșean. [...]
08:30
Tragedie la Iași: Student vasluian de 22 de ani, din ultimul an la TUIASI, a murit subit # IasiTV Life
Destin tragic pentru Cosmin Carp, un tânăr de 22 de ani, student în ultimul an la TUIASI, Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial. Originar din Pădureni, Vaslui, Cosmin a murit subit în noaptea de 14 spre 15 octombrie, în Iași, chiar în apartamentul în care locuia cu logodnica sa. Moartea sa a survenit [...]
Ieri
06:30
Un exercițiu complex de simulare a unui incendiu a avut loc la Secția Pneumologie II a Spitalului Pașcanu din Iași. Acțiunea a fost organizată în colaborare cu echipele Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Mihail Sturdza", având ca scop testarea pregătirii personalului și optimizarea timpului de reacție în cazul unei situații de urgență reale. Potrivit [...]
06:20
Un șofer din Râmnicu Vâlcea a rămas pieton pentru 120 de zile după ce a fost surprins de radar circulând cu o viteză de 154 km/h într-o localitate din județ, unde limita legală este de doar 60 km/h. Incidentul a avut loc joi, în jurul orei 17:30, pe DN 67, pe raza localității Bunești. Bărbatul [...]
06:20
Poliția din Răducăneni, județul Iași, este subiectul unei anchete interne după ce un adolescent de 15 ani a apelat la 112, acuzând că a fost agresat fizic de un agent de poliție care venise neinvitat la o petrecere de majorat. Potrivit plângerii, incidentul a avut loc în timpul petrecerii, unde agentul, aflat în afara orelor [...]
16 octombrie 2025
16:40
INVITAT / MARICEL POPA – Deputat PSD
14:00
INVITAT / ANDREI CIOBANU – Coordonator festival
14:00
INVITAȚI / BOGDANA BOSINCEANU – Voluntar Asociația "Save Our Paws"BIANCA BOROȘ – Lector UNAGE
08:10
Impactul scumpirilor: Trei sferturi dintre români resimt puternic creșterea prețurilor. Utilitățile, lovitura cea mai grea # IasiTV Life
Majoritatea românilor au fost afectați semnificativ de inflație, arată cel mai recent sondaj realizat de platforma de recrutare eJobs. Creșterile de prețuri la utilități, alimente și combustibil au impactat puternic trei sferturi dintre participanții la studiu. Conform datelor, 76% dintre respondenți au declarat că resimt un impact economic semnificativ din cauza scumpirilor. Cea mai mare [...]
08:10
Fiscul român a demarat o serie de controale agresive menite să elimine discrepanțele majore între veniturile declarate și averile deținute. Șeful Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, a confirmat miercuri seară că instituția investighează deja 200 de persoane care dețin bunuri de valoare, precum mașini de lux, a căror proveniență nu o pot [...]
08:00
MApN liniștește rezerviștii: Exercițiu major de mobilizare în București-Ilfov, fără legătură cu războiul # IasiTV Life
Peste 10.000 de rezerviști din zona București-Ilfov au fost chemați la unități pentru un exercițiu de mobilizare, stârnind un val de reacții negative în mediul online din cauza notificării rapide. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a lămurit situația, explicând că rapiditatea este o parte esențială a testului. „Într-o situație reală, ordinul de chemare la mobilizare specifică [...]
07:50
Tragedie feroviară în apropiere de Ruginoasa: O femeie de 70 de ani a fost lovită mortal de trenul Pașcani–Iași # IasiTV Life
Un accident tragic a avut loc în această dimineață, în jurul orei 05:30, pe ruta feroviară Pașcani–Iași. Mecanicul trenului Regio 6444 a alertat autoritățile prin 112, după ce garnitura a lovit o persoană pe șine, la circa 300 de metri de intrarea în Gara Ruginoasa. La fața locului au intervenit de urgență echipe ale Secției [...]
07:50
Cultura, în pragul colapsului financiar: Mii de angajați, trimiși forțat în concediu fără plată # IasiTV Life
Mii de angajați din instituțiile de cultură – teatre, muzee și biblioteci – riscă să rămână fără salarii în luna decembrie, pe fondul unei crize bugetare acute. Situația a escaladat după ce Ministerul Culturii a trimis o circulară oficială prin care le recomandă managerilor să reducă drastic cheltuielile, inclusiv prin trimiterea personalului în concediu fără [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
INVITAT / ANDREI APREOTESEI – Director Palatul Culturii din Iași
15:50
INVITAT / Paul Butnariu – Președinte Camera de Comerț și Industrie Iași
07:00
Accident cu doi răniți în Târgu Frumos: Mașină scoasă de pe carosabil, un șofer a rămas încarcerat # IasiTV Life
Două persoane au fost rănite, marți într-un accident rutier produs în zona sensului giratoriu din apropierea stației Lukoil din Târgu Frumos. Un autoturism a părăsit partea carosabilă, a trecut peste bordură și s-a oprit în afara drumului. Echipajele Detașamentului de Pompieri Târgu Frumos au intervenit de urgență, fiind solicitate o autospecială de stingere și o [...]
06:50
Sala „Vasile Pogor" a Primăriei Municipiului Iași a găzduit marți, 14 octombrie 2025, o nouă ediție a Serii Valorilor. Evenimentul, un moment tradițional al Sărbătorilor Iașului, a fost dedicat omagierii personalităților locale și naționale care s-au remarcat în diverse domenii. Primarul Mihai Chirica le-a înmânat celor prezenți mai multe categorii de premii și distincții. Gestul [...]
06:50
Laboratorul de neuroradiologie intervențională, recunoscut printre cele mai avansate din România # IasiTV Life
Spitalul de Neurochirurgie din Iași are în dotare unul dintre cele mai moderne laboratoare de neuroradiologie intervențională din România. Investiția, în valoare de aproximativ două milioane de euro, a fost realizată de Ministerul Sănătății, cu o contribuție de 10% din partea Consiliului Județean Iași, în cadrul Programului Național privind prevenția și tratamentul accidentelor vasculare cerebrale. [...]
06:30
Un accident rutier soldat cu moartea unei persoane a avut loc marți seară între localitățile Strunga și Buznea, pe un drum de pământ. Un autoturism în care se aflau patru persoane s-a răsturnat în afara carosabilului. Echipajele Detașamentului de Pompieri Târgu Frumos au intervenit de urgență la fața locului cu o autospecială de stingere, una [...]
14 octombrie 2025
20:30
Asociația Save Our Paws, în parteneriat cu Universitatea Națională de Arte „GeorgeEnescu" Iași (UNAGE), vă invită la un eveniment de suflet: vernisajul expoziției caritabile,unde arta și compasiunea se întâlnesc într-o seară dedicată binelui.Evenimentul are loc vineri, 31 octombrie 2025, între orele 18:00 și 20:00, la Treaz & Nu, într-un cadrucald, plin de culoare și inspirație. [...]
15:30
INVITAT / EMANUEL BUTA – Director de Programe Misiune pentru Tineret
13:50
INVIAȚI / prof. dr. Anamaria GHIBAN – coordonator proiectDana Anghelescu – coordonator proiect
12:40
Pe 3 noiembrie 1956 a avut loc primul spectacol al Operei Naționale Române din Iași. Pentru a marca evenimentul, teatrul liric ieșean a programat în acest an, în ziua amintită, o reprezentație specială, cu același titlu precum cel oferit publicului la inaugurare, „Tosca", de Giacomo Puccini. Spectacolul va avea loc în Sala Mare, cu începere [...]
11:40
Astăzi, 14 octombrie 2025, în ziua de prăznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva, Ocrotitoarei Moldovei, slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată, începând cu ora 9.00, pe podiumul amplasat în curtea Ansamblului Mitropolitan din Iaşi, la limita cu Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane. După slujba arhierească, Înaltpreasfinţitul PărinteTeofan, Mitropolitul Moldovei şi [...]
10:00
Regiunea Moldovei a rămas, după 1990, la coada investițiilor în infrastructură rutieră majoră. În ultimii ani însă, presiunea publică și decalajele față de alte zone au împins Guvernul să treacă de la vorbe la proiecte. Unele sunt deja în lucru, iar cel mai avansat este A7, drumul de mare viteză ce ar trebui să lege [...]
09:40
Zilele acestea, la Iași, are loc cel mai mare pelerinaj ortodox din România, prilejuit de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva. Sute de mii de credincioși din toate colțurile țării vin să se închine la raclă, iar pentru jandarmi, misiunea de asigurare a ordinii și siguranței publice în aceste condiții este una complexă și solicitantă. Vedeți și [...]
13 octombrie 2025
16:10
INVITAT / Pr. LUCIAN APOPEI – Director de comunicare Arhiepisc
14:20
INVITAT / LIVIU SUCEVEANU – Redactor sportiv Radio Iași The post CONTRAATAC / Fotbal in toate competițiile first appeared on IasiTV Life.
09:40
INVITAT / Prof.univ.dr. VICTOR COSTACHE – Medic primar chirurgie cardiovasculară The post EU SĂNĂTOS / Rolul tehnologiilor de precizie în tratamentele inimii first appeared on IasiTV Life.
10 octombrie 2025
16:40
INVITAT / Prof. Univ. Dr. Nicu Gavriluțâ – Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași The post POLITICA LA IAȘI / Despre sărbători first appeared on IasiTV Life.
16:10
INVITAT / MIHAI CHIRICA – Primarul municipiului Iași The post DEZBATEREA ZILEI / Iașul, între sărbători și investiții finalizate first appeared on IasiTV Life.
16:10
INVITAT / Dr. AURICA ICHIM – Manager Muzeul Municipal „Regina Maria” IașiDr. DELIA ROXANA CORNEA – Manager Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța The post DEZBATEREA ZILEI / Muzeul Municipal, inima culturală a Iașului first appeared on IasiTV Life.
15:50
Între 10–12 octombrie 2025, Salonul Auto MAG Automobile aduce peste 60 de modele în parcarea Mall Moldova # IasiTV Life
Cele mai noi modele Ford, Škoda, Volvo, Lynk&Co, Geely, SUV Cars și BYD, într-un singur loc, cu oferte speciale pentru persoane fizice și companii. În perioada 10–12 octombrie, parcarea Mall Moldova devine gazda celui mai așteptat eveniment auto al toamnei: Salonul Auto MAG Automobile. Grupul MAG Automobile reunește, într-un singur spațiu expozițional, peste 60 de [...] The post Între 10–12 octombrie 2025, Salonul Auto MAG Automobile aduce peste 60 de modele în parcarea Mall Moldova first appeared on IasiTV Life.
13:20
La Fiziotop, credem că o echipă sănătoasă este motorul unei companii de succes. De aceea, am creat proiectul „Ai grijă de echipa ta” – un program dedicat companiilor care vor să investească în starea de bine a angajaților. Ce aducem direct la biroul tău: – Sesiuni de masaj rapid, cu efecte imediate de relaxare și [...] The post Ai grijă de echipa ta! first appeared on IasiTV Life.
06:30
Asociația Profesioniștilor pentru Dezvoltare Durabilă lansează filmul „Podul de cuvinte” # IasiTV Life
Proiectul „Podul de cuvinte – Povestea limbii române în Basarabia” – este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (D.R.R.M.) Asociația Profesioniștilor pentru Dezvoltare Durabilă are plăcerea de a anunța lansarea filmului documentar „Podul de cuvinte”, realizat în cadrul proiectului cultural cu același nume. Proiectul își propune să aducă în prim-plan povestea recuperării și afirmării limbii române în spațiul [...] The post Asociația Profesioniștilor pentru Dezvoltare Durabilă lansează filmul „Podul de cuvinte” first appeared on IasiTV Life.
9 octombrie 2025
16:50
INVITAT / GHEORGHIȚĂ RUSU PERSIC – Director artistic Ateneul Național din Iași The post DEZBATEREA ZILEI / SPECTACOL PENTRU SĂRBĂTORILE IAȘULUI first appeared on IasiTV Life.
16:50
INVITAT / Pr. DAN DAMASCHIN – Preot misionar The post DEZBATEREA ZILEI / EXPOZIȚIA DE ICOANE ”VERONICA” first appeared on IasiTV Life.
16:13
Altă numire la Spitalul de Copii „Sf. Maria” Iași: O specialistă în control și protocoale devine manager interimar # IasiTV Life
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” din Iași are un nou manager interimar. Funcția a fost preluată de Dr. Veronica Leonte, medic în cadrul secției de planificare familială de la Maternitatea „Cuza Vodă”. Decizia a fost anunțată de președintele Consiliului Județean, Costel Alexe, care a subliniat experiența vastă a noului manager în domeniul [...] The post Altă numire la Spitalul de Copii „Sf. Maria” Iași: O specialistă în control și protocoale devine manager interimar first appeared on IasiTV Life.
16:13
Imagini șocante în Iași: O femeie și-a incendiat apartamentul și s-a așezat la geam să fumeze # IasiTV Life
Echipajele ISU Iași au fost solicitate să intervină miercuri după amiază pentru a stinge un incendiu izbucnit la un apartament dintr-un bloc de pe strada Minervei din municipiu. Potrivit informațiilor, focul a pornit de la etajul al treilea, fiind declanșat intenționat chiar de către proprietară. Scena care a șocat vecinii a fost modul în care [...] The post Imagini șocante în Iași: O femeie și-a incendiat apartamentul și s-a așezat la geam să fumeze first appeared on IasiTV Life.
16:13
Schimbare în dosarul morții pe șosea: Comisarul Vasile Zacornea va fi judecat doar pentru părăsirea locului accidentului # IasiTV Life
Dosarul morții lui Gherghel Daniel, bărbatul lovit mortal de o mașină în vara anului 2023 la Valea Lungă (Holboca), a ajuns în sfârșit în instanță după mai bine de doi ani de anchetă. Însă decizia procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași a stârnit revoltă: fostul șef al Serviciului de Înmatriculări și Permise [...] The post Schimbare în dosarul morții pe șosea: Comisarul Vasile Zacornea va fi judecat doar pentru părăsirea locului accidentului first appeared on IasiTV Life.
16:13
O tragedie a lovit orașul Ștefănești miercuri seară, după ce un bărbat în vârstă de 63 de ani a fost găsit mort în locuința sa mistuită de flăcări. Incendiul a fost observat de vecini, care au alertat imediat numărul de urgență 112. La fața locului au intervenit de urgență două echipaje ale Gărzilor de Intervenție [...] The post Sfârșit tragic: Un botoșănean de 63 de ani a murit în casa sa mistuită de foc first appeared on IasiTV Life.
16:13
Semnarea acordului pentru prima etapă a planului lui Donald Trump pentru Gaza este prevăzută să aibă loc joi la ora 12:00, ora Israelului (şi a României). Vedeți și Altă numire la Spitalul de Copii „Sf. Maria” Iași: O specialistă în control și protocoale devine manager interimar O sursă a precizat că încetarea focului ar trebui [...] The post Când ar putea fi eliberați ostaticii deținuți de Hamas first appeared on IasiTV Life.
