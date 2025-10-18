Ce a spus Trump despre intenția lui Putin de a trage de timp în conflictul din Ucraina

06:30

Un accident rutier soldat cu moartea unei persoane a avut loc marți seară între localitățile Strunga și Buznea, pe un drum de pământ. Un autoturism în care se aflau patru persoane s-a răsturnat în afara carosabilului. Echipajele Detașamentului de Pompieri Târgu Frumos au intervenit de urgență la fața locului cu o autospecială de stingere, una [...]