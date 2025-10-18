Cât curent consumă o centrală electrică și cât te poate costa lunar încălzirea locuinței
Click.ro, 18 octombrie 2025 05:10
Într-o perioadă în care mulți români caută alternative la sistemele tradiționale de încălzire pe gaz, centralele electrice devin o soluție tot mai des întâlnită, mai ales în zonele neracordate la rețelele de distribuție.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 5 minute
06:40
Roasters, o cafenea de lux din Dubai, a stabilit recent recordul mondial pentru cea mai scumpă ceașcă de cafea, 2.500 de dirhami (680 $).
Acum 30 minute
06:10
Mihaela Bilic, despre adaptogeni și nootropice. Ce alimente conțin aceste două substanțe și ce beneficii aduc organismului: „Combat orice formă de oboseală, ne dau echilibru și vitalitate” # Click.ro
Nutriționistul Mihaela Bilic a vorbit, într-o postare publicată pe Facebook, despre una dintre tendințele importante ale alimentației moderne: utilizarea nootropicelor și adaptogenilor, substanțe naturale cu efecte pozitive asupra corpului și minții.
Acum 2 ore
05:10
Într-o perioadă în care mulți români caută alternative la sistemele tradiționale de încălzire pe gaz, centralele electrice devin o soluție tot mai des întâlnită, mai ales în zonele neracordate la rețelele de distribuție.
Acum 4 ore
04:10
S-au descoperit sute de virusuri necunoscute care trăiesc în intestinul uman. Ele pot fi „trezite” de un îndulcitor natural # Click.ro
O cercetare recentă a scos la iveală sute de virusuri necunoscute care trăiesc în intestinul uman, iar unele dintre ele pot fi „trezite” de îndulcitorul natural stevia, utilizat zilnic de milioane de oameni.
03:10
Te-ai confruntat vreodată cu un duș care, în loc să-ți ofere un jet de apă constant și reconfortant, se comportă mai degrabă precum o cascadă din anii ’80, cu jeturi sporadice și neuniforme?
Acum 6 ore
02:10
Zodia care astăzi, 18 octombrie, află o veste care o să-i schimbe total viața. Ce surpriză colosală îl așteaptă pe acest nativ # Click.ro
Astăzi, astrele aduc vești incredibile pentru un nativ care nu se aștepta la schimbări majore în viața sa. Pentru Vărsător, ziua de 18 octombrie se anunță plină de surprize, iar energia cosmică promite transformări spectaculoase în toate aspectele vieții – de la carieră, la relații și finanțe.
01:10
Deși poate părea că somnul servește doar pentru a ne odihni, cercetările arată că acesta joacă un rol crucial în încetinirea procesului de îmbătrânire a creierului.
Acum 8 ore
00:10
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de sâmbătă, 18 octombrie.
00:10
Gabriela Cristea, sinceră despre lupta cu kilogramele și presiunea publicului: „Ajunsesem să mănânc compulsiv” # Click.ro
Gabriela Cristea a povestit deschis despre criticile și presiunea pe care le simte în mediul online din cauza greutății. Prezentatoarea TV a explicat că schimbările din siluetă nu au fost cauzate de lipsa disciplinei, ci de o perioadă dificilă prin care a trecut.
17 octombrie 2025
23:50
Motivul pentru care hainele miros urât imediat după spălare. Câteva trucuri simple pot elimina problema # Click.ro
Poate că multora dintre noi ni s-a întâmplat de-a lungul timpului să scoatem hainele din mașina de spălat și în loc de un parfum plăcut de balsam să simțim un miros foarte neplăcut. Iar cum această problemă poate să persiste, este important să știm precis cum o putem rezolva.
23:50
Este o rețetă tradițională delicioasă și surprinzător de ușor de pregătit! Faimoasele gogoși cu cartofi sunt un desert simplu și gustos la care veți dori să reveniți mereu!
23:50
Eroina care a venit să ajute victimele exploziei din Rahova. Cealapa, cățelușa-veteran care a participat și la căutările după seismul din Albania # Click.ro
După explozia produsă vineri dimineață, 17 octombrie, într-un bloc de pe Calea Rahovei din Capitală, câinii de salvare ai Clubului Câinilor Utilitari au fost chemați pentru a căuta victime printre dărâmături. Printre cei care au participat la intervenție s-a aflat Cealapa, o cățelușă-veteran în vârs
23:20
Ai nevoie de ochi de vultur ca să rezolvi acest test de inteligență. Cutia ascunsă în imagine trebuie găsită în doar 9 secunde # Click.ro
La prima vedere, mulți dintre noi putem avea impresia că acest test de inteligență este unul de-a dreptul banal. La urma urmei, cât de greu poate fi să găsim o cutie de cadou ascunsă printre papioane? În mod surprinzător, provocarea este una mult mai grea decât am putea crede!
Acum 12 ore
22:40
Aceste alimente sănătoase te ajută să te simți fericit. Sunt foarte bune pentru starea de spirit # Click.ro
Dieta are numeroase efecte asupra organismului, însă nu foarte mulți oameni știu cât de importante sunt alimentele pe care le consumăm și pentru starea noastră de spirit. Iar unele gustări sănătoase și delicioase ne pot ajuta să ne simțim mai bine!
22:40
Serialul spectaculos care a cucerit întreaga lume. A ajuns în topul preferințelor din România aproape peste noapte # Click.ro
Este un serial care s-a lansat recent, însă care a ajuns aproape peste noapte una dintre cele mai populare producții de pe Netflix. Primul sezon al acestui serial francez a ajuns în topul preferințelor din România într-un timp record și continuă să fie vizionat zilnic de nenumărați oameni.
22:40
Reacția președintelui după explozia din Capitală. Nicușor Dan: „O tragedie cutremurătoare care nu trebuia să se întâmple” # Click.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj ferm după explozia produsă vineri dimineață într-un bloc de pe Calea Rahovei. Acesta a declarat că incidentul reprezintă „o tragedie cutremurătoare care nu trebuia să se întâmple”.Într-o postare făcută vineri seară pe pagina sa de Facebook, șeful statulu
20:50
S-a aflat cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Ce spune un locatar: „A zis că ne costă 2.700 lei” # Click.ro
Vineri, un bloc din Rahova a fost zguduit de o explozie puternică provocată de scurgeri de gaz. Locatarii susțin că problema a fost semnalată încă de joi, însă intervențiile nu au fost suficiente pentru a preveni tragedia. Ghiță Găinaru, unul dintre locatari, povestește cum au decurs încercările de
20:40
Ce soție superbă și sexy are Wilmark! Ioana Rizzo a atras toate privirile la un super eveniment de gală # Click.ro
Wilmark nu poate să fie decât mândru de frumoasa lui soție, Ioana!
19:50
Nu numai zahărul este periculos pentru dantură. Aceste alimente populare pot distruge sănătatea dinților # Click.ro
Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că zahărul ne afectează serios sănătatea dinților. Însă nu foarte mulți oameni știu că mai există și alte alimente, mult mai neașteptate, care pot fi la fel de periculoase pentru dantură!
19:40
Cum a petrecut Ion Paladi de ziua lui? Marea surpriză de care a avut parte: „A fost cea mai mare bucurie!” Cu cine s-a revăzut după 7 ani? # Click.ro
Cel mai îndrăgit artist din Chișinău, Ion Paladi, care visa să ajungă fotbalist, și-a sărbătorit ziua de naștere.
19:40
Fosta iubită a lui Vlad Pascu spune că este terorizată. Rebecca cere ordin de protecție: „E cunoscut în oraș” # Click.ro
Rebecca Lăzărescu, fosta iubită a lui Vlad Pascu, trece printr-o perioadă dificilă, fiind hărțuită și amenințată de un bărbat cu aproape 30 de ani mai în vârstă. În fața pericolului, tânăra a cerut ordin de protecție și s-a prezentat în instanță alături de părinții săi.
19:00
Un accident rutier grav a blocat complet circulația pe Drumul Național 6, în zona localității Cârcea, județul Dolj. În incident au fost implicate trei autovehicule, iar echipele de poliție, pompieri și ambulanță intervin pentru degajarea drumului și acordarea de îngrijiri medicale.
19:00
Distrigaz Sud Rețele face precizări despre explozia din Rahova: „Sigiliul aplicat ca urmare a intervenției de pe 16 octombrie fusese rupt” # Click.ro
O explozie puternică a afectat astăzi un bloc din cartierul Rahova, din București. În urma deflagrației, trei persoane și-au pierdut viața iar alte 13 au fost rănite. Distrigaz Sud Rețele a emis un comunicat despre această tragedie.
19:00
Blocurile vechi din București, în pericol? Un arhitect avertizează după explozia din Rahova: „Cel puțin încă un bloc comunist a fost demolat” # Click.ro
Explozia produsă vineri dimineață, 17 octombrie 2025, în cartierul Rahova, București, a provocat panică printre locuitori și a atras atenția asupra blocului de pe strada Vicina, care a sărit în aer și a cauzat victime. Dincolo de cauza incidentului, arhitectura imobilului a stârnit dezbateri, iar un
19:00
Ce se va întâmpla cu blocul afectat de explozia din Rahova. La ce concluzie au ajuns autoritățile # Click.ro
O explozie puternică a afectat un bloc aflat pe Calea Rahovei, în București, în cursul zilei de vineri. În urma acestei tragedii, trei persoane și-au pierdut viața, alte 13 au fost rănite, iar etajele superioare ale clădirii vor trebui demolate complet.
18:10
Cornelia Rednic dezvăluie secretul căsniciei de 33 de ani. Nu banii-s totul în viață: „Important e să tragi la aceeași căruță”. Replica genială a lui Lupu Rednic # Click.ro
Cornelia Rednic dezvăluie secretul căsniciei de 33 de ani. Nu banii-s totul în viață: „Important e să tragi la aceeași căruță”. Deviza lui Lupu Rednic
18:10
Explozia din Rahova, comparabilă cu un cutremur. Stațiile seismice au înregistrat o energie similară # Click.ro
O explozie puternică a zguduit vineri dimineață cartierul Rahova din Sector 5 al Capitalei, iar evenimentul a fost înregistrat de stațiile seismice ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Energia incidentului a fost comparată cu cea a unui cutremur de mag
18:00
A crezut că suferă de o boală banală, însă a primit un diagnostic dur. Ce simptom a ignorat o tânără din Marea Britanie # Click.ro
O tânără din Marea Britanie nu a dat mare importanță simptomelor recurente care îi făceau probleme. Însă, atunci când a mers la un consult medical, ea a aflat că suferea, de fapt, de o boală gravă.
17:50
Jessica Simpson (45 de ani) a lansat o nouă linie de lenjerie intimă, prezentată drept un proiect dedicat feminității și încrederii de sine. Artista, care deține o avere de 200 de milioane de dolari, a apărut chiar ea în campania de promovare, pozând în ținute din dantelă și body-uri elegante.
Acum 24 ore
17:40
Distrigaz oprește temporar alimentarea cu gaze pe Bulevardul Carol din București. Peste 1.000 de clienți, afectați # Click.ro
Alimentarea cu gaze naturale pe Bulevardul Carol, în sectorul 3 al Capitalei, a fost sistată temporar vineri, 17 octombrie 2025, din cauza unui defect apărut în rețeaua de distribuție. Întreruperea afectează peste o mie de clienți, iar echipele Distrigaz Sud sunt la fața locului pentru remedierea si
17:20
A murit Dana Barb, sora lui Adrian Năstase. Mesajul emoționant al fostului premier: „A suferit mult în viață” # Click.ro
Fostul premier al României, Adrian Năstase, a anunțat pe blogul său decesul surorii sale mai mici, Dana Barb, la vârsta de 72 de ani. În mesaj, el a precizat că astăzi va avea loc înmormântarea, fără a dezvălui cauza morții.
17:10
Combinatul siderurgic din Hunedoara oprește definitiv producția. Sute de oameni lucrează aici # Click.ro
Vești proaste pentru sutele de angajați de la combinatul siderurgic din Hunedoara. Chiar în cursul zilei de vineri, compania ArcelorMittal a anunțat că va opri definitiv producția la această fabrică. Inițial, se spera că angajații să poată reveni la lucru în luna noiembrie.
17:10
Stelian Bujduveanu, anunț după explozia din Rahova: „Nicio persoană afectată nu va rămâne fără adăpost” # Click.ro
Primarul general al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a transmis un mesaj oficial după explozia devastatoare care a zguduit zona Rahova din București, incident în urma căruia mai multe persoane au fost rănite, iar zeci de familii au fost evacuate. Edilul a precizat că Primăria Municipiului București, a
16:00
De ce aleg, de fapt, românii vacanțele în Bulgaria? Care sunt banii pe care trebuie să-i scoți din buzunare # Click.ro
România se numără printre principalele țări din care provin turiștii care aleg Bulgaria pentru vacanțele de toate sezoanele. Potrivit datelor Ministerului Turismului bulgar, peste un milion de români trec anual granița de la sud, fie pentru scurte city break-uri, fie pentru concedii complete.
15:50
Rețeta Gabrielei Cristea de murături asortate. Cum pregătește vedeta cele mai bune conserve pentru iarnă: „Vă las lista mea de ingrediente” # Click.ro
Gabriela Cristea, în vârstă de 50 de ani, a început pregătirile pentru iarnă. Vedeta a pregătit cu mult spor murături asortate și le-a dezvăluit fanilor rețeta ei specială. Iată de ce vei avea nevoie dacă îți dorești să prepari și tu propriile delicii pentru sezonul rece
15:50
Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, închis temporar, după explozia din bloc. Elevii continuă orele online # Click.ro
Explozia devastatoare produsă vineri dimineață pe Calea Rahovei a afectat grav un bloc din Sectorul 5, dar și clădirea Liceului „Dimitrie Bolintineanu”, aflată în imediata vecinătate. În momentul deflagrației, în liceu
15:20
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat? # Click.ro
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
15:20
Raoul pune capăt speculațiilor! A existat sau nu o legătură romantică între el și Mirabela Dauer: „Foarte multă lume crede…” # Click.ro
Colaborarea de mai bine de 20 de ani dintre Raoul (46 de ani) și Mirabela Dauer (78 de ani) a stârnit numeroase speculații din partea fanilor, care s-au întrebat dacă între cei doi există sau nu o legătură mai mult decât profesională. Acum, îndrăgitul artist a clarificat totul!
15:00
Alexandra Stan, declarații la 12 ani de la agresiunea care a șocat lumea artistică. Ce a ajutat-o să își revină: „Este esențial să…” # Click.ro
Alexandra Stan a făcut noi declarații despre momentul în care a fost agresată fizic și verbal de fostul ei manager și iubit, Marcel Prodan. Artista a mărturisit că a apelat la terapia posttraumatică pentru a-și reveni din șoc.
15:00
Apelul disperat de pe Facebook, cu 24 de ore înainte ca blocul din Rahova să sară în aer: „Dacă se întâmpla ceva mai grav...” # Click.ro
O locatară dintr-un bloc din cartierul Rahova a tras un semnal de alarmă încă de joi, 16 octombrie, într-o postare pe Facebook.
14:40
Rețeta secretă de ștrudel cu mere a chef-ului Joseph Hadad. Este mai savuros decât cel al austriecilor # Click.ro
Chef Joseph Hadad își dezvăluie propria rețetă a celebrului ștrudel cu mere, un desert clasic reinterpretat cu ingrediente simple, dar atent alese, care transformă gustul final într-o experiență rafinată.
14:40
Mesajul lui Florin Constantin de la Divertis după explozia blocului din Rahova: „Să fie uniți!”. În 2016 și el a rămas pe drumuri: „Am salvat un ursuleț din pluș și farfuriile” # Click.ro
Reacția lui Florin Constantin de la Divertis, după explozia blocului din Rahova: „Să fie uniți!”. În 2016 și el a rămas pe drumuri: „Am salvat un ursuleț din pluș și farfuriile”
14:30
Prima reacție a premierului Ilie Bolojan despre explozia din Rahova: „Cel mai probabil, blocul explodat va fi demolat”. Ce se va întâmpla cu locatarii # Click.ro
Responsabilii Capitalei au decis, în urmă cu puțin timp, că blocul în care a avut loc explozia din Rahova nu mai prezintă siguranță și trebuie demolat.
14:20
Mara Bănică, vizită emoționantă la Cimitirul Bellu: „Ca un rai”. Monumentul care a impresionat-o cel mai mult # Click.ro
În dimineața zilei de vineri, 17 octombrie, Mara Bănică, în vârstă de 49 de ani, s-a aflat într-un loc special al Capitalei. Acolo, jurnalista a fost impresionată de un monument aparte, care i-a atras atenția prin povestea sa dramatică. Iată ce a povestit!
14:00
Feli, o nouă piesă perfectă pentru dansul mirilor! “ Ce frumoasă e dragostea! Vreau și eu” # Click.ro
În versiune voce-pian, piesa „Mâinile” beneficiază de un videoclip filmat la Opera Română din București.
13:40
În timp ce în majoritatea orașelor mari din România prețurile locuințelor au explodat, un proprietar dintr-o localitate din Banat surprinde piața imobiliară! Acesta își vinde casa pentru doar 7.000 de euro, un preț comparabil cu cel al unei mașini second-hand. Află mai multe detalii!
13:40
Andreea Marin a afișat o super siluetă la gala ei de suflet, „Nu există nu se poate”! Ce secrete are și când se va revedea vedeta cu fiica ei, Violeta # Click.ro
Andreea Marin (50 de ani) a muncit foarte mult pentru organizarea evenimentului ei de suflet, Gala “Nu există nu se poate”, care a avut loc într-un cadru select, de red carpet, pe 15 octombrie, la Palatul Parlamentului. D
13:20
Fiul Adrianei Bahmuțeanu, Maximus, împlinește 18 ani! Prezentatoarea TV i-a transmis un mesaj cutremurător: „Știu că într-o zi și asta se va sfârși” # Click.ro
Adriana Bahmuțeanu a publicat, vineri, un mesaj tulburător pe rețelele de socializare, dedicat fiului ei, Maximus Mihai, care a împlinit 18 ani. Fosta prezentatoare TV a postat și o fotografie veche, în care își ține băiețelul în brațe, pe vremea când acesta era doar un bebeluș.
13:20
Ce trebuie să faci dacă simți miros de gaz în casă. Semnele care anunță pericolul și pașii corecți pentru a evita o explozie # Click.ro
Scurgerile de gaze pot transforma în câteva secunde o locuință sigură într-un pericol iminent. Mirosul înțepător, flacăra galbenă de la aragaz sau un simplu șuierat în spatele unei țevi pot fi semnele timpurii ale unei tragedii.
13:10
Imaginile care dau fiori reci părinților cu copii la ore, la Dimitrie Bolintineanu. Cum arată clasele după explozia blocului # Click.ro
La câțiva metri de Liceul Dimitrie Bolintineanu, un bloc din Rahova a sărit în aer, provocând o explozie devastatoare. Imaginile apărute pe rețelele sociale arată cum forța exploziei a afectat și liceul, zguduind pereții, spargând geamurile
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.