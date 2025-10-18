Sondaj CNBC: Rata de aprobare a lui Trump privind economia SUA scade puternic din cauza inflaţiei şi a blocajului guvernamental

18:20

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a inspectat exerciţiul MOBEX în Bucureşti şi Ilfov, el afirmând că niciuna din cozi nu a fost la Ministerul Apărării şi nici metrul de croitorie iar în unităţile MApN, oamenii au primit echipamentul. Ministrul anunţă că Statul Major General va face o analiză, şi miercuri vor fi prezentate concluzii detaliate, inclusiv cu privire la problemele punctuale observate şi lucrurile care se pot îmbunătăţi. Referitor la rezervişti, ministrul Apărării a arătat că media de vârstă a acestora este de 48 de ani, context în care este cu atât mai important ca Parlamentul să dezbată şi să adopte rapid legea privind voluntarii în termen.