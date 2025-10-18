Așa se MOARE într-un oraș bolnav. Blocurile vechi, precum cel care a explodat în Rahova, sunt BOMBE cu ceas. Rețeta unei TRAGEDII anunțate: instalații de gaze prost montate, debranșări de la un sistem putred, proceduri superficiale de la Distrigaz. Totul suprapus peste inconștiență și peste clasicul „merge și așa”
Gândul, 18 octombrie 2025 06:00
• • •
Acum 30 minute
06:10
Incompetența din România, cât o rachetă rusească. România nu are nevoie să fie atacată militar, pentru că se poate distruge singură # Gândul
România nu are nevoie de un atac militar, pentru că se poate distruge singură. Explozia puternică din cartierul Rahova din Capitală amintește de loviturile de rachetă cu care se confruntă ucrainenii în războiul cu Rusia. Diferența este că Ucraina e în război, iar România este o țară care aspiră spre Occident și este membră a […]
Acum o oră
06:00
Așa se MOARE într-un oraș bolnav. Blocurile vechi, precum cel care a explodat în Rahova, sunt BOMBE cu ceas. Rețeta unei TRAGEDII anunțate: instalații de gaze prost montate, debranșări de la un sistem putred, proceduri superficiale de la Distrigaz. Totul suprapus peste inconștiență și peste clasicul „merge și așa” # Gândul
Într-un oraș bolnav precum Bucureștiul, care are un sistem de termoficare extrem de afectat, foarte multe blocuri vechi, comuniste, sunt debranșate de la Termoenergetica, fiind dotate cu instalații de gaze pentru centrale. Vorbim de instalații diferite de țevile de gaze montate încă de la construcția blocului. Surse administrative au declarat în exclusivitate pentru Gândul că […]
Acum 6 ore
02:20
Bucăți din „blocul groazei” cad pe pompierii ISU, în live pe Instagram: „Uite, cade, cade! Poate să cadă tot blocul! Dați-vă la o parte, nu mai filmați!” # Gândul
Clipele teribile de ieri dimineață, din cartierul Rahova, au fost surprinse chiar și live pe rețelele de socializare. Instagram, TikTok, Facebook – media alternative – abundă de detalii despre ceea ce s-a întâmplat cu adevărat pe strada Vicina. Un internaut a surprins live pe Instagram momentul când blocul evacuat, dar șubred după masiva explozie, începe […]
Acum 8 ore
00:20
Prețul unui aspirator ROBOT pentru octogenari: Unde se vinde mai ieftin, înainte de reducerile de Black Friday # Gândul
La o vârstă înaintată, mulți vârstnici nu mai pot să utilizeze aspiratorul. Să se aplece după furtun și țeavă, să bage ștecherul aspiratorului în priză, să-l transporte prin casă – toate acestea necesită eforturi mari pentru un om în vârstă de 70-75 de ani, dar pentru unul care are 80 de ani. În plus, riscul […]
17 octombrie 2025
23:40
Zodia care va experimenta SCHIMBĂRI majore din 20 octombrie 2025. Viețile nativilor vor căpăta o nouă direcție # Gândul
Din 20 octombrie 2025, o forță cosmică intensă va zdruncina energiile astrale și va aduce o renaștere spectaculoasă pentru patru zodii care au trecut prin încercări dificile. Au experimentat eșecuri,suferințe, confuzie și căderi emoționale, dar Universul le va acorda o a doua șansă. Potrivit BZI , pentru aceste patru zodii este momentul transformării totale. Zodiile care vor […]
23:10
Cele 5 mașini electrice care au o autonomie de peste 500 km, în 2025. De la cât pornește cel mai ieftin model și cât de repede se încarcă # Gândul
Te-ai gândit vreodată la un top al mașinilor electrice care, cel puțin la momentul actual, au o autonomie de peste 500 de kilometri? Iată mai jo, în articol, care este cel mai ieftin model, dar și cât de repede se încarcă. Așteptarea la stația de încărcare poate dura de la o jumătate de oră până […]
22:50
După un an la pupitrul știrilor sportive, Alice Stroescu a plecat de la Prima TV. O prezentatoare meteo va transmite știrile de la Focus Sport # Gândul
Alice Stroescu, prezentatoarea știrilor sportive de la Prima TV, și-a încheiat colaborarea cu postul de televiziune după mai bine de un an. Jurnalista a confirmat plecarea pe rețelele de socializare şi a transmis că îşi doreşte o nouă etapă profesională. Nu a anunțat care va fi următorul ei pas în carieră, potrivit Pagini de Media. „Sunt […]
Acum 12 ore
22:40
Trump a scos o înjurătură pe gură când a fost întrebat despre relația încordată cu regimul din VENEZUELA # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat, vineri seară, că regimul din Venezuela a început să ofere o serie de concesii de teama operațiunilor Washingtonului, folosind o expresie injurioasă la adresa liderului autoritarist de la Caracas, Nicolas Maduro. Întrebat despre tentativele președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, de a îmbunătăți relațiile cu Statele Unite, pe fondul operațiunilor Agenției […]
22:40
Cu cât se vinde o casă spațioasă din Corbeanca, cu teren intravilan de 832m². Proprietatea este scoasă la licitație de ANAF # Gândul
ANAF scoate la licitație încă o proprietate. De data aceasta, este vorba despre o casă spațioasă din Corbeanca, având un teren intravilan de 832 de metri pătrați. La data de 30 octombrie 2025, la ora 13:30, în București, va fi organizată o licitație pentru această proprietate. Imobilul din Corbeanca, județul Ilfov, are un preț de […]
22:20
Horea Uioreanu, fost deputat și fost președinte al Consiliului Județean Cluj, a murit la 65 de ani # Gândul
Horea Uioreanu, fost deputat și fost președinte al Consiliului Județean Cluj, a decedat la vârsta de 65 de ani. Bărbatul va fi condus pe ultimul drum în cursul zilei de luni, 20 octombrie 2025. Horea Uioreanu a murit joi, pe 16 octombrie 2025, la vârsta de 65 de ani, în timp ce era rezident la […]
22:00
Un bărbat din județul Neamț a sfârșit cumplit. Localnicul a fost atacat și ucis de un urs, într-o localitate montană. Autoritățile s-au mobilizat pentru prinderea animalului. Un bărbat din Bicaz-Chei, o localitate din județul Neamț în jurul căreia există animale sălbatice, a fost atacat și omorât de un urs. Localnicul în vârstă de 88 de […]
21:50
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a arătat într-o postare pe Facebook că a stat vineri de vorbă cu oamenii, rezerviștii din zona București-Ilfov care s-au prezentat la poligon. „Sunt foști militari, mecanici, ingineri, profesori, oameni care au venit pentru o zi să își facă datoria față de țară. Le-am mulțumit pentru spiritul civic și pentru […]
21:30
Horoscop weekend 18-19 octombrie 2025. Sunt vești noi pentru cele 12 semne zodiacale. Weekendul începe în forță pentru mulți nativi, oportunitățile ies în calea lor, iar alții pot visa, deja, la lucruri mărețe. Berbec. Weekendul aduce vești în zona sănătății și a muncii pentru nativii Berbec. Aceștia ar putea să primească vești din partea colaboratorilor […]
21:30
Campion absolut matematic, Simone Tempestini revine după doi ani la Raliul Brașovului, penultima etapă a sezonului 2025, și vizează succesul cu numărul nouă la competiția care va ajunge, în acest weekend, în județele Brașov, Covasna și Harghita, urmând să aibă la start peste 60 de echipaje. Fără emoții în lupta pentru titlu, pe care și […]
21:30
Întorși din vacanțele de vară, mulți români simt nevoia să țină cure de slăbire și post până la sărbătorile de iarnă. Mulți observă că pantalonii lungi se închid mai greu după ce au mâncat pe nesăturate la restaurantele din străinătate. Însă, medicul nutriționist Mihaela Bilic susține că există metode ingenioase pentru slăbit, iar curele de […]
21:20
O companie gigantică a anunțat eliminarea a 16.000 de locuri de muncă: Nu se pune problema de înlocuirea angajaților cu AI # Gândul
Compania elvețiană Nestle a anunțat concedieri la nivel mondial. 16.000 de locuri de muncă vor fi eliminate printr-un plan de restructurare impus de noul director general, Philipp Navratil. Potrivit CNBC, compania va elimina mai exact 12.000 de posturi administrative şi alte 4.000 de funcţii în următorii doi ani, ca parte a unui program de eficientizare […]
21:20
Ministrul Energiei: Cei responsabili, cât și cei de la Distrigaz, vor răspunde în fața legii, inclusiv penal # Gândul
„Cei responsabili atât de la compania respectivă, cât și cei de la Distrigaz, vor răspunde în fața legii, inclusiv penal”, a transmis ministrul Energiei, la Digi 24. Bogdan Ivan a menționat că este inadmisibil ca o situație de acest gen de importanță atât de mare, de o gravitate atât de mare, care astăzi s-a […]
20:50
Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe Volodimir Zelenski. Președintele SUA îi prezintă rezultatul discuției cu Vladimir Putin # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a primit, vineri seară, la Casa Albă pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în eforturile diplomatice de oprire a războiului cu Rusia. ”Este o onoare să fiu alături de un lider puternic, un om care a trecut prin multe, un om pe care am ajuns să îl cunosc foarte bine, […]
20:40
Cât câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, în America. Cătălina lucrează ca asistentă medicală la un azil # Gândul
Saveta Bogdan (79 de ani) și-a deschis sufletul în cadrul unui interviu și a vorbit despre relația cu unica sa fiică. De altfel, solista a spus cu ce se ocupă Cătălina, fiica ei, în America, dar și cât câștigă din meseria pe care o practică. Saveta Bogdan și-a deschis sufletul și a vorbit despre fiica […]
20:40
Nicușor Dan: Explozia produsă astăzi într-un bloc de pe Calea Rahovei din București este o tragedie cutremurătoare care nu trebuia să se întâmple. # Gândul
Președintele Nicușor Dan și-a exprimat condoleanțele pentru familiile îndoliate și afirmă că explozia produsă în blocul de pe Calea Rahovei este rezultatul unei neglijențe sau a unei „decizii iresponsabile”. „Explozia produsă astăzi într-un bloc de pe Calea Rahovei din București este o tragedie cutremurătoare care nu trebuia să se întâmple.Gândurile mele se îndreaptă către cei […]
20:40
Nicușor Dan, MESAJ cu întârziere: Tragedia putea fi evitată. Cer verificarea tuturor instalațiilor/ Bolojan nu a reușit să ajungă la fața locului # Gândul
Președintele Nicușor Dan a reacționat abia după 12 ore de la tragedia din București în care au murit 3 oameni. Premierul Bolojan nu a avut timp să meargă la fața locului. În schimb, explozia din Rahova a făcut înconjurul lumii încă de dimineață. Jurnaliștii din presa mondială arată dezastrul din Rahova, în timp președintele […]
20:20
O facultate dintr-o prestigioasă universitate britanică introduce cursuri de limba și literatura ROMÂNĂ, precum și seminarii despre istoria românilor # Gândul
Un nou lectorat a fost înființat la Facultatea de Limbi Moderne și Medievale și de Lingvistică la Universitatea Cambridge din Londra. Și va fi în limba română, a informat joi Ambasada României. Proiectul este finanțat de Guvernul României, inclusiv de Ministerul Educației Naționale și de Institutul Limbii Române. În cadrul acestui lectorat vor fi organizate […]
20:10
În urma tragicului incident produs în această dimineață pe Calea Rahovei din București, Asociația Serviciilor Funerare din România își exprimă profunda compasiune față de victimele exploziei și familiile îndoliate. ASF, în calitate de cea mai mare asociație de profil din România, singura recunoscută oficial de către FIAT-IFTA (Federația Internațională a Asociațiilor de Servicii Funerare) și […]
20:10
Secretul lui chef Joseph Hadad pentru cel mai delicios ștrudel cu mere. Ingredientele care alcătuiesc un desert ușor și spectaculos # Gândul
Chef Joseph Hadad a dezvăluit secretul celui mai delicios ștrudel cu mere. Celebrul bucătar folosește pentru această rețetă o serie de ingrediente care ajută aluatul ștrudelului să fie perfect, iar desertul să fie unul ușor și spectaculos. Vezi mai jos rețeta. Te-ai gândit că ar fi momentul să pregătești un desert ușor și gustos pentru […]
20:00
Brigitte Bardot, legenda cinematografiei franceze din anii 1950-1960, internată în stare gravă la spitalul privat Saint-Jean din Toulon # Gândul
Actrița franțuzoaică Brigitte Bardot (născută pe 28 septembrie 1934) este internată de trei săptămâni la un spital privat din Toulon, departamentul Var. Potrivit informațiilor, ea a fost supusă unei intervenții chirurgicale pentru o boală serioasă la spitalul Saint-Jean. Publicațiile Nice-Matin și La Depeche du Midi susțin că nu este cunoscută afecțiunea de care suferă actrița, […]
19:40
Bani de la Ministerul Dezvoltării pentru repararea sau reconstrucția blocului afectat de explozia din Rahova # Gândul
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat că blocul din Rahova afectat de explozia de vineri dimineață ar putea fi refăcut prin programul de consolidare de risc seismic. Cseke Attila a anunțat că blocul din Rahova afectat de explozia de vineri dimineață ar putea fi refăcut prin programul de consolidare de risc seismic. „Avem […]
19:40
FOTO. Celia dă detalii despre mariajul său. ”Mi-aș fi dorit să mă ÎNȚELEAGĂ mai mult decât o face” # Gândul
Cântăreața Celia, pe numele său real Cristina Ioana Socolan, a dat detalii despre mariajul cău Ardeli Ancuța, bărbatul împreună cu care are doi copii. Celia, în vârstă de 41 de ani, este căsătorită cu Ardeli Ancuța, împreună cu care are un băiețel, Angelo Ioan. În data de 16 februarie 2022, Celia a devenit mămică pentru […]
19:40
Fără îndoială, industria jocurilor de noroc are un rol semnificativ în schema veniturilor fiscale ale României, generând anual sume importante din taxe, impozite și obligaţii de licenţiere. De altfel, în primăvara acestui an, a fost o dezbatere publică foarte pronunțată pe acest subiect, ca urmare a măsurilor fiscal-bugetare pe care Guvernul intenționa să le ia. […]
19:30
Explozia din București: 3 morți și 13 răniți. Distrigaz dă vina pe o firmă privată. Ipoteze după tragedia din „blocul groazei” # Gândul
Tragedie în București, în urma unei explozii care a avut loc, vineri dimineaţă, la un bloc de pe Calea Rahovei, din Bucureşti. Locatarii au fost evacuaţi de urgenţă. Blocul se află în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu, iar autoritățile au activat planul roșu. Oamenii trăiesc o adevărată dramă și se gândesc cu groază unde vor locui […]
19:20
Primăria Sectorului 5 alocă 6 milioane de lei pentru persoanele afectate de explozia din Rahova # Gândul
Consiliul Local al Sectorului 5, convocat de către primarul, Vlad Popescu Piedone, a decis cu majoritate de voturi să aloce din fondul de rezervă, suma de 6 milioane lei, ce va fi folosită pentru acoperirea nevoilor persoanelor afectate de deflagrație. Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, va rămâne, în următoarele ore, la Centrul de Comandă […]
19:10
Cine a pornit gazul în Rahova, de fapt? Mărturia cutremurătoare a unui locatar contrazice varianta Distrigaz # Gândul
Un locatar al blocului din Rahova, în care a avut loc explozia catastrofală de vineri dimineață, susține că o firmă recomandată chiar de Distrigaz ar fi rupt sigiliul pus cu o zi înainte pe robinetul de gaze. Această firmă este cea care ar fi redeschis alimentarea, fără să verifice instalațiile din apartamente. Din păcate, la […]
19:10
Vlad Piedone anunță că 500 de persoane vor dormi în hoteluri. Elevii din sectorul 5 afectați de explozie vor învăța online # Gândul
Vlad Piedone, primarul sectorului 5, anunță că la Liceul Bolintineanu s-a constituit încă din această dimineață un centru de comandă pentru se asigura cazarea pentru aproximativ 500 de persoane afectate de explozii. Primarul sectorului 5 a declarat că aproximativ 500 persoane sunt deja direcționate în hoteluri, unde vor sta până luni, ca ulterior să […]
19:10
Accident în Pasajul Victoriei. Un tramvai și un autobuz ale STB s-au ciocnit în plin. 5 persoane au ajuns la spital # Gândul
Un accident rutier a avut loc, vineri după-amiaza, 17 octombrie 2025, în Pasajul Victoriei din București. Au fost implicate două vehicule din cadrul STB. În urma accidentului, mai multe persoane au ajuns la spital. „La data de 17 octombrie a.c., în jurul orei 17:45, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la […]
19:00
Cea mai lungă peșteră din România de care mulți turiști n-au auzit. Unde se situează și pe ce rută trebuie să te deplasezi pentru a o vizita # Gândul
Peștera Vântului poate fi destinația ideală pentru turiștii care plănuiesc o aventură în natură în această toamnă. Situată la doi pași de comuna Suncuius, în poiana Frânturii, se află intrarea în cea mai lungă peșteră din țară. Pădurea Craiului o descrie ca pe un „adevărat labirint natural”. Numele peșterii provine de la curentul de aer puternic […]
18:50
Șefu DSU, Raed Arafat, a declarat vineri seara la Antena3CNN, că o persoană rănită în explozia din cartierul Rahova va fi transferată la un spital din Austria, chiar în această noapte, cel tâziu mâine dimineață. Un rănit urmează să fie transferat în afară. Atașatul nostru de interne din Autria a găsit loc și se fac […]
18:50
O adolescentă de 17 ani rănită în explozia din Rahova se află în stare GRAVĂ la Spitalul Grigore Alexandrescu # Gândul
Printre cei 13 răniți în explozia din Rahova se află și doi copii, internați la Spitalul Grigore Alexandrescu din București. Este vorba de un băiat cu fractură de claviculă și traumatism, dar și o fată în vârstă de 17 ani intubată și ventilată mecanic. Trei persoane și-au pierdut viața în deflagrația de vineri dimineață din […]
18:50
DGASMB face apel pentru sprijinirea familiilor afectate în urma tragediei din Rahova. Mai multe centre sunt deschise pentru donații # Gândul
DGASMB – Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București face apel pentru sprijinirea familiilor afectate în urma tragediei din Rahova. Mai multe centre sunt deschise pentru donații. Cetățenii pot dona haine de sezon în stare bună, atât pentru copii, cât și pentru adulți, dar și prosoape, pături, lenjerii și produse de igienă. Pot fi […]
18:40
Mikaela, fiica Iuliei și a lui Mihai Albu, a spus ce fel de relație are cu mama sa. ”Nu îmi spune mereu ce vreau să aud” , a explicat adolescenta. Iulia Albu a fost căsătorită cu designerul de încălțăminte Mihai Albu, din mariajul lor rezultând o fiică, Mikaela. Cei doi au fost implicați în numeroase […]
18:40
(P) Închiriezi pentru prima dată? Iată cum să eviți greșelile care te pot costa timp și bani # Gândul
Piața chiriilor din România s-a schimbat radical în ultimii ani. Prețurile au crescut, concurența este mai mare, iar timpul pentru a lua o decizie a devenit tot mai scurt. Pentru mulți tineri, fie că se mută pentru facultate, fie pentru un nou loc de muncă, prima experiență de închiriere poate fi una plină de capcane. […]
18:30
Tehnologia a schimbat radical modul în care folosim și monitorizămenergia electrică, iar contoarele inteligente sunt una dintre cele mai vizibile inovații din domeniu. Aceste dispozitive moderne au fost implementate treptat în România și în alte state europene, cu scopul de a îmbunătăți monitorizarea consumului, de a sprijini eficiența energetică și de a reduce pierderile din […]
18:20
Deși ar putea fi greu de crezut, unele dintre orașele românești ar putea să ajungă sate. Totul pornește, de fapt, de la câteva criterii demografice care stabilesc rangul orașelor și municipiilor. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a susținut că peste 200 de localități din țară nu mai îndeplinesc un criteriu important – numărul minim de locuitori […]
18:20
Avertismentul vicepreședintelui Vance asupra RĂZBOIULUI dintre Rusia și Ucraina. „Există o lipsă de aliniere a așteptărilor” # Gândul
Rusia și Ucraina nu sunt încă pregătite să ajungă la un acord de pace, dar Administrația de la Washington continuă eforturile pentru apropierea pozițiilor, afirmă vicepreședintele SUA, James David Vance. ”Indiferent de eforturile diplomatice energice ale președintelui Statelor Unite, în final, cele două părți trebuie să ajungă la un acord. Iar, în acest moment, chiar […]
18:20
Călin Georgescu, mesaj după tragedia de la blocul din Rahova: „Ne rănește pe toți / Mulțumesc celor care ajută / Fiecare român care simte durerea altuia ține vie lumina acestei țări # Gândul
Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, a transmis un mesaj pe Facebook către locuitorii blocului afectat explozia care a avut loc vineri dimineață în cartierul Rahova. „Dragii mei, Tragedia de astăzi din București, explozia blocului din Calea Rahovei, ne rănește pe toți. În spatele ruinelor sunt vieți, lacrimi, oameni — frați. Îi îmbrățișez, cu sufletul, […]
18:10
Cei 10 ani de NEPĂSARE de la incendiul din Colectiv au explodat astăzi în Rahova. Două tragedii, aceleași greșeli, aceleași acuze, aceleași scuze # Gândul
După zece ani de la tragedia de la Colectiv, Capitala rămâne în continuare un oraș în care se moare cu zile. Explozia blocului din Rahova ne reamintește cât de fină și subțire este granița dintre viață și moarte în acest oraș sufocat de corupție, de nepăsare, de incompetență a autorităților. Iar după zece ani de […]
18:10
DONALD TRUMP anunță că se va întâlni cu XI JINPING în Coreea de Sud, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat, vineri, că se va întâlni cu omologul său chinez, Xi Jinping, în Coreea de Sud, cu ocazia participării la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC). „Ne vom întâlni peste aproximativ două săptămâni în Coreea de Sud cu președintele Xi”, a declarat Donald Trump. Președintele american urmează să călătorească în Coreea […]
17:50
Autoritățile, din nou, nepregătite: Mută oamenii din hoteluri în apartamente închiriate de PMB. E prefectul supărat de dimineață # Gândul
Zeci de locuințe au fost afectate în urma exploziei, care a avut loc vineri dimineață, în cartierul Rahova din Capitală, și sute de oameni au rămas pe drumuri. Victimele exploziei urmează a fi mutate în hoteluri pentru două zile, apoi vor fi plasate în locuințe închiriate. Primarul interimar, Stelian Bujduveanu, a anunțat că nouă hoteluri […]
Acum 24 ore
17:40
Experții de la Protecție Antiexplozivă fac cercetări la locul dezastrului din cartierul Rahova, pentru a stabili cauza deflagrației # Gândul
INSEMEX Petroșani a trimis în urmă cu puțin timp o echipă în zona unde s-a întâmplat explozia din Capitală, pentru a face verificări la fața locului, urmând a fi făcută expertiza pentru a se afla cauza exploziei. Specialiștii din cadrul echipei INSEMEX vor face cercetări la locul unde s-a întâmplat explozia din cartierul Rahova, în […]
17:40
Oana Lis, în vârstă de 46 de ani, a spus ce anume face pentru a reuși să economisească bani. ”Învăț tot felul de trucuri” , a explicat aceasta. Oana Lis formează o familie cu Viorel Lis, fostul primar al Capitalei, de foarte mulți ani. Blonda a fost mereu alături de cel care îi este […]
17:40
ANSVSA avertizează. Un lot de fasole cu cârnați a fost retras din peste 100 de supermarketuri. Un client a găsit „un corp străin” în mâncare # Gândul
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) avertizează asupra unui lot de fasole cu cârnați, menționând că acesta a fost retras din peste 100 de supermarketuri. Potrivit datelor, un client a reclamat că a găsit „un corp străin” în mâncare și s-a dispus retragerea lotului de la rafturi. ANSVSA a încărcat două documente […]
17:40
Ceaiul și cafeaua pot DISTRUGE sănătatea dacă nu sunt consumate în mod corespunzător. Ce soluții propun specialiștii # Gândul
Mulți medici nutriționiști recomandă cafeaua și ceaiul pentru beneficii aduse sănătății umane. De exemplu, renumitul medic Vlad Curea a vorbit la podcastul lui Adrian Artene despre beneficiile ceaiului verde și a cafelei asupra creierului. Mihaela Bilic susține că dacă cafeaua este consumată cu moderație (adică până la trei cești pe zi), poate ajuta la menținerea […]
