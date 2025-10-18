Neașteptat! Ce s-a ales de fotbalistul care a rupt plasele în Liga 1. Face bani din metalurgie și studiază să ajungă paramedic
Fanatik, 18 octombrie 2025 06:10
Nu toți foștii fotbaliștii se fac antrenori! Un atacant care a impresionat în Liga 1 s-a reprofilat după ce s-a retras. Află cine este fostul internațional care studiază pentru a deveni paramedic
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum o oră
06:10
Neașteptat! Ce s-a ales de fotbalistul care a rupt plasele în Liga 1. Face bani din metalurgie și studiază să ajungă paramedic # Fanatik
Nu toți foștii fotbaliștii se fac antrenori! Un atacant care a impresionat în Liga 1 s-a reprofilat după ce s-a retras. Află cine este fostul internațional care studiază pentru a deveni paramedic
Acum 6 ore
01:00
Laurențiu Reghecampf, aproape de prima mare performanță la Al-Hilal Omdurman. Ce s-a întâmplat înaintea jocului din Liga Campionilor Africii # Fanatik
Munca lui Laurențiu Reghecampf la Al-Hilal Omdurman începe să se vadă, chiar dacă nu are la dispoziție cele mai bune condiții. Ce a realizat tehnicianul român la formația din Sudan.
Acum 8 ore
00:40
Jucătorii au protestat în startul meciului pe care Real Oviedo, formația unde evoluează Horațiu Moldovan, l-a disputat pe teren propriu contra lui Espanyol, în etapa a 9-a din La Liga.
00:30
Uluitor! Rivalul lui Dan Şucu a fost arestat! Patronul Rapidului s-a bătut cu el la baionetă pentru a prelua Genoa # Fanatik
Co-fondatorul companiei 777 Partners, care a contestat preluarea clubului Genoa de către Dan Şucu a fost arestat. Este acuzat că a fraudat peste 500.000.000 de euro.
00:10
Mirel Rădoi a luat la țintă și LPF după ce a răbufnit la adresa lui Lucescu: „Dacă ei doresc să jucăm de la zi la zi, vom face și asta!“ # Fanatik
Mirel Rădoi s-a arătat șocat de modul în care se fac programările partidelor din SuperLiga. Ce l-a deranjat pe tehnicianul Universității Craiova când a văzut data disputării restanței Csikszereda - CFR Cluj.
17 octombrie 2025
23:40
Fotbaliștii Farului au „explodat” la adresa lui Radu Petrescu după 0-0 cu FC Argeș: „Mi-a spus numai ‘Pleacă, pleacă, pleacă!’” / „Ar trebui chemat la interviuri” # Fanatik
Bogdan Țîru și Ionuț Larie l-au atacat pe arbitrul Radu Petrescu la finalul partidei Farul Constanța - FC Argeș 0-0. Ce au declarat cei doi fotbaliști.
23:30
MM Stoica are un mesaj pentru UEFA după ce Cupa Campionilor a dispărut din palmaresul FCSB # Fanatik
Mihai Stoica a reacționat după ce pe site-ul UEFA, cei de la FCSB, nu mai au în palmares Cupa Campionilor din 1986. Oficialul campioanei României spune, totuși, că formația pe care o reprezintă este continuatoarea.
23:20
Giovanni Becali intervine în scandalul lui Gigi Becali cu gloriile de la Steaua: „Merg la Bolojan. Așa, și?” # Fanatik
Giovanni Becali a intervenit în forță în scandalul dintre Gigi Becali și jucătorii de legendă ai Stelei. Celebrul agent FIFA a comentat inițiativa lui Marius Lăcătuș & Co. de a merge în audiență la premierul Ilie Bolojan
23:20
Pontul zilei de sâmbătă, 18 octombrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 2,90 la Superbet pentru Metaloglobus – FCSB # Fanatik
Cu pontul zilei de sâmbătă, 18 octombrie, din SuperLiga puteți să dați lovitura la Superbet cu un Bet Builder de cotă 2,90 la meciul Metaloglobus - FCSB.
23:10
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher. Ce se întâmplă cu legenda Formulei 1? Apar informații neașteptate la suprafață.
22:50
Mihai Stoica îl face praf pe preferatul lui Neluțu Varga: “Ce părere pot sa am despre acest individ după ce a făcut?!” # Fanatik
Se reaprind tensiunile între FCSB și CFR Cluj. Mihai Stoica s-a încins când a auzit pe cine vrea să aducă Neluțu Varga în Gruia. “Nu mă interesează personajul”.
Acum 12 ore
22:40
Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 18 octombrie 2025. Câștig de 349 de lei cu fotbal din Spania # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 18 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 349 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din campionatul Spaniei.
22:30
Vlad Dragomir a marcat al treilea gol al celor de la Pafos în victoria clară contra lui Ethinkos Achna, 4-0. Fostul star de la Chelsea și PSG, David Luiz, a înscris și el pentru echipa mijlocașului român.
22:20
Hansi Flick, extrem de furios după acuzațiile aduse la adresa lui Lamine Yamal: „Un rahat! Cine a spus asta minte” # Fanatik
Hansi Flick a avut o reacție dură la conferința de presă premergătoare meciului Barcelona - Girona, după ce un jurnalist a pus o întrebare legată de Lamine Yamal. Ce a provocat furia tehnicianului.
22:00
„Au venit scouterii din Franța pentru Darius Olaru!”. Dezvăluire neștiută despre transferul de la FCSB # Fanatik
Unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB a fost urmărit de scouteri veniți din Franța, însă transferul a picat dintr-un motiv incredibil pentru fotbalist.
21:40
Tony, out de la Poli Iași! Legenda lui Dinamo este în pole position să preia echipa. Exclusiv # Fanatik
Vești proaste pentru Tony Da Silva. Portughezul riscă să fie demis după 1-1 cu CS Dinamo. Un fost mare fotbalist al echipei din Ștefan cel Mare, favorit să îi ia locul.
21:30
Interul lui Cristi Chivu va întâlni AS Roma în derby-ul etapei 7 din Serie A, iar antrenorul român a făcut un anunț important la conferința de presă. Acesta a vorbit și despre relația sa cu omologul Gian Piero Gasperini.
21:00
”Sensibilul” baron Ionel Arsene vrea să scape de pedeapsa din România după modelul Alina Bica. Fostul șef CJ Neamț a fugit în Italia de frica pușcăriei # Fanatik
Ionel Arsene, fost șef al CJ Neamț, ar putea fi următorul fugar din ”lotul Italia” care scapă de pedeapsa cu închisoarea prin bunăvoința justiției din România, după modelul Alina Bica.
20:50
FCSB transferă din Portugalia! Anunțul lui MM Stoica și cum se poate schimba echipa: “Așa putem să jucăm” # Fanatik
Gigi Becali schimbă foaia! Mihai Stoica a anunțat în direct planul patronului de la FCSB. Managerul clubului cere transferuri din Portugalia. Cum se schimbă sistemul.
20:30
Mihai Rotaru, atac frontal la Mircea Lucescu: „A pierdut simțul realității, dar a câștigat simțul ridicolului” # Fanatik
Război total între Universitatea Craiova și Mircea Lucescu. A venit rândul lui Mihai Rotaru să îl atace pe selecționerul naționalei României. De la ce a pornit totul.
20:20
“Este o ruşine pentru fotbalul românesc ca FC Botoşani să fie pe primul loc!” Declaraţia care dă foc Superligii # Fanatik
FC Botoşani este lider în SuperLiga după primele 12 etape. Giovanni Becali a dezvăluit că este o ruşine ca echipa lui Valeriu Iftime să fie peste granzii FCSB, Dinamo, Rapid sau Universitatea Craiova.
20:10
Ce riscă și unde va fi închisă fata acuzată de complicitate la uciderea femeii găsite în Pădurea Cernica. ”Minora de 14 ani nu răspunde penal, asta nu înseamnă că scapă” # Fanatik
Ce pedeapsă riscă minora și unde ar putea fi închisă, potrivit avocatului, dacă va fi găsită vinovată și condamnată pentru decesul femeii din Pădurea Cernica?
19:30
De ce refuză Valentina Pelinel să mai poarte pantofi cu toc cui. Ce a pățit soția lui Cristi Borcea # Fanatik
Valentina Pelinel a confirmat faptul că nu mai are de gând să poarte vreodată pantofi cu toc cui. Soția lui Cristi Borcea a trăit un moment nu tocmai plăcut.
19:10
Crimă cu sânge rece! Președintele unui club cu legături în România, asasinat în fața propriei locuințe # Fanatik
Lumea fotbalului de pretutindeni este zdruncinată după o crimă teribilă. Un președinte de club a fost asasinat chiar în fața casei de niște necunoscuți.
18:50
Florin Talpan, reacție furibundă după decizia UEFA în disputa FCSB – Steaua: ”Nu voi lăsa lucrurile așa”. Exclusiv # Fanatik
Steaua a primit câștig de cauză în duelul pe care îl are cu FCSB la UEFA. Cum a reacționat juristul Florin Talpan la aflarea veștii și ce promisiune a făcut.
18:40
Adio, FCSB! Lista jucătorilor cu care Gigi Becali încheie contractele la final de sezon: “Nu mai rămân 100%” # Fanatik
Noutățile cu privire la lotul celor de la FCSB vin de la o zi la alta, iar după ce Mihai Popescu a aflat că nu mai continuă la echipă, din sezonul viitor, acum un alt jucător se pare că o să plece.
18:30
Gigi Becali, reacţie explozivă după ce sigla FCSB a fost ştearsă de UEFA din dreptul câştigătoarei de Cupa Campionilor: „E o hackăreală! N-am primit nimic”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a oferit o primă reacţie pentru FANATIK după ce sigla şi numele FCSB au fost şterse de UEFA din dreptul câştigătoarei Cupei Campionilor din 1986.
18:10
Ar fi putut Distrigaz să prevină explozia din Rahova? Ce obligații are compania, de fapt, în caz de scurgeri de gaze # Fanatik
Explozia din Rahova ridică din nou întrebarea: unde se termină responsabilitatea Distrigaz și unde începe cea a locatarilor? Ce spune legea despre obligațiile companiilor de distribuție a gazelor
17:50
Bodyguardul vedetă al lui Lionel Messi face furori pe internet! A marcat un eurogol și s-a bucurat nebunește. Video # Fanatik
Celebrul bodyguard al lui Lionel Messi a ieșit din nou în evidență. Yassine Chueko a marcat un eurogol și a celebrat într-un mod inedit. Ce au comentat fanii în mediul online.
Acum 24 ore
17:40
SuperLiga, etapa 13. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet # Fanatik
Rezultate Superliga, etapa 13. Scoruri finale la toate meciurile, clasament live actualizat și program complet al următoarei etape
17:40
UEFA a dat verdictul în disputa FCSB-Steaua! Echipa lui Gigi Becali, ştearsă din dreptul Cupei Campionilor 1986 # Fanatik
Cei de la UEFA au făcut o modificare pe site-ul oficial, în ceea ce privește echipa FCSB, iar acum în dreptul echipei patronate de Gigi Becali nu mai apare Cupa Campionilor.
17:20
Georgina Rodríguez face furori cu ultima achiziție. Ce și-a cumpărat iubita lui Cristiano Ronaldo de 300.000 de euro # Fanatik
Georgina Rodríguez a intrat în vizorul fanilor după ce a mers la cumpărături. Ce și-a achiziționat partenera lui Cristiano Ronaldo, în valoare de 300.000 de euro.
17:10
Ce riscă persoana care a rupt sigiliul pus de Distrigaz din blocul explodat în Rahova. Ce investighează, de fapt, procurorii # Fanatik
Ce pedeapsă riscă persoana care a rupt sigiliul pus de Distrigaz din blocul explodat în Rahova? Legea este destul de clară. Ce investighează procurorii?
16:50
Scandal înainte de Metaloglobus – FCSB! MM Stoica: “Este o lipsă de respect!” Probleme de lot pentru campioana României # Fanatik
Mihai Stoica este îngrijorat de starea terenului înainte de Metaloglobus - FCSB. Campioana României are mari probleme de lot şi Charalambous pregăteşte o surpriză pe postul de fundaş central.
16:40
Oldies But Goldies, sâmbătă, 18 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin vorbesc despre implicarea familiei Ceaușescu în sport # Fanatik
La ediția de sâmbătă, 18 octombrie, ora 10:30, a emisiunii ”Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vor discuta despre implicarea familiei Ceaușescu în Sport.
16:20
Managerul FCSB, atac nuclear la George Găman după meciul lui CFR Cluj: “Ar trebui să ne lase! Adio, arbitraj!” # Fanatik
Mihai Stoica, președintele de la FCSB, atac direct la adresa lui George Găman după deciziile incredibile de arbitraj din Csíkszereda – CFR Cluj 2-2
16:10
Mihai Stoica a reacționat după atacul lansat de Mirel Rădoi la adresa lui Mircea Lucescu. Ce a spus oficialul campioanei României despre antrenorul Craiovei.
16:00
Ponturile lui SuperGigi pentru etapa a 13-a din SuperLiga. Cum să faci 1.000 de euro cu meciurile din weekend # Fanatik
SuperGigi a oferit la FANATIK SUPERLIGA ponturile sale pentru a etapa a 13-a din SuperLiga. A mizat pe siguranță de această dată, iar alegerile sale îți pot aduce 1.000 de euro.
16:00
Gigi Becali, prima reacție după conflictul Mircea Lucescu – Mirel Rădoi: „Îi dau un sfat finului” # Fanatik
Gigi Becali a oferit prima reacție după conflictul aprins dintre Mircea Lucescu și Mirel Rădoi. Ce spune patronul FCSB despre schimbul de replici la distanță.
15:50
O organizație care a ajutat refugiații din Ucraina sare în sprijinul victimelor exploziei din Rahova. Ce se întâmplă cu oamenii rămași fără locuințe # Fanatik
O organizație umanitară care ajută de aproape 50 de ani oameni care sunt în situații disperate, precum palestinienii din Gaza și refugiații din Ucraina, sare în sprijinul victimelor exploziei din Rahova.
15:40
Momente de groază pentru Laurențiu Reghecampf în Africa. Trei morți pe stadionul unde va juca în Liga Campionilor. Decizie de ultimă oră a CAF # Fanatik
Laurențiu Reghecampf și-a asumat un risc mare atunci când a decis să meargă la cârma echipei sudaneze Al-Hilal Omdurman. Înaintea unui meci din Liga Campionilor Africii s-au înregistrat trei morți.
15:20
Alexandru Musi a suferit o accidentare în meciul România U21-Cipru U21, scor 2-0. Ce şanse are atacantul lui Dinamo să joace în derby-ul cu Rapid.
15:10
Florin Prunea, distrus în presa internațională după ce l-a numit pe Jurgen Klopp „papagal”. „Un atac incredibil” # Fanatik
Presa internațională a scris despre derapajul lui Florin Prunea la adresa lui Jurgen Klopp, fostul mare antrenor de la Liverpool. Ce au scris britanicii despre delegatul UEFA.
14:50
Risc major de colaps: cum se desfășoară căutările victimelor în blocul care a explodat în Sectorul 5. Informații din teren # Fanatik
Blocul care a explodat în Calea Rahovei din București ar putea să se prăbușească. Cum acționează pompierii-salvatori la fața locului. ISU recunoaște că ”există risc” dar că operațiunea de căutare continuă
14:40
Află totul despre etapa 10 din Liga 2. Ce meciuri sunt transmise la tv, cele mai bune cote la pariuri, clasamentul actualizat, echipe de start și programul complet al rundei.
14:40
Cum a reacţionat Elias Charalambous la furia anti-FCSB a lui Mirel Rădoi: „Aveți dovezi? Fiecare vine și spune” # Fanatik
Elias Charalambous a reacţionat după scenele incredibile în care Mirel Rădoi îl condamna pe Mircea Lucescu pentru telefonul dat lui Gigi Becali înainte de FCSB - Universitatea Craiova.
14:30
Război total! Mircea Lucescu îi răspunde dur lui Mirel Rădoi: “Am greșit când am spus că îl stimez!” # Fanatik
Mircea Lucescu i-a dat instant replica lui Mirel Rădoi! Antrenorul Universității Craiova a avut un discurs foarte dur la adresa selecționerului României
14:20
Ce a postat o locatară în seara de dinaintea exploziei: „Pe scară miroase în continuare a gaz… senzorii piuie!” Cum puteau fi salvați oamenii din blocul din Rahova # Fanatik
Tragedia din Rahova ar fi putut fi prevenită? Locatara unui bloc afectat dezvăluie haosul și întârzierea intervențiilor autorităților înainte de explozia care a ucis trei persoane și a rănit alte 13.
14:10
CFR Cluj va suferi o nouă plecare în perioada imediat următoare. Cristi Coste a făcut anunțul și a transmis cine va părăsi clubul din Gruia după demisia lui Cristi Balaj.
14:00
Oltenii, foc și pară pe Lucescu! Val de reacții după ieșirea furibundă a lui Mirel Rădoi: “E imatur, se va întoarce totul împotriva lui!” # Fanatik
Primele reacții după atacul lui Mirea Rădoi la adresa lui Mircea Lucescu. Oficialii de la Universitatea Craiova au intervenit în scandal. Unde au greșit cei doi antrenori.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.