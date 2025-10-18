Doi copii de 4 şi 8 ani au fost găsiţi înecaţi într-o baltă dintr-o comună din Vaslui

07:10

Peste o treime dintre copiii din România trăiesc în sărăcie, arată datele unui raport al organizației Salvați Copiii, care plasează țara noastră pe locul trei în Europa. Este și cazul lui Dani, un băiat de clasa a a IV-a, care locuiește într-o casă izolată, la nici 20 de kilometri de Buzău. Ca să ajungă la școală, tatăl îl duce cu căruța sau cu bicicleta în sat, iar temele se grăbește să și le facă înainte de lăsarea serii, întrucât locuința de două camere nu este racordată la curent. Ca el sunt sute de mii de copii, cei mai mulți în mediul rural.