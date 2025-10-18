Telepatie între suflete: 7 semne că două persoane sunt legate pentru totdeauna
Jurnalul.ro, 18 octombrie 2025 07:50
Când două suflete se recunosc, nici distanța, nici tăcerea, nici anii nu pot rupe legătura. Poate nu știi cum, dar știi că există. Și, undeva, în același moment, celălalt te simte la fel.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 30 minute
07:50
Când două suflete se recunosc, nici distanța, nici tăcerea, nici anii nu pot rupe legătura. Poate nu știi cum, dar știi că există. Și, undeva, în același moment, celălalt te simte la fel.
Acum o oră
07:30
Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, 18 octombrie 2025. Rugăciune penru vindecarea celor bolnavi # Jurnalul.ro
Sfântul Luca este prăznuit de credincioșii ortodocși pe 18 octombrie. Acesta a fost unul dintre cei patru apostoli evangheliști a lui Isus Hristos.
07:10
Chiar dacă par naive, aceste semne zodiacale văd dincolo de aparențe.
Acum 2 ore
06:50
Unele cuvinte din limba română au un farmec aparte — par simple, dar poartă o eleganță arhaică, o sonoritate care amintește de vorbirea veche și de stilul literar rafinat.
06:30
Acest gem de pere cu ghimbir proaspăt este mai mult decât o simplă conservă de toamnă — este o bijuterie culinară care reunește finețea fructelor coapte cu vibrația ușor picantă a ghimbirului.
06:10
Sâmbătă, 18 octombrie 2025, Universul trimite un semnal clar către patru zodii: acum e momentul să acționezi.
Acum 8 ore
00:50
Fratele Regelui Charles, controversatul prinț Andrew al Marii Britanii, renunță la titlul de duce # Jurnalul.ro
Prințul Andrew al Marii Britanii a declarat, vineri, că va renunța la titlul de duce de York, după ani de critici privind comportamentul său și legăturile cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein.
00:30
Sâmbătă, de la 20.00, The Ticket aduce o sumă record și un mix spectaculos de talente la Antena 1 şi pe AntenaPLAY # Jurnalul.ro
Sâmbătă seara, de la ora 20.00, pe Antena 1, scena The Ticket devine martora unui episod cu adrenalină, emoție și un super mix de talente.
00:20
Sâmbătă, 18 octombrie 2025, energia astrală aduce în sfârșit norocul pe care trei zodii l-au așteptat de mult.
00:20
Beatrice Tcaciuc, tânăra din Suceava care a cucerit cel mai mare concurs de talente din lume, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” # Jurnalul.ro
La doar 13 ani, Beatrice Tcaciuc din Suceava a reușit să ducă numele României peste ocean, cucerind publicul și juriul la WCOPA California 2024 (World Championships of Performing Arts, SUA) - cel mai mare concurs de talente din lume.
Acum 12 ore
23:40
Pe timpul nopții, aproximativ 100 de jandarmi vor asigura măsurile de ordine publică în zona afectată de explozia produsă în această dimineață pe Calea Rahovei, în Sectorul 5 al Capitalei.
23:30
Un bărbat de 35 de ani a fost reținut de polițiștii din Arad după ce ar fi urmărit și lovit cu un ATV un căprior.
23:30
Românul Stanislav Carpiuc și doi ucraineni, acuzați de atacuri incendiare la Londra, inclusiv asupra mașinii premierului Keir Starmer # Jurnalul.ro
Doi bărbați ucraineni au pledat nevinovat vineri la acuzațiile de conspirație pentru comiterea de atacuri incendiare asupra unor proprietăți din Londra, inclusiv asupra unor imobile și a unui vehicul ale premierului britanic Keir Starmer. Românul nu a depus mărturie.
23:30
Preşedintele american, Donald Trump, a declarat că intenţionează să se întâlnească cu preşedintele rus, Vladimir Putin, în Ungaria, într-o discuţie care va fi probabil bilaterală, adică fără participarea directă a Ucrainei, relatează dpa.
23:20
Ford recheamă peste 290.000 de vehicule în SUA deoarece sistemul camerei video spate poate să nu afișeze corect imaginile în anumite condiții de iluminare. Defecțiunea crește riscul unui accident.
23:20
Doi copii au fost găsiți înecați, vineri, într-o baltă din Docăneasa, comuna Vinderei, județul Vaslui. Copiii au fost găsiți de localnici, fiind dispăruți de acasa de la ora 18:30.
23:10
Președintele american Donald Trump a intentat un nou proces pentru defăimare în valoare de 15 miliarde de dolari împotriva cotidianului The New York Times. Trump acuză publicația și pe trei dintre jurnaliștii săi că i-au afectat reputația prin articole și o carte despre averea sa.
23:00
Programul ediției 2025 a Festivalului Național de Teatru, desfășurat la București în perioada 17-26 octombrie, include, pe lângă multe spectacole și evenimente așteptate de public, un modul dedicat artistului asociat FNT35 – „Focus: RADU AFRIM”.
22:40
Pisicile pot suferi de diverse boli, unele dintre ele reprezentând riscuri și pentru sănătatea stăpânilor.
22:30
Șase semne zodiacale chinezești atrag norocul și iubirea pe 17 octombrie 2025. Ziua de Primire de vineri, ghidată de Oaia de Pământ (Ji Wei), în luna Câinelui de Foc și anul Șarpelui de Lemn, înmoaie energia din jurul conexiunii și vindecării.
22:20
Recent, președintele Donald Trump a recunoscut că a emis o autorizație prezidențială pentru acțiuni clandestine ale CIA în Venezuela.
22:10
Primarul interimar la Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că toate persoanele afectate de explozia din blocul din Rahova vor primi locuință de la Primărie. În weekend, sinistrații vor sta la hotel, iar de luni aceștia vor primi apartamente utilate.
22:10
Alertă alimentară în România: două produse retrase de urgență din supermarketuri. Pericol pentru consumatori # Jurnalul.ro
ANSVSA emite o nouă alertă alimentară. Lista produselor scoase de la vânzare
22:00
Charles va fi primul monarh britanic din ultimii 500 de ani care se va ruga public alături de Papa # Jurnalul.ro
Regele Charles al III-lea va fi primul monarh britanic din ultimii 500 de ani care se va ruga public alături de Papa. Va fi primul astfel de moment de la Reforma inițiată de Henric al VIII-lea.
21:40
Nicușor Dan: Este revoltător ca siguranța cetățenilor să fie pusă în pericol din cauza neglijenței # Jurnalul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că „este revoltător și inadmisibil ca, în România anului 2025, siguranța cetățenilor să fie pusă în pericol din cauza neglijenței sau a unor decizii iresponsabile”. El a cerut măsuri și răspunsuri rapide în cazul tragediei din Rahova.
21:30
Află care sunt cele mai periculoase zodii din horoscop și cum reacționează fiecare când este trădată, provocată sau pusă sub presiune. Top 12 zodii explicat de astrologi și sfaturi pentru a rămâne în grațiile fiecărui semn.
21:10
Medicul pneumolog Flavia Groșan se află internată în stare critică la Spitalul Județean din Oradea, după ce a suferit un stop cardiorespirator în noaptea de joi spre vineri, potrivit unor surse medicale citate de presa locală.
21:10
Alexandru Rafila anunță semnarea contractului pentru construcția Spitalului Regional de Urgență Iași # Jurnalul.ro
Fostul ministru al Sănătății și purtătorul de cuvânt al PSD, Alexandru Rafila, a anunțat semnarea contractului de execuție pentru construcția Spitalului Regional de Urgență Iași, „cel mai important proiect de infrastructură medicală din regiunea Moldovei”.
21:00
Camera Deputaților a adoptat, miercuri, modificări și completări la Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, fiind reexaminată la cererea președintelui României.
20:40
Blocul afectat de explozie ar putea fi reparat sau reconstruit cu bani de la Ministerul Dezvoltării # Jurnalul.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat că blocul din Rahova afectat de explozia de vineri dimineață ar putea fi refăcut prin programul de consolidare de risc seismic. De asemenea, clădirea ar putea fi reconstruită de la zero dacă expertiza va recomanda demolarea.
20:30
Află care sunt cele șase zodii care vor trece prin schimbări majore în noiembrie 2025. Transformări interioare, redescoperiri și revelații emoționale pentru Berbec, Leu, Fecioară, Săgetător, Scorpion și Pești.
20:10
Arafat: Compania a sigilat, și-a făcut treaba. Dacă cineva a desigilat ulterior, trebuie clarificat # Jurnalul.ro
Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, vineri, în contextul exploziei de pe Calea Rahova din București, că investigațiile continuă pentru a afla cine a rupt sigiliul. Totodată, Arafat a menționat că o victimă urmează să fie transportată în străinătate.
20:00
Pelerinajul la moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștiului, se va desfășura în perioada 19-29 octombrie la Catedrala Patriarhală.
19:40
Explozia din Rahova: A treia persoană decedată a fost extrasă de la nivelul etajului 6 # Jurnalul.ro
UPDATE Vineri seara a fost extrasă de la nivelul etajului 6 din blocul din Rahova afectat de explozie cea de-a treia persoană decedată, anunță ISU București Ilfov.
19:40
Între 13 și 17 octombrie 2025, ANPC a verificat peste 2.000 de operatori economici la nivel național, aplicând amenzi de peste 6 milioane lei și aproape 900 de avertismente pentru nereguli constatate.
19:30
Papa Leon îi îndeamnă pe liderii mondiali „să nu întoarcă privirea” în lupta împotriva foametei # Jurnalul.ro
Papa Leon al XIV-lea a făcut apel, joi, la liderii mondiali să dea dovadă de responsabilitate, îndemnând comunitatea internațională să se concentreze asupra multor oameni din întreaga lume care se confruntă cu foametea, războaiele și mizeria.
19:10
Președintele american Doanld Trump dă semne că nu este pregătit să trimită rachete Tomahawk la Kiev. Poziția pare să se fi schimbat după discuția cu Vladimir Putin și înainte de întâlnirea cu Volodimir Zelenski.
Acum 24 ore
19:00
România introduce Codul Personal de Sănătate în 2026. Cum va funcționa noua platformă digitală # Jurnalul.ro
Românii vor primi din 2026 Codul Personal de Sănătate, un nou identificator digital care va permite accesul facil la dosarul medical electronic pe întreaga durată a vieții.
18:50
Rahova. O compania de asigurări anunță că valoarea totală a polițelor este de circa 2 milioane euro # Jurnalul.ro
O mare companie de asigurări anunță că valoarea totală a polițelor este de aproximativ 2 milioane de euro. În cazul în care autoritățile vor decide demolarea blocului, asiguratorul va achita integral despăgubirile aferente tuturor clienților cu polițe active.
18:30
Psihologii John și Julie Gottman nu se bazează prea mult pe metafore elevate sau platitudini romantice atunci când discută ce înseamnă să faci o relație să funcționeze.
18:30
Festivalul Național de Teatru 2025 începe vineri, 17 octombrie, la București. Tema actualei ediții este un îndemn: „FNT 2025. Te privește!”, în jurul căreia vor fi prezentate 40 de spectacole și mai multe evenimente ce țin de arta teatrală sub diversele ei forme.
18:10
Comisia Europeană a prezentat o foaie de parcurs pentru consolidarea apărării comune a continentului, care prevede investiții de aproximativ 6,8 trilioane de euro până în 2035, pe fondul concluziei că „Rusia militarizată reprezintă o amenințare permanentă la adresa securității europene”.
18:00
ANAF a anunțat, vineri, că va trimite notificări oficiale instituțiilor și autorităților publice care nu și-au plătit obligațiile fiscale până la 31 august 2025, datoriile totale depășind 582 milioane lei.
17:40
Klaus Iohannis, dat în judecată de ANAF. Fostul șef al statului nu vrea să plătească prejudiciul de un milion de euro # Jurnalul.ro
Fostul președinte, Klaus Iohannis, urmează să fie dat în judecată de ANAF întrucât nu vrea să plătească prejudiciul de un milion de euro.
17:30
Scandal în Rahova. Bărbat ridicat de jandarmi după ce a forțat intrarea în zona delimitată # Jurnalul.ro
Un bărbat a fost ridicat de jandarmi și a fost dus la secția de Poliție după ce a forțat intrarea în zona delimitată de autorități în jurul blocului distrus de explozie.
17:20
Premierul Bolojan: „Blocul din Sectorul 5 nu va mai putea fi reabilitat şi va trebui demolat” # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că blocul de pe strada Vicina, din Sectorul 5, afectat de explozia soldată cu trei morți și 13 răniți, va fi demolat. Autoritățile investighează cauzele deflagrației, produsă cel mai probabil de o scurgere de gaze.
17:10
Partidul Umanist Social Liberal salută decizia Guvernului de a reduce subvențiile alocate partidelor politice, prin rectificarea bugetară din 1 octombrie 2025.
17:10
Soprana Teodora Gheorghiu și pianista Diana Ionescu, în recital la Ambasada României de la Paris, cu Zâmbetul muzicii, pe 20 octombrie, în seria Turnee de poveste…pretutindeni - ediția a II-a # Jurnalul.ro
Proiectul Turnee de poveste… pretutindeni, dedicat comunităților de români din afara granițelor, revine la Paris cu un recital extraordinar ce va avea loc luni, 20 octombrie 2025, ora 19:00, la Ambasada României în Republica Franceză.
17:00
Bolojan, șefului ANAF: Nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală # Jurnalul.ro
Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală, cu fraudele mari și cu neplata taxelor, spune premierul Ilie Bolojan, după ce șeful ANAF a spus că „gemul făcut de bunica se calculează la gap-ul de TVA”.
16:40
Explozia din Rahova a fost înregistrată de stațiile seismice de pe teritoriul Bucureștiului # Jurnalul.ro
Stațiile seismice ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP) din București au detectat miercuri explozia puternică în cartierul Rahova din București.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.