„Am copilul acolo, la etajul 7. Mi-a făcut cu mâna”. Mărturia cutremurătoare a unei femei după explozia blocului din Rahova
StirileProtv.ro, 18 octombrie 2025 07:50
Trei oameni morți, printre care o femeie însărcinată, și alți 20 răniți - este bilanțul exploziei devastatoare din Rahova. La scurt timp după deflagrație, a fost activat Planul Roșu de intervenție.
• • •
Acum 10 minute
08:00
O firmă privată ar fi dat drumul la gaz și a rupt sigiliul Distrigaz la blocul explodat din Rahova. Mărturia unui locatar # StirileProtv.ro
A fost mai mult o noapte albă, plină de griji, pentru sutele de oameni ale căror apartamente au fost afectate de explozie. Doar câțiva dintre ei au putut să intre rapid în locuințe, după lucrurile de valoare.
08:00
Scandal în Italia, după ce liderul celui mai mare sindicat a spus că Giorgia Meloni că este „curtezana” lui Donald Trump # StirileProtv.ro
Giorgia Meloni l-a condamnat pe liderul celui mai mare sindicat din Italia după ce acesta s-a referit la ea drept „curtezana” lui Donald Trump, relatează The Guardian.
Acum 30 minute
07:50
Zilele Iașiului s-au încheiat cu un spectacol în toată regula. După un concert în centrul orașului, cei prezenți și-au îndreptat privirea spre cerul animat de o mulțime de drone. Iar finalul a fost marcat de un foc de artificii impresionant.
07:50
Acum o oră
07:30
Doi copii din Vaslui, înecați în mod misterios într-o baltă de la marginea satului. Se jucau în drum și au dispărut brusc # StirileProtv.ro
Tragedie învăluită în mister! Doi copii, de 4 și 8 ani, au fost găsiți fără viață, la malul unei bălți din județul Vaslui.
07:20
Când va avea loc întâlnirea dintre Trump și Putin. Dialogul va fi în lipsa lui Zelenski # StirileProtv.ro
Preşedintele american, Donald Trump, a declarat că intenţionează să se întâlnească cu preşedintele rus, Vladimir Putin, în Ungaria, într-o discuţie care va fi probabil bilaterală, adică fără participarea directă a Ucrainei, relatează dpa.
07:10
Zelenski ar fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă. Trump, greu de convins în privința rachetelor Tomahawk # StirileProtv.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski pare să fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă, după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a indicat că nu este pregătit să furnizeze Ucrainei rachetele de croazieră Tomahawk solicitate, comentează BBC.
Acum 12 ore
22:30
Tragedie rutieră în Serbia. Trei oameni au murit, iar peste 60 au fost răniți într-un accident de autobuz # StirileProtv.ro
Trei oameni au murit şi câteva zeci au fost răniţi, mulţi dintre ei grav, vineri, într-un accident în care a fost implicat un autobuz care transporta angajaţi ai unei fabrici din nord-vestul Serbiei, au anunţat autorităţile locale citate de AFP.
22:30
Trump, de părere că Putin ar putea încerca să tragă de timp în conflictul din Ucraina: „Este posibil. Da” # StirileProtv.ro
Preşedintele american Donald Trump a recunoscut vineri că omologul său rus Vladimir Putin ar putea încerca să tragă de timp în conflictul din Ucraina, apreciind în acelaşi timp că acesta doreşte un acord, a consemnat AFP.
22:10
Explozia din Rahova arată cât de nepregătiți sunt românii. Doar 17% dintre locuințele din țară sunt complet asigurate # StirileProtv.ro
Explozia care a distrus un bloc de 8 etaje din Rahova readuce în discuție numărul românilor care apelează la asigurările facultative.
22:10
Daniel David, despre prevenirea consumului de droguri în școli: „Trebuie colaborat pentru eliminarea dealerilor” # StirileProtv.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, susţine că este important să existe un control în afara şcolii privind consumul de droguri, astfel încât să nu existe dealeri, dar în acelaşi timp contează foarte mult şi ce fac părinţii.
22:10
Cum poate deveni România o variantă ca Putin să ajungă cu „Kremlinul zburător” la Budapesta. Care ar fi cea mai directă rută # StirileProtv.ro
Summitul nu a fost încă definitivat, dar dacă Vladimir Putin se va deplasa la Budapesta pentru a se întâlni cu Donald Trump în următoarele două săptămâni, va trebui să depăşească mai întâi câteva obstacole, relatează BBC.
21:40
Medicul Flavia Groșan, în comă profundă la Spitalul Județean Oradea - surse. Ce spun medicii # StirileProtv.ro
Flavia Groșan, medicul pneumolog din Oradea, cunoscută în spațiul public pentru declarațiile sale controversate, este internată în secția de terapie intensivă a Spitalului Județean din Oradea, spun sursele Știrilor ProTV.
21:40
Străinii ar putea obține drept de ședere în România dacă investesc 400.000 de euro. Liberalii propun programul „Golden Visa” # StirileProtv.ro
Mai mulţi parlamentari liberali au iniţiat un proiect de lege prin care investitorii străini pot obţine drept de şedere temporară, în schimbul unor investiţii de cel puţin 400.000 de euro.
21:20
Parlamentul Portugaliei interzice vălurile care acoperă fața. Femeile care nu respectă legea riscă amenzi piperate # StirileProtv.ro
Parlamentul Portugaliei a adoptat vineri o lege de interzicere în aproape toate locurile publice a vălurilor care acoperă faţa „din motive de gen sau religioase", informează Reuters, preluat de Agerpres.
21:00
Zelenski a ajuns la Casa Albă pentru întâlnirea crucială cu Trump. „Liderul SUA are șanse mari să pună capăt războiului” # StirileProtv.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit vineri la Casa Albă pentru a se întâlni cu omologul său american, Donald Trump, pe care speră să-l convingă să livreze rachete Tomahawk Ucrainei, relatează AFP şi Reuters.
20:50
Horoscop 18 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care face pași spre o relație amoroasă # StirileProtv.ro
Horoscop 18 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi echilibrată. O să ne străduim să ne achităm, onorabil, de toate obligațiile și o să ne dăm voie sa ne relaxăm, c-avem nevoie.
20:50
Nicușor Dan, după explozia blocului din Capitală: Nu putem aştepta ani de zile pentru o anchetă care să se încheie în uitare # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, vineri, un mesaj către familiile afectate de explozia din Bucureşti, tragedie despre care afirmă că pute fi evitată. El cere tuturor instituţiilor să comunice rezultatele anchetelor, care trebuie să se deruleze rapid.
20:40
Un nou punct de atracție a apărut în Oradea. Turist străin: „E foarte interesant și are o arhitectură fabuloasă” # StirileProtv.ro
Oradea are de vineri încă un punct de atracție. Este vorba despre un centru de artă vizuală contemporană. Aceasta este prima construcție din ultimii 15 ani ridicată de o municipalitate, de la zero, care este destinată exclusiv experiențelor culturale.
20:30
Emil Gânj, criminalul din Mureș care și-a ucis cu sălbăticie concubina, trimis în judecată. Bărbatul, căutat de trei luni # StirileProtv.ro
Criminalul din Mureș, acuzat că şi-a ucis şi incendiat concubina, a fost trimis în judecată pentru omor calificat şi alte infracţiuni.
20:30
Ce a apărut pe un lac de lângă Râmnicu Vâlcea. Specia trăiește în Australia și Tasmania # StirileProtv.ro
Apariție rară pe un lac de acumulare de lângă Râmnicu Vâlcea. O lebădă, cu gâtul negru, originară din America de Sud, plutește grațios pe apă.
20:30
Cum s-au descurcat rezerviștii la exerciții, deși unii nu au mai văzut o armă de 30 de ani. „Avem o vârstă, avem o slujbă” # StirileProtv.ro
Peste 2.000 de rezerviști din București si Ilfov s-au întors vineri în poligon după chiar și 30 de ani de când au făcut armata. Unii s-au descurcat chiar bine, deși nu au mai pus mâna pe o armă de decenii.
20:30
Un militar rus a fost împușcat de către unul dintre camarazii lui, în Moscova. Individul s-a sinucis ulterior # StirileProtv.ro
Un militar rus a fost ucis prin împuşcare, vineri, de unul dintre camarazii săi, care apoi s-a sinucis, într-o bază a armatei ruse, în regiunea Moscova, anunţă autorităţile, citate de agenţiile ruse de presă, relatează AFP.
20:20
Universitatea Cambridge oferă cursuri de limba română pentru studenți străini. Proiectul este susținut de statul român # StirileProtv.ro
Universitatea Cambridge intră pe lista instituțiilor de prim rang din străinătate care oferă seminarii și cursuri de limbă și civilizație românească pentru studenții străini.
20:20
Blocul de pe Calea Rahovei distrus de explozie riscă să se prăbușească. Cât de afectată este clădirea în acest moment # StirileProtv.ro
În timp ce blocul de pe Calea Rahovei este în pericol major de prăbușire, potrivit autorităților, cel puțin 500 de oameni au rămas în prag de iarnă doar cu hainele de pe ei.
20:20
Piața muncii din România s-a restrâns semnificativ în 2025. „2-3 luni de zile până îți găsești un job” # StirileProtv.ro
2025 este un an dificil pentru cei care își caută un loc de muncă în România. Numărul posturilor disponibile a scăzut cu aproape 20%, iar concurența este mai mare ca oricând.
20:10
Planul șocant executat de fata de 15 ani și iubitul de 20 ani, prin care au încercat să scape după uciderea mamei fetei # StirileProtv.ro
O femeie de 58 de ani din Bucureşti, dată dispărută, a fost găsită îngropată în pădurea Pantelimon. Principalii suspecţi sunt un bărbat de 20 de ani și iubita lui de 15, care este fiica adoptivă a victimei. Ambii au fost reţinuţi.
20:10
ANAF publică „lista rușinii”. Peste 500 de primarii și instituții au datorii la bugetul de stat. Unii edili dau vina pe Fisc # StirileProtv.ro
Peste 500 de instituții publice, printre care primării, spitale, și școli, au acumulat datorii la ANAF, de peste 100 de milioane de euro.
20:10
A fost deschis un nou lot de autostradă în România. Putem circula pe încă 30 de km de drum de mare viteză # StirileProtv.ro
De vineri putem să circulăm pe autostradă de la București până aproape de Buzău. Un lot de aproape 30 de kilometri din Autostrada Moldovei A7 a fost dat în folosință. Era gata de câteva luni, însă o serie de suduri făcute greșit au decalat inaugurarea.
19:50
Locuitorii blocului explodat stăteau cu geamurile deschise din cauza acumulării de gaze. „Și dimineață a mirosit” # StirileProtv.ro
De ancheta privind explozia blocului din Rahova se ocupă procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, care trebuie să lămurească din vina cui a fost posibil acest incident îngrozitor.
19:50
Starea de sănătate a tânărului autoincendiat la Timișoara rămâne extrem de gravă. Medicii fac eforturi să îl țină în viață # StirileProtv.ro
Un tânăr de 26 de ani și-a dat foc în fața secției de oncologie a Spitalului Municipal din Timișoara, unde este internată soția sa. Femeia are cancer, iar el i-ar fi mărturisit că a pierdut la păcănele niște bani împrumutați.
19:40
Elevi ai Liceului Bolintineanu, victime ale exploziei din Rahova. Unde au fugit speriați și răniți: „Au dat buluc acolo” # StirileProtv.ro
Explozia a provocat panică și în clasele și holurile Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, situat în imediata apropiere. Bucăți din apartamentele spulberate au trecut prin ferestrele școlii și s-au oprit pe băncile elevilor ori pe catedre.
19:30
Două persoane au fost aruncate din bloc în momentul exploziei. Trupurile le-au fost găsite pe stradă # StirileProtv.ro
Una dintre victimele ucise de explozie avea doar 24 de ani și era însărcinată în șapte luni. Despre celelalte două persoane care au murit nu se știe nimic.
19:30
Trump l-a întrebat pe Putin dacă îl deranjează livrarea a mii de rachete Tomahawk către „rivalii săi”. Ce răspuns a primit # StirileProtv.ro
Donald Trump și Vladimir Putin ar urma să se întâlnească din nou, față în față, în capitala Ungariei, în următoarele două săptămâni. Asta au convenit, joi seara, în cursul unei discuții telefonice.
19:20
Filmul tragediei din Rahova. Blocul explodat arată de parcă a fost lovit de o rachetă. „Etajul 7 a ajuns la etajul 5” # StirileProtv.ro
O explozie devastatoare produsă într-un bloc din cartierul Rahova a făcut Bucureștiul să se cutremure. Cel puțin trei oameni au murit, între care o tânără însărcinată, iar alți 20 au fost răniți.
Acum 24 ore
19:00
Accident între un tramvai şi un autobuz, în Pasajul Victoriei din Capitală. Mai mulți pasageri au fost transportați la spital # StirileProtv.ro
Un tramvai şi un autobuz s-au ciocnit, vineri seară, în Bucureşti, iar mai multe persoane primesc îngrijiri medicale.
18:40
Ce s-a întâmplat înainte de explozia blocului din Rahova. Cronologia evenimentelor până la tragedie # StirileProtv.ro
Sigiliul aplicat de echipa de intervenție după închiderea gazelor la blocul din Rahova unde s-a produs explozia a fost rupt, a anunțat Distrigaz Sud Rețele.
18:00
Sora lui Carmen Dan, plasată în arest la domiciliu. Femeia, inculpată într-un dosar cu un prejudiciu de 1,3 milioane de euro # StirileProtv.ro
Simona Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, a fost plasată vineri în arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile, în dosarul în care este acuzată că a înşelat mai multe persoane cu suma totală de circa 1,3 milioane de euro.
18:00
Mai mulți hoți de cai au fost prinși în Franța și România. Suspecții reținuți riscă pedepse de până la 15 ani de închisoare # StirileProtv.ro
Procurorii francezi au anunţat vineri că a fost dezmembrată o reţea de trafic de cai de tracţiune, şapte suspecţi fiind reţinuţi în Franţa şi în România, transmite AFP.
17:30
Un grup de instigatori a apărut în zona exploziei de la blocul din Rahova. Ce a urmat # StirileProtv.ro
Un bărbat a fost dus la poliţie după ce a încercat să forţeze perimetrul de siguranţă din zona exploziei de la blocul de locuinţe din Sectorul 5 al Capitalei.
17:30
Imagine șocantă după explozia din Rahova. O victimă a făcut semn cu mâna, de sub dărâmături. VIDEO # StirileProtv.ro
Cel puțin trei oameni au murit, printre care o tânără însărcinată, iar 13 au fost răniți, în explozia catastrofală care a zguduit vineri dimineață cartierul Rahova, din Capitală.
17:30
Un nou caz de West Nile în România. Un bărbat este în stare gravă la ATI după ce a ajuns la spital cu febră # StirileProtv.ro
Un bărbat de 60 de ani din Timiș este internat în stare critică la spital, infectat cu virusul West Nile, transmis de țânțari. Pacientul este la terapie intensivă.
17:20
Restaurantul care a ars în Cluj-Napoca la 1 iunie a fost incendiat intenționat. Pagubele sunt de sute de mii de euro # StirileProtv.ro
La trei luni după ce un incendiu a distrus un restaurant din Cluj-Napoca, pompierii au stabilit acum că focul a fost pus intenționat într-o magazie de lângă local.
17:20
Bucharest Photofest 2025: zece ani de cultură vizuală și moștenire contemporană. Ultimele trei zile de festival # StirileProtv.ro
PARTENERIAT. Bucharest Photofest 2025 își trăiește în aceste zile ultimele momente ale ediției aniversare, desfășurate între 10 și 19 octombrie, sub tema LEGACY – un concept curatoriat în jurul ideii de moștenire vizuală, și continuitate artistică.
17:00
Ilie Bolojan: „Primăriile trebuie să devină factori de dezvoltare, nu să stea cu mâna întinsă la Guvern” # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că nu există altă posibilitate pentru pachetul din administraţia locală decât asumarea de răspundere, acesta fiind scris, pregătit şi incluzând câteva măsuri foarte importante.
17:00
Peștera Vântului din Munții Apuseni – cea mai lungă peșteră din România, atracție naturală spectaculoasă din Bihor # StirileProtv.ro
Peștera Vântului din Munții Apuseni este cea mai lungă peșteră din România, un loc spectaculos din județul Bihor care impresionează prin galeriile sale impresionante și frumusețea naturală unică.
16:50
Bolojan pune capăt discuțiilor despre majorarea salariului minim: Plafonarea a fost decisă deja # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a estimat că, în următoarele două săptămâni, subiectul stabilirii salariului minim pentru anul 2026 va fi închis.
16:50
Cum l-a enervat Putin pe Trump în timpul întâlnirii lor din Alaska. Liderul SUA a ridicat vocea și a anulat prânzul # StirileProtv.ro
În timpul întâlnirii sale cu Donald Trump în Alaska, pe 15 august, Vladimir Putin a ținut un lung monolog istoric care l-a înfuriat pe președintele SUA, forțându-l să ridice vocea și chiar să amenințe că pleacă.
16:40
Aproape 55.000 de somații pentru taxele și impozitele locale neplătite din Constanța. Mesajul primăriei pentru rău-platnici # StirileProtv.ro
Până la sfârşitul lunii iunie au fost emise aproape 55.000 de somaţii persoanelor fizice şi juridice din Constanța cu restanţe la plata impozitelor şi taxelor locale.
16:30
Reacția UE după ce Trump și Putin au anunțat că se vor întâlni la Budapesta. „Trăim în lumea reală” # StirileProtv.ro
Comisia Europeană a primit favorabil vineri perspectiva unei întâlniri între Donald Trump şi Vladimir Putin la Budapesta, cu condiţia aceasta să facă "să avanseze procesul de pace" în Ucraina, relatează AFP.
