Trump spune că se va întâlni cu Putin fără Zelenski. “Între cei doi președinți există multă ură, ură profundă”
Aktual24, 18 octombrie 2025 07:50
Președintele american, Donald Trump, a declarat că intenționează să se întâlnească cu președintele rus, Vladimir Putin, în Ungaria, într-o discuție care va fi probabil bilaterală, adică fără participarea directă a Ucrainei, relatează dpa, preluată de Agerpres. În același timp ei doresc să rămână în contact cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat Trump în cadrul […]
• • •
Acum 30 minute
07:50
07:40
Israelul a primit trupul neînsufleţit al încă unui ostatic. Hamas spune că a predat toate victimele decedate la care a avut acces # Aktual24
Israelul a primit un sicriu care conţine trupul unui ostatic decedat, a anunţat biroul prim-ministrului într-un comunicat difuzat vineri seară târziu. Crucea Roşie a transferat trupul către personalul Forţelor de Apărare ale Israelului (IDF) şi al Serviciului de Securitate al Israelului (ISA) în Fâşia Gaza. Trupul va fi identificat în mod oficial la Institutul Naţional […]
Acum 12 ore
23:20
O instanță poloneză a decis că ucraineanul suspectat că a sabotat conductele Nord Stream nu va fi extrădat în Germania. Bărbatul a fost eliberat # Aktual24
O instanță poloneză a decis că un ucrainean căutat în legătură cu exploziile care au distrus, în 2022, trei din cele patru conducte Nord Stream din Marea Baltică nu va fi predat Germaniei și a ordonat eliberarea sa imediată. Bărbatul în vârstă de 46 de ani, identificat doar ca Volodimir Z., a fost arestat lângă […]
23:00
Regele Charles al III-lea va fi primul monarh britanic din ultimii 500 de ani care se va ruga alături de Papă # Aktual24
Regele Charles al III-lea și Papa Leon al XIV-lea vor deveni primul monarh britanic și primul pontif care se vor ruga împreună în cadrul unei slujbe religioase de la Reforma din secolul al XVI-lea. Acest moment istoric va avea loc în Capela Sixtină de la Vatican, în timpul vizitei de stat de săptămâna viitoare a […]
22:50
Prințul Andrew va renunța la titlurile regale. Este pentru prima oară în peste un secol când un duce își pierde titlul nobiliar # Aktual24
Prințul Andrew, fratele regelui Charles al III-lea al Marii Britanii a anunțat, vineri, că va renunța la titlurile sale, inclusiv la cel de Duce de York și membru al Ordinului Jartierei, în urma unorr discuții cu fratele său, regele Charles al III-lea. „În discuțiile cu Regele și cu familia mea apropiată și extinsă, am ajuns […]
22:30
Parlamentul Portugaliei a aprobat un proiect de lege propus de partidul de extremă dreapta Chega, care interzice purtarea voalului pentru față # Aktual24
Parlamentul Portugaliei a aprobat, vineri, un proiect de lege propus de partidul de extremă dreapta Chega, care interzice voalul pentru față folosit din „motive de gen sau religioase” în majoritatea spațiilor publice și care vizează burqa și niqabul purtate de femeile musulmane. Conform proiectului de lege, amenzile propuse pentru purtarea voalului în public ar varia […]
22:20
Flavia Groșan este în comă profundă, cu un diagnostic grav. Ea promova „tratamente minune” în pandemie # Aktual24
Medicul pneumolog Flavia Groșan, cunoscută pentru afirmațiile sale controversate din timpul pandemiei de COVID-19, se află în prezent în comă profundă la Terapie Intensivă, după ce a suferit un stop cardiorespirator. Potrivit surselor medicale citate de Bihoreanul și Știrile ProTV, medicii au descoperit că Flavia Groșan are multiple tumori în metastază – cerebrale, pulmonare, hepatice […]
22:10
România este statul cu cel mai ridicat nivel de inflație din Uniunea Europeană. Un studiu EUROSTAT privind creșterea ratei anuale a inflației în statele UE pe luna septembrie indică România pe primul loc, cu o valoare de 8.6% a inflației. Pe locul doi este Estonia cu (5.3%). Acest lucru plasează inflația țării noastre la un […]
22:00
Vizita președintelui ucrainean la Casa Albă. Președintele SUA ezită să furnizeze Ucrainei rachetele Tomahawk pe care le cere Zelenski # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit la Casa Albă unde a fost întâmpinat de Donald Trump. În timpul întâlnirii dintre cei doi președinți, Volodimir Zelenski a insistat că Ucraina are nevoie de rachete de croazieră Tomahawk, un subiect cheie pe care cei doi lideri urmează să îl discute astăzi. Zelenski a părut, de asemenea, să […]
21:40
Republicanii din New York suspendă grupul Tinerilor Republicani după publicarea unor discuții ofensatoare de pe un chat # Aktual24
Comitetul Republican din New York a suspendat vineri o organizație a Tinerilor Republicani în urma publicării unor discuții de pe un grup de Telegram care includea glume despre violuri și comentarii superficiale despre camerele de gazare. Într-un comunicat, comitetul republican din New York a declarat că liderii săi au votat în unanimitate suspendarea autorizației Tinerilor […]
21:20
La 14 ani o adolescenta a pus să îi fie omorâtă mama, pentru că nu era de acord cu relația ei # Aktual24
O adolescentă de 14 ani și iubitul ei, în vârstă de 20 de ani au fost arestați pentru crimă cu premeditare, după ce au ucis-o pe mama fetei. Victima nu era de acord cu relația lor, așa că fata l-a convins pe iubitul ei să-i ucidă mama. Trupul femeii a fost descoperit îngropat într-o pădure […]
21:10
Explozie în Rahova: 100 de jandarmi vor rămâne peste noapte în zona afectată pentru a preveni accesul neautorizat în clădire # Aktual24
Aproximativ 100 de jandarmi, împreună cu structurile Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și autorități locale, vor rămâne pe timpul nopții în zona afectată de explozia de la blocul din Rahova, pentru asigurarea măsurilor de ordine publică și prevenirea accesului neautorizat, atât în imobilul afectat de deflagrație, cât și în perimetrul delimitat. „Zona din jurul blocurilor afectate […]
21:10
Boeing aduce autonomie unuia dintre cele mai dovedite și durabile elicoptere de transport greu din lume, CH-47 Chinook, ca parte a unui efort mai amplu de modernizare a aeronavei pentru câmpul de luptă al viitorului. Boeing a anunțat că investește în a face elicopterul CH-47F Block II mai avansat. Aceasta include îmbunătățiri ale automatizării, designului […]
21:00
Brașov: Se redeschid telecabina Tâmpa și restaurantul Panoramic. Telecabina va circula și seara # Aktual24
Telecabina Tâmpa şi restaurantul Panoramic din Brașov îşi redeschid porţile duminică, după un amplu proces de modernizare, la exact 50 de ani de la inaugurarea oficială din 1975 a restaurantului și la 55 de ani de la punerea în funcțiune a telecabinei. Valoarea totală a proiectului depăşeşte 20 de milioane de euro, dintre care 12 […]
20:40
Alibaba anunță că cheltuielile sale cu inteligența artificială în comerțul electronic au fost deja recuperate # Aktual24
Gigantul tehnologic chinez Alibaba își recuperează deja investiția în inteligența artificială în cadrul afacerii de comerț electronic a companiei, a declarat vicepreședintele Kaifu Zhang. Gigantul tehnologic chinez a pariat mult că inteligența artificială va genera randamente, în ciuda îngrijorărilor pieței că firmele cheltuiesc prea mult pe tehnologie, fără prea multe de demonstrat. Alibaba a anunțat […]
20:40
Planul Uniunii Europene de Pregătire pentru un război cu Rusia până în anul 2030 are consolidarea militară a Ucrainei în centrul său. UE vorbește despre transformarea țării cu capitala la Kiev într-un „porc spinos de oțel” (steel porcupine). Porcul spinos fiind, desigur, un animal mic dar în țepii căruia se pot înfige prădători mari, de […]
20:30
Mesaj dur al lui Nicușor Dan în cazul exploziei, cere să pice capetele vinovaților: ”Datele preliminare indică deja că această tragedie putea fi prevenită” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a transmis, joi seară, un mesaj dur în legătură cu tragedia de pe Calea Rahovei. ”Cer asumarea responsabilității de către toți cei implicați, indiferent că vorbim despre instituții publice sau firme private. Cei care au știut și nu au acționat, cei care au permis, prin inacțiune sau neglijență, ca acest lanț de […]
20:10
Lumea se îndreaptă spre 57 de zile super-călduroase în plus pe an, dar ar fi putut fi mai rău – Studiu # Aktual24
Lumea este pe cale să adauge aproape două luni de zile super-călduroase periculoase în fiecare an până la sfârșitul secolului, națiunile mici mai sărace fiind afectate mult mai puternic decât țările cu cel mai mare nivel de poluare cu dioxid de carbon, a constatat un studiu publicat joi. Însă eforturile de reducere a emisiilor de […]
20:00
Experți: Rusia nu mai are bani, va reduce semnificativ finanțarea pentru războiul din Ucraina # Aktual24
Într-un context economic tot mai fragil, Rusia se confruntă cu o presiune financiară semnificativă în al patrulea an al războiului din Ucraina, trebuind să reducă banii alocați cu între 7 și 15%. Potrivit unui articol publicat de Al Jazeera pe 17 octombrie 2025, finanțarea continuării conflictului în Ucraina este pe cale să se reducă, pe […]
19:40
Președintele rus Vladimir Putin și cel american Donald Trump se vor întâlni în curând la Budapesta, în Ungaria, a anunțat acesta din urmă. Știm deja un lucru care se va întâmpla acolo. Pentru că se întâmplă deja acum, în formă continuată, de la preluarea mandatului de către Trump. Va încerca să-l păcălească pe președintele american. […]
19:10
Accident grav în Pasajul Victoriei: un tramvai STB a lovit un autobuz – cinci persoane au ajuns la spital # Aktual24
Un accident grav s-a produs vineri seară, 17 octombrie, în Pasajul Victoriei din Capitală, unde un tramvai STB a intrat în coliziune cu un autobuz care circula în aceeași direcție, către strada Doctor Felix. Incidentul a avut loc în jurul orei 17:45, iar la fața locului au intervenit echipaje ale Brigăzii Rutiere, SMURD și Ambulanței […]
Acum 24 ore
18:50
Va zbura Putin peste România? Cum ar putea să ajungă liderul rus la Budapesta. UE a interzis avioanelor rusești să îi survoleze spațiul # Aktual24
Ungaria va asigura că președintele rus Vladimir Putin va putea intra în țară pentru summitul cu președintele american Donald Trump planificat la Budapesta și se va putea întoarce acasă după aceea, a declarat vineri ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, citat de Reuters. Trump a acceptat joi organizarea unui al doilea summit privind războiul […]
18:00
Bombardierii ”suveraniști” au venit să se distreze la locul tragediei de pe Calea Rahovei – VIDEO # Aktual24
Momente halucinante la locul tragediei de pe Calea Rahovei, unde explozia unui bloc a provocat moartea a trei oameni, numeroși alții fiind internați în spitale. Un grup de suveraniști susținători ai lui Călin Georgescu au venit să se distreze, făcând filmuleșe pentru TikTok. În fruntea lor se afla Makaveli, fost pușcăriaș, condamnat pentru trafic de […]
17:40
Trăsniți în NATO. Convocarea rezerviștilor se transformă în muniție pentru tabăra anti-occidentală # Aktual24
Ministerul Apărării ar trebui să știe un lucru: exercițiile de testare a pregătirii României pentru un eventual conflict, altfel foarte necesare, se pot transforma rapid în acțiuni care scad încrederea populației în autorități. Exercițiul MOBX 2025, prin care au fost chemați la exerciții 10.000 de rezerviști din regiunea București-Ilfov, a fost marcat de atâtea încurcături […]
17:20
Evacuații din blocul explodat din Rahova, cazați la hoteluri de top din Capitală. Primăria alocă 2,9 milioane de lei pentru sprijinul lor # Aktual24
După explozia devastatoare din cartierul Rahova, care a distrus complet un bloc de locuințe și a lăsat peste 400 de oameni fără adăpost, Primăria Capitalei a anunțat că persoanele evacuate vor fi cazate temporar la hoteluri din București, în condiții sigure și decente. Sinistrații din Rahova vor fi relocați în mai multe unități hoteliere, printre […]
17:10
Întâlnirea premierilor. Fico spune că Slovacia susține candidatura Ucrainei la UE, dar respinge aderarea la NATO # Aktual24
În timpul discuțiilor cu prim-ministrul ucrainean Iulia Sviridenko, prim-ministrul slovac Robert Fico și-a exprimat sprijinul pentru aspirația Ucrainei de a adera la Uniunea Europeană, dar nu la NATO, potrivit unui comunicat al Cabinetului de Miniștri al Slovaciei. „Dacă țara dumneavoastră a luat o decizie și credeți că viitorul dumneavoastră este în Uniunea Europeană, noi credem, […]
16:40
S-a aflat acum, dezvăluiri din culisele summitului din Alaska. Putin a delirat despre prinți medievali. înfuriindu-l pe Trump # Aktual24
Vladimir Putin i-a ținut președintelui american Donald Trump o lungă prelegere de istorie în timpul summitului de la Anchorage, Alaska, provocându-l furia. Sursele publicației Financial Times spun că, deși Putin a fost întâmpinat cu ospitalitate în fața camerelor de filmat la sosirea sa în Alaska, atmosfera din spatele ușilor închise a fost mai tensionată. În […]
16:30
Va fi dat afară și PSD din PES? Socialiștii europeni au exclus PSD-ul din Slovacia pentru că ”s-a abătut de la linia progresistă” # Aktual24
Partidul Socialiştilor Europeni (PES) a exclus vineri din rândurile sale partidul social-democrat SMER-SD al premierului slovac Robert Fico, acuzându-l că s-a îndepărtat de „valorile europene” şi că menţine relaţii apropiate cu Rusia şi China, relatează agenţiile EFE şi TASR. Robert Fico, un politician social-democrat, dar apropiat de premierul ungar Viktor Orban prin poziţiile sale conservatoare […]
16:00
Delir ”suveranist” pe TikTok după explozia din București: ”Au inventat ceva să nu se mai vorbească despre mobilizare” # Aktual24
Propagandiștii ”suveraniști” au luat cu asalt TikTok, mulți dintre ei lansează noi teorii ale conspitarației legate de explozia de pe Calea Rahovei. Mulți fac comparație cu incendiul de la clubul Colectiv, susținând că expolozia a fost provocată intenționat. Postacii pro-Rusia încearcă să deturneze tragedia pentru a ironiza acuzațiilor autorităților privind războiul hibrid dus de Rusia […]
15:30
Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri, după explozia care a devastat blocul de pe Calea Rahovei nr. 317, că imobilul nu va mai putea fi reabilitat și va trebui demolat, potrivit primelor estimări ale Inspecției de Stat în Construcții (ISC). Declarația vine după tragedia care a curmat viețile a trei persoane, a rănit grav alte […]
15:10
Rușii și-au doborât propriul avion de război deasupra peninsulei Crimeea/ ”Luptele continuă” # Aktual24
Rușii și-au doborât o aeronavă militare peste noapte, în timp ce apărarea lor aeriană opera împotriva dronelor ucrainene. Toate informațiile despre accident sunt colectate în prezent, a declarat purtătorul de cuvânt al Marinei Ucrainene, Dmitro Pletenchuk, la postul de televiziune Apostrof TV. „Respingeau atacurile ucrainene atât de activ încât au ajuns să-și doboare propriul avion […]
15:00
Starea victimelor exploziei din Rahova – un pacient transferat în străinătate, doi copii în neurochirurgie # Aktual24
Autoritățile au publicat un nou bilanț medical privind starea victimelor exploziei care a devastat vineri dimineață un bloc din cartierul Rahova, sectorul 5 al Capitalei. Potrivit datelor transmise de celula de criză, pacienții sunt internați în mai multe spitale din București, iar unul dintre ei urmează să fie transferat într-o unitate medicală din străinătate, din […]
14:40
S-a schimbat dinamica războiului. Rachetele și dronele Ucrainei atacă zilnic obiective majore ale infrastructurii din Rusia # Aktual24
În cea mai mare parte a războiului Rusiei împotriva Ucrainei, Moscova a bombardat orașele ucrainene și rețeaua sa energetică și a suferit foarte puține represalii. Acest lucru se schimbă, relatează Politico. Datorită unui efort reușit de a-și dezvolta propriile drone și rachete cu rază lungă de acțiune și apoi de a-și crește dramatic producția, Ucraina […]
14:40
Bolojan anunță care a fost cauza exploziei de pe Calea Rahovei: ”Înţeleg că scăpările de gaz au fost în interior” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că ancheta care se desfăşoară cu privire la explozia care a avut loc la un bloc din Calea Rahovei va releva cauzele producerii dezastrului, informând, totodată, că, în zilele următoare, Guvernul va aloca şi ajutoare de urgenţă pentru familiile afectate. „În mod cert, este o scăpare de gaz. Aici […]
14:10
John Bolton, reacție după ce a fost pus sub acuzare pentru dezvăluire de informații secrete: ”Sunt cea mai recentă țintă a lui Trump, se folosește de Departamentul de Justiție ca armă” # Aktual24
Fostul consilier pe probleme de securitate națională și critic al președintelui american Donald Trump, John Bolton, a fost pus sub acuzare pentru scurgerea și reținerea de informații legate de apărarea națională, conform documentelor instanței. Un avocat al lui Bolton a negat orice faptă ilicită din partea clientului său. Bolton însuși a vorbit despre o încercare […]
13:50
”Tunel submarin Putin-Trump/ SUA-Rusia” între Siberia și Alaska folosind tehnologia lui Elon Musk. Propunerea unui înalt oficial al Kremlinului # Aktual24
Emisarul economic prezidențial rus, negociator cheie în discuțiile de pace din Ucraina, a propus construirea unui tunel submarin de 8 miliarde de dolari care să lege Alaska de Rusia folosind compania de construcții de tuneluri a lui Elon Musk, Boring Company. Kirill Dmitriev, trimisul special al Kremlinului pentru cooperare economică și de investiții internaționale, a […]
13:20
Cauza exploziei din Rahova. Inconștiență, cineva a dat drumul gazelor după ce a rupt sigiliul montat la o electrovalvă de gaz # Aktual24
Potrivit informațiilor comunicate de ANRE, explozia ar fi fost provocată de ruperea unui sigiliu montat la o electrovalvă de gaz, după ce alimentarea fusese oprită de operatorul de distribuție cu o zi înainte. „În data de 16 octombrie, în urma unei sesizări, operatorul de distribuție a sistat alimentarea cu gaze naturale, acționând de la distanță […]
13:10
”Zidul de drone”. Sistemul de apărare anti-drone al UE va fi operațional în doi ani, anunță Bruxellesul # Aktual24
UE nu are de ales decât să își consolideze apărarea anti-drone în fața agitației continue a Rusiei, spune diplomatul de rang înalt Kaja Kallas. Reprezentantul politicii externe a făcut aceste remarci în timp ce a prezentat o „foaie de parcurs pentru pregătirea apărării” care prezintă pregătirile pentru un atac rusesc în viitorul apropiat. Parte a […]
12:40
De la Assad la al-Sharaa. „Încercarea disperată” a lui Putin de a-și menține poziția în Orientul Mijlociu # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit cu omologul său sirian, Ahmed al-Sharaa, analiștii afirmând că este o încercare a Kremlinului de a-și menține poziția în Orientul Mijlociu, pe fondul eșecurilor tot mai mari și al influenței în scădere. Întâlnirea, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a inclus discuții despre viitorul facilităților militare ale […]
12:40
DNA face prăpăd în cazul generălesei: încă 13 colonei, un general, trei căpitani plus un maior sunt acuzați de infracțiuni în dosarul ”Spitalul Militar” # Aktual24
Comandantul Spitalului Militar Central din Bucureşti, generalul-maior Florentina Ioniţă-Radu, şi alţi 18 militari sunt urmăriţi penal de procurorii anticorupţie într-un dosar legat de nereguli la plata drepturilor salariale către mai mulţi angajaţi ai unităţii medicale implicaţi într-un proiect finanţat din fonduri europene nerambursabile. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, vineri, procurorii de la Serviciul pentru […]
12:30
Surse: Poliția verifică dacă ”cineva a umblat la instalația de gaze”/ Ce primesc locatarii evacuați din partea Primăriei # Aktual24
Surse judiciare au declarat pentru aktual24.ro că Poliția Capitalei verifică dacă cineva a umblat la instalația de gaze. Pînă acum s-au înregistrat trei morti, iar Raed Arafat avertizează că blocul este în risc de prăbușire. Primele informații oficiale și mărturiile locatarilor indică faptul că explozia devastatoare din blocul de pe Calea Rahovei nr. 317 a […]
12:20
Surse: Poliția verifică dacă explozia din Ravova a fost provocată intenționat/ Ce primesc locatarii evacuați din partea Primăriei # Aktual24
Surse judiciare au declarat pentru aktual24.ro că Poliția Capitalei verifică dacă cineva a umblat la instalația de gaze. Pînă acum s-au înregistrat trei morti, iar Raed Arafat avertizează că blocul este în risc de prăbușire. După explozia devastatoare din Calea Rahovei nr. 317, care a provocat moartea a trei persoane și rănirea altor 13, blocul […]
12:10
Mașina unui cunoscut jurnalist de investigație din Italia, distrusă de un dispozitiv exploziv, după ce acesta făcuse anchete despre legăturile dintre mafioți, politicieni și serviciile secrete # Aktual24
Un incident grav a zguduit vineri seară comunitatea jurnalistică din Italia, după ce mașina jurnalistului de investigație Sigfrido Ranucci, prezentatorul emisiunii „Report” (un de „Recorder” italian), difuzate pe canalul Rai 3, a fost distrusă de un dispozitiv exploziv. Potrivit primelor informații, bomba ar fi fost plasată sub vehiculul parcat în fața locuinței sale din localitatea […]
12:10
Impactul exploziei din Rahova asupra unui magazin din apropiere. Filmare cu momentul exploziei – VIDEO # Aktual24
O filmare dintr-un magazin din Rahova scoate în evidență cât de puternic a fost impactul exploziei. Pînă acum s-au înregistrat trei morti, iar Raed Arafat avertizează că blocul este în risc de prăbușire. Iată imaginile, acestea surprind cât de îngroziți au fost oamenii aflați în zonă: Impactul exploziei din Rahova asupra unui magazin din apropiere […]
11:50
Blocul din Rahova, în pericol de prăbușire. Raed Arafat: „Nu intrați în clădire!”. Bilanț tragic: trei morți, 13 răniți # Aktual24
Alarmă maximă în cartierul Rahova, după o explozie devastatoare produsă vineri dimineață într-un bloc cu opt etaje din Sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația a provocat prăbușirea a două niveluri ale imobilului, iar autoritățile au anunțat că blocul este în pericol iminent de prăbușire. Secretarul de stat Raed Arafat, coordonatorul Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), […]
11:40
În timp ce SUA impun taxe prohibitive studenților străini, China lansează „viza K”, destinată celor mai talentați tineri din domeniul științei și tehnologiei # Aktual24
Într-un gest care marchează o schimbare semnificativă pe piața globală a muncii în domeniul tehnologiei, China a anunțat că, începând cu 1 octombrie, va introduce „viza K” – un nou tip de viză destinată tinerilor din străinătate cu educație sau experiență în domeniile STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică). Spre deosebire de regimurile de imigrare […]
11:30
Reduce India importurile de petrol rusesc cu 50%? După Donald Trump, Casa Albă confirmă afirmația. Rafinăriile așteaptă clarificări # Aktual24
De la invazia Rusiei în Ucraina, India a devenit unul dintre cei mai mari cumpărători de țiței ai Moscovei, profitând de petrolul redus în ciuda sancțiunilor occidentale. Statele Unite au îndemnat în repetate rânduri New Delhi să reducă dependența de aprovizionarea cu petrol rusesc, considerând-o o problemă atât geopolitică, cât și economică, legată de respectarea […]
11:10
Armata și milițiile civile din Venezuela au fost desfășurate de-a lungul coastei caraibiene, în așteptarea unei invazii militare americane # Aktual24
Situația din Venezuela cunoaște o nouă escaladare periculoasă, după ce președintele Nicolás Maduro a ordonat mobilizarea trupelor armate și a milițiilor civile de-a lungul coastei caraibiene, ca reacție la creșterea prezenței militare americane în zonă. Potrivit Wall Street Journal, este vorba de cel mai amplu desfășurare militară americană în regiune din anii 1980 încoace. Maduro […]
11:10
Impact puternic al exploziei asupra liceului din apropiere/ Doi copii sunt la Spitalul Grigore Alexandrescu, unul este în stare critică # Aktual24
Și Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” a fost puternic afectat de explozia din blocul de pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al Capitalei. Imaginile sunt mai mult decât sugestive. ”În urma unei posibile situații de risc generată de o explozie produsă la un bloc din apropierea Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” din București, clădirea unității de învățământ […]
10:40
Un bărbat de 88 de ani din Bicaz a fost ucis de un urs, după zeci de alerte RO-Alert ignorate de autorități # Aktual24
O tragedie cumplită s-a petrecut în comuna Bicaz-Chei, județul Neamț, unde un bărbat în vârstă de 80 de ani a fost găsit mort pe o pășune din apropierea gospodăriei sale, prezentând urme evidente ale unui atac de urs. Incidentul survine în contextul unei avalanșe de alerte RO-Alert transmise în ultimele luni privind prezența urșilor în […]
