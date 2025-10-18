Ce a spus Trump despre ținuta cu care Zelenski s-a prezentat la Casa Albă
Digi24.ro, 18 octombrie 2025 07:50
Preşedintele american Donald Trump a avut cuvinte apreciative la adresa ţinutei cu care omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, a mers vineri la întâlnirea de la Casa Albă. Vestimentația purtată de Zelenski la întâlnirile cu Trump a devenit subiect de știri, după ce liderul de la Casa Albă i-a transmis acestuia să poarte costum la prima lor întrevedere, rugăminte ignorată de liderul de la Kiev.
• • •
Acum 30 minute
07:50
Preşedintele american Donald Trump a avut cuvinte apreciative la adresa ţinutei cu care omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, a mers vineri la întâlnirea de la Casa Albă. Vestimentația purtată de Zelenski la întâlnirile cu Trump a devenit subiect de știri, după ce liderul de la Casa Albă i-a transmis acestuia să poarte costum la prima lor întrevedere, rugăminte ignorată de liderul de la Kiev.
07:40
Doi copii în vârstă de 4 şi 8 ani au fost găsiţi înecaţi într-o baltă din satul Docăneasa, comuna Vinderei, au informat reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Vaslui.
Acum o oră
07:10
Ce vrea Trump să obțină cu adevărat în Venezuela? Cele trei scenarii principale prin care s-ar putea încheia conflictul cu Maduro # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a confirmat rapoartele potrivit cărora administrația sa a autorizat CIA să desfășoare operațiuni secrete în Venezuela și a dat de înțeles că ar putea extinde campania navală din Caraibe contra traficanților de droguri pentru a include atacuri pe teritoriul țării conduse de Nicolas Maduro. Dar care este scopul final al operațiunii lansate de SUA? Există trei scenarii principale cu privire la felul în care această criză s-ar putea încheia, potrivit unei analize Foreign Policy.
07:10
Budapesta ar putea fi diferită față de Alaska dacă Trump își folosește influența. Depinde de el cum va combina „bățul cu morcovul” # Digi24.ro
Ultima întâlnire a lui Donald Trump cu Vladimir Putin, în Alaska, în august, nu a adus nimic Ucrainei, ci doar mai multe atacuri rusești. Două luni mai târziu, Trump se pregătește să plece la Budapesta cu instrumente pe care nu le avea atunci.
07:10
Topul orașelor cu cele mai scumpe locuințe. Cât costă, în medie, un apartament de 65 mp în marile orașe: „Mi se pare inadmisibil” # Digi24.ro
Casele sunt tot mai scumpe, iar piața imobiliară începe să scadă. La nivel național, prețul mediu pe metrul pătrat a ajuns în septembrie la 1.900 de euro, cu 15% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Astfel, și cumpărătorii au ajuns să fie tot mai pretențioși, dar și atenți la detalii precum cartierul, anul construcției și materialele folosite. Într-un top realizat recent de o platformă de imobiliare, Cluj-Napoca conduce detașat, cu un preț mediu de 3.150€ pe metru pătrat, la vânzarea de locuințe.
07:10
Sărăcia lovește copiii din România. Povestea lui Dani, băiatul care ajunge cu căruța în sat și își face temele la lumina lumânării # Digi24.ro
Peste o treime dintre copiii din România trăiesc în sărăcie, arată datele unui raport al organizației Salvați Copiii, care plasează țara noastră pe locul trei în Europa. Este și cazul lui Dani, un băiat de clasa a a IV-a, care locuiește într-o casă izolată, la nici 20 de kilometri de Buzău. Ca să ajungă la școală, tatăl îl duce cu căruța sau cu bicicleta în sat, iar temele se grăbește să și le facă înainte de lăsarea serii, întrucât locuința de două camere nu este racordată la curent. Ca el sunt sute de mii de copii, cei mai mulți în mediul rural.
07:10
Cum arată viața deținuților pe una dintre ultimele insule-închisoare din Europa. „Timpul zboară aici” # Digi24.ro
Italia se confruntă cu condiții precare în închisori. Printre probleme se numără lipsa personalului, igiena deficitară și, mai presus de toate, supraaglomerarea. Numărul deținuților este unul dintre cele mai mari din Europa, lucru ce a contribuit și la un număr-record de sinucideri în ultimul an. Dar viața în închisoare este foarte diferită pentru Piero, chiar dacă ispășește o pedeapsă lungă. Asta pentru că penitenciarul este pe o insulă la 30 de kilometri de continent, similară celebrei Alcatraz. Iar deținuții spun că preferă să fie aici.
07:10
Când riști să iei amendă dacă circuli cu trotineta electrică. Ce sancțiuni se aplică în 2025 # Digi24.ro
Tot mai mulți români aleg trotineta electrică drept mijloc de transport pentru deplasările zilnice, datorită rapidității și ușurinței în utilizare. Cu toate acestea, puține persoane știu că, în cazul nerespectării regulilor de circulație, pot fi aplicate amenzi de până la 1.600 de lei în 2025.
07:10
„Vânzările de alcool au scăzut cu 25%”. Tinerii beau mai puțin decât părinții lor. Cum explică psihologii fenomenul # Digi24.ro
Tinerii europeni consumă mai puțin alcool decât generațiile precedente, arată un studiu recent. Patronii și angajații barurilor confirmă această schimbare semnificativă în comportamentul de consum. „Vânzările de alcool au scăzut cu 25%”, recunoaște managerul unui restaurant din Cluj-Napoca. Dacă psihologii o pun pe seama identității sociale, tinerii recunosc că și scumpirile din ultima vreme reprezintă unul dintre motive.
07:10
Kremlinul propune construirea unui „tunel Putin-Trump” care să lege Rusia de SUA. Ce rol ar putea juca Elon Musk # Digi24.ro
Rusia și Statele Unite ar trebui să construiască un tunel feroviar „Putin-Trump” pe sub strâmtoarea Bering care să lege cele două țări, să deblocheze explorarea comună a resurselor naturale și care să simbolizeze „unitatea”, a sugerat un emisar al Kremlinului, citat de Reuters.
07:10
De la închisoare la palatul prezidențial: Cine este colonelul Michael Randrianirina, noul conducător militar al Madagascarului # Digi24.ro
Înainte de weekendul trecut, dacă ai fi întrebat pe cineva despre colonelul Michael Randrianirina pe insula Madagascar, ai fi primit multe priviri nedumerite. În doar câteva zile, însă, el a devenit cea mai puternică persoană din țară și a fost investit în funcția de președinte, informează BBC.
07:10
Orionidele 2025: Stele căzătoare din octombrie. Când se observă și cum explică specialiștii fenomenul astronomic # Digi24.ro
În fiecare an, în luna octombrie, cerul este traversat de meteori proveniți din curentul cunoscut sub numele de Orionide. În 2025, punctul maxim al fenomenului va avea loc între 21 și 22 octombrie, oferind observatorilor oportunitatea de a vedea până la 15 meteori pe oră.
07:10
Milioane de americani, așteptați să iasă în stradă în cadrul celui de-al doilea protest „Fără Regi”, programat sâmbătă # Digi24.ro
La 18 octombrie, milioane de oameni din America sunt așteptați să participe la protestele „No Kings” („Fără Regi”) împotriva politicilor lui Donald Trump și a blocării prelungite a activității guvernului. Cea mai recentă rundă de proteste are loc pe fondul frustrării crescânde față de blocarea finanțării guvernului în curs și a opoziției pe scară largă față de represiunea militară a președintelui Trump asupra orașelor conduse de democrați din America, relatează publicația americană Axios.
Acum 12 ore
23:50
Ipotezele pe care merg anchetatorii în cazul exploziei din Rahova. Audieri la Poliția Capitalei # Digi24.ro
Investigația anchetatorilor privind explozia devastatoare din cartierul bucureștean Rahova pornește, în principiu, de la două ipoteze și părerea experților este că tragedia putea fi evitată.
23:50
Tensiuni tot mai mari între SUA și Venezuela. Donald Trump, avertisment pentru Nicolas Maduro: „Nu te joci cu Statele Unite” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a transmis un nou avertisment liderului venezuelean Nicolás Maduro, după ce acesta ar fi încercat să obțină o înțelegere cu Washingtonul oferind „totul, inclusiv resursele naturale” ale țării sale. Declarația a venit pe fondul intensificării operațiunilor militare americane în Marea Caraibilor, unde un atac al SUA asupra unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri s-a soldat cu doi morți. Trump a sugerat că regimul de la Caracas se teme de o confruntare directă cu Washingtonul, în timp ce administrația Maduro respinge acuzațiile privind traficul de droguri și denunță loviturile americane.
23:40
Urs observat în curtea unei școli din județul Alba. Este al doilea incident de acest fel în decurs de o săptămână # Digi24.ro
Un urs a fost observat vineri seara în curtea şcolii din satul Biia, în apropiere de Blaj. Cu doar câteva zile în urmă, un alt exemplar a fost văzut dând târcoale unei unități de învățământ, în centrul localităţii Sântimbru. Autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT pentru a avertiza populația asupra pericolului.
23:30
Pete Hegseth, surprins purtând o cravată în culorile steagului rus la întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin # Digi24.ro
La întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski a participat și secretarul american al Apărării, Pete Hegseth. Un accesoriu din ținuta șefului Pentagonului a atras atenția: cravata, conform UNN.
23:10
„Kremlinul zburător” și zidul sancțiunilor: poate UE deschide cerul pentru Vladimir Putin? Drum riscant al liderului rus către Ungaria # Digi24.ro
O nouă demonstrație de forță diplomatică este așteptată în următoarele două săptămâni: summitul Trump-Putin, de la Budapesta, unde ar putea fi schițate detaliile păcii în Ucraina. Pentru liderul de la Kremlin însă, călătoria către capitala Ungariei nu va fi una simplă. Cu spațiul aerian al Uniunii Europene închis pentru avioanele rusești, orice zbor prezidențial ar necesita o derogare specială - o excepție diplomatică rară, ce transforma simpla deplasare într-un gest geopolitic de proporții, scriu jurnaliștii BBC. Traiectoria avionului prezidențial rus ar putea include și spațiul aerian al României.
23:00
Momentul în care dronele ucrainene atacă un depozit de petrol din Crimeea. Urmează un incendiu de proporții # Digi24.ro
Forțele de operațiuni speciale ale Ucrainei au confirmat că, în noaptea de 17 octombrie, un atac cu drone a vizat un depozit de petrol și o instalație industrială situate în apropierea bazei aeriene ruse Gvardeiskoie din Crimeea ocupată.
22:50
Trei morți și mai mulți răniți, după ce un autobuz s-a răsturnat în Serbia: „A părăsit carosabilul din motive necunoscute” # Digi24.ro
Trei oameni au murit, iar câteva zeci s-au ales cu răni vineri, 17 octombrie, într-un accident în care a fost implicat un autobuz ce transporta angajați ai unei fabrici din nord-vestul Serbiei, au transmis autoritățile locale citate de AFP, potrivit Agerpres.
22:50
Un român și doi ucraineni, în fața justiției britanice. Sunt acuzați că au incendiat proprietăți ale premierului Keir Starmer # Digi24.ro
Un român și doi cetățeni ucraineni au fost aduși în fața instanței de la Londra, acuzați că au conspirat pentru a incendia mai multe proprietăți și un vehicul legate de premierul britanic Keir Starmer. Procurorii afirmă că faptele, comise în luna mai, nu sunt tratate ca acte de terorism, potrivit Reuters.
22:30
UE vrea achiziționarea de arme americane pentru Ucraina folosind activele rusești înghețate. Anunțul făcut la Bruxelles # Digi24.ro
Uniunea Europeană a propus utilizarea unei părți din împrumutul propus în valoare de 140 de miliarde de euro, garantat cu activele înghețate ale Rusiei, pentru a cumpăra arme americane pentru Ucraina. Potrivit Financial Times, propunerea a fost prezentată ambasadorilor UE vineri, 17 octombrie.
22:30
Flavia Groșan, medicul controversat pentru teoriile privind Covid, ar fi internată la Terapie Intensivă, în comă profundă # Digi24.ro
Flavia Groșan, doctorița pneumolog devenită figură controversată din cauza teoriilor sale din timpul pandemiei de Covid, ar fi fost internată în secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean din Oradea, într-o comă profundă, notează presa locală ebihoreanul.ro.
22:10
Proiect Golden Visa Romania: Investitorii străini pot să obțină drept de şedere temporară pentru investiţii minime de 400.000 de euro # Digi24.ro
Mai mulţi parlamentari liberali au iniţiat un proiect de lege prin care investitorii străini pot obţine drept de şedere temporară, în schimbul unor investiţii de cel puţin 400.000 de euro.
22:10
Războiul lui Trump contra narcotraficanților. Armata americană are la bordul unei nave doi supraviețuitori ai atacului SUA din Caraibe # Digi24.ro
Armata americană are doi supraviețuitori la bordul unui vas al Marinei. Aceștia au fost salvați în urma unui atac american de joi asupra unei nave suspectate de trafic de droguri în Caraibe, în care au murit alte două persoane, au declarat vineri pentru Reuters trei surse familiarizate cu acest caz.
22:00
Prințul Andrew renunță la toate titlurile regale, inclusiv la cel de duce de York, după „discuții cu Regele Charles” # Digi24.ro
Prințul Andrew a acceptat să renunțe la titlul de duce de York, arată o declarație publicată prin intermediul Palatului Buckingham.
21:30
Ministrul Bogdan Ivan: „Cei responsabili pentru explozia din Capitală vor plăti scump. Dacă legislația e prea relaxată, o vom schimba” # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat vineri seara, în direct la Digi24, că cei responsabili pentru explozia din sectorul 5 al Capitalei, care a ucis 3 persoane și a rănit grav alte 15, vor fi pasibili de „sancțiuni puternice, răspunzând în fața legii, inclusiv penal”. Oficialul a adăugat că o anchetă are loc pentru a stabili cauzele şi responsabilităţile în urma deflagrației și, dacă se vor descoperi lacune ale legislației în baza căreia s-a operat, aceasta ar putea fi modificată.
20:40
Rusia vorbește de pace, dar extinde baza aeriană Engels-2, centrul strategic de aviație pentru atacuri asupra Ucrainei # Digi24.ro
Rusia extinde baza aeriană Engels-2 — principalul centru de aviație strategică de unde se lansează atacuri asupra Ucrainei.
20:40
Hamas vrea să dețină în continuare controlul în Gaza, susține un oficial de rang înalt. Israelul: „Nu mai au timp” # Digi24.ro
Hamas are de gând să păstreze controlul asupra securității în Gaza pe o perioadă interimară, a declarat pentru Reuters un oficial de rang înalt al grupării, adăugând că nu poate promite că Hamas va depune armele – poziții care reflectă dificultățile cu care se confruntă planurile SUA de a pune capăt războiului.
20:30
Nicușor Dan despre explozia din Rahova: Datele preliminare arată că tragedia putea fi prevenită. Nu mai e loc de explicații sterile # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a avut astăzi prima reacție în legătură cu tragedian din Rahova, unde o explozie de gaze a dus la decesul a 3 persoane și la rănirea altor 15. „ Este revoltător și inadmisibil ca, în România anului 2025, siguranța cetățenilor să fie pusă în pericol din cauza neglijenței sau a unor decizii iresponsabile”, a scris președintele.
20:30
Crimă cu premeditare în Capitală. O adolescentă de 14 ani și iubitul ei, arestați după ce au ucis-o pe mama fetei # Digi24.ro
O adolescentă de 14 ani și iubitul ei de 20 de ani au fost arestați pentru crimă cu premeditare, după ce au ucis-o pe mama fetei, care se opunea relației lor. Anchetatorii spun că cei doi i-au pus victimei somnifere în băutură, apoi tânărul a lovit-o, a sufocat-o cu o pernă și a înjunghiat-o cu un cuțit, la îndemnul adolescentei. Trupul femeii a fost ascuns mai multe zile, apoi abandonat pe un câmp din județul Ilfov, unde a fost descoperit de autorități.
20:00
Primele audieri în cazul exploziei din Rahova. Administratorul și președintele blocului dau declarații în fața polițiștilor # Digi24.ro
Deja au loc primele audieri după explozia din cartierul Rahova. În fața polițiștilor a ajuns inclusiv administratoarea blocului în care s-a produs deflagrația.
19:50
Miză enormă pentru pacea în Ucraina: Volodimir Zelenski este primit de Donald Trump, la Casa Albă. Rachetele Tomahawk, pe agendă # Digi24.ro
Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski se întâlnește, vineri, cu președintele Donald Trump la Casa Albă, începând cu ora 20:00 (ora României), pentru a discuta despre acorduri privind armele și perspectivele de pace, la o zi după ce liderul SUA a anunțat că intenționează să aibă un summit cu președintele rus Vladimir Putin în următoarele săptămâni, la Budapesta, în speranța de a pune capăt războiului.
19:40
Tensiuni între China și Marea Britanie: Beijingul amenință cu „consecințe” din cauza întârzierii mega-ambasadei # Digi24.ro
Tensiunile dintre Marea Britanie și China s-au intensificat după ce Beijingul a criticat noile întârzieri în luarea unei decizii privind proiectul „mega-ambasadei” sale din Londra, relatează The Guardian.
19:30
Japonia vrea să mărească taxele de viză pentru turiștii străini, considerate prea mici față de SUA și Europa # Digi24.ro
Ministrul de Externe japonez Takeshi Iwaya a anunţat vineri că Executivul ia în considerare majorarea taxelor de viză pentru vizitatorii străini, apreciind că actualele taxe sunt scăzute comparativ cu cele din SUA şi ţările europene, transmite Kyodo și Agerpres.
19:10
Un soldat rus a ucis vineri un camarad al său, înainte de a se sinucide, la o bază a armatei ruse din regiunea Moscovei, au anunţat autorităţile citate de agenţiile de presă ruse.
Acum 24 ore
19:00
Accident grav în Capitală: un tramvai și un autobuz s-au ciocnit în Pasajul Victoriei. Cinci victime, la spital # Digi24.ro
Cinci persoane au ajuns la spital, iar altele primesc îngrijiri medicale la fața locului, după ce un tramvai și un autobuz s-au ciocnit, vineri seară, în Pasajul Victoriei din Capitală. Circulația în zonă este restricționată.
19:00
Pakistanul și Afganistanul prelungesc armistițiul până la încheierea negocierilor de la Doha # Digi24.ro
Pakistanul și Afganistanul au căzut de acord vineri să prelungească armistițiul de 48 de ore până la încheierea negocierilor de la Doha, potrivit a trei oficiali pakistanezi din domeniul securității și unei surse talibane afgane, relatează Reuters.
18:50
România a urcat în clasamentul FIFA după victoria cu Austria. Pe ce loc se află acum „tricolorii” # Digi24.ro
Naţionala României a urcat patru poziţii faţă de luna trecută şi ocupă locul 47 în clasamentul publicat vineri de Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA).
18:50
Locatarii contrazic varianta Distrigaz: „Pentru ca nu li s-au dat bani, au rupt sigiliul și au plecat. Mirosea a gaz până la etajul 7” # Digi24.ro
Unul dintre locatarii blocului din Rahova, distrus de explozie, contrazice varianta Distrigaz, potrivit căreia sigiliul pus cu o zi înainte ar fi fost rupt de persoane neautorizate. Bărbatul a povestit că o firmă recomandată de Distrigaz a venit joi seara și a rupt sigiliul, a dat drumul la robinetul de gaze fără să verifice apartamentele, echipa de lucrători solicitând 1.500 de lei pentru intervenție. În momentul în care plata le-a fost refuzată, au părăsit locația, deși mirosul de gaz persista în întreg imobilul. Zici că a fost o bombă nucleară”, „Am crezut că ne-a bombardat”, au povestit martorii, după deflagrație.
18:40
Cronologia exploziei devastatoare din București. Apel la 112 pentru miros de gaz cu o zi înainte de tragedie # Digi24.ro
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a prezentat, vineri după-amiază, cronologia evenimentelor care au dus la explozia produsă într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația, soldată cu trei morți și 15 răniți, a avut loc vineri dimineață, la ora 09:08. Potrivit IGSU, existase un apel la 112 încă din ziua precedentă, pentru un miros puternic de gaz în același imobil.
18:30
Bujduveanu, despre explozia din Rahova: Responsabilii vor fi trași la răspundere. Locatarii, relocați în apartamente de pe piața liberă # Digi24.ro
Primarul interimar Stelian Bujduveanu a declarat, vineri, că responsabilii pentru explozia puternică care a distrus parțial un bloc din cartierul bucureștean Rahova „vor fi trași la răspundere”. „Nu se poate ca în București, în 2025, cineva să distrugă un sigiliu. Acest lucru ne-a pus pe gânduri”, mai spune primarul. Acesta a anunțat că de luni vor exista discuții cu Distrigaz în privința sigiliilor de la instalațiile de gaz. Totodată, PMB a alocat 2,9 milioane de lei pentru nevoile locatarilor afectați și a precizat că după perioada de cazare a acestora în hoteluri din Capitală, ei vor fi relocați în apartamente achiziționate de pe piața liberă de către Primăria Municipiului București.
18:20
Momentul din timpul întîlnirii din Alaska în care Vladimir Putin l-a enervat pe Trump: Potus a ridicat vocea și a amenințat că pleacă # Digi24.ro
În timpul întâlnirii sale cu Donald Trump în Alaska, pe 15 august, liderul Kremlinului, Vladimir Putin, a ținut un lung monolog istoric care l-a înfuriat pe președintele SUA, forțându-l să ridice vocea și chiar să amenințe, la un moment dat, că pleacă.
18:10
Un bărbat din Brăila, arestat pentru tentativă de omor după ce a lovit intenționat un om cu mașina. În ce stare este victima # Digi24.ro
Un bărbat a fost arestat pentru tentativă de omor, după ce a lovit intenționat cu autoturismul o persoană aflată pe o stradă din municipiul Brăila. Victima a suferit mai multe leziuni traumatice și a avut nevoie de 7-8 zile de îngrijiri medicale.
18:10
Ajutoarele pentru Gaza sunt în continuare extrem de insuficiente, avertizează agențiile umanitare: „Încă suntem sub nivelul necesar” # Digi24.ro
Ajutoarele sunt în continuare insuficiente în Gaza, la o săptămână de la convenirea armistițiului, au atenționat agențiile umanitare, întrucât Israelul întârzie intrarea convoaielor cu alimente în teritoriu. Guvernul israelian și Hamas continuă să se acuze reciproc de încălcarea acordului de încetare a focului, relatează The Guardian.
18:00
Influencerul Makaveli, dus la Poliţie, după ce a încercat să forţeze perimetrul de siguranţă din zona exploziei: „Nu mai muşamalizaţi” # Digi24.ro
Makaveli, influencerul care i-a făcut campanie de promovare lui Călin Georgescu pe TikTok şi este apropiat al Dianei Şoşoacă, a încercat, vineri, să forţeze perimetrul de siguranţă instituit în zona exploziei din cartierul bucureştean Rahova.
17:40
Elevii liceului afectat de explozie vor face ore online. Ministrul Daniel David: Sperăm să reabilităm clădirea în două săptămâni # Digi24.ro
Explozia puternică a zguduit din temelii clădirea Liceului „Bolintineanu”, aflat în apropiere. Aproxmativ 700 de elevi care învățau acolo în momentul deflagrației au fost evacuați de urgență, alături de 40 de cadre didactice. Suflul exploziei a spart geamurile mai multor săli de clasă, anunță Digi24. Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că se iau măsuri pentru reabilitatea liceului pentru ca elevii să se poată întoarce la ore în aproximativ două săptămâni.
17:40
Sora fostului ministru Carmen Dan a fost plasată în arest la domiciliu. Prejudiciu de 1,3 milioane de euro într-un dosar de înșelăciune # Digi24.ro
Simona Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, a fost plasată vineri în arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile, în dosarul în care este acuzată că a înşelat mai multe persoane cu suma totală de circa 1,3 milioane de euro.
17:30
Istoric german premiat pentru pace: „A venit timpul pentru serviciul militar obligatoriu” # Digi24.ro
Istoricul german Karl Schlögel, câştigătorul unui important premiu pentru pace, consideră că „a venit momentul” ca ţara să reintroducă serviciul militar obligatoriu, relatează vineri dpa.
17:30
Rusia susține că a cucerit trei localități din estul Ucrainei, în regiunile Harkov și Dnipropetrovsk # Digi24.ro
Rusia a susținut vineri, 17 septembrie că a cucerit trei sate din estul Ucrainei, în regiunile Harkov și Dnipropetrovsk, în zone pe care Kievul le-a recucerit acum trei ani după o contraofensivă-surpriză, conform News.ro.
