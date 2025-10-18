„Câinii” tremură! Starea lui Alexandru Musi înainte de derby-ul Dinamo - Rapid
Sport.ro, 18 octombrie 2025 09:20
Dinamo - Rapid se joacă duminică, 19 octombrie, nu mai devreme de ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro!
Nottingham - Chelsea, în exclusivitate pe VOYO, de la 14:30! Deplasarea complicată pentru „albaștri” # Sport.ro
Nottingham - Chelsea este LIVE pe VOYO de la ora 14:30.
Ilie Dumitrescu a intervenit în scandalul momentului: verdict clar despre disputa Rădoi - Lucescu # Sport.ro
Vineri a izbucnit un scandal de proporții între Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova, și Mircea Lucescu, selecționerul României.
Dinamo - Rapid se joacă duminică, 19 octombrie, nu mai devreme de ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro!
Hansi Flick a vorbit despre problemele Barcelonei înaintea primei partide de după pauza internațională.
Formația nu are cel mai bun început de sezon!
FCSB se află pe locul 12 în clasament cu 13 puncte înregistrate după 12 etape desfășurate în sezonul regulat.
Naționala României intră pe ultima linie dreaptă în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.
Mesaj veninos din partea Universității Craiova după scandalul dintre Mirel Rădoi și Mircea Lucescu # Sport.ro
Universitatea Craiova a transmis un mesaj, în urma schimbului de replici dintre Mircea Lucescu și Mirel Rădoi.
Sorana Cîrstea a ratat calificarea în finala turneului WTA 250 de la Osaka: ce premiu de consolare va încasa # Sport.ro
Visul unei finale românești la Osaka a fost spulberat.
Președintele CA al campioanei a rămas impresionat de un tehnician din campionatul intern.
Mădălina Florea, noua campioană mondială în Golden Trail World Series 2025, a devenit prima româncă din istorie care câștigă cel mai important circuit de alergare montană din lume.
Larie, șocat de Radu Petrescu: "D-asta mi-a dat galben. Să fie și el chemat la interviu!" # Sport.ro
Ionuț Larie (38 de ani), veteranul celor de la Farul Constanța, susține că a încasat un cartonaș galben gratuit în meciul cu FC Argeș (0-0).
Patru absenți de calibru! FCSB, cu defensiva în pioneze, înaintea meciului cu Metaloglobus # Sport.ro
FCSB se confruntă cu o criză de efectiv fără precedent în defensivă, chiar înaintea duelului din Superliga cu ultima clasată, Metaloglobus.
Înfrângere usturătoare cu Virgil Ghiță în teren! Nota primită de eroul naționalei României # Sport.ro
Hannover a pierdut duelul cu Schalke, scor 0-3, iar Virgil Ghiță a fost integralist la formația gazdă.
Arena Națională arde! Peste 30.000 de bilete vândute la Dinamo - Rapid, derby-ul care poate schimba liderul din Superliga # Sport.ro
Interesul pentru derby-ul dintre Dinamo și Rapid atinge cote uriașe, confirmând că partida de pe Arena Națională va fi, cel mai probabil, cea mai urmărită a acestui sezon.
Bogdan Andone, dezamăgit de prestația echipei sale: „Nu știu ce s-a întâmplat” + Ce a spus despre meciul cu Dinamo # Sport.ro
Farul a remizat în fața lui FC Argeș, într-un meci jucat pe teren propriu, din etapa a 13-a din Superliga.
ANAF a publicat lista rușinii! Rapid, campioană la datorii cu o gaură de 700.000 €. Alte 8 cluburi, somate să plătească # Sport.ro
Fiscul pune presiune pe sportul românesc!
Mihai Stoica a fost întrebat despre modificările făcute pe site-ul UEFA.
Vlad Dragomir (26 de ani) traversează probabil cea mai bună formă din carieră. Mijlocașul impresionează atât la Pafos, calificată în faza principală din Champions League, cât și la naționala României.
Mircea Lucescu, apărat din interiorul Federației după atacul lui Rădoi! Reacție promptă: "Mi se pare exagerat" # Sport.ro
Atacul dur lansat de Mirel Rădoi la adresa selecționerului Mircea Lucescu nu a rămas fără ecou.
Haaland din Brazilia dă goluri pe banda rulantă la 17 ani! Starul are o clauză de 100.000.000 de euro # Sport.ro
Un star brazilian în devenire este supranumit „Haaland din Brazilia”.
Se cere intervenția UEFA după ce Florin Prunea l-a jignit pe Jurgen Klopp: "Incredibil! Chiar se tolerează orice?" # Sport.ro
Declarațiile deplasate ale lui Florin Prunea (57 de ani) la adresa lui Jurgen Klopp (58) au fost preluate de presa internațională și descrise drept "șocante".
Lothar Matthaus a devenit ambasadorul Bengal Superleague, în India.
"Băi, Gigi, eu nu fac așa ceva!" Ilie Dumitrescu a rememorat discuția sinceră pe care a avut-o cu patronul FCSB # Sport.ro
Ilie Dumitrescu a făcut o incursiune în trecut și a dezvăluit cum a gestionat apelurile insistente primite de la Gigi Becali, finanțatorul FCSB, care îi cerea sfaturi despre echipă.
Mihai Rotaru, replică devastatoare pentru Lucescu: "Ne pare rău că v-am stimat! Ați pierdut simțul realității" # Sport.ro
Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a intervenit în forță în conflictul dintre antrenorul Mirel Rădoi și selecționerul Mircea Lucescu, lansând un atac fără precedent la adresa tehnicianului echipei naționale.
După ce l-a făcut praf pe Lucescu, Rădoi a fost sunat de Gigi Becali: "Băi, nu-ți ajung 11 puncte? Pentru ce ești supărat?" # Sport.ro
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a făcut o dezvăluire care a provocat un conflict între antrenorul Universității Craiova, Mirel Rădoi, și selecționerul României, Mircea Lucescu.
Războiul pentru identitatea Stelei a înregistrat vineri un nou episod, de această dată pe scena europeană.
Mihai Stoica vine cu o nouă teorie, după conflictul izbucnit între Mirel Rădoi și Mircea Lucescu # Sport.ro
Mirel Rădoi și Mircea Lucescu au intrat într-un conflict în urma dezvăluirilor făcute de Gigi Becali după meciul România - Austria 1-0.
Dorin Goian a vorbit despre meciul naționalei României câștigat în fața Austriei, scor 1-0.
Edi Iordănescu a vorbit despre echipa națională, iar polonezii au reacționat: „A transmis un mesaj clar” # Sport.ro
Edi Iordănescu a vorbit despre situația echipei naționale.
Îl regretă? Ce spune acum Pep Guardiola despre Jack Grealish, care strălucește la Everton # Sport.ro
Jack Grealish (30 de ani), împrumutat de Manchester City la Everton, se află într-o revenire spectaculoasă de formă.
Un fost jucător de top, mărturisire brutală despre Novak Djokovic: "Adevărul este acum clar pentru toată lumea" # Sport.ro
Novak Djokovic, ajuns la 38 de ani, a fost învins din nou de "moștenitorul" său, Jannik Sinner, în semifinalele turneului demonstrativ "Six Kings Slam" din Arabia Saudită.
Florin Talpan exultă după ce UEFA a șters FCSB de pe site și cere să fie făcut general: "Realizările mele sunt notabile!" # Sport.ro
UEFA a înlocuit numele FCSB cu cel al Stelei în dreptul câștigătoarei Cupei Campionilor Europeni din 1986. Decizia a declanșat o reacție explozivă din partea lui Florin Talpan.
Premier League revine după pauza echipelor naționale cu o etapă în care Liverpool și Manchester United țin capul de afiș cu confruntarea lor de pe Anfield Road, Jack Grealish revine la Manchester ca rival al lui City, iar Antoine Semenyo, atacantul lui Bournemouth, are șansa să continue un sezon pe care l-a început la superlativ.
Haos în Gruia, tun în Pipera? Becali forțează transferul iernii și îl vrea pe starul de la CFR Cluj # Sport.ro
Situația complicată de la CFR Cluj i-a deschis drumul lui Gigi Becali către vedeta echipei din Gruia.
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, l-a criticat în termeni duri pe arbitrul George Găman.
Ionuț Radu, lăudat de spanioli! Ce au spus după prestația cu Austria de la echipa națională # Sport.ro
Prestațiile bune ale lui Ionuț Radu au fost lăudate de presa din Spania.
Echipa lui Laurențiu Reghecampf a jucat prima manșă din play-off-ul din Liga Campionilor Africii.
(P) Perioadă plină de provocări pentru Real Madrid: Urmează meciurile cu Juventus, FC Barcelona și Liverpool # Sport.ro
Real Madrid se pregătește de o perioadă cu meciuri incendiare. Printre adversarele pe care le va întâlni în Champions League și La Liga se află Juventus Torino, FC Barcelona și Liverpool. Aflată pe primul loc în clasamentul din La Liga, Real Madrid trage tare pentru a se poziționa cât mai bine și în Champions League.
Veste majoră înainte de Bosnia - România: "Am primit cea mai importantă întărire posibilă!" # Sport.ro
România va înfrunta Bosnia și Herțegovina, pe 15 noiembrie, la Zenica, într-un duel deosebit de important în grupa de calificare pentru Cupa Mondială din 2026.
Care este situația lui Vlad Chiricheș! Fotbalistul de la FCSB pe care se bazează Gigi Becali # Sport.ro
Elias Charalambous a dezvăluit care este situația lui Vlad Chiricheș înaintea meciului cu Metaloglobus.
Gigi Becali este din nou în centrul atenției, după ce un videoclip în care are o reacție nervoasă a devenit viral pe internet.
Ioan Becali lansează acuzații-șoc: "Doctorul de la Rapid l-a terminat pe Borza! Pierde două luni din cauza lui!" # Sport.ro
Ioan Becali aruncă în aer staff-ul medical al Rapidului și lansează un atac fără precedent la adresa medicului din Giulești, pe care îl consideră principalul vinovat pentru perioada lungă de indisponibilitate a lui Andrei Borza.
Nicolae Stanciu (32 de ani) se află în perioada de recuperare după o accidentare suferită la meciul Genoa - Lazio, de la finalul lunii septembrie.
Ștefan Baiaram este unul dintre jucătorii români urmăriți de cluburile importante din Europa.
Gratuit, dar nu prea! Regula bizară impusă de FCSB pentru copiii care vin la meciul cu UTA # Sport.ro
FCSB a pus în vânzare biletele pentru partida cu UTA Arad, programată duminică, 26 octombrie, de la ora 20:30, pe Arena Națională.
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano, se pregătește de duelul de pe Stadio Olimpico împotriva lui AS Roma, sâmbătă, de la 21:45, în runda a șaptea din Serie A.
„De asta sunt în semifinale” Sorana Cîrstea, sinceră cu următoarea adversară, înaintea semifinalei de la Osaka # Sport.ro
Sorana Cîrstea, încrezătoare înaintea meciului cu fosta finalistă a Openului American.
United poate fi nevoită să-și vândă căpitanul! Bruno Fernandes, curtat de un colos european # Sport.ro
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
Gigi Becali, virulent după ce a provocat războiul Rădoi – Lucescu: „Vezi-ți de căciula ta!“ # Sport.ro
Patronul FCSB-ului, de la care a plecat scandalul momentului în fotbalul românesc, a ținut să pună lucrurile la punct.
