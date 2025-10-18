China a exclus din Partidul Comunist doi generali de rang înalt în cadrul unei campanii anticorupție
Papa Leon al XIV-lea, un călăreţ amator, a primit miercuri un cadou cu totul neobișnuit: un cal pursânge arab în vârstă de 12 ani. Gestul inedit... © G4Media.ro.
Israelul a primit un sicriu care conţine trupul unui ostatic decedat, a anunţat biroul prim-ministrului într-un comunicat difuzat vineri seară târziu, conform canalului de știri... © G4Media.ro.
Circulaţie restricţionată săptămâna viitoare pe DN 1 Ploieşti – Braşov, pe podul peste râul Prahova / Se efectuează lucrări de întreținere la infrastructura rutieră # G4Media
Traficul va fi restricţionat săptămâna viitoare pe DN 1 Ploieşti – Braşov, pe podul peste râul Prahova, în zona localităţii Băneşti, pentru efectuarea de lucrări,... © G4Media.ro.
Trei morţi şi zeci de răniţi după ce un autobuz care transporta lucrători s-a răsturnat în Serbia # G4Media
Trei oameni au murit şi câteva zeci au fost răniţi, mulţi dintre ei grav, vineri, într-un accident în care a fost implicat un autobuz care... © G4Media.ro.
VIDEO | De ce nu slăbim, chiar dacă facem sport? Nutriționistul Tania Fântână îți spune care este greșeala frecventă # G4Media
Sportul fără o alimentație echilibrată e doar o jumătate de drum. Slăbirea reală începe din bucătărie, dar corpul capătă formă prin mișcare. Află cum să... © G4Media.ro.
Pentagonul critică canalul de streaming Netflix pentru că produce „gunoi woke” după lansarea unei drame militare cu tematică gay # G4Media
Pentagonul a atacat Netflix pentru că produce „gunoi woke”, după lansarea dramei militare cu tematică gay Boots, devenită un hit, informează publicația The Guardian, citată... © G4Media.ro.
Cometa C/2025 R2 (SWAN) se va apropia de Pământ pe 21 octombrie și ar putea fi vizibilă cu ochiul liber, în anumite condiții # G4Media
Cometa din sistemul solar C/2025 R2 (SWAN), descoperită la 10 septembrie de astronomul amator ucrainean Vladimir Bezugly, va fi vizibilă pe cerul lunii octombrie, pe... © G4Media.ro.
VIDEO REVIEW Kymco SkyTown 125, producție taiwaneză de inspirație japoneză/function over form în viața reală # G4Media
Dacă tot a început sezonul rece moto – pentru că subsemnatul nu merge la iernat, fiind un utilizator al motocicletei 365 de zile pe an... © G4Media.ro.
Una dintre victimele exploziei dintr-un bloc din Capitală a fost transferată în Austria pentru tratrament medical de specialitate / Bilanțul în urma deflagrației este de trei morți și 13 persoane rănite # G4Media
Un bărbat de 53 de ani cu arsuri severe, staționar hemodinamic, intubat, a fost transferat sâmbătă. 18 actombrie, la un spital din Austria pentru îngrijiri... © G4Media.ro.
Încrederea americanilor în președintele Donald Trump scade puternic, pe măsură ce economia SUA suferă din ce în ce mai mult din cauza inflaţiei şi a blocajului guvernamental # G4Media
Americanii devin tot mai pesimişti în privinţa economiei, pe fondul inflaţiei persistente, al temerilor privind locurile de muncă şi al blocajului guvernamental, potrivit celui mai... © G4Media.ro.
Ministrul Educației: Partea de violenţă, ca să nu mă refer doar la forma de tip bullying, este prea prezentă pentru cum am vrea noi să arate o şcoală / Avem proceduri, comisii, paşi de urmat / Am descoperit cu surprindere că mulţi nu cunoşteau aceste proceduri # G4Media
Ministrul Educaţiei, Daniel David, susţine că violenţa este mult prea prezentă în şcoli şi, chiar dacă există proceduri clare, a constatat cu surprindere că, în... © G4Media.ro.
Premierul italian Giorgia Meloni a intrat într-o dispută cu liderul celui mai mare sindicat din Italia după ce acesta s-a referit la ea drept „curtezana” lui Donald Trump # G4Media
Giorgia Meloni l-a condamnat pe liderul celui mai mare sindicat din Italia după ce acesta s-a referit la ea drept „curtezana” lui Donald Trump, relatează... © G4Media.ro.
„M-a emoționat enorm. Detaliile sunt incredibile”: Lewis Hamilton a primit un portret din LEGO cu Roscoe, câinele său iubit care a murit recent în brațele lui # G4Media
Recent, Lewis Hamilton, septuplu campion mondial în Formula 1, și-a pierdut câinele, Roscoe, care i-a fost un membru al familiei. Bulldogul englez, cunoscut de fanii sportivului din... © G4Media.ro.
Preparatul din ovăz copt cu ciocolată și banane combină aromele clasice de banana bread cu textura cremoasă și caldă a unui mic dejun hrănitor. Bananele... © G4Media.ro.
Confruntările dintre protestatarii antiguvernamentali și forțele de ordine în capitala peruană Lima s-au soldat miercuri cu moartea unui bărbat și cu rănirea a peste 100... © G4Media.ro.
Cetățenii străini ar putea obţine şedere temporară în România în schimbul unor investiţii de cel puţin 400.000 de euro, prevede un proiect de lege inițiat de PNL / SRI, SIE și Spălarea Banilor ar urma să verifice proveniența banilor # G4Media
Mai mulţi parlamentari liberali au iniţiat un proiect de lege prin care investitorii străini pot obţine drept de şedere temporară, în schimbul unor investiţii de... © G4Media.ro.
Prinţul Andrew al Marii Britanii, implicat în scandalul Epstein, renunţă la titlul său regal / Fratele mai mic al Regelui Charles al III-lea neagă acuzațiile care i se aduc # G4Media
Prinţul Andrew, implicat în scandaluri în legătură cu relaţia sa cu agresorul sexual american Jeffrey Epstein, a anunţat vineri seară că renunţă la titlul său... © G4Media.ro.
Doi copii, de 4 și 8 ani, din Vaslui au fost găsiți morți într-o baltă, la câteva ore după ce fuseseră daţi dispăruţi / Hainele lor erau pe malul apei # G4Media
Doi copii din judeţul Vaslui au fost găsiţi, înecaţi, vineri seară, într-o baltă, pe malul apei fiind descoperite hainele lor. Cei doi erau căutaţi de... © G4Media.ro.
Medicul pneumolog conspiraționist și anti-vaccinist Flavia Groșan s-ar afla în stare gravă la spital – Bihoreanul.ro / Săptămâna trecută vorbea despre ”dureri atroce” la plămâni și cum a stat în fotoliu în loc să meargă la medic / Televiziunile o numeau în pandemie ”doctorița-minune” # G4Media
Medicul pneumolog conspiraționist și anti-vaccinist Flavia Groșan s-ar afla în stare gravă la spital, a transmis vineri seară, în exclusivitate, publicația locală Bihoreanul.ro. Săptămâna trecută,... © G4Media.ro.
Cinci nutrienți de care are nevoie orice femeie / Specialiștii au stabilit că somonul, legumele verzi, portocalele, nucile și cerealele nu ar trebui să lipsească din dieta unei femei # G4Media
Organismul femeilor are cerințe nutriționale specifice, care se schimbă de-a lungul anilor. Consumul unei diete hrănitoare și echilibrate este fundamentul unei sănătăți bune și, din acest... © G4Media.ro.
Câinii schimbă chimia corpului uman. Un nou studiu arată că legătura emoțională cu animalele încetinește îmbătrânirea celulară la femei # G4Media
O nouă cercetare realizată de o echipă de oameni de știință de la Florida Atlantic University a adus în prim-plan o abordare neobișnuită, dar eficientă în sprijinul... © G4Media.ro.
Nou record al mortalităţii legată de drogurile sintetice în Marea Britanie: ”Cifrele sunt șocante”, transmite un membru al Comisiei Globale împotriva Drogurilor # G4Media
Numărul deceselor legate de droguri în Marea Britanie a atins un nou record, iar decesele produse de consumul unui opioid sintetic foarte puternic aproape că... © G4Media.ro.
O companie aeriană a solicitat unei însoțitoare de zbor care murise dovezi că a cerut concediu medical când a fost internată în spital # G4Media
O companie aeriană taiwaneză și-a cerut scuze pentru că a solicitat documente de la o angajată după moartea acesteia, în ultima evoluție a unui caz... © G4Media.ro.
Netanyahu susține că laureata Premiului Nobel pentru Pace îi ”îi apreciază în mare măsură deciziile și acțiunile decisive” în războiul din Fâşia Gaza # G4Media
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avut o convorbire telefonică cu laureata de anul acesta a Premiului Nobel pentru Pace, opozanta venezueleană Maria Corina Machado, şi... © G4Media.ro.
Trump și Zelenski, la Casa Albă: ”Putin nu e pregătit de pace”, spune Zelenski / Trump spune că speră să nu fie nevoie de rachetele Tomahawk # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a apreciat vineri că preşedintele rus Vladimir Putin „nu este pregătit” pentru pace în Ucraina, în timp ce preşedintele american Donald... © G4Media.ro.
BYD va efectua cea mai mare rechemare de până acum, de peste 115.000 de mașini, din cauza problemelor de proiectare și a siguranței bateriilor # G4Media
Producătorul chinez de automobile BYD va efectua cea mai mare rechemare de până acum, de peste 115.000 de vehicule din seriile Tang și Yuan Pro... © G4Media.ro.
Nicușor Dan, despre explozia din Rahova: Am solicitat autorităților să comunice toate datele relevante pe măsură ce le obțin / Nu putem aștepta ani de zile pentru o anchetă care se încheie în uitare # G4Media
Nicușor Dan a transmis vineri seară, pe Facebook, un mesaj despre explozia extrem de puternică de vineri dimineață, din cartierul bucureștean Rahova. Președintele spune că... © G4Media.ro.
Parlamentul Portugaliei adoptă o lege propusă de extrema dreaptă împotriva vălurilor care acoperă faţa # G4Media
Parlamentul Portugaliei a adoptat vineri o lege de interzicere în aproape toate locurile publice a vălurilor care acoperă faţa „din motive de gen sau religioase”,... © G4Media.ro.
Doi ucraineni şi un român, în faţa justiţiei britanice în legătură cu incendierea unor proprietăţi ale premierului Starmer # G4Media
Doi ucraineni şi un român au compărut vineri în faţa justiţiei britanice sub acuzaţia de implicare în incendierea, în mai, a unor proprietăţi având legătură... © G4Media.ro.
Comisia Europeană propune ca Ucraina să cumpere arme și muniții din activele rusești blocate de UE și G7 # G4Media
Comisia Europeană a sugerat ca o parte dintr-un „împrumut de reparaţii” de 140 de miliarde de euro care să fie oferit Ucrainei din fondurile Rusiei... © G4Media.ro.
Patru telefoane Samsung lansate în 2021 au rămas fără actualizări software: Nu mai primesc nici patch-uri de securitate # G4Media
Samsung oferă actualizări de securitate pentru smartphone-urile Galaxy pentru cea mai lungă perioadă de timp de pe piața Android. Cu toate acestea, indiferent cât timp... © G4Media.ro.
Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor cere autorităților din Italia o investigație ”urgentă și riguroasă” referitoare la tentativa de asasinat a jurnalistului Sigfrido Ranucci # G4Media
Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor a apreciat vineri drept „deosebit de îngrijorător” atacul cu bombă care l-a vizat pe jurnalistul de investigaţie italian Sigfrido Ranucci, atac... © G4Media.ro.
LIVE FOTO Coliziune între un tramvai și un autobuz în Pasajul Victoriei din Capitală / Circulație deviată temporar / Cinci persoane transportate la spital / Restricții de circulație în zonă # G4Media
Un accident în care au fost implicate un tramvai și un autobuz s-a produs, vineri seara, în Pasajul Victoriei din Capitală. UPDATE 19:23 Circulaţia tramvaielor... © G4Media.ro.
Lecțiile ascunse ale exploziilor de gaz în blocurile vechi: cum se rup panourile și cum se propagă unda de șoc # G4Media
Explozia din cartierul Rahova, care a distrus mai multe apartamente și a avariat grav structura unui bloc vechi, readuce în atenție o problemă majoră, adesea... © G4Media.ro.
Despre importanța celui mai vechi aliment din lume ca semn al identității. În Italia există peste 200 de tipuri de pâine, fiecare loc încercând să își conserve felurile ei tradiționale # G4Media
Există peste 200 de tipuri de pâine în Italia, care stau mărturie despre istoria și tradițiile fiecărei regiuni. Printre acestea se numără cinci pâini cu... © G4Media.ro.
SURSE Alegerile pentru Primăria București ar putea fi organizate pe 7 decembrie. Cine sunt posibilii candidați # G4Media
Alegerile pentru Primăria București ar putea fi organizate pe 7 decembrie dacă PSD și USR vor fi de acord ca fiecare partid să meargă cu... © G4Media.ro.
Rusia și-a doborât propriul avion de vânătoare deasupra Crimeei în timpul unui atac cu drone, afirmă Ucraina # G4Media
Sistemele de apărare aeriană ale Rusiei au doborât accidental un avion rusesc de vânătoare Su-30SM deasupra Crimeei anexate, în timp ce încercau să respingă atacurile... © G4Media.ro.
Moldovenii învață cum să reacționeze la incursiunile dronelor rusești / Marea Britanie trimite experți la Chișinău # G4Media
Marea Britanie va trimite un contingent de experți militari specializați în combaterea dronelor în Moldova, pentru a ajuta țara să își consolideze apărarea în contextul... © G4Media.ro.
Un accident în care au fost implicate un tramvai și un autobuz s-a produs, vineri seara, în Pasajul Victoriei din Capitală. Potrivit informațiilor G4Media, trei... © G4Media.ro.
Peste 170 dintre locuinţele aflate în zona afectată de explozia produsă în cartierul Rahova sunt protejate de o asigurare facultativă, anunță Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare # G4Media
Peste 170 dintre locuinţele aflate în zona afectată de explozia produsă în această dimineaţă în cartierul Rahova din Bucureşti sunt protejate de o asigurare facultativă... © G4Media.ro.
Un militar rus și-a omorât prin împuşcare un camarad şi apoi s-a sinucis, într-o bază militară în regiunea Moscova # G4Media
Un militar rus a fost ucis prin împuşcare, vineri, de unul dintre camarazii săi, care apoi s-a sinucis, într-o bază a armatei ruse, în regiunea... © G4Media.ro.
FOTO Improvizația la ea acasă: Rusia montează mitraliere sovietice pe avioane Cessna pentru a doborî drone # G4Media
Rusia a prezentat o nouă unitate aeriană destinată interceptării dronelor ucrainene, formată din avioane civile modificate și echipate cu mitraliere sovietice. Proiectul, difuzat de postul... © G4Media.ro.
Trump se va întâlni cu Xi Jinping şi admite că taxele vamale împotriva Chinei nu sunt sustenabile, dar consideră că Beijingul este responsabil de impasul negocierilor comerciale # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a recunoscut că taxele vamale suplimentare de 100% cu care a ameninţat China nu vor fi sustenabile, dar a acuzat Beijingul... © G4Media.ro.
Un istoric german premiat pentru pace susține că „a venit timpul” pentru serviciul militar obligatoriu în Germania # G4Media
Istoricul german Karl Schlögel, câştigătorul unui important premiu pentru pace, consideră că „a venit momentul” ca ţara să reintroducă serviciul militar obligatoriu, relatează vineri agenția... © G4Media.ro.
Șapte persoane arestate în Franța și România pentru trafic de cai de tracţiune. Animalele, folosite pentru cărat lemnele tăiate din păduri # G4Media
Procurorii francezi au anunţat vineri că a fost dezmembrată o reţea de trafic de cai de tracţiune, şapte suspecţi fiind reţinuţi în Franţa şi în... © G4Media.ro.
