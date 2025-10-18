China a exclus din Partidul Comunist doi generali de rang înalt în cadrul unei campanii anticorupție

G4Media, 18 octombrie 2025 09:20

Doi lideri militari chinezi de rang înalt au fost excluși din Partidul Comunist și din armată sub acuzația de corupție, a anunțat vineri Ministerul Apărării,...   © G4Media.ro.

Acum 30 minute
09:20
Acum o oră
09:00
Papa Leon a primit cadou un cal pursânge arab: „Albul este asociat cu sutana papală” G4Media
Papa Leon al XIV-lea, un călăreţ amator, a primit miercuri un cadou cu totul neobișnuit: un cal pursânge arab în vârstă de 12 ani. Gestul inedit...   © G4Media.ro.
09:00
Israelul a primit trupul neînsufleţit al unui ostatic, a anunțat biroul prim-ministrului G4Media
Israelul a primit un sicriu care conţine trupul unui ostatic decedat, a anunţat biroul prim-ministrului într-un comunicat difuzat vineri seară târziu, conform canalului de știri...   © G4Media.ro.
09:00
Circulaţie restricţionată săptămâna viitoare pe DN 1 Ploieşti – Braşov, pe podul peste râul Prahova / Se efectuează lucrări de întreținere la infrastructura rutieră G4Media
Traficul va fi restricţionat săptămâna viitoare pe DN 1 Ploieşti – Braşov, pe podul peste râul Prahova, în zona localităţii Băneşti, pentru efectuarea de lucrări,...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
08:40
Trei morţi şi zeci de răniţi după ce un autobuz care transporta lucrători s-a răsturnat în Serbia G4Media
Trei oameni au murit şi câteva zeci au fost răniţi, mulţi dintre ei grav, vineri, într-un accident în care a fost implicat un autobuz care...   © G4Media.ro.
08:10
VIDEO | De ce nu slăbim, chiar dacă facem sport? Nutriționistul Tania Fântână îți spune care este greșeala frecventă  G4Media
Sportul fără o alimentație echilibrată e doar o jumătate de drum. Slăbirea reală începe din bucătărie, dar corpul capătă formă prin mișcare. Află cum să...   © G4Media.ro.
08:10
Pentagonul critică canalul de streaming Netflix pentru că produce „gunoi woke” după lansarea unei drame militare cu tematică gay G4Media
Pentagonul a atacat Netflix pentru că produce „gunoi woke”, după lansarea dramei militare cu tematică gay Boots, devenită un hit, informează publicația The Guardian, citată...   © G4Media.ro.
08:00
Cometa C/2025 R2 (SWAN) se va apropia de Pământ pe 21 octombrie și ar putea fi vizibilă cu ochiul liber, în anumite condiții G4Media
Cometa din sistemul solar C/2025 R2 (SWAN), descoperită la 10 septembrie de astronomul amator ucrainean Vladimir Bezugly, va fi vizibilă pe cerul lunii octombrie, pe...   © G4Media.ro.
08:00
VIDEO REVIEW Kymco SkyTown 125, producție taiwaneză de inspirație japoneză/function over form în viața reală G4Media
Dacă tot a început sezonul rece moto – pentru că subsemnatul nu merge la iernat, fiind un utilizator al motocicletei 365 de zile pe an...   © G4Media.ro.
08:00
Una dintre victimele exploziei dintr-un bloc din Capitală a fost transferată în Austria pentru tratrament medical de specialitate / Bilanțul în urma deflagrației este de trei morți și 13 persoane rănite G4Media
Un bărbat de 53 de ani cu arsuri severe, staționar hemodinamic, intubat, a fost transferat sâmbătă. 18 actombrie, la un spital din Austria pentru îngrijiri...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
07:40
Încrederea americanilor în președintele Donald Trump scade puternic, pe măsură ce economia SUA suferă din ce în ce mai mult din cauza inflaţiei şi a blocajului guvernamental G4Media
Americanii devin tot mai pesimişti în privinţa economiei, pe fondul inflaţiei persistente, al temerilor privind locurile de muncă şi al blocajului guvernamental, potrivit celui mai...   © G4Media.ro.
07:40
Ministrul Educației: Partea de violenţă, ca să nu mă refer doar la forma de tip bullying, este prea prezentă pentru cum am vrea noi să arate o şcoală / Avem proceduri, comisii, paşi de urmat / Am descoperit cu surprindere că mulţi nu cunoşteau aceste proceduri G4Media
Ministrul Educaţiei, Daniel David, susţine că violenţa este mult prea prezentă în şcoli şi, chiar dacă există proceduri clare, a constatat cu surprindere că, în...   © G4Media.ro.
07:30
Premierul italian Giorgia Meloni a intrat într-o dispută cu liderul celui mai mare sindicat din Italia după ce acesta s-a referit la ea drept „curtezana” lui Donald Trump G4Media
Giorgia Meloni l-a condamnat pe liderul celui mai mare sindicat din Italia după ce acesta s-a referit la ea drept „curtezana” lui Donald Trump, relatează...   © G4Media.ro.
07:20
„M-a emoționat enorm. Detaliile sunt incredibile”: Lewis Hamilton a primit un portret din LEGO cu Roscoe, câinele său iubit care a murit recent în brațele lui G4Media
Recent, Lewis Hamilton, septuplu campion mondial în Formula 1, și-a pierdut câinele, Roscoe, care i-a fost un membru al familiei. Bulldogul englez, cunoscut de fanii sportivului din...   © G4Media.ro.
07:10
Ovăz copt cu ciocolată și banane: combinația perfectă între gust dulce și aport nutritiv G4Media
Preparatul din ovăz copt cu ciocolată și banane combină aromele clasice de banana bread cu textura cremoasă și caldă a unui mic dejun hrănitor. Bananele...   © G4Media.ro.
07:10
ANALIZĂ Revolte cu meme și anime: Protestele Gen Z zguduie planeta G4Media
Confruntările dintre protestatarii antiguvernamentali și forțele de ordine în capitala peruană Lima s-au soldat miercuri cu moartea unui bărbat și cu rănirea a peste 100...   © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:30
Cetățenii străini ar putea obţine şedere temporară în România în schimbul unor investiţii de cel puţin 400.000 de euro, prevede un proiect de lege inițiat de PNL / SRI, SIE și Spălarea Banilor ar urma să verifice proveniența banilor G4Media
Mai mulţi parlamentari liberali au iniţiat un proiect de lege prin care investitorii străini pot obţine drept de şedere temporară, în schimbul unor investiţii de...   © G4Media.ro.
23:20
Prinţul Andrew al Marii Britanii, implicat în scandalul Epstein, renunţă la titlul său regal / Fratele mai mic al Regelui Charles al III-lea neagă acuzațiile care i se aduc G4Media
Prinţul Andrew, implicat în scandaluri în legătură cu relaţia sa cu agresorul sexual american Jeffrey Epstein, a anunţat vineri seară că renunţă la titlul său...   © G4Media.ro.
23:10
Doi copii, de 4 și 8 ani, din Vaslui au fost găsiți morți într-o baltă, la câteva ore după ce fuseseră daţi dispăruţi / Hainele lor erau pe malul apei G4Media
Doi copii din judeţul Vaslui au fost găsiţi, înecaţi, vineri seară, într-o baltă, pe malul apei fiind descoperite hainele lor. Cei doi erau căutaţi de...   © G4Media.ro.
22:40
Medicul pneumolog conspiraționist și anti-vaccinist Flavia Groșan s-ar afla în stare gravă la spital – Bihoreanul.ro / Săptămâna trecută vorbea despre ”dureri atroce” la plămâni și cum a stat în fotoliu în loc să meargă la medic / Televiziunile o numeau în pandemie ”doctorița-minune” G4Media
Medicul pneumolog conspiraționist și anti-vaccinist Flavia Groșan s-ar afla în stare gravă la spital, a transmis vineri seară, în exclusivitate, publicația locală Bihoreanul.ro. Săptămâna trecută,...   © G4Media.ro.
22:40
Cinci nutrienți de care are nevoie orice femeie / Specialiștii au stabilit că somonul, legumele verzi, portocalele, nucile și cerealele nu ar trebui să lipsească din dieta unei femei G4Media
Organismul femeilor are cerințe nutriționale specifice, care se schimbă de-a lungul anilor. Consumul unei diete hrănitoare și echilibrate este fundamentul unei sănătăți bune și, din acest...   © G4Media.ro.
22:30
22:20
Câinii schimbă chimia corpului uman. Un nou studiu arată că legătura emoțională cu animalele încetinește îmbătrânirea celulară la femei G4Media
O nouă cercetare realizată de o echipă de oameni de știință de la Florida Atlantic University a adus în prim-plan o abordare neobișnuită, dar eficientă în sprijinul...   © G4Media.ro.
22:00
Nou record al mortalităţii legată de drogurile sintetice în Marea Britanie: ”Cifrele sunt șocante”, transmite un membru al Comisiei Globale împotriva Drogurilor G4Media
Numărul deceselor legate de droguri în Marea Britanie a atins un nou record, iar decesele produse de consumul unui opioid sintetic foarte puternic aproape că...   © G4Media.ro.
22:00
O companie aeriană a solicitat unei însoțitoare de zbor care murise dovezi că a cerut concediu medical când a fost internată în spital G4Media
O companie aeriană taiwaneză și-a cerut scuze pentru că a solicitat documente de la o angajată după moartea acesteia, în ultima evoluție a unui caz...   © G4Media.ro.
21:50
21:30
Netanyahu susține că laureata Premiului Nobel pentru Pace îi ”îi apreciază în mare măsură deciziile și acțiunile decisive” în războiul din Fâşia Gaza G4Media
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avut o convorbire telefonică cu laureata de anul acesta a Premiului Nobel pentru Pace, opozanta venezueleană Maria Corina Machado, şi...   © G4Media.ro.
21:30
Trump și Zelenski, la Casa Albă: ”Putin nu e pregătit de pace”, spune Zelenski / Trump spune că speră să nu fie nevoie de rachetele Tomahawk G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a apreciat vineri că preşedintele rus Vladimir Putin „nu este pregătit” pentru pace în Ucraina, în timp ce preşedintele american Donald...   © G4Media.ro.
21:20
21:10
BYD va efectua cea mai mare rechemare de până acum, de peste 115.000 de mașini, din cauza problemelor de proiectare și a siguranței bateriilor G4Media
Producătorul chinez de automobile BYD va efectua cea mai mare rechemare de până acum, de peste 115.000 de vehicule din seriile Tang și Yuan Pro...   © G4Media.ro.
21:10
Nicușor Dan, despre explozia din Rahova: Am solicitat autorităților să comunice toate datele relevante pe măsură ce le obțin / Nu putem aștepta ani de zile pentru o anchetă care se încheie în uitare G4Media
Nicușor Dan a transmis vineri seară, pe Facebook, un mesaj despre explozia extrem de puternică de vineri dimineață, din cartierul bucureștean Rahova. Președintele spune că...   © G4Media.ro.
21:00
Parlamentul Portugaliei adoptă o lege propusă de extrema dreaptă împotriva vălurilor care acoperă faţa G4Media
Parlamentul Portugaliei a adoptat vineri o lege de interzicere în aproape toate locurile publice a vălurilor care acoperă faţa „din motive de gen sau religioase”,...   © G4Media.ro.
20:50
Doi ucraineni şi un român, în faţa justiţiei britanice în legătură cu incendierea unor proprietăţi ale premierului Starmer G4Media
Doi ucraineni şi un român au compărut vineri în faţa justiţiei britanice sub acuzaţia de implicare în incendierea, în mai, a unor proprietăţi având legătură...   © G4Media.ro.
Acum 24 ore
20:30
20:00
Comisia Europeană propune ca Ucraina să cumpere arme și muniții din activele rusești blocate de UE și G7 G4Media
Comisia Europeană a sugerat ca o parte dintr-un „împrumut de reparaţii” de 140 de miliarde de euro care să fie oferit Ucrainei din fondurile Rusiei...   © G4Media.ro.
19:40
Patru telefoane Samsung lansate în 2021 au rămas fără actualizări software: Nu mai primesc nici patch-uri de securitate G4Media
Samsung oferă actualizări de securitate pentru smartphone-urile Galaxy pentru cea mai lungă perioadă de timp de pe piața Android. Cu toate acestea, indiferent cât timp...   © G4Media.ro.
19:40
Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor cere autorităților din Italia o investigație ”urgentă și riguroasă” referitoare la tentativa de asasinat a jurnalistului Sigfrido Ranucci G4Media
Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor a apreciat vineri drept „deosebit de îngrijorător” atacul cu bombă care l-a vizat pe jurnalistul de investigaţie italian Sigfrido Ranucci, atac...   © G4Media.ro.
19:30
LIVE FOTO Coliziune între un tramvai și un autobuz în Pasajul Victoriei din Capitală / Circulație deviată temporar / Cinci persoane transportate la spital / Restricții de circulație în zonă G4Media
Un accident în care au fost implicate un tramvai și un autobuz s-a produs, vineri seara, în Pasajul Victoriei din Capitală. UPDATE 19:23 Circulaţia tramvaielor...   © G4Media.ro.
19:20
Lecțiile ascunse ale exploziilor de gaz în blocurile vechi: cum se rup panourile și cum se propagă unda de șoc G4Media
Explozia din cartierul Rahova, care a distrus mai multe apartamente și a avariat grav structura unui bloc vechi, readuce în atenție o problemă majoră, adesea...   © G4Media.ro.
19:00
Despre importanța celui mai vechi aliment din lume ca semn al identității. În Italia există peste 200 de tipuri de pâine, fiecare loc încercând să își conserve felurile ei tradiționale G4Media
Există peste 200 de tipuri de pâine în Italia, care stau mărturie despre istoria și tradițiile fiecărei regiuni. Printre acestea se numără cinci pâini cu...   © G4Media.ro.
18:50
SURSE Alegerile pentru Primăria București ar putea fi organizate pe 7 decembrie. Cine sunt posibilii candidați G4Media
Alegerile pentru Primăria București ar putea fi organizate pe 7 decembrie dacă PSD și USR vor fi de acord ca fiecare partid să meargă cu...   © G4Media.ro.
18:40
Rusia și-a doborât propriul avion de vânătoare deasupra Crimeei în timpul unui atac cu drone, afirmă Ucraina G4Media
Sistemele de apărare aeriană ale Rusiei au doborât accidental un avion rusesc de vânătoare Su-30SM deasupra Crimeei anexate, în timp ce încercau să respingă atacurile...   © G4Media.ro.
18:30
Moldovenii învață cum să reacționeze la incursiunile dronelor rusești / Marea Britanie trimite experți la Chișinău G4Media
Marea Britanie va trimite un contingent de experți militari specializați în combaterea dronelor în Moldova, pentru a ajuta țara să își consolideze apărarea în contextul...   © G4Media.ro.
18:30
BREAKING Coliziune între un tramvai și un autobuz în Pasajul Victoriei din Capitală G4Media
Un accident în care au fost implicate un tramvai și un autobuz s-a produs, vineri seara, în Pasajul Victoriei din Capitală. Potrivit informațiilor G4Media, trei...   © G4Media.ro.
18:30
Peste 170 dintre locuinţele aflate în zona afectată de explozia produsă în cartierul Rahova sunt protejate de o asigurare facultativă, anunță Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare G4Media
Peste 170 dintre locuinţele aflate în zona afectată de explozia produsă în această dimineaţă în cartierul Rahova din Bucureşti sunt protejate de o asigurare facultativă...   © G4Media.ro.
18:00
Un militar rus și-a omorât prin împuşcare un camarad şi apoi s-a sinucis, într-o bază militară în regiunea Moscova G4Media
Un militar rus a fost ucis prin împuşcare, vineri, de unul dintre camarazii săi, care apoi s-a sinucis, într-o bază a armatei ruse, în regiunea...   © G4Media.ro.
17:30
FOTO Improvizația la ea acasă: Rusia montează mitraliere sovietice pe avioane Cessna pentru a doborî drone G4Media
Rusia a prezentat o nouă unitate aeriană destinată interceptării dronelor ucrainene, formată din avioane civile modificate și echipate cu mitraliere sovietice. Proiectul, difuzat de postul...   © G4Media.ro.
17:30
Trump se va întâlni cu Xi Jinping şi admite că taxele vamale împotriva Chinei nu sunt sustenabile, dar consideră că Beijingul este responsabil de impasul negocierilor comerciale G4Media
Preşedintele american Donald Trump a recunoscut că taxele vamale suplimentare de 100% cu care a ameninţat China nu vor fi sustenabile, dar a acuzat Beijingul...   © G4Media.ro.
17:30
Un istoric german premiat pentru pace susține că „a venit timpul” pentru serviciul militar obligatoriu în Germania G4Media
Istoricul german Karl Schlögel, câştigătorul unui important premiu pentru pace, consideră că „a venit momentul” ca ţara să reintroducă serviciul militar obligatoriu, relatează vineri agenția...   © G4Media.ro.
17:30
Șapte persoane arestate în Franța și România pentru trafic de cai de tracţiune. Animalele, folosite pentru cărat lemnele tăiate din păduri G4Media
Procurorii francezi au anunţat vineri că a fost dezmembrată o reţea de trafic de cai de tracţiune, şapte suspecţi fiind reţinuţi în Franţa şi în...   © G4Media.ro.
