Administratora blocului din Rahova, audiată ore întregi după explozia care a ucis trei oameni
ObservatorNews, 18 octombrie 2025 09:20
La aproape 10 ore de la momentul deflagraţiei, salvatorii au reuşit să scoată de sub tonele de moloz trupul fără viaţă al tinerei de 24 de ani, însărcinată. Misiunea, extrem de dificilă, a fost realizată cu ajutorul unui utilaj, care a ridicat plăcile uriaşe de beton. În toată marea de suferinţă, pompierii au zărit şi miracolul. O tânără de 30 de ani a fost scoasă în viaţă de sub dărâmături. Între timp, oamenii nu se mai pot întoarce în locul unde le-a fost acasă până ieri dimineaţă şi au fost cazaţi de Primărie la hoteluri din Capitală. Au început şi audierile la sediul Direcţiei de Investigaţii Criminale. Un reprezentant Distrigaz şi administratora blocului au dat explicaţii în faţa anchetatorilor.
• • •
Acum 5 minute
09:40
A murit după ce a fost lovit pe trecerea de pietoni. Poliţia Galaţi "lucrează" la dosar de o lună şi jumătate # ObservatorNews
Două fiice îndurerate din Galaţi cer să se facă dreptate, după ce tatăl lor a fost lovit pe trecerea de pietoni. Două săptămâni a fost internat, însă medicii nu l-au mai putut salva. Accidentul s-a petrecut la începutul lunii septembrie şi, până în acest moment, autorităţile abia au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, dar de care s-a ales praful. Culmea este că poliţiştii au şi dovezile necesare, pentru că accidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere.
Acum 15 minute
09:30
Brăilean de 51 de ani, arestat pentru tentativă de omor. A încercat să calce cu maşina un tânăr de 20 de ani # ObservatorNews
Un bărbat de 51 de ani din municipiul Brăila a fost arestat preventiv 30 de zile, pentru că a încercat să omoare un tânăr! Individul, în timp ce se afla la volanul unui autoturism, a apăsat pedala de acceleraţie, îndreptându-se în direcţia unui băiat de 20 de ani, cu intenţia de a-l ucide. Poliţiştii au deschis un dosar penal pe numele său pentru tentativă de omor.
Acum 30 minute
09:20
Administratora blocului din Rahova, audiată ore întregi după explozia care a ucis trei oameni # ObservatorNews
Acum o oră
08:50
A minţit că va plăti tratamentul de cancer al soţiei şi a băgat banii la păcănele. De supărare, şi-a dat foc # ObservatorNews
Tânărul de 26 de ani care și-a dat foc în mijlocul străzii,iar apoi a intrat în curtea secţiei de oncologie, unde era internată soţia sa, a fost salvat de un medic, care a reuşit să stingă focul. Bărbatul însă a fost grav rănit şi nu se ştie încă dacă va supravieţui. El a recurs la gestul extrem după o ceartă cu soţia sa. Femeia era supărată că bărbatul s-a folosit de boala ei pentru a împrumuta nişte bani, pe care ulterior i-a pierdut la păcănele.
08:50
Zelenski a plecat de la Washington fără rachete Tomahawk. Ce schimb de armament i-a propus liderului SUA # ObservatorNews
Volodimir Zelenski nu a obţinut de la americani mult râvnitele rachete balistice Tomahawk. Cel puţin pentru moment. Este una dintre concluziile întâlnirii cu Donald Trump de la Washington. Liderul american a declarat că trimiterea rachetelor ar putea escalada conflictul şi speră ca războiul să se termine şi fără să fie nevoie de ele. De asemenea, este puţin probabil ca la summitul său cu Putin de la Budapesta să ia parte şi Zelenski. Trump l-a complimentat în schimb pe liderul de la Kiev pentru ţinuta sa.
Acum 2 ore
08:40
700 de elevi, evacuaţi în urma exploziei din Rahova. Elevă: "Am ajuns la liceu şi erau toţi copiii în curte" # ObservatorNews
Explozia de la un bloc din cartierul Rahova putea avea urmări mult mai grave. Lângă bloc funcţionează liceul Dimitrie Bolintineanu, care era plin cu elevi la ora 9. Suflul deflagraţiei a spart geamurile claselor şi a aruncat în interior bucăţi de moloz şi sticlă. 15 tineri au avut nevoie de îngrijiri medicale. Cursurile fizice au fost suspendate cel puţin o săptămână, timp în care clădirea va fi verificată temeinic.
08:30
Una dintre victimele exploziei din Rahova va fi transferată în Austria. Supravieţuitorii, căutaţi cu drone # ObservatorNews
08:20
Doi copii, de 4 şi 8 anişori, găsiţi morţi într-o baltă de la marginea satului Docăneasa. Părinţii, anchetaţi # ObservatorNews
Tragedie uriaşă, aseară, într-o comună din judeţul Vaslui. Doi copii, un băieţel de patru ani şi o fetiţă de opt ani, au fost găsiţi morţi într-o baltă, la marginea satului în care locuiau. Mama celui mic este cea care a făcut descoperirea macabră şi a sunat disperată la urgenţe. Surse din anchetă spun că cei doi făceau parte din familii cu probleme, şi erau de mult timp în vizorul autorităţilor.
08:10
Una dintre victimele exploziei din Rahova va fi transferată în Austria. Surpavieţuitorii, căutaţi cu drone # ObservatorNews
08:00
Bâlbele autorităţilor după explozia din Rahova. Minutele lipsă din cronologie ar putea schimba cursul anchetei # ObservatorNews
Anchetatorii vor să afle acum cine şi de ce a dat drumul la gaze în bloc fără aprobare. Locatarii dau vina pe un vecin care a decedat în deflagraţie. Stabilirea adevărului e îngreunată şi de faptul că autorităţile se contrazic în declaraţii. Iniţial, ANRE a anunţat că Distrigaz le-a transmis faptul că a constatat ruperea sigiliului la 9.30 şi apoi a avut loc explozia. Numai că, tragedia se petrecuse imediat după ora 9.00. Sunt semne de întrebare legate şi de cine a închis gazele. Cert este că blocul este acum în pericol de prăbuşire şi, cel mai probabil, va fi demolat. Cei 400 de locatari vor fi cazaţi temporar la hotel, de primărie, iar apoi vor primi locuinţe sociale.
Acum 8 ore
02:40
EXCLUSIV. Un martor de la explozia blocului din Rahova contrazice presupunerile legate de ruperea sigiliului # ObservatorNews
Un locatar al blocului din Rahova, Ghiță Găinaru, a participat la demersurile făcute de oameni pentru a se rezolva problema scurgerilor de gaz și mirosului care se simțea pe casa scării. El a povestit că o firmă recomandată de Distrigaz a venit joi seara și a rupt sigiliul, a dat drumul la robinetul de gaze fără să verifice apartamentele, apoi echipa a cerut 1.500 de lei, promiţând că situaţia va fi verificată astăzi.
01:50
Şeful ISU, despre situaţia operaţiunii din Rahova: "Am scos şi ultima victimă din ruinele acestei clădiri" # ObservatorNews
Generalul Precup, șeful ISU București-Ilfov și coordonatorul intervenției de salvare după explozia din cartierul Rahova, a clarificat imaginile care au devenit virale pe rețelele sociale, cu o mână ridicată printre dărâmături. Oficialul a confirmat că persoana din imagini, o femeie de aproximativ 30 de ani, a fost salvată și transportată la spital, iar toate victimele au fost extrase din clădire. Declaraţiile şefului ISU, prezentate într-o ediţie specială Observator, transmisă de la locul tragediei de Alessandra Stoicescu.
Acum 12 ore
22:10
FOTO. Primele imagini de la operațiunea din Rahova. Macara adusă special pentru a putea ajunge la victime # ObservatorNews
Primele imagini de la operațiunea din Rahova arată amploarea intervenției salvatorilor. O macara uriașă a fost adusă special pentru a permite echipelor de intervenție să ajungă la victimele prinse sub dărâmături. Macaraua, pusă la dispoziție de o companie imobiliară, a fost folosită în extragerea uneia dintre victimele decedate - femeia însărcinată care a căzut printre etaje.
21:50
Bolile de inimă, tot mai frecvente în rândul românilor sub 45 de ani. Cum pot fi prevenite # ObservatorNews
România rămâne în topul țărilor cu cele mai multe decese provocate de boli de inimă, iar victime sunt tot mai mulți tineri. Chiar și sub 30 de ani, ajung la spital cu infarct sau hipertensiune. Medicii trag un semnal de alarmă: sedentarismul, stresul și alimentația dezechilibrată distrug inimi mult prea devreme. La București, specialiști din Europa și SUA s-au întâlnit în căutarea soluţiilor.
21:30
Reacția președintelui Nicușor Dan după tragedia din Rahova: Neglijența și iresponsabilitatea au costat vieți # ObservatorNews
Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat după tragedia din Rahova și a calificat drept "revoltător și inadmisibil" faptul că siguranța cetățenilor este pusă în pericol din cauza neglijenței și a deciziilor iresponsabile. Șeful statului a cerut măsuri urgente și răspunsuri rapide din partea autorităților.
21:10
De luni, elevii de la Bolintineanu vor face cursuri online, după explozia din Rahova # ObservatorNews
Comitetul de Urgenţă s-a întrunit astăzi pentru a stabili, printre altele, şi ce se va întâmpla cu elevii de la Liceul Dimitrie Bolintineanu după acest weekend.
21:10
Trump schimbă foaia înainte de summitul de la Budapesta. Cum ar putea ajunge Putin în Ungaria # ObservatorNews
Donald Trump se va întâlni cu Vladimir Putin pe teritoriul NATO şi al Uniunii Europene. Mai exact, la Budapesta. Cei doi şefi de stat au vorbit la telefon despre încheierea războiului din Ucraina. Putin i-a cerut liderului de la Casa Albă să nu ofere Kievului rachete Tomahawk. Preşedintele SUA nu i-ar fi oferit un răspuns clar dar crede că summitul din Ungaria ar putea duce la pace în următoarele săptămâni.
21:00
Unul dintre răniții din explozia din Rahova va fi transferat în străinătate. Şef UPU: Am învățat din Colectiv # ObservatorNews
Cel puţin unul dintre cei 13 răniţi va fi transferat în străinătate, a anunţat astăzi ministrul Sănătăţii. Măcar acum, la 10 ani de la Colectiv, recunoaștem că nu avem de toate, iată, nu avem locuri pentru arși și încă se așteaptă un răspuns de la clinicile din Europa pentru a transfera bărbatul internat în stare gravă în secția de ATI de la Spitalul Universitar. Ne transmit medicii că a fost testat pentru infecții nozocomiale și nu are. Va fi trimis dacă se vor găsi locuri fără nicio infecție. Mai sunt internați doi adolescenți în stare gravă la Spitalul Gheorghe Alexandrescu.
Acum 24 ore
20:40
EXCLUSIV. Primarul interimar al Capitalei: "Vă pot promite că nu vom lăsa pe nimeni deoparte" # ObservatorNews
Primarul Capitalei a declarat că toți locatarii afectați de explozia din Rahova vor primi sprijin, iar ancheta va fi tratată cu transparență. Edilul a confirmat că există suspiciuni legate de ruperea sigiliului de gaz, posibilă cauză a tragediei, într-o ediţie specială a Observstor transmisă de la locul tragediei de Alessandra Stoicescu.
20:40
Continuă căutările printre dărâmături, la 10 ore de la explozia din Rahova. Blocul e aproape de colaps # ObservatorNews
Continuă căutările şi acum, la 10 ore de la explozie. Autorităţile au adus în zonă o macara, drone şi câini de urmă pentru a ajunge la supraviețuitori.
20:40
EXCLUSIV. Un martor de la explozia blocului din Rahova contrazice presupunerile legate de ruperea sigiliului # ObservatorNews
20:30
România - Suedia, meci crucial pentru "tricolori" la Campionatul European pe Echipe, LIVE pe AntenaPLAY # ObservatorNews
România - Suedia, duel de foc la Campionatul European pe Echipe de Seniori, transmis LIVE pe AntenaPLAY. “Tricolorii” joacă de la ora 20:00 pentru un loc în semifinale, în timp ce echipa feminină înfruntă Slovacia în meciul decisiv pentru “careul de ași”.
20:20
România – Slovacia LIVE VIDEO. Tricolorele luptă pentru semifinalele de la Campionatul European # ObservatorNews
România – Slovacia, duelul de pe tabloul feminin de la Campionatul European pe Echipe de Seniori, se dispută de la ora 20:00, live video în AntenaPLAY.
20:10
"S-au trezit cu cioburi în cap". Liceul Dimitrie Bolintineanu, afectat grav de explozia din Rahova # ObservatorNews
Explozia putea avea urmări mult mai grave. Lângă bloc funcţionează liceul Dimitrie Bolintineanu, care era plin de elevi la ora 9. Suflul deflagraţiei a spart geamurile claselor şi a aruncat în interior bucăţi de moloz şi sticlă. 15 tineri au avut nevoie de îngrijiri medicale. Cursurile fizice au fost suspendate cel puţin o săptămână, timp în care clădirea va fi verificată temeinic.
20:00
Bucureştenii şi-ar putea alege primarul la final de an, doar dacă PNL nu se aliază cu USR # ObservatorNews
Bucureştenii şi-ar putea alege primarul pe 30 noiembrie sau pe 7 decembrie. Este calendarul anunţat azi de premierul llie Bolojan. PSD ar fi de acord cu acest scenariu cu o singură condiţie: să nu existe o alianţă între PNL şi USR, iar fiecare partid din Coaliţie să aibă un candidat propriu. În acest caz, Daniel Băluţă, Ciprian Ciucu şi Cătălin Drulă ar putea duce o luptă în trei pentru Primăria Capitalei.
19:50
Cine ar fi rupt sigiliul Distrigaz şi ar fi dat drumul la gaz, în cazul exploziei din Rahova # ObservatorNews
Anchetatorii vor să afle acum cine şi de ce a dat drumul la gaze în bloc fără aprobare. Locatarii dau vina pe un vecin care a decedat în deflagraţie. Stabilirea adevărului e îngreunată şi de faptul că autorităţile se contrazic în declaraţii.
19:50
Şeful ISU, despre situaţia operaţiunii din Rahova: "Am scos şi ultima victimă din ruinele acestei clădiri" # ObservatorNews
Generalul Precup, șeful ISU București-Ilfov și coordonatorul intervenției de salvare după explozia din cartierul Rahova, a clarificat imaginile care au devenit virale pe rețelele sociale, cu o mână ridicată printre dărâmături. Oficialul a confirmat că persoana din imagini, o femeie de aproximativ 30 de ani, a fost salvată și transportată la spital, iar toate victimele au fost extrase din clădire.
19:40
19:10
Horoscop weekend 18-19 octombrie 2025. Oportunități profesionale și lecții de răbdare pentru unele zodii # ObservatorNews
Horoscop weekend 18-19 octombrie 2025. Luna în Fecioară aduce energie practică, atenție la detalii și dorința de claritate. Unele zodii pot rezolva chestiuni profesionale sau financiare, în timp ce altele sunt puse față în față cu decizii importante în plan personal și relațional.
18:30
Sora lui Carmen Dan, plasată în arest la domiciliu. Acuzată că a înșelat oameni cu 1,3 milioane de € # ObservatorNews
Simona Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, a fost plasată în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Femeia este acuzată că, alături de o complice, ar fi înșelat mai multe persoane cu aproximativ 1,3 milioane de euro, promițându-le autoturisme și imobile inexistente, potrivit Agerpres.
18:20
Primăria Sectorului 1, apel la solidaritate pentru cei afectaţi de explozia din Rahova. Unde se poate dona # ObservatorNews
Primăria Sectorului 1 face un apel de solidaritate către toţi oamenii care pot contribui cu donaţii pentru oamenii afectaţi de explozia de la blocul din cartierul Rahova.
18:20
ANAF scoate la licitație o casă spațioasă din Corbeanca, o zonă extrem de căutată de lângă București.
18:10
Vremea de mâine 18 octombrie. Ninsori la altitudini mari și ploi în jumătate de țară # ObservatorNews
Ploi slabe sunt așteptate în sudul, centrul și nordul țării, iar la munte precipitațiile se vor transforma în ninsori. Temperaturile vor fi mai scăzute, cu valori maxime între 10 și 18 grade Celsius.
17:50
Victimele exploziei din Rahova vor fi tratate în străinătate. "Să nu-i omorâți cu infecții intraspitalicești" # ObservatorNews
În urma exploziei la un bloc din cartierul Rahova, a fost alertă în spitalele din Bucureşti. A fost activat planul alb, întreg personalul medical a fost mobilizat pentru a gestiona fluxul de victime. 14 oameni au ajuns la spital. Doi dintre ei, în stare foarte gravă. Ministerul ia în calcul cel puţin un transfer la un spital de arşi din afara ţării.
17:40
Câinele unui pompier a dat foc casei în Carolina de Nord. Momentul, surprins de camerele de supraveghere # ObservatorNews
Un incident neobişnuit a avut loc în Carolina de Nord, Statele Unite ale Americii, unde câinele unui pompier a dat foc unei case. Din fericire, incidentul a fost lichidat înainte să provoace victime.
17:30
Explozia din Rahova: Este căutată persoana care ar fi rupt sigiliul Distrigaz şi ar fi dat drumul la gaz # ObservatorNews
O explozie devastatoare a cutremurat carierul Rahova din Bucureşti în această dimineaţă. Atât de puternică a fost încât a fost înregistrată până și de seismografe şi s-a auzit de la kilometri distanţă. Două etaje ale unui bloc au fost spulberate, trei oameni au murit, sute au rămas pe drumuri.
17:10
Albanez prins pe Aeroportul din Otopeni cu 26 kg de canabis, în bagaj. Bărbatul decolase din Atena # ObservatorNews
Un cetățean albanez a fost reținut pe Aeroportul Internațional Henri Coandă - Otopeni, după ce polițiștii de frontieră au descoperit în bagajul său aproximativ 26 de kilograme de muguri de canabis, potrivit Mediafax. Bărbatul venise din Atena și intenționa să intre în România. Drogurile au fost confiscate, iar anchetatorii încearcă acum să afle dacă acesta făcea parte dintr-o rețea internațională de trafic.
17:00
Scene tulburătoare după explozia din Rahova: mama gravidei moarte, consolată de un psiholog. Şi fiul e rănit # ObservatorNews
Scene tulburătoare în cartierul Rahova din Capitală, după explozia devastatoare din această dimineață. Trei persoane au murit, inclusiv o femeie însărcinată, în vârstă de 24 de ani. Fratele ei, un adolescent de 17 ani, a fost şi el rănit grav. Mama celor doi, de neconsolat, a fost îmbrățișată de un psiholog ISU și a povestit printre lacrimi că, de două zile, în bloc se simțea miros de gaz.
17:00
Beatrice Tcaciuc, fetița din Suceava care a cucerit aurul pentru România la cel mai mare concurs de talente # ObservatorNews
Are doar 13 ani, dar e o voce, la propriu, care a trecut Oceanul. Beatrice Tcaciuc, o tânără din Suceava, a reușit performanța de a cuceri publicul și juriul la World Championships of Performing Arts (WCOPA) 2024, desfășurat în California, Statele Unite – competiție considerată „Olimpiada mondială a artelor”.
17:00
ANPC a dat amenzi de peste 6 milioane lei după controale la 2.000 de firme, într-o perioadă de cinci zile # ObservatorNews
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a verificat, între 13 și 17 octombrie, peste 2.000 de firme din toată țara și a aplicat sancțiuni contravenționale în valoare de peste 6,14 milioane de lei ca urmare a neregulilor descoperite, informează Agerpres.
16:40
Bolojan: Deficitul va ajunge la 30 miliarde de euro până la finalul anului, adică 25% din încasările României # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a anunţat, vineri, că până la finalul anului 2025 vom avea un deficit de aproape 30 de miliarde de euro. Este o sumă destul de mare, aproape 25% din ceea ce încasează România într-un an. Bolojan a mai spus că anul viitor, din păcate, dobânzile pe care România le va plăti se vor apropia de 3% din PIB, scrie News.ro.
16:40
Bolojan: Nu cu gemul din bucătărie trebuie să lupte ANAF, ci cu evaziunea fiscală care ne goleşte bugetul # ObservatorNews
Ilie Bolojan a declarat vineri că prioritatea ANAF trebuie să fie combaterea evaziunii fiscale și a marilor fraude, nu controalele mărunte pe "gemul din bucătărie". Șeful Guvernului a anunțat că săptămâna viitoare vor fi publicate datoriile companiilor de stat, iar instituțiile publice care nu și-au achitat obligațiile către buget vor fi notificate oficial.
16:40
Bolojan vrea alegeri pentru Bucureşti în noiembrie sau decembrie: "Trebuie organizate în spiritul legii" # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a declarat că va propune, în cadrul coaliției, ca alegerile pentru Primăria Capitalei să fie organizate fie în ultima duminică din noiembrie, fie în prima duminică din decembrie, informează Agerpres.
16:20
Recidivist de 51 de ani, acuzat că ar fi abuzat o minoră timp de doi ani. Adolescentă ar fi rămas însărcinată # ObservatorNews
Un bărbat de 51 de ani din județul Arad a fost arestat preventiv, fiind acuzat că ar fi avut o relație cu o fată minoră, care ar fi rămas însărcinată, scrie Agerpres. Potrivit procurorilor, legătura ar fi început pe când copila avea doar 13 ani, iar bărbatul, recidivist, este cercetat pentru viol în formă continuată.
16:20
Ministrul Energiei, după explozia din Rahova: Este inadmisibil. Am cerut de urgenţă demararea unei anchete # ObservatorNews
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat vineri, cu privire la explozia din Rahova, că ceea ce s-a întâmplat este inadmisibil. El a solicitat de urgenţă ANRE, IGSU şi Distrigaz, demararea unei anchete în care să se verifice dacă s-a respectat legea şi a stabili cine este vinovat. Ministrul a mai spus că, dacă autorităţile confirmă faptul că au existat semnalări ignorate, toţi cei responsabili vor fi traşi la răspundere în faţa legii, fără excepţie, scrie News.ro.
16:10
Premierul Ungariei dă asigurări că Putin nu va fi arestat dacă va veni la summit în Budapesta # ObservatorNews
Premierul Ungariei, Viktor Orban, i-a oferit președintelui rus Vladimir Putin garanții privind organizarea și participarea la viitorul summit cu fostul președinte american Donald Trump, care va avea loc la Budapesta, în ciuda mandatului internațional de arestare emis de Curtea Penală Internațională pe numele liderului de la Kremlin, potrivit agențiilor Reuters și EFE, informează Agerpres.
16:10
18 octombrie, Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox # ObservatorNews
Sâmbătă, 18 octombrie, este prăznuit Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
16:10
18 octombrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 18 octombrie de-a lungul timpului.
16:10
Ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 18 octombrie, şi duminică, 19 octombrie, fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.
16:00
Imagini din dronă cu urmările exploziei de la blocul din Rahova. Martorii spun că s-a auzit "ca o bombă" # ObservatorNews
Au apărut imagini filmate din aer cu urmările exploziei care a avut loc la un bloc în cartierul Rahova, din Capitală. În urma exploziei, trei oameni au murit şi alte 13 au fost grav rănite. Din primele informaţii, deflagraţia ar fi fost cauzată cel mai probabil de o scurgere de gaze. Potrivit martorilor, explozia s-ar fi auzit "ca o bombă".
