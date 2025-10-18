Zoe Florescu Potolea, parte din generația viitoarelor talente feminine din motorsport
Gândul, 18 octombrie 2025 09:20
F1 Academy a marcat un moment istoric prin organizarea primului Rookie Test din istoria competiției, desfășurat pe circuitul de la Navarra, în Spania, în perioada 17-18 septembrie. Acest eveniment a reunit 18 tinere piloți din întreaga lume, selectate cu grijă pentru a-și demonstra potențialul și pentru a primi sprijin în dezvoltarea carierei lor în motorsport. […]
• • •
Acum 15 minute
09:30
Pacientul de la Universitar, rănit în explozia din Rahova, cu 45% arsuri, este transferat în Austria # Gândul
Vineri, a avut loc o explozie puternică în Capitală, în cartierul Rahova, sectorul 5. În urma exploziei, trei persoane au murit, iar alte 15 persoane au fost rănite. Astfel, o persoană afectată de explozia de pe Calea Rahovei, internată la Spitalul Universitar, care prezintă arsuri extinse și multiple traumatisme și care se afla în stare […]
Acum 30 minute
09:20
09:20
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Diaconescu a făcut o serie de declarații despre actualitate. A vorbit despre „zgârie-norii” care ar fi apărut în Caracal, despre mobilizare și chiar despre ideea de a transmite „de pe front”. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Diaconescu: „La Caracal au apărut zgârie-nori de la taxa […]
Acum o oră
09:10
Șeful Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, spune că proectul de apă și canalizare din județ trebuie continuat. Ba mai mult, se va ocupa și de obținerea finanțării. Neoficial, trăiesc aproape un milion de cetățeni în Ilfov, care așteaptă ca gospodăriile să le fie racordate la rețeaua de apă, mai spune Hubert Thuma. „În prezent, operatorul […]
09:10
Lucrările pentru amenajarea unei noi rampe destinate persoanelor cu dizabilități, pe Aleea Stogu, s-au realizat cu promptitudine. Proiectul face parte dintr-un amplu program de îmbunătățire a infrastructurii pietonale. Noua rampă va facilita deplasarea persoanelor cu mobilitate redusă, contribuind la creșterea gradului de independență și siguranță în spațiul public. Totodată, investiția aduce beneficii și pentru părinții […]
09:00
Care este starea a trei dintre cele 15 persoane rănite în urma exploziei produse vineri într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei. Aceste trei victime au fost internate la Spitalul de Urgenţă Floreasca, iar starea lor este stabilă. Două dintre cele trei victime au fost operate. ”Pacienţii sunt stabili. Cei doi care au fost operaţi […]
08:50
FC Argeş a remizat vineri seara, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia Farul Constanţa, în primul meci al etapei a 13-a din Superligă. Cea mai mare ocazie a meciului a fost ratată de oaspeți, prin brazilianul Caio Ferrerira (22), care a trimis peste poartă din poziție ideală. În min. 45+3, arbitrul Radu Petrescu a dictat […]
08:50
Shima, o nepaleză care lucrează de 3 ani în România, s-a întors acasă. Cum și-a găsit familia # Gândul
Shima Hyolmo este din Nepal și lucrează de trei ani în România. După această periaodă, ea s-a întors în țara natală. Cum și-a găsit familia. Shima este o tânără nepaleză care muncește în România. Este una din cei peste 25.000 de muncitori veniți din Nepal. De altfel, majoritatea muncitorilor străini, care muncesc legal în România […]
Acum 2 ore
08:20
BANC | Bulă și ora de Anatomie. Iată bancul de top al zilei. Ce a făcut celebrul personaj la cursuri. Din nou ora de Anatomie: -Bulă, cum se numesc ultimii dinți care ne apar în gură? -Proteză, domnule profesor. BANCUL ZILEI | Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă Rămas […]
08:20
Explozia din Rahova redeschide răni adânci la Iași: blocul din Copou, care a sărit în aer acum 9 ani. Doi morți, nicio condamnare # Gândul
Explozia din cartierul Rahova din București le amintește ieșenilor de tragedia petrecută în vara anului 2016, la imobilul cu 14 apartamente de pe strada Theodor Văscăuțeanu, scrie Ziarul de Iași. Explozia blocului cu opt etaje din Capitală amintește de cea care, la Iași, a avariat grav blocul care a stat mult timp gol după evacuare. […]
08:10
Dan Diaconescu: „N-ai cum să știi cine ar învinge dintre daci și samurai dacă nu te-ai uitat la OTV” # Gândul
În ediția din 14 octombrie 2025 a emisiunii Marius Tucă Show, Dan Diaconescu a făcut o serie de declarații marcante referitoare la parcursul său mediatic și relația cu publicul său. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Dan Diaconescu a rememorat momente importante din cariera sa, amintind că a fost prezent în peisajul televiziunii încă […]
08:10
Primăria Iași împrumută 130 milioane lei pentru a asigura încălzirea în sistem centralizat, pe perioada sezonului rece # Gândul
Consiliul Local a dat undă verde primarului Mihai Chirica pentru a contracta un nou credit pentru sistemul de termoficare, scrie Ziarul de Iași. Astfel, Primăria va împrumuta suma de 130 de milioane de lei, ca să asigure încălzirea în system centralizat pe perioada sezonului rece. De altfel, în ultimii doi ani, Primăria a contractat alte […]
08:00
Cât costă o omletă banală în restaurantul lui Dani Oțil din București. Foarte scump – ar spune unii! # Gândul
Cât costă o omletă banală în restaurantul lui Dani Oțil din București. Foarte scump – ar spune unii! Cât costă o omletă banală în restaurantul lui Dani Oțil din București 48 de lei! Cam mult, ar spune unii. Dani Oțil nu este doar o vedetă de pe micile ecrane, ci și un antreprenor în căutarea […]
08:00
BANCUL ZILEI | Studiu despre caviar. Iată bancul care vă va însenina această zi de sâmbătă, 18 octombrie 2025. Studiile au arătat că oamenii care consumă caviar sunt mai puțin stresați decât cei care mănâncă pâine cu pateu. Râzi mai mult cu poantele din seria „Bancul zilei” Un italian, un francez și un român stăteau […]
07:50
TABEL PENSII | Ce pensii medii vor primi pensionarii români în următorii 20 de ani: din 2026 până în 2044 # Gândul
TABEL PENSII | Ce pensii medii vor primi pensionarii români în următorii 20 de ani: din 2026 până în 2044 TABEL PENSII Calculul s-a realizat pornind de la pensia medie actuală în 2025 de 2.932 lei, conform datelor INS, trimestrul II 2025. Este vorba de o proiecție, desigur. Ce arată datele, în tabel. 2025: 2.932,00 […]
07:50
Cea mai veche ambulanță din Iași: are peste 700.000 de Km la bord și 13 ani vechime. Încă salvează vieți # Gândul
În parcul Auto al SAJ, Iași, chiar și cele mai „bătrâne” ambulanțe continuă să salveze vieți, cot la cot cu cele noi. Numărul lor este însă redus, iar în prezent, în circulație se află numai 72 de vehicule, departe de normativul tehnic aprobat anul aceasta, scrie Ziarul de Iași. Astfel, normativul prevede câte o ambulanță […]
Acum 4 ore
07:40
Zodiile cu noroc triplu datorită conjucției Mercur-Marte din 20 octombrie. Banii curg fără oprire # Gândul
Conjuncția Mercur-Marte este un moment astrologic în care energia minții (Mercur) se îmbină cu energia acțiunii și a curajului (Marte), aducând o perioadă de comunicare puternică, inițiativă și acțiuni rapide. Pe plan financiar, conjucția poate să deschidă oportunități de investiții sau câștiguri neașteptate, iar în viața personală poate să impulsioneze relații sau colaborări importante. Energia […]
07:30
Bancul de sâmbătă. „Cum stai din punct de vedere financiar?” Poanta de dimineață care vă va aduce garantat zâmbetul pe buze. „- Și cum stai din punct de vedere financiar? – Am atâtea datorii, că nu ies nici în parc de frica băncilor.” Din seria „Bancul zilei” Un italian, un francez și un român stăteau […]
07:20
18 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Jean-Claude Van Damme împlinește 65 de ani, Ștefan Bănică Jr. face 58 # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 18 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Jean-Claude Van Damme, născut pe 18 octombrie 1960 în Bruxelles, Belgia, este un actor și fost campion de kickboxing cunoscut la nivel mondial. La vârsta de 10 ani a început să practice […]
07:10
Statuia gigantică a faraonului care a avut peste 200 de soții îi va întâmpina pe vizitatori la noul muzeu egiptean: Povestea lui Ramses cel MARE # Gândul
La 1 noiembrie 2025, în Egipt, la intrarea celui mai mare muzeu de arheologie din lume, o statuie gigantică a unui faraon îi va întâmpina pe vizitatori. Marele Muzeu Egiptean, inaugurat din octombrie 2025, dar cu acces limitat, va putea primi milioane de vizitatori de luna viitoare. Pe 5 ianuarie 2002, președintele egiptean cu cel […]
06:10
Incompetența din România, cât o rachetă rusească. România nu are nevoie să fie atacată militar, pentru că se poate distruge singură # Gândul
România nu are nevoie de un atac militar, pentru că se poate distruge singură. Explozia puternică din cartierul Rahova din Capitală amintește de loviturile de rachetă cu care se confruntă ucrainenii în războiul cu Rusia. Diferența este că Ucraina e în război, iar România este o țară care aspiră spre Occident și este membră a […]
06:00
Așa se MOARE într-un oraș bolnav. Blocurile vechi, precum cel care a explodat în Rahova, sunt BOMBE cu ceas. Rețeta unei TRAGEDII anunțate: instalații de gaze prost montate, debranșări de la un sistem putred, proceduri superficiale de la Distrigaz. Totul suprapus peste inconștiență și peste clasicul „merge și așa” # Gândul
Într-un oraș bolnav precum Bucureștiul, care are un sistem de termoficare extrem de afectat, foarte multe blocuri vechi, comuniste, sunt debranșate de la Termoenergetica, fiind dotate cu instalații de gaze pentru centrale. Vorbim de instalații diferite de țevile de gaze montate încă de la construcția blocului. Surse administrative au declarat în exclusivitate pentru Gândul că […]
Acum 8 ore
02:20
Bucăți din „blocul groazei” cad pe pompierii ISU, în live pe Instagram: „Uite, cade, cade! Poate să cadă tot blocul! Dați-vă la o parte, nu mai filmați!” # Gândul
Clipele teribile de ieri dimineață, din cartierul Rahova, au fost surprinse chiar și live pe rețelele de socializare. Instagram, TikTok, Facebook – media alternative – abundă de detalii despre ceea ce s-a întâmplat cu adevărat pe strada Vicina. Un internaut a surprins live pe Instagram momentul când blocul evacuat, dar șubred după masiva explozie, începe […]
Acum 12 ore
00:20
Prețul unui aspirator ROBOT pentru octogenari: Unde se vinde mai ieftin, înainte de reducerile de Black Friday # Gândul
La o vârstă înaintată, mulți vârstnici nu mai pot să utilizeze aspiratorul. Să se aplece după furtun și țeavă, să bage ștecherul aspiratorului în priză, să-l transporte prin casă – toate acestea necesită eforturi mari pentru un om în vârstă de 70-75 de ani, dar pentru unul care are 80 de ani. În plus, riscul […]
17 octombrie 2025
23:40
Zodia care va experimenta SCHIMBĂRI majore din 20 octombrie 2025. Viețile nativilor vor căpăta o nouă direcție # Gândul
Din 20 octombrie 2025, o forță cosmică intensă va zdruncina energiile astrale și va aduce o renaștere spectaculoasă pentru patru zodii care au trecut prin încercări dificile. Au experimentat eșecuri,suferințe, confuzie și căderi emoționale, dar Universul le va acorda o a doua șansă. Potrivit BZI , pentru aceste patru zodii este momentul transformării totale. Zodiile care vor […]
23:10
Cele 5 mașini electrice care au o autonomie de peste 500 km, în 2025. De la cât pornește cel mai ieftin model și cât de repede se încarcă # Gândul
Te-ai gândit vreodată la un top al mașinilor electrice care, cel puțin la momentul actual, au o autonomie de peste 500 de kilometri? Iată mai jo, în articol, care este cel mai ieftin model, dar și cât de repede se încarcă. Așteptarea la stația de încărcare poate dura de la o jumătate de oră până […]
22:50
După un an la pupitrul știrilor sportive, Alice Stroescu a plecat de la Prima TV. O prezentatoare meteo va transmite știrile de la Focus Sport # Gândul
Alice Stroescu, prezentatoarea știrilor sportive de la Prima TV, și-a încheiat colaborarea cu postul de televiziune după mai bine de un an. Jurnalista a confirmat plecarea pe rețelele de socializare şi a transmis că îşi doreşte o nouă etapă profesională. Nu a anunțat care va fi următorul ei pas în carieră, potrivit Pagini de Media. „Sunt […]
22:40
Trump a scos o înjurătură pe gură când a fost întrebat despre relația încordată cu regimul din VENEZUELA # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat, vineri seară, că regimul din Venezuela a început să ofere o serie de concesii de teama operațiunilor Washingtonului, folosind o expresie injurioasă la adresa liderului autoritarist de la Caracas, Nicolas Maduro. Întrebat despre tentativele președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, de a îmbunătăți relațiile cu Statele Unite, pe fondul operațiunilor Agenției […]
22:40
Cu cât se vinde o casă spațioasă din Corbeanca, cu teren intravilan de 832m². Proprietatea este scoasă la licitație de ANAF # Gândul
ANAF scoate la licitație încă o proprietate. De data aceasta, este vorba despre o casă spațioasă din Corbeanca, având un teren intravilan de 832 de metri pătrați. La data de 30 octombrie 2025, la ora 13:30, în București, va fi organizată o licitație pentru această proprietate. Imobilul din Corbeanca, județul Ilfov, are un preț de […]
22:20
Horea Uioreanu, fost deputat și fost președinte al Consiliului Județean Cluj, a murit la 65 de ani # Gândul
Horea Uioreanu, fost deputat și fost președinte al Consiliului Județean Cluj, a decedat la vârsta de 65 de ani. Bărbatul va fi condus pe ultimul drum în cursul zilei de luni, 20 octombrie 2025. Horea Uioreanu a murit joi, pe 16 octombrie 2025, la vârsta de 65 de ani, în timp ce era rezident la […]
22:00
Un bărbat din județul Neamț a sfârșit cumplit. Localnicul a fost atacat și ucis de un urs, într-o localitate montană. Autoritățile s-au mobilizat pentru prinderea animalului. Un bărbat din Bicaz-Chei, o localitate din județul Neamț în jurul căreia există animale sălbatice, a fost atacat și omorât de un urs. Localnicul în vârstă de 88 de […]
21:50
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a arătat într-o postare pe Facebook că a stat vineri de vorbă cu oamenii, rezerviștii din zona București-Ilfov care s-au prezentat la poligon. „Sunt foști militari, mecanici, ingineri, profesori, oameni care au venit pentru o zi să își facă datoria față de țară. Le-am mulțumit pentru spiritul civic și pentru […]
21:30
Horoscop weekend 18-19 octombrie 2025. Sunt vești noi pentru cele 12 semne zodiacale. Weekendul începe în forță pentru mulți nativi, oportunitățile ies în calea lor, iar alții pot visa, deja, la lucruri mărețe. Berbec. Weekendul aduce vești în zona sănătății și a muncii pentru nativii Berbec. Aceștia ar putea să primească vești din partea colaboratorilor […]
21:30
Campion absolut matematic, Simone Tempestini revine după doi ani la Raliul Brașovului, penultima etapă a sezonului 2025, și vizează succesul cu numărul nouă la competiția care va ajunge, în acest weekend, în județele Brașov, Covasna și Harghita, urmând să aibă la start peste 60 de echipaje. Fără emoții în lupta pentru titlu, pe care și […]
21:30
Întorși din vacanțele de vară, mulți români simt nevoia să țină cure de slăbire și post până la sărbătorile de iarnă. Mulți observă că pantalonii lungi se închid mai greu după ce au mâncat pe nesăturate la restaurantele din străinătate. Însă, medicul nutriționist Mihaela Bilic susține că există metode ingenioase pentru slăbit, iar curele de […]
21:20
O companie gigantică a anunțat eliminarea a 16.000 de locuri de muncă: Nu se pune problema de înlocuirea angajaților cu AI # Gândul
Compania elvețiană Nestle a anunțat concedieri la nivel mondial. 16.000 de locuri de muncă vor fi eliminate printr-un plan de restructurare impus de noul director general, Philipp Navratil. Potrivit CNBC, compania va elimina mai exact 12.000 de posturi administrative şi alte 4.000 de funcţii în următorii doi ani, ca parte a unui program de eficientizare […]
21:20
Ministrul Energiei: Cei responsabili, cât și cei de la Distrigaz, vor răspunde în fața legii, inclusiv penal # Gândul
„Cei responsabili atât de la compania respectivă, cât și cei de la Distrigaz, vor răspunde în fața legii, inclusiv penal”, a transmis ministrul Energiei, la Digi 24. Bogdan Ivan a menționat că este inadmisibil ca o situație de acest gen de importanță atât de mare, de o gravitate atât de mare, care astăzi s-a […]
20:50
Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe Volodimir Zelenski. Președintele SUA îi prezintă rezultatul discuției cu Vladimir Putin # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a primit, vineri seară, la Casa Albă pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în eforturile diplomatice de oprire a războiului cu Rusia. ”Este o onoare să fiu alături de un lider puternic, un om care a trecut prin multe, un om pe care am ajuns să îl cunosc foarte bine, […]
Acum 24 ore
20:40
Cât câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, în America. Cătălina lucrează ca asistentă medicală la un azil # Gândul
Saveta Bogdan (79 de ani) și-a deschis sufletul în cadrul unui interviu și a vorbit despre relația cu unica sa fiică. De altfel, solista a spus cu ce se ocupă Cătălina, fiica ei, în America, dar și cât câștigă din meseria pe care o practică. Saveta Bogdan și-a deschis sufletul și a vorbit despre fiica […]
20:40
Nicușor Dan: Explozia produsă astăzi într-un bloc de pe Calea Rahovei din București este o tragedie cutremurătoare care nu trebuia să se întâmple. # Gândul
Președintele Nicușor Dan și-a exprimat condoleanțele pentru familiile îndoliate și afirmă că explozia produsă în blocul de pe Calea Rahovei este rezultatul unei neglijențe sau a unei „decizii iresponsabile”. „Explozia produsă astăzi într-un bloc de pe Calea Rahovei din București este o tragedie cutremurătoare care nu trebuia să se întâmple.Gândurile mele se îndreaptă către cei […]
20:40
Nicușor Dan, MESAJ cu întârziere: Tragedia putea fi evitată. Cer verificarea tuturor instalațiilor/ Bolojan nu a reușit să ajungă la fața locului # Gândul
Președintele Nicușor Dan a reacționat abia după 12 ore de la tragedia din București în care au murit 3 oameni. Premierul Bolojan nu a avut timp să meargă la fața locului. În schimb, explozia din Rahova a făcut înconjurul lumii încă de dimineață. Jurnaliștii din presa mondială arată dezastrul din Rahova, în timp președintele […]
20:20
O facultate dintr-o prestigioasă universitate britanică introduce cursuri de limba și literatura ROMÂNĂ, precum și seminarii despre istoria românilor # Gândul
Un nou lectorat a fost înființat la Facultatea de Limbi Moderne și Medievale și de Lingvistică la Universitatea Cambridge din Londra. Și va fi în limba română, a informat joi Ambasada României. Proiectul este finanțat de Guvernul României, inclusiv de Ministerul Educației Naționale și de Institutul Limbii Române. În cadrul acestui lectorat vor fi organizate […]
20:10
În urma tragicului incident produs în această dimineață pe Calea Rahovei din București, Asociația Serviciilor Funerare din România își exprimă profunda compasiune față de victimele exploziei și familiile îndoliate. ASF, în calitate de cea mai mare asociație de profil din România, singura recunoscută oficial de către FIAT-IFTA (Federația Internațională a Asociațiilor de Servicii Funerare) și […]
20:10
Secretul lui chef Joseph Hadad pentru cel mai delicios ștrudel cu mere. Ingredientele care alcătuiesc un desert ușor și spectaculos # Gândul
Chef Joseph Hadad a dezvăluit secretul celui mai delicios ștrudel cu mere. Celebrul bucătar folosește pentru această rețetă o serie de ingrediente care ajută aluatul ștrudelului să fie perfect, iar desertul să fie unul ușor și spectaculos. Vezi mai jos rețeta. Te-ai gândit că ar fi momentul să pregătești un desert ușor și gustos pentru […]
20:00
Brigitte Bardot, legenda cinematografiei franceze din anii 1950-1960, internată în stare gravă la spitalul privat Saint-Jean din Toulon # Gândul
Actrița franțuzoaică Brigitte Bardot (născută pe 28 septembrie 1934) este internată de trei săptămâni la un spital privat din Toulon, departamentul Var. Potrivit informațiilor, ea a fost supusă unei intervenții chirurgicale pentru o boală serioasă la spitalul Saint-Jean. Publicațiile Nice-Matin și La Depeche du Midi susțin că nu este cunoscută afecțiunea de care suferă actrița, […]
19:40
Bani de la Ministerul Dezvoltării pentru repararea sau reconstrucția blocului afectat de explozia din Rahova # Gândul
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat că blocul din Rahova afectat de explozia de vineri dimineață ar putea fi refăcut prin programul de consolidare de risc seismic. Cseke Attila a anunțat că blocul din Rahova afectat de explozia de vineri dimineață ar putea fi refăcut prin programul de consolidare de risc seismic. „Avem […]
19:40
FOTO. Celia dă detalii despre mariajul său. ”Mi-aș fi dorit să mă ÎNȚELEAGĂ mai mult decât o face” # Gândul
Cântăreața Celia, pe numele său real Cristina Ioana Socolan, a dat detalii despre mariajul cău Ardeli Ancuța, bărbatul împreună cu care are doi copii. Celia, în vârstă de 41 de ani, este căsătorită cu Ardeli Ancuța, împreună cu care are un băiețel, Angelo Ioan. În data de 16 februarie 2022, Celia a devenit mămică pentru […]
19:40
Fără îndoială, industria jocurilor de noroc are un rol semnificativ în schema veniturilor fiscale ale României, generând anual sume importante din taxe, impozite și obligaţii de licenţiere. De altfel, în primăvara acestui an, a fost o dezbatere publică foarte pronunțată pe acest subiect, ca urmare a măsurilor fiscal-bugetare pe care Guvernul intenționa să le ia. […]
19:30
Explozia din București: 3 morți și 13 răniți. Distrigaz dă vina pe o firmă privată. Ipoteze după tragedia din „blocul groazei” # Gândul
Tragedie în București, în urma unei explozii care a avut loc, vineri dimineaţă, la un bloc de pe Calea Rahovei, din Bucureşti. Locatarii au fost evacuaţi de urgenţă. Blocul se află în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu, iar autoritățile au activat planul roșu. Oamenii trăiesc o adevărată dramă și se gândesc cu groază unde vor locui […]
19:20
Primăria Sectorului 5 alocă 6 milioane de lei pentru persoanele afectate de explozia din Rahova # Gândul
Consiliul Local al Sectorului 5, convocat de către primarul, Vlad Popescu Piedone, a decis cu majoritate de voturi să aloce din fondul de rezervă, suma de 6 milioane lei, ce va fi folosită pentru acoperirea nevoilor persoanelor afectate de deflagrație. Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, va rămâne, în următoarele ore, la Centrul de Comandă […]
