Pentagonul critică Netflix pentru că produce „gunoi woke”

Cotidianul de Hunedoara, 18 octombrie 2025 09:20

Pentagonul a atacat Netflix pentru că produce „gunoi woke”, după lansarea dramei militare cu tematică gay ”Boots” [...] The post Pentagonul critică Netflix pentru că produce „gunoi woke” appeared first on Cotidianul RO.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara

Acum 30 minute
09:20
Pentagonul critică Netflix pentru că produce „gunoi woke” Cotidianul de Hunedoara
Pentagonul a atacat Netflix pentru că produce „gunoi woke”, după lansarea dramei militare cu tematică gay ”Boots” [...] The post Pentagonul critică Netflix pentru că produce „gunoi woke” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
08:40
Date despre starea a trei victime ale exploziei din București Cotidianul de Hunedoara
Pacienţii sunt stabili. Cei care au fost operaţi se recuperează [...] The post Date despre starea a trei victime ale exploziei din București appeared first on Cotidianul RO.
08:20
România, în drumul lui Putin spre întâlnirea cu Trump Cotidianul de Hunedoara
Un general rus spune ca avionul prezidențial ar trebui sa treacă prin spațiul aerian al României, evitând ruta prin Polonia [...] The post România, în drumul lui Putin spre întâlnirea cu Trump appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Zelenski nu obține Tomahawk, ci complimente pentru sacou Cotidianul de Hunedoara
Deși, recent, a declarat că Ucraina își poate recupera taeritoriile, președintele SUA a cerut acum oprirea luptelor pe actualul aliniament, iar Volodimir Zelenski a declarat ca Trump ”are dreptate” [...] The post Zelenski nu obține Tomahawk, ci complimente pentru sacou appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
06:50
O speranță geopolitică Cotidianul de Hunedoara
Pentru ca acordul din Sharm el-Sheikh, să aibă șanse de pace reală și de durată, va trebui ca Israelul să renunțe la visul extinderii teritoriale, să revină la granițele din 1948 [...] The post O speranță geopolitică appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
22:50
Prinţul Andrew renunţă la titlurile regale Cotidianul de Hunedoara
Prinţul Andrew al Marii Britanii a anunţat vineri că renunţă la titlul [...] The post Prinţul Andrew renunţă la titlurile regale appeared first on Cotidianul RO.
22:40
Întâlnirea de la Budapesta, bilaterală. ”Vom păstra legătura cu preşedintele Zelenski„ Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că la viitoarea [...] The post Întâlnirea de la Budapesta, bilaterală. ”Vom păstra legătura cu preşedintele Zelenski„ appeared first on Cotidianul RO.
21:50
Zelenski a ajuns la Casa Albă. ”Cred că putem pune capăt acestui război cu ajutorul dvs.” Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski este la Casa Albă, [...] The post Zelenski a ajuns la Casa Albă. ”Cred că putem pune capăt acestui război cu ajutorul dvs.” appeared first on Cotidianul RO.
21:20
Doctorița Flavia Groșan, la Terapie Intensivă, în comă profundă Cotidianul de Hunedoara
Flavia Groșan, medic pneumolog din Oradea, [...] The post Doctorița Flavia Groșan, la Terapie Intensivă, în comă profundă appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Nicușor Dan, reacție pe FB. ”Această tragedie putea fi prevenită„ Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan a transmis, vineri seara, un mesaj [...] The post Nicușor Dan, reacție pe FB. ”Această tragedie putea fi prevenită„ appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Cum modelează Inteligența Artificială jocurile de casino Cotidianul de Hunedoara
Cazinourile online tratează cu seriozitate securitatea cibernetică și investesc în cele mai avansate măsuri de securitate pentru a le oferi [...] The post Cum modelează Inteligența Artificială jocurile de casino appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
20:30
Moşteanu răspunde criticilor. „Am să o spun pe şleau: există propagandă rusă…„ Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a inspectat exerciţiul MOBEX în Bucureşti şi Ilfov, [...] The post Moşteanu răspunde criticilor. „Am să o spun pe şleau: există propagandă rusă…„ appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Trupul tinerei însărcinate, scos de sub dărâmături Cotidianul de Hunedoara
Trupul neînsuflețit al tinerei femei însărcinate a fost scos de sub [...] The post Trupul tinerei însărcinate, scos de sub dărâmături appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Coliziune între un tramvai și un autobuz, 5 persoane au fost rănite Cotidianul de Hunedoara
Un tramvai şi un autobuz s-au ciocnit, vineri seară, în Bucureşti, i [...] The post Coliziune între un tramvai și un autobuz, 5 persoane au fost rănite appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Explozie în Capitală. Distrigaz, noi explicații privind robinetul pe care s-a aplicat sigiliul Cotidianul de Hunedoara
Distrigaz Sud Reţele transmite, într-un comunicat, [...] The post Explozie în Capitală. Distrigaz, noi explicații privind robinetul pe care s-a aplicat sigiliul appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Explozia din Rahova. Ajutor de 2.9 milioane de lei pentru persoanele afectate Cotidianul de Hunedoara
Primarul General al Municipiului București, Stelian Bujduveanu [...] The post Explozia din Rahova. Ajutor de 2.9 milioane de lei pentru persoanele afectate appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Sora lui Carmen Dan, în arest la domiciliu Cotidianul de Hunedoara
Simona Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen [...] The post Sora lui Carmen Dan, în arest la domiciliu appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Operatori economici, amendați de ANPC. Cele nereguli au descoperit Cotidianul de Hunedoara
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) [...] The post Operatori economici, amendați de ANPC. Cele nereguli au descoperit appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Gemul din bucătărie și evaziunea fiscală Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că noi nu cu gemul [...] The post Gemul din bucătărie și evaziunea fiscală appeared first on Cotidianul RO.
17:30
După explozia din Rahova, 32 de bucureşteni sunt în drum spre hotel Cotidianul de Hunedoara
Primarul general al Capitalei, Stelian Bujduveanu dă asigurări [...] The post După explozia din Rahova, 32 de bucureşteni sunt în drum spre hotel appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Cum vede premierul guvernarea „stabilă„ Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, despre relaţiile din coaliţie, [...] The post Cum vede premierul guvernarea „stabilă„ appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Bolojan spune când se închide subiectul majorării salariului minim Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan spune că subiectul majorării salariului minim [...] The post Bolojan spune când se închide subiectul majorării salariului minim appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Parchetul Curţii de Apel Bucureşti, cercetări pentru distrugere din culpă Cotidianul de Hunedoara
Parchetul Curţii de Apel Bucureşti face cercetări [...] The post Parchetul Curţii de Apel Bucureşti, cercetări pentru distrugere din culpă appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Ministrul Sănătăţii, despre starea răniţilor în explozie Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri, despre starea [...] The post Ministrul Sănătăţii, despre starea răniţilor în explozie appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Vicepreședintele SUA: Rusia și Ucraina nu sunt pregătite pentru pace Cotidianul de Hunedoara
Rușii și ucrainenii pur și simplu nu sunt în punctul în care să poată face o înțelegere.” [...] The post Vicepreședintele SUA: Rusia și Ucraina nu sunt pregătite pentru pace appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Șocant! Mircea Lucescu a intat în război la echipa națională cu finul fiului său! Cotidianul de Hunedoara
Victoria imensă reușită de România în ultimele secunde ale partidei [...] The post Șocant! Mircea Lucescu a intat în război la echipa națională cu finul fiului său! appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Zvonurile despre repornirea combinatului, infirmate de ArcelorMittal: „Decizia finală este de a opri definitiv producția…” Cotidianul de Hunedoara
ArcelorMittal a transmis, astăzi, un comunicat, în care reafirmă [...] The post Zvonurile despre repornirea combinatului, infirmate de ArcelorMittal: „Decizia finală este de a opri definitiv producția…” appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Accesul în blocul afectat de explozie, interzis Cotidianul de Hunedoara
Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti, [...] The post Accesul în blocul afectat de explozie, interzis appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Cresc cozile pentru aur. Euforie de moment sau semnal al crizei? Cotidianul de Hunedoara
Prețul aurului crește din cauza achizițiilor făcute de băncile centrare, din cauza războiului tarifar China-SUA și a războiului din Ucraina, arată Goldman Sachs [...] The post Cresc cozile pentru aur. Euforie de moment sau semnal al crizei? appeared first on Cotidianul RO.
14:50
”A venit vremea” ca Biserica să le prezinte scuze homosexualilor Cotidianul de Hunedoara
Biserici protestante  din Anglia sau Canada  au prezentat în ultimii [...] The post ”A venit vremea” ca Biserica să le prezinte scuze homosexualilor appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Bolojan, după explozia din Calea Rahovei. Va fi un ajutor de urgenţă imediat Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, după explozia din Calea Rahovei [...] The post Bolojan, după explozia din Calea Rahovei. Va fi un ajutor de urgenţă imediat appeared first on Cotidianul RO.
14:20
STS intră pe fir în cazul exploziei. Mărturia unei locatare Cotidianul de Hunedoara
Explozia din Rahova soldată cu trei morți și mai mulți răniți va intra în sfera penalului. Instituțiile implicate trebuie să explice [...] The post STS intră pe fir în cazul exploziei. Mărturia unei locatare appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Exod al jurnaliștilor acreditați la Pentagon Cotidianul de Hunedoara
Jurnalistii au refuzat noua regula de a nu publica informatii neautorizate, ar acum se tem ca oficialii Pentagonului vor apela la comentatorii si podcasterii partizani pentru a distorsiona informațiile [...] The post Exod al jurnaliștilor acreditați la Pentagon appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Orban: Putin și Orban nu puteau alege decât Budapesta Cotidianul de Hunedoara
Ungaria este aproape singura țară pro-pace, iar pacea va duce la o nouă fază de dezvoltare economică a țării, a spus Viktor Orban [...] The post Orban: Putin și Orban nu puteau alege decât Budapesta appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Megaproiect de instalații în stocarea energiei Cotidianul de Hunedoara
15 parcuri de baterii de stocare energie electrică vor fi construite de Electrica. [...] The post Megaproiect de instalații în stocarea energiei appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Noi taxe portuare: China și SUA se luptă, Europa pierde Cotidianul de Hunedoara
Armatorii europeni își remaniază consiliile de administrație pentru a scăpa de noi taxe impuse de China în războiul comercial cu SUA [...] The post Noi taxe portuare: China și SUA se luptă, Europa pierde appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Demisie la vârful Pentagonului și avertisment pentru Venezuela Cotidianul de Hunedoara
Amiralul care conduce forţele militare americane din America Latină (SOUTHCOM) va demisiona la sfârşitul acestui an [...] The post Demisie la vârful Pentagonului și avertisment pentru Venezuela appeared first on Cotidianul RO.
11:40
John Bolton, pus sub acuzare: Trump este Beria vremurilor noastre Cotidianul de Hunedoara
După fostul șef FBI și procurorul Letitia James, fostul consilier pentru securitate al Casei Albe este inculpat și riscă o condamnare de peste 100 de ani de închisoare [...] The post John Bolton, pus sub acuzare: Trump este Beria vremurilor noastre appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Nicușor vrea SRI-ul din nou la luptă Cotidianul de Hunedoara
Preocuparea lui Nicușor Dan este întemeiată. Trăim o perioadă în care nimic nu mai merge fără să fie uns. [...] The post Nicușor vrea SRI-ul din nou la luptă appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Cum îți faci, pas cu pas, revizia la centrala pe gaze? Cotidianul de Hunedoara
Revizia centralei termice pe gaze (numită oficial Verificare Tehnică Periodică - VTP) este o procedură obligatorie prin lege, [...] The post Cum îți faci, pas cu pas, revizia la centrala pe gaze? appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Big Bangul Apărăriii europene Cotidianul de Hunedoara
„Constrângerile naționale” actuale „ne împiedică și ne fac mai puțin eficienți”, spune secrtarul general NATO, după ce Comisia Europeană a anunțat un plan de investiții de 6.800 de miliarde de euro, pe următorii zece ani [...] The post Big Bangul Apărăriii europene appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Explozie cumplită în București. Plan roșu de interenție Cotidianul de Hunedoara
Explozie cumplită într-un bloc din București. Deflagrația a fost atat de puternica incat pereti intregi au fost smulsi din structură și aruncați ca niste bucăți de carton. [...] The post Explozie cumplită în București. Plan roșu de interenție appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
09:40
Putin l-a avertizat pe Trump Cotidianul de Hunedoara
Vladimir Putin l-a avertizat pe Donald Trump în legătură cu transferul rachetelor Tomahawk către Ucraina, scrie presa rusă.  [...] The post Putin l-a avertizat pe Trump appeared first on Cotidianul RO.
09:20
1600 de oameni concediați de la un gigant alimentar Cotidianul de Hunedoara
Aproxomativ 16.000 de oameni își vor pierd locuri de muncă de la un gigant alimentar. Reducerile de posturi sunt parte [...] The post 1600 de oameni concediați de la un gigant alimentar appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Jazz din toate colțurile lumii, la Sibiu Cotidianul de Hunedoara
Sibiu Jazz Festival 2025, ajuns la ediția cu numărul 53, promite o experiență sonoră plină de personalitate [...] The post Jazz din toate colțurile lumii, la Sibiu appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Sondaj: Românii cred în locurile „încărcate energetic” Cotidianul de Hunedoara
Unul din doi români crede că în România există locuri „încărcate energetic” care influențează starea oamenilor [...] The post Sondaj: Românii cred în locurile „încărcate energetic” appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Putin și Trump, întâlnire la Budapesta Cotidianul de Hunedoara
Trump: Președintele Putin și cu mine ne vom întâlni apoi la Budapesta pentru a vedea dacă putem pune capăt [...] The post Putin și Trump, întâlnire la Budapesta appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Noiembrie devine IRIDESCENT  Cotidianul de Hunedoara
IRIDESCENT, festivalul internațional de dans contemporan, transformă noiembrie într-un teritoriu al mișcării vii. [...] The post Noiembrie devine IRIDESCENT  appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Noi limite de funcționare la SNT Cotidianul de Hunedoara
Sistemul Național de Transport Gaze are noi limite de funcționare după ce mai multe conducte [...] The post Noi limite de funcționare la SNT appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Mandatul guvernului Cotidianul de Hunedoara
Mandatul guvernului, Andografia zilei, In memoriam, Octavian Andronic, Mandatul guvernului, Andografia zilei, In memoriam, Octavian Andronic [...] The post Mandatul guvernului appeared first on Cotidianul RO.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.