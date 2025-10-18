Pentagonul critică Netflix pentru că produce „gunoi woke”
Cotidianul de Hunedoara, 18 octombrie 2025 09:20
Pentagonul a atacat Netflix pentru că produce „gunoi woke”, după lansarea dramei militare cu tematică gay ”Boots” [...] The post Pentagonul critică Netflix pentru că produce „gunoi woke” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
09:20
Acum 2 ore
08:40
Pacienţii sunt stabili. Cei care au fost operaţi se recuperează [...] The post Date despre starea a trei victime ale exploziei din București appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Un general rus spune ca avionul prezidențial ar trebui sa treacă prin spațiul aerian al României, evitând ruta prin Polonia [...] The post România, în drumul lui Putin spre întâlnirea cu Trump appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Deși, recent, a declarat că Ucraina își poate recupera taeritoriile, președintele SUA a cerut acum oprirea luptelor pe actualul aliniament, iar Volodimir Zelenski a declarat ca Trump ”are dreptate” [...] The post Zelenski nu obține Tomahawk, ci complimente pentru sacou appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
06:50
Pentru ca acordul din Sharm el-Sheikh, să aibă șanse de pace reală și de durată, va trebui ca Israelul să renunțe la visul extinderii teritoriale, să revină la granițele din 1948 [...] The post O speranță geopolitică appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
22:50
Prinţul Andrew al Marii Britanii a anunţat vineri că renunţă la titlul [...] The post Prinţul Andrew renunţă la titlurile regale appeared first on Cotidianul RO.
22:40
Întâlnirea de la Budapesta, bilaterală. ”Vom păstra legătura cu preşedintele Zelenski„ # Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că la viitoarea [...] The post Întâlnirea de la Budapesta, bilaterală. ”Vom păstra legătura cu preşedintele Zelenski„ appeared first on Cotidianul RO.
21:50
Zelenski a ajuns la Casa Albă. ”Cred că putem pune capăt acestui război cu ajutorul dvs.” # Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski este la Casa Albă, [...] The post Zelenski a ajuns la Casa Albă. ”Cred că putem pune capăt acestui război cu ajutorul dvs.” appeared first on Cotidianul RO.
21:20
Flavia Groșan, medic pneumolog din Oradea, [...] The post Doctorița Flavia Groșan, la Terapie Intensivă, în comă profundă appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Președintele Nicușor Dan a transmis, vineri seara, un mesaj [...] The post Nicușor Dan, reacție pe FB. ”Această tragedie putea fi prevenită„ appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Cazinourile online tratează cu seriozitate securitatea cibernetică și investesc în cele mai avansate măsuri de securitate pentru a le oferi [...] The post Cum modelează Inteligența Artificială jocurile de casino appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
20:30
Moşteanu răspunde criticilor. „Am să o spun pe şleau: există propagandă rusă…„ # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a inspectat exerciţiul MOBEX în Bucureşti şi Ilfov, [...] The post Moşteanu răspunde criticilor. „Am să o spun pe şleau: există propagandă rusă…„ appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Trupul neînsuflețit al tinerei femei însărcinate a fost scos de sub [...] The post Trupul tinerei însărcinate, scos de sub dărâmături appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Un tramvai şi un autobuz s-au ciocnit, vineri seară, în Bucureşti, i [...] The post Coliziune între un tramvai și un autobuz, 5 persoane au fost rănite appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Explozie în Capitală. Distrigaz, noi explicații privind robinetul pe care s-a aplicat sigiliul # Cotidianul de Hunedoara
Distrigaz Sud Reţele transmite, într-un comunicat, [...] The post Explozie în Capitală. Distrigaz, noi explicații privind robinetul pe care s-a aplicat sigiliul appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Explozia din Rahova. Ajutor de 2.9 milioane de lei pentru persoanele afectate # Cotidianul de Hunedoara
Primarul General al Municipiului București, Stelian Bujduveanu [...] The post Explozia din Rahova. Ajutor de 2.9 milioane de lei pentru persoanele afectate appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Simona Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen [...] The post Sora lui Carmen Dan, în arest la domiciliu appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) [...] The post Operatori economici, amendați de ANPC. Cele nereguli au descoperit appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că noi nu cu gemul [...] The post Gemul din bucătărie și evaziunea fiscală appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Primarul general al Capitalei, Stelian Bujduveanu dă asigurări [...] The post După explozia din Rahova, 32 de bucureşteni sunt în drum spre hotel appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, despre relaţiile din coaliţie, [...] The post Cum vede premierul guvernarea „stabilă„ appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Premierul Ilie Bolojan spune că subiectul majorării salariului minim [...] The post Bolojan spune când se închide subiectul majorării salariului minim appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Parchetul Curţii de Apel Bucureşti face cercetări [...] The post Parchetul Curţii de Apel Bucureşti, cercetări pentru distrugere din culpă appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri, despre starea [...] The post Ministrul Sănătăţii, despre starea răniţilor în explozie appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Rușii și ucrainenii pur și simplu nu sunt în punctul în care să poată face o înțelegere.” [...] The post Vicepreședintele SUA: Rusia și Ucraina nu sunt pregătite pentru pace appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Șocant! Mircea Lucescu a intat în război la echipa națională cu finul fiului său! # Cotidianul de Hunedoara
Victoria imensă reușită de România în ultimele secunde ale partidei [...] The post Șocant! Mircea Lucescu a intat în război la echipa națională cu finul fiului său! appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Zvonurile despre repornirea combinatului, infirmate de ArcelorMittal: „Decizia finală este de a opri definitiv producția…” # Cotidianul de Hunedoara
ArcelorMittal a transmis, astăzi, un comunicat, în care reafirmă [...] The post Zvonurile despre repornirea combinatului, infirmate de ArcelorMittal: „Decizia finală este de a opri definitiv producția…” appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti, [...] The post Accesul în blocul afectat de explozie, interzis appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Prețul aurului crește din cauza achizițiilor făcute de băncile centrare, din cauza războiului tarifar China-SUA și a războiului din Ucraina, arată Goldman Sachs [...] The post Cresc cozile pentru aur. Euforie de moment sau semnal al crizei? appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Biserici protestante din Anglia sau Canada au prezentat în ultimii [...] The post ”A venit vremea” ca Biserica să le prezinte scuze homosexualilor appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Bolojan, după explozia din Calea Rahovei. Va fi un ajutor de urgenţă imediat # Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, după explozia din Calea Rahovei [...] The post Bolojan, după explozia din Calea Rahovei. Va fi un ajutor de urgenţă imediat appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Explozia din Rahova soldată cu trei morți și mai mulți răniți va intra în sfera penalului. Instituțiile implicate trebuie să explice [...] The post STS intră pe fir în cazul exploziei. Mărturia unei locatare appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Jurnalistii au refuzat noua regula de a nu publica informatii neautorizate, ar acum se tem ca oficialii Pentagonului vor apela la comentatorii si podcasterii partizani pentru a distorsiona informațiile [...] The post Exod al jurnaliștilor acreditați la Pentagon appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Ungaria este aproape singura țară pro-pace, iar pacea va duce la o nouă fază de dezvoltare economică a țării, a spus Viktor Orban [...] The post Orban: Putin și Orban nu puteau alege decât Budapesta appeared first on Cotidianul RO.
12:40
15 parcuri de baterii de stocare energie electrică vor fi construite de Electrica. [...] The post Megaproiect de instalații în stocarea energiei appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Armatorii europeni își remaniază consiliile de administrație pentru a scăpa de noi taxe impuse de China în războiul comercial cu SUA [...] The post Noi taxe portuare: China și SUA se luptă, Europa pierde appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Amiralul care conduce forţele militare americane din America Latină (SOUTHCOM) va demisiona la sfârşitul acestui an [...] The post Demisie la vârful Pentagonului și avertisment pentru Venezuela appeared first on Cotidianul RO.
11:40
După fostul șef FBI și procurorul Letitia James, fostul consilier pentru securitate al Casei Albe este inculpat și riscă o condamnare de peste 100 de ani de închisoare [...] The post John Bolton, pus sub acuzare: Trump este Beria vremurilor noastre appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Preocuparea lui Nicușor Dan este întemeiată. Trăim o perioadă în care nimic nu mai merge fără să fie uns. [...] The post Nicușor vrea SRI-ul din nou la luptă appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Revizia centralei termice pe gaze (numită oficial Verificare Tehnică Periodică - VTP) este o procedură obligatorie prin lege, [...] The post Cum îți faci, pas cu pas, revizia la centrala pe gaze? appeared first on Cotidianul RO.
10:50
„Constrângerile naționale” actuale „ne împiedică și ne fac mai puțin eficienți”, spune secrtarul general NATO, după ce Comisia Europeană a anunțat un plan de investiții de 6.800 de miliarde de euro, pe următorii zece ani [...] The post Big Bangul Apărăriii europene appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Explozie cumplită într-un bloc din București. Deflagrația a fost atat de puternica incat pereti intregi au fost smulsi din structură și aruncați ca niste bucăți de carton. [...] The post Explozie cumplită în București. Plan roșu de interenție appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
09:40
Vladimir Putin l-a avertizat pe Donald Trump în legătură cu transferul rachetelor Tomahawk către Ucraina, scrie presa rusă. [...] The post Putin l-a avertizat pe Trump appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Aproxomativ 16.000 de oameni își vor pierd locuri de muncă de la un gigant alimentar. Reducerile de posturi sunt parte [...] The post 1600 de oameni concediați de la un gigant alimentar appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Sibiu Jazz Festival 2025, ajuns la ediția cu numărul 53, promite o experiență sonoră plină de personalitate [...] The post Jazz din toate colțurile lumii, la Sibiu appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Unul din doi români crede că în România există locuri „încărcate energetic” care influențează starea oamenilor [...] The post Sondaj: Românii cred în locurile „încărcate energetic” appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Trump: Președintele Putin și cu mine ne vom întâlni apoi la Budapesta pentru a vedea dacă putem pune capăt [...] The post Putin și Trump, întâlnire la Budapesta appeared first on Cotidianul RO.
08:20
IRIDESCENT, festivalul internațional de dans contemporan, transformă noiembrie într-un teritoriu al mișcării vii. [...] The post Noiembrie devine IRIDESCENT appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Sistemul Național de Transport Gaze are noi limite de funcționare după ce mai multe conducte [...] The post Noi limite de funcționare la SNT appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Mandatul guvernului, Andografia zilei, In memoriam, Octavian Andronic, Mandatul guvernului, Andografia zilei, In memoriam, Octavian Andronic [...] The post Mandatul guvernului appeared first on Cotidianul RO.
