Sorana Cîrstea, eliminată de Leylah Fernandez, în semifinale la Osaka
Primasport.ro, 18 octombrie 2025 09:20
Sorana Cîrstea, eliminată de Leylah Fernandez, în semifinale la Osaka
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 30 minute
09:20
VIDEO | Ceahlăul – Corvinul, sâmbătă, de la 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! "Corbii" n-au pierdut în actualul sezon # Primasport.ro
VIDEO | Ceahlăul – Corvinul, sâmbătă, de la 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! "Corbii" n-au pierdut în actualul sezon
09:20
Sorana Cîrstea, eliminată de Leylah Fernandez, în semifinale la Osaka
09:20
Gabi Balint îl atacă pe Mircea Lucescu: "Ne jigneşte! O face dinadins"
Acum o oră
09:00
LIVE VIDEO | ”U” Cluj - FC Botoşani, ASTĂZI, de la 15:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Moldovenii vor să rămână lideri în SuperLiga # Primasport.ro
LIVE VIDEO | ”U” Cluj - FC Botoşani, ASTĂZI, de la 15:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Moldovenii vor să rămână lideri în SuperLiga
09:00
VIDEO | Metaloglobus - FCSB, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Campioana României este favorită # Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus - FCSB, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Campioana României este favorită
Acum 12 ore
00:40
Egal în derby-ul primelor clasate din Ligue 1
00:20
România elimină campioana europeană la tenis de masă şi e în semifinale!
00:20
EXCLUSIV | MM Stoica, impresionat de un antrenor din Superliga. ”E un băiat foarte serios, chiar e bun” # Primasport.ro
EXCLUSIV | MM Stoica, impresionat de un antrenor din Superliga. ”E un băiat foarte serios, chiar e bun”
00:10
Florin Bratu, cotat cu prima şansă să fie noul antrenor al unei echipe cu pretenţii
00:10
VIDEO | Real Oviedo – Espanyol Barcelona 0-2. Horaţiu Moldovan, din nou rezervă neutilizată # Primasport.ro
VIDEO | Real Oviedo – Espanyol Barcelona 0-2. Horaţiu Moldovan, din nou rezervă neutilizată
00:00
Un motociclist portughez a murit în Raliul Marocului
17 octombrie 2025
23:40
VIDEO | Union Berlin – Borussia Monchengladbach 3-1. Oaspeţii sunt pe ultimul loc în Bundesliga # Primasport.ro
VIDEO | Union Berlin – Borussia Monchengladbach 3-1. Oaspeţii sunt pe ultimul loc în Bundesliga
23:20
VIDEO | Bogdan Ţîru acuză comportamentul arbitrului. ”Nu mi-a explicat nimic”
23:10
VIDEO | ”Trebuie să luăm doar partea bună”. Aspectul remarcat de Bogdan Andone la finalul meciului cu Farul # Primasport.ro
VIDEO | ”Trebuie să luăm doar partea bună”. Aspectul remarcat de Bogdan Andone la finalul meciului cu Farul
22:50
Vlad Dragomir a marcat un gol superb pentru Pafos în campionatul Ciprului
22:40
VIDEO | Farul – FC Argeş 0-0. Rezultatul încurcă calculele ambelor formaţii
22:00
Echipa feminină a României şi-a asigurat prezenţa pe podiumul european al europeanului de tenis de masă # Primasport.ro
Echipa feminină a României şi-a asigurat prezenţa pe podiumul european al europeanului de tenis de masă
22:00
Tony, iureş după remiza cu CS Dinamo. ”Sunt foarte supărat şi foarte frustrat!”
21:50
Eintracht Frankfurt anunţă că UEFA a respins cererea de mutare a meciului cu Napoli pe un teren neutru # Primasport.ro
Eintracht Frankfurt anunţă că UEFA a respins cererea de mutare a meciului cu Napoli pe un teren neutru
21:30
VIDEO | Farul – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Penalty anulat la VAR! # Primasport.ro
VIDEO | Farul – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Penalty anulat la VAR!
21:20
EXCLUSIV | Versiune interesantă a lui MM Stoica cu privire la modificările făcute de UEFA. ”Chiar mă lasă rece” # Primasport.ro
EXCLUSIV | Versiune interesantă a lui MM Stoica cu privire la modificările făcute de UEFA. ”Chiar mă lasă rece”
21:10
”Am crezut până la capăt”. Punct preţios obţinut de Florin Bratu cu CS Dinamo
21:00
Mihai Rotaru, atac frontal la adresa selecţionerului Mircea Lucescu. ”A pierdut simţul realităţii, dar a câştigat în schimb simţul ridicolului” # Primasport.ro
Mihai Rotaru, atac frontal la adresa selecţionerului Mircea Lucescu. ”A pierdut simţul realităţii, dar a câştigat în schimb simţul ridicolului”
21:00
VIDEO | Farul – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de Caio # Primasport.ro
VIDEO | Farul – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de Caio
Acum 24 ore
20:30
Lothar Matthaus a devenit ambasadorul Bengal Superleague, în India
20:30
VIDEO | Farul – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Farul – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:20
VIDEO EXCLUSIV | ”Te enervezi repede şi faci nişte greşeli”. Gigi Becali a intervenit şi a avut un mesaj ferm despre disputa Rădoi - Lucescu # Primasport.ro
VIDEO EXCLUSIV | ”Te enervezi repede şi faci nişte greşeli”. Gigi Becali a intervenit şi a avut un mesaj ferm despre disputa Rădoi - Lucescu
20:00
Tony da Silva, în pericol să fie demis de la Poli Iaşi. Cine e favorit să îi ia locul # Primasport.ro
Tony da Silva, în pericol să fie demis de la Poli Iaşi. Cine e favorit să îi ia locul
19:50
Baia călduţă cu plante, oaza de relaxare după fiecare zi răcoroasă de toamnă
19:40
Patru bulgari, arestaţi pentru trucare de meciuri de tenis pe mai multe continente
19:30
VIDEO | Poli Iaşi – CS Dinamo 1-1. Se complică tot mai tare situaţia pentru fosta prim-divizionară # Primasport.ro
VIDEO | Poli Iaşi – CS Dinamo 1-1. Se complică tot mai tare situaţia pentru fosta prim-divizionară
19:20
Florin Talpan jubilează după lovitura primită de FCSB de la UEFA. ”Dacă eu nu mă luptam, totul rămânea la Becali” # Primasport.ro
Florin Talpan jubilează după lovitura primită de FCSB de la UEFA. ”Dacă eu nu mă luptam, totul rămânea la Becali”
19:00
VIDEO | Poli Iaşi – CS Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ghindovean deschide scorul cu o execuţie superbă # Primasport.ro
VIDEO | Poli Iaşi – CS Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ghindovean deschide scorul cu o execuţie superbă
19:00
UEFA, decizie nefavorabilă celor de la FCSB! Gigi Becali a reacţionat. ”Am vorbit acum cu avocaţii” # Primasport.ro
UEFA, decizie nefavorabilă celor de la FCSB! Gigi Becali a reacţionat. ”Am vorbit acum cu avocaţii”
18:50
Urcare considerabilă pentru România în clasamentul FIFA, după meciurile din luna octombrie # Primasport.ro
Urcare considerabilă pentru România în clasamentul FIFA, după meciurile din luna octombrie
18:50
Un nume mare al sportului susţine că Enhanced Games sunt sortite eşecului
18:10
Hansi Flick nu e mulţumit de faptul că va trebui să joace la Miami. ”Jucătorii mei nu sunt fericiţi” # Primasport.ro
Hansi Flick nu e mulţumit de faptul că va trebui să joace la Miami. ”Jucătorii mei nu sunt fericiţi”
18:10
VIDEO | Poli Iaşi – CS Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Penalty ratat de oaspeţi # Primasport.ro
VIDEO | Poli Iaşi – CS Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Penalty ratat de oaspeţi
17:50
VIDEO | Poli Iaşi – CS Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de gazde # Primasport.ro
VIDEO | Poli Iaşi – CS Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de gazde
17:40
Simone Tempestini caută victoria cu numărul 9 la Raliul celor 3 judeţe
17:30
VIDEO | Poli Iaşi – CS Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Poli Iaşi – CS Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
17:20
Problemă suplimentară pentru FCSB la meciul cu Metaloglobus. ”Nu poate să performeze ca pe alte stadioane” # Primasport.ro
Problemă suplimentară pentru FCSB la meciul cu Metaloglobus. ”Nu poate să performeze ca pe alte stadioane”
17:10
Jenni Hermoso, victima „sărutului forţat”, revine în naţionala Spaniei
17:10
CCA a anunţat brigăzile pentru meciurile de sâmbătă din Superliga
17:00
Echipa Lupilor pentru meciul cu Bohemia Rugby Warriors. 7 schimbări în primul XV
17:00
Pierdere de marcă pentru Chelsea! Palmer va fi indisponibil încă şase săptămâni
16:50
Inspirat de Ronaldo, LeBron şi Brady, Novak Djokovic nu are de gând să se retragă
16:50
Ceremonia de deschidere a JO 2026 va avea loc în patru locuri, inclusiv la stadionul San Siro din Milano # Primasport.ro
Ceremonia de deschidere a JO 2026 va avea loc în patru locuri, inclusiv la stadionul San Siro din Milano
16:50
Şoc în fotbalul european! Preşedintele unui club a fost împuşcat mortal în faţa casei # Primasport.ro
Şoc în fotbalul european! Preşedintele unui club a fost împuşcat mortal în faţa casei
16:40
Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinale la Japan Open. Româncele fac recital la Osaka # Primasport.ro
Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinale la Japan Open. Româncele fac recital la Osaka
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.