Sorana Cîrstea, eliminată de Leylah Fernandez, în semifinale la Osaka

Primasport.ro, 18 octombrie 2025 09:20

Sorana Cîrstea, eliminată de Leylah Fernandez, în semifinale la Osaka

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 30 minute
09:20
VIDEO | Ceahlăul – Corvinul, sâmbătă, de la 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! "Corbii" n-au pierdut în actualul sezon Primasport.ro
VIDEO | Ceahlăul – Corvinul, sâmbătă, de la 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! "Corbii" n-au pierdut în actualul sezon
09:20
Sorana Cîrstea, eliminată de Leylah Fernandez, în semifinale la Osaka Primasport.ro
Sorana Cîrstea, eliminată de Leylah Fernandez, în semifinale la Osaka
09:20
Gabi Balint îl atacă pe Mircea Lucescu: "Ne jigneşte! O face dinadins" Primasport.ro
Gabi Balint îl atacă pe Mircea Lucescu: "Ne jigneşte! O face dinadins"
Acum o oră
09:00
LIVE VIDEO | ”U” Cluj - FC Botoşani, ASTĂZI, de la 15:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Moldovenii vor să rămână lideri în SuperLiga Primasport.ro
LIVE VIDEO | ”U” Cluj - FC Botoşani, ASTĂZI, de la 15:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Moldovenii vor să rămână lideri în SuperLiga
09:00
VIDEO | Metaloglobus - FCSB, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Campioana României este favorită Primasport.ro
VIDEO | Metaloglobus - FCSB, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Campioana României este favorită
Acum 12 ore
00:40
Egal în derby-ul primelor clasate din Ligue 1 Primasport.ro
Egal în derby-ul primelor clasate din Ligue 1
00:20
România elimină campioana europeană la tenis de masă şi e în semifinale! Primasport.ro
România elimină campioana europeană la tenis de masă şi e în semifinale!
00:20
EXCLUSIV | MM Stoica, impresionat de un antrenor din Superliga. ”E un băiat foarte serios, chiar e bun” Primasport.ro
EXCLUSIV | MM Stoica, impresionat de un antrenor din Superliga. ”E un băiat foarte serios, chiar e bun”
00:10
Florin Bratu, cotat cu prima şansă să fie noul antrenor al unei echipe cu pretenţii Primasport.ro
Florin Bratu, cotat cu prima şansă să fie noul antrenor al unei echipe cu pretenţii
00:10
VIDEO | Real Oviedo – Espanyol Barcelona 0-2. Horaţiu Moldovan, din nou rezervă neutilizată Primasport.ro
VIDEO | Real Oviedo – Espanyol Barcelona 0-2. Horaţiu Moldovan, din nou rezervă neutilizată
00:00
Un motociclist portughez a murit în Raliul Marocului Primasport.ro
Un motociclist portughez a murit în Raliul Marocului
17 octombrie 2025
23:40
VIDEO | Union Berlin – Borussia Monchengladbach 3-1. Oaspeţii sunt pe ultimul loc în Bundesliga Primasport.ro
VIDEO | Union Berlin – Borussia Monchengladbach 3-1. Oaspeţii sunt pe ultimul loc în Bundesliga
23:20
VIDEO | Bogdan Ţîru acuză comportamentul arbitrului. ”Nu mi-a explicat nimic” Primasport.ro
VIDEO | Bogdan Ţîru acuză comportamentul arbitrului. ”Nu mi-a explicat nimic”
23:10
VIDEO | ”Trebuie să luăm doar partea bună”. Aspectul remarcat de Bogdan Andone la finalul meciului cu Farul Primasport.ro
VIDEO | ”Trebuie să luăm doar partea bună”. Aspectul remarcat de Bogdan Andone la finalul meciului cu Farul
22:50
Vlad Dragomir a marcat un gol superb pentru Pafos în campionatul Ciprului Primasport.ro
Vlad Dragomir a marcat un gol superb pentru Pafos în campionatul Ciprului
22:40
VIDEO | Farul – FC Argeş 0-0. Rezultatul încurcă calculele ambelor formaţii Primasport.ro
VIDEO | Farul – FC Argeş 0-0. Rezultatul încurcă calculele ambelor formaţii
22:00
Echipa feminină a României şi-a asigurat prezenţa pe podiumul european al europeanului de tenis de masă Primasport.ro
Echipa feminină a României şi-a asigurat prezenţa pe podiumul european al europeanului de tenis de masă
22:00
Tony, iureş după remiza cu CS Dinamo. ”Sunt foarte supărat şi foarte frustrat!” Primasport.ro
Tony, iureş după remiza cu CS Dinamo. ”Sunt foarte supărat şi foarte frustrat!”
21:50
Eintracht Frankfurt anunţă că UEFA a respins cererea de mutare a meciului cu Napoli pe un teren neutru Primasport.ro
Eintracht Frankfurt anunţă că UEFA a respins cererea de mutare a meciului cu Napoli pe un teren neutru
21:30
VIDEO | Farul – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Penalty anulat la VAR! Primasport.ro
VIDEO | Farul – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Penalty anulat la VAR!
21:20
EXCLUSIV | Versiune interesantă a lui MM Stoica cu privire la modificările făcute de UEFA. ”Chiar mă lasă rece” Primasport.ro
EXCLUSIV | Versiune interesantă a lui MM Stoica cu privire la modificările făcute de UEFA. ”Chiar mă lasă rece”
21:10
”Am crezut până la capăt”. Punct preţios obţinut de Florin Bratu cu CS Dinamo Primasport.ro
”Am crezut până la capăt”. Punct preţios obţinut de Florin Bratu cu CS Dinamo
21:00
Mihai Rotaru, atac frontal la adresa selecţionerului Mircea Lucescu. ”A pierdut simţul realităţii, dar a câştigat în schimb simţul ridicolului” Primasport.ro
Mihai Rotaru, atac frontal la adresa selecţionerului Mircea Lucescu. ”A pierdut simţul realităţii, dar a câştigat în schimb simţul ridicolului”
21:00
VIDEO | Farul – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de Caio Primasport.ro
VIDEO | Farul – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de Caio
Acum 24 ore
20:30
Lothar Matthaus a devenit ambasadorul Bengal Superleague, în India Primasport.ro
Lothar Matthaus a devenit ambasadorul Bengal Superleague, în India
20:30
VIDEO | Farul – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Farul – FC Argeş, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:20
VIDEO EXCLUSIV | ”Te enervezi repede şi faci nişte greşeli”. Gigi Becali a intervenit şi a avut un mesaj ferm despre disputa Rădoi - Lucescu Primasport.ro
VIDEO EXCLUSIV | ”Te enervezi repede şi faci nişte greşeli”. Gigi Becali a intervenit şi a avut un mesaj ferm despre disputa Rădoi - Lucescu
20:00
Tony da Silva, în pericol să fie demis de la Poli Iaşi. Cine e favorit să îi ia locul Primasport.ro
Tony da Silva, în pericol să fie demis de la Poli Iaşi. Cine e favorit să îi ia locul
19:50
Baia călduţă cu plante, oaza de relaxare după fiecare zi răcoroasă de toamnă Primasport.ro
Baia călduţă cu plante, oaza de relaxare după fiecare zi răcoroasă de toamnă
19:40
Patru bulgari, arestaţi pentru trucare de meciuri de tenis pe mai multe continente Primasport.ro
Patru bulgari, arestaţi pentru trucare de meciuri de tenis pe mai multe continente
19:30
VIDEO | Poli Iaşi – CS Dinamo 1-1. Se complică tot mai tare situaţia pentru fosta prim-divizionară Primasport.ro
VIDEO | Poli Iaşi – CS Dinamo 1-1. Se complică tot mai tare situaţia pentru fosta prim-divizionară
19:20
Florin Talpan jubilează după lovitura primită de FCSB de la UEFA. ”Dacă eu nu mă luptam, totul rămânea la Becali” Primasport.ro
Florin Talpan jubilează după lovitura primită de FCSB de la UEFA. ”Dacă eu nu mă luptam, totul rămânea la Becali”
19:00
VIDEO | Poli Iaşi – CS Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ghindovean deschide scorul cu o execuţie superbă Primasport.ro
VIDEO | Poli Iaşi – CS Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ghindovean deschide scorul cu o execuţie superbă
19:00
UEFA, decizie nefavorabilă celor de la FCSB! Gigi Becali a reacţionat. ”Am vorbit acum cu avocaţii” Primasport.ro
UEFA, decizie nefavorabilă celor de la FCSB! Gigi Becali a reacţionat. ”Am vorbit acum cu avocaţii”
18:50
Urcare considerabilă pentru România în clasamentul FIFA, după meciurile din luna octombrie Primasport.ro
Urcare considerabilă pentru România în clasamentul FIFA, după meciurile din luna octombrie
18:50
Un nume mare al sportului susţine că Enhanced Games sunt sortite eşecului Primasport.ro
Un nume mare al sportului susţine că Enhanced Games sunt sortite eşecului
18:10
Hansi Flick nu e mulţumit de faptul că va trebui să joace la Miami. ”Jucătorii mei nu sunt fericiţi” Primasport.ro
Hansi Flick nu e mulţumit de faptul că va trebui să joace la Miami. ”Jucătorii mei nu sunt fericiţi”
18:10
VIDEO | Poli Iaşi – CS Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Penalty ratat de oaspeţi Primasport.ro
VIDEO | Poli Iaşi – CS Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Penalty ratat de oaspeţi
17:50
VIDEO | Poli Iaşi – CS Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de gazde Primasport.ro
VIDEO | Poli Iaşi – CS Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de gazde
17:40
Simone Tempestini caută victoria cu numărul 9 la Raliul celor 3 judeţe Primasport.ro
Simone Tempestini caută victoria cu numărul 9 la Raliul celor 3 judeţe
17:30
VIDEO | Poli Iaşi – CS Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Poli Iaşi – CS Dinamo, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
17:20
Problemă suplimentară pentru FCSB la meciul cu Metaloglobus. ”Nu poate să performeze ca pe alte stadioane” Primasport.ro
Problemă suplimentară pentru FCSB la meciul cu Metaloglobus. ”Nu poate să performeze ca pe alte stadioane”
17:10
Jenni Hermoso, victima „sărutului forţat”, revine în naţionala Spaniei Primasport.ro
Jenni Hermoso, victima „sărutului forţat”, revine în naţionala Spaniei
17:10
CCA a anunţat brigăzile pentru meciurile de sâmbătă din Superliga Primasport.ro
CCA a anunţat brigăzile pentru meciurile de sâmbătă din Superliga
17:00
Echipa Lupilor pentru meciul cu Bohemia Rugby Warriors. 7 schimbări în primul XV Primasport.ro
Echipa Lupilor pentru meciul cu Bohemia Rugby Warriors. 7 schimbări în primul XV
17:00
Pierdere de marcă pentru Chelsea! Palmer va fi indisponibil încă şase săptămâni Primasport.ro
Pierdere de marcă pentru Chelsea! Palmer va fi indisponibil încă şase săptămâni
16:50
Inspirat de Ronaldo, LeBron şi Brady, Novak Djokovic nu are de gând să se retragă Primasport.ro
Inspirat de Ronaldo, LeBron şi Brady, Novak Djokovic nu are de gând să se retragă
16:50
Ceremonia de deschidere a JO 2026 va avea loc în patru locuri, inclusiv la stadionul San Siro din Milano Primasport.ro
Ceremonia de deschidere a JO 2026 va avea loc în patru locuri, inclusiv la stadionul San Siro din Milano
16:50
Şoc în fotbalul european! Preşedintele unui club a fost împuşcat mortal în faţa casei Primasport.ro
Şoc în fotbalul european! Preşedintele unui club a fost împuşcat mortal în faţa casei
16:40
Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinale la Japan Open. Româncele fac recital la Osaka Primasport.ro
Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinale la Japan Open. Româncele fac recital la Osaka
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.