Poliția din Franța a arestat o grupare de români care a furat cai...
StiriDiaspora.ro, 18 octombrie 2025 10:50
Poliția din Franța a arestat o grupare de români care a furat cai...
• • •
Alte ştiri de StiriDiaspora.ro
Acum 30 minute
10:50
Poliția din Franța a arestat o grupare de români care a furat cai...
Acum 24 ore
21:50
Medicul Flavia Groșan, în stare critică la spital, după un stop...
17:10
Proprietar din Austria, arestat după ce a împușcat un hoț care îi...
17:10
Unde se vorbește cel mai mult românește în străinătate. Româncă din...
16:10
Un copil de 5 ani a scăpat din explozia blocului din Rahova, după...
15:50
Un român din Italia dădea spargeri doar cu buletinul la el. Ce...
15:20
Trump a mărturisit ce l-a întrebat pe Putin. Președintele Rusiei a...
14:10
Mână criminală în cazul exploziei din Rahova. Cineva a rupt...
13:00
Explozie puternică într-un bloc din București. A fost activat...
12:30
Zeci de șoferi de camion, la înmormântarea lui Octavian -...
12:10
Explozie în Rahova, noi detalii: O adolescentă a căzut de la etajul...
Ieri
11:10
Marea problemă economică a Germaniei: Milioane de locuri de muncă...
09:20
Româncă de 26 de ani, îngropată de străini în Italia. Familia din...
08:40
Un tânăr din Timișoara a pierdut banii de tratament ai soției la...
08:40
Cutremur noaptea trecută în Buzău. 15 cutremure între 2 şi 4 pe...
16 octombrie 2025
23:50
Controversă după ce un austriac a fost amendat pentru că a parcat...
22:40
Guvernul din Italia anunță beneficii majore pentru badante: pensii...
22:40
Polițiștii din Spania, operațiune uriașă de capturare a unui clan...
20:40
Trump anunță o întâlnire cu Putin, foarte aproape de România
19:50
Plante cu beneficii terapeutice și posibile contraindicații
17:40
Zăpadă de peste jumătate de metru în România
17:30
Germania taie complet ajutoarele sociale pentru unii dintre...
16:40
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, vrea să blocheze proiectele din...
15:50
Horoscop 17 octombrie 2025: Se rezolvă tensiuni vechi în familie,...
15:10
Peste 3,7 miliarde lei pentru mediu – AFM preia proiectele...
15:00
Dezbaterea "România în diaspora – Ediția a V-a"
13:50
O familie de români din Austria a luat 6 SUV-uri din Norvegia fără...
13:00
Ce se întâmplă cu românii din diaspora care primesc ordine de...
12:10
Un influencer român din Spania se plânge că e constant hărțuit...
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Lukoil oprește complet rafinăria de la Ploiești timp de 45 de zile
10:40
Constructorul român care a renovat sediul unui partid din Belgia...
09:30
Trump autorizează operaţiuni secrete ale CIA împotriva Venezuelei...
09:10
Un român trăiește de doi ani sub un pod din Florența, printre...
15 octombrie 2025
23:40
"Bombardierii" intră în vizorul statului. Șeful ANAF spune...
22:20
Pakistanul a atacat cu rachete capitala Afganistanului: cel puțin 5...
21:20
Preot român din Italia, mort într-un accident de mașină. Horia...
20:00
Germania vrea să investească 10 miliarde de euro în drone: "Suntem...
19:40
Un oraş din Spania interzice adopţia pisicilor negre
18:30
Tragedie în Germania: Fabian, băiatul de 8 ani dispărut de câteva...
17:50
Un șofer a încercat să treacă granița în Polonia folosind un permis...
17:40
Scandalul pensiilor private se amplifică: Năsui (USR) acuză...
16:50
Femeie de 61 de ani, lăsată fără 200.000 euro de un escroc...
16:20
Germania transferă avioane de vânătoare în Polonia
15:40
S-a deschis prima măcelărie vegană din Europa. Măcelarii o numesc o...
15:20
DNA, descinderi de amploare la flotele de Bolt și Uber. "Șmecherii"...
13:40
Român, audiat de polițiști după ce și-a lovit pe stradă copilu de...
12:10
Scandal la Bordeaux. Ambasada României din Franța, acuzată că...
10:50
Ziua profunzimilor și a transformărilor tăcute - Horoscop 16...
09:50
Românii o evită, dar străinii o adoră. Ce spun nemții despre Dacia...
09:30
Țara care oferă cele mai mari pensii din Europa. Unde se trăiește...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.