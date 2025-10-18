Horoscop săptămâna 20 - 26 octombrie 2025. Noi începuturi, decizii, claritate emoțională și surprize astrale
StirileProtv.ro, 18 octombrie 2025 11:00
Horoscopul săptămânal vine cu energii puternice și momente de introspecție pentru fiecare zodie.
• • •
Acum 5 minute
11:10
Cele mai noi ceasuri inteligente de pe piață, la iLikeIT. Punctul-cheie este monitorizarea sănătății # StirileProtv.ro
Alături de Alex Stănescu, de la Mobilissimo, ne uităm și la cele mai noi ceasuri inteligente de pe piață. Avem modele interesante, foarte atente la monitorizarea sănătății noastre.
11:10
Jocul săptămânii este Kirby and the Land of the Forgotten, cu o poveste nouă Star-Crossed World.
11:10
De ce refuză Trump să înarmeze Ucraina cu rachete Tomahawk. Dialogul său cu Zelenski de la Casa Albă „nu a fost uşor” # StirileProtv.ro
Ucraina nu poate spera să primească rachete Tomahawk din SUA, a afirmat vineri seara târziu presa americană preluată de dpa, după ce preşedintele Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.
Acum 15 minute
11:00
Piatra de temelie la clinica de psihiatrie pediatrică „Obregia” a fost pusă. Proiect din donații, prin Fundația „Metropolis” # StirileProtv.ro
A fost pusă piatra de temelie a clinicii de psihiatrie pediatrică „Profesor Alexandru Obregia”. Construcția unității medicale face parte din campania „Spitale Publice din Bani Privați”, a fundației Metropolis.
11:00
11:00
Cât de „Pro" e, de fapt, camera de pe iPhone 17 Pro la filmarea unor scene de film. Experiment iLikeIT cu cu Denis Hanganu # StirileProtv.ro
În fiecare an, Apple spune că iPhone-ul devine o cameră de film. Așa că ne-am pus o întrebare simplă: cât de "Pro" e, de fapt, camera de pe iPhone 17 Pro? Am adus un actor, un DoP și trei scene care nu iartă nicio greșeală.
Acum 30 minute
10:50
Peste 280 de oameni au primit consiliere psihologică după explozia din Rahova. 66 sunt cazați temporar în hoteluri # StirileProtv.ro
Un număr de 286 de oameni au fost evaluați și consiliați psihologic după explozia care s-a produs vineri într-un bloc de pe Calea Rahovei din Sectorul 5.
10:50
Ambasadorul Marii Britanii, despre expulzările românilor din UK. Ce se întâmplă cu cei care locuiesc acolo fără statut # StirileProtv.ro
Ambasadorul Marii Britanii în România. Giles Portman, a vorbit, sâmbătă, în platoul Știrilor PRO TV, despre cazul recent în care mai mulți români au fost expulzați din Regatul Unit.
Acum o oră
10:30
O mamă din Arad a fost înjunghiată chiar de fiul ei. Calm, a sunat la 112 și a mărturisit ce a făcut # StirileProtv.ro
O femeie de 52 de ani din Arad a murit înjunghiată de propriul fiu. Între victimă și individul de 25 de ani ar fi izbucnit un conflict, care l-a făcut pe tânăr să-și atace mama cu un cuțit.
Acum 2 ore
10:10
Câțiva elevi de la „Bolintineanu” au fost răniți ușor în explozia din Rahova. „Când am ieşit pe geam mi s-a oprit respirația” # StirileProtv.ro
La mică distanță de blocul distrus este Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” - plin, la acea oră, cu sute de copii și adolescenți. Au resimțit deflagrația ca pe un cutremur.
10:10
Donald Trump l-a eliberat pe George Santos din închisoare. Fostul congresman republican a primit comutarea pedepsei # StirileProtv.ro
Fostul congresman George Santos, condamnat la şapte ani de închisoare pentru mai multe infracţiuni financiare, a beneficiat, vineri,de o comutare a pedepsei din partea lui Donald Trump, care a anunţat că acesta va ieşi din închisoare.
09:40
Și Pompierii, și Distrigaz susțin că au închis gazele înaintea exploziei devastatoare din Rahova. Ancheta e complexă # StirileProtv.ro
De anchetă se ocupă procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, care trebuie să lămurească din vina cui a fost posibil acest incident îngrozitor.
09:30
Pacient cu arsuri extinse, transferat în Austria după explozia de pe Calea Rahovei. Două dintre victime, operate la Floreasca # StirileProtv.ro
O persoană afectată de explozia de pe Calea Rahovei, care prezintă arsuri extinse și multiple traumatisme, se află în stare critică și este intubată, fiind transportată, în aceste momente, la o clinică din Austria.
09:30
SUA și China pregătesc noi negocieri economice. Liderii caută să evite o escaladare a tarifelor comerciale # StirileProtv.ro
Beijingul şi Washingtonul au convenit să pregătească noi negocieri între liderii celor două mari economii mondiale şi să evite o nouă escaladare distructivă a tarifelor vamale, relatează AFP, preluat de News.ro.
Acum 4 ore
09:00
Protestul romilor la Tg. Jiu. Oamenii sunt nemulțumiți de legea care interzice căsătoriile la vârste fragede # StirileProtv.ro
Un proiect de lege a stârnit indignare în rândul unei comunități rome din Târgu Jiu.
08:50
Accident în lanț lângă Craiova. Cinci persoane au ajuns la spital după coliziunea a patru mașini # StirileProtv.ro
Cinci persoane au ajuns vineri la spital, după ce patru mașini s-au ciocnit, pe rând, aproape de Craiova.
08:40
Sâmbătă avem o zi cam mohorâtă, cu ploi slabe în centrul, în estul și în sud-estul țării. E posibil să picure și în celelalte regiuni, iar temperaturile încep să scadă.
08:20
Pentagonul atacă Netflix pentru „gunoi woke" după lansarea unui serial militar cu tematică gay # StirileProtv.ro
Pentagonul a atacat Netflix pentru că produce "gunoi woke", după lansarea dramei militare cu tematică gay Boots, devenită un hit.
08:10
Un bărbat de 88 de ani a fost găsit mort de 12 ore, în Neamț. Ar fi posibil un atac de urs # StirileProtv.ro
Tragedie în județul Neamț, unde un bărbat de 88 de ani a fost găsit fără suflare în apropierea gospodăriei sale, aflată la marginea unei păduri.
08:10
Festivalul Sarmalelor din Peștișani, Gorj, s-a ținut pe banii localnicilor. Primăria nu a mai avut fonduri # StirileProtv.ro
Fără fonduri de la primărie pentru organizarea Festivalului Sarmalelor și Piftiilor, dar dornici să celebreze toamna, localnicii din Peștișani, Gorj s-au descurcat și pe cont propriu.
08:00
O firmă privată ar fi dat drumul la gaz și a rupt sigiliul Distrigaz la blocul explodat din Rahova. Mărturia unui locatar # StirileProtv.ro
A fost mai mult o noapte albă, plină de griji, pentru sutele de oameni ale căror apartamente au fost afectate de explozie. Doar câțiva dintre ei au putut să intre rapid în locuințe, după lucrurile de valoare.
08:00
Scandal în Italia, după ce liderul celui mai mare sindicat a spus că Giorgia Meloni că este „curtezana” lui Donald Trump # StirileProtv.ro
Giorgia Meloni l-a condamnat pe liderul celui mai mare sindicat din Italia după ce acesta s-a referit la ea drept „curtezana” lui Donald Trump, relatează The Guardian.
07:50
Zilele Iașiului s-au încheiat cu un spectacol în toată regula. După un concert în centrul orașului, cei prezenți și-au îndreptat privirea spre cerul animat de o mulțime de drone. Iar finalul a fost marcat de un foc de artificii impresionant.
07:50
„Am copilul acolo, la etajul 7. Mi-a făcut cu mâna”. Mărturia cutremurătoare a unei femei după explozia blocului din Rahova # StirileProtv.ro
Trei oameni morți, printre care o femeie însărcinată, și alți 20 răniți - este bilanțul exploziei devastatoare din Rahova. La scurt timp după deflagrație, a fost activat Planul Roșu de intervenție.
07:30
Doi copii din Vaslui, înecați în mod misterios într-o baltă de la marginea satului. Se jucau în drum și au dispărut brusc # StirileProtv.ro
Tragedie învăluită în mister! Doi copii, de 4 și 8 ani, au fost găsiți fără viață, la malul unei bălți din județul Vaslui.
07:20
Când va avea loc întâlnirea dintre Trump și Putin. Dialogul va fi în lipsa lui Zelenski # StirileProtv.ro
Preşedintele american, Donald Trump, a declarat că intenţionează să se întâlnească cu preşedintele rus, Vladimir Putin, în Ungaria, într-o discuţie care va fi probabil bilaterală, adică fără participarea directă a Ucrainei, relatează dpa.
Acum 6 ore
07:10
Zelenski ar fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă. Trump, greu de convins în privința rachetelor Tomahawk # StirileProtv.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski pare să fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă, după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a indicat că nu este pregătit să furnizeze Ucrainei rachetele de croazieră Tomahawk solicitate, comentează BBC.
Acum 12 ore
22:30
Tragedie rutieră în Serbia. Trei oameni au murit, iar peste 60 au fost răniți într-un accident de autobuz # StirileProtv.ro
Trei oameni au murit şi câteva zeci au fost răniţi, mulţi dintre ei grav, vineri, într-un accident în care a fost implicat un autobuz care transporta angajaţi ai unei fabrici din nord-vestul Serbiei, au anunţat autorităţile locale citate de AFP.
22:30
Trump, de părere că Putin ar putea încerca să tragă de timp în conflictul din Ucraina: „Este posibil. Da” # StirileProtv.ro
Preşedintele american Donald Trump a recunoscut vineri că omologul său rus Vladimir Putin ar putea încerca să tragă de timp în conflictul din Ucraina, apreciind în acelaşi timp că acesta doreşte un acord, a consemnat AFP.
Acum 24 ore
22:10
Explozia din Rahova arată cât de nepregătiți sunt românii. Doar 17% dintre locuințele din țară sunt complet asigurate # StirileProtv.ro
Explozia care a distrus un bloc de 8 etaje din Rahova readuce în discuție numărul românilor care apelează la asigurările facultative.
22:10
Daniel David, despre prevenirea consumului de droguri în școli: „Trebuie colaborat pentru eliminarea dealerilor” # StirileProtv.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, susţine că este important să existe un control în afara şcolii privind consumul de droguri, astfel încât să nu existe dealeri, dar în acelaşi timp contează foarte mult şi ce fac părinţii.
22:10
Cum poate deveni România o variantă ca Putin să ajungă cu „Kremlinul zburător” la Budapesta. Care ar fi cea mai directă rută # StirileProtv.ro
Summitul nu a fost încă definitivat, dar dacă Vladimir Putin se va deplasa la Budapesta pentru a se întâlni cu Donald Trump în următoarele două săptămâni, va trebui să depăşească mai întâi câteva obstacole, relatează BBC.
21:40
Medicul Flavia Groșan, în comă profundă la Spitalul Județean Oradea - surse. Ce spun medicii # StirileProtv.ro
Flavia Groșan, medicul pneumolog din Oradea, cunoscută în spațiul public pentru declarațiile sale controversate, este internată în secția de terapie intensivă a Spitalului Județean din Oradea, spun sursele Știrilor ProTV.
21:40
Străinii ar putea obține drept de ședere în România dacă investesc 400.000 de euro. Liberalii propun programul „Golden Visa” # StirileProtv.ro
Mai mulţi parlamentari liberali au iniţiat un proiect de lege prin care investitorii străini pot obţine drept de şedere temporară, în schimbul unor investiţii de cel puţin 400.000 de euro.
21:20
Parlamentul Portugaliei interzice vălurile care acoperă fața. Femeile care nu respectă legea riscă amenzi piperate # StirileProtv.ro
Parlamentul Portugaliei a adoptat vineri o lege de interzicere în aproape toate locurile publice a vălurilor care acoperă faţa „din motive de gen sau religioase", informează Reuters, preluat de Agerpres.
21:00
Zelenski a ajuns la Casa Albă pentru întâlnirea crucială cu Trump. „Liderul SUA are șanse mari să pună capăt războiului” # StirileProtv.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit vineri la Casa Albă pentru a se întâlni cu omologul său american, Donald Trump, pe care speră să-l convingă să livreze rachete Tomahawk Ucrainei, relatează AFP şi Reuters.
20:50
Horoscop 18 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care face pași spre o relație amoroasă # StirileProtv.ro
Horoscop 18 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi echilibrată. O să ne străduim să ne achităm, onorabil, de toate obligațiile și o să ne dăm voie sa ne relaxăm, c-avem nevoie.
20:50
Nicușor Dan, după explozia blocului din Capitală: Nu putem aştepta ani de zile pentru o anchetă care să se încheie în uitare # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, vineri, un mesaj către familiile afectate de explozia din Bucureşti, tragedie despre care afirmă că pute fi evitată. El cere tuturor instituţiilor să comunice rezultatele anchetelor, care trebuie să se deruleze rapid.
20:40
Un nou punct de atracție a apărut în Oradea. Turist străin: „E foarte interesant și are o arhitectură fabuloasă” # StirileProtv.ro
Oradea are de vineri încă un punct de atracție. Este vorba despre un centru de artă vizuală contemporană. Aceasta este prima construcție din ultimii 15 ani ridicată de o municipalitate, de la zero, care este destinată exclusiv experiențelor culturale.
20:30
Emil Gânj, criminalul din Mureș care și-a ucis cu sălbăticie concubina, trimis în judecată. Bărbatul, căutat de trei luni # StirileProtv.ro
Criminalul din Mureș, acuzat că şi-a ucis şi incendiat concubina, a fost trimis în judecată pentru omor calificat şi alte infracţiuni.
20:30
Ce a apărut pe un lac de lângă Râmnicu Vâlcea. Specia trăiește în Australia și Tasmania # StirileProtv.ro
Apariție rară pe un lac de acumulare de lângă Râmnicu Vâlcea. O lebădă, cu gâtul negru, originară din America de Sud, plutește grațios pe apă.
20:30
Cum s-au descurcat rezerviștii la exerciții, deși unii nu au mai văzut o armă de 30 de ani. „Avem o vârstă, avem o slujbă” # StirileProtv.ro
Peste 2.000 de rezerviști din București si Ilfov s-au întors vineri în poligon după chiar și 30 de ani de când au făcut armata. Unii s-au descurcat chiar bine, deși nu au mai pus mâna pe o armă de decenii.
20:30
Un militar rus a fost împușcat de către unul dintre camarazii lui, în Moscova. Individul s-a sinucis ulterior # StirileProtv.ro
Un militar rus a fost ucis prin împuşcare, vineri, de unul dintre camarazii săi, care apoi s-a sinucis, într-o bază a armatei ruse, în regiunea Moscova, anunţă autorităţile, citate de agenţiile ruse de presă, relatează AFP.
20:20
Universitatea Cambridge oferă cursuri de limba română pentru studenți străini. Proiectul este susținut de statul român # StirileProtv.ro
Universitatea Cambridge intră pe lista instituțiilor de prim rang din străinătate care oferă seminarii și cursuri de limbă și civilizație românească pentru studenții străini.
20:20
Blocul de pe Calea Rahovei distrus de explozie riscă să se prăbușească. Cât de afectată este clădirea în acest moment # StirileProtv.ro
În timp ce blocul de pe Calea Rahovei este în pericol major de prăbușire, potrivit autorităților, cel puțin 500 de oameni au rămas în prag de iarnă doar cu hainele de pe ei.
20:20
Piața muncii din România s-a restrâns semnificativ în 2025. „2-3 luni de zile până îți găsești un job” # StirileProtv.ro
2025 este un an dificil pentru cei care își caută un loc de muncă în România. Numărul posturilor disponibile a scăzut cu aproape 20%, iar concurența este mai mare ca oricând.
20:10
Planul șocant executat de fata de 15 ani și iubitul de 20 ani, prin care au încercat să scape după uciderea mamei fetei # StirileProtv.ro
O femeie de 58 de ani din Bucureşti, dată dispărută, a fost găsită îngropată în pădurea Pantelimon. Principalii suspecţi sunt un bărbat de 20 de ani și iubita lui de 15, care este fiica adoptivă a victimei. Ambii au fost reţinuţi.
20:10
ANAF publică „lista rușinii”. Peste 500 de primarii și instituții au datorii la bugetul de stat. Unii edili dau vina pe Fisc # StirileProtv.ro
Peste 500 de instituții publice, printre care primării, spitale, și școli, au acumulat datorii la ANAF, de peste 100 de milioane de euro.
20:10
A fost deschis un nou lot de autostradă în România. Putem circula pe încă 30 de km de drum de mare viteză # StirileProtv.ro
De vineri putem să circulăm pe autostradă de la București până aproape de Buzău. Un lot de aproape 30 de kilometri din Autostrada Moldovei A7 a fost dat în folosință. Era gata de câteva luni, însă o serie de suduri făcute greșit au decalat inaugurarea.
19:50
Locuitorii blocului explodat stăteau cu geamurile deschise din cauza acumulării de gaze. „Și dimineață a mirosit” # StirileProtv.ro
De ancheta privind explozia blocului din Rahova se ocupă procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, care trebuie să lămurească din vina cui a fost posibil acest incident îngrozitor.
