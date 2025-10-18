Răspunsul bizar dat de Casa Albă după ce un reporter a întrebat cine a ales Budapesta pentru întâlnirea Trump – Putin
HotNews.ro, 18 octombrie 2025 11:00
„Mama ta a făcut-o”, a răspuns purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, după ce publicația americană HuffPost a contactat reprezentanții Casei Albe cu întrebarea „cine a ales Budapesta” pentru summitul dintre Donald Trump…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 15 minute
11:00
Răspunsul bizar dat de Casa Albă după ce un reporter a întrebat cine a ales Budapesta pentru întâlnirea Trump – Putin # HotNews.ro
„Mama ta a făcut-o”, a răspuns purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, după ce publicația americană HuffPost a contactat reprezentanții Casei Albe cu întrebarea „cine a ales Budapesta” pentru summitul dintre Donald Trump…
Acum 30 minute
10:50
Fostul congresman republican George Santos, trimis după gratii pentru fraudă, iese din pușcărie grație lui Donald Trump. „Să ai o viață minunată!” # HotNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a comutat pedeapsa lui George Santos, un fost congresman republican care ispășea o pedeapsă de șapte ani de închisoare pentru fraudă și furt de identitate, ordonând eliberarea sa imediată, după trei…
Acum o oră
10:30
„Putin, care este următoarea ta mișcare?”. Întâlnirea lui Zelenski cu Trump de la Casa Albă a adus vești bune pentru Ucraina, dar adevărata miză pentru Kiev rămâne, pentru moment, de neatins # HotNews.ro
După nouă luni de acrobații diplomatice și discursuri extraordinare, Donald Trump preferă în continuare să-i acorde președintelui rus Vladimir Putin încă o șansă de a-l convinge, în locul unei escaladări militare directe, potrivit unei analize…
Acum 2 ore
10:10
„Moartea fierului de călcat este iminentă”. De ce tot mai mulți oameni au renunțat să-și mai calce hainele # HotNews.ro
Generația Z se laudă pe rețelele de socializare că a decis în mod colectiv să renunțe la călcatul hainelor, dar oare acest lucru se datorează lipsei de timp, sustenabilității sau luptei împotriva perfecțiunii, se întreabă…
09:30
Un rănit în explozia din Rahova, transportat acum la o clinică în Austria. Bărbatul are arsuri severe # HotNews.ro
O persoană rănită în explozia din blocul de pe Calea Rahovei din București, care prezintă arsuri extinse și multiple traumatisme, aflată în stare critică și intubată, este transportată, în aceste momente, la o clinică din…
Acum 4 ore
09:00
Trei persoane au murit și alte 15 au fost rănite în explozia produsă vineri într-un bloc bucureștean din cartierul Rahova. Dintre răniții internați în spitalele din Capitală, doi au fost operați și mai mulți au…
08:40
O fetiță de 3 ani care a beneficiat de un tratament de terapie genică revoluționar pentru tratarea pierderii auditive profunde poate percepe sunete, la doi ani de la intervenție, relatează ABC News. Opal Sandy a…
08:30
Vila din Aviatorilor, pe care RA-APPS a cheltuit milioane și urma să fie reședință pentru un fost președinte – pusă la închiriere prin licitație. Prețul minim cerut # HotNews.ro
Imobilul din bulevardul Aviatorilor nr. 86, din zona Primăverii din Capitală, pentru refacerea căruia RA-APPS a cheltuit milioane de euro și urma să fie reședință pentru un fost președinte, este pus acum la închiriere prin…
08:20
REPORTAJ VIDEO Cum văd firmele din România piața muncii, ce joburi sunt disponibile și ce planuri au în legătură cu directiva europeană privind transparența salarială # HotNews.ro
Zilele acestea, pe 17 și 18 octombrie 2025, cei care își caută un job pot aplica la unul dintre cele 7.000 de locuri de muncă disponibile de la peste 80 de companii la un târg…
08:00
Marea dilemă înainte de summitul Trump-Putin de la Budapesta. Cum ajunge „Kremlinul zburător” în spaţiul aerian al UE # HotNews.ro
Detaliile pentru ce de-a două întâlnire dintre Donald Trump și Vladimiri Putin nu au fost pusa încă la punct, dar dacă liderul de la Kremlin se va deplasa la Budapesta pentru a se întâlni cu…
07:40
Weekend trending în București, 18-19 octombrie: festivaluri de proză scurtă, de instalații luminoase sau AI, terase cu pastramă și ceaune și „îngerul” Keanu Reeves în cinematografe # HotNews.ro
În Bucureștiul de mijloc de octombrie, toamna nu se grăbește să devină melancolie, ci ne trimite la raioanele de șosete groase și impermeabile, pentru că urmează un weekend cu temperaturi scăzute și umezeală. Dar sunt…
07:40
Traficul rutier va fi restricționat în acest final de săptămână pe mai multe bulevarde și străzi din București, cu ocazia desfășurării unor evenimente, a anunțat Brigada Rutieră, transmite Agerpres. Sâmbătă, între orele 16:00 – 22:00,…
07:30
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pare să fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă, după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a indicat că nu este pregătit să furnizeze Ucrainei rachetele de…
07:20
Președintele SUA, Donald Trump, a lăudat ținuta omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, în timpul vizitei acestuia la Casa Albă de vineri, o întâlnire cu miză mare, întrucât acesta din urmă a cautat sprijin pentru a…
Acum 6 ore
07:00
Pe fondalul dureros al exploziei blocului din Rahova, internetul „a vuit”, preț de câteva zeci de minute, căci atât ține atenția, după ce unul dintre siteurile din România a publicat, din eroare, și întrebarea ChatGPT…
07:00
În cea mai bine cotată universitate din România, o cercetătoare a fost plătită timp de doi ani fără să se prezinte la serviciu. „Ancheta a fost dificilă, erau puse sub acuzare niște persoane cu notorietate intelectuală”, spune un prim procuror # HotNews.ro
Cosmin Sicora, director al Centrului de Cercetări Biologice Jibou, structură a Universității Babeș Bolyai din Cluj Napoca, a fost condamnat de Tribunalul Sălaj la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu și…
Acum 12 ore
00:10
Germania vede „discuțiile de la Budapesta ca pe o a doua încercare de a-l convinge pe Putin să negocieze serios cu Ucraina” # HotNews.ro
Ministrul german al afacerilor externe, Johann Wadephul, a declarat că preconizatul summit dintre președintele american Donald Trump și Vladimir Putin reprezintă „o a doua încercare” de a-l face pe liderul rus să recunoască necesitatea unor…
17 octombrie 2025
23:30
Mesaj RO-Alert după ce a fost semnalată prezența unui urs în curtea unei școli din Alba # HotNews.ro
Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba a anunțat vineri seară că în curtea școlii din satul Biia, din apropiere de Blaj, a fost semnalată prezența unui urs, transmite Agerpres. „La faţa locului se deplasează de urgenţă…
23:30
SuperLiga: Farul Constanța, nemulțumită după 13 etape: „Suntem departe de ceea ce ne-am propus! Atâtea puncte voiam” # HotNews.ro
Cristian Sava, antrenorul cu licență Pro al echipei Farul Constanța, s-a declarat dezamăgit după remiza înregistrată pe teren propriu, 0-0 cu FC Argeș. Farul are 16 puncte după 13 etape. Tehnicianul spune că echipa de…
23:20
Războiul lui Trump contra narcotraficanților. Armata SUA are la bord doi supraviețuitori ai unei nave lovite în Caraibe # HotNews.ro
Armata SUA a desfăşurat, joi, o nouă lovitură împotriva unei nave suspectate că transporta droguri, în Caraibe, şi se crede că, pentru prima dată, au existat supravieţuitori printre membrii echipajului, a declarat un oficial american…
23:00
Președintele american Donald Trump a folosit o exprimare nepoliticoasă, vineri, în cadrul declarațiilor de presă susținute la Casa Albă alături de omologul ucrainean, când a fost întrebat de reporteri despre informațiile potrivit cărora guvernul Venezuelei…
22:40
Farul Constanța și FC Argeș au terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat vineri, la Ovidiu, în etapa a 13-a din SuperLiga. Farul Constanța – FC Argeș 0-0 O fază controversată a avut loc în…
22:30
Președintele american Donald Trump a recunoscut vineri că omologul său rus Vladimir Putin ar putea încerca să tragă de timp în conflictul din Ucraina, apreciind în același timp că acesta dorește un acord, a consemnat…
22:30
Prințul Andrew renunță la titlul de Duce de York, dar „neagă cu fermitate acuzațiile împotriva sa” # HotNews.ro
Prințul Andrew a anunțat vineri că va renunța la utilizarea titlului de „Duce de York”, după ani de critici la adresa comportamentului său și a legăturilor sale cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein, relatează Reuters.…
Acum 24 ore
22:00
Medicul pneumolog Flavia Groșan, în stare gravă la spital, în comă / A fost resuscitată după ce a ajuns la spital în stop cardio-respirator # HotNews.ro
Medicul pneumolog Flavia Groșan, devenită cunoscută după numeroasele sale poziții publice anti-COVID19 și după ce a fost anchetată de Colegiu Medicilor pentru postări cu informații „false” și „periculoase”, se află înternată la Spitalul Județean Oradea…
21:50
Un nou referendum privind moartea asistată în Slovenia, la câteva luni după ce a fost legalizată de parlament # HotNews.ro
Slovenii sunt așteptați la urne din nou, în noiembrie, pentru a vota dacă susțin sau nu dreptul la moartea asistată, care a fost legalizată de parlament în iulie, transmite AFP. Mai multe țări europene, printre…
21:10
Ioan Ovidiu Sabău, înainte de meciul dintre U Cluj și liderul surprinzător din SuperLiga: „Vrem să redevenim o echipă importantă” # HotNews.ro
Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul echipei Universitatea Cluj, a prefațat duelul din etapa a 13-a cu FC Botoșani, grupare aflată pe prima poziție în clasamentul SuperLigii. După ce a terminat campania precedentă pe locul al patrulea…
21:10
Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, i-a promis lui Netanyahu sprijin pentru Israel # HotNews.ro
Lidera opoziției din Venezuela și proaspăta câștigătoare a Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, și-a exprimat sprijinul pentru Israel într-o convorbire telefonică cu Benjamin Netanyahu, susține biroul premierului israelian, potrivit Reuters. Machado a salutat…
20:30
Nicușor Dan, după explozia din Rahova: „Cer asumarea responsabilității de către toți cei implicați” / „Datele preliminare indică deja că această tragedie putea fi prevenită” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat că explozia care s-a produs vineri dimineață într-un bloc de pe Calea Rahovei din Capitală „este o tragedie cutremurătoare care nu trebuia să se întâmple”. Într-o postare pe Facebook vineri…
20:20
SuperLiga: Selecționerul Lucescu, criticat dur de patronul Craiovei. „A pierdut simțul realității” # HotNews.ro
Selecționerul echipei naționale, Mircea Lucescu, a fost criticat de reprezentanții Universității Craiova pentru decizia de a-l suna pe Gigi Becali înaintea derby-ului dintre FCSB și „juveți”, încheiat cu victoria campioanei en-titre, scor 1-0. Antrenorul Craiovei,…
20:00
Departamentul de Război al SUA a retras acreditările majorității jurnaliștilor după refuzul presei de a accepta noile reguli impuse la Pentagon # HotNews.ro
Departamentul de Război al SUA (noua denumire a Departamentului Apărării), a revocat acreditările și accesul majorității mass-media naționale și străine la sediul său în Pentagon, după respingerea aproape generalizată a noilor norme pe care această…
20:00
Răspunsul premierului Giorgia Meloni pentru liderul sindical care a catalagat-o drept „curtezana lui Trump” # HotNews.ro
Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, l-a criticat pe șeful celui mai mare sindicat din Italia, după ce a descris-o drept „curtezana” președintelui american Donald Trump, transmite The Guardian. Maurizio Landini, liderul CGIL, care a organizat mai…
19:30
Un republican de top susține că riscă să fie concediați „80% dintre angajații” instituției care gestionează armele nucleare ale SUA # HotNews.ro
Închiderea guvernului federal al SUA ar putea forța concedierea a celor mai mulți dintre angajații din instituția care administrează armele nucleare ale națiunii, susține președintele Comisiei pentru servicii armate din Camera Reprezentanților, potrivit AFP. „Am…
19:20
Un autobuz și un tramvai s-au ciocnit în Pasajul Victoriei. Cinci persoane au ajuns la spital # HotNews.ro
Un autobuz și un tramvai ale Societății de Transport București (STB) s-au ciocnit, vineri seară, în Pasajul Victoriei din Capitală. Mai multe persoane au fost rănite și cinci transportate la spital, potrivit Brigăzii Rutiere a…
19:20
Volodimir Zelenski și Donald Trump se întâlnesc în scurt timp la Casa Albă. Planurile Ucrainei, date peste cap de anunțul lui Trump că se va întâlni cu Putin la Budapesta # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelensky va fi primit la Casa Albă de Donald Trump, vineri, la 20:00, ora României, la doar o zi după ce președintele Statelor Unite a anunțat că intenționează să se întâlnească la…
19:10
Explozia din Rahova. Cum explică Distrigaz că a descoperit, după explozie, că sigiliul pus pe robinetul de gaze al blocului fusese rupt # HotNews.ro
Robinetul de branșament pe care Distrigaz a aplicat sigiliul după ce a oprit alimentarea cu gaze nu a fost afectat de explozie, spun reprezentanții companiei, într-un nou comunicat de presă. După intervenția unui agent ajuns…
19:00
Un militar rus l-a împușcat mortal pe un alt soldat și apoi și-a pus capăt zilelor, în regiunea Moscova, potrivit anunțului făcut vineri de armata rusă, transmit AFP și The Moscow Times. Militarul „l-a rănit…
18:40
Cronologia evenimentelor până la explozia din Rahova: DSU prezintă momentele din documentele operative ale MAI # HotNews.ro
Departamentul pentru Situații de Urgență spune că joi, pe 16 octombrie, a primit sesizări la numărul de urgență 112 privind miros puternic de gaze pe scara blocului care a explodat. Până vineri dimineața, spune DSU,…
18:40
VIDEO Un grup de persoane fără legătură cu locatarii a încercat să forțeze perimetrul de siguranță după explozia din Rahova. Un bărbat a fost ridicat de Jandarmerie # HotNews.ro
Un bărbat a fost condus la secția de poliție vineri, după ce un grup de persoane fără legătură cu locatarii blocului afectat de explozia de vineri din Rahova a încercat în mod repetat să forțeze…
18:20
Centru de asistență în Liceul Bolintineanu pentru persoanele din blocul în care a avut loc explozia. Sunt prezenți și psihologi # HotNews.ro
Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU B-IF) a anunțat, vineri, că în incinta Liceului Dimitrie Bolintineanu a fost stabilit un centru de asistență pentru persoanele care locuiau în blocul afectat de explozie. Două etaje…
18:00
Regele Charles se va ruga alături de Papa Leon, o premieră pentru coroana engleză în 500 de ani. Un „moment semnificativ” după secole de „neîncredere reciprocă” # HotNews.ro
Regele Charles al III-lea va deveni primul monarh englez în exercițiu, de când Henry al VIII-lea s-a rupt de Roma în 1534, care se roagă în public alături de un papă, în timpul vizitei de…
18:00
Sora fostei ministre de interne Carmen Dan, în arest la domiciliu în dosarul în care este acuzată de o înșelăciune de 1,3 milioane de euro # HotNews.ro
Simona Stan, sora fostului ministru de interne Carmen Dan, va petrece următoarele 30 de zile în arest la domiciliu, a decis Tribunalul București, citat de Agerpres. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu…
17:50
Kremlinul propune construirea unui tunel „Putin-Trump” care să lege Rusia de SUA în cel mai apropiat punct dintre ele # HotNews.ro
Rusia și Statele Unite ar trebui să construiască un tunel feroviar „Putin-Trump” pe sub strâmtoarea Bering pentru a lega cele două țări prin cel mai apropiat punct dintre ele, a deschide posibilitatea unei explorări comune…
17:40
VIDEO Vicepreședintele american JD Vance avertizează că discuțiile privind pacea stagnează. Rusia și Ucraina rămân departe de un acord # HotNews.ro
Războiul din Ucraina rămâne în impas, în pofida multor luni de negocieri, apreciază vicepreşedintele american JD Vance într-un interviu acordat postului conservator american Newsmax, cu câteva ore înainte ca preşedintele american Donald Trump să-l primească…
17:30
A fost semnat contractul pentru construirea Spitalului Regional din Iaşi. Construcția ar fi trebuit să înceapă inițial în 2017 # HotNews.ro
Contractul pentru construirea Spitalului Regional de Urgenţă din Iaşi a fost semnat vineri, lucrările urmând să fie executate de o firmă din Turcia, în asociere cu alte companii, anunță News.ro. Reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru…
17:30
Cercetătorii au observat la delfini leziuni cerebrale asemănătoare cu cele provocate de boala Alzheimer # HotNews.ro
O echipă de oameni de știință din Florida a detectat la delfini „modificări cerebrale similare cu cele observate în boala Alzheimer”, acestea fiind asociate cu algelele toxice, a anunțat într-un comunicat Facultatea de Medicină Miller…
17:00
Alertă în Spania după ce un tablou de Pablo Picasso a dispărut în timpul transportului la o expoziție de artă # HotNews.ro
Poliția spaniolă a declanșat o anchetă după ce un tablou din 1919 al lui Pablo Picasso a dispărut în timpul transportului către o expoziție temporară organizată în orașul Granada din sudul Spaniei, regiunea în care…
17:00
Ilie Bolojan, după declarația șefului ANAF: „Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală, cu fraudele mari, cu neplata taxelor” # HotNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la Radio România Actualități, că pentru încasarea taxelor sunt necesare „legi clare, îți trebuie oameni care pun în aplicare aceste legi și îți trebuie sancțiuni” care să descurajeze evaziunea.…
16:50
Parchetul Curţii de Apel Bucureşti a preluat ancheta după explozia din Sectorul 5 soldată cu trei morți. Se fac cercetări pentru distrugere din culpă # HotNews.ro
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a anunțat vineri că a preluat de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 ancheta privind explozia produsă dimineață într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei,…
16:40
VIDEO S-a deschis traficul pe autostrada care a stat „muzeu” câteva luni: Cum a fost improvizată ieșirea de pe autostradă spre Buzău # HotNews.ro
Aproape 30 de kilometri din Autostrada „Moldovei” A7 care au stat „muzeu” câteva luni au fost în sfârșit deschiși traficului vineri după amiază. Deschiderea circulației vine cu o rezolvare improvizată la unul dintre capete, însă.…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.