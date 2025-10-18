Ziua europeană de luptă împotriva traficului de persoane este marcată în data de 18 octombrie
Basilica.ro, 18 octombrie 2025 11:00
Ziua europeană de luptă împotriva traficului de persoane este marcată anual în data de 18 octombrie, pentru a atenționa populația asupra pericolului acestei forme de crimă organizată. Ziua a fost instituită în 2007, la recomandarea Parlamentului European și a Comisiei Europene, pentru a atrage atenția fenomenului extrem de grav. Traficul de persoane reprezintă o infracțiune…
• • •
Alte ştiri de Basilica.ro
Acum 15 minute
11:00
Ziua europeană de luptă împotriva traficului de persoane este marcată în data de 18 octombrie # Basilica.ro
Ziua europeană de luptă împotriva traficului de persoane este marcată anual în data de 18 octombrie, pentru a atenționa populația asupra pericolului acestei forme de crimă organizată. Ziua a fost instituită în 2007, la recomandarea Parlamentului European și a Comisiei Europene, pentru a atrage atenția fenomenului extrem de grav. Traficul de persoane reprezintă o infracțiune…
Acum 12 ore
00:00
Calendar Ortodox, 18 octombrie Sfântul Apostol și Evanghelist Luca Era de originar din Antiohia Siriei, oraș zidit pe la anul 300 î.Hr. de Seleucus Nicator în amintirea tatălui său Antiohus. Sfântul Apostol și Evanghelist Luca s-a născut într-o familie păgână. Numele de Luca este o prescurtare de la Lucanus, Lucianus sau Lucilius. Înainte de a…
17 octombrie 2025
23:40
Coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor participă la Congresul Asociației Medicale Române # Basilica.ro
Părintele Alin Gabriel Nica, coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor, va participa la Congresul Asociației Medicale Române și al RomMedica Denta, desfășurat, în perioada 16-19 octombrie la Pavilionul B2 al complexului expozițional Romexpo din București. Cu acest prilej, clericul va susține comunicarea „Aspecte ale terapiei duhovnicești în îngrijirea bolnavilor, care susțin respectarea demnității persoanei…
Acum 24 ore
21:00
Sf. Liviu Galaction, pictat printr-o tehnică inedită în spațiile non-liturgice ale parohiei din satul natal # Basilica.ro
Anul acesta, o parohie din orașul natal l-a pictat printr-o tehnică inedită pe Sf. Pr. Mc. Liviu Galaction de la Cluj: pe unul din pereții muzeului parohiei brașovene Cristian I, precum și la poartă, o imprimantă verticală a reprodus o icoană a sfântului realizată de artista Elena Muraru. De asemenea, pe zidul de lângă poarta…
19:10
Arheologii turci au descoperit mormântul unui rege georgian care a influențat destinul Caucazului # Basilica.ro
Arheologii turci au descoperit, în regiunea Artvin din Munții Pontici de Nord, în apropiere de Georgia, mormântul unui rege georgiana care, în secolul al IX-lea, a unificat principatele georgiene sub dinastia Bagratidă, a reconstruit mănăstiri creștine și a restabilit stabilitatea politică după secole de invazii. Cunoscut sub numele de Așot I Curopalatul sau Așot cel…
18:40
PS Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, felicitat de către Ambasada României la Dublin # Basilica.ro
Ambasada României în Irlanda l-a felicitat pe Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, pentru includerea în clasamentul „Top 100 Români de Pretutindeni”, realizat de Repatriot. Potrivit unei postări a Ambasadei, această distincție reprezintă o recunoaștere dedicării, credinței și implicării sale în viața comunităților românești din Irlanda. „Cu bucurie am aflat că Preasfințitul Părinte Nectarie,…
18:30
Arhiepiscopia Bucureștilor organizează o colectă pentru victimele accidentului din Capitală # Basilica.ro
Arhiepiscopia Bucureștilor va organiza duminică, 19 octombrie, o colectă în beneficiul victimelor exploziei de pe Calea Rahovei din Capitală. Anunțul a fost făcut de Părintele Ionuț Tutea, coordonatul Sectorului Social-Filantropic al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Donațiile vor fi strânse după Sfânta Liturghie în toate parohiile din eparhie și vor fi virate în Contul pentru sinistrați al Arhiepiscopie…
17:30
Coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor participă la Congresul Asociației Medicale Române # Basilica.ro
Părintele Alin Gabriel Nica, coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor, va participa la Congresul Asociației Medicale Române și al RomMedica Denta, desfășurat, în perioada 16-19 octombrie la Pavilionul B2 al complexului expozițional Romexpo din București. Cu acest prilej, clericul va susține comunicarea „Aspecte ale terapiei duhovnicești în îngrijirea bolnavilor, care susțin respectarea demnității persoanei…
17:20
Arhiepiscopul Irineu a săvârșit slujba punerii pietrei de temelie a noii biserici în județul Alba # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul de Alba Iulia, a sâvârșit, joi, slujba punerii pietrei de temelie a noii biserici ce se va zidi în localitatea Ghioncani, județul Alba. Noua biserică este o necesitate, având în vedere că filia Ghioncani, parohia Întregalde I, nu are lăcaș de cult, după ce vechea biserică din localitate a ars în…
16:50
Hirotesii și înaintări în rang la Reședința Patriarhală: Încununare pentru comunități și slujitorii lor, spune Patriarhul Daniel # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a hirotesit vineri un arhimandrit și trei arhidiaconi și a ridicat la rangul de iconom stavrofor șapte preoți din Arhiepiscopia Bucureștilor. „V-ați învrednicit în această zi să fiți promovați în ranguri diferite ca urmare a constatărilor făcute privind activitatea pe care ați arătat-o în viața Bisericii”, le-a spus Patriarhul României celor…
16:50
Părintele Constantin Necula, invitat la Congresul Nepsis UK 2025. Programul evenimentului # Basilica.ro
Părintele Constantin Necula va fi invitatul special al Congresului Nepsis UK 2025, eveniment care va avea loc între 7-9 noiembrie la parohia „Sf. Ap. Andrei” și „Sf. Nectarie” din Birmingham (Marea Britanie), informează Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord. Părintele Necula va susține conferința intitulată: „Cu Hristos prin Tainele Bisericii”. „În lumea lipsei de…
16:10
O parohie românească din Bavaria devine partener al prefecturii în promovarea culturii și tradițiilor locale # Basilica.ro
Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” din Traunreut, Germania, va fi inclusă, începând cu anul 2026, în structura prefecturii locale din Bavaria, ca partener în proiecte dedicate păstrării și promovării culturii, tradițiilor și identității comunităților locale. Decizia a fost luată în urma unei vizite oficiale a unei delegații formate din zece reprezentanți ai prefecturii, care au dorit…
15:40
Mănăstirea Sfânta Parascheva din Vilaller a anunțat finalizarea achiziției unui imobil destinat românilor din Spania # Basilica.ro
Mănăstirea Sfânta Cuvioasă Parascheva din Vilaller (Spania) a anunțat, miercuri, finalizarea implementării proiectului de achiziție a unui imobil (clădire și teren) destinat românilor din regiunea respectivă a Spaniei și din întreaga Peninsulă Iberică. Proiectul achiziției a fost implementat în perioada 17 martie – 15 octombrie 2025 și a fost finanțat de Departamentul pentru Românii de…
15:20
Calendarul creștin-ortodox pentru anul 2026 a fost tipărit și poate fi achiziționat de la pangarele bisericilor din Arhiepiscopia Bucureștilor, de la librăriile și magazinele de cărți și obiecte bisericești ale Arhiepiscopiei Bucureștilor, precum și de pe site-ul colportaj.ro. Calendarul creștin-ortodox pentru anul 2026 a fost editat, ca în fiecare an, în 6 formate de prezentare: 1. Calendarul…
15:10
Primul centru de îngrijiri paliative pediatrice din România a fost inaugurat în județul Cluj # Basilica.ro
Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor” din localitatea Sânnicoară, județul Cluj, a fost inaugurat joi. Este primul de acest fel din România care oferă, în mod gratuit, asistență medicală, socială și spirituală copiilor cu boli cronice progresive. Centrul „Sfântul Hristofor”, situat la 12 kilometri de Cluj-Napoca, este construit de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului.…
15:00
Sfaturi pentru persoanele care vor participa la pelerinajul de Sfântul Dimitrie cel Nou # Basilica.ro
Patriarhia Română, prin Biroul de presă, și Direcția de Jandarmi a Municipiului București au organizat vineri o conferință de presă comună pe Dealul Patriarhiei, pentru a veni în ajutorul pelerinilor care vor participa la evenimentele prilejuite de sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor. Din partea Patriarhiei Române a participat părintele Adrian Agachi, consilier patriarhal…
14:50
Arheologii din sudul Turciei au scos la lumină cinci pâini bizantine uimitor de bine conservate, vechi de aproape o mie trei sute de ani — una dintre ele purtând o inscripție greacă și imaginea Mântuitorului Hristos, informează Greek Reporter. Descoperirea a fost făcută în vechiul oraș grec Eirenopolis (Εἰρηνούπολις), situat pe locul actualei localități Topraktepe,…
14:50
Episcopul Basarabiei de Sud și partenerii internaționali, împreună pentru prevenirea violenței în familie în comunitățile rurale # Basilica.ro
Episcopul Basarabiei de Sud, Preasfințitul Părinte Veniamin, a participat miercuri la conferința de încheiere a proiectului „Dragostea pentru aproapele: Împuternicirea comunității religioase pentru prevenirea violenței în familie în comunitățile rurale”, derulat de Misiunea Socială „Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei, în parteneriat cu UNFPA, UN Women și Uniunea Europeană. Proiectul, implementat în perioada septembrie 2024 – septembrie…
14:30
Mai sunt nouă zile până când clopotele Catedralei Mântuirii Neamului vor suna la inaugurarea sfântului lăcaș, moment în care Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și Patriarhul României vor sfinți pictura. Arhiepiscopia Bucureștilor a realizat o serie de pliante de prezentare a Catedralei Naționale, pe care poporul român încearcă să o construiască de peste un secol. În textul…
14:10
Episcopul Basarabiei și partenerii internaționali, împreună pentru prevenirea violenței în familie în comunitățile rurale # Basilica.ro
Episcopul Basarabiei de Sud, Preasfințitul Părinte Veniamin, a participat miercuri la conferința de încheiere a proiectului „Dragostea pentru aproapele: Împuternicirea comunității religioase pentru prevenirea violenței în familie în comunitățile rurale”, derulat de Misiunea Socială „Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei, în parteneriat cu UNFPA, UN Women și Uniunea Europeană. Proiectul, implementat în perioada septembrie 2024 – septembrie…
13:40
Arheologii din sudul Turciei au scos la lumină cinci pâini bizantine uimitor de bine conservate, vechi de aproape o mie trei sute de ani — una dintre ele purtând o inscripție greacă și imaginea lui Iisus Hristos. Descoperirea a fost făcută în vechiul oraș grec Eirenopolis (Εἰρηνούπολις), situat pe locul actualei localități Topraktepe, în districtul…
13:30
Episcopul Hușilor: Să dăm dovadă de credibilitate, de cinste și să fim oameni ai credinței # Basilica.ro
„Să dăm dovadă, fiecare dintre noi, cei ce ne aflăm în oastea lui Hristos, de credibilitate, de cinste, și mai ales să fim oameni ai credinței”, a îndemnat joi PS Ignatie la Capela Batalionului 202 Apărare C.B.R.N. „General Gheorghe Teleman” din municipiul Huși. Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a oficiat Sfânta Liturghie cu ocazia sărbătorii Sfântului Mucenic…
12:10
Cu profundă întristare am aflat despre tragicul eveniment petrecut în această dimineață pe Calea Rahovei din Capitală, unde o puternică explozie într-un bloc de locuințe a provocat prăbușirea a două etaje și a afectat viața a numeroase familii. În aceste momente de încercare, Patriarhia Română se alătură prin rugăciune și își exprimă compasiunea față de…
11:40
Tradițiile și meșteșugurile românești, celebrate de Ziua Patrimoniului Cultural Imaterial # Basilica.ro
Ziua patrimoniului cultural imaterial este celebrată anual în data de 17 octombrie, care amintește de adoptarea de către Adunarea Generală a UNESCO a Convenției pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial. Patrimoniul cultural imaterial este un concept creat şi promovat de UNESCO ca urmare a interesului pentru protejarea culturii tradiţionale manifestat de diverse state membre ale acestei…
Ieri
10:30
Parohia românească din Borås, Suedia, a finalizat restaurarea lăcașului de cult achiziționat anul trecut # Basilica.ro
Parohia românească din Borås, regatul Suediei, a finalizat recent restaurarea și modernizarea lăcașului de cult achiziționat în 2024. Lucrările au cuprins schimbarea completă a acoperișului, repararea și zugrăvirea fațadei, repararea și vopsirea ușilor de acces, a balustradelor, a scărilor de acces, a soclului precum și restaurarea ferestrelor care datează din anul 1916. Zeci de familii…
09:50
Un muzeu dedicat fluierului, unic în lume, va fi deschis până la sfârșitul anului în comuna Mălaia, județul Vâlcea. Noul spațiu cultural va prezenta o colecție internațională de instrumente tradiționale de suflat și va oferi vizitatorilor o experiență interactivă dedicată patrimoniului sonor și meșteșugului fluierului. Deschiderea muzeului are loc în cadrul unui amplu proiect cultural…
09:20
Ziua Internațională pentru eradicarea sărăciei 2025: Sprijin și respect pentru familiile vulnerabile # Basilica.ro
Ziua Internațională pentru eradicarea sărăciei este marcată anual în 17 octombrie, pentru a reaminti nevoia unui efort global comun în lupta împotriva excluziunii sociale și a lipsurilor materiale. Tema stabilită de Organizația Națiunilor Unite pentru anul 2025 este „Încetarea maltratării sociale și instituționale prin asigurarea respectului și sprijinului eficient pentru familii”. Aceasta subliniază că eradicarea…
09:00
Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Unde va fi altarul de vară al Catedralei Naționale (PDF) Marile sărbători adună mii de persoane pentru Sfânta Liturghie, după cum s-a putut observa în recentul pelerinaj la Sfânta Parascheva de la Iași, unde aproximativ 30.000 de oameni au asistat la slujba oficiată la un altar…
02:10
Sf. Parascheva cinstită de românii din Zagreb. Popas la așezământul pentru vârstnici al unei românce # Basilica.ro
Părintele Nicolae Ceruță, parohul comunității ortodoxe române din Zagreb, a slujit în Capitala Croației în perioada 11-14 octombrie, prilej cu care românii din această țară au cinstit-o și ei pe Sf. Cuv. Parascheva. La slujbe au participat Excelența Sa Zaal Gogsadze, Ambasadorul Georgiei în Croația, și Gheorghe Zviadadze, Ministru Consilier al Ambasadei Georgiei la Zagreb.…
00:00
Calendar ortodox, 17 octombrie Sfântul Proroc Oseea Misiunea profetică a a lui Oseea, fiul lui Beeri din seminția lui Isahar, s-a desfășurat în regatul Israel în timpul regelui Ieroboam al II-lea și a urmașilor lui, precum și în regatul Iuda în timpul regilor Uzia, Iotam, Ahaz și Ezechie (790-725 î. Hr.), fiind contemporan cu Prorocul…
16 octombrie 2025
20:30
PS Nichifor Botoșăneanul, recunoștință pentru sărbătoarea Sf. Parascheva: Odihnă sufletească, oprire din grijile noastre # Basilica.ro
„Un cuvânt de mulțumire adus lui Dumnezeu pentru bucuria acestui praznic, pentru odihna pe care ne-o pune înainte, o odihnă sufletească ce presupune și o oprire din grijile noastre, pentru a pătrunde în noi lumina și taina pe care Dumnezeu o pune înaintea noastră, taina binelui”, a spus Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al…
20:10
Primul Liceu pentru Deficienți de Vedere din țară a împlinit 125 de ani: Mitropolitul Andrei a participat la aniversare # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a participat miercuri la ceremonia aniversară prilejuită de împlinirea a 125 de ani de la înființarea Liceului Special pentru Deficienți de Vedere din Cluj-Napoca, prima instituție de acest fel din România. Părintele Mitropolit Andrei a vorbit despre puterea credinței și a educației, care luminează din interior, dincolo…
20:00
Sf. Parascheva cinstită de românii din Zagreb. Popas la așezământul pentru vârstnici al unei românce # Basilica.ro
Părintele Nicolae Ceruță, parohul comunității ortodoxe române din Zagreb, a slujit în Capitala Croației în perioada 11-14 octombrie, prilej cu care românii din această țară au cinstit-o și ei pe Sf. Cuv. Parascheva. La slujbe au participat Excelența Sa Zaal Gogsadze, Ambasadorul Georgiei în Croația, și Gheorghe Zviadadze, Ministru Consilier al Ambasadei Georgiei la Zagreb.…
19:40
Asociația Tinerilor Ortodocși Români din Germania, Austria și Luxemburg (ATORG) a organizat, în perioada 10-12 octombrie, cea de-a 18-a întâlnire anuală, la Burg Rothenfels, cu sprijinul Parohiei românești din Aschaffenburg. Evenimentul a avut loc sub deviza: „Mărturie prin prietenie”. Vineri seara, după cazarea participanților, a avut loc deschiderea oficială. Mesaje de bun venit au fost…
19:20
Expoziția „Regina Maria – Ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești”, la ICR Viena # Basilica.ro
Institutul Cultural Român de la Viena și Muzeul Județean de Istorie Brașov, în parteneriat cu Ambasada României în Republica Austria, a inaugurat, miercuri, expoziția „Regina Maria – Ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești”, potrivit unui comunicat al instituției. Evenimentul marchează împlinirea a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria și poate fi…
19:00
IPS Ioachim s-a rugat împreună cu copiii beneficiari ai serviciilor socio-educaționale oferite de o parohie băcăuană # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a vizitat joi Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” din Bacău, unde a binecuvântat, la început de an școlar, activitățile desfășurate la Centrul de zi „Sfântul Ierarh Dionisie, Episcopul Cetății Albe-Ismail”. Ierarhul a fost însoțit de Părintele Eugen-Ciprian Ciuche, Protoiereu de Bacău, Părintele Ciprian-Mihai Olteanu, secretarul Prototoieriei Bacău, de preoții…
18:30
Sfințirea Catedralei Naționale a intrat în linie dreaptă: peste doar zece zile, românii vor putea participa la slujba de târnosire, care va fi oficiată de Sanctitatea Sa, Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic. În acest context, se lucrează la ultimele detalii astfel încât Catedrala Mântuirii Neamului să fie gata la ora rânduită pentru slujire. Un astfel de…
18:20
Filiala Alba Iulia a Asociației Studenților Creștin-Ortodocși Români (ASCOR) a organizat luni o nouă conferință duhovnicească, intitulată „Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț – model pentru lumea de astăzi”. Evenimentul s-a desfășurat în Aula Mare „Sf. Pr. Mărt. Dumitru Stăniloae” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și a reunit numeroși tineri,…
17:50
O expoziție în aer liber intitulată „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj – mărturisitor în temnițele comuniste” poate fi vizitată în perioada 13 octombrie – 10 noiembrie 2025, în zona pietonală a Bulevardului Eroilor din Cluj-Napoca. Expoziția, realizată de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității…
17:10
Patriarhul Neofit al Bulgariei comemorat la 80 de ani de la naștere: Evenimente cultural-liturgice la Sofia # Basilica.ro
Biserica Ortodoxă Bulgară l-a comemorat pe vrednicul de pomenire Patriarh Neofit al Bulgariei miercuri, la împlinirea a 80 de ani de la naștere. Preafericitul Părinte Daniil, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare, a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu membri ai Sfântului Sinod ai Bisericii Bulgariei și cu slujitorii catedralei. Liturghia a fost urmată de slujba Parastasului pentru…
17:00
Descoperire arheologică importantă în Turcia: o biserică bizantină construită pe structura unui spital # Basilica.ro
Săpăturile arheologice din orașul antic Kaunos, situat în provincia Muğla din sud-vestul Turciei, au scos la iveală o transformare arhitecturală rară, desfășurată pe parcursul a peste o mie de ani, informează publicația Anatolian Archeology. Cercetătorii au descoperit o biserică bizantină ridicată direct peste un complex medical din perioada romană, oferind o nouă perspectivă asupra felului…
15:30
Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și exarh patriarhal, va sfinți duminică, 19 octombrie 2025, Biserica „Sf. Voievod Neagoe Basarab” din Găești, județul Dâmbovița. Cunoscut și sub numele „Catedrala Sf. Voievod Neagoe Basarab” din Găești, sfântul lăcaș a fost construit între anii 2013-2025 în formă de cruce, cu pridvor deschis, turlă principală deasupra naosului…
15:10
Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” Torino 1 și-a serbat, marți, hramul, pentru al 47-lea an consecutiv, Sfânta Liturghie fiind oficiată de un sobor de preoți și diaconi. Potrivit Episcopiei Italiei, la slujbă a participat și Consulul General al României la Torino, Cosmin Dumitrescu și Paolo Chiavarino, reprezentantul municipalității locale. Sărbătorirea hramului a început la sfârșitul săptămânii:…
15:10
Marile sărbători adună mii de persoane pentru Sfânta Liturghie, după cum s-a putut observa în recentul pelerinaj la Sfânta Parascheva de la Iași, unde aproximativ 30.000 de oameni au asistat la slujba oficiată la un altar exterior. La astfel de momente, Sfânta Liturghie de la Catedrala Națională va putea fi oficiată la altarul exterior, facilitând…
14:30
PS Nichifor Botoșăneanul, recunoștință pentru sărbătoarea Sf. Parascheva: Odihnă sufletească, oprire din grijile noastre # Basilica.ro
„Un cuvânt de mulțumire adus lui Dumnezeu pentru bucuria acestui praznic, pentru odihna pe care ne-o pune înainte, o odihnă sufletească ce presupune și o oprire din grijile noastre, pentru a pătrunde în noi lumina și taina pe care Dumnezeu o pune înaintea noastră, taina binelui”, a spus Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al…
14:00
Suprafața dedicată agriculturii ecologice din România a crescut cu 160% în ultimul deceniu, depășind în prezent 780.000 de hectare, ceea ce reprezintă circa 6% din terenul agricol al țării, potrivit Agerpres. Aceste date au fost prezentate miercuri la un eveniment organizat cu ocazia Zilei Naționale a Agriculturii Ecologice. „Agricultura ecologică nu este doar o alternativă,…
13:40
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a participat miercuri la un dialog cu tinerii din eparhie, studenți la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sf. Dumitru Stăniloae” din Iași. Întâlnirea s-a desfășurat în grădina Catedralei Mitropolitane Vechi din Iași, cu ocazia începutului noului an universitar și a hramului Sfintei Cuvioase Parascheva. Scopul…
13:40
Salonul Național de Fotografie „Fotogeografica 2025” s-a deschis, miercuri, la Biblioteca Națională a României. Cu această ocazie, s-au decernat și premiile aferente competiției de anul acesta. Categoria elevi/studenți Secțiunea patrimoniu cultural: Locul I. Paul Herbei. Biserica Înconjurată (Ionești, județul Arad) Locul II. Alexandra Vereș. Tulnicul, sunetul viu al Apusenilor (Câmpeni, județul Alba) Locul III. Alexandra…
11:50
Reprezentanții Patriarhiei Române au participat la întâlnirea Comitetului Ortodox pe lângă Uniunea Europeană # Basilica.ro
Reprezentanții Patriarhiei Române pe lângă Uniunea Europeană, părinții Sorin Șelaru și George Vâlcu, au participat marți la întâlnirea Comitetului Reprezentanților Bisericilor Ortodoxe Locale (CROCEU), desfășurată la Centrul Ortodox Ambiorix din Bruxelles. Întâlnirea a avut ca scop consolidarea cooperării între Bisericile Ortodoxe locale și promovarea valorilor creștine în spațiul european. Dialog și cooperare ortodoxă Ședința s-a…
11:50
Patriarhia Română a fost premiată la Gala „Ana Aslan – Excelența în geriatrie” pentru campania „Sănătate pentru sate”. Evenimentul s-a desfășurat în data de 11 octombrie la Teatrul „Maria Filotti” din Brăila. Premiul pentru activități desfășurate de entități religioase în sprijinul vârstnicilor a fost acordat Patriarhiei Române, pentru campania amintită, care organizează caravane medicale și…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.