Ziua europeană de luptă împotriva traficului de persoane este marcată în data de 18 octombrie

09:00

Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Unde va fi altarul de vară al Catedralei Naționale (PDF) Marile sărbători adună mii de persoane pentru Sfânta Liturghie, după cum s-a putut observa în recentul pelerinaj la Sfânta Parascheva de la Iași, unde aproximativ 30.000 de oameni au asistat la slujba oficiată la un altar…