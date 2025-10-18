Medicul Flavia Groşan, care a promovat mai multe tratamente controversate în timpul pandemiei, internată în stare foarte gravă, la Spitalul Judeţean Bihor

14:30

Un tânăr de 20 de ani şi o adolescentă de 14 ani au fost reţinuţi pentru omor cu premeditare, respectiv instigare la omor, într-un dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Victima este mama fetei, care nu era de cord cu relaţia dintre bărbat şi fiica sa. Anchetatorii spun că cei doi i-au pus femeii somnifere în băutură, după care bărbatul a lovit-o, a sufocat-o cu o pernă şi a înjunghiat-o cu un cuţit, fata fiind cea care l-a îndemnat să comită faptele.