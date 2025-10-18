Explozia din Rahova. Una dintre victime este transportată la o clinică din Austria
SportMedia, 18 octombrie 2025 12:30
Una dintre cele 15 persoane rănite în urma exploziei produse vineri într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, având arsuri şi multiple traumatisme, este transportată sâmbătă, la o clinică din Austria. "O persoană afectată de explozia de pe Calea Rahovei, care prezintă arsuri extinse şi multiple traumatisme, care se află în stare critică
Transferat ca un star de la Dinamo, Dennis Politic (25 de ani) nu a reușit să se impună la FCSB până în acest moment. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a vorbit despre viitorul lui Politic. FCSB a transmis că Politic are mult de tras până să intre în echipă, concurența
Explozia din Rahova. 66 de persoane au fost cazate în hoteluri, peste 280 au fost consiliate de psihologi
Primarul interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu a anunţat sâmbătă că, în urma exploziei produse într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, 286 de persoane au fost evaluate şi consiliate psihologic, iar 66 de persoane sunt cazate în unităţi hoteliere. El precizează că echipele Primăriei Capitalei şi DGASMB sunt în continuare în teren, oferind sprijin direct
Un paznic de vânătoare din judeţul Dâmboviţa a pierdut pistolul de serviciu şi muniţia, arma fiind găsită de doi tineri care nu au anunţat autorităţile. În cele din urmă, după ce bărbatul a anunţat Poliţia, pistolul şi muniţia au fost găsite, paznicul fiind amendat cu 10.000 de lei şi ridicându-i-se dreptul de a purta armă.
Președintele SUA, Donald Trump, a lăudat ținuta președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, în timpul vizitei acestuia la Casa Albă. "Cred că arată foarte bine în acest sacou. Da, foarte bine. Sper că oamenii vor observa asta. Este bine, e într-adevăr foarte elegant. Îmi place", a spus Trump, referindu-se la sacoul negru pe care îl purta Zelenski.
Sorana Cîrstea (35 de ani, 51 WTA) a fost eliminată, sâmbătă dimineața, în semifinalele turneului WTA de la Osaka. Sorana a pierdut, scor 1-6, 6-2, 4-6, în fața canadiencei Leylah Fernandez (27 WTA), după o oră și 56 de minute de joc. În ultimul act, Leylah Fernandez o va întâlni pe câștigătoarea meciului Jaqueline Cristian
FCSB anunță o nouă plecare, după ce conducerea „roș-albaștrilor" i-a decis soarta lui Mihai Popescu. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a anunțat că Malcom Edjouma (29 de ani) va pleca gratis în această iarnă. Mijlocașul francez își termină contractul, iar FCSB a decis să nu-i mai ofere prelungirea și să-l
În căutare de fundaș central, după accidentarea lui Mihai Popescu (32 de ani), FCSB a făcut un anunț despre transferul lui Andre Duarte. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a vorbit despre eventuala aducere a lui Andre Duarte (28 de ani), fostul fundaș al FCU Craiova 1948. Stoica a spus că
Tenis de masă: Echipele României, calificate în semifinalele Campionatelor Europene de la Zadar
Selecționatele României s-au calificat, vineri, în semifinalele Campionatelor Europene de tenis de masă pe echipe de la Zadar (Croația) și și-au asigurat astfel medalii. La feminin, România s-a impus clar în sferturi în fața Slovaciei, cu scorul de 3-0. Bernadette Szocs a adus României primul punct, după ce a învins-o pe Ema Labosova cu 3-0
Întâlnirea cu Trump aduce vești bune pentru Zelenski. Dar adevăratul premiu al Kievului rămâne inaccesibil – deocamdată
Relația dintre președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a îmbunătățit, fără îndoială, dar adevăratul premiu pe care îl caută Kievul pare inaccesibil, deocamdată. După nouă luni de acrobații diplomatice, Trump preferă să-i ofere președintelui rus Vladimir Putin încă o șansă de a-l convinge, în detrimentul unei escaladări militare directe, scrie CNN.
Trump recunoaște că este posibil să fie manipulat de Putin. L-a convins să amâne trimiterea de rachete Tomahawk în Ucraina?
Vladimir Putin a reușit să-l convingă pe Donald Trump să amâne sancțiunile mai severe împotriva Rusiei, iar acum pare să-l fi convins să amâne trimiterea de rachete Tomahawk către Ucraina. Înainte ca Donald Trump să se întâlnească cu Volodimir Zelenski, l-a primit în Biroul Oval pe unul dintre cântăreții săi preferați, Andrea Bocelli. Tenorul italian
Horoscop de weekend pentru zilele de 18 si 19 octombrie 2025.
Cum a reușit o companie americană să facă lemnul de 10 ori mai rezistent decât oțelul. „Superwood" a fost lansat pe piață
O companie americană a conceput un tip de lemn despre care susține că are un raport rezistență–greutate de până la 10 ori mai mare decât al oțelului și este, în același timp, de până la șase ori mai ușor. „Superwood" („Superlemnul") a fost lansat recent ca produs comercial de către compania InventWood, cofondată de omul
Un avertisment pentru părinți: Când apar notele mici la școală, cauza e pe rețelele de socializare
Copiii care folosesc rețelele de socializare au rezultate mai slabe la testele de citire și memorie, arată un studiu. Elevii care utilizează din ce în ce mai mult rețelele sociale au rezultate mai proaste la testele de citire, vocabular și memorie la începutul adolescenței, în comparație cu cei care nu utilizează deloc sau utilizează puțin
Prima reacție a președintelui Nicușor Dan, după explozia din Rahova: Tragedia putea fi prevenită, nu mai e loc pentru pasarea responsabilității
Președintele României, Nicușor Dan, a avut o reacție fermă după explozia produsă vineri într-un bloc de pe Calea Rahovei din București, care a provocat moartea a trei persoane, între care o femeie însărcinată, și a rănit alte 15. Șeful statului a transmis că tragedia „nu trebuia să se întâmple" și a cerut „asumarea responsabilității de
Compania de stat Romgaz, unul din cei doi mari producători de gaze din România, a dat în judecată Comisia Europeană la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Compania a cerut Canularea unui regulament care impune producătorilor de petrol şi gaze din Uniunea Europeană să asigure până în anul 2030 o capacitate de stocare CO2 de
Un bărbat de 88 de ani din comuna Bicaz Chei a murit, joi, în urma unui atac posibil provocat de un urs, potrivit concluziilor preliminare comunicate de Serviciul Județean de Medicină Legală Neamț. Autoritățile caută ursul vinovat. Prefectura Neamț a anunțat vineri că leziunile identificate sunt compatibile cu un atac al unui animal sălbatic, cel
S-a deschis circulația pe tronsonul Mizil – Pietroasele al Autostrăzii Moldova (A7). 28 de kilometri noi, dar cu restricții (Video)
Tronsonul de autostradă dintre Mizil şi Pietroasele, parte a Lotului 2 al Autostrăzii Moldovei A7 (Ploieşti – Buzău), a fost deschis, vineri, circulaţiei rutiere. Segmentul are o lungime de 28,35 kilometri şi se adaugă celor 21 de kilometri deja deschişi dinspre A3. „În acest moment, am dat în trafic cei 28 km aferenţi Lotului 2
Simona Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, a fost plasată vineri în arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile, în dosarul în care este acuzată că a înșelat mai multe persoane cu suma totală de circa 1,3 milioane de euro. O altă femeie implicată în acest caz, Mariana Popa, este cercetată în
Un tramvai şi un autobuz s-au ciocnit, vineri seară, în Pasajul Victoriei din Capitală. Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar patru au fost transportate la spital. Potrivit Brigăzii Rutiere, accidentul s-a produs în jurul orei 17:45. „Conducătorul unui tramvai care se deplasa în Pasajul Victoriei, către strada Doctor Felix, a intrat
UEFA a operat o modificare semnificativă pe site-ul oficial, în dreptul clubului FCSB, unde până recent figura trofeul Cupei Campionilor Europeni. Hotărârea instanței a stabilit că palmaresul din perioada 1947–1998 aparține CSA Steaua, care deține 20 de titluri naționale și Cupa Campionilor Europeni. Cu toate acestea, până nu demult, trofeul continua să fie afișat pe
LIVE Întâlnirea Trump – Zelenski la Washington: Atmosferă tensionată, dar însorită, la Casa Albă
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se află la Washington pentru o întâlnire, astăzi, cu președintele american Donald Trump, pe fondul discuțiilor privind posibila livrare de rachete de croazieră Tomahawk Ucrainei, capabile să lovească ținte adânc în interiorul Rusiei. Vizita are loc la o zi după ce Trump a anunțat „progrese importante" într-o convorbire telefonică cu Vladimir
Prim-ministrul Albaniei a anunțat cu mare fast numirea celui dintâi „ministru al inteligenței artificiale" al țării, pe nume Diella. Entuziasmul s-a stins și a lăsat loc multor întrebări fără răspuns. Nu are trup. Nu are semnătură. Nu are pașaport. Și totuși, este numită ministru. Diella, care în albaneză înseamnă „soare", a apărut pentru prima dată
Vicepreședintele american JD Vance a declarat că războiul dintre Rusia și Ucraina continuă în ciuda discuțiilor care durează de mai multe luni, deoarece niciuna dintre părți nu este pregătită în prezent să ajungă la un acord de pace.
FCSB își schimbă politica de transferuri și va aduce jucători din străinătate. Mihai Stoica a anunțat că a stabilit ca ținte jucători din Portugalia, Serbia și Croația. Astfel, Stoica va face scouting în perioada următoare și va căuta jucători pentru FCSB. „O să trimit pe cineva în Portugalia și o să merg și eu acolo. … The post Transferuri din străinătate la FCSB: Roș-albaștrii au făcut anunțul appeared first on spotmedia.ro.
Bolojan va cere, în coaliție, organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei la sfârșit de noiembrie sau început de decembrie # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a declarat că va cere, în coaliţie, ca alegerile pentru Primăria generală a Capitalei să aibă loc fie în ultima săptămână din noiembrie, fie în prima din decembrie. ”Personal, cred că alegerile trebuie organizate în spiritul legii, pentru că chiar în litera ei ne-am respectat, dar spiritul legii este: face-ți-le cât mai … The post Bolojan va cere, în coaliție, organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei la sfârșit de noiembrie sau început de decembrie appeared first on spotmedia.ro.
Chelsea nu va putea conta pe starul Cole Palmer pentru o perioadă de încă șase săptămâni, din cauza unei accidentări inghinale, a anunțat, vineri, antrenorul londonezilor, italianul Enzo Maresca, citat de AFP. Mijlocașul ofensiv de 23 de ani nu a mai jucat pentru ”Blues” de la înfrângerea cu Manchester United din 20 septembrie. El a … The post Pierdere importantă pentru Chelsea appeared first on spotmedia.ro.
Peste 500 de instituții publice au datorii la buget. Lista datornicilor, publicată de ANAF # SportMedia
ANAF a anunțat, vineri, că va trimite notificări oficiale instituțiilor și autorităților publice care nu și-au plătit obligațiile fiscale până la 31 august 2025. Sunt 511 instituții publice care au acumulat datorii de aproape 583 de milioane de lei la bugetul de stat, adică aproximativ 114 milioane de euro. Pe lista datornicilor se numără primării, … The post Peste 500 de instituții publice au datorii la buget. Lista datornicilor, publicată de ANAF appeared first on spotmedia.ro.
Orban îl așteaptă cu brațele deschise pe Putin, deși Ungaria e obligată să-l aresteze: Îl vom primi cu respect # SportMedia
Ungaria se va asigura că președintele rus Vladimir Putin poate intra în țară pentru un summit cu președintele american Donald Trump, planificat la Budapesta, și se va întoarce acasă apoi, a declarat vineri ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto. Trump a fost de acord joi ca un al doilea summit privind războiul din Ucraina … The post Orban îl așteaptă cu brațele deschise pe Putin, deși Ungaria e obligată să-l aresteze: Îl vom primi cu respect appeared first on spotmedia.ro.
Astra Film Festival începe astăzi, la Sibiu, cu un film documentar puternic și cu o dezbatere DocTalk la care participanții vor „decoda” fenomenul urii din online. De altfel, mai multe filme din festival abordează acest subiect: Decodând ura (r. Simon Klose), Poporul german (r. Marcin Wierzchowski), Sub acoperire: demascând extrema dreaptă (r. Havana Marking). Gala de deschidere a festivalului va începe astăzi, 17 octombrie 2025, la ora 18:00. … The post Astra Film Festival începe azi la Sibiu appeared first on spotmedia.ro.
Explozia din Rahova: Filmul evenimentelor, pas cu pas. Peste 300 de pompieri mobilizați și circulație blocată # SportMedia
Ministerul Afacerilor Interne a publicat, vineri după-amiază, cronologia oficială a intervenției după explozia devastatoare produsă la un bloc de opt etaje din Sectorul 5 al Capitalei. Iată desfășurarea faptelor, în ordine cronologică: Cronologia intervenției: Forțe mobilizate la fața locului: Mijloace de intervenție: Bilanț provizoriu: Măsuri de siguranță: Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile continuă operațiunile … The post Explozia din Rahova: Filmul evenimentelor, pas cu pas. Peste 300 de pompieri mobilizați și circulație blocată appeared first on spotmedia.ro.
Explozia din Rahova. 45 dintre locuințele afectate sunt protejate de o poliță facultativă de asigurare # SportMedia
Cel puţin 45 dintre locuinţele afectate de explozia de vineri, de la un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, sunt protejate de o poliţă facultativă de asigurare, la nivelul membrilor Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR), arată informaţiile preliminare. ”În contextul exploziei produse astăzi în Bucureşti, în zona Rahova, membrii … The post Explozia din Rahova. 45 dintre locuințele afectate sunt protejate de o poliță facultativă de asigurare appeared first on spotmedia.ro.
Femeia găsită moartă în Ilfov a fost ucisă de iubitul fiicei sale. Fata de 14 ani l-a instigat să-i omoare mama # SportMedia
Un tânăr de 20 de ani și o fată de doar 14 au fost reținuți pentru 24 de ore, pentru omor și instigare la omor. La instigarea minorei, el i-a sufocat mama cu o pernă și a lovit-o cu un cuțit în zona gâtului. Cadavrul a fost îngropat pe un teren din Ilfov. Procurorii au … The post Femeia găsită moartă în Ilfov a fost ucisă de iubitul fiicei sale. Fata de 14 ani l-a instigat să-i omoare mama appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a primit o veste excelentă într-un moment dificil. Roș-albaștrii l-au recuperat mult mai repede decât se aștepta pe Mihai Lixandru. Conform Golazo.ro, Lixandru va face parte din lotul pentru meciul de sâmbătă cu Metaloglobus. Acesta a fost operat de apendicită pe 25 septembrie și era așteptat să revină pe teren peste câteva săptămâni. Totuși, … The post FCSB primește o veste excelentă appeared first on spotmedia.ro.
„A fost nevoie să moară oameni”…mai ţineţi minte celebra declaraţie a lui Iohannis de după Colectiv? Au trecut 10 ani! Şi ce s-a schimbat de la Colectiv încoace, când 64 de tineri au murit în flăcări? Dar după Crevedia? Mare lucru nu. Nu mai fumăm în restaurante, bravo nouă! Dar școli, spitale, grădinițe stau şi … The post Trebuie să moară oameni appeared first on spotmedia.ro.
Directoarea-general de la Spitalul Militar a fost pusă sub control judiciar pe cauțiune de 1 milion de lei. Acuzațiile DNA # SportMedia
DNA a dispus vineri control judiciar pe cauțiune față de generalul maior Florentina Ioniță-Radu, comandantul Spitalului Militar Central din Capitală. Ea trebuie să depună o cauțiune de 1 milion de lei în termen de 7 zile. Procurorii militari din cadrul DNA au dispus această măsură pentru săvârșirea infracțiunilor de: DNA a dispus, de asemenea, efectuarea … The post Directoarea-general de la Spitalul Militar a fost pusă sub control judiciar pe cauțiune de 1 milion de lei. Acuzațiile DNA appeared first on spotmedia.ro.
Guvernul Bolojan a redus subvenția pentru partide, prin rectificarea bugetară din 1 octombrie. Tăierea este de 17,6% din ce urmau să primească partidele pentru 2025. Mai exact, de la 284 de milioane de lei la 232 de milioane de lei, a precizat Autoritatea Electorală Permanentă, pentru HotNews. Potrivit mai multor surse politice, politicieni de top … The post Cum a redus Guvernul Bolojan subvenția de stat pentru partide, fără să anunțe appeared first on spotmedia.ro.
Fostul atacant italian Antonio Cassano a vorbit despre numirea lui Cristi Chivu la Inter Milano. Cassano este convins că Inter a luat o decizie excelentă prin această numire. „A fost o alegere inteligentă să-l pună pe Chivu antrenor, chiar dacă s-a vorbit și de Fabregas. Sunt convins că el știe ce trebuie să facă. Chivu … The post Antonio Cassano s-a convins de Cristi Chivu: Părerea sinceră a italianului appeared first on spotmedia.ro.
După explozia extrem de violentă care a zguduit cartierul Rahova, STB a modificat traseele a patru linii de autobuz şi a unei linii de tramvai. Urmare a intervenţiei autorităţilor în zona Calea Rahovei, circulaţia mijloacelor de transport STB se desfăşoară pe trasee modificate, astfel: STB colaborează cu autorităţile pentru a asigura continuitatea transportului public şi … The post Explozia din Rahova modifică mai multe trasee STB appeared first on spotmedia.ro.
Juventus Torino face din nou obiectul unei anchete UEFA pentru încălcări ale regulilor Fair Play-ului Financiar (FPP), care au dus la o suspendare din competițiile europene în sezonul 2023-24, conform AFP, care citează gruparea din Serie A. ”Referitor la regula privind veniturile, pe 18 septembrie, așa cum este obișnuit în situații similare pentru cluburile care … The post Juventus Torino, anchetată de UEFA appeared first on spotmedia.ro.
Reprezentanța Comisiei Europene în România și 17 ambasade, declarație comună privind prevenirea violenței împotriva femeilor # SportMedia
Mai multe ambasade și reprezentanții instituțiilor internaționale din România își reafirmă într-o declarație comună angajamentul ferm și neclintit de a promova egalitatea de gen, de a proteja drepturile fundamentale ale femeilor și fetelor și de a combate toate formele de violență bazată pe gen, inclusiv femicidul și violența sexuală. Violența împotriva femeilor și fetelor este … The post Reprezentanța Comisiei Europene în România și 17 ambasade, declarație comună privind prevenirea violenței împotriva femeilor appeared first on spotmedia.ro.
Cum arată liceul afectat de explozia din Rahova. Copii răniți, geamuri sparte, tencuială căzută, bănci avariate (Foto & Video) # SportMedia
Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineau” din sectorul 5 al Capitalei a fost afectat de explozia violentă care s-a produs, vineri dimineaţă, la blocul aflat în spatele unităţii de învăţământ. Potrivit IGSU, elevii şi profesorii au fost evacuaţi în siguranță. Imaginile arată că din cauza forţei exploziei, au fost sparte geamurile unor săli de clasă, au căzut … The post Cum arată liceul afectat de explozia din Rahova. Copii răniți, geamuri sparte, tencuială căzută, bănci avariate (Foto & Video) appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1332 La ce oră îl primește Trump pe Zelenski la Casa Albă. Atacuri în Krivoi Rog și în Crimeea (Foto & Video). Rușii și-au doborât un avion # SportMedia
În ziua 1332 de război suntem în așteptarea întâlnirii de la Casa Albă dintre președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski. Evenimentul va avea începe la ora locală 13:00 (20:00, ora României). Întrevederea are loc într-un context diferit de cel proiectat inițial, după ce Trump a vorbit joi cu Putin la telefon … The post Ziua 1332 La ce oră îl primește Trump pe Zelenski la Casa Albă. Atacuri în Krivoi Rog și în Crimeea (Foto & Video). Rușii și-au doborât un avion appeared first on spotmedia.ro.
LIVE Explozie puternică într-un bloc din București, cu 3 morți. Arată ca lovit de rachetă, risc de prăbușire totală (Foto&Video) # SportMedia
O explozie puternică a avut loc într-un bloc din Bucureşti, în cartierul Rahova din Sectorul 5. Trei persoane au murit, iar mai multe au fost rănite. Bilanțul victimelor ar putea crește, pentru că echipele de pompieri nu au terminat căutările cu câini. Blocul de opt etaje arată ca după bombardament, cele mai distruse fiind apartamentele … The post LIVE Explozie puternică într-un bloc din București, cu 3 morți. Arată ca lovit de rachetă, risc de prăbușire totală (Foto&Video) appeared first on spotmedia.ro.
Sorana Cîrstea a obținut biletele pentru calificarea în semifinalele turneului de la Osaka. Sportiva noastră a învins-o pe elvețianca Viktorija Golubic (60 WTA), după un meci în trei seturi. Scorul a fost 6-2, 2-6, 6-2, după un meci ce a durat o oră și 44 de minute. Sorana a început în forță, a cedat clar … The post Sorana Cîrstea se califică în semifinale la Osaka appeared first on spotmedia.ro.
Doar 100.000 de români, din cei 650.000 care au fost coasigurați, au plătit în ultima lună, din buzunar, contribuția de sănătate. Mulți dintre cei care nu vor sau nu pot să plătească asigurarea de sănătate aglomerează camerele de gardă, informează ProTV. În ultima perioadă, doar la Spitalul Județean din Botoșani numărul celor neasigurați care au … The post Doar 1 din 6 coasigurați au ales să își plătească din buzunar contribuția la sănătate appeared first on spotmedia.ro.
