Vasile Dîncu: Eu nu sunt de acord şi îmi pare rău că s-au făcut multe campanii în ultima vreme bazate pe frică. Campaniile legate de frică au dezorientat electoratul
News.ro, 18 octombrie 2025 12:30
Spciologul Vasile Dîncu remarcă faptul că în ultima vreme fricile populaţiei au fost exploatate electoral, lucru cu care spune că nu este de acord, arătând că astfel de campanii „au dezorientat electoratul”. Dîncu e de părere că, în viitor, PSD şi celelalte formaţiuni trebuie să ofere „un răspuns civil” la temele şi temerile din societate.
Vasile Dîncu, despre ascensiunea AUR: Orice formă atitudinală extremă nu depăşeşte 35-37% în tradiţia noastră/ Este vorba şi de reacţie, este vorba şi de performanţa partidelor de la guvernare # News.ro
Sociologul Vasile Dîncu este sceptic cu privire la faptul că AUR, partidul clasat pe primul loc în preferinţele electoratului în sondajele de opinie realizate în această perioadă, ar putea ajunge la 50% din voturi, consderând că partidul lui George Simion chiar va scădea. „Orice formă atitudinală extremă nu depăşeşte 35-37% în tradiţia noastră”, explică Dîncu..
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Primarul general: Sigiliile decorative nu au ca rol să salveze vieţi, au ca rol doar ca să stopeze furtul de gaz. Rolul nostru este să protejăm cetăţenii, vrem din partea Distrigaz o abordare mai directă şi mult mai aplicată # News.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă că săptămâna viitoare, împreună cu oficialii Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), va discuta cu reprezentanţii Distrigaz, edilul spunând că solicită din partea distribuitorului de gaze „o abordare mai directă şi mult mai aplicată” şi subliniind că doreşte care sigiliile pe care compania le aplică acolo unde instalaţia de gaz nu poate fi folosită să nu fie doar „decorative”.
Vasile Dîncu: Ordonanţa 13 şi scandalul Nordis sunt „lucruri conjuncturale” în cariera lui Grindeanu/ Vechimea în partid, experienţa politică, echilibrul şi faptul că este doctor în matematică şi calculează întotdeauna ceea ce face, printre atuuri # News.ro
Vasile Dîncu, unul dintre social-democraţii cu influenţă, îl laudă pe actualul preşedinte interimar al PSD şi pentru moment unic candidat la şefia partidului, Sorin Grindeanu, susţinând, într-o emisiune la Prima TV, că Ordonanţa 13, care a scos oamenii în stradă şi scandalul Nordis, în care apare şi numele lui Grindeanu sunt „lucruri conjuncturale” în cariera acestuia.
Vasile Dîncu despre coaliţia de guvernare: Eu cred că are şanse să reziste. Dacă ar fi pe împărţirea belşugului, atunci ar putea să nu reziste. Acum trebuie să împărţim sărăcia mai degrabă # News.ro
Profesorul şi sociologul Vasile Dîncu este de părere că actuala coaliţie aflată la guvernare „are şanse să reziste” el argumentând că motivele de dispută ar fi fost mai mari dacă situaţia financiară a ţării ar fi fost una mai bună.
Vasile Dîncu explică, din punct de vedere sociologic, cum au ajuns partidele să aibă congrese cu un singur candidat: Acest fenomen ţine, după părerea mea, de modul în care s-au dezvoltat, au încercat să concentreze puterea # News.ro
Vasile Dîncu, profesor şi sociolog, a explicat, sâmbătă, la Prima Tv, cum au ajuns partidele să aibă alegeri interne la care formaţiunile să aibă candidat unic. „Acest fenomen ţine, după părerea mea, de modul în care s-au dezvoltat. Partidele politice au încercat să concentreze, apărând mai multe partide, apărând şi direcţii diferite, venind şi partidele de altă factură, s-a ajuns, până la urmă, ca partidele să încerce să concentreze foarte mult”, afirmă Dîncu.
Vasile Dîncu afirmă că nu e pentru prima dată când PSD ajunge la sub 20% în sondaje: Nu aceasta este cea mai mare îngrijorare a noastră/ Problema e legată de atitudinea generală faţă de democraţie şi de politică, care s-a schimbat la electorat # News.ro
Sociologul Vasile Dîncu afirmă că plasarea Partidului Social Democrat (PSD) la sub 20 de procente în sondajele de opinie în această perioadă nu reprezintă o premieră pentru partid, în trecut existând alte două astfel de situaţii. „Nu aceasta este cea mai mare îngrijorare a noastră”, afirmă Dîncu, sâmbătă, la Prima Tv, explicând că „problema este legată de atitudinea generală faţă de democraţie şi faţă de politică, care s-a schimbat la electorat”.
Aproximativ 22 de kilograme de canabis descoperite pe aeroportul Otopeni, la un cetăţean albanez care venea de la Atena - FOTO # News.ro
Aproximativ 22 de kilograme de canabis au fost descoperite pe aeroportul Otopeni, la un cetăţean albanez care venea de la Atena.
PSD a pierdut între 10 şi 15% din electorat în favoarea AUR, e de părere Vasile Dîncu. Sociologul spune că mulţi dintre votanţii partidului nu au mai mers la vot # News.ro
Partidul Social Democrat (PSD) a pierdut între 10 şi 15% din electoratul tradiţional în favoarea Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR), e de părere sociologul şi profesorul Vasile Dîncu. Acesta spune că scăderea PSD la ultimele alegeri e cauzată de faptul că mulţi dintre votanţii partidului nu au mai mers la vot, dar şi de reducerea „pe cale naturală” a unei părţi din alegătorii formaţiunii social-democrate.
Dolj: Şofer prins conducând, în loclaitate, cu o viteză de aproape trei ori mai mare decât cea legală # News.ro
Un şofer din judeţul Dolj a rămas fără permis de conducere pentru următoarele patru luni după ce a fost înregistrat de aparatul radar conducând, pe străzile unei localităţi, cu viteza de 148 de kilometri pe oră, aproape de trei ori mai mare decât cea legală.
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Bujduveanu: Ne pregătim pentru etapa cea mai grea, de luni, în care trebuie să relocăm fiecare familie pe termen mediu şi pe termen lung. # News.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă că peste 80 de persoane dintre cele care locuiau În blocul afectat de explozia puternică produsă vineri, în sectorul 5, au fost cazate în hoteluri. Bujduveanu spune că etapa cea mai grea, cazarea „pe termen mediu şi lung a familiilor”, începând de luni, abia urmează, el precizând că a discutat cu premierul Ilie Bolojan care a dat asigurări că Guvernul va sprijini Primăria Capitalei pentru a găsi soluţii în vederea asigurării de locuinţe, pentru sutele de oameni care nu mai pot intra în locuinţele lor din cauza deflagraţiei.
UPDATE - Bucureşti: Incendiu la subsolul unui bloc din Calea Plevnei/ Zece autospeciale ale pompierilor, trimise la faţa locului/Autorităţile au emis mesaj RO-Alert./ 45 de persoane au fost evacuate. O persoane are arsuri # News.ro
Un incendiu cu degajări importante de fum a izbucnit, sâmbătă, la subsolul unui bloc din Calea Plevnei, la faţa locului fiind trimise zece autospeciale ale pompierilor. Autorităţile au emis mesaj RO-Alert, solicitând populaţiei să evite zona şi să lase libere căile pentru intervenţia salvatorilor.
Trei persoane au murit şi alte cinci au fost rănite în urma unei explozii produse vineri seară la fabrica de explozibili Avangard din oraşul Sterlitamak, în regiunea Bashkortostan, a anunţat guvernatorul regional Radi Habirov pe canalul său de Telegram, transmite Reuters.
Bucureşti: Incendiu la subsolul unui bloc din Calea Plevnei/ Zece autospeciale ale pompierilor, trimise la faţa locului/Autorităţile au emis mesaj RO-Alert # News.ro
Un incendiu cu degajări importante de fum a izbucnit, sâmbătă, la subsolul unui bloc din Calea Plevnei, la faţa locului fiind trimise zece autospeciale ale pompierilor. Autorităţile au emis mesaj RO-Alert, solicitând populaţiei să evite zona şi să lase libere căile pentru intervenţia salvatorilor.
Jaqueline Cristian, locul 47 WTA, a fost eliminată, sâmbătă, în semifinale la turneul de categorie WTA 250 de la Osaka, cu premii totale de 275.094 dolari.
Convoaiele umanitare ale Organizaţiei Naţiunilor Unite se confruntă cu dificultăţi serioase în a ajunge în zonele din nordul Fâşiei Gaza afectate de foamete, din cauza drumurilor distruse de război şi a menţinerii închise a principalelor rute de acces, în pofida încetării focului dintre Israel şi Hamas, a anunţat vineri ONU.
Meciul dintre Standard Liège şi Rowal Antwerp, oprit după ce asupra arbitrului s-a aruncat cu un pahar de carton - VIDEO # News.ro
Meciul dintre Standard Liège şi Royal Antwerp, din etapa a 11-a din campionatul belgian, a fost întrerupt, vineri, în minutul 87. Arbitrul a trimis definitiv cele două echipe la vestiare după ce a fost lovit în spate cu un pahar de carton.
Dâmboviţa: Un paznic de vânătoare şi-a pierdut pistolul de serviciu şi muniţia, arma fiind găsită de doi tineri, de la care poliţiştii au recuperat-o. Paznicul a fost amendat cu 10.000 de lei şi nu mai are dreptul de a purta armă. # News.ro
Un paznic de vânătoare din judeţul Dâmboviţa a pierdut pistolul de serviciu şi muniţia, arma fiind găsită de doi tineri care nu au anunţat autorităţile. În cele din urmă, după ce bărbatul a anunţat Poliţia, pistolul şi muniţia au fost găsite, paznicul fiind amendat cu 10.000 de lei şi ridicându-i-se dreptul de a purta armă.
UPDATE - EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Una dintre victime, cu arsuri şi multiple traumatisme, este transportată la o clinică din Austria / În ce stare se află ceilalţi răniţi / Statistică a Primăriei Capitalei # News.ro
Una dintre cele 15 persoane rănite în urma exploziei produse vineri într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, având arsuri şi multiple traumatisme, este transportată sâmbătă, la o clinică din Austria.
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Adolescenta de 17 ani internată la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” este în stare gravă, dar stabilă # News.ro
Adolescenta de 17 ani victmă a exploziei produse vineri în Sectorul 5 al Capitalei, internată la Spitalul ”Grigore Alexandrescu”, este în stare gravă, dar stabilă, au declarat sâmbătă pentru News.ro reprezentanţii unităţii sanitare.
Hamas refuză să se dezarmeze în perioada de tranziţie şi vrea să păstreze controlul asupra securităţii din Gaza, spune un oficial de rang înalt al grupării # News.ro
Hamas intenţionează să îşi menţină controlul asupra securităţii din Fâşia Gaza pe durata unei perioade de tranziţie şi nu poate promite dezarmarea, a declarat pentru Reuters Mohammed Nazzal, membru al biroului politic al grupării, într-un interviu acordat la Doha, transmite Reuters.
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Primarul interimar al Capitalei: 286 de persoane au fost evaluate şi consiliate psihologic; 66 de persoane sunt cazate în unităţi hoteliere; sunt disponibile 411 locuri de cazare pentru oricine are nevoie de sprijin # News.ro
Primarul interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu anunţă sâmbătă că, în urma exploziei proiduse într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, 286 de persoane au fost evaluate şi consiliate psihologic, 66 de persoane sunt cazate în unităţi hoteliere şi că sunt disponibile 411 locuri de cazare pentru oricine are nevoie de sprijin. El precizează că echipele Primăriei Capitalei şi DGASMB sunt în continuare în teren, oferind sprijin direct persoanelor afectate de explozie.
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - O femeie de 78 de ani, cu arsuri, internată la Spitalul Bagdasar-Arseni, este stabilă şi intubată # News.ro
O femeie de 78 de ani, cu arsuri în urma exploziei produse într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, internată la Spitalul Bagdasar-Arseni, este stabilă şi intubată, afirmă reprezentanţii unităţii sanitare, care precizează că nu se pune problema transferului în străinătate.
Taylor Swift, vedeta pop în vârstă de 35 de ani, a făcut o donaţie discretă părinţilor unei fetiţe de 2 ani pe nume Lilah, care a fost diagnosticată cu cancer în stadiul 4 după ce a suferit o criză la doar 18 luni.
Fostul ales republican George Santos, condamnat pentru corupţie, va ieşi din închisoare graţie lui Trump # News.ro
Fostul congresman republican George Santos, condamnat la şapte ani de închisoare pentru mai multe infracţiuni financiare, a beneficiat, vineri,de o comutare a pedepsei din partea lui Donald Trump, care a anunţat că acesta va ieşi din închisoare, relatează AFP.
Medicul Flavia Groşan, care a promovat mai multe tratamente controversate în timpul pandemiei, internată în stare foarte gravă, la Spitalul Judeţean Bihor # News.ro
Medicul Flavia Groşan, care a promovat mai multe tratamente controversate în timpul pandemiei, este internată în stare foarte gravă, la Secţia de Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean Bihor. Ea a făcut un stop cardio-respirator, fiind resuscitată, iar în prezent este intubată şi ventilată mecanic.
Cadavrul unui ostatic israelian restituit vineri a fost identificat de Israel. Eliyahu Margalit avea 75 de ani şi era crescător de cai # News.ro
Biroul primului ministru israelian Benjamin Netanyahu a afirmat, sâmbătă, că a identificat cadavrul lui Eliyahu Margalit, un ostatic israelian mort în captivitate şi restituit cu o zi înainte de Hamas.
Italianul Marco Bezzecchi a obţinut, sâmbătă, a treia victorie la sprint din patru curse de Grand Prix, pilotul Aprilia învingându-l pe spaniolul Raul Fernandez de la Trackhouse la Marele Premiu al Australiei la MotoGP.
Beijingul şi Washingtonul au convenit să pregătească noi negocieri între liderii celor două mari economii mondiale şi să evite o nouă escaladare distructivă a tarifelor vamale, relatează AFP.
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Date despre starea a trei victime internate la Spitalul Floreasca, două fiind operate # News.ro
Starea a trei dintre cele 15 persoane rănite în urma exploziei produse vineri într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, internate la Spitalul de Urgenţă Floreasca, este stabilă, iar două au fost operate.
Sorana Cîrstea, locul 51 WTA, a fost eliminată, sâmbătă, în semifinalele turneului de categorie WTA 250 de la Osaka, cu premii totale de 275.094 dolari.
Moody’s: Sistemul bancar şi pieţele de credit privat rămân solide, în pofida îngrijorărilor legate de creditele neperformante # News.ro
În pofida temerilor tot mai mari privind creditele neperformante din băncile americane de dimensiuni medii, nu există dovezi că sistemul financiar s-ar confrunta cu un risc sistemic, potrivit agenţiei Moody’s Ratings.
Pentagonul critică Netflix pentru că produce „gunoi woke” după o dramă militară cu tematică gay # News.ro
Pentagonul a atacat Netflix pentru că produce „gunoi woke”, după lansarea dramei militare cu tematică gay Boots, devenită un hit, informează The Guardian.
Italia - Premierul Giorgia Meloni, dispută cu liderul celui mai mare sindicat din Italia după ce acesta s-a referit la ea drept „curtezana” lui Donald Trump # News.ro
Giorgia Meloni l-a condamnat pe liderul celui mai mare sindicat din Italia după ce acesta s-a referit la ea drept „curtezana” lui Donald Trump, relatează The Guardian.
Parlamentul Portugaliei a aprobat un proiect de lege care interzice vălurile ce acoperă faţa purtate din „motive de gen sau religioase” în spaţiul public, demers perceput ca vizând femeile musulmane care poartă acoperăminte faciale. Dacă iniţiativa, propusă de partidul de extremă dreapta, este promulgată, Portugalia s-ar alinia altor state europene care impun astfel de interdicţii, precum Austria, Franţa, Belgia şi Ţările de Jos , conform The Guardian.
Compania chineză Pony.ai colaborează cu Stellantis pentru lansarea de taxiuri autonome în Europa # News.ro
Compania chineză de vehicule autonome Pony.ai a anunţat vineri că va colabora cu grupul auto Stellantis pentru testarea taxiurilor fără şofer în Europa, marcând un pas important în extinderea globală a tehnologiei robotaxi, transmite CNBC.
David Ellison, noul mogul al industriei media şi proprietarul Paramount Global, ar putea fi nevoit să plătească aproximativ 60 de miliarde de dolari pentru a prelua Warner Bros. Discovery (WBD), potrivit unei analize Reuters Breakingviews.
Israelul a primit un sicriu care conţine trupul unui ostatic decedat, a anunţat biroul prim-ministrului într-un comunicat difuzat vineri seară târziu, conform CNN:
BBC - Zelenski, rezervat privind discuţiile despre rachetele Tomahawk cu Trump, după întâlnirea de la Casa Albă # News.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski pare să fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă, după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a indicat că nu este pregătit să furnizeze Ucrainei rachetele de croazieră Tomahawk solicitate, comentează BBC.
Sondaj CNBC: Rata de aprobare a lui Trump privind economia SUA scade puternic din cauza inflaţiei şi a blocajului guvernamental # News.ro
Americanii devin tot mai pesimişti în privinţa economiei, pe fondul inflaţiei persistente, al temerilor privind locurile de muncă şi al blocajului guvernamental, potrivit celui mai recent sondaj CNBC All-America Economic Survey.
Temerile legate de credite ajung în Europa: acţiunile bancare au scăzut vineri cu peste 2% # News.ro
Pieţele bursiere europene au încheiat săptămâna în scădere accentuată, pe fondul temerilor tot mai mari privind calitatea creditelor şi stabilitatea sectorului bancar, transmite CNBC.
UPDATE - Vaslui: Doi copii, găsi într-o baltă, la câteva ore după ce fuseseră daţi dispăruţi / Pe malul apei erau hainele lor / A fost declarat decesul # News.ro
Doi copii din judeţul Vaslui au fost găsiţi, înecaţi, vineri seară, într-o baltă, pe malul apei fiind descoperite hainele lor. Cei doi erau căutaţi de către localnici de mai multe ore.
Echipa spaniolă Espanol Barcelona a dispus vineri seara, în deplasare, scor 2-0, de formaţia Real Oviedo, în etapa a 9-a din La Liga.
Echipa franceză Strasbourg a încheiat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 3-3, cu echipa campioană europeană, PSG, în etapa a 8-a din Ligue 1.
Motociclistul portughez Jorge Brandao şi-a pierdut viaţa vineri, într-un tragic accident petrecut în etapa a cincea din Raliul Marocului, a confirmat Federaţia Internaţională de Motociclism printr-un comunicat postat pe site-ul oficial.
Tenis de masă: România a eliminat la Zadar campioana europeană en titre. Echipa tricoloră masculină şi-a asigurat o medalie istorică la Europene # News.ro
Echipa masculină de tenis de masă a României a eliminat vineri campioana europeană en titre, Suedia, şi şi-a asigurat o medalie istorică la Campionatul European Echipe Seniori 2025.
Echipa germană Union Berlin a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Borussia Monchengladbach, în etapa a 7-a din Bundesliga.
Preşedintele Donald Trump a declarat vineri că preşedintele venezuelean Nicolas Maduro nu vrea să „se pună” cu Statele Unite, pe fondul tensiunilor crescânde între Washington şi Caracas. Liderul de la Casa Albă a folosit însă un limbaj vulgar pentru a-şi exprima ideea: “He doesn't want to fuck around with the United States”, relatează Reuters.
