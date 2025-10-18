Vasile Dîncu: Eu nu sunt de acord şi îmi pare rău că s-au făcut multe campanii în ultima vreme bazate pe frică. Campaniile legate de frică au dezorientat electoratul

12:30

Vasile Dîncu, profesor şi sociolog, a explicat, sâmbătă, la Prima Tv, cum au ajuns partidele să aibă alegeri interne la care formaţiunile să aibă candidat unic. „Acest fenomen ţine, după părerea mea, de modul în care s-au dezvoltat. Partidele politice au încercat să concentreze, apărând mai multe partide, apărând şi direcţii diferite, venind şi partidele de altă factură, s-a ajuns, până la urmă, ca partidele să încerce să concentreze foarte mult”, afirmă Dîncu.