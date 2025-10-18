CNPP: 4.692.810 de pensionari erau înregistrați în luna septembrie 2025 în România. Pensia medie a fost de 2.773 de lei
Economica.net, 18 octombrie 2025 12:30
Un număr de 4.692.810 de pensionari era înregistrat în septembrie 2025 în România, cu 3.548 mai mulţi comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.773 de lei, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), consultate de Agerpres.
Blocul din Rahova s-a comportat bine la explozie, ceea ce a redus numărul victimelor, consideră Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri # Economica.net
Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri consideră că blocul din cartierul Rahova unde s-a produs ieri dimineață o explozie din cauza unei acumulări de gaze a rezistat bine la deflagrație.
Incendiu la un centru spa de pe Calea Plevnei din București. 45 de persoane au fost evacuate # Economica.net
Incendiul izbucnit sâmbătă la subsolul unei clădiri, unde funcţionează un centru spa, de pe Calea Plevnei din Sectorul 6 al Capitalei, a fost localizat, o persoană suferind arsuri.
Ce a dus la dezastrul de la Praid? Corpul de control al premierului a găsit că Salrom a subevaluat constant pericolul inundării salinei # Economica.net
Corpul de control al prim-ministrului a finalizat verificările la Societatea Naţională a Sării SA şi Administraţia Naţională "Apele Române", acţiune începută după inundarea Salinei Praid în luna mai.
Traficul va fi restricţionat săptămâna viitoare pe DN 1 Ploieşti - Braşov, pe podul peste râul Prahova, în zona localităţii Băneşti, pentru efectuarea de lucrări
Compania chineză de vehicule autonome Pony.ai a anunţat vineri că va colabora cu grupul auto Stellantis pentru testarea taxiurilor fără şofer în Europa, marcând un pas important în extinderea globală a tehnologiei robotaxi, transmite CNBC, citată de agenția de presă News.ro
Guvernele și factorii de decizie trebuie să acorde mai multă atenție energiei hidroelectrice ca sursă majoră de producție flexibilă de energie cu emisii reduse, în contextul creșterii accelerate a cererii de electricitate, a declarat vineri Fatih Birol, directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie (IEA).
Ucraina nu poate spera să primească rachete Tomahawk din SUA, a afirmat vineri seara târziu presa americană preluată de DPA, după ce preşedintele Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.
Când riști să iei amendă dacă circuli cu trotineta electrică. Ce sancțiuni se aplică în 2025 – Digi24 # Economica.net
Tot mai mulți români aleg trotineta electrică drept mijloc de transport pentru deplasările zilnice, datorită rapidității și ușurinței în utilizare. Cu toate acestea, puține persoane știu că, în cazul nerespectării regulilor de circulație, pot fi aplicate amenzi de până la 1.600 de lei în 2025.
Explozie în cartierul Rahova. Primăria Capitalei a pus la dispoziția persoanelor afectate o linie telefonică permanentă pentru ajutor. 411 de locuri de cazare sunt disponibile # Economica.net
Primarul general interimar Stelian Bujduveanu a anunțat că echipele Primăriei Capitalei și ale Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB) sunt în continuare în teren și că oferă sprijin direct persoanelor afectate de explozia din cartierul Rahova.
Accident grav în Serbia. Trei persoane au murit și câteva zeci au fost rănite după ce un autubuz care transporta muncitorii unei fabrici s-a răsturnat # Economica.net
Trei oameni au murit şi câteva zeci au fost răniţi, mulţi dintre ei grav, vineri, într-un accident în care a fost implicat un autobuz care transporta angajaţi ai unei fabrici din nord-vestul Serbiei, au anunţat autorităţile locale citate de AFP, transmite Agerpres.
Trump se va întâlni cu Putin fără Zelenski, dar va menține contactul cu președintele ucrainean. Președintele amaerican se așteaptă ca cel rus să încerce să tragă de timp # Economica.net
Preşedintele american, Donald Trump, a declarat că intenţionează să se întâlnească cu preşedintele rus, Vladimir Putin, în Ungaria, într-o discuţie care va fi probabil bilaterală, adică fără participarea directă a Ucrainei, relatează DPA, transmite Agerpres.
Explozia din Capitală. O persoană rănită a fost transportată în Austria. Situația pacienților internați la Floreasca este stabilă. O femeie în vârstă internată la Bagdasar-Arseni a fost intubată # Economica.net
O persoană rănită în explozia care s-a produs vineri la blocul din cartierul Rahova, cu arsuri extinse şi multiple traumatisme, este transportată la o clinică din Austria.
VIDEO Autostrada Unirii A8: Care mai este stadiul lucrărilor pe șantierul turcilor de la Nurol, Tg Mureș – Miercurea Nirajului # Economica.net
Pasionații de infrastructură au postat imagini cu șantierul deschis de turcii de la Nurol pe Autostrada Unirii A8, respectiv lotul Târgul Mureș - Miercurea Nirajului. Aceștia par să avanseze cu lucrările, în ciuda vremii nefavorabile, dar și a incertitudinii privind finanțarea proiectului.
Explozie în cartierul Rahova. Nicușor Dan: Cei care au ştiut şi nu au acţionat, cei care au permis, prin inacţiune sau neglijenţă, ca acest lanţ de greşeli să culmineze cu moarte şi distrugere, trebuie să răspundă # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan a cerut, vineri seara, asumarea responsabilităţii de către toţi cei implicaţi, relatează Agerpres.
OMV Petrom, care este și un important producător de energie electrică, a cumpărat în această săptămână energie electrică de la concurentul său Romgaz, potrivit datelor din piață.
80% dintre angajaţii care gestionează stocul de arme nucleare americane ar putea fi concediați dacă se va mai prelungi blocajul bugetar din SUA # Economica.net
Paralizia bugetară din SUA riscă să conducă la concedierea a 80% dintre angajaţii care gestionează stocul de arme nucleare americane, a declarat vineri congresmanul republican Mike Rogers, care prezidează în Camera Reprezentanţilor comisia parlamentară pentru forţele armate, relatează AFP, transmite Agerpres.
Explozie în cartierul Rahova. 100 de jandarmi vor rămâne în această noapte în zonă pentru a securiza perimetrul # Economica.net
Aproximativ 100 de jandarmi, împreună cu structurile Ministerului Afacerilor Interne (MAI) şi autorităţi locale, vor rămâne pe timpul nopţii în zona afectată de explozia de la blocul din Sectorul 5, pentru asigurarea măsurilor de ordine publică şi prevenirea accesului neautorizat, atât în imobilul afectat de deflagraţie, cât şi în perimetrul delimitat.
Explozia din cartierul Rahova. Cine a rupt sigiliul pus de Distrigaz Sud? Un locatar susține că a muncitorii de la o firmă recomandată chiar de Distrigaz # Economica.net
Ghiță Găinaru, un locatar al blocului din Rahova, în care a avut loc explozia de vineri, a participat la toate demersurile făcute de oameni pentru a se rezolva problema scurgerilor de gaz și mirosului care se simțea pe casa scării. Acesta a povestit, în exclusivitate, că o firmă recomandată de Distrigaz a venit joi seara și a rupt sililiul, a dat drumul la robinetul de gaze fără să verifice apartamentele, apoi echipa a cerut 1.500 de lei, cu promisiunea că vor verifica astăzi.
Bilanț al tragediei din cartierul Rahova. Trei morți, 20 de răniți, dintre care 15 au fost spitalizați # Economica.net
Trei persoane au decedat în urma exploziei din Capitală, 20 au fost rănite, dintre care 15 au fost transportate la spital, iar alte şapte persoane aflate în Centrul de asistenţă constituit în incinta Liceului Bolintineanu au fost asistate de către echipajele medicale pentru atac de panică.
AFIR anunță că au fost deblocate plățile pentru solicitările depuse de fermieri pentru PNDR 2014 – 2020 și PAC 2023 – 2027 # Economica.net
Plăţile către beneficiarii Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) au fost deblocate, a anunţat vineri Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR).
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis mixt ultima şedinţă de tranzacţionare a săptămânii, iar schimburile au depăşit 91,56 de milioane de lei (17,99 de milioane de euro), relatează Agerpres.
22:20
Producătorul francez de material rulant Alstom anunță vineri că a șaptea ramă Coradia Stream, fabricată în Germania pentru România, a ajuns în depoul companiei din Grivița, București.
Ilie Bolojan anunță că nu e de acord cu mărirea salariului minim. Premierul spune că o decizie va fi luată în două săptămâni # Economica.net
Premierul Bolojan a declarat astăzi că subiectul majorării salariului minim se închide probabil în două săptămâni, el nefiind de acord cu creșterea.
Explozie în cartierul Rahova. Primăria Sectorului 5 acordă ajutoare în valoare de 6 milioane de lei persoanelor afectate # Economica.net
Primăria Sectorului 5 alocă 6 milioane de lei pentru acoperirea nevoilor persoanelor afectate de explozia din cartierul Rahova, după ce Consiliul Local a adoptat, în şedinţa de vineri, un proiect de hotărâre în acest sens, relatează Agerpres.
Accident între un tramvai și un autubuz STB în apropierea Pieței Victoria. Cinci persoane au fost rănite # Economica.net
Cinci persoane au fost rănite şi transportate la spital în urma unui accident produs între un tramvai şi un autobuz în Piaţa Victoriei din Capitală, a informat, vineri, Brigada Rutieră, prin intermediul unui comunicat, relatează Agerpres.
ANPC a dat amenzi de peste 6,14 milioane de lei în urma controalelor realizate la nivel național în perioada 13 – 17 octombrie # Economica.net
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a controlat activitatea a peste 2.000 de operatori economici, la nivelul întregii ţări, în perioada 13 - 17 octombrie, şi a dat amenzi de peste 6,14 milioane de lei în urma neregulilor constatate.
La Cocoș, primul lanț de magazine fondat de români care a ajuns la un 1 miliard de lei, deschide al șaselea magazin al rețelei # Economica.net
La Cocoș deschide oficial, pe 30 octombrie, cel de-al saselea hypermarket, la Craiova, în locul fostului magazin PIC, situat pe Calea Severinului, Nr 129, potrivit unui comunicat de presă al companiei
Justiția poloneză respinge cererea de extrădare în Germania a unui ucrainean suspectat de implicare în exploziile de la conductele Nord Stream # Economica.net
O instanţă din Polonia a decis vineri că un ucrainean identificat doar ca Volodimir Z., suspectat în legătură cu exploziile care au dezafectat gazoductul Nord Stream, nu va fi extrădat în Germania, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Allianz-Țiriac anunță că a activat planul de intervenție rapidă după explozia din cartierul Rahova. Ce compensații vor primii persoanele asigurate # Economica.net
Allianz-Țiriac, una dintre cele mai mari companii de asigurări din România, anunță că este alături de familiile afectate de explozia de vineri, 17 octombrie, din blocul 32 situat în cartierul bucureștean Rahova.
Locuitorii municipiului Constanța, fără apă caldă începând din 27 octombrie. Societatea locală de termoficare realizează lucrări de modernizare a rețelei # Economica.net
Locuitorii municipiului Constanţa vor rămâne fără apă caldă la robinete începând cu 27 octombrie, pentru executarea lucrărilor în cadrul unui proiect de modernizare a reţelei termice, dar şi pentru pregătirile dinaintea sezonului rece, a anunţat, vineri, societatea Termoficare Constanţa.
Primăria Municipiului București va suporta plata chiriilor pentru familiile afectate de explozia blocului din cartierul Rahova. 2,9 milioane de lei sunt alocați din Fondul de rezervă # Economica.net
Familiile ale căror locuinţe au devenit inutilizabile în urma exploziei din Sectorul 5 vor beneficia de un ajutor financiar pentru plata chiriei, relatează Agerpres.
Explozia din Rahova, comunicat nou Distrigaz: “Am fost obligați să oprim alimentarea cu gaz, până la remedierea de către o firmă autorizată”. Ce obligații au clienții # Economica.net
Distrigaz Sud Rețele a revenit cu precizări în ceea ce privește deflagrația din cartierul Rahova de azi, care s-a soldat cu trei morți și cu un bloc distrus care va fi probabil demolat.
Guvernul japonez ia în considerare creșterea taxelor de intrare în țară pentru vizitatorii externi, pe care le consideră prea mici față de cele aplicate de SUA și țările europene # Economica.net
Ministrul de Externe japonez Takeshi Iwaya a anunţat vineri că Executivul ia în considerare majorarea taxelor de viză pentru vizitatorii străini, apreciind că actualele taxe sunt scăzute comparativ cu cele din SUA şi ţările europene, transmite Kyodo, relatează Agerpres.
Pentagonul a ridicat acreditările jurnaliștilor de la aproape toate instituțiile media importante din SUA, după ce acestea au refuzat să accepte noile norme impuse de instituție în relația cu presa # Economica.net
Departamentul de Război al SUA (noua denumire a Departamentului Apărării), a revocat acreditările şi accesul majorităţii mass-media naţionale şi străine la sediul său în Pentagon, după respingerea aproape generalizată a noilor norme pe care această instituţie le-a impus presei şi pe care jurnaliştii le consideră o restrângere a libertăţii de exprimare, a relatat joi agenţia EFE, transmite Agerpres.
Impetum Investments anunță că iese din GOTO Parking, compania care administrează parcarea Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj # Economica.net
Impetum Investments, companie care se prezintă drept unul dintre pionierii investițiilor alternative din România, anunță exit-ul din GOTO Parking, compania care administrează parcarea Aeroportului Internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca. Tranzacția a fost semnată la finalul lunii septembrie și este supusă aprobării autorităților competente.
Radu Timiş Jr, CEO Cris-Tim: Majorarea TVA nu a afectat industria de mezeluri; scăderea, resimţită în HoReCa # Economica.net
Majorarea cotei de TVA nu a afectat industria de mezeluri, o scădere fiind resimţită în HoReCa, unde mezelurile sunt utilizate ca materie primă, a afirmat, vineri, Radu Timiş Jr., CEO Cris-Tim, în cadrul unei conferinţe de presă.
Persoanele evacuate în urma exploziei de la blocul din Calea Rahovei nr. 317 vor fi cazate în hoteluri în acest sfârşit de săptămână, a anunţat edilul general interimar, Stelian Bujduveanu.
Bolojan: Estimarea Ministerului Finanţelor e că până la finalul anului vom avea un deficit de aproape 30 de miliarde de euro # Economica.net
Estimarea Ministerului Finanţelor este că până la finalul acestui an vom avea un deficit de aproape 30 de miliarde de euro, deci 150 de miliarde de lei, a declarat, vineri, prim-ministrul Ilie Bolojan.
Contract pentru softul de analiză al combustibilului viitoarei centrale nucleare cu SMR de la Doicești # Economica.net
RoPower Nuclear, compania de proiect pentru centrala nucleară cu reactoare mici modulare (SMR) de la Doicești, anunță semnarea unui contract cu Studsvik Scandpower, unul dintre liderii globali în domeniul software-ului dedicat analizei combustibilului nuclear.
Bolojan: Toate instituţiile publice care au datorii la bugetul de stat vor fi notificat # Economica.net
Toate instituţiile publice care au datorii la bugetul de stat vor fi notificate, iar săptămâna viitoare va fi publicată şi lista companiilor publice cu datorii la stat, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan.
ArcelorMittal confirmă decizia de a opri definitiv producţia la combinatul siderurgic din Hunedoara # Economica.net
Compania ArcelorMittal a confirmat, vineri, decizia sa finală de a opri definitiv producţia la fabrica sa din Hunedoara, care produce corniere si profile comerciale pentru pieţele de energie, construcţii şi infrastructură, se arată într-un comunicat al companiei, remis AGERPRES.
Polonezii de la R.Power scot la vânzare un proiect de baterie de stocare a energiei de 200 MW de lângă București # Economica.net
Dezvoltatorul R.Power a anunțat lansarea procesului de vânzare pentru unul dintre proiectele sale de stocare a energiei aflate în faza „ready-to-build" din România — o unitate de 200 MW / 400 MWh cunoscută sub numele de „Project Tessara".
Bulgaria insistă pentru construcția unui nou pod peste Dunăre, între Călărași și Silistra # Economica.net
Doar două poduri leagă Bulgaria și România de-a lungul graniței fluviale comune de 475 de kilometri – acesta este un deficit de transport care funcționează ca o nouă „Cortină de Fier” în cadrul Uniunii Europene, a subliniat viceprim-ministrul și ministrul bulgar al Transporturilor și Comunicațiilor, Grozdan Karadzhov, în timpul unei întâlniri trilaterale cu ministrul supleant al Transporturilor din Grecia, Konstantinos Kyranakis, și secretarul de stat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din România, Horațiu Cosma.
Ungaria îi va asigura lui Putin toate condiţiile pentru summitul cu Trump, în pofida mandatului de arestare al CPI # Economica.net
Premierul ungar Viktor Orban i-a garantat preşedintelui rus Vladimir Putin asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea noului summit cu preşedintele american Donald Trump şi pentru deplasarea la această întâlnire care va avea loc la Budapesta, în pofida mandatului internaţional de arestare emis de Curtea Penală Internaţională (CPI) pe numele liderului de la Kremlin, relatează vineri agenţiile Reuters şi EFE.
VIDEO Autostrada A7 Ploiești – Buzău: Lotul 2 Mizil – Pietroasele a fost dat în trafic. La sfârșitul lunii noiembrie vom circula pe autostradă de la București la Focșani – ministrul Transporturilor # Economica.net
Lotul 2 Mizil - Pietroasele (28,35 km) din Autostrada A7 Ploiești - Buzău a fost dat în trafic, anunță Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Cel mai nou lot de autostradă a fost inaugurat în prezența ministrului Transporturilor Ciprian Șerban.
Bolojan despre explozia din Rahova: Din primele estimări, acest bloc nu va mai putea fi reabilitat şi va trebui demolat # Economica.net
Premierul României a transmis un mesaj de compasiune după explozia produsă, în această dimineață, la un bloc de locuințe de pe Calea Rahovei, în urma căreia și-au pierdut viața trei persoane, iar alte câteva au fost rănite grav.
Doi dintre răniţii exploziei din Rahova, cu arsuri grave, urmează să fie transferaţi în străinătate # Economica.net
Doi dintre răniţii în urma exploziei care a avut loc vineri dimineaţă într-un bloc din Sectorul 5, care prezintă arsuri grave, urmează să fie transportaţi pentru tratament în spitale din străinătate, a precizat premierul Ilie Bolojan.
Romgaz a dat în judecată Comisia Europeană, în chestiunea obligației de stocare a carbonului, care o costă miliarde de euro # Economica.net
Romgaz a depus la Curtea de Justiție a Uniunii Europene o acțiune directa împotrivă Comisiei Europene, cerând anularea deciziei prin care este obligată să asigure o capacitate de stocare a dioxidului de carbon de 4 milioane de tone pe an
Un nou record la BNR – Este cea mai mare valoare din istorie (date oficiale vineri, 17 octombrie 2025) # Economica.net
Curs BNR - Aurul atinge un nou record. Preţul gramului de aur a atins azi, vineri, 17 octombrie 2025, cea mai mare valoare din istorie, la referinţa Băncii Naţionale. Precedentul record a fost atins pe 16 octombrie 2025.
