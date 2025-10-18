Viktor Orban dezvăluie cum l-a convins pe Donald TRUMP să se vadă cu Vladimir Putin la Budapesta. „Mulți au încercat să ghicească”
Gândul, 18 octombrie 2025 12:30
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a postat sâmbătă un mesaj prin care a încercat să lămurească motivul pentru care viitoarea întâlnire dintre președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, va avea loc la Budapesta. Potrivit lui Orban, alegerea capitalei Ungariei drept loc de întâlnire pentru cei doi lideri nu a fost înțeleasă pe […]
• • •
Acum 10 minute
12:40
Viktor Orban, poziție TRANȘANTĂ: „Nu avem nevoie de mai multe genuri, ci de mai mulți rangeri”. Donald Trump: „Am decis că vom merge să fim alături de Viktor Orban și cred că va fi o gazdă foarte bună” # Gândul
Donald Trump, președintele SUA, a declarat – joi, 16 octombrie 2025 – că se va întâlni cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, în Ungaria. Marea miză este încercarea de a rezolva conflictul din Ucraina. Viktor Orban, premierul Ungariei, a reușit să îl convingă pe Trump să se întâlnească cu Vladimir Putin în Ungaria, ceea ce a […]
12:40
Secretul celor mai gustoase murături pentru iarnă, potrivit bunicii Gherghina. Rețeta autentică transmisă de la o generație la alta # Gândul
Bunica Gherghina relata pe internet cum pregătește cele mai gustoase murături pentru iarnă. Bunicuța celebră pe Tik Tok nu folosește ingrediente sofisticate, însă respectă o rețetă autentică transmisă de la o generație la alta. Bunica Gherghina este foarte populară pe internet, îndeosebi pe platforma Tik Tok, acolo unde este urmărită de peste 749.000 de urmăritori. […]
Acum 30 minute
12:30
Viktor Orban dezvăluie cum l-a convins pe Donald TRUMP să se vadă cu Vladimir Putin la Budapesta. „Mulți au încercat să ghicească"
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a postat sâmbătă un mesaj prin care a încercat să lămurească motivul pentru care viitoarea întâlnire dintre președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, va avea loc la Budapesta. Potrivit lui Orban, alegerea capitalei Ungariei drept loc de întâlnire pentru cei doi lideri nu a fost înțeleasă pe […]
12:20
Imagini incredibile în Columbia. Mai mulți protestatari au tras cu ARCUL în Ambasada americană de la Bogota # Gândul
Patru ofițeri de poliție din capitala Columbiei au fost răniți vineri, după ce protestatarii din fața ambasadei SUA au tras cu săgeți și au aruncat dispozitive incendiare în timpul unui miting împotriva politicilor președintelui Statelor Unite, Donald Trump. Protestele au fost organizate de un grup autointitulat „Congresul poporului”, care reunește persoane care se declară nemulțumite […]
12:20
Dan Dungaciu: „Viktor ORBAN a fost la masă cu cei mai importanți lideri din Orientul Mijlociu” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a comentat modul în care România gestionează relațiile externe, comparând atitudinea premierului ungar Viktor Orban cu pasivitatea autorităților române. El spune că România este „într-o criză”. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Cât de jos suntem dacă ultimul […]
12:20
Val de meme-uri și glume cu tema „Bunica toarnă gap de TVA în gem” sau „Mafia gospodinelor” # Gândul
Decalajul de TVA sau „gapul de TVA”, identificat de șeful ANAF, Adrian Nica, drept cauza creșterii deficitului bugetar, a stârnit o serie de glume, ironii, meme-uri de toate felurile care au împânzit mediul online. Creatorii de glume și ironii au aruncat în lupta cu „gapul de TVA” toată priceperea și tot umorul, cu ajutorul desenelor […]
12:20
Rețeta care le-a adus oamenilor de știință un premiu Ig Nobel. Cum se prepară pastele ”cacio e pepe”, de fapt # Gândul
O echipă de cercetători a demonstrat științific cum amidonul și temperatura pot să transforme un sos grunjos într-o cremă perfectă. Această descoperire despre pastele cacio e pepe le-a adus premiul Ig Nobel pentru Fizică, dar și multă popularitate. Chiar și cei mai pasionați italieni recunosc faptul că cacio e pepe, una dintre cele mai iubite […]
Acum o oră
12:00
INCENDIU la un hotel din sectorul 6 al Capitalei. Un angajat a suferit arsuri și zeci de persoane au fost evacuate. Pompierii au intervenit de urgență # Gândul
Un incendiu a izbucnit în zona Calea Plevnei din Sectorul 6 al Capitalei la subsolul unui hotel, unde se află un centru SPA. Autoritățile au intervenit de urgență pentru stingerea flăcărilor. Pentru informarea populației din proximitate s-a emis un mesaj Ro-Alert. UPDATE 3: „Incendiul a afectat o suprafață de aproximativ 70 mp, în două camere […]
12:00
Ce spune Mircea Lucescu despre salariul încasat de la Federația Română de Fotbal. „E umilitor” # Gândul
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a fost întrebat despre salariul pe care îl încasează de la Federația Română de Fotbal (FRF). Antrenorul român a susținut că „este umilitor”. Naționala lui Mircea Lucescu a învins în partidele cu Moldova și Austria, păstrându-și șansele să se califice la Campionatul Mondial. În cadrul discuției avute cu […]
Acum 2 ore
11:40
Ion Cristoiu: Mă miră că până acum Tragedia din Rahova n-a fost pusă pe seama războiului hibrid dus de Rusia. Nu e însă târziu să se facă! # Gândul
Publicistul Ion Cristoiu își începe cel mai nou jurnal referindu-se la marea Mobilizare din București și județul Ilfov, acel „haos comic” la care au fost martori cetățenii. „Mă miră că până acum Tragedia din Rahova n-a fost pusă pe seama războiului hibrid dus de Rusia. Nu e însă târziu să se facă!”, susține acesta. „Despre […]
11:20
Raport, după DEZASTRUL de la Salina Praid: Nereguli în serie, nepăsare, și treabă de mântuială pe banii statului # Gândul
Guvernul României a anunțat că au fost finalizate verificările Corpului de Control la Societatea Națională a Sării SA (SNS SA) și Administrația Națională ”Apele Române” (ANAR), acțiune începută după inundarea Salinei Praid în luna mai 2025. Potrivit raportului, deși „inundarea spațiilor subterane ale Salinei Praid și de afectare a zăcământului a avut un caracter previzibil […]
11:20
Medicul Flavia Groșan se află în spital, intubată și ventilată mecanic. Ce transmit doctorii despre starea sa de sănătate # Gândul
Medicul pneumolog Flavia Groșan se află în spital, iar presa locală notase că ar fi în comă de gradul IV, profundă, fiindu-i descoperite mai multe tumori. Medicii au prezentat o actualizare despre starea sa de sănătate. În urmă cu o seară, presa locală relata faptul că doctorul Flavia Groșan s-ar afla în comă de gradul […]
11:20
INCENDIU la un bloc din sectorul 6 al Capitalei. Autoritățile au intervenit cu 10 autospeciale și echipaje SMURD # Gândul
Un incendiu a izbucnit în zona Calea Plevnei din Sectorul 6 al Capitalei la subsolul unui bloc cu 10 etaje. Autoritățile au intervenit de urgență pentru stingerea flăcărilor. Pentru informarea populației din proximitate s-a emis un mesaj Ro-Alert. „Intervenim pentru stingerea unui incendiu, produs pe Calea Plevnei din sectorul 6 al Capitalei. Incendiul se manifestă […]
11:20
Mircea Lucescu, replică DURĂ pentru Mirel Rădoi. „Unii se bag în seamă fără niciun sens. Am greșit când am spus că-l stimez” # Gândul
Mircea Lucescu a răspuns atacului lui Mirel Rădoi. Antrenorul Universității Craiova l-a jignit pe selecționerul „tricolorilor”. Rădoi l-a jignit pe cel mai titrat antrenor român pentru că a avut o discuție cu Gigi Becali în care i-a urat succes FCSB-ului în meciul cu echipa din Bănie. Atunci, FCSB s-a impus cu 1-0 în fața formației […]
11:10
Partidele de coaliție au bătut palma. Alegerile la Capitală vor fi organizate SIGUR în acest an. Rămâne să mai decidă data, 30 noiembrie sau 7 decembrie # Gândul
Partidele de coaliție ar bătut palma și ar fi luat decizia ca alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei să fie organizate cu siguranță în acest an. Variantele vehiculate pentru data scrutinului din București sunt 30 noiembrie sau 7 decembrie. Candidații partidelor de guvernământ pentru fotoliul de Primar General al Capitalei ar fi Daniel Băluță (PSD), […]
10:50
Câți bani a plătit un client Uber pentru o cursă de 32 de minute, din Aeroportul Otopeni până în Berceni. La final, s-a lăsat cu scandal # Gândul
Un client a optat pentru o cursă Uber care a durat nu mai puțin de 32 de minute. Clientul a urcat în autoturism din Berceni, iar destinați finală a fost Aeroportul Otopeni. Datele problemei s-au schimbat în momentul în care clientul a plătit cursa. La final, s-a lăsat cu scandal. Finalul unei curse Uber s-a […]
10:50
Mama care și-a pierdut fiica însărcinată în explozia din Rahova își strigă durerea: „Puteau să spună: «băi, prostilor, plecați de-acasă»” # Gândul
Mama care și-a pierdut fiica însărcinată în explozia din Rahova își strigă durerea. Femeia a povestit că, de două zile, în bloc se simțea un miros puternic de gaz, dar nu au fost avertizați. Mama tinerei moarte în explozia din Rahova a fost copleșită de durere și a primit sprijin psihologic de la un angajat […]
Acum 4 ore
10:40
Președintele Consiliului Fiscal a tras un semnal de alarmă și a subliniat că impactul deplin al noilor măsuri fiscal adoptat anul acesta va devein evident abia în anul 2026. Cu toate că modificările au intrat în vigoare spre finalul lui 2025, efectele actuale sunt reduse. Consecințele cele mai vizibile în 2026, mai ales, din creșterea […]
10:20
Astăzi, Gândul.ro vă aduce în atenție o iluzie optică arhitecturală. Tot ceea ce este nevoie să faceți este să priviți imaginea de mai sus și să identificați blocul care se află în prim-plan. Voi v-ați dat seama? Dacă nu, găsiți varianta corectă mai jos, în articol. În imaginea de mai sus pot fi observate două […]
10:00
Tragedie imensă într-o comună din Vaslui: doi copii de 4 şi 8 ani au fost găsiţi înecaţi într-o baltă # Gândul
Tragedie imensă într-o comună din județul Vaslui. Acolo, doi copii în vârstă de 4 şi 8 ani au fost găsiţi înecaţi într-o baltă din satul Docăneasa, comuna Vinderei, au informat reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Vaslui. Cei doi copii dispăruseră de vineri seara, ora 18:30, și au fost găsiți fără semne vitale de către localnici. „Doi […]
10:00
Ce înseamnă noua realitate din Orientul Mijlociu pentru Rusia? „Vânătorii de capete ruși sunt deja acolo, Moscova nu este un PARIA în zonă și nici nu va fi” # Gândul
Summitul lui Donald Trump din Egipt a zădărnicit, poate, încercările Kremlinului de a-i convinge pe liderii din Orientul Mijlociu să se adune la Moscova, însă statele din zonă sunt din ce în ce mai puțin convinse că se poate conta pe Occident, ceea ce le împinge inevitabil spre acorduri cu Rusia. Summitul din această săptămână […]
09:50
Orașele din România cu cele mai scumpe locuințe. Cât trebuie să scoți din buzunar pentru un apartament de 65 mp # Gândul
Locuințele sunt tot mai scumpe, iar piața imobliară începe să scadă. La nivel național, prețul mediu pe metru pătrat a ajuns în luna septembrue la 1.900 de euro, adică cu 15% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Dar și cumpărătorii au ajuns să fie tot mai pretențioși și atenți la detalii precum […]
09:30
Pacientul de la Universitar, rănit în explozia din Rahova, cu 45% arsuri, este transferat în Austria # Gândul
Vineri, a avut loc o explozie puternică în Capitală, în cartierul Rahova, sectorul 5. În urma exploziei, trei persoane au murit, iar alte 15 persoane au fost rănite. Astfel, o persoană afectată de explozia de pe Calea Rahovei, internată la Spitalul Universitar, care prezintă arsuri extinse și multiple traumatisme și care se afla în stare […]
09:20
F1 Academy a marcat un moment istoric prin organizarea primului Rookie Test din istoria competiției, desfășurat pe circuitul de la Navarra, în Spania, în perioada 17-18 septembrie. Acest eveniment a reunit 18 tinere piloți din întreaga lume, selectate cu grijă pentru a-și demonstra potențialul și pentru a primi sprijin în dezvoltarea carierei lor în motorsport. […]
09:20
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Diaconescu a făcut o serie de declarații despre actualitate. A vorbit despre „zgârie-norii” care ar fi apărut în Caracal, despre mobilizare și chiar despre ideea de a transmite „de pe front”. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Diaconescu: „La Caracal au apărut zgârie-nori de la taxa […]
09:10
Șeful Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, spune că proectul de apă și canalizare din județ trebuie continuat. Ba mai mult, se va ocupa și de obținerea finanțării. Neoficial, trăiesc aproape un milion de cetățeni în Ilfov, care așteaptă ca gospodăriile să le fie racordate la rețeaua de apă, mai spune Hubert Thuma. „În prezent, operatorul […]
09:10
Lucrările pentru amenajarea unei noi rampe destinate persoanelor cu dizabilități, pe Aleea Stogu, s-au realizat cu promptitudine. Proiectul face parte dintr-un amplu program de îmbunătățire a infrastructurii pietonale. Noua rampă va facilita deplasarea persoanelor cu mobilitate redusă, contribuind la creșterea gradului de independență și siguranță în spațiul public. Totodată, investiția aduce beneficii și pentru părinții […]
09:00
Care este starea a trei dintre cele 15 persoane rănite în urma exploziei produse vineri într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei. Aceste trei victime au fost internate la Spitalul de Urgenţă Floreasca, iar starea lor este stabilă. Două dintre cele trei victime au fost operate. ”Pacienţii sunt stabili. Cei doi care au fost operaţi […]
08:50
FC Argeş a remizat vineri seara, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia Farul Constanţa, în primul meci al etapei a 13-a din Superligă. Cea mai mare ocazie a meciului a fost ratată de oaspeți, prin brazilianul Caio Ferrerira (22), care a trimis peste poartă din poziție ideală. În min. 45+3, arbitrul Radu Petrescu a dictat […]
08:50
Shima, o nepaleză care lucrează de 3 ani în România, s-a întors acasă. Cum și-a găsit familia # Gândul
Shima Hyolmo este din Nepal și lucrează de trei ani în România. După această periaodă, ea s-a întors în țara natală. Cum și-a găsit familia. Shima este o tânără nepaleză care muncește în România. Este una din cei peste 25.000 de muncitori veniți din Nepal. De altfel, majoritatea muncitorilor străini, care muncesc legal în România […]
Acum 6 ore
08:20
BANC | Bulă și ora de Anatomie. Iată bancul de top al zilei. Ce a făcut celebrul personaj la cursuri. Din nou ora de Anatomie: -Bulă, cum se numesc ultimii dinți care ne apar în gură? -Proteză, domnule profesor. BANCUL ZILEI | Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă Rămas […]
08:20
Explozia din Rahova redeschide răni adânci la Iași: blocul din Copou, care a sărit în aer acum 9 ani. Doi morți, nicio condamnare # Gândul
Explozia din cartierul Rahova din București le amintește ieșenilor de tragedia petrecută în vara anului 2016, la imobilul cu 14 apartamente de pe strada Theodor Văscăuțeanu, scrie Ziarul de Iași. Explozia blocului cu opt etaje din Capitală amintește de cea care, la Iași, a avariat grav blocul care a stat mult timp gol după evacuare. […]
08:10
Dan Diaconescu: „N-ai cum să știi cine ar învinge dintre daci și samurai dacă nu te-ai uitat la OTV” # Gândul
În ediția din 14 octombrie 2025 a emisiunii Marius Tucă Show, Dan Diaconescu a făcut o serie de declarații marcante referitoare la parcursul său mediatic și relația cu publicul său. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Dan Diaconescu a rememorat momente importante din cariera sa, amintind că a fost prezent în peisajul televiziunii încă […]
08:10
Primăria Iași împrumută 130 milioane lei pentru a asigura încălzirea în sistem centralizat, pe perioada sezonului rece # Gândul
Consiliul Local a dat undă verde primarului Mihai Chirica pentru a contracta un nou credit pentru sistemul de termoficare, scrie Ziarul de Iași. Astfel, Primăria va împrumuta suma de 130 de milioane de lei, ca să asigure încălzirea în system centralizat pe perioada sezonului rece. De altfel, în ultimii doi ani, Primăria a contractat alte […]
08:00
Cât costă o omletă banală în restaurantul lui Dani Oțil din București. Foarte scump – ar spune unii! # Gândul
Cât costă o omletă banală în restaurantul lui Dani Oțil din București. Foarte scump – ar spune unii! Cât costă o omletă banală în restaurantul lui Dani Oțil din București 48 de lei! Cam mult, ar spune unii. Dani Oțil nu este doar o vedetă de pe micile ecrane, ci și un antreprenor în căutarea […]
08:00
BANCUL ZILEI | Studiu despre caviar. Iată bancul care vă va însenina această zi de sâmbătă, 18 octombrie 2025. Studiile au arătat că oamenii care consumă caviar sunt mai puțin stresați decât cei care mănâncă pâine cu pateu. Râzi mai mult cu poantele din seria „Bancul zilei” Un italian, un francez și un român stăteau […]
07:50
TABEL PENSII | Ce pensii medii vor primi pensionarii români în următorii 20 de ani: din 2026 până în 2044 # Gândul
TABEL PENSII | Ce pensii medii vor primi pensionarii români în următorii 20 de ani: din 2026 până în 2044 TABEL PENSII Calculul s-a realizat pornind de la pensia medie actuală în 2025 de 2.932 lei, conform datelor INS, trimestrul II 2025. Este vorba de o proiecție, desigur. Ce arată datele, în tabel. 2025: 2.932,00 […]
07:50
Cea mai veche ambulanță din Iași: are peste 700.000 de Km la bord și 13 ani vechime. Încă salvează vieți # Gândul
În parcul Auto al SAJ, Iași, chiar și cele mai „bătrâne” ambulanțe continuă să salveze vieți, cot la cot cu cele noi. Numărul lor este însă redus, iar în prezent, în circulație se află numai 72 de vehicule, departe de normativul tehnic aprobat anul aceasta, scrie Ziarul de Iași. Astfel, normativul prevede câte o ambulanță […]
07:40
Zodiile cu noroc triplu datorită conjucției Mercur-Marte din 20 octombrie. Banii curg fără oprire # Gândul
Conjuncția Mercur-Marte este un moment astrologic în care energia minții (Mercur) se îmbină cu energia acțiunii și a curajului (Marte), aducând o perioadă de comunicare puternică, inițiativă și acțiuni rapide. Pe plan financiar, conjucția poate să deschidă oportunități de investiții sau câștiguri neașteptate, iar în viața personală poate să impulsioneze relații sau colaborări importante. Energia […]
07:30
Bancul de sâmbătă. „Cum stai din punct de vedere financiar?” Poanta de dimineață care vă va aduce garantat zâmbetul pe buze. „- Și cum stai din punct de vedere financiar? – Am atâtea datorii, că nu ies nici în parc de frica băncilor.” Din seria „Bancul zilei” Un italian, un francez și un român stăteau […]
07:20
18 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Jean-Claude Van Damme împlinește 65 de ani, Ștefan Bănică Jr. face 58 # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 18 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Jean-Claude Van Damme, născut pe 18 octombrie 1960 în Bruxelles, Belgia, este un actor și fost campion de kickboxing cunoscut la nivel mondial. La vârsta de 10 ani a început să practice […]
07:10
Statuia gigantică a faraonului care a avut peste 200 de soții îi va întâmpina pe vizitatori la noul muzeu egiptean: Povestea lui Ramses cel MARE # Gândul
La 1 noiembrie 2025, în Egipt, la intrarea celui mai mare muzeu de arheologie din lume, o statuie gigantică a unui faraon îi va întâmpina pe vizitatori. Marele Muzeu Egiptean, inaugurat din octombrie 2025, dar cu acces limitat, va putea primi milioane de vizitatori de luna viitoare. Pe 5 ianuarie 2002, președintele egiptean cu cel […]
Acum 8 ore
06:10
Incompetența din România, cât o rachetă rusească. România nu are nevoie să fie atacată militar, pentru că se poate distruge singură # Gândul
România nu are nevoie de un atac militar, pentru că se poate distruge singură. Explozia puternică din cartierul Rahova din Capitală amintește de loviturile de rachetă cu care se confruntă ucrainenii în războiul cu Rusia. Diferența este că Ucraina e în război, iar România este o țară care aspiră spre Occident și este membră a […]
06:00
Așa se MOARE într-un oraș bolnav. Blocurile vechi, precum cel care a explodat în Rahova, sunt BOMBE cu ceas. Rețeta unei TRAGEDII anunțate: instalații de gaze prost montate, debranșări de la un sistem putred, proceduri superficiale de la Distrigaz. Totul suprapus peste inconștiență și peste clasicul „merge și așa” # Gândul
Într-un oraș bolnav precum Bucureștiul, care are un sistem de termoficare extrem de afectat, foarte multe blocuri vechi, comuniste, sunt debranșate de la Termoenergetica, fiind dotate cu instalații de gaze pentru centrale. Vorbim de instalații diferite de țevile de gaze montate încă de la construcția blocului. Surse administrative au declarat în exclusivitate pentru Gândul că […]
Acum 12 ore
02:20
Bucăți din „blocul groazei” cad pe pompierii ISU, în live pe Instagram: „Uite, cade, cade! Poate să cadă tot blocul! Dați-vă la o parte, nu mai filmați!” # Gândul
Clipele teribile de ieri dimineață, din cartierul Rahova, au fost surprinse chiar și live pe rețelele de socializare. Instagram, TikTok, Facebook – media alternative – abundă de detalii despre ceea ce s-a întâmplat cu adevărat pe strada Vicina. Un internaut a surprins live pe Instagram momentul când blocul evacuat, dar șubred după masiva explozie, începe […]
00:20
Prețul unui aspirator ROBOT pentru octogenari: Unde se vinde mai ieftin, înainte de reducerile de Black Friday # Gândul
La o vârstă înaintată, mulți vârstnici nu mai pot să utilizeze aspiratorul. Să se aplece după furtun și țeavă, să bage ștecherul aspiratorului în priză, să-l transporte prin casă – toate acestea necesită eforturi mari pentru un om în vârstă de 70-75 de ani, dar pentru unul care are 80 de ani. În plus, riscul […]
Acum 24 ore
23:40
Zodia care va experimenta SCHIMBĂRI majore din 20 octombrie 2025. Viețile nativilor vor căpăta o nouă direcție # Gândul
Din 20 octombrie 2025, o forță cosmică intensă va zdruncina energiile astrale și va aduce o renaștere spectaculoasă pentru patru zodii care au trecut prin încercări dificile. Au experimentat eșecuri,suferințe, confuzie și căderi emoționale, dar Universul le va acorda o a doua șansă. Potrivit BZI , pentru aceste patru zodii este momentul transformării totale. Zodiile care vor […]
23:10
Cele 5 mașini electrice care au o autonomie de peste 500 km, în 2025. De la cât pornește cel mai ieftin model și cât de repede se încarcă # Gândul
Te-ai gândit vreodată la un top al mașinilor electrice care, cel puțin la momentul actual, au o autonomie de peste 500 de kilometri? Iată mai jo, în articol, care este cel mai ieftin model, dar și cât de repede se încarcă. Așteptarea la stația de încărcare poate dura de la o jumătate de oră până […]
22:50
După un an la pupitrul știrilor sportive, Alice Stroescu a plecat de la Prima TV. O prezentatoare meteo va transmite știrile de la Focus Sport # Gândul
Alice Stroescu, prezentatoarea știrilor sportive de la Prima TV, și-a încheiat colaborarea cu postul de televiziune după mai bine de un an. Jurnalista a confirmat plecarea pe rețelele de socializare şi a transmis că îşi doreşte o nouă etapă profesională. Nu a anunțat care va fi următorul ei pas în carieră, potrivit Pagini de Media. „Sunt […]
22:40
Trump a scos o înjurătură pe gură când a fost întrebat despre relația încordată cu regimul din VENEZUELA # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat, vineri seară, că regimul din Venezuela a început să ofere o serie de concesii de teama operațiunilor Washingtonului, folosind o expresie injurioasă la adresa liderului autoritarist de la Caracas, Nicolas Maduro. Întrebat despre tentativele președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, de a îmbunătăți relațiile cu Statele Unite, pe fondul operațiunilor Agenției […]
