Care sunt zilele cu acces gratuit la muzeele din București. Program complet

Câinii de salvare de la Clubul Câinilor Utilitari au fost solicitați pentru căutarea victimelor, după explozia de vineri, de la blocul din Rahova. Intervenția este una foarte dificilă, mai ales pentru că este vorba despre o clădire în risc de colaps. Buletin de București a discutat cu Vlad Popescu, directorul Clubului Câinilor Utilitari, instructor canin […]