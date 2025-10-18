Zodia cu dublu noroc: se va îmbogăți și își va întâlni „jumătatea” până la finalul lui 2025, potrivit celebrei Cristina Demetrescu
Cancan.ro, 18 octombrie 2025 13:50
Astrologul Cristina Demetrescu vine cu vești bune pentru nativii născuți în această zodie de apă. În ultimele luni din anul 2025 va cunoaște succesul pe plan financiar și își va întâlni sufletul pereche. Află în […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 5 minute
14:20
Maria Constantin a schimbat foaia, la 38 de ani! Artista își trăiește viața după propriile reguli: „Asta mi-ar mai lipsi, un copil” # Cancan.ro
Maria Constantin a luat o pauză de la emisiuni și evenimente mondene și preferă să se concentreze pe cariera de cântăreață și pe familie. Viața de artist nu e deloc ușoară, iar vedeta o știe […]
Acum o oră
13:50
Zodia cu dublu noroc: se va îmbogăți și își va întâlni „jumătatea” până la finalul lui 2025, potrivit celebrei Cristina Demetrescu # Cancan.ro
Astrologul Cristina Demetrescu vine cu vești bune pentru nativii născuți în această zodie de apă. În ultimele luni din anul 2025 va cunoaște succesul pe plan financiar și își va întâlni sufletul pereche. Află în […]
Acum 2 ore
13:20
VIDEO animație AI: cum s-a produs explozia din Rahova, de fapt? Momentul care a distrus viețile a zeci de oameni # Cancan.ro
O explozie puternică a zguduit vineri dimineață, 17 octombrie 2025, un bloc de opt etaje situat în cartierul Rahova, Sector 5, București. Deflagrația a avut loc în jurul orei 9:07 și a făcut dezastru în […]
13:10
Cele 3 electrocasnice care consumă cel mai mult curent noaptea, dacă sunt uitate în priză. Aceștia sunt „vampirii” energetici nocturni # Cancan.ro
În majoritatea locuințelor din România, printre metodele eficiente de încălzire (principale sau suplimentare) pe timp de iarnă se numără câteva electrocasnice care a consumă foarte mult curent electric, dacă sunt uitate în priză. Care sunt, […]
12:50
Înregistrarea dintre un pompier și un angajat Distrigaz a fost făcută publică! A avut loc la doar câteva minute după explozie # Cancan.ro
Apelul dintre angajații Distrigaz Sud și pompieri a fost făcută publică la scurt timp după explozia de vineri dimineață din Rahova. Reprezentanții companiei au transmis că gazul a fost oprit cu o zi înainte din […]
Acum 4 ore
12:20
Ce s-a întâmplat cu tatăl lui Costel Gâlcă, după explozia din Rahova. Bărbatul locuiește lângă locul tragediei # Cancan.ro
După explozia devastatoare care a avut loc în blocul de locuințe din Rahova, Costel Câlcă, antrenorul echipei de fotbal Rapid, a trecut printr-o sperietură soră cu moartea. Tatăl său locuiește la doi pași de locul […]
12:20
După divorțul de Kanye West în 2021, Kim Kardashian nu și-a pus pe pauza situația amoroasă. A avut o relație cu Odell Beckham Jr. care s-a sfârșit în 2024, iar acum a pus ochii pe […]
11:40
S-a decis! Data surprinzătoare la care vor avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei. Cine candidează # Cancan.ro
După ce Nicușor Dan a părăsit fotoliul de la Primăria Capitalei pentru a prelua funcția de președinte al României la Palatul Cotroceni, conducerea municipalității a fost preluată de Stelian Bujduveanu, până la organizarea de noi […]
11:40
Câte clase are Dan Alexa de la Asia Express? Porecla ”Chirurgul” n-are nicio treabă cu educația # Cancan.ro
Odată cu participarea în sezonul 8 de la Asia Express – Drumul Eroilor, Dan Alexa (46 de ani) a revenit în atenția publicului. Dacă până în urmă cu ceva ani reușitele din viața de sportiv […]
11:20
BREAKING! Incendiu în Grozăvești, în urmă cu puțin timp. S-a emis Ro-ALERT: mai multe blocuri sunt afectate # Cancan.ro
Un incendiu a izbucnit în această dimineață în cartierul Grozăvești din București. Din primele informații, mai multe clădiri de locuințe ar fi afectate. S-a emis și Ro-ALERT pentru informarea și protejarea populației. ”Intervenim pentru stingerea […]
11:00
Anda Adam, scandal cu producătorii Asia Express. Acuzații fără precedent la adresa postului Antena 1 # Cancan.ro
Anda Adam a iscat din nou un scandal în cadrul emisiunii Asia Express, demonstrând încă o dată cât este de impulsivă. Cântăreața nu este la prima abatere de acest fel, și în trecut a avut […]
10:40
CANCAN.RO îți prezintă testul de perspicacitate al zilei! În provocarea de astăzi trebuie să identifici cele 4 diferențe în cel mult 12 secunde. Cele două imagini par identice, dar nu sunt. Ești pregătit? Dacă da, […]
Acum 6 ore
10:20
CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei. De-a lungul generațiilor, despre bărbați s-au făcut tot felul de glume, unele dintre ele fiind parcă inspirate din viața de zi cu zi a protagoniștilor. Îți prezentăm o situație care […]
10:20
Prima prognoză meteo Accuweather pentru iarna asta. Cum va fi vremea în București în decembrie 2025 și în ianuarie 2026 # Cancan.ro
Primele două luni de iarnă se anunță cu temperaturi blânde pentru bucureșteni, cu temperaturi peste media obișnuită a perioadei și cu puține episoade de ninsoare. Deși începutul lui decembrie va fi ușor instabil, finalul aduce […]
10:00
Strigător la cer! Mesajul scris pe o foaie A4 și lipit la avizierul unui bloc din București, după explozia din Rahova # Cancan.ro
După nenorocirea din Rahova, mai multe asociații de locatari au început să ia măsuri de prevenție în cazul unor posibile probleme legate alimentarea rețelei de gaze naturale. Mesajul scris pe o foaie A4 de la […]
09:20
Este prima zi de weekend și este un moment ideal pentru cele mai haioase bancuri. Indiferent că ai o zi aglomerată sau stai să te relaxezi, câteva glume sunt ideale pentru a-ți aduce zâmbetul pe […]
09:10
Triplă tragedie în familia gravidei moarte în explozia din Rahova! Ce s-a întâmplat cu fratele ei # Cancan.ro
Este anchetă de amploare în cazul exploziei din cartierul Rahova. Trei persoane au murit, iar printre acestea se numără o tânără gravidă în 6 luni. Fratele ei, un adolescent de 17 ani, a fost și […]
09:00
Răsturnare de situație în cazul exploziei din Rahova! Apartamentul care a explodat ar fi avut o centrală ilegală # Cancan.ro
Tragedia produsă în cartierul Rahova a readus în atenție vulnerabilitatea instalațiilor de gaz din blocurile vechi. O analiză recentă a imaginilor surprinse de Google Street View în 2023 arată că apartamentul situat la etajul cinci, […]
Acum 12 ore
05:10
Horoscop 18 octombrie 2025. Descoperă care este zodia care trebuie să fie evite cheltuielile, care va avea o discuție importantă în cuplu și care va face o investiție înțeleaptă. Berbec (21 martie – 19 aprilie) […]
Acum 24 ore
23:50
Ultimele mesaje postate de Flavia Groșan, doctorița controversată din pandemia Covid. Ce chinuri a trăit înainte să intre în comă # Cancan.ro
Medicul pneumolog Flavia Groșan, care a devenit cunoscută în timpul pandemiei prin afirmațiile sale controversate, este în comă la ATI. Potrivit surselor medicale, starea acesteia este critică. Doctorița a fost internată în noaptea de joi […]
23:50
Gimnasta de aur a României, proces tensionat cu fostul soț, politician! Acuzații grave, discuții aprinse, interogatorii și probe video! # Cancan.ro
La aproape zece ani de la divorț, Maria Olaru, fosta gimnastă de aur a României, și Mihai Bogdan Diaconu, fost deputat, s-au reîntâlnit — nu pe teren neutru, ci în sala de judecată! Cei doi […]
23:50
Săndel Bălan n-a mai convins-o nici cu televiziunea! Artista nu vrea să mai audă de tatăl ei și i-a refuzat propunerea! # Cancan.ro
Andreea Bălan a rupt-o definitiv cu tatăl său, de ani de zile, mai ales pe plan profesional. Deși odinioară se regăseau pe aceeași scenă, legătura dintre cei doi s-a deteriorat ireversibil. Recent, relația tata-fiică a […]
23:50
Nicoleta Luciu, decizia care a transformat-o complet, la 45 de ani! „Am fost în Turcia și mi-am micșorat…” # Cancan.ro
Nicoleta Luciu a făcut furori în perioada sa de glorie, datorită fizicului său. Bustul impresionant i-a adus pictoriale bine plătite în revistele destinate bărbaților. Dar și multe alte contracte, în urmă cu ceva ani. Puțin […]
23:50
Prințesa Ochelarilor l-a scos la dans pe „milionarul castravete”. I-a arătat ce înseamnă viața de noapte din Capitală! # Cancan.ro
Irina Cristescu, cea cunoscută drept “Prințesa ochelarilor”, este o prezență aparte în peisajul highlife-ului bucureștean. După o relație tumultoasă cu cel supranumit Droopy, încheiată la dorința acesteia, Prințesa ochelarilor trăiește acum o nouă poveste de […]
23:30
În general, orice salariat din România își poate verifica istoricul profesional direct online, simplu și ușor, folosind doar CNP-ul, prin intermediul platformei Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Acest proces oferă acces rapid la informațiile […]
23:10
Oana Monea s-a simțit umilită în concediu! Ce i-a putut face o prietenă: „A fost cea mai horror vacanță a mea” # Cancan.ro
Oana Monea este foc și pară după o vacanță nereușită. Cea care i-a stricat toată distracția este chiar prietena ei. Cele două au plecat într-o mică escapadă împreună, însă, în loc să se bucure de […]
22:50
Doctorița Flavia Groșan, cunoscută în urma afirmațiilor controversate din pandemia de Covid, este în comă la ATI. Starea ei e gravă! # Cancan.ro
Medicul pneumolog, Flavia Groșan, în stare gravă la spital. Celebra doctoriță s-a făcut remarcată prin afirmațiile controversate făcute în pandemia Covid, potrivit cărora în spitale medicii omoară pacienții, în timp ce ea deține tratamente miraculoase, […]
22:20
Ce s-a întâmplat cu robinetul de gaz care a fost sigilat joi de Distrigaz, după ce blocul din Rahova a explodat # Cancan.ro
Explozia ce a avut loc în această dimineață, 17 octombrie, în Rahova a lăsat în urmă pagube considerabile, victime și multe întrebări fără răspuns. Pentru moment vina se aruncă dintr-o parte în alta, iar firul […]
21:50
E însărcinată! Fosta concurentă de la Mireasa și soțul ei vor deveni părinți pentru a doua oară # Cancan.ro
Fericire mare în familia Claudiei Shik. Fosta concurentă de la Mireasa, sezonul 2, va deveni mamă din nou și este în culmea fericirii. Bruneta a împărtășit cu familia sa vestea cea mare într-o zi extrem de […]
21:10
Nicușor Dan, prima reacție după explozia din Rahova: „Este revoltător și inadmisibil ca, în România anului 2025…” # Cancan.ro
O nouă tragedie a lovit în această dimineață, 17 octombrie, Capitala. O explozie de proporții a zguduit liniștea cartierului Rahova. Au fost înregistrate pagube considerabile, trei oameni și-au pierdut viața, iar alți 17 au fost […]
21:00
Cum a fost ucisă femeia descoperită în Pantelimon. Fiica ei și iubitul au recunoscut tot: i-au pus somnifere într-un pahar cu suc, apoi… # Cancan.ro
Tragedie cumplită în București. O femeie a fost găsită fără suflare într-o pădure de lângă Capitală. Aceasta a fost ucisă chiar de iubitul fiicei sale, în vârstă de 20 ani. Asasinul și-a recunoscut fapta atunci […]
20:30
Actorul de la Pro TV s-a despărțit de iubită, după patru ani de relație. Fanii așteptau să-l vadă la altar, dar… “Am cunoscut pe cineva și lucrurile au funcționat” # Cancan.ro
Daniel Nuță, protagonistul serialului Groapa, este liber de contract pe plan sentimental. Relația cu iubita sa, actrița Cezara Petredeanu a ajuns la final după 4 ani de relație. În loc să asistăm la o nuntă, […]
20:20
Răsturnare de situație! Cine ar fi umblat la robinetul de gaz al blocului din Rahova. Acuzații grave: „Zice să-mi plătiți 1.500 lei” # Cancan.ro
În urma exploziei din Sectorul 5 al Capitalei, vina se aruncă dintr-o parte în alta. Iar întrebarea cea mai importantă care rămâne este: cine a umblat, de fapt, la robinetul de gaz al blocului. Ei […]
20:10
La ce oră a fost oprit gazul care alimenta blocul din Rahova, de fapt, și când au revenit locuitorii cu telefoane disperate către Distrigaz # Cancan.ro
O explozie puternică s-a produs în această dimineață, 17 octombrie, în Sectorul 5 din Capitală. În urma celor întâmplate, trei oameni și-au pierdut viața, iar alți 14 au fost grav răniți, fiind transportați de urgență […]
19:50
Cea mai urmărită persoană publică din România în 2025 este Selly! Andrei Șelaru, reușită pentru al doilea an la rând # Cancan.ro
Selly face ce face și rămâne în top! Pentru al doilea an consecutiv, acesta a fost desemnat cea mai urmărită persoană publică din România. Cu o comunitate mare de fani și numeroase proiecte în desfășurare, […]
19:30
Iubitul tinerei gravide care a murit în explozia din Rahova este devastat! Urma să devină părinte, dar și-a văzut iubita și bebelușul printre ruine # Cancan.ro
Trei persoane și-au pierdut viața în explozia care a avut loc în Sectorul 5 al Capitalei și alte 14 au fost grav rănite, fiind transportate de urgență la spital. Printre cei care au murit în […]
19:10
Calvarul de la Colectiv se repetă și după explozia din Rahova. Cine acuză: „Nu s-a făcut nimic în cei 10 ani” # Cancan.ro
În această dimineață, 17 octombrie, o explozie a zguduit liniștea cartierului Rahova. Imediat după ce deflagrația s-a produs a început haosul. Un haos asemănător cu cel din urmă cu 10 ani, atunci când a avut […]
18:40
Tzancă Uraganu și-a luat super bolid! Manelistul și-a asortat ultimul model de iPhone cu un Lamborghini Urus top, top, top! # Cancan.ro
Tzancă Uraganu este unul dintre cei mai cunoscuți maneliști din România, iar de data aceasta a făcut din nou furori în mediul online cu noua sa achiziție. După ce a pus mâna pe noul iPhone […]
18:30
Dorian Popa nu se uită la bani când vine vorba de Andreea. A cheltuit 25.000 de euro dintr-un foc și a dat-o pe spate! # Cancan.ro
Dorian Popa nu se uită la bani când vine vorba de partenera sa! Influencerul cu afaceri în domeniul imobiliarelor, dar și în mediul online, ne-a făcut câteva mărturisiri exclusive despre planurile de viitor pe care […]
18:10
Dorian Popa nu se uită la bani când vine vorba de Andreea. A cheltuit 25.000 de dintr-un foc și a dat-o pe spate! # Cancan.ro
Dorian Popa nu se uită la bani când vine vorba de partenera sa! Influencerul cu afaceri în domeniul imobiliarelor, dar și în mediul online, ne-a făcut câteva mărturisiri exclusive despre planurile de viitor pe care […]
18:10
Ce a pățit Delia în timp ce se plimba prin parc. Artista a luat foc: „S-a dat astăzi drumul la dubioși? Am spray la mine” # Cancan.ro
Delia este una dintre cele mai de succes artiste din România și are numeroși fani. Mulți sunt cei care își doresc o poză sau un autograf de la ea, dar cântăreața are niște limite foarte […]
18:00
Fosta ispită de la Insula iubirii se mărită! „Ne este foarte ușor să facem, nu ne reține ceva” # Cancan.ro
Bianca Pop, ispita care nu ieșea din casă fără 1.000 de euro cash în buzunar, s-a făcut femeie de casă. Fosta asistentă TV a devenit mamă, iar acum se pregătește să devină soție cu acte […]
18:00
Ce pedeapsă va primi persoana care a rupt sigiliul montat de Distrigaz în blocul din Sectorul 5, din Rahova. Legea este aspră! # Cancan.ro
Vineri, 17 octombrie 2025, un bloc din Sectorul 5 al Capitalei a fost distrus din cauza unei explozii extrem de puternice. Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție, iar, în aceste momente, blocul se află […]
17:30
Cum a reușit un român să își cumpere cârnați, ruladă și cașcaval cu doar 0,03 bani de la Kaufland # Cancan.ro
Un client a reușit să pună internetul pe jar, după ce a arătat bonul de cumpărături care avea o valoare mai puțin obișnuită. Acesta a cumpărat cârnați, ruladă și cașcaval cu doar 0.03 bani dintr-un […]
17:20
O explozie de proporții a distrus în această dimineață, 17 octombrie, liniștea cartierului Rahova. În urma celor întâmplate, trei oameni și-au pierdut viața, iar alți 13 au fost grav răniți. Acum, au apărut imagini filmate […]
17:20
Cornel Păsat, la un pas de dezastru! Ce a trăit artistul în momentul exploziei uriașe din Rahova: „Mi-am pus mâinile la cap!” | EXCLUSIV # Cancan.ro
Explozia care a zguduit din temelii cartierul Rahova și a distrus complet două etaje ale unui bloc a fost resimțită și-n zonele apropiate. Chiar și în Bragadiru, acolo unde persoane cunoscute din showbiz-ul autohton și-au […]
16:50
Alertă alimentară: Carrefour a retras un produs posibil contaminat! Cum îţi recuperezi banii # Cancan.ro
Carrefour a anunțat retragerea de la vânzare a produsului “Fasole cu cârnați Maestro”, produs de Caroli Food Group Pitești SRL, din cauza unei posibile contaminări cu un corp străin. Potrivit Autorității Naționale Sanitare Veterinare și […]
16:30
Test de logică | O singură mașină din cele 64 din imagine este diferită! O puteți identifica? # Cancan.ro
Este vineri și este timpul să facem un scurt exercițiu pentru minte. Ne testăm abilitățile, iar astăzi o să o facem prin deslușirea unui test de logică, destul de dificil. Tot ce trebuie să faci […]
16:20
De câți ani se cunosc Irina Columbeanu și Andreea Bostănică, de fapt. Au ieșit la restaurant și șatena a gafat din nou! # Cancan.ro
Irina Columbeanu și Andreea Bostănică fac ce fac și petrec tot mai mult timp împreună. Întâlnirea dintre cele două s-a lăsat cu câteva ieșiri în Dubai, orașul milionarilor. Deși mulți au crezut că regăsirea lor […]
16:20
Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă un banc savuros în această zi de vineri. A venit momentul să vă încărcați bateriile și să vă bucurați din plin de această glumă, care are ca personaj principal o […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.