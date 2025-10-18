Negocieri de pace la Doha, după luptele sângeroase de la frontieră dintre Afganistan şi Pakistan
StirileProtv.ro, 18 octombrie 2025 13:50
O delegaţie de rang înalt din Afganistan a plecat sâmbătă spre Doha pentru negocieri de pace cu Pakistanul, după ce cele două state au convenit prelungirea încetării focului în urma confruntărilor violente de la graniţă.
Acum 5 minute
14:20
Când vor fi relocate în apartamente persoanele afectate de explozia din Rahova. „Acești oameni nu vor rămâne pe străzi” # StirileProtv.ro
Oamenii afectaţi de explozia care a avut loc, vineri, în blocul din Rahova, care sunt găzduiţi în weekend în hoteluri, vor fi relocaţi de luni în apartamente, pe cheltuiala Primăriei Municipiului Bucureşti (PMB), a anunţat Stelian Bujduveanu.
Acum 30 minute
14:00
Adolescent exclus din echipa de baschet a băieților, pentru că era trecut „fată” în certificatul de naștere # StirileProtv.ro
Un băiat de 14 ani din Arizona a fost exclus din echipa de baschet a liceului său, dar i s-a spus că poate să se alăture echipei fetelor. Totul, din cauza unei erori în certificatul de naștere.
14:00
Alertă într-un bloc din Târg Mureș. Locatarii au cerut intervenția pompierilor după ce au simțit miros pe casa scării # StirileProtv.ro
Un bloc din Târgu Mureş a rămas sâmbătă fără gaz, după ce locatarii au cerut pompierilor să intervină în urma semnalării unui miros pe casa scării.
Acum o oră
13:50
Acum 2 ore
13:20
Marius Budăi avertizează că înghețarea salariului minim este o eroare gravă. ”Îmi fac datoria de a arăta premierului” # StirileProtv.ro
Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, consideră că îngheţarea salariului minim este o „greşeală enormă'' atât în plan politic, cât şi economic.
13:10
Verificările Corpului de Control la Salina Praid, finalizate. Riscul de inundare și afectare a zăcământului, ignorat # StirileProtv.ro
Corpul de control al prim-ministrului a finalizat verificările la Societatea Naţională a Sării SA şi Administraţia Naţională "Apele Române", acţiune începută după inundarea Salinei Praid în luna mai.
13:10
Eurodeputatul PSD Vasile Dîncu exclude o alianță PSD-AUR în următorii trei ani, dar nu închide complet această posibilitate după alegerile parlamentare din 2028, considerând că evoluția AUR ca partid va fi decisivă.
13:10
Momentul în care o femeie din Turcia a pășit în fața tramvaiului. A fost distrasă de muzica din căști # StirileProtv.ro
O femeie din Turcia a fost la un pas de moarte, într-o stație de tramvai, pentru că... purta căști. A avut noroc cu prezența de spirit a unui agent de securitate.
12:50
Un studiu recent publicat în revista științifică JAMA indică faptul că utilizarea intensă a rețelelor sociale este asociată cu rezultate mai slabe la testele de citire, vocabular și memorie în rândul adolescenților.
12:40
Foametea se adâncește în nordul Gazei, în ciuda armistițiului. Convoaiele ONU nu pot ajunge. „Extrem de dificil” # StirileProtv.ro
Convoaiele umanitare ale Organizaţiei Naţiunilor Unite se confruntă cu dificultăţi serioase în a ajunge în zonele din nordul Fâşiei Gaza afectate de foamete.
12:30
„Vocea României”, lider absolut de audiență, cu emoție, pasiune și momente spectaculoase # StirileProtv.ro
Scena Vocea României a fost vineri seară plină de emoție, pasiune și momente spectaculoase.
Acum 4 ore
12:20
Explozie puternică la o fabrică de explozibili din Rusia. Bilanțul morților | VIDEO # StirileProtv.ro
Trei persoane au murit şi alte cinci au fost rănite în urma unei explozii produse vineri seară la fabrica de explozibili Avangard din oraşul Sterlitamak, în regiunea Bashkortostan, a anunţat guvernatorul regional Radi Habirov pe canalul său de Telegram.
11:50
Câți pensionari mai are România în septembrie 2025: Pensia medie a ajuns la 2.773 de lei # StirileProtv.ro
Un număr de 4.692.810 pensionari era înregistrat în septembrie 2025 în România, cu 3.548 mai mulți comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.773 de lei, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).
11:50
Incendiu la subsolul unui centru spa de pe Calea Plevnei. O persoană a suferit arsuri, iar alte 45 au fost evacuate # StirileProtv.ro
Incendiul izbucnit sâmbătă la subsolul unei clădiri, unde funcţionează un centru spa, de pe Calea Plevnei din Sectorul 6 al Capitalei, a fost localizat, o persoană suferind arsuri.
11:20
iLikeIT. Emisiunea integrală din 18 octombrie 2025
11:20
Nisa, Riviera Franceză – cele mai frumoase obiective turistice, plaje, promenadă. Cum să ai experiențe de neuitat în Franța # StirileProtv.ro
Nisa, bijuteria Rivierei Franceze, îmbină farmecul mediteranean cu eleganța franțuzească. Plajele spectaculoase, promenada și atmosfera vibrantă fac din acest oraș una dintre cele mai memorabile destinații din sudul Franței.
11:20
Hamas intenţionează să îşi menţină controlul asupra securităţii din Fâşia Gaza pe durata unei perioade de tranziţie.
11:20
Parcul Național Retezat – ghid complet: trasee, lacuri glaciare și sfaturi pentru turiști # StirileProtv.ro
Frumusețea Parcului Național Retezat atrage turiști din întreaga lume prin peisajele sale sălbatice, delimitate de păduri, lacuri glaciare, pășuni alpine și vârfuri înalte, dar și prin flora și fauna care pot fi întâlnite aici.
11:10
Cele mai noi ceasuri inteligente de pe piață, la iLikeIT. Punctul-cheie este monitorizarea sănătății # StirileProtv.ro
Alături de Alex Stănescu, de la Mobilissimo, ne uităm și la cele mai noi ceasuri inteligente de pe piață. Avem modele interesante, foarte atente la monitorizarea sănătății noastre.
11:10
Jocul săptămânii este Kirby and the Land of the Forgotten, cu o poveste nouă Star-Crossed World.
11:10
De ce refuză Trump să înarmeze Ucraina cu rachete Tomahawk. Dialogul său cu Zelenski de la Casa Albă „nu a fost uşor” # StirileProtv.ro
Ucraina nu poate spera să primească rachete Tomahawk din SUA, a afirmat vineri seara târziu presa americană preluată de dpa, după ce preşedintele Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.
11:00
Piatra de temelie la clinica de psihiatrie pediatrică „Obregia” a fost pusă. Proiect din donații, prin Fundația „Metropolis” # StirileProtv.ro
A fost pusă piatra de temelie a clinicii de psihiatrie pediatrică „Profesor Alexandru Obregia”. Construcția unității medicale face parte din campania „Spitale Publice din Bani Privați”, a fundației Metropolis.
11:00
Horoscop săptămâna 20 - 26 octombrie 2025. Noi începuturi, decizii, claritate emoțională și surprize astrale # StirileProtv.ro
Horoscopul săptămânal vine cu energii puternice și momente de introspecție pentru fiecare zodie.
11:00
Cât de „Pro" e, de fapt, camera de pe iPhone 17 Pro la filmarea unor scene de film. Experiment iLikeIT cu cu Denis Hanganu # StirileProtv.ro
În fiecare an, Apple spune că iPhone-ul devine o cameră de film. Așa că ne-am pus o întrebare simplă: cât de "Pro" e, de fapt, camera de pe iPhone 17 Pro? Am adus un actor, un DoP și trei scene care nu iartă nicio greșeală.
10:50
Peste 280 de oameni au primit consiliere psihologică după explozia din Rahova. 66 sunt cazați temporar în hoteluri # StirileProtv.ro
Un număr de 286 de oameni au fost evaluați și consiliați psihologic după explozia care s-a produs vineri într-un bloc de pe Calea Rahovei din Sectorul 5.
10:50
Ambasadorul Marii Britanii, despre expulzările românilor din UK. Ce se întâmplă cu cei care locuiesc acolo fără statut # StirileProtv.ro
Ambasadorul Marii Britanii în România. Giles Portman, a vorbit, sâmbătă, în platoul Știrilor PRO TV, despre cazul recent în care mai mulți români au fost expulzați din Regatul Unit.
10:30
O mamă din Arad a fost înjunghiată chiar de fiul ei. Calm, a sunat la 112 și a mărturisit ce a făcut # StirileProtv.ro
O femeie de 52 de ani din Arad a murit înjunghiată de propriul fiu. Între victimă și individul de 25 de ani ar fi izbucnit un conflict, care l-a făcut pe tânăr să-și atace mama cu un cuțit.
Acum 6 ore
10:10
Câțiva elevi de la „Bolintineanu” au fost răniți ușor în explozia din Rahova. „Când am ieşit pe geam mi s-a oprit respirația” # StirileProtv.ro
La mică distanță de blocul distrus este Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” - plin, la acea oră, cu sute de copii și adolescenți. Au resimțit deflagrația ca pe un cutremur.
10:10
Donald Trump l-a eliberat pe George Santos din închisoare. Fostul congresman republican a primit comutarea pedepsei # StirileProtv.ro
Fostul congresman George Santos, condamnat la şapte ani de închisoare pentru mai multe infracţiuni financiare, a beneficiat, vineri,de o comutare a pedepsei din partea lui Donald Trump, care a anunţat că acesta va ieşi din închisoare.
09:40
Și Pompierii, și Distrigaz susțin că au închis gazele înaintea exploziei devastatoare din Rahova. Ancheta e complexă # StirileProtv.ro
De anchetă se ocupă procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, care trebuie să lămurească din vina cui a fost posibil acest incident îngrozitor.
09:30
Pacient cu arsuri extinse, transferat în Austria după explozia de pe Calea Rahovei. Două dintre victime, operate la Floreasca # StirileProtv.ro
O persoană afectată de explozia de pe Calea Rahovei, care prezintă arsuri extinse și multiple traumatisme, se află în stare critică și este intubată, fiind transportată, în aceste momente, la o clinică din Austria.
09:30
SUA și China pregătesc noi negocieri economice. Liderii caută să evite o escaladare a tarifelor comerciale # StirileProtv.ro
Beijingul şi Washingtonul au convenit să pregătească noi negocieri între liderii celor două mari economii mondiale şi să evite o nouă escaladare distructivă a tarifelor vamale, relatează AFP, preluat de News.ro.
09:00
Protestul romilor la Tg. Jiu. Oamenii sunt nemulțumiți de legea care interzice căsătoriile la vârste fragede # StirileProtv.ro
Un proiect de lege a stârnit indignare în rândul unei comunități rome din Târgu Jiu.
08:50
Accident în lanț lângă Craiova. Cinci persoane au ajuns la spital după coliziunea a patru mașini # StirileProtv.ro
Cinci persoane au ajuns vineri la spital, după ce patru mașini s-au ciocnit, pe rând, aproape de Craiova.
08:40
Sâmbătă avem o zi cam mohorâtă, cu ploi slabe în centrul, în estul și în sud-estul țării. E posibil să picure și în celelalte regiuni, iar temperaturile încep să scadă.
Acum 8 ore
08:20
Pentagonul atacă Netflix pentru „gunoi woke" după lansarea unui serial militar cu tematică gay # StirileProtv.ro
Pentagonul a atacat Netflix pentru că produce "gunoi woke", după lansarea dramei militare cu tematică gay Boots, devenită un hit.
08:10
Un bărbat de 88 de ani a fost găsit mort de 12 ore, în Neamț. Ar fi posibil un atac de urs # StirileProtv.ro
Tragedie în județul Neamț, unde un bărbat de 88 de ani a fost găsit fără suflare în apropierea gospodăriei sale, aflată la marginea unei păduri.
08:10
Festivalul Sarmalelor din Peștișani, Gorj, s-a ținut pe banii localnicilor. Primăria nu a mai avut fonduri # StirileProtv.ro
Fără fonduri de la primărie pentru organizarea Festivalului Sarmalelor și Piftiilor, dar dornici să celebreze toamna, localnicii din Peștișani, Gorj s-au descurcat și pe cont propriu.
08:00
O firmă privată ar fi dat drumul la gaz și a rupt sigiliul Distrigaz la blocul explodat din Rahova. Mărturia unui locatar # StirileProtv.ro
A fost mai mult o noapte albă, plină de griji, pentru sutele de oameni ale căror apartamente au fost afectate de explozie. Doar câțiva dintre ei au putut să intre rapid în locuințe, după lucrurile de valoare.
08:00
Scandal în Italia, după ce liderul celui mai mare sindicat a spus că Giorgia Meloni că este „curtezana” lui Donald Trump # StirileProtv.ro
Giorgia Meloni l-a condamnat pe liderul celui mai mare sindicat din Italia după ce acesta s-a referit la ea drept „curtezana” lui Donald Trump, relatează The Guardian.
07:50
Zilele Iașiului s-au încheiat cu un spectacol în toată regula. După un concert în centrul orașului, cei prezenți și-au îndreptat privirea spre cerul animat de o mulțime de drone. Iar finalul a fost marcat de un foc de artificii impresionant.
07:50
„Am copilul acolo, la etajul 7. Mi-a făcut cu mâna”. Mărturia cutremurătoare a unei femei după explozia blocului din Rahova # StirileProtv.ro
Trei oameni morți, printre care o femeie însărcinată, și alți 20 răniți - este bilanțul exploziei devastatoare din Rahova. La scurt timp după deflagrație, a fost activat Planul Roșu de intervenție.
07:30
Doi copii din Vaslui, înecați în mod misterios într-o baltă de la marginea satului. Se jucau în drum și au dispărut brusc # StirileProtv.ro
Tragedie învăluită în mister! Doi copii, de 4 și 8 ani, au fost găsiți fără viață, la malul unei bălți din județul Vaslui.
07:20
Când va avea loc întâlnirea dintre Trump și Putin. Dialogul va fi în lipsa lui Zelenski # StirileProtv.ro
Preşedintele american, Donald Trump, a declarat că intenţionează să se întâlnească cu preşedintele rus, Vladimir Putin, în Ungaria, într-o discuţie care va fi probabil bilaterală, adică fără participarea directă a Ucrainei, relatează dpa.
07:10
Zelenski ar fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă. Trump, greu de convins în privința rachetelor Tomahawk # StirileProtv.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski pare să fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă, după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a indicat că nu este pregătit să furnizeze Ucrainei rachetele de croazieră Tomahawk solicitate, comentează BBC.
Acum 24 ore
22:30
Tragedie rutieră în Serbia. Trei oameni au murit, iar peste 60 au fost răniți într-un accident de autobuz # StirileProtv.ro
Trei oameni au murit şi câteva zeci au fost răniţi, mulţi dintre ei grav, vineri, într-un accident în care a fost implicat un autobuz care transporta angajaţi ai unei fabrici din nord-vestul Serbiei, au anunţat autorităţile locale citate de AFP.
22:30
Trump, de părere că Putin ar putea încerca să tragă de timp în conflictul din Ucraina: „Este posibil. Da” # StirileProtv.ro
Preşedintele american Donald Trump a recunoscut vineri că omologul său rus Vladimir Putin ar putea încerca să tragă de timp în conflictul din Ucraina, apreciind în acelaşi timp că acesta doreşte un acord, a consemnat AFP.
22:10
Explozia din Rahova arată cât de nepregătiți sunt românii. Doar 17% dintre locuințele din țară sunt complet asigurate # StirileProtv.ro
Explozia care a distrus un bloc de 8 etaje din Rahova readuce în discuție numărul românilor care apelează la asigurările facultative.
22:10
Daniel David, despre prevenirea consumului de droguri în școli: „Trebuie colaborat pentru eliminarea dealerilor” # StirileProtv.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, susţine că este important să existe un control în afara şcolii privind consumul de droguri, astfel încât să nu existe dealeri, dar în acelaşi timp contează foarte mult şi ce fac părinţii.
22:10
Cum poate deveni România o variantă ca Putin să ajungă cu „Kremlinul zburător” la Budapesta. Care ar fi cea mai directă rută # StirileProtv.ro
Summitul nu a fost încă definitivat, dar dacă Vladimir Putin se va deplasa la Budapesta pentru a se întâlni cu Donald Trump în următoarele două săptămâni, va trebui să depăşească mai întâi câteva obstacole, relatează BBC.
