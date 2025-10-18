Pep Guardiola îl vrea înapoi! Starul plecat de la City, face ravagii la noua echipă: „Mi-ar plăcea să îl am”
Sport.ro, 18 octombrie 2025 13:50
Pep Guardiola a vorbit despre un star plecat de la Manchester City.
• • •
Acum 5 minute
14:20
Dan Șucu are „datorii istorice” la Genoa! Ce obligații de plată are patronul român: „Trebuie achitate!” # Sport.ro
Dan Șucu, finanțatorul Rapidului, a recunoscut că provocarea de la Genoa este una de proporții.
14:20
O formație importantă din Superliga a scăpat de interdicția la transferuri.
Acum o oră
13:50
Pep Guardiola îl vrea înapoi! Starul plecat de la City, face ravagii la noua echipă: „Mi-ar plăcea să îl am” # Sport.ro
Pep Guardiola a vorbit despre un star plecat de la Manchester City.
13:40
Cu lacrimi în ochi, Costel Gâlcă a vorbit despre tragicul incident din Rahova: ”Acolo am copilărit, l-am sunat imediat pe tatăl meu” # Sport.ro
Vineri dimineață s-a produs o explozie teribilă într-un bloc de pe Calea Rahova din Sectorul 5.
Acum 2 ore
13:20
Ioan Andone a depistat pericolul! Semnalul de alarmă tras de fostul „câine” înainte de Dinamo - Rapid # Sport.ro
Ioan Andone a prefațat derby-ul din Superliga, Dinamo - Rapid.
13:00
Dinamo și Rapid se întâlnesc duminică, de la ora 20:30, pe Arena Națională. Partida va fi transmisă în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro, dar și în aplicația Sport.ro!
13:00
Are trei fotbaliști pe „persoană fizică” la națională și anunță: „Vor mai veni cu siguranță!” # Sport.ro
România a obținut o victorie dramatică cu Austria, scor 1-0, grație golului marcat în minutul 90+5 de Virgil Ghiță.
12:30
Tun financiar important pentru catalani!
12:30
MM Stoica trage de ureche un jucător de la FCSB: ”Nu a mai dat totul așa cum o făcea înainte” # Sport.ro
FCSB se situează pe poziția a 12-a în clasament cu 13 puncte.
12:30
George Pușcaș este liber de contract și își caută o nouă echipă.
Acum 4 ore
11:50
„Titanul” din Serie A îl laudă pe Cristi Chivu înaintea derby-ului cu AS Roma: „Are asta de mult timp” # Sport.ro
Interul Cristi Chivu va avea un meci tare în Serie A.
11:40
Gigi Becali a dezvăluit ce a vorbit cu Mirel Rădoi la telefon după scandalul cu Lucescu: ”E convins de un singur lucru” # Sport.ro
Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova, a răbufnit în cadrul unei conferințe de presă, vineri, la adresa selecționerului Mircea Lucescu.
11:20
Finală scăpată printre degete: Jaqueline Cristian, învinsă de o jucătoare de optsprezece ani, în semifinalele turneului de la Osaka # Sport.ro
Atât Sorana Cîrstea, cât și Jaqueline Cristian au pierdut în penultimul act al competiției din Japonia.
11:10
Alături de copilotul Carmen Poenaru, Tempestini este pregătit de start la Tess Rally 2025, care va include un total de zece probe speciale.
10:50
Etapa a 10-a din Liga 2 continuă astăzi cu nouă meciuri pline de miză!
10:50
Sport.ro a stat de vorbă cu Sorin Paraschiv despre echipa națională a României.
10:40
Se așteptat la altceva! MM Stoica, dezvăluiri din vestiarul lui FCSB: „Este dezamăgit, clar” # Sport.ro
Mihai Stoica a dezvăluit că unul dintre jucătorii lui FCSB a fost dezamăgit după meciul cu Austria al naționalei României.
10:30
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre Metaloglobus și FCSB.
10:30
Spectacol total în Ligue 1! Nice - Lyon, Angers - Monaco și Marseille - Le Havre, în direct pe VOYO! # Sport.ro
Trei dueluri tari se joacă astăzi în etapa a 8-a din Ligue 1.
Acum 6 ore
10:20
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre Universitatea Craiova și Unirea Slobozia.
10:10
Urmărim și comentăm împreună meciul dintre ”U” Cluj și FC Botoșani pe Sport.ro.
10:00
România, performanță fabuloasă la tenis de masă! Echipa a eliminat campioana en-titre și s-a calificat în semifinale la Zadar # Sport.ro
Echipa masculină de tenis de masă a României a eliminat vineri campioana europeană en titre, Suedia, şi şi-a asigurat o medalie istorică la Campionatul European Echipe Seniori 2025.
10:00
Cinci dueluri tari în Premier League, în exclusivitate pe VOYO, de la 17:00! Manchester City - Everton, cap de afiș # Sport.ro
Cinci partide tari din Premier League vor fi LIVE pe VOYO, de la ora 17:00.
09:50
Victor Pițurcă a declarat că ar fi dispus să revină pe bancă, dar doar la o singură echipă din țară.
09:50
Fulham - Arsenal, în exclusivitate pe VOYO, de la 19:30! Liderul din Premier League revine în acțiune # Sport.ro
Fulham - Arsenal este LIVE pe VOYO de la ora 19:30.
09:40
Nottingham - Chelsea, în exclusivitate pe VOYO, de la 14:30! Deplasarea complicată pentru „albaștri” # Sport.ro
Nottingham - Chelsea este LIVE pe VOYO de la ora 14:30.
09:30
Ilie Dumitrescu a intervenit în scandalul momentului: verdict clar despre disputa Rădoi - Lucescu # Sport.ro
Vineri a izbucnit un scandal de proporții între Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova, și Mircea Lucescu, selecționerul României.
09:20
Dinamo - Rapid se joacă duminică, 19 octombrie, nu mai devreme de ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro!
09:00
Hansi Flick a vorbit despre problemele Barcelonei înaintea primei partide de după pauza internațională.
08:50
Formația nu are cel mai bun început de sezon!
08:50
FCSB se află pe locul 12 în clasament cu 13 puncte înregistrate după 12 etape desfășurate în sezonul regulat.
08:40
Naționala României intră pe ultima linie dreaptă în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.
08:30
Mesaj veninos din partea Universității Craiova după scandalul dintre Mirel Rădoi și Mircea Lucescu # Sport.ro
Universitatea Craiova a transmis un mesaj, în urma schimbului de replici dintre Mircea Lucescu și Mirel Rădoi.
Acum 8 ore
08:20
Sorana Cîrstea a ratat calificarea în finala turneului WTA 250 de la Osaka: ce premiu de consolare va încasa # Sport.ro
Visul unei finale românești la Osaka a fost spulberat.
08:20
Președintele CA al campioanei a rămas impresionat de un tehnician din campionatul intern.
08:10
Mădălina Florea, noua campioană mondială în Golden Trail World Series 2025, a devenit prima româncă din istorie care câștigă cel mai important circuit de alergare montană din lume.
Acum 24 ore
23:40
Larie, șocat de Radu Petrescu: "D-asta mi-a dat galben. Să fie și el chemat la interviu!" # Sport.ro
Ionuț Larie (38 de ani), veteranul celor de la Farul Constanța, susține că a încasat un cartonaș galben gratuit în meciul cu FC Argeș (0-0).
23:40
Patru absenți de calibru! FCSB, cu defensiva în pioneze, înaintea meciului cu Metaloglobus # Sport.ro
FCSB se confruntă cu o criză de efectiv fără precedent în defensivă, chiar înaintea duelului din Superliga cu ultima clasată, Metaloglobus.
23:30
Înfrângere usturătoare cu Virgil Ghiță în teren! Nota primită de eroul naționalei României # Sport.ro
Hannover a pierdut duelul cu Schalke, scor 0-3, iar Virgil Ghiță a fost integralist la formația gazdă.
23:20
Arena Națională arde! Peste 30.000 de bilete vândute la Dinamo - Rapid, derby-ul care poate schimba liderul din Superliga # Sport.ro
Interesul pentru derby-ul dintre Dinamo și Rapid atinge cote uriașe, confirmând că partida de pe Arena Națională va fi, cel mai probabil, cea mai urmărită a acestui sezon.
23:10
Bogdan Andone, dezamăgit de prestația echipei sale: „Nu știu ce s-a întâmplat” + Ce a spus despre meciul cu Dinamo # Sport.ro
Farul a remizat în fața lui FC Argeș, într-un meci jucat pe teren propriu, din etapa a 13-a din Superliga.
22:30
ANAF a publicat lista rușinii! Rapid, campioană la datorii cu o gaură de 700.000 €. Alte 8 cluburi, somate să plătească # Sport.ro
Fiscul pune presiune pe sportul românesc!
22:30
Mihai Stoica a fost întrebat despre modificările făcute pe site-ul UEFA.
22:10
Vlad Dragomir (26 de ani) traversează probabil cea mai bună formă din carieră. Mijlocașul impresionează atât la Pafos, calificată în faza principală din Champions League, cât și la naționala României.
21:40
Mircea Lucescu, apărat din interiorul Federației după atacul lui Rădoi! Reacție promptă: "Mi se pare exagerat" # Sport.ro
Atacul dur lansat de Mirel Rădoi la adresa selecționerului Mircea Lucescu nu a rămas fără ecou.
21:40
Haaland din Brazilia dă goluri pe banda rulantă la 17 ani! Starul are o clauză de 100.000.000 de euro # Sport.ro
Un star brazilian în devenire este supranumit „Haaland din Brazilia”.
21:20
Se cere intervenția UEFA după ce Florin Prunea l-a jignit pe Jurgen Klopp: "Incredibil! Chiar se tolerează orice?" # Sport.ro
Declarațiile deplasate ale lui Florin Prunea (57 de ani) la adresa lui Jurgen Klopp (58) au fost preluate de presa internațională și descrise drept "șocante".
21:10
Lothar Matthaus a devenit ambasadorul Bengal Superleague, în India.
21:10
"Băi, Gigi, eu nu fac așa ceva!" Ilie Dumitrescu a rememorat discuția sinceră pe care a avut-o cu patronul FCSB # Sport.ro
Ilie Dumitrescu a făcut o incursiune în trecut și a dezvăluit cum a gestionat apelurile insistente primite de la Gigi Becali, finanțatorul FCSB, care îi cerea sfaturi despre echipă.
20:30
Mihai Rotaru, replică devastatoare pentru Lucescu: "Ne pare rău că v-am stimat! Ați pierdut simțul realității" # Sport.ro
Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a intervenit în forță în conflictul dintre antrenorul Mirel Rădoi și selecționerul Mircea Lucescu, lansând un atac fără precedent la adresa tehnicianului echipei naționale.
