SuperLiga: Măsuri anunţate de Jandarmerie pentru meciul Dinamo – Rapid. 70 de microbiști au interdicție să intre pe Arena Națională
HotNews.ro, 18 octombrie 2025 13:50
Partida FC Dinamo – FC Rapid, din etapa a 13-a a Superligii, se dispută, duminică, de la ora 20.30, pe Arena Naţională. Jandarmeria anunţă că 39 de suporteri ai echipei gazdă şi 31 de suporteri…
Acum 15 minute
14:10
Edilul din Sinaia, Vlad Oprea, se întoarce la primărie, după ce procurorul au întârziat să ceară prelungirea arestului la domiciliu # HotNews.ro
Primarul stațiunii Sinaia, Vlad Oprea, a anunțat că se întoarce la conducerea instituției începând de luni, în condițiile în care acesta a scăpat de arestul la domiciliu printr-o eroare a DNA. Procurorul care se ocupă…
Acum o oră
13:50
13:30
„Fără Regi”. Proteste în SUA împotriva lui Trump în SUA, condamnate de liderii Partidului Republican # HotNews.ro
Nemulțumiți față de direcția în care se îndreaptă SUA sub conducerea președinteluir Donald Trump, oamenii vor protesta sâmbătă în capitală, dar și în alte orașe din întreaga țară sub sloganul „Fără Regi”, manifestații pe care…
Acum 2 ore
13:10
Ce fac detectoarele de gaz și când sunt obligatorii / Lista firmelor acreditate de ANRE care pot monta astfel de echipamente # HotNews.ro
Detectoarele automate de gaz sunt obligatorii în încăperile în care există centrale sau aragazuri, unde geamurile sunt de tip termopan sau securizat sau au o grosime mai mare de 4 milimetri, prevede legislația în vigoare.…
12:50
Ce a pățit un paznic de vânătoare care și-a pierdut arma de serviciu. Doi tineri au găsit-o # HotNews.ro
Un paznic de vânătoare din comuna dâmbovițeană Valea Mare a ieșit dn tură joi dimineațaă și a plecat spre casă cu arma de serviciu. Abia seara a constantat că pistolul și muniția îi lipsesc. Bărbatul…
Acum 4 ore
12:20
Neregulile găsite la Salina Praid de Corpul de Control al premierului. Raportul guvernamental a fost publicat # HotNews.ro
Corpul de Control al prim-ministrului a finalizat verificările la Societatea Națională a Sării SA (SNS SA sau Salrom) și Administrația Națională „Apele Române”, acțiune începută după inundarea Salinei Praid în luna mai, a anunțat sâmbătă…
12:20
Bilanțul inundațiilor din Suceava și Neamț: Statul a plătit peste 3,1 mil. de euro pentru refacerea locuințelor. „Pentru prima oară, s-a ținut cont de asigurarea obligatorie” / Cum s-au împărțit banii # HotNews.ro
Inundațiile majore din luna iulie au distrus sau avariat peste 500 de case în județele Suceava și Neamț. De atunci și până acum, statul a plătit peste 15,7 milioane de lei, echivalentul a 3,1 milioane…
12:10
Teama locatarilor din blocul vecin cu cel în care s-a produs catastrofa din Rahova: „Și la noi s-a simțit miros de gaz și acum ni s-a permis să ne întoarcem” # HotNews.ro
La o zi după tragedia din Rahova, oamenii care locuiesc în apropiere se tem că pot fi loviți de o tragedie similară. Hotnews a discutat sâmbătă cu fiica unor locatari din blocul aflat imediat lângă…
11:40
Miliardarul șef al unei companii gigant le oferă angajaților un bonus de 75.000 de dolari, drept încurajare să aibă copii # HotNews.ro
Marile corporații din Coreea de Sud intervin pentru a ajuta la inversarea tendinței care poate duce la reducerea cu jumătate a forței de muncă din țară în următorii 50 de ani. Cât valorează renunțarea la…
11:20
Incendiu cu degajări mari de fum în București. Mesaj RO-Alert transmis locuitorilor din sectorul 6 # HotNews.ro
Pompierii intervin sâmbătă să stingă un incendiu izbucnit pe Calea Plevnei din sectorul 6 al Capitalei. Incendiul se manifestă cu degajări de fum la subsolul unei clădiri, dintr-un ansamblul de blocuri cu 10 etaje, unde…
11:00
Răspunsul bizar dat de Casa Albă după ce un reporter a întrebat cine a ales Budapesta pentru întâlnirea Trump – Putin # HotNews.ro
„Mama ta a făcut-o”, a răspuns purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, după ce publicația americană HuffPost a contactat reprezentanții Casei Albe cu întrebarea „cine a ales Budapesta” pentru summitul dintre Donald Trump…
10:50
Fostul congresman republican George Santos, trimis după gratii pentru fraudă, iese din pușcărie grație lui Donald Trump. „Să ai o viață minunată!” # HotNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a comutat pedeapsa lui George Santos, un fost congresman republican care ispășea o pedeapsă de șapte ani de închisoare pentru fraudă și furt de identitate, ordonând eliberarea sa imediată, după trei…
10:30
„Putin, care este următoarea ta mișcare?”. Întâlnirea lui Zelenski cu Trump de la Casa Albă a adus vești bune pentru Ucraina, dar adevărata miză pentru Kiev rămâne, pentru moment, de neatins # HotNews.ro
După nouă luni de acrobații diplomatice și discursuri extraordinare, Donald Trump preferă în continuare să-i acorde președintelui rus Vladimir Putin încă o șansă de a-l convinge, în locul unei escaladări militare directe, potrivit unei analize…
Acum 6 ore
10:10
„Moartea fierului de călcat este iminentă”. De ce tot mai mulți oameni au renunțat să-și mai calce hainele # HotNews.ro
Generația Z se laudă pe rețelele de socializare că a decis în mod colectiv să renunțe la călcatul hainelor, dar oare acest lucru se datorează lipsei de timp, sustenabilității sau luptei împotriva perfecțiunii, se întreabă…
09:30
Un rănit în explozia din Rahova, transportat acum la o clinică în Austria. Bărbatul are arsuri severe # HotNews.ro
O persoană rănită în explozia din blocul de pe Calea Rahovei din București, care prezintă arsuri extinse și multiple traumatisme, aflată în stare critică și intubată, este transportată, în aceste momente, la o clinică din…
09:00
Trei persoane au murit și alte 15 au fost rănite în explozia produsă vineri într-un bloc bucureștean din cartierul Rahova. Dintre răniții internați în spitalele din Capitală, doi au fost operați și mai mulți au…
08:40
O fetiță de 3 ani care a beneficiat de un tratament de terapie genică revoluționar pentru tratarea pierderii auditive profunde poate percepe sunete, la doi ani de la intervenție, relatează ABC News. Opal Sandy a…
08:30
Vila din Aviatorilor, pe care RA-APPS a cheltuit milioane și urma să fie reședință pentru un fost președinte – pusă la închiriere prin licitație. Prețul minim cerut # HotNews.ro
Imobilul din bulevardul Aviatorilor nr. 86, din zona Primăverii din Capitală, pentru refacerea căruia RA-APPS a cheltuit milioane de euro și urma să fie reședință pentru un fost președinte, este pus acum la închiriere prin…
Acum 8 ore
08:20
REPORTAJ VIDEO Cum văd firmele din România piața muncii, ce joburi sunt disponibile și ce planuri au în legătură cu directiva europeană privind transparența salarială # HotNews.ro
Zilele acestea, pe 17 și 18 octombrie 2025, cei care își caută un job pot aplica la unul dintre cele 7.000 de locuri de muncă disponibile de la peste 80 de companii la un târg…
08:00
Marea dilemă înainte de summitul Trump-Putin de la Budapesta. Cum ajunge „Kremlinul zburător” în spaţiul aerian al UE # HotNews.ro
Detaliile pentru ce de-a două întâlnire dintre Donald Trump și Vladimiri Putin nu au fost pusa încă la punct, dar dacă liderul de la Kremlin se va deplasa la Budapesta pentru a se întâlni cu…
07:40
Weekend trending în București, 18-19 octombrie: festivaluri de proză scurtă, de instalații luminoase sau AI, terase cu pastramă și ceaune și „îngerul” Keanu Reeves în cinematografe # HotNews.ro
În Bucureștiul de mijloc de octombrie, toamna nu se grăbește să devină melancolie, ci ne trimite la raioanele de șosete groase și impermeabile, pentru că urmează un weekend cu temperaturi scăzute și umezeală. Dar sunt…
07:40
Traficul rutier va fi restricționat în acest final de săptămână pe mai multe bulevarde și străzi din București, cu ocazia desfășurării unor evenimente, a anunțat Brigada Rutieră, transmite Agerpres. Sâmbătă, între orele 16:00 – 22:00,…
07:30
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pare să fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă, după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a indicat că nu este pregătit să furnizeze Ucrainei rachetele de…
07:20
Președintele SUA, Donald Trump, a lăudat ținuta omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, în timpul vizitei acestuia la Casa Albă de vineri, o întâlnire cu miză mare, întrucât acesta din urmă a cautat sprijin pentru a…
07:00
Pe fondalul dureros al exploziei blocului din Rahova, internetul „a vuit”, preț de câteva zeci de minute, căci atât ține atenția, după ce unul dintre siteurile din România a publicat, din eroare, și întrebarea ChatGPT…
07:00
În cea mai bine cotată universitate din România, o cercetătoare a fost plătită timp de doi ani fără să se prezinte la serviciu. „Ancheta a fost dificilă, erau puse sub acuzare niște persoane cu notorietate intelectuală”, spune un prim procuror # HotNews.ro
Cosmin Sicora, director al Centrului de Cercetări Biologice Jibou, structură a Universității Babeș Bolyai din Cluj Napoca, a fost condamnat de Tribunalul Sălaj la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu și…
Acum 24 ore
00:10
Germania vede „discuțiile de la Budapesta ca pe o a doua încercare de a-l convinge pe Putin să negocieze serios cu Ucraina” # HotNews.ro
Ministrul german al afacerilor externe, Johann Wadephul, a declarat că preconizatul summit dintre președintele american Donald Trump și Vladimir Putin reprezintă „o a doua încercare” de a-l face pe liderul rus să recunoască necesitatea unor…
17 octombrie 2025
23:30
Mesaj RO-Alert după ce a fost semnalată prezența unui urs în curtea unei școli din Alba # HotNews.ro
Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba a anunțat vineri seară că în curtea școlii din satul Biia, din apropiere de Blaj, a fost semnalată prezența unui urs, transmite Agerpres. „La faţa locului se deplasează de urgenţă…
23:30
SuperLiga: Farul Constanța, nemulțumită după 13 etape: „Suntem departe de ceea ce ne-am propus! Atâtea puncte voiam” # HotNews.ro
Cristian Sava, antrenorul cu licență Pro al echipei Farul Constanța, s-a declarat dezamăgit după remiza înregistrată pe teren propriu, 0-0 cu FC Argeș. Farul are 16 puncte după 13 etape. Tehnicianul spune că echipa de…
23:20
Războiul lui Trump contra narcotraficanților. Armata SUA are la bord doi supraviețuitori ai unei nave lovite în Caraibe # HotNews.ro
Armata SUA a desfăşurat, joi, o nouă lovitură împotriva unei nave suspectate că transporta droguri, în Caraibe, şi se crede că, pentru prima dată, au existat supravieţuitori printre membrii echipajului, a declarat un oficial american…
23:00
Președintele american Donald Trump a folosit o exprimare nepoliticoasă, vineri, în cadrul declarațiilor de presă susținute la Casa Albă alături de omologul ucrainean, când a fost întrebat de reporteri despre informațiile potrivit cărora guvernul Venezuelei…
22:40
Farul Constanța și FC Argeș au terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat vineri, la Ovidiu, în etapa a 13-a din SuperLiga. Farul Constanța – FC Argeș 0-0 O fază controversată a avut loc în…
22:30
Președintele american Donald Trump a recunoscut vineri că omologul său rus Vladimir Putin ar putea încerca să tragă de timp în conflictul din Ucraina, apreciind în același timp că acesta dorește un acord, a consemnat…
22:30
Prințul Andrew renunță la titlul de Duce de York, dar „neagă cu fermitate acuzațiile împotriva sa” # HotNews.ro
Prințul Andrew a anunțat vineri că va renunța la utilizarea titlului de „Duce de York”, după ani de critici la adresa comportamentului său și a legăturilor sale cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein, relatează Reuters.…
22:00
Medicul pneumolog Flavia Groșan, în stare gravă la spital, în comă / A fost resuscitată după ce a ajuns la spital în stop cardio-respirator # HotNews.ro
Medicul pneumolog Flavia Groșan, devenită cunoscută după numeroasele sale poziții publice anti-COVID19 și după ce a fost anchetată de Colegiu Medicilor pentru postări cu informații „false” și „periculoase”, se află înternată la Spitalul Județean Oradea…
21:50
Un nou referendum privind moartea asistată în Slovenia, la câteva luni după ce a fost legalizată de parlament # HotNews.ro
Slovenii sunt așteptați la urne din nou, în noiembrie, pentru a vota dacă susțin sau nu dreptul la moartea asistată, care a fost legalizată de parlament în iulie, transmite AFP. Mai multe țări europene, printre…
21:10
Ioan Ovidiu Sabău, înainte de meciul dintre U Cluj și liderul surprinzător din SuperLiga: „Vrem să redevenim o echipă importantă” # HotNews.ro
Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul echipei Universitatea Cluj, a prefațat duelul din etapa a 13-a cu FC Botoșani, grupare aflată pe prima poziție în clasamentul SuperLigii. După ce a terminat campania precedentă pe locul al patrulea…
21:10
Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, i-a promis lui Netanyahu sprijin pentru Israel # HotNews.ro
Lidera opoziției din Venezuela și proaspăta câștigătoare a Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, și-a exprimat sprijinul pentru Israel într-o convorbire telefonică cu Benjamin Netanyahu, susține biroul premierului israelian, potrivit Reuters. Machado a salutat…
20:30
Nicușor Dan, după explozia din Rahova: „Cer asumarea responsabilității de către toți cei implicați” / „Datele preliminare indică deja că această tragedie putea fi prevenită” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat că explozia care s-a produs vineri dimineață într-un bloc de pe Calea Rahovei din Capitală „este o tragedie cutremurătoare care nu trebuia să se întâmple”. Într-o postare pe Facebook vineri…
20:20
SuperLiga: Selecționerul Lucescu, criticat dur de patronul Craiovei. „A pierdut simțul realității” # HotNews.ro
Selecționerul echipei naționale, Mircea Lucescu, a fost criticat de reprezentanții Universității Craiova pentru decizia de a-l suna pe Gigi Becali înaintea derby-ului dintre FCSB și „juveți”, încheiat cu victoria campioanei en-titre, scor 1-0. Antrenorul Craiovei,…
20:00
Departamentul de Război al SUA a retras acreditările majorității jurnaliștilor după refuzul presei de a accepta noile reguli impuse la Pentagon # HotNews.ro
Departamentul de Război al SUA (noua denumire a Departamentului Apărării), a revocat acreditările și accesul majorității mass-media naționale și străine la sediul său în Pentagon, după respingerea aproape generalizată a noilor norme pe care această…
20:00
Răspunsul premierului Giorgia Meloni pentru liderul sindical care a catalagat-o drept „curtezana lui Trump” # HotNews.ro
Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, l-a criticat pe șeful celui mai mare sindicat din Italia, după ce a descris-o drept „curtezana” președintelui american Donald Trump, transmite The Guardian. Maurizio Landini, liderul CGIL, care a organizat mai…
19:30
Un republican de top susține că riscă să fie concediați „80% dintre angajații” instituției care gestionează armele nucleare ale SUA # HotNews.ro
Închiderea guvernului federal al SUA ar putea forța concedierea a celor mai mulți dintre angajații din instituția care administrează armele nucleare ale națiunii, susține președintele Comisiei pentru servicii armate din Camera Reprezentanților, potrivit AFP. „Am…
19:20
Un autobuz și un tramvai s-au ciocnit în Pasajul Victoriei. Cinci persoane au ajuns la spital # HotNews.ro
Un autobuz și un tramvai ale Societății de Transport București (STB) s-au ciocnit, vineri seară, în Pasajul Victoriei din Capitală. Mai multe persoane au fost rănite și cinci transportate la spital, potrivit Brigăzii Rutiere a…
19:20
Volodimir Zelenski și Donald Trump se întâlnesc în scurt timp la Casa Albă. Planurile Ucrainei, date peste cap de anunțul lui Trump că se va întâlni cu Putin la Budapesta # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelensky va fi primit la Casa Albă de Donald Trump, vineri, la 20:00, ora României, la doar o zi după ce președintele Statelor Unite a anunțat că intenționează să se întâlnească la…
19:10
Explozia din Rahova. Cum explică Distrigaz că a descoperit, după explozie, că sigiliul pus pe robinetul de gaze al blocului fusese rupt # HotNews.ro
Robinetul de branșament pe care Distrigaz a aplicat sigiliul după ce a oprit alimentarea cu gaze nu a fost afectat de explozie, spun reprezentanții companiei, într-un nou comunicat de presă. După intervenția unui agent ajuns…
19:00
Un militar rus l-a împușcat mortal pe un alt soldat și apoi și-a pus capăt zilelor, în regiunea Moscova, potrivit anunțului făcut vineri de armata rusă, transmit AFP și The Moscow Times. Militarul „l-a rănit…
18:40
Cronologia evenimentelor până la explozia din Rahova: DSU prezintă momentele din documentele operative ale MAI # HotNews.ro
Departamentul pentru Situații de Urgență spune că joi, pe 16 octombrie, a primit sesizări la numărul de urgență 112 privind miros puternic de gaze pe scara blocului care a explodat. Până vineri dimineața, spune DSU,…
18:40
VIDEO Un grup de persoane fără legătură cu locatarii a încercat să forțeze perimetrul de siguranță după explozia din Rahova. Un bărbat a fost ridicat de Jandarmerie # HotNews.ro
Un bărbat a fost condus la secția de poliție vineri, după ce un grup de persoane fără legătură cu locatarii blocului afectat de explozia de vineri din Rahova a încercat în mod repetat să forțeze…
18:20
Centru de asistență în Liceul Bolintineanu pentru persoanele din blocul în care a avut loc explozia. Sunt prezenți și psihologi # HotNews.ro
Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU B-IF) a anunțat, vineri, că în incinta Liceului Dimitrie Bolintineanu a fost stabilit un centru de asistență pentru persoanele care locuiau în blocul afectat de explozie. Două etaje…
