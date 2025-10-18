Explozie puternică în București - Prima daună a fost achitată deja unui proprietar de o societate de asigurări. Dosarul, soluționat electronic

19:00

ANAF a trimis azi un comunicat prin care informează instituțiile statului că sunt obligate să-și plătească obligațiile fiscale, fără să condiționeze acest lucru de poprirea conturilor, ci indicându-le să apeleze la variante, cum ar fi eșalonările la plata taxelor. Întrebați de Profit.ro dacă acest avertisment se aplică și companiilor de stat cu datorii, reprezentanții ANAF au răspuns scurt că nu.