Explozie puternică în București - Prima daună a fost achitată deja unui proprietar de o societate de asigurări. Dosarul, soluționat electronic
Profit.ro, 18 octombrie 2025 13:50
După explozia din București, de pe Calea Rahovei, prima daună a fost plătită deja, fiind solutionată electronic, anunță Generali România..
Acum 5 minute
14:20
Prima centrală solară plutitoare verticală din lume a fost pusă în funcțiune de o companie germană, furnizoare de soluții pentru energie regenerabilă.
14:20
Explozie puternică în București - Distrigaz prelungește întreruperea alimentării cu gaze în zona blocului distrus. Străzile afectate # Profit.ro
Având în vedere că zona afectată este încă securizată de către autorități, Distrigza a luat decizia de a prelungi măsura întreruperii alimentării cu gaze naturale a clienților din zona exploziei produse în zona Calea Rahovei, din sectorul 5 al municipiului București.
Acum 15 minute
14:10
VIDEO Nou incendiu în Capitală, la un spa de pe Calea Plevnei - mesaj Ro-Alert pentru populație # Profit.ro
Pompierii au intervenit pentru stingerea unui nou incendiu în Capitală, produs de data aceasta pe Calea Plevnei din sectorul 6 al Capitalei. În cele din urmă, incendiul a fost lichidat în jurul prânzului.
14:10
Primarul din Sinaia, Vlad Oprea, vizat într-un dosar de luare de mită: Dragi prieteni, mă întorc la Primărie. # Profit.ro
Primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, care în ultimele luni a avut interdicția de a-și exercita funcția, fiind vizat într-un dosar de luare de mită, anunță că revine la Primărie.
Acum o oră
13:50
Acum 2 ore
13:10
Compania de construcții sud-coreeană Booyoung Group, care aparține Miliardarul Joong-keun, oferă un bonus de 75.000 de dolari angajaților pentru a avea copii.
Acum 4 ore
12:20
Explozie puternică în București - Inginerii consideră că deși grav afectat, blocul, construit din panouri prefabricate, s-a comportat bine # Profit.ro
Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri remarcă, în urma exploziei produse în blocul de locuințe de pe Calea Rahovei din sectorul 5 al Capitalei, că imobilul, construit din panouri prefabricate din beton armat, deși grav afectat, și-a păstrat în cea mai mare parte integritatea și s-a comportat bine, împiedicând colapsul întregii structuri și, foarte posibil, a redus numărul victimelor.
12:10
Șeful Porsche, înlocuit cu un executiv de la McLaren și Ferrari. Oliver Blume și-a negociat viitorul cu acționarii VW # Profit.ro
Oliver Blume, CEO-ul Porsche, pleacă din fruntea companiei la 1 ianuarie, conform deciziei Consiliului de Supraveghere. Vestea a fost anunțată oficial, la fel și numele înlocuitorului. Deși s-a spus că este un veteran al companiei, noul CEO vine de la McLaren.
11:40
VIDEO Nou incediu în Capitală, la un spa de pe Calea Plevnei - mesaj Ro-Alert pentru populație # Profit.ro
Pompierii au intervenit pentru stingerea unui nou incendiu în Capitală, produs de data aceasta pe Calea Plevnei din sectorul 6 al Capitalei.
11:30
Trump grațiază un fost congresman republican, condamnat la 7 ani de închisoare pentru infracțiuni financiare. Trump: În țara noastră sunt mulți delincvenți care nu fac închisoare # Profit.ro
Fostul congresman republican George Santos, condamnat la șapte ani de închisoare pentru mai multe infracțiuni financiare, a beneficiat, vineri,de o comutare a pedepsei din partea lui Donald Trump, care a anunțat că acesta va ieși din închisoare.
10:50
Notificările insistente pot distrage. Secretul este să filtrezi ce ajunge în Android Auto și să reduci la minim sunetele sau bannerele care nu țin de navigație ori apeluri.
10:50
Explozie puternică în București - Primăria Capitalei: 66 de persoane sunt cazate în unități hoteliere, sunt disponibile 411 locuri de cazare # Profit.ro
Echipele Primăriei Capitalei și DGASMB sunt în continuare în teren, oferind sprijin direct persoanelor afectate de explozia din Rahova, 66 de persoane sunt cazate în unități hoteliere partenere și sunt disponibile 411 locuri de cazare pentru oricine are nevoie de sprijin, transmite primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.
10:40
Inteligența artificială dezvoltată de Meta oferă acum posibilitatea prelucrării automate a fotografiilor salvate pe telefon.
10:30
DOCUMENT Corpul de control al lui Bolojan a recomandat revocarea administratorilor Salinei Praid: Au subevaluat riscul de inundare, nu a fost considerat pericol iminent. Măsuri inadecvate și formale # Profit.ro
Potrivit concluziilor stabilite în urma verificărilor de către Corpul de Control al Prim-Ministrului la Societatea Națională a Sării SA (SNS SA) și Administrația Națională ”Apele Române” (ANAR), acțiune începută după inundarea Salinei Praid în luna mai 2025, riscul de inundare a spațiilor subterane ale salinei și de afectare a zăcământului a fost subevaluat și calificat constant de reprezentanții SNS SA ca nefiind un pericol iminent. Corpul de control a recomandat Ministerului Economiei exercitarea dreptului de revocare cu justă cauză a administratorilor salinei.
Acum 6 ore
10:20
DOCUMENT Corpul de control al lui Bolojan recomandă revocarea administratorilor Salinei Praid: Au subevaluat riscul de inundare și nu a fost considerat pericol iminent. Măsuri inadecvate și formale # Profit.ro
Potrivit concluziilor stabilite în urma verificărilor de către Corpul de Control al Prim-Ministrului la Societatea Națională a Sării SA (SNS SA) și Administrația Națională ”Apele Române” (ANAR), acțiune începută după inundarea Salinei Praid în luna mai 2025, riscul de inundare a spațiilor subterane ale salinei și de afectare a zăcământului a fost subevaluat și calificat constant de reprezentanții SNS SA ca nefiind un pericol iminent. Corpul de control recomandă inisterului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului i s-a recomandat exercitarea dreptului de revocare cu justă cauză a administratorilor salinei.
10:10
Chinezii de la Pony.ai intră în parteneriat cu Stellantis pentru a lansa taxiuri fără șofer în Europa # Profit.ro
Compania chineză de vehicule autonome Pony.ai a anunțat că va colabora cu grupul auto Stellantis pentru testarea taxiurilor fără șofer în Europa, marcând un pas important în extinderea globală a tehnologiei robotaxi.
09:40
Din 2026, în Statele Unite, Formula 1 va fi disponibilă doar prin intermediul Apple TV vreme de cinci ani, după ce gigantul american a cumpărat drepturile exclusive pentru difuzare.
09:30
Explozie puternică în București - Una dintre victime, internată cu arsuri și multiple traumatisme, este transferată în Austria # Profit.ro
Una dintre cele 15 persoane rănite în urma exploziei produse vineri într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, având arsuri și multiple traumatisme, a fost transportată în cursul acestei zile la o clinică din Austria.
09:10
FOTO Zelenski pare să fi plecat cu mâna goală de la Casa Albă privind rachetele Tomahawk. Trump: Ucraina și Rusia ”să se oprească acolo unde sunt” # Profit.ro
Președintele Volodimir Zelenski pare să fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă, după ce președintele SUA, Donald Trump, a indicat că nu este pregătit să furnizeze Ucrainei rachetele de croazieră Tomahawk solicitate.
09:10
Vinul zilei: o Crâmpoșie Selecționată din regiunea Prundeni, Vâlcea, cu arome olfactive de flori albe și tente minerale, cărora li se adaugă pe palat note de mere verzi, grapefruit și lime # Profit.ro
Venetic Crâmpoșie Selecționată 2023 este un vin alb românesc, sec, sprinten și revigorant, cu arome de mere verzi, lime și flori albe. Perfect pentru zilele toride și mesele ușoare de vară.
08:40
Explozie puternică în București - Două dintre victimele internate la Spitalul Floreasca au fost operate # Profit.ro
Starea a trei dintre cele 15 persoane rănite în urma exploziei produse vineri într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, internate la Spitalul de Urgență Floreasca, este stabilă, iar două au fost operate.
Acum 8 ore
08:20
Îngrijorările din SUA privind băncile apar și în Europa: Acțiunile bancare au scăzut cu peste 2% pe piețele europene # Profit.ro
Piețele bursiere europene au încheiat săptămâna în scădere accentuată, pe fondul temerilor tot mai mari privind calitatea creditelor și stabilitatea sectorului bancar.
08:10
Acord în negociere. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
01:30
SURPRIZĂ VIDEO&FOTO Fostul fotbalist Răzvan Raț a preluat controlul unuia dintre principalii producători de beton din zona Oltului # Profit.ro
Fostul fotbalist Răzvan Raț a cumpărat pachetul majoritar de acțiuni al companiei Nifron, unul dintre principalii producători de beton din Olt, zonă în care s-a și născut în urmă cu 44 de ani, relevă date analizate de Profit.ro.
Acum 24 ore
00:10
Gafă - O companie aeriană a cerut unei angajate decedate dovezi că a cerut concediu medical când a fost internată în spital # Profit.ro
O companie aeriană a cerut documente de la o angajată, după moartea acesteia, un caz care a stârnit furia generală.
00:10
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a ajuns la Casa Albă, pentru o discuție cu președintele Donald Trump.
17 octombrie 2025
23:00
Vila din Aviatorilor, pe care RA-APPS a cheltuit milioane și urma să fie reședință pentru un fost președinte - pusă la închiriere prin licitație. Prețul minim cerut # Profit.ro
Imobilul din bulevardul Aviatorilor nr. 86, din zona Primăverii din Capitală, pentru refacerea căruia RA-APPS a cheltuit milioane de euro și urma să fie reședință pentru un fost președinte, este pus acum la închiriere prin licitație la un preț de pornire de 35.000 euro/ lună, relevă datele analizate de Profit.ro.
21:40
Nicușor Dan a promulgat legea care limitează indemnizațiile șefilor de la companiile de stat # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat azi legea care limitează indemnizațiile conducerilor companiilor de stat, lege pe care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament.
21:20
Compania de baterii susținută de Volkswagen a finalizat dezvoltarea propriei baterii solid-state # Profit.ro
Gotion, companie chineză cu afaceri solide în Europa, în care VW a investit în ultimii cinci ani, a anunțat startul producției de test pentru o nouă baterie cu chimie specifică electrolitului solid.
21:10
Explozie puternică în București - Peste 100 de jandarmi rămân în zonă. Mesaj către trecători FOTO # Profit.ro
Peste 100 de jandarmi rămân în zona exploziei din Sectorul 5 al Capitalei, pe timpul nopții
21:00
Un juriu federal l-a pus sub acuzare pe fostul consilier pentru securitate națională John Bolton, a anunțat un oficial de rang înalt al Departamentului Justiției.
20:50
Windows 11 va oferi acces la un asistent de inteligență artificială care combină funcționalitățile Copilot Voice și Copilot Vision pentru a răspunde la întrebări legate de conținutul de pe ecran.
20:30
Deși pe o lichiditate modestă, indicele BET a înaintat pe o nouă valoare-record.
20:30
Președintele Nicușor Dan spune că explozia care s-a produs vineri dimineață într-un bloc de pe Calea Rahovei, din Capitală, este o tragedie cutremurătoare care nu trebuia să se întâmple.
20:00
GRAFICE Ucraina și-a redus cu 20% importurile de benzină din România, în special de la Rompetrol. Volumele livrate de OMV Petrom au scăzut cu 5% # Profit.ro
Volumele de benzină exportate de companiile românești în Ucraina au scăzut în septembrie cu 20%, în principal ca urmare a reducerii livrărilor maritime ale Rompetrol, relevă date analizate de Profit.ro.
19:50
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță cronologia evenimentelor care au generat explozia la blocul din Sectorul 5 al capitalei.
19:40
Explozie puternică în București - A treia persoană decedată, de la etajul 6 sub dărâmături FOTO # Profit.ro
Pompierii au scos, de la etajul 6, cea de-a treia persoană decedată în urma exploziei de la blocul din Sectorul 5 al Capitalei.
19:30
Membri de rang înalt ai Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene au declarat că seria reducerilor de dobânzi este aproape sau deja la final, în contextul unei economii europene stabile, dar cu riscuri încă echilibrate, transmite CNBC.
19:00
LISTA - ANAF trimite atenționări doar instituțiilor publice cu datorii, companiile de stat nu primesc notificări # Profit.ro
ANAF a trimis azi un comunicat prin care informează instituțiile statului că sunt obligate să-și plătească obligațiile fiscale, fără să condiționeze acest lucru de poprirea conturilor, ci indicându-le să apeleze la variante, cum ar fi eșalonările la plata taxelor. Întrebați de Profit.ro dacă acest avertisment se aplică și companiilor de stat cu datorii, reprezentanții ANAF au răspuns scurt că nu.
18:40
Contractul de 1,7 miliarde de lei pentru construirea Spitalului Regional de Urgențe Iași, semnat # Profit.ro
Contractul pentru construirea Spitalului Regional de Urgențe Iași a fost semnat, lucrările urmând să fie executate de o firmă din Turcia în asociere cu alte companii.
18:30
Explozie puternică în București – Noi precizări Distrigaz: Robinetul de branșament pe care s-a aplicat sigiliul rupt nu a fost afectat de explozie # Profit.ro
Operatorul de distribuție Distrigaz Sud Rețele, din grupul Engie, revine cu precizări în ceea ce privește deflagrația din cartierul Rahova, strada Vicina, nr. 1, blocul 32, scara 2, din sectorul 5 al municipiului București.
18:10
Donald Trump anunță o reducere a prețului uriaș al fecundării in vitro, cu scopul de a crește natalitatea americană # Profit.ro
Donald Trump a anunțat măsuri în vederea scăderii costului foarte mare al fecundării in vitro (FIV) în Statele Unite - una dintre promisiunile sale în campania prezidențială.
17:50
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) a raportat o creștere de 39,1% a profitului net în al treilea trimestru din 2025, depășind așteptările analiștilor și stabilind un nou record istoric, datorită cererii în creștere pentru cipurile destinate inteligenței artificiale (AI), relatează CNBC.
17:30
Explozie puternică în București - Ultimele imagini de la fața locului, inclusiv din bloc FOTO # Profit.ro
Surse guvernamentale autorizate explică pentru Profit.ro cauza exploziei puternice de astăzi dintr-un bloc în capitală: Cineva ar fi deblocat nelegal sursa de gaze a blocului - nu a vreunui apartament - după ce locatarii au semnalat miros puternic de gaze cu o zi în urmă.
17:30
Explozie puternică în București - Peste 30 de oameni afectați se îndreaptă spre hoteluri FOTO # Profit.ro
32 dintre persoanele afectate de explozia din cartierul Rahova sunt în drum spre hotelurile identificate de Primăria Generală, care acoperă integral toate costurile, anunță primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.
17:20
Explozie puternică în București - Allianz-Țiriac a activat planul de intervenție rapidă VIDEO&FOTO # Profit.ro
Allianz-Țiriac a activat planul de intervenție rapidă.
17:00
SOCAR Petroleum S.A.: Cel mai probabil vom depăși 900 de milioane de lei contribuții fiscale în 2025 # Profit.ro
SOCAR Petroleum S.A., o subsidiară a State Oil Company of the Republic of Azerbaijan (SOCAR), își reconfirmă rolul său de partener strategic al statului român în domeniul energetic și estimează cea mai mare contribuție fiscală din istoria companiei (inclusiv TVA, accize, impozit pe profit, impozit pe cifra de afaceri și taxe salariale) de aproximativ 900 de milioane de lei pentru anul în curs.
17:00
Cel mai mare SUV al mărcii VW din Europa, Touareg, își încheie viața așa cum îl știm, ca automobil cu motor cu combustie, inclusiv diesel, unul dintre puținele de acest fel care au mai rămas în segmentul D-SUV.
16:50
Premierul ungar i-a garantat președintelui rus Vladimir Putin asigurarea condițiilor pentru desfășurarea noului summit cu președintele american Donald Trump și pentru deplasarea la această întâlnire care va avea loc la Budapesta, în pofida mandatului internațional de arestare emis de Curtea Penală Internațională (CPI) pe numele liderului de la Kremlin, relatează agențiile Reuters și EFE.
16:30
ULTIMA ORĂ Explozie puternică în București. Bolojan reconfirmă: Blocul va fi demolat, foarte probabil VIDEO&FOTO # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan anunță, după explozia puternică la un bloc din capitală, că „din primele estimări ale Inspecției de Stat în Construcții, foarte probabil acest bloc nu va mai putea fi reabilitat, ci va trebui demolat”.
