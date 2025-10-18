IMAGINI INEDITE. Luxul în care trăia familia Ceaușescu, impresionant și după 35 de ani. Fotografii cu “Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Gândul, 18 octombrie 2025 13:50
Palatul Primăverii a fost pregătit inițial pentru Gheorghe Gheorghiu Dej. Clădirea urma să fie folosită de acesta, la începutul anilor 1960, ca una dintre reședințele de protocol. Ulterior, după ascensiunea politică a lui Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, palatul a devenit locuința personală a familiei Ceaușescu pentru 25 de […]
Acum 5 minute
14:20
Studiu: Mașinile hibrid poluează aproape la fel de mult ca cele pe motor. Marea MINCIUNĂ a producătorilor afectează portofelul șoferilor # Gândul
Potrivit unui nou raport al organizației non-profit Transport and Environment, mașinile electrice hibride poluează aproape la fel de mult ca mașinile pe benzină, arată un nou raport. În cadrul unui studiu, cuprins între 2021 și 2023, experții au analizat 800.000 de mașini hibrid europene și au constatat că hibridele de tip plug-in emit de aproape […]
Acum 15 minute
14:10
Le Monde: AGRESIVITATEA îngrijorătoare a Statelor Unite. Deși înlăturarea regimului din Venezuela este dezirabilă, Trump nu are mandat # Gândul
Sfârșitul regimului Nicolas Maduro este dezirabil, dar președintele SUA, Donald Trump, nu are niciun mandat pentru atingerea acestui obiectiv prin utilizarea forței militare, comentează cotidianul francez Le Monde. Într-o zi, președintele Nicolas Maduro va trebui să răspundă în fața poporului Venezuelei pentru abuz de putere, pe fondul acuzațiilor privind fraude electorale și în contextul situației […]
14:10
Ministrul Sănătății a prezentat un ultim bilanț privind starea pacienților de la explozia care a avut loc vineri dimineața într-un bloc de pe Calea Rahovei din sectorul 5 al Capitalei. Astfel, din cei doi copii internați ieri la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu ” un pacient a fost externat astăzi după […]
Acum 30 minute
14:00
Grindeanu, discuții pe tema bugetului UE cu Antonio Costa și schimb de idei cu premierul Spaniei # Gândul
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, tema discuțiilor constituind-o viitorul buget al UE. Tot sâmbătă, președintele interimar al PSD a avut un schimb de idei și cu premierul Spaniei, Pedro Sanchez. ”O întâlnire excelentă cu Antonio Costa, președintele Consiliului European, pe tema viitorului buget al UE. Bugetul Europei […]
Acum o oră
13:50
IMAGINI INEDITE. Luxul în care trăia familia Ceaușescu, impresionant și după 35 de ani. Fotografii cu “Robinetele de aur”, vedetele Revoluției # Gândul
Palatul Primăverii a fost pregătit inițial pentru Gheorghe Gheorghiu Dej. Clădirea urma să fie folosită de acesta, la începutul anilor 1960, ca una dintre reședințele de protocol. Ulterior, după ascensiunea politică a lui Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, palatul a devenit locuința personală a familiei Ceaușescu pentru 25 de […]
13:40
Cetățean albanez, ARESTAT, în timp ce transporta 22 de kilograme de droguri, pe aeroportul Otopeni. Unde a ascuns substanțele # Gândul
Procurorii DIICOT au arestat un cetățean albanez, în vârstă de 35 de ani, după ce a fost prins în timp ce încerca să introducă pe teritoriul României 22 de kilograme de cannabis, pe la punctul de trecere de pe Aeroportul Otopeni. „Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura […]
13:40
Se adâncește MISTERUL sigiliului rupt de la locul exploziei. Primarul interimar al Capitalei: „Sigilii decorative, nu au ca rol să salveze vieți, au ca rol doar ca să stopeze furtul de gaze” # Gândul
Primarul general interimar al Capitalei – Stelian Bujduveanu – a precizat, sâmbătă, că sigiliul care a fost rupt înainte de explozia tragică de pe Calea Rahovei, nu ar fi avut rol de a salva vieți, ci doar de a stopa furtul de gaze. Stelian Bujduveanu, a anunțat că, începând de luni, va avea o discuție […]
13:40
Mircea Tiberian a murit la 70 de ani, într-un hotel din Galați. Pianistul de jazz susținuse un recital, în urmă cu o seară # Gândul
Mircea Tiberian a murit la vârsta de 70 de ani, într-un hotel din Galați. Vineri seara, 17 octombrie 2025, bărbatul susținuse un recital în oraș, apoi s-a retras la cazare. Potrivit primelor informații, celebrul pianist de jazz ar fi făcut infarct. Vineri seara, 17 octombrie, acesta susținuse un concert alături de „Nicolas Simion Quartet”. În […]
13:30
Scandal în Familia Regală. Prințul Andrew a RENUNȚAT la toate titlurile nobiliare „după o discuție cu regele” # Gândul
Prințul Andrew al Marii Britanii a fost de acord să renunțe la utilizarea titlului de Duce de York, a anunțat acesta într-un comunicat transmis prin intermediul Palatului Buckingham. De asemenea, el va renunța la utilizarea onorurilor sale de Cavaler al Ordinului Regal Victorian (GCVO) și Cavaler Regal Companion al Preasfințitului Ordin al Jartierei, ceea ce […]
Acum 2 ore
13:20
Târgul de Crăciun de la Craiova se deschide pe 14 noiembrie și vrea să atingă un nou record de vizitatori # Gândul
„Cea mai frumoasă poveste de iarnă se scrie, și anul acesta, la Craiova, având ca temă principală „Spărgătorul de nuci”, este mesajul transmis de organizatorii celui mai votat târg de Crăciun, nu doar din țara noastră și din Europa. Milioane de turiști sunt așteptați și anul acesta să ajungă la Craiova, astfel că pregătirile sunt […]
13:10
ÎPS Aurel Percă, mesaj de compasiune și solidaritate pentru victimele exploziei din Rahova: „Vom înălţa rugăciuni speciale” # Gândul
Arhiepiscopul mitropolit de Bucureşti, ÎPS Aurel Percă, a declarat că vor fi făcute rugăciuni pentru oamenii afectaţi de explozia care s-a produs vineri într-un bloc de pe Calea Rahovei din Sectorul 5. Rugăciunile vor fi făcute duminică, în Capitală, la procesiunea dedicată Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea. „Vom înălţa rugăciuni speciale mâine, în cadrul […]
13:10
Statul în care marile corporații își încurajează angajații să aibă copii. Aceștia pot primi un bonus de 75.000 de dolari # Gândul
Un bonus de 75.000 de dolari ar putea fi acordat angajaților din marile corporații din Coreea de Sud, în condițiile în care aceștia decid să devină părinți. O astfel de decizie vine pe fondul dorinței de a inversa tendința care poate să conducă la reducerea cu 50% a forței de muncă din țară în următoarea […]
13:00
ACCESUL în „blocul groazei”, permis pentru unii locatari, la o zi după explozie. Primarul Capitalei: „Riscul de colaps e iminent” # Gândul
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a făcut o serie de declarații în fața presei, sâmbătă, chiar de la locul exploziei din cartierul Rahova, care a ucis trei persoane și a lăsat sute de oameni fără locuințe. Acesta a precizat că „riscul de colaps” al clădirii, unde a avut loc deflagrația, este „iminent”, însă locatarii […]
12:50
Mihai Rotaru, patronul celor de la Universitatea Craiova, l-a apărat pe Mirel Rădoi și l-a jignit pe Mircea Lucescu. Între antrenorul clubului alb-albastru și selecționerul României a fost un schimb dur de replici. Rădoi a tunat după ce Mircea Lucescu l-a sunat pe Gigi Becali înaintea partidei dintre FCSB și Universitatea Craiova, 1-0. La rândul […]
12:50
A plătit peste 17.000 de dolari pentru un implant de păr, dar rezultatul a fost total neașteptat. Ce a pățit acest tânăr după operație # Gândul
Alex Finken, un tânăr de 27 de ani din Denver, SUA, a vrut să aibă podoaba capilară perfectă. De aceea, el a plătit suma de 17.500 de dolari pentru un implant de păr. Numai că, la o zi după operație, el s-a trezit cu o reacție total neașteptată: fața i s-a umflat așa de tare, […]
12:40
Viktor Orban, poziție TRANȘANTĂ: „Nu avem nevoie de mai multe genuri, ci de mai mulți rangeri”. Donald Trump: „Am decis că vom merge să fim alături de Viktor Orban și cred că va fi o gazdă foarte bună” # Gândul
Donald Trump, președintele SUA, a declarat – joi, 16 octombrie 2025 – că se va întâlni cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, în Ungaria. Marea miză este încercarea de a rezolva conflictul din Ucraina. Viktor Orban, premierul Ungariei, a reușit să îl convingă pe Trump să se întâlnească cu Vladimir Putin în Ungaria, ceea ce a […]
12:40
Secretul celor mai gustoase murături pentru iarnă, potrivit bunicii Gherghina. Rețeta autentică transmisă de la o generație la alta # Gândul
Bunica Gherghina relata pe internet cum pregătește cele mai gustoase murături pentru iarnă. Bunicuța celebră pe Tik Tok nu folosește ingrediente sofisticate, însă respectă o rețetă autentică transmisă de la o generație la alta. Bunica Gherghina este foarte populară pe internet, îndeosebi pe platforma Tik Tok, acolo unde este urmărită de peste 749.000 de urmăritori. […]
12:30
Viktor Orban dezvăluie cum l-a convins pe Donald TRUMP să se vadă cu Vladimir Putin la Budapesta. „Mulți au încercat să ghicească” # Gândul
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a postat sâmbătă un mesaj prin care a încercat să lămurească motivul pentru care viitoarea întâlnire dintre președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, va avea loc la Budapesta. Potrivit lui Orban, alegerea capitalei Ungariei drept loc de întâlnire pentru cei doi lideri nu a fost înțeleasă pe […]
Acum 4 ore
12:20
Imagini incredibile în Columbia. Mai mulți protestatari au tras cu ARCUL în Ambasada americană de la Bogota # Gândul
Patru ofițeri de poliție din capitala Columbiei au fost răniți vineri, după ce protestatarii din fața ambasadei SUA au tras cu săgeți și au aruncat dispozitive incendiare în timpul unui miting împotriva politicilor președintelui Statelor Unite, Donald Trump. Protestele au fost organizate de un grup autointitulat „Congresul poporului”, care reunește persoane care se declară nemulțumite […]
12:20
Dan Dungaciu: „Viktor ORBAN a fost la masă cu cei mai importanți lideri din Orientul Mijlociu” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a comentat modul în care România gestionează relațiile externe, comparând atitudinea premierului ungar Viktor Orban cu pasivitatea autorităților române. El spune că România este „într-o criză”. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Cât de jos suntem dacă ultimul […]
12:20
Val de meme-uri și glume cu tema „Bunica toarnă gap de TVA în gem” sau „Mafia gospodinelor” # Gândul
Decalajul de TVA sau „gapul de TVA”, identificat de șeful ANAF, Adrian Nica, drept cauza creșterii deficitului bugetar, a stârnit o serie de glume, ironii, meme-uri de toate felurile care au împânzit mediul online. Creatorii de glume și ironii au aruncat în lupta cu „gapul de TVA” toată priceperea și tot umorul, cu ajutorul desenelor […]
12:20
Rețeta care le-a adus oamenilor de știință un premiu Ig Nobel. Cum se prepară pastele ”cacio e pepe”, de fapt # Gândul
O echipă de cercetători a demonstrat științific cum amidonul și temperatura pot să transforme un sos grunjos într-o cremă perfectă. Această descoperire despre pastele cacio e pepe le-a adus premiul Ig Nobel pentru Fizică, dar și multă popularitate. Chiar și cei mai pasionați italieni recunosc faptul că cacio e pepe, una dintre cele mai iubite […]
12:00
INCENDIU la un hotel din sectorul 6 al Capitalei. Un angajat a suferit arsuri și zeci de persoane au fost evacuate. Pompierii au intervenit de urgență # Gândul
Un incendiu a izbucnit în zona Calea Plevnei din Sectorul 6 al Capitalei la subsolul unui hotel, unde se află un centru SPA. Autoritățile au intervenit de urgență pentru stingerea flăcărilor. Pentru informarea populației din proximitate s-a emis un mesaj Ro-Alert. UPDATE 3: „Incendiul a afectat o suprafață de aproximativ 70 mp, în două camere […]
12:00
Ce spune Mircea Lucescu despre salariul încasat de la Federația Română de Fotbal. „E umilitor” # Gândul
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a fost întrebat despre salariul pe care îl încasează de la Federația Română de Fotbal (FRF). Antrenorul român a susținut că „este umilitor”. Naționala lui Mircea Lucescu a învins în partidele cu Moldova și Austria, păstrându-și șansele să se califice la Campionatul Mondial. În cadrul discuției avute cu […]
11:40
Ion Cristoiu: Mă miră că până acum Tragedia din Rahova n-a fost pusă pe seama războiului hibrid dus de Rusia. Nu e însă târziu să se facă! # Gândul
Publicistul Ion Cristoiu își începe cel mai nou jurnal referindu-se la marea Mobilizare din București și județul Ilfov, acel „haos comic” la care au fost martori cetățenii. „Mă miră că până acum Tragedia din Rahova n-a fost pusă pe seama războiului hibrid dus de Rusia. Nu e însă târziu să se facă!”, susține acesta. „Despre […]
11:20
Raport, după DEZASTRUL de la Salina Praid: Nereguli în serie, nepăsare, și treabă de mântuială pe banii statului # Gândul
Guvernul României a anunțat că au fost finalizate verificările Corpului de Control la Societatea Națională a Sării SA (SNS SA) și Administrația Națională ”Apele Române” (ANAR), acțiune începută după inundarea Salinei Praid în luna mai 2025. Potrivit raportului, deși „inundarea spațiilor subterane ale Salinei Praid și de afectare a zăcământului a avut un caracter previzibil […]
11:20
Medicul Flavia Groșan se află în spital, intubată și ventilată mecanic. Ce transmit doctorii despre starea sa de sănătate # Gândul
Medicul pneumolog Flavia Groșan se află în spital, iar presa locală notase că ar fi în comă de gradul IV, profundă, fiindu-i descoperite mai multe tumori. Medicii au prezentat o actualizare despre starea sa de sănătate. În urmă cu o seară, presa locală relata faptul că doctorul Flavia Groșan s-ar afla în comă de gradul […]
11:20
INCENDIU la un bloc din sectorul 6 al Capitalei. Autoritățile au intervenit cu 10 autospeciale și echipaje SMURD # Gândul
Un incendiu a izbucnit în zona Calea Plevnei din Sectorul 6 al Capitalei la subsolul unui bloc cu 10 etaje. Autoritățile au intervenit de urgență pentru stingerea flăcărilor. Pentru informarea populației din proximitate s-a emis un mesaj Ro-Alert. „Intervenim pentru stingerea unui incendiu, produs pe Calea Plevnei din sectorul 6 al Capitalei. Incendiul se manifestă […]
11:20
Mircea Lucescu, replică DURĂ pentru Mirel Rădoi. „Unii se bag în seamă fără niciun sens. Am greșit când am spus că-l stimez” # Gândul
Mircea Lucescu a răspuns atacului lui Mirel Rădoi. Antrenorul Universității Craiova l-a jignit pe selecționerul „tricolorilor”. Rădoi l-a jignit pe cel mai titrat antrenor român pentru că a avut o discuție cu Gigi Becali în care i-a urat succes FCSB-ului în meciul cu echipa din Bănie. Atunci, FCSB s-a impus cu 1-0 în fața formației […]
11:10
Partidele de coaliție au bătut palma. Alegerile la Capitală vor fi organizate SIGUR în acest an. Rămâne să mai decidă data, 30 noiembrie sau 7 decembrie # Gândul
Partidele de coaliție ar bătut palma și ar fi luat decizia ca alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei să fie organizate cu siguranță în acest an. Variantele vehiculate pentru data scrutinului din București sunt 30 noiembrie sau 7 decembrie. Candidații partidelor de guvernământ pentru fotoliul de Primar General al Capitalei ar fi Daniel Băluță (PSD), […]
10:50
Câți bani a plătit un client Uber pentru o cursă de 32 de minute, din Aeroportul Otopeni până în Berceni. La final, s-a lăsat cu scandal # Gândul
Un client a optat pentru o cursă Uber care a durat nu mai puțin de 32 de minute. Clientul a urcat în autoturism din Berceni, iar destinați finală a fost Aeroportul Otopeni. Datele problemei s-au schimbat în momentul în care clientul a plătit cursa. La final, s-a lăsat cu scandal. Finalul unei curse Uber s-a […]
10:50
Mama care și-a pierdut fiica însărcinată în explozia din Rahova își strigă durerea: „Puteau să spună: «băi, prostilor, plecați de-acasă»” # Gândul
Mama care și-a pierdut fiica însărcinată în explozia din Rahova își strigă durerea. Femeia a povestit că, de două zile, în bloc se simțea un miros puternic de gaz, dar nu au fost avertizați. Mama tinerei moarte în explozia din Rahova a fost copleșită de durere și a primit sprijin psihologic de la un angajat […]
10:40
Președintele Consiliului Fiscal a tras un semnal de alarmă și a subliniat că impactul deplin al noilor măsuri fiscal adoptat anul acesta va devein evident abia în anul 2026. Cu toate că modificările au intrat în vigoare spre finalul lui 2025, efectele actuale sunt reduse. Consecințele cele mai vizibile în 2026, mai ales, din creșterea […]
Acum 6 ore
10:20
Astăzi, Gândul.ro vă aduce în atenție o iluzie optică arhitecturală. Tot ceea ce este nevoie să faceți este să priviți imaginea de mai sus și să identificați blocul care se află în prim-plan. Voi v-ați dat seama? Dacă nu, găsiți varianta corectă mai jos, în articol. În imaginea de mai sus pot fi observate două […]
10:00
Tragedie imensă într-o comună din Vaslui: doi copii de 4 şi 8 ani au fost găsiţi înecaţi într-o baltă # Gândul
Tragedie imensă într-o comună din județul Vaslui. Acolo, doi copii în vârstă de 4 şi 8 ani au fost găsiţi înecaţi într-o baltă din satul Docăneasa, comuna Vinderei, au informat reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Vaslui. Cei doi copii dispăruseră de vineri seara, ora 18:30, și au fost găsiți fără semne vitale de către localnici. „Doi […]
10:00
Ce înseamnă noua realitate din Orientul Mijlociu pentru Rusia? „Vânătorii de capete ruși sunt deja acolo, Moscova nu este un PARIA în zonă și nici nu va fi” # Gândul
Summitul lui Donald Trump din Egipt a zădărnicit, poate, încercările Kremlinului de a-i convinge pe liderii din Orientul Mijlociu să se adune la Moscova, însă statele din zonă sunt din ce în ce mai puțin convinse că se poate conta pe Occident, ceea ce le împinge inevitabil spre acorduri cu Rusia. Summitul din această săptămână […]
09:50
Orașele din România cu cele mai scumpe locuințe. Cât trebuie să scoți din buzunar pentru un apartament de 65 mp # Gândul
Locuințele sunt tot mai scumpe, iar piața imobliară începe să scadă. La nivel național, prețul mediu pe metru pătrat a ajuns în luna septembrue la 1.900 de euro, adică cu 15% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Dar și cumpărătorii au ajuns să fie tot mai pretențioși și atenți la detalii precum […]
09:30
Pacientul de la Universitar, rănit în explozia din Rahova, cu 45% arsuri, este transferat în Austria # Gândul
Vineri, a avut loc o explozie puternică în Capitală, în cartierul Rahova, sectorul 5. În urma exploziei, trei persoane au murit, iar alte 15 persoane au fost rănite. Astfel, o persoană afectată de explozia de pe Calea Rahovei, internată la Spitalul Universitar, care prezintă arsuri extinse și multiple traumatisme și care se afla în stare […]
09:20
F1 Academy a marcat un moment istoric prin organizarea primului Rookie Test din istoria competiției, desfășurat pe circuitul de la Navarra, în Spania, în perioada 17-18 septembrie. Acest eveniment a reunit 18 tinere piloți din întreaga lume, selectate cu grijă pentru a-și demonstra potențialul și pentru a primi sprijin în dezvoltarea carierei lor în motorsport. […]
09:20
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Diaconescu a făcut o serie de declarații despre actualitate. A vorbit despre „zgârie-norii” care ar fi apărut în Caracal, despre mobilizare și chiar despre ideea de a transmite „de pe front”. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Diaconescu: „La Caracal au apărut zgârie-nori de la taxa […]
09:10
Șeful Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, spune că proectul de apă și canalizare din județ trebuie continuat. Ba mai mult, se va ocupa și de obținerea finanțării. Neoficial, trăiesc aproape un milion de cetățeni în Ilfov, care așteaptă ca gospodăriile să le fie racordate la rețeaua de apă, mai spune Hubert Thuma. „În prezent, operatorul […]
09:10
Lucrările pentru amenajarea unei noi rampe destinate persoanelor cu dizabilități, pe Aleea Stogu, s-au realizat cu promptitudine. Proiectul face parte dintr-un amplu program de îmbunătățire a infrastructurii pietonale. Noua rampă va facilita deplasarea persoanelor cu mobilitate redusă, contribuind la creșterea gradului de independență și siguranță în spațiul public. Totodată, investiția aduce beneficii și pentru părinții […]
09:00
Care este starea a trei dintre cele 15 persoane rănite în urma exploziei produse vineri într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei. Aceste trei victime au fost internate la Spitalul de Urgenţă Floreasca, iar starea lor este stabilă. Două dintre cele trei victime au fost operate. ”Pacienţii sunt stabili. Cei doi care au fost operaţi […]
08:50
FC Argeş a remizat vineri seara, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia Farul Constanţa, în primul meci al etapei a 13-a din Superligă. Cea mai mare ocazie a meciului a fost ratată de oaspeți, prin brazilianul Caio Ferrerira (22), care a trimis peste poartă din poziție ideală. În min. 45+3, arbitrul Radu Petrescu a dictat […]
08:50
Shima, o nepaleză care lucrează de 3 ani în România, s-a întors acasă. Cum și-a găsit familia # Gândul
Shima Hyolmo este din Nepal și lucrează de trei ani în România. După această periaodă, ea s-a întors în țara natală. Cum și-a găsit familia. Shima este o tânără nepaleză care muncește în România. Este una din cei peste 25.000 de muncitori veniți din Nepal. De altfel, majoritatea muncitorilor străini, care muncesc legal în România […]
Acum 8 ore
08:20
BANC | Bulă și ora de Anatomie. Iată bancul de top al zilei. Ce a făcut celebrul personaj la cursuri. Din nou ora de Anatomie: -Bulă, cum se numesc ultimii dinți care ne apar în gură? -Proteză, domnule profesor. BANCUL ZILEI | Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă Rămas […]
08:20
Explozia din Rahova redeschide răni adânci la Iași: blocul din Copou, care a sărit în aer acum 9 ani. Doi morți, nicio condamnare # Gândul
Explozia din cartierul Rahova din București le amintește ieșenilor de tragedia petrecută în vara anului 2016, la imobilul cu 14 apartamente de pe strada Theodor Văscăuțeanu, scrie Ziarul de Iași. Explozia blocului cu opt etaje din Capitală amintește de cea care, la Iași, a avariat grav blocul care a stat mult timp gol după evacuare. […]
08:10
Dan Diaconescu: „N-ai cum să știi cine ar învinge dintre daci și samurai dacă nu te-ai uitat la OTV” # Gândul
În ediția din 14 octombrie 2025 a emisiunii Marius Tucă Show, Dan Diaconescu a făcut o serie de declarații marcante referitoare la parcursul său mediatic și relația cu publicul său. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Dan Diaconescu a rememorat momente importante din cariera sa, amintind că a fost prezent în peisajul televiziunii încă […]
08:10
Primăria Iași împrumută 130 milioane lei pentru a asigura încălzirea în sistem centralizat, pe perioada sezonului rece # Gândul
Consiliul Local a dat undă verde primarului Mihai Chirica pentru a contracta un nou credit pentru sistemul de termoficare, scrie Ziarul de Iași. Astfel, Primăria va împrumuta suma de 130 de milioane de lei, ca să asigure încălzirea în system centralizat pe perioada sezonului rece. De altfel, în ultimii doi ani, Primăria a contractat alte […]
08:00
Cât costă o omletă banală în restaurantul lui Dani Oțil din București. Foarte scump – ar spune unii! # Gândul
Cât costă o omletă banală în restaurantul lui Dani Oțil din București. Foarte scump – ar spune unii! Cât costă o omletă banală în restaurantul lui Dani Oțil din București 48 de lei! Cam mult, ar spune unii. Dani Oțil nu este doar o vedetă de pe micile ecrane, ci și un antreprenor în căutarea […]
