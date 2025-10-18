De la „pe cale de dispariție” la „cel mai puțin amenințate”: Cum au reușit broaștele țestoase verzi să evite extincția
G4Media, 18 octombrie 2025 15:40
Numărul broaștelor țestoase verzi, odată pe cale de dispariție, a crescut cu 28% din anii 1970, în ciuda „amenințărilor persistente” la adresa populației lor, transmite... © G4Media.ro.
• • •
Acum 5 minute
15:50
Președintele Donald Trump are o misiune extrem de dificilă de a pune capăt conflictului dintre Kiev și Moscova, în condițiile în care cele două tabere... © G4Media.ro.
15:50
Explozia blocului din Rahova: Un adolescent, externat, o tânără care a suferit intervenţii chirurgicale, s-a trezit şi are „status medical pozitiv” / Persoanele evacuate primesc îngrijiri medicale în ambulatoriu şi medicaţie, în cazul bolnavilor cronici # G4Media
Un adolescent rănit în explozia din cartierul Rahovei a fost externat, iar o adolescentă, care a fost supusă unei intervenţii chirurgicale, s-a trezit, este conştientă... © G4Media.ro.
15:50
Israelul a predat Crucii Roşii pentru a returna în Fâşia Gaza cadavrele a 15 palestinieni în schimbul trupului neînsufleţit al unui ostatic israelian predat noaptea... © G4Media.ro.
Acum 15 minute
15:40
A murit marele pianist și compozitor de jazz Mircea Tiberian / Uniunea Compozitorilor: Cinci decenii de activitate remarcabilă # G4Media
Marele compozitor şi pianist de jazz Mircea Tiberian a încetat din viaţă la vârsta de 70 de ani, a anunţat sâmbătă Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor... © G4Media.ro.
15:40
Acum 30 minute
15:30
Prefectul Capitalei anunţă că a convocat Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, la ora 18.00: Blocul rămâne sigilat, locuitorii celorlalte scări pot intra, însoţiţi de Poliţie, pentru a-şi recupera bunuri personale din locuinţe # G4Media
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, anunţă că a convocat Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, la ora 18.00, el arătând că a invitat şi locatarii... © G4Media.ro.
Acum o oră
15:20
FOTO Incendiu la anexa unui cămin de bătrâni din Ilfov: O persoană a fost găsită carbonizată / 34 de persoane au fost evacuate # G4Media
Un incendiu a izbucnit la anexa unui cămin de bătrâni din localitatea Cornetu din județul Ilfov. O persoană a fost găsită carbonizată și până acum... © G4Media.ro.
15:20
Ministra mediului, Diana Buzoianu: Raportul Corpului de Control al Prim-ministrului după dezastrul de la Salina Praid este public / Constatările sunt clare: la Salina Praid, riscul de inundare a fost subevaluat / Decizia de demitere a fostului director de la Apele Române a fost corectă # G4Media
Ministra mediului Diana Buzoianu anunță într-o postare pe Facebook că raportul Corpului de Control al Prim-ministrului după dezastrul de la Salina Praid este public. ”Constatările... © G4Media.ro.
15:10
VIDEO | Secretul celor mai bune crêpes Suzette, dezvăluit de un specialist în ospitalitate: „Cel mai important este să ai un pic de pasiune” # G4Media
Crêpes Suzette, celebrele clătite franțuzești cu sos de portocale, unt și caramel, pot fi preparate și acasă, dacă urmezi câțiva pași simpli – dar mai... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
14:50
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică anunţă începerea reparaţiilor pentru reluarea alimentării cu energie electrică a centralei atomice de la Zaporojie # G4Media
Directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a anunţat sâmbătă pe platforma X că au început lucrările de reparaţii pentru reluarea... © G4Media.ro.
14:50
Verstappen are nevoie de ajutorul McLaren pentru a obține titlul mondial, care „nu este imposibil”, spune consilierul Red Bull, Helmut Marko # G4Media
Consilierul celor de la Red Bull, Helmut Marko, crede că Max Verstappen „are nevoie de puțin ajutor din partea McLaren” pentru a mai avea o... © G4Media.ro.
14:40
Sagrada Família se apropie de finalizarea turnului central și va deveni cea mai înaltă biserică creștină din Europa # G4Media
Bazilica Sagrada Familia din Barcelona va atinge 172 de metri odată cu finalizarea turnului lui Iisus Hristos, prevăzută pentru sfârșitul anului 2025 sau începutul anului... © G4Media.ro.
14:40
Instanţele federale din SUA rămân fără fonduri şi încep concedierile, pe fondul blocajului guvernamental # G4Media
Sistemul federal de justiţie al Statelor Unite va începe de luni reducerea activităţilor neesenţiale şi trimiterea în concediu fără plată a unor angajaţi, după ce... © G4Media.ro.
14:30
VIDEO Cum a instigat Makaveli la revoltă oamenii aflați la locul exploziei din Rahova, cu conspirații și informații false / Susținătorul pro-rușilor Georgescu și Șoșoacă și-a șters postarea agresivă de pe TikTok și a publicat o alta, de ”ajutor” și ”înmormântări gratis” pentru victime # G4Media
Virgil Zidaru, cunoscut pe TikTok drept ”Makaveli”, susținător al pro-rușilor Călin Georgescu și Diana Șoșoacă, le-a instigat vineri la revoltă pe victimele exploziei din Rahova. Mai... © G4Media.ro.
14:10
Un distrugător american a preluat supravieţuitorii unui atac cu rachetă asupra unei nave suspecte de trafic de droguri din Caraibe # G4Media
Marina Statelor Unite deţine doi supravieţuitori la bordul unei nave de război, după ce i-a salvat dintr-o ambarcaţiune suspectată de trafic de droguri care a... © G4Media.ro.
14:10
Cercetătorii au descoperit că emisfera nordică a Pământului se întunecă mai repede decât cea sudică. # G4Media
Oamenii de știință spun că jumătatea nordică a Pământului se întunecă mai repede decât cea sudică, reflectând mai puțină lumină solară înapoi în spațiu și... © G4Media.ro.
14:00
Papa Leon al XIV-lea apără căsătoria creştină în faţa modelelor de uniuni „trecătoare şi egoiste”, care pot face ca modelul familiei să pară „demodat şi plictisitor” # G4Media
Papa Leon al XIV-lea a apărat sâmbătă căsătoria creştină în faţa modelelor de uniuni „adesea trecătoare şi egoiste”, care, a avertizat el, sunt prezentate tinerilor... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
13:50
Primarul interimar al Capitalei, despre locatarii blocului afectat de explozie: Oamenii cazaţi în weekend în hoteluri vor fi relocaţi de luni în apartamente # G4Media
Oamenii afectaţi de explozia care a avut loc, vineri, în blocul din Rahova, care sunt găzduiţi în weekend în hoteluri, vor fi relocaţi de luni... © G4Media.ro.
13:40
Campionatul Mondial de gimnastică artistică din Indonezia debutează duminică: România este reprezentată în probele feminine # G4Media
Campionatul Mondial de gimnastică artistică, aflat la ediţia a 53-a, va debuta, duminică, în Indonezia, cu calificările masculine. România va participa doar în probele feminine,... © G4Media.ro.
13:20
Inteligența artificială de la Hollywood e mai mult PR decât revoluție / De ce AI-ul nu va înlocui prea curând scenariștii și regizorii # G4Media
În ultimele luni, Hollywood pare bântuit de spectrul inteligenței artificiale. Directorii de studiouri și marile publicații americane vorbesc despre o „revoluție inevitabilă”. AI-ul ar fi... © G4Media.ro.
13:20
Poveste încheiată pentru românce la Osaka: După Sorana Cîrstea, și Jaqueline Cristian a fost eliminată în semifinale # G4Media
Este capăt de linie pentru sportivele românce la Osaka. După Sorana Cîrstea (locul 51 WTA), și Jaqueline Cristian (locul 47 WTA) a fost eliminată, sâmbătă,... © G4Media.ro.
13:20
VIDEO Știrile săptămânii pentru tineri ocupați/ Trump & Macron, biblioteca din metrou și scandalul Bie & Alin # G4Media
Bine ai revenit la Știri fără Bullshit #66 – ediția în care politica, cultura urbană și absurdul online se ciocnesc direct, fără filtre. Trump vs.... © G4Media.ro.
13:20
UPDATE Medicul anti-vaccinist Flavia Groșan, în comă profundă, cu cancer la plămâni și metastaze cerebrale, anunță medicii / Săptămâna trecută vorbea despre ”dureri atroce” la plămâni și cum a stat în fotoliu în loc să meargă la medic / Televiziunile o numeau în pandemie ”doctorița-minune” # G4Media
Medicul pneumolog conspiraționist și anti-vaccinist Flavia Groșan s-ar afla în stare gravă la spital, a transmis vineri seară, în exclusivitate, publicația locală Bihoreanul.ro. Jurnaliștii, care citează... © G4Media.ro.
13:20
Vlad Oprea a anunțat pe Facebook că de luni revine la primăria Sinaia / Edilul fusese plasat în arest la domiciliu pentru că încălcase interdicțiile impuse în cadrul controlului judiciar # G4Media
Primarul staţiunii Sinaia, Vlad Oprea, a anunţat pe Facebook că luni se întoarce la primărie, în condiţiile în care acesta a scăpat de arestul la... © G4Media.ro.
13:20
Weekendul a început de vineri seară, iar zilele acestea sunt marcate de a treia ediție a Enigma Festival, desfășurată la Romaero pa 17 și 18... © G4Media.ro.
13:20
Afganistanul şi Pakistanul încep negocieri de pace la Doha, după luptele sângeroase de la frontieră # G4Media
O delegaţie de rang înalt din Afganistan a plecat sâmbătă spre Doha pentru negocieri de pace cu Pakistanul, după ce cele două state au convenit... © G4Media.ro.
13:10
Studenții de la Universitatea din Staffordshire cer ca magazinul de artă să fie scutit de reduceri # G4Media
Închiderea propusă a unui magazin de artă universitar ar fi „extrem de dăunătoare”, au afirmat studenții, scrie BBC. Universitatea din Staffordshire și-a dezvăluit planurile de... © G4Media.ro.
13:00
VIDEO | Vinul de gheață, un vin memorabil cu arome de caise, gutui și migdale, născut din răbdare și frig / Legenda, gheața și știința din spatele unui elixir unic # G4Media
Puține vinuri din lume poartă o poveste la fel de spectaculoasă ca vinul de gheață. Un vin rar, născut din frig și din răbdarea oamenilor... © G4Media.ro.
13:00
Astra Film Festival începe în forță. Ziua a doua continuă cu documentare spectaculoase și un DocTalk despre „înotul împotriva sistemului”(Parteneriat) # G4Media
Gala de deschidere Astra Film Festival 2025, desfășurată vineri seară la Sala Thalia a Filarmonicii de Stat Sibiu, a avut un preambul muzical în acorduri... © G4Media.ro.
12:50
Cel mai mare eveniment comercial din China începe cu cinci săptămâni mai devreme pentru a stimula consumul # G4Media
Este cunoscut ca fiind cel mai mare eveniment de cumpărături online din China, care are loc în fiecare an pe 11 noiembrie, scrie BBC. Anul... © G4Media.ro.
12:50
BREAKING Romgaz a dat în judecată Comisia Europeană și cere anularea regulamentului NZIA / Acesta impune companiei să asigure o capacitate de stocare de 4,12 milioane de tone de dioxid de carbon pe an # G4Media
Romgaz a depus la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene o acţiune directă împotriva Comisiei Europene, prin care solicită în principal anularea Regulamentului NZIA, ce... © G4Media.ro.
12:30
FOTO Albanez prins cu 22 de kilograme de canabis într-un troler, pe care l-a introdus în România cu avionul, pe ruta Atena-București / Bărbatul a fost reținut de DIICOT # G4Media
Un bărbat de 35 de ani, de origine albaneză, a fost reținut și va fi propus la arestare preventivă sub acuzația de trafic de droguri,... © G4Media.ro.
12:10
Explozie soldată cu trei morţi și cinci răniți la o fabrică de explozivi din Rusia / Guvernatorul regiunii suspectează un atac ucrainean cu drone # G4Media
O explozie produsă vineri seara la o fabrică de explozivi din Başkiria (oficial, Republica Başkortostan din Federaţia Rusă) a ucis trei oameni şi a rănit... © G4Media.ro.
12:00
ASPA, apel către locatarii din Rahova, după explozie: „Anunțați-ne dacă aveți animale rămase în apartamente” (VIDEO) # G4Media
Explozia care a avut loc vineri într-un bloc din cartierul Rahova, București, a curmat vieți, a rănit zeci de oameni și a lăsat în urmă... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
11:50
Instagram va permite în curând părinților să împiedice adolescenții să discute cu caractere AI # G4Media
Instagram va lansa noi funcții de siguranță pentru adolescenți, inclusiv posibilitatea ca părinții să împiedice copiii să discute cu personajele AI ale platformei, a anunțat... © G4Media.ro.
11:50
A murit Chen Ning Yang, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică din 1957, la 103 ani / Este cunoscut pentru dezvoltarea teoriei Yang-Mills, care descrie modul în care anumite particule fac schimb de forţe pentru a interacţiona între ele # G4Media
Chen Ning Yang, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 1957, a încetat din viaţă sâmbătă, la Beijing, la vârsta de 103 ani, a relatat... © G4Media.ro.
11:40
ONU întâmpină obstacole majore în livrarea ajutoarelor către nordul Gazei afectat de foamete / Drumurile sunt distruse de bombardamente, iar principalele rute de acces sunt închise # G4Media
Convoaiele umanitare ale Organizaţiei Naţiunilor Unite se confruntă cu dificultăţi serioase în a ajunge în zonele din nordul Fâşiei Gaza afectate de foamete, din cauza... © G4Media.ro.
11:30
VIDEO Incendiu cu degajări mari de fum izbucnit la subsolul unui ansambul de blocuri din Capitală / Autoritățile au emis mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației # G4Media
Un incendiu cu degajări de fum a izbucnit sâmbătă, 18 octombrie, la un centru de spa din subsolul unei clădiri din București, potrivit surselor G4Media.... © G4Media.ro.
11:30
Polițiștii vasluieni au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul copiilor găsiţi înecaţi în comuna Vinderei # G4Media
Poliţiştii vasluieni au deschis un dosar de cercetare penală în cazul a doi copii găsiţi înecaţi, vineri seara, într-o baltă din localitatea Docăneasa, comuna Vinderei.... © G4Media.ro.
11:20
Biserica Catolică trebuie să depună mai multe eforturi pentru a ajuta victimele abuzurilor sexuale – raport al Vaticanului # G4Media
Biserica Catolică are „obligația morală și spirituală” de a face mai mult pentru a ajuta victimele abuzurilor sexuale și trebuie să ia măsuri mai dure... © G4Media.ro.
11:10
Apele din nordul Pacificului au înregistrat cea mai caldă vară din istorie, potrivit unei analize realizate de BBC cu privire la un val de căldură... © G4Media.ro.
10:40
59 de sud-coreeni au fost repatriați din Cambodgia pentru comiterea unor presupuse escrocherii online # G4Media
Un grup de 59 de sud-coreeni reținuți în Cambodgia pentru presupusa implicare în escrocherii online au fost repatriați în cătușe, scrie canalul de știri BBC.... © G4Media.ro.
10:40
Hamas refuză să se dezarmeze în perioada de tranziţie şi vrea să păstreze controlul asupra securităţii din Gaza, susține un oficial de rang înalt al grupării # G4Media
Hamas intenţionează să îşi menţină controlul asupra securităţii din Fâşia Gaza pe durata unei perioade de tranziţie şi nu poate promite dezarmarea, a declarat pentru... © G4Media.ro.
10:40
Ajung sau nu rachetele Tomahawk în Ucraina după întâlnirea de la Casa Albă? Zelenski se bazează pe ”presiunea SUA”, Trump ezită și spune că ”s-a vărsat prea mult sânge” # G4Media
Livrarea rachetelor cu rază lungă de acțiune nu a fost confirmată la întâlnirea de vineri, iar Trump și Putin ar urma să se întâlnească în... © G4Media.ro.
10:40
Acordul internaţional ce vizează programul nuclear iranian a expirat / Teheranul nu mai acceptă nicio restricţie # G4Media
Ministerul de externe de la Teheran a comunicat sâmbătă că Iranul nu se mai consideră obligat să respecte nicio restricţie din acordul internaţional privind programul... © G4Media.ro.
10:20
Taylor Swift a donat 100.000 de dolari pentru tratamentul unei fetiţe de 2 ani care se luptă cu cancerul # G4Media
Taylor Swift, vedeta pop în vârstă de 35 de ani, a făcut o donaţie discretă părinţilor unei fetiţe de 2 ani pe nume Lilah, care... © G4Media.ro.
10:20
Un liceu militar din Polonia a introdus în pregătirea elevilor un curs de pilotare a dronelor, relatează sâmbătă agenția de știri AFP; agenţia descrie o... © G4Media.ro.
10:20
Actorii americani Danielle Deadwyler, Natasha Lyonne și Eli Roth se vor alătura distribuției serialului Euphoria, care va reveni cu al treilea sezon anul viitor Serialul... © G4Media.ro.
10:10
Riscul de inundare a spațiilor subterane ale salinei Praid și de afectare a zăcământului a fost subevaluat și calificat constant ca nefiind un pericol iminent, este concluzia corpului de control al prim-ministrului # G4Media
Corpul de control al Prim-Ministrului (CCPM) a finalizat verificările la Societatea Națională a Sării SA (SNS SA) și Administrația Națională ”Apele Române” (ANAR), acțiune începută... © G4Media.ro.
10:00
Contrabandist condamnat la 40 de ani de închisoare în Statele Unite după ce a transportat piese pentru rachete balistice din Iran pentru rebelii Houthi din Yemen # G4Media
Un contrabandist de arme care a folosit o barcă de pescuit pentru a transporta piese pentru rachete balistice din Iran către rebelii Houthi din Yemen... © G4Media.ro.
