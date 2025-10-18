De la „pe cale de dispariție” la „cel mai puțin amenințate”: Cum au reușit broaștele țestoase verzi să evite extincția

G4Media, 18 octombrie 2025 15:40

Numărul broaștelor țestoase verzi, odată pe cale de dispariție, a crescut cu 28% din anii 1970, în ciuda „amenințărilor persistente” la adresa populației lor, transmite...   © G4Media.ro.

Acum 5 minute
15:50
ANALIZĂ Va putea Trump să aducă pacea în Ucraina? G4Media
Președintele Donald Trump are o misiune extrem de dificilă de a pune capăt conflictului dintre Kiev și Moscova, în condițiile în care cele două tabere...   © G4Media.ro.
15:50
Explozia blocului din Rahova: Un adolescent, externat, o tânără care a suferit intervenţii chirurgicale, s-a trezit şi are „status medical pozitiv” / Persoanele evacuate primesc îngrijiri medicale în ambulatoriu şi medicaţie, în cazul bolnavilor cronici G4Media
Un adolescent rănit în explozia din cartierul Rahovei a fost externat, iar o adolescentă, care a fost supusă unei intervenţii chirurgicale, s-a trezit, este conştientă...   © G4Media.ro.
15:50
Israelul a returnat în Fâşia Gaza cadavrele a 15 palestinieni G4Media
Israelul a predat Crucii Roşii pentru a returna în Fâşia Gaza cadavrele a 15 palestinieni în schimbul trupului neînsufleţit al unui ostatic israelian predat noaptea...   © G4Media.ro.
Acum 15 minute
15:40
A murit marele pianist și compozitor de jazz Mircea Tiberian / Uniunea Compozitorilor: Cinci decenii de activitate remarcabilă G4Media
Marele compozitor şi pianist de jazz Mircea Tiberian a încetat din viaţă la vârsta de 70 de ani, a anunţat sâmbătă Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
15:30
Prefectul Capitalei anunţă că a convocat Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, la ora 18.00: Blocul rămâne sigilat, locuitorii celorlalte scări pot intra, însoţiţi de Poliţie, pentru a-şi recupera bunuri personale din locuinţe G4Media
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, anunţă că a convocat Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, la ora 18.00, el arătând că a invitat şi locatarii...   © G4Media.ro.
Acum o oră
15:20
FOTO Incendiu la anexa unui cămin de bătrâni din Ilfov: O persoană a fost găsită carbonizată / 34 de persoane au fost evacuate G4Media
Un incendiu a izbucnit la anexa unui cămin de bătrâni din localitatea Cornetu din județul Ilfov. O persoană a fost găsită carbonizată și până acum...   © G4Media.ro.
15:20
Ministra mediului, Diana Buzoianu: Raportul Corpului de Control al Prim-ministrului după dezastrul de la Salina Praid este public / Constatările sunt clare: la Salina Praid, riscul de inundare a fost subevaluat / Decizia de demitere a fostului director de la Apele Române a fost corectă G4Media
Ministra mediului Diana Buzoianu anunță într-o postare pe Facebook că raportul Corpului de Control al Prim-ministrului după dezastrul de la Salina Praid este public. ”Constatările...   © G4Media.ro.
15:10
VIDEO | Secretul celor mai bune crêpes Suzette, dezvăluit de un specialist în ospitalitate: „Cel mai important este să ai un pic de pasiune” G4Media
Crêpes Suzette, celebrele clătite franțuzești cu sos de portocale, unt și caramel, pot fi preparate și acasă, dacă urmezi câțiva pași simpli – dar mai...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
14:50
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică anunţă începerea reparaţiilor pentru reluarea alimentării cu energie electrică a centralei atomice de la Zaporojie G4Media
Directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a anunţat sâmbătă pe platforma X că au început lucrările de reparaţii pentru reluarea...   © G4Media.ro.
14:50
Verstappen are nevoie de ajutorul McLaren pentru a obține titlul mondial, care „nu este imposibil”, spune consilierul Red Bull, Helmut Marko G4Media
Consilierul celor de la Red Bull, Helmut Marko, crede că Max Verstappen „are nevoie de puțin ajutor din partea McLaren” pentru a mai avea o...   © G4Media.ro.
14:40
Sagrada Família se apropie de finalizarea turnului central și va deveni cea mai înaltă biserică creștină din Europa G4Media
Bazilica Sagrada Familia din Barcelona va atinge 172 de metri odată cu finalizarea turnului lui Iisus Hristos, prevăzută pentru sfârșitul anului 2025 sau începutul anului...   © G4Media.ro.
14:40
Instanţele federale din SUA rămân fără fonduri şi încep concedierile, pe fondul blocajului guvernamental G4Media
Sistemul federal de justiţie al Statelor Unite va începe de luni reducerea activităţilor neesenţiale şi trimiterea în concediu fără plată a unor angajaţi, după ce...   © G4Media.ro.
14:30
VIDEO Cum a instigat Makaveli la revoltă oamenii aflați la locul exploziei din Rahova, cu conspirații și informații false / Susținătorul pro-rușilor Georgescu și Șoșoacă și-a șters postarea agresivă de pe TikTok și a publicat o alta, de ”ajutor” și ”înmormântări gratis” pentru victime G4Media
Virgil Zidaru, cunoscut pe TikTok drept ”Makaveli”, susținător al pro-rușilor Călin Georgescu și Diana Șoșoacă, le-a instigat vineri la revoltă pe victimele exploziei din Rahova. Mai...   © G4Media.ro.
14:10
Un distrugător american a preluat supravieţuitorii unui atac cu rachetă asupra unei nave suspecte de trafic de droguri din Caraibe G4Media
Marina Statelor Unite deţine doi supravieţuitori la bordul unei nave de război, după ce i-a salvat dintr-o ambarcaţiune suspectată de trafic de droguri care a...   © G4Media.ro.
14:10
Cercetătorii au descoperit că emisfera nordică a Pământului se întunecă mai repede decât cea sudică. G4Media
Oamenii de știință spun că jumătatea nordică a Pământului se întunecă mai repede decât cea sudică, reflectând mai puțină lumină solară înapoi în spațiu și...   © G4Media.ro.
14:00
Papa Leon al XIV-lea apără căsătoria creştină în faţa modelelor de uniuni „trecătoare şi egoiste”, care pot face ca modelul familiei să pară „demodat şi plictisitor” G4Media
Papa Leon al XIV-lea a apărat sâmbătă căsătoria creştină în faţa modelelor de uniuni „adesea trecătoare şi egoiste”, care, a avertizat el, sunt prezentate tinerilor...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
13:50
Primarul interimar al Capitalei, despre locatarii blocului afectat de explozie: Oamenii cazaţi în weekend în hoteluri vor fi relocaţi de luni în apartamente G4Media
Oamenii afectaţi de explozia care a avut loc, vineri, în blocul din Rahova, care sunt găzduiţi în weekend în hoteluri, vor fi relocaţi de luni...   © G4Media.ro.
13:40
Campionatul Mondial de gimnastică artistică din Indonezia debutează duminică: România este reprezentată în probele feminine G4Media
Campionatul Mondial de gimnastică artistică, aflat la ediţia a 53-a, va debuta, duminică, în Indonezia, cu calificările masculine. România va participa doar în probele feminine,...   © G4Media.ro.
13:20
Inteligența artificială de la Hollywood e mai mult PR decât revoluție / De ce AI-ul nu va înlocui prea curând scenariștii și regizorii G4Media
În ultimele luni, Hollywood pare bântuit de spectrul inteligenței artificiale. Directorii de studiouri și marile publicații americane vorbesc despre o „revoluție inevitabilă”. AI-ul ar fi...   © G4Media.ro.
13:20
Poveste încheiată pentru românce la Osaka: După Sorana Cîrstea, și Jaqueline Cristian a fost eliminată în semifinale G4Media
Este capăt de linie pentru sportivele românce la Osaka. După Sorana Cîrstea (locul 51 WTA), și Jaqueline Cristian (locul 47 WTA) a fost eliminată, sâmbătă,...   © G4Media.ro.
13:20
VIDEO Știrile săptămânii pentru tineri ocupați/ Trump & Macron, biblioteca din metrou și scandalul Bie & Alin G4Media
Bine ai revenit la Știri fără Bullshit #66 – ediția în care politica, cultura urbană și absurdul online se ciocnesc direct, fără filtre. Trump vs....   © G4Media.ro.
13:20
UPDATE Medicul anti-vaccinist Flavia Groșan, în comă profundă, cu cancer la plămâni și metastaze cerebrale, anunță medicii / Săptămâna trecută vorbea despre ”dureri atroce” la plămâni și cum a stat în fotoliu în loc să meargă la medic / Televiziunile o numeau în pandemie ”doctorița-minune” G4Media
Medicul pneumolog conspiraționist și anti-vaccinist Flavia Groșan s-ar afla în stare gravă la spital, a transmis vineri seară, în exclusivitate, publicația locală Bihoreanul.ro. Jurnaliștii, care citează...   © G4Media.ro.
13:20
Vlad Oprea a anunțat pe Facebook că de luni revine la primăria Sinaia / Edilul fusese plasat în arest la domiciliu pentru că încălcase interdicțiile impuse în cadrul controlului judiciar G4Media
Primarul staţiunii Sinaia, Vlad Oprea, a anunţat pe Facebook că luni se întoarce la primărie, în condiţiile în care acesta a scăpat de arestul la...   © G4Media.ro.
13:20
A doua zi de Enigma Festival/ Distracția continuă cu Reznik și WhoMadeWho G4Media
Weekendul a început de vineri seară, iar zilele acestea sunt marcate de a treia ediție a Enigma Festival, desfășurată la Romaero pa 17 și 18...   © G4Media.ro.
13:20
Afganistanul şi Pakistanul încep negocieri de pace la Doha, după luptele sângeroase de la frontieră G4Media
O delegaţie de rang înalt din Afganistan a plecat sâmbătă spre Doha pentru negocieri de pace cu Pakistanul, după ce cele două state au convenit...   © G4Media.ro.
13:10
Studenții de la Universitatea din Staffordshire cer ca magazinul de artă să fie scutit de reduceri G4Media
Închiderea propusă a unui magazin de artă universitar ar fi „extrem de dăunătoare”, au afirmat studenții, scrie BBC. Universitatea din Staffordshire și-a dezvăluit planurile de...   © G4Media.ro.
13:00
VIDEO | Vinul de gheață, un vin memorabil cu arome de caise, gutui și migdale, născut din răbdare și frig / Legenda, gheața și știința din spatele unui elixir unic G4Media
Puține vinuri din lume poartă o poveste la fel de spectaculoasă ca vinul de gheață. Un vin rar, născut din frig și din răbdarea oamenilor...   © G4Media.ro.
13:00
Astra Film Festival începe în forță. Ziua a doua continuă cu documentare spectaculoase și un DocTalk despre „înotul împotriva sistemului”(Parteneriat) G4Media
Gala de deschidere Astra Film Festival 2025, desfășurată vineri seară la Sala Thalia a Filarmonicii de Stat Sibiu, a avut un preambul muzical în acorduri...   © G4Media.ro.
12:50
Cel mai mare eveniment comercial din China începe cu cinci săptămâni mai devreme pentru a stimula consumul G4Media
Este cunoscut ca fiind cel mai mare eveniment de cumpărături online din China, care are loc în fiecare an pe 11 noiembrie, scrie BBC. Anul...   © G4Media.ro.
12:50
BREAKING Romgaz a dat în judecată Comisia Europeană și cere anularea regulamentului NZIA / Acesta impune companiei să asigure o capacitate de stocare de 4,12 milioane de tone de dioxid de carbon pe an G4Media
Romgaz a depus la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene o acţiune directă împotriva Comisiei Europene, prin care solicită în principal anularea Regulamentului NZIA, ce...   © G4Media.ro.
12:30
FOTO Albanez prins cu 22 de kilograme de canabis într-un troler, pe care l-a introdus în România cu avionul, pe ruta Atena-București / Bărbatul a fost reținut de DIICOT G4Media
Un bărbat de 35 de ani, de origine albaneză, a fost reținut și va fi propus la arestare preventivă sub acuzația de trafic de droguri,...   © G4Media.ro.
12:10
Explozie soldată cu trei morţi și cinci răniți la o fabrică de explozivi din Rusia / Guvernatorul regiunii suspectează un atac ucrainean cu drone G4Media
O explozie produsă vineri seara la o fabrică de explozivi din Başkiria (oficial, Republica Başkortostan din Federaţia Rusă) a ucis trei oameni şi a rănit...   © G4Media.ro.
12:00
ASPA, apel către locatarii din Rahova, după explozie: „Anunțați-ne dacă aveți animale rămase în apartamente” (VIDEO) G4Media
Explozia care a avut loc vineri într-un bloc din cartierul Rahova, București, a curmat vieți, a rănit zeci de oameni și a lăsat în urmă...   © G4Media.ro.
Acum 6 ore
11:50
Instagram va permite în curând părinților să împiedice adolescenții să discute cu caractere AI G4Media
Instagram va lansa noi funcții de siguranță pentru adolescenți, inclusiv posibilitatea ca părinții să împiedice copiii să discute cu personajele AI ale platformei, a anunțat...   © G4Media.ro.
11:50
A murit Chen Ning Yang, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică din 1957, la 103 ani / Este cunoscut pentru dezvoltarea teoriei Yang-Mills, care descrie modul în care anumite particule fac schimb de forţe pentru a interacţiona între ele G4Media
Chen Ning Yang, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 1957, a încetat din viaţă sâmbătă, la Beijing, la vârsta de 103 ani, a relatat...   © G4Media.ro.
11:40
ONU întâmpină obstacole majore în livrarea ajutoarelor către nordul Gazei afectat de foamete / Drumurile sunt distruse de bombardamente, iar principalele rute de acces sunt închise G4Media
Convoaiele umanitare ale Organizaţiei Naţiunilor Unite se confruntă cu dificultăţi serioase în a ajunge în zonele din nordul Fâşiei Gaza afectate de foamete, din cauza...   © G4Media.ro.
11:30
VIDEO Incendiu cu degajări mari de fum izbucnit la subsolul unui ansambul de blocuri din Capitală / Autoritățile au emis mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației G4Media
Un incendiu cu degajări de fum a izbucnit sâmbătă, 18 octombrie, la un centru de spa din subsolul unei clădiri din București, potrivit surselor G4Media....   © G4Media.ro.
11:30
Polițiștii vasluieni au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul copiilor găsiţi înecaţi în comuna Vinderei G4Media
Poliţiştii vasluieni au deschis un dosar de cercetare penală în cazul a doi copii găsiţi înecaţi, vineri seara, într-o baltă din localitatea Docăneasa, comuna Vinderei....   © G4Media.ro.
11:20
Biserica Catolică trebuie să depună mai multe eforturi pentru a ajuta victimele abuzurilor sexuale – raport al Vaticanului G4Media
Biserica Catolică are „obligația morală și spirituală” de a face mai mult pentru a ajuta victimele abuzurilor sexuale și trebuie să ia măsuri mai dure...   © G4Media.ro.
11:10
Un val de căldură misterios încălzește Oceanul Pacific până la un nou record G4Media
Apele din nordul Pacificului au înregistrat cea mai caldă vară din istorie, potrivit unei analize realizate de BBC cu privire la un val de căldură...   © G4Media.ro.
10:40
59 de sud-coreeni au fost repatriați din Cambodgia pentru comiterea unor presupuse escrocherii online G4Media
Un grup de 59 de sud-coreeni reținuți în Cambodgia pentru presupusa implicare în escrocherii online au fost repatriați în cătușe, scrie canalul de știri BBC....   © G4Media.ro.
10:40
Hamas refuză să se dezarmeze în perioada de tranziţie şi vrea să păstreze controlul asupra securităţii din Gaza, susține un oficial de rang înalt al grupării G4Media
Hamas intenţionează să îşi menţină controlul asupra securităţii din Fâşia Gaza pe durata unei perioade de tranziţie şi nu poate promite dezarmarea, a declarat pentru...   © G4Media.ro.
10:40
Ajung sau nu rachetele Tomahawk în Ucraina după întâlnirea de la Casa Albă? Zelenski se bazează pe ”presiunea SUA”, Trump ezită și spune că ”s-a vărsat prea mult sânge” G4Media
Livrarea rachetelor cu rază lungă de acțiune nu a fost confirmată la întâlnirea de vineri, iar Trump și Putin ar urma să se întâlnească în...   © G4Media.ro.
10:40
Acordul internaţional ce vizează programul nuclear iranian a expirat / Teheranul nu mai acceptă nicio restricţie G4Media
Ministerul de externe de la Teheran a comunicat sâmbătă că Iranul nu se mai consideră obligat să respecte nicio restricţie din acordul internaţional privind programul...   © G4Media.ro.
10:20
Taylor Swift a donat 100.000 de dolari pentru tratamentul unei fetiţe de 2 ani care se luptă cu cancerul G4Media
Taylor Swift, vedeta pop în vârstă de 35 de ani, a făcut o donaţie discretă părinţilor unei fetiţe de 2 ani pe nume Lilah, care...   © G4Media.ro.
10:20
Un liceu din Polonia a introdus în programa școlară un curs de pilotare a dronelor G4Media
Un liceu militar din Polonia a introdus în pregătirea elevilor un curs de pilotare a dronelor, relatează sâmbătă agenția de știri AFP; agenţia descrie o...   © G4Media.ro.
10:20
Euphoria confirmă noii membri ai distribuției pentru sezonul trei G4Media
Actorii americani Danielle Deadwyler, Natasha Lyonne și Eli Roth se vor alătura distribuției serialului Euphoria, care va reveni cu al treilea sezon anul viitor Serialul...   © G4Media.ro.
10:10
Riscul de inundare a spațiilor subterane ale salinei Praid și de afectare a zăcământului a fost subevaluat și calificat constant ca nefiind un pericol iminent, este concluzia corpului de control al prim-ministrului G4Media
Corpul de control al Prim-Ministrului (CCPM) a finalizat verificările la Societatea Națională a Sării SA (SNS SA) și Administrația Națională ”Apele Române” (ANAR), acțiune începută...   © G4Media.ro.
10:00
Contrabandist condamnat la 40 de ani de închisoare în Statele Unite după ce a transportat piese pentru rachete balistice din Iran pentru rebelii Houthi din Yemen G4Media
Un contrabandist de arme care a folosit o barcă de pescuit pentru a transporta piese pentru rachete balistice din Iran către rebelii Houthi din Yemen...   © G4Media.ro.
