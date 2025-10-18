Un tânăr a intrat în blocul afectat de explozie pentru a recupera rochia de mireasă a viitoarei sale soţii

09:20

La aproape 10 ore de la momentul deflagraţiei, salvatorii au reuşit să scoată de sub tonele de moloz trupul fără viaţă al tinerei de 24 de ani, însărcinată. Misiunea, extrem de dificilă, a fost realizată cu ajutorul unui utilaj, care a ridicat plăcile uriaşe de beton. În toată marea de suferinţă, pompierii au zărit şi miracolul. O tânără de 30 de ani a fost scoasă în viaţă de sub dărâmături. Între timp, oamenii nu se mai pot întoarce în locul unde le-a fost acasă până ieri dimineaţă şi au fost cazaţi de Primărie la hoteluri din Capitală. Au început şi audierile la sediul Direcţiei de Investigaţii Criminale. Un reprezentant Distrigaz şi administratora blocului au dat explicaţii în faţa anchetatorilor.