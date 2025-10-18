Un tânăr a intrat în blocul afectat de explozie pentru a recupera rochia de mireasă a viitoarei sale soţii
ObservatorNews, 18 octombrie 2025 15:40
În mijlocul durerii și haosului provocat de explozia din Rahova, o poveste de dragoste a adus o rază de speranță pentru un cuplu. Un tânăr și-a riscat siguranța pentru a recupera rochia de mireasă a viitoarei soții, rochie rămasă într-unul dintre apartamentele imobilului devastat de deflagraţie. Tinerii urmau să aibă nunta astăzi, sâmbătă.
Acum 10 minute
15:50
Femeie de 81 de ani, găsit moară în râul Sebeşel. Poliţiştii încearcă să afle cauza decesului # ObservatorNews
O femeie în vârstă de 81 de ani, din Săsciori, judeţul Alba, fost găsită decedată în albia râului Sebeșel, după ce a plecat de la domiciliu și nu s-a mai întors, anunță IPJ Alba, potrivit Mediafax.
Acum 30 minute
15:40
Incendiu lângă un cămin de bătrâni din Ilfov. O persoană a murit, iar alte 30 au fost evacuate # ObservatorNews
O persoană a murit în urma unui incendiu care a izbucnit, sâmbătă după amiază, în localitatea Cornetu din judeţul Ilfov, la o clădire învecinată cu un cămin pentru vârstnici. Conform autorităţilor, 30 de persoane au fost evacuate.
15:40
15:30
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă după amiază, în localitatea Cornetu din judeţul Ilfov, la o clădire învecinată cu un cămin pentru vârstnici. Conform autorităţilor, 30 de persoane au fost evacuate şi nu există victime, transmite News.ro.
Acum o oră
15:10
Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă se reuneşte în şedinţă la PMB, la ora 18:00, după explozia din Rahova # ObservatorNews
Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă se reuneşte sâmbătă, de la ora 18:00, în şedinţă, la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti, din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47. La întâlnire vor participa instituţiile cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă.
Acum 2 ore
14:30
200 de câini au sărbătorit Halloween-ul mai devreme. Un patruped costumat în Elvis Presley, atracţia zilei # ObservatorNews
Câinele Elvis Presley şi căţelul tanchist au fost atracţia zilei la festivalul HOWloween, o petrecere veselă destinată patrupezilor. 200 de câini au purtat cele mai haioase ţinute şi au colindat restaurantele şi magazinele din capitala statului Michigan.
14:20
Noul drum de legătură între Timişoara şi A1, testul răbdării pentru șoferi. Nici GPS-ul nu-i mai ajută # ObservatorNews
Noul drum național care face legătura între autostrada A1 și Timișoara e un drum-labirint. Şoferii se pierd în multitudinea de benzi a sensurilor giratorii și ajung să rămână blocați sau să conducă pe contrasens. Nici măcar aplicațiile GPS nu reuşesc să îi ducă pe calea cea bună.
14:20
Pianistul şi compozitorul Mircea Tiberian a murit la 70 de ani, la câteva ore după ultimul concert din Galaţi # ObservatorNews
Pianistul şi compozitorul Mircea Tiberian a încetat din viaţă la vârsta de 70 de ani, la Galaţi, unde vineri seară a susţinut un concert.
14:10
Bărbat prins după ce a făcut praf o maşină cu ranga în miez de noapte. Ce le-a spus jandarmilor # ObservatorNews
Un bărbat din Bacău a fost reţinut de un echipaj de jandarmi care l-a observat în timp ce, în miez de noapte, lovea o maşină cu o rangă.
14:10
"Golden Gate"-ul României, podul dezamăgirilor. Constructorul trebuie să plătească despăgubiri de 16 mil. euro # ObservatorNews
Podul de peste Dunăre de la Brăila, supranumit "Golden Gate"-ul României, este cu siguranță una dintre cele mai spectaculoase construcții din țară pentru ochii oricărui privitor, însă calitatea lucrării lasă de dorit. Statul a sancționat constructorul și a încasat 16 milioane de euro, sumă reținută din garanția de bună execuție, din cauza unei liste lungi de lucrări neconforme și întârzieri de sute de zile.
14:00
Clipe de panică într-un bloc din Târgu Mureş, unde locatarii au simţit miros de gaz. Ce au găsit pompierii # ObservatorNews
Locuitorii unui bloc din municipiul Târgu Mureş au solicitat, sâmbătă, intervenţia autorităţilor după ce au sesizat miros de gaz pe scara imobilului. Pompierii care au făcut măsurători au constatat că se produc scurgeri de gaz "minore", alimentarea în bloc fiind sistată.
14:00
Andrea Bocelli, recital surpriză pentru Donald Trump. Tenorul a cântat în Biroul Oval; momentul, filmat # ObservatorNews
Donald Trump a avut parte de un mini concert live la Casa Albă. Bunul său prieten Andrea Bocelli i-a cântat una dintre celebrele sale melodii chiar în Biroul Oval. Imaginile de colecţie cu Donald Trump şi Andrea Bocelli au fost distribuite pe reţelele sociale chiar de asistenta preşedintelui american, Margo Martin. Celebrul tenor a cântat o variantă în italiană şi engleză a celebrei sale melodii "Con te partiro". Trump le-a spus apoi reporterilor că tenorul italian se va întoarce la Casa Albă pentru un concert, pe 5 decembrie.
Acum 4 ore
13:30
A doua victimă a exploziei din Rahova, o avocată cu 25 de ani de experiență. Blocul i-a fost și birou, și casă # ObservatorNews
Tragedia din sectorul 5 al Capitalei capătă noi dimensiuni. A fost identificată cea de-a doua victimă a exploziei devastatoare din blocul 32 de pe strada Vicina. Este vorba despre Vasilica Enache, o avocată a Baroului București, cu peste 25 de ani de experiență, care locuia într-un apartament complet distrus de deflagrație. Femeia lucra chiar în același spațiu, biroul ei fiind înregistrat la adresa imobilului care a explodat.
13:30
Ziua de după dezastru. Cozi, incertitudine și oameni care aşteaptă să-și recupereze bunurile # ObservatorNews
Mai bine de 24 de ore au trecut de la explozia care a ucis trei oameni şi a distrus un bloc întreg, în Bucureşti. 24 de ore de când anchetatorii încearcă să afle cine se face vinovat. Sunt multe întrebări fără răspuns în aceste momente. Au fost audieri aseară. Vor fi audieri şi în orele următoare şi se reface filmul evenimentelor pas cu pas.
13:20
Clara, orfană de tată din pântecul mamei şi născută cu o tumoră uriaşă. Şansa la o viaţă normală costă 30000 € # ObservatorNews
Normalul nostru diferă, în unele cazuri, de normalul altor oameni. De exemplu, pentru o copilă de 10 ani, normalul este boala, statul prin spitale și un lung șir de intervenții chirurgicale, unele greșite. Clara s-a născut cu o tumoră uriașă, care i-a furat copilăria și care chiar și azi o împiedică să fie un copil sănătos. A fost operată de mai multe ori și spitalul i-a fost mai casă decât casa. Acum, Clara are nevoie de câteva operații salvatoare iar singurul lucru care o poate ajuta să le facă este să o susținem donând doi euro prin SMS la 8848, număr fără recurență.
12:50
Locatarii blocului distrus de explozie, însoţiţi pentru a-şi recupera bunurile. "Urmează etapa cea mai grea" # ObservatorNews
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu a afirmat că poliția a început să permită accesul locatarilor în clădirea avariată de explozia de vineri, pentru a-și recupera bunurile personale.
12:40
Beijingul şi Washingtonul reiau dialogul după valul de taxe şi ameninţări. Întâlnire săptămâna viitoare # ObservatorNews
După luni de tensiuni economice și taxe vamale impuse reciproc, Beijingul și Washingtonul au ajuns la un acord pentru reluarea negocierilor comerciale. Cele două mari economii ale lumii vor încerca să evite o nouă escaladare care ar putea zgudui piețele globale. Întâlnirea dintre reprezentanții Statelor Unite și Chinei este programată pentru săptămâna viitoare, relatează AFP, citat de News.ro.
12:20
Horoscop săptămânal Berbec 20-24 octombrie 2025. Luna Nouă te împinge către schimbări importante în parteneriate și în modul în care te raportezi la ceilalți.
12:20
Horoscop săptămânal Taur 20-24 octombrie 2025. Luna Nouă îți activează zona muncii și a sănătății, semnalând începutul unei perioade mai organizate.
12:20
Horoscop săptămânal Gemeni 20-24 octombrie 2025. E o săptămână dinamică și imprevizibilă. Luna Nouă deschide un capitol legat de creativitate, proiecte personale și exprimare liberă.
12:20
Horoscop săptămânal Rac 20-24 octombrie 2025. Pentru tine, Luna Nouă aduce schimbări în mediul familial: reamenajări, decizii despre locuință sau reconectarea cu o rudă.
12:20
Horoscop săptămânal Leu 20-24 octombrie 2025. Săptămâna aduce mișcare și comunicare intensă. Luna Nouă favorizează deciziile rapide legate de călătorii, acte sau examene.
12:20
Horoscop săptămânal Fecioară 20-24 octombrie 2025. Luna Nouă marchează un moment important în plan material: decizii legate de bani, siguranță și priorități.
12:20
Horoscop săptămânal Balanţă 20-24 octombrie 2025. Este o perioadă excelentă pentru a-ți redefini identitatea, a-ți seta obiective și a relua controlul asupra direcției tale de viață.
12:20
Horoscop săptămânal Scorpion 20-24 octombrie 2025. Soarele intră în semnul tău, aducând vitalitate și claritate. Simți că îți revine controlul asupra propriei vieți, dar și responsabilitatea de a acționa coerent.
12:20
Horoscop săptămânal Săgetător 20-24 octombrie 2025. Luna Nouă aduce schimbări în cercul tău de prieteni și în proiectele comune. Poți decide să te implici într-o activitate de grup sau să renunți la o colaborare care nu te mai reprezintă.
12:20
Horoscop săptămânal Capricorn 20-24 octombrie 2025. Luna Nouă deschide un capitol profesional important. Poți primi o responsabilitate nouă, o ofertă sau o confirmare oficială.
12:20
Horoscop săptămânal Vărsător 20-24 octombrie 2025. Mercur și Marte în conjuncție în semnul tău te fac liderul perioadei. Ai o minte ageră, reacții rapide și capacitatea de a prelua controlul asupra situațiilor complicate.
12:20
Horoscop săptămânal Peşti 20-24 octombrie 2025. Neptun revine retrograd în semnul tău, ceea ce te face mai introspectiv și mai atent la diferența dintre vis și realitate.
12:20
Ce s-a întâmplat după ce un paznic şi-a pierdut arma şi muniţia, care au ajuns în mâinile a doi tineri # ObservatorNews
Un paznic de vânătoare din judeţul Dâmboviţa a pierdut pistolul de serviciu şi muniţia, arma fiind găsită de doi tineri care nu au anunţat autorităţile. În cele din urmă, după ce bărbatul a anunţat Poliţia, pistolul şi muniţia au fost găsite, paznicul fiind amendat cu 10.000 de lei şi ridicându-i-se dreptul de a purta armă.
12:00
Autobuz plin cu muncitori, răsturnat în Serbia. Trei oameni au murit, peste 80 sunt răniţi # ObservatorNews
Tragedie în Serbia. Trei persoane au murit şi alte peste 80 au fost rănite, multe dintre ele grav, ieri dimineaţă, după ce un autobuz care transporta angajaţi ai unei fabrici a ieşit de pe carosabil şi s-a răsturnat în nord-vestul ţării, din motive încă necunoscute. Şoferul a fost reţinut de poliţişti. Ancheta este în desfăşurare.
Acum 6 ore
11:50
Incendiu în Bucureşti, la o zi după tragedia din Rahova. Focul a izbucnit la subsolul unui bloc din Sectorul 6 # ObservatorNews
Un incendiu cu degajări mari de fum a izbucnit, sâmbătă, la subsolul unui bloc din Calea Plevnei. La faţa locului au fost emise zece autospeciale ale pompierilor, iar incendiul a fost localizat pe o suprafaţă de aproximativ 80 mp. Autorităţile au emis mesaj RO-Alert, solicitând populaţiei să evite zona şi să lase libere căile pentru intervenţia salvatorilor.
11:50
Corsetul revine în forță la Bucharest Fashion Week. Designerii mizează pe structuri fluide și detalii fine # ObservatorNews
Bucureștiul devine, din nou, Capitala modei! La cea de-a treia ediție a Bucharest Fashion Week, podiumurile se transformă în scene de artă și bun gust. Designeri de top din România și din străinătate, școli de modă și influenceri celebri aduc în prim-plan noile tendințe. Se poată materiale aparent simple, dar cu detalii spectaculoase: mătase fină, piele și lână, îmbogățite cu broderii delicate și șiraguri care strălucesc în lumina reflectoarelor.
11:30
SONDAJ: Apelaţi la autorităţi dacă simţiţi miros de gaz în locuinţă sau pe scara blocului? # ObservatorNews
Tragedie fara precedent: un bloc de locuinţe din Rahova a sărit în aer şi a zguduit cartiere întregi din Capitală ca la cutremur! Trei oameni au murit, iar scenele au fost de coşmar. Oficial, gazele în blocul distrus erau închise de joi, după ce locatarii s-au plâns de miros. Şi totuşi, autorităţile au găsit ieri dimineaţă sigiliul rupt.
11:30
Hamas refuză dezarmarea în perioada de tranziţie. Planul SUA pentru Gaza întâmpină obstacole tot mai mari # ObservatorNews
Gruparea Hamas insistă că vrea să păstreze controlul asupra Fâşiei Gaza în perioada de tranziţie şi nu garantează că militanţii vor renunţa la arme. Declaraţia, făcută de un oficial de rang al grupării, pune şi mai mult în pericol acordul de pace Israel - Hamas. Între timp, trupele israeliene au primit de la Crucea Roşie un sicriu în care se crede că s-ar afla rămăşiţele unui ostatic decedat.
11:20
Horoscop 19 octombrie 2025. Zodia care primește astăzi o lecție importantă despre iubire # ObservatorNews
Horoscop 19 octombrie 2025. Ziua de astăzi aduce emoții profunde și claritate în relații. Stelele ne încurajează să fim sinceri, să comunicăm deschis și să căutăm echilibrul între minte și suflet. Fie că e vorba de dragoste, muncă sau introspecție, fiecare zodie are șansa de a învăța ceva valoros despre sine și despre ceilalți.
11:20
Corpul de Control al Guvernului a finalizat ancheta la Salina Praid: Riscul de inundare a fost subevaluat # ObservatorNews
Corpul de Control al Prim-ministrului a finalizat verificările la Salina Praid, după inundația care a oprit activitatea uneia dintre cele mai importante exploatări de sare din țară. Concluziile sunt dure: riscul de inundare a fost subevaluat, măsurile luate au fost doar temporare, iar autoritățile nu au avut o strategie clară de protecție pe termen lung.
11:00
Reacţia lui Călin Georgescu, după explozia din Rahova: "Răul nu vine doar din întâmplare" # ObservatorNews
Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a transmis un mesaj după explozia care a afectat un bloc din cartierul Rahova, în Capitală. "Răul nu vine doar din întâmplare", a spus Georgescu. Fostul candidat s-a adresat celor afectați de explozia de vineri dimineață, scrie Mediafax.
10:30
Filmul crimei din Berceni. Mamă, ucisă şi îngropată de fiica adoptivă şi iubitul ei. Tinerii au fost arestaţi # ObservatorNews
Descoperire şocantă a anchetatorilor în cazul crimei din Berceni. După audieri maraton, poliţiştii au scos la iveală faptă că fiica femeii, o adolescentă de 14 ani, a pus la cale moartea mamei sale şi l-a convins pe iubitul ei să pună planul în aplicare. Femeia a fost găsită îngropată într-o pădure de la marginea orașului, după zile de căutări. La audieri tânărul a recunoscut că el a fost cel care a ucis-o pe femeie. Cei doi au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile.
10:20
Român, condamnat la 24 de ani de închisoare în Marea Britanie după ce a violat o fetiţă de 11 ani # ObservatorNews
Un român de 35 de ani a fost condamnat la 24 de ani de închisoare în Marea Britanie pentru o serie de fapte cumplite. Bărbatul, pe numele lui, Emil Burlacu, a fost judecat pentru că violat o fetiţă de 11 ani la scurt timp după ce acesta a ajuns în Marea Britanie, în anul 2008. A ameninţat-o în repetate rânduri să nu îl denunţe. Conaţionalul ar mai fi obligat o altă fată de 13 ani să ia parte la activităţi sexuale.
10:20
Profesor universitar din Braşov, anchetat pentru luare de mită de la studenţi. Unii dintre ei, acum poliţişti # ObservatorNews
Scandal de corupție la o facultate de drept din Brașov. Un profesor a fost trimis în judecată pentru că ar fi luat mită de la mai mulți studenți în schimbul promovării examenelor, inclusiv cele de licenţă.
10:00
Prinţul Andrew, implicat în scandalul Epstein, renunţă la titlurile regale, inclusiv la cel de duce de York # ObservatorNews
Prinţul Andrew, fratele Regelui Charles al III-lea, acuzat că ar avea legături cu miliardarul pedofil Jeffrey Epstein, a renunţat la titlurile regale, inclusiv la cel de Duce de York. Decizia a fost luată după ce a purtat mai multe discuţii cu regele despre scandalurile în care a fost implicat. Prinţul Andrew mai e acuzat şi ca s-ar fi întâlnit cu un oficial chinez implicat într-un scandal de spionaj.
10:00
Mamă, înjunghiată mortal de fiul ei în Arad. Tânărul a sunat la 112 şi a recunoscut crima # ObservatorNews
Crimă înfiorătoare în judeţul Arad. O femeie a fost ucisă de propriul fiu, un tânăr în vârstă de 25 de ani. Cei doi locuiau împreună şi, ieri dimineaţă, un conflict spontan s-a încheiat tragic. Tânărul a înjunghiat-o pe mama sa şi, ulterior, a sunat la 112. Individul a fost reţinut pentru 24 de ore şi va fi dus astăzi în faţa magistraţilor, cu propunere de arestare preventivă.
Acum 8 ore
09:50
Adolescent de 17 ani, bătut cu sălbăticie de doi tineri, în Hunedoara. Au continuat şi după ce nu a mai mişcat # ObservatorNews
Bătaie ca-n ringul de box pe o stradă din în municipiul Vulcan, județul Hunedoara! Doi tineri, de 17 și 20 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore după ce au snopit în bătaie un adolescent de 17 ani. Pe imaginile surprinse de un martor, se observă cum victima este trântită la pământ și lovită fără milă, în timp ce ceilalţi se amuză copios. Deși băiatul nu mai mișca, unul dintre bătăuşi a continuat să-i aplice lovituri. Cei doi agresori urmează să ajungă în fața magistraților, cu propunere de arestare preventivă.
09:40
A murit după ce a fost lovit pe trecerea de pietoni. Poliţia Galaţi "lucrează" la dosar de o lună şi jumătate # ObservatorNews
Două fiice îndurerate din Galaţi cer să se facă dreptate, după ce tatăl lor a fost lovit pe trecerea de pietoni. Două săptămâni a fost internat, însă medicii nu l-au mai putut salva. Accidentul s-a petrecut la începutul lunii septembrie şi, până în acest moment, autorităţile abia au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, dar de care s-a ales praful. Culmea este că poliţiştii au şi dovezile necesare, pentru că accidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere.
09:30
Brăilean de 51 de ani, arestat pentru tentativă de omor. A încercat să calce cu maşina un tânăr de 20 de ani # ObservatorNews
Un bărbat de 51 de ani din municipiul Brăila a fost arestat preventiv 30 de zile, pentru că a încercat să omoare un tânăr! Individul, în timp ce se afla la volanul unui autoturism, a apăsat pedala de acceleraţie, îndreptându-se în direcţia unui băiat de 20 de ani, cu intenţia de a-l ucide. Poliţiştii au deschis un dosar penal pe numele său pentru tentativă de omor.
09:20
Administratora blocului din Rahova, audiată ore întregi după explozia care a ucis trei oameni # ObservatorNews
La aproape 10 ore de la momentul deflagraţiei, salvatorii au reuşit să scoată de sub tonele de moloz trupul fără viaţă al tinerei de 24 de ani, însărcinată. Misiunea, extrem de dificilă, a fost realizată cu ajutorul unui utilaj, care a ridicat plăcile uriaşe de beton. În toată marea de suferinţă, pompierii au zărit şi miracolul. O tânără de 30 de ani a fost scoasă în viaţă de sub dărâmături. Între timp, oamenii nu se mai pot întoarce în locul unde le-a fost acasă până ieri dimineaţă şi au fost cazaţi de Primărie la hoteluri din Capitală. Au început şi audierile la sediul Direcţiei de Investigaţii Criminale. Un reprezentant Distrigaz şi administratora blocului au dat explicaţii în faţa anchetatorilor.
08:50
A minţit că va plăti tratamentul de cancer al soţiei şi a băgat banii la păcănele. De supărare, şi-a dat foc # ObservatorNews
Tânărul de 26 de ani care și-a dat foc în mijlocul străzii,iar apoi a intrat în curtea secţiei de oncologie, unde era internată soţia sa, a fost salvat de un medic, care a reuşit să stingă focul. Bărbatul însă a fost grav rănit şi nu se ştie încă dacă va supravieţui. El a recurs la gestul extrem după o ceartă cu soţia sa. Femeia era supărată că bărbatul s-a folosit de boala ei pentru a împrumuta nişte bani, pe care ulterior i-a pierdut la păcănele.
08:50
Zelenski a plecat de la Washington fără rachete Tomahawk. Ce schimb de armament i-a propus liderului SUA # ObservatorNews
Volodimir Zelenski nu a obţinut de la americani mult râvnitele rachete balistice Tomahawk. Cel puţin pentru moment. Este una dintre concluziile întâlnirii cu Donald Trump de la Washington. Liderul american a declarat că trimiterea rachetelor ar putea escalada conflictul şi speră ca războiul să se termine şi fără să fie nevoie de ele. De asemenea, este puţin probabil ca la summitul său cu Putin de la Budapesta să ia parte şi Zelenski. Trump l-a complimentat în schimb pe liderul de la Kiev pentru ţinuta sa.
08:40
700 de elevi, evacuaţi în urma exploziei din Rahova. Elevă: "Am ajuns la liceu şi erau toţi copiii în curte" # ObservatorNews
Explozia de la un bloc din cartierul Rahova putea avea urmări mult mai grave. Lângă bloc funcţionează liceul Dimitrie Bolintineanu, care era plin cu elevi la ora 9. Suflul deflagraţiei a spart geamurile claselor şi a aruncat în interior bucăţi de moloz şi sticlă. 15 tineri au avut nevoie de îngrijiri medicale. Cursurile fizice au fost suspendate cel puţin o săptămână, timp în care clădirea va fi verificată temeinic.
