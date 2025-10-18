Cetăţeni ai Regatului Haşemit al Iordaniei, descoperiţi de poliţiştii de frontieră giurgiuveni fără drept de circulaţie în Spaţiul Schengen

12:50

Eurodeputatul PSD Vasile Dîncu exclude o alianţă PSD-AUR în următorii trei ani. Dar după alegerile parlamentare din 2028? ”Asta ţine de evoluţia vieţii politice. Pentru că şi AUR este un partid divers, nu este Simion de la primul până la ultimul membru şi asta va conta foarte mult în dinamica politică”, a spus eurodeputatul PSD. De asemenea, Vasile Dîncu este de părere că AUR va deveni un partid mai moderat odată cu trecerea timpului. ”Nu cred că AUR va rămâne AUR-ul de acum şi peste patru ani, şi peste zece ani, dacă va rezista”, susţine Dîncu.