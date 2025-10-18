Electrica demarează 15 proiecte de stocare de 1 GWh
Financial Intelligence, 18 octombrie 2025 15:40
Electrica a demarat în urmă cu câteva zile procedura de obţinere a autorizaţiilor necesare pentru construirea a 15 […] The post Electrica demarează 15 proiecte de stocare de 1 GWh appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 30 minute
15:40
15:30
Au început lucrările de reparație a liniilor electrice a centralei nucleare de la Zaporojie # Financial Intelligence
Au început lucrările de reparație a liniilor electrice externe avariate ale centralei nucleare de la Zaporojie, după o […] The post Au început lucrările de reparație a liniilor electrice a centralei nucleare de la Zaporojie appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
14:10
S&P Global retrogradează ratingul Franţei din cauza incertitudinilor politice # Financial Intelligence
Agenţia de evaluare financiară S&P Global a retrogradat cu o treaptă ratingul de ţară al Franţei, într-o actualizare […] The post S&P Global retrogradează ratingul Franţei din cauza incertitudinilor politice appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Distrigaz prelungeşte măsura sistării alimentării cu gaze naturale în Rahova, în zona în care s-a produs explozia # Financial Intelligence
Distrigaz Sud Reţele prelungeşte măsura întreruperii alimentării cu gaze naturale a clienţilor de pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, […] The post Distrigaz prelungeşte măsura sistării alimentării cu gaze naturale în Rahova, în zona în care s-a produs explozia appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
12:40
Budăi (PSD): Îngheţarea salariului minim e o greşeală enormă atât în plan politic, cât şi economic # Financial Intelligence
Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, consideră că îngheţarea salariului minim este o “greşeală enormă” atât […] The post Budăi (PSD): Îngheţarea salariului minim e o greşeală enormă atât în plan politic, cât şi economic appeared first on Financial Intelligence.
12:10
Trump refuză să furnizeze rachete Tomahawk Ucrainei și îndeamnă ambele părți să „înceteze imediat războiul” – CNN # Financial Intelligence
Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky nu a reușit să obțină rachete Tomahawk pentru atacuri asupra Rusiei în urma întâlnirii […] The post Trump refuză să furnizeze rachete Tomahawk Ucrainei și îndeamnă ambele părți să „înceteze imediat războiul” – CNN appeared first on Financial Intelligence.
12:00
Vizita lui Putin la Budapesta creează o situație incomodă pentru UE și NATO (Reuters) # Financial Intelligence
Trump spune că se va întâlni cu Putin la Budapesta Alegerea locului de întâlnire ar putea fi incomodă […] The post Vizita lui Putin la Budapesta creează o situație incomodă pentru UE și NATO (Reuters) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
11:50
BRM a trimis o cerere ce completare a convocatorului AGA BVB, solicitând un raport legat de motivele unei noi majorări de capital la Contrapartea Centrală # Financial Intelligence
Bursa Română de Mărfuri (BRM) a trimis o cerere ce completare a convocatorului AGA BVB din 12/13 noiembrie, […] The post BRM a trimis o cerere ce completare a convocatorului AGA BVB, solicitând un raport legat de motivele unei noi majorări de capital la Contrapartea Centrală appeared first on Financial Intelligence.
11:40
În discuțiile cu Zelenskiy, Trump pare să pună pauză unui nou sprijin – Reuters # Financial Intelligence
Trump și-a exprimat frustrarea față de Putin Noul plan de summit pare să schimbe această dinamică Zelenskiy spune […] The post În discuțiile cu Zelenskiy, Trump pare să pună pauză unui nou sprijin – Reuters appeared first on Financial Intelligence.
11:30
Un liceu militar din Polonia a introdus în pregătirea elevilor un curs de pilotare a dronelor, relatează sâmbătă […] The post Un liceu din Polonia introduce în programă pilotarea dronelor appeared first on Financial Intelligence.
11:30
CNPP: Peste 4,69 milioane pensionari, la finele lunii septembrie 2025; pensia medie a fost de 2.773 de lei # Financial Intelligence
Un număr de 4.692.810 de pensionari era înregistrat în septembrie 2025 în România, cu 3.548 mai mulţi comparativ […] The post CNPP: Peste 4,69 milioane pensionari, la finele lunii septembrie 2025; pensia medie a fost de 2.773 de lei appeared first on Financial Intelligence.
11:20
Grindeanu – întâlnire cu preşedintele Consiliului European: Bugetul Europei trebuie să fie în folosul cetăţenilor # Financial Intelligence
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit cu preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, tema discuţiilor constituind-o viitorul buget […] The post Grindeanu – întâlnire cu preşedintele Consiliului European: Bugetul Europei trebuie să fie în folosul cetăţenilor appeared first on Financial Intelligence.
11:20
Ujn incendiu a izbucnit pe Calea Plevnei din sectorul 6 al Capitalei. ISU București transmite: “Intervenim pentru stingerea […] The post ISU: Incendiu pe Calea Plevnei din sectorul 6 al Capitalei – video appeared first on Financial Intelligence.
11:20
Acordul internaţional privind programul nuclear iranian expiră oficial, Teheranul nu mai acceptă nicio restricţie # Financial Intelligence
Ministerul de externe de la Teheran a comunicat sâmbătă că Iranul nu se mai consideră obligat să respecte […] The post Acordul internaţional privind programul nuclear iranian expiră oficial, Teheranul nu mai acceptă nicio restricţie appeared first on Financial Intelligence.
11:20
Verificările Corpului de control al prim-ministrului la Salina Praid, finalizate: Riscul de inundare a spaţiilor subterane şi de afectare a zăcământului – subevaluat # Financial Intelligence
Corpul de control al prim-ministrului a finalizat verificările la Societatea Naţională a Sării SA şi Administraţia Naţională “Apele […] The post Verificările Corpului de control al prim-ministrului la Salina Praid, finalizate: Riscul de inundare a spaţiilor subterane şi de afectare a zăcământului – subevaluat appeared first on Financial Intelligence.
11:20
Explozie în Capitală/ Bujduveanu: 286 de oameni consiliați psihologic; 66 sunt cazați în unități hoteliere # Financial Intelligence
Un număr de 286 de oameni au fost evaluați și consiliați psihologic, după explozia care s-a produs vineri […] The post Explozie în Capitală/ Bujduveanu: 286 de oameni consiliați psihologic; 66 sunt cazați în unități hoteliere appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
09:50
Moody’s: Sistemul bancar şi pieţele de credit privat rămân solide, în pofida îngrijorărilor legate de creditele neperformante # Financial Intelligence
În pofida temerilor tot mai mari privind creditele neperformante din băncile americane de dimensiuni medii, nu există dovezi […] The post Moody’s: Sistemul bancar şi pieţele de credit privat rămân solide, în pofida îngrijorărilor legate de creditele neperformante appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Autor: Andrei Rădulescu Fondul Monetar Internațional (FMI) a publicat în această săptămână ediția de toamnă a raportului de […] The post Provocări în sfera finanțelor publice pe plan mondial (Andrei Rădulescu) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
06:40
Citatul săptămânii: “Politicienii zic «nu ne permitem să reducem taxele». Poate că noi ar trebui să «nu ne permitem politicieni»”. (Steve Forbes) # Financial Intelligence
The post Citatul săptămânii: “Politicienii zic «nu ne permitem să reducem taxele». Poate că noi ar trebui să «nu ne permitem politicieni»”. (Steve Forbes) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
21:00
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a sosit vineri la Casa Albă pentru a se întâlni cu omologul său american, […] The post Zelenski a ajuns la Casa Albă pentru întâlnirea cu Trump appeared first on Financial Intelligence.
20:00
AFIR: Plăţile pentru beneficiarii PNDR 2014-2020 şi PAC 2023-2027 au fost deblocate # Financial Intelligence
Plăţile către beneficiarii Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) au fost deblocate, a anunţat vineri Agenţia pentru […] The post AFIR: Plăţile pentru beneficiarii PNDR 2014-2020 şi PAC 2023-2027 au fost deblocate appeared first on Financial Intelligence.
17:40
Trump se va întâlni cu Xi Jinping şi admite nesustenabilitatea taxelor vamale împotriva Chinei, dar o consideră pe aceasta responsabilă # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a recunoscut că taxele vamale suplimentare de 100% cu care a ameninţat China nu […] The post Trump se va întâlni cu Xi Jinping şi admite nesustenabilitatea taxelor vamale împotriva Chinei, dar o consideră pe aceasta responsabilă appeared first on Financial Intelligence.
17:30
Peste 170 dintre locuințele aflate în zona afectată de explozia produsă în această dimineață în cartierul Rahova din București sunt protejate de o asigurare facultativă (UNSAR) # Financial Intelligence
Peste 170 dintre locuințele aflate în zona afectată de explozia produsă în această dimineață în cartierul Rahova din […] The post Peste 170 dintre locuințele aflate în zona afectată de explozia produsă în această dimineață în cartierul Rahova din București sunt protejate de o asigurare facultativă (UNSAR) appeared first on Financial Intelligence.
17:00
Polonia nu îl va extrăda în Germania pe un ucrainean suspect de sabotarea gazoductului Nord Stream # Financial Intelligence
O instanţă din Polonia a decis vineri că un ucrainean identificat doar ca Volodimir Z., suspectat în legătură […] The post Polonia nu îl va extrăda în Germania pe un ucrainean suspect de sabotarea gazoductului Nord Stream appeared first on Financial Intelligence.
16:40
România, pe locul 52 în topul mondial al impactului atacurilor cibernetice, în prima jumătate a anului 2025 # Financial Intelligence
România se clasează pe locul 52 la nivel mondial în rândul ţărilor în care clienţii au fost cel […] The post România, pe locul 52 în topul mondial al impactului atacurilor cibernetice, în prima jumătate a anului 2025 appeared first on Financial Intelligence.
16:30
Timiş, Cris-Tim: Intrăm într-o etapă foarte importantă a dezvoltării companiei noastre # Financial Intelligence
Cris-Tim a început perioada de derulare a ofertei care va ţine până în data de 29 octombrie a […] The post Timiş, Cris-Tim: Intrăm într-o etapă foarte importantă a dezvoltării companiei noastre appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Bolojan susţine că majorarea salariului minim are un impact important în economie # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a estimat că, în următoarele două săptămâni, subiectul stabilirii salariului minim pentru anul 2026 va […] The post Bolojan susţine că majorarea salariului minim are un impact important în economie appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Alexandru CHIRILĂ, Acționar SAI Capital Point și CEO Profit Point: Educația financiară este despre asumarea responsabilității controlului averii personale – video # Financial Intelligence
“Trebuie să fim recunoscători Guvernului României că a făcut un marketing grozav cuvântului obligațiune, pentru că, până în […] The post Alexandru CHIRILĂ, Acționar SAI Capital Point și CEO Profit Point: Educația financiară este despre asumarea responsabilității controlului averii personale – video appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
15:20
ArcelorMittal confirmă decizia de a opri definitiv producţia la combinatul siderurgic din Hunedoara # Financial Intelligence
Compania ArcelorMittal a confirmat, vineri, decizia sa finală de a opri definitiv producţia la fabrica sa din Hunedoara, […] The post ArcelorMittal confirmă decizia de a opri definitiv producţia la combinatul siderurgic din Hunedoara appeared first on Financial Intelligence.
15:10
Bolojan: Estimarea Ministerului Finanţelor e că până la finalul anului vom avea un deficit de aproape 30 de miliarde de euro # Financial Intelligence
Estimarea Ministerului Finanţelor este că până la finalul acestui an vom avea un deficit de aproape 30 de […] The post Bolojan: Estimarea Ministerului Finanţelor e că până la finalul anului vom avea un deficit de aproape 30 de miliarde de euro appeared first on Financial Intelligence.
14:40
Lidia CAPMARE, BRD: „Ne-am consolidat rolul de actor major în arhitectura fondurilor europene” # Financial Intelligence
România sărbătorește, anul acesta, majoratul aderării sale la Uniunea Europeană, este un milestone important pentru economia românească, a […] The post Lidia CAPMARE, BRD: „Ne-am consolidat rolul de actor major în arhitectura fondurilor europene” appeared first on Financial Intelligence.
14:20
ANAF notifică instituţiile publice să-şi plătească datoriile; restanţele au ajuns la 583 milioane lei # Financial Intelligence
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) informează instituţiile şi autorităţile publice, cu datorii fiscale neachitate până la 31 […] The post ANAF notifică instituţiile publice să-şi plătească datoriile; restanţele au ajuns la 583 milioane lei appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Ionuț LIANU, CFA CEC Bank: În ultimii ani, în anumite situaţii de criză, băncile locale au reușit să țină piețele lichide și să evite un scenariu de panică şi de șoc, spre deosebire de criza din 2007-2008 – video # Financial Intelligence
În ultimii ani, în anumite situaţii de criză, băncile locale au reușit să țină piețele cât de cât […] The post Ionuț LIANU, CFA CEC Bank: În ultimii ani, în anumite situaţii de criză, băncile locale au reușit să țină piețele lichide și să evite un scenariu de panică şi de șoc, spre deosebire de criza din 2007-2008 – video appeared first on Financial Intelligence.
13:50
Gabriela Nistor, Salt Bank: “În această perioadă dificilă pentru micii antreprenori, este foarte important să stimulăm servicii bancare cât mai ieftine” – video # Financial Intelligence
În această perioadă destul de dificilă pentru micii antreprenori, este foarte important să stimulăm servicii bancare cât mai […] The post Gabriela Nistor, Salt Bank: “În această perioadă dificilă pentru micii antreprenori, este foarte important să stimulăm servicii bancare cât mai ieftine” – video appeared first on Financial Intelligence.
13:40
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) nu are în vedere impozitarea autoconsumului populaţiei, a declarat, vineri, preşedintele instituţiei, […] The post Adrian Nica: ANAF nu intenţionează fiscalizarea autoconsumului populaţiei appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Romgaz a depus la Curtea de Justiție a Uniunii Europene o acțiune directă împotriva Comisiei Europene, contestând obligația de stocare a CO2 # Financial Intelligence
Romgaz a depus la Curtea de Justiție a Uniunii Europene o acțiune directă împotriva Comisiei Europene, potrivit unui […] The post Romgaz a depus la Curtea de Justiție a Uniunii Europene o acțiune directă împotriva Comisiei Europene, contestând obligația de stocare a CO2 appeared first on Financial Intelligence.
13:30
SOCAR Petroleum S.A.: Cel mai probabil vom depăși 900 de milioane de lei contribuții fiscale în 2025 # Financial Intelligence
SOCAR Petroleum S.A., o subsidiară a State Oil Company of the Republic of Azerbaijan (SOCAR), își reconfirmă rolul […] The post SOCAR Petroleum S.A.: Cel mai probabil vom depăși 900 de milioane de lei contribuții fiscale în 2025 appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Impetum Investments anunță exit-ul din GOTO Parking, compania care administrează parcarea Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj # Financial Intelligence
Pe parcursul unui ciclu investitional de 6 ani, Impetum Investments a încasat 1,1 milioane de euro din dividende […] The post Impetum Investments anunță exit-ul din GOTO Parking, compania care administrează parcarea Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Cristina Chiriac (CONAF): Un sfert dintre companiile din România sunt fondate sau conduse de femei # Financial Intelligence
Un sfert dintre companiile din România sunt fondate sau conduse de femei, un decalaj abordat prin educaţie, mentorat, […] The post Cristina Chiriac (CONAF): Un sfert dintre companiile din România sunt fondate sau conduse de femei appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Eurostat: România a fost şi în septembrie statul membru UE cu cea mai ridicată inflaţie # Financial Intelligence
Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a crescut la 2,6% în septembrie, de la 2,4% în august, […] The post Eurostat: România a fost şi în septembrie statul membru UE cu cea mai ridicată inflaţie appeared first on Financial Intelligence.
11:50
RoPower Nuclear va colabora cu suedezii de la Studsvik Scandpower în analiza combustibilului nuclear # Financial Intelligence
RoPower Nuclear, compania de proiect responsabilă pentru construcţia şi punerea în funcţiune a proiectului SMR de la Doiceşti, […] The post RoPower Nuclear va colabora cu suedezii de la Studsvik Scandpower în analiza combustibilului nuclear appeared first on Financial Intelligence.
11:00
FMI cere ţărilor să menţină comerţul ca motor al creşterii economiei mondiale # Financial Intelligence
Directorul general al Fondului Monetar Internaţional, Kristalina Georgieva, a cerut statelor membre să menţină comerţul ca motor de […] The post FMI cere ţărilor să menţină comerţul ca motor al creşterii economiei mondiale appeared first on Financial Intelligence.
10:00
O explozie puternică a avut loc într-un bloc din Bucureşti, în cartierul Rahova din Sectorul 5. Aceasta s-a […] The post Explozie puternică în Capitală; plan roșu activat appeared first on Financial Intelligence.
09:50
Cancelarul Germaniei: Bursa europeană ar face blocul comunitar mai competitiv # Financial Intelligence
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a cerut joi reforme economice extinse pentru a face Uniunea Europeană mai competitivă, propunând […] The post Cancelarul Germaniei: Bursa europeană ar face blocul comunitar mai competitiv appeared first on Financial Intelligence.
09:10
România, influență tot mai mare în șahul european: Vlad Ardeleanu, nominalizat pentru funcția de Președinte Executiv Adjunct al Uniunii Europene de Șah # Financial Intelligence
România își consolidează poziția în elita șahului european, printr-o strategie bazată pe leadership, investiții și un parteneriat special […] The post România, influență tot mai mare în șahul european: Vlad Ardeleanu, nominalizat pentru funcția de Președinte Executiv Adjunct al Uniunii Europene de Șah appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Bundesbank se aşteaptă la o stagnare a economiei germane în trimestrul trei din 2025 # Financial Intelligence
Economia germană va stagna probabil în trimestrul trei din acest an, a estimat joi Banca Centrală a Germaniei […] The post Bundesbank se aşteaptă la o stagnare a economiei germane în trimestrul trei din 2025 appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Politocrația – noua față a democrației captive; ANATOMIA UNEI DEMOCRAȚII IMPERFECTE – ROMÂNIA (Col. (rz.) dr. Cătălin BALOG[1]) – Partea a II-a # Financial Intelligence
REZUMAT. Politocrația – noua față a democrației captive România traversează o etapă în care corupția nu mai este […] The post Politocrația – noua față a democrației captive; ANATOMIA UNEI DEMOCRAȚII IMPERFECTE – ROMÂNIA (Col. (rz.) dr. Cătălin BALOG[1]) – Partea a II-a appeared first on Financial Intelligence.
08:40
FEI, mandatat să obţină de la autorităţile din Ţările de Jos scutiri de impozit pe dividende pentru investiţiile României # Financial Intelligence
Guvernul a aprobat, ieri, un memorandum prin care mandatează Fondul European de Investiţii să obţină de la autorităţile […] The post FEI, mandatat să obţină de la autorităţile din Ţările de Jos scutiri de impozit pe dividende pentru investiţiile României appeared first on Financial Intelligence.
08:30
China acuză SUA că provoacă în mod deliberat panică în legătură cu controlul asupra pământurilor rare și se declară deschisă la negocieri # Financial Intelligence
Ministerul Comerțului din China a acuzat SUA că au creat „panică” în legătură cu controlul exercitat de Beijing […] The post China acuză SUA că provoacă în mod deliberat panică în legătură cu controlul asupra pământurilor rare și se declară deschisă la negocieri appeared first on Financial Intelligence.
08:30
Liderii UE solicită măsuri rapide pentru deblocarea activelor rusești înghețate în vederea finanțării Ucrainei (CNBC) # Financial Intelligence
Aproximativ 175 de miliarde de euro (204 miliarde de dolari) în numerar au ajuns la scadență din activele […] The post Liderii UE solicită măsuri rapide pentru deblocarea activelor rusești înghețate în vederea finanțării Ucrainei (CNBC) appeared first on Financial Intelligence.
