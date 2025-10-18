12:10

În această analiză, care va fi publicată în mai multe numere, va fi investigată în detaliu rețeaua complexă a influenței rusești în Europa și chiar la nivel global, examinând modul în care Vladimir Putin instrumentalizează FSB (Serviciul Federal de Securitate) pentru a-și îndeplini obiectivele strategice, beneficiind, conștient sau nu, de asistența lui Viktor Orbán și a unor elemente din cadrul serviciilor de informații maghiare, ”Oficiul de Informații al Ungariei”. Aceasta nu este doar o investigație asupra unor incidente izolate, ci o analiză cuprinzătoare a unei strategii concertate menite să remodeleze peisajul geopolitic, să conteste alianța transatlantică și să submineze ordinea liberal-democratică ce a definit Europa timp de decenii. Amploarea acestei întreprinderi necesită o abordare meticuloasă, demascarea mecanismelor de înșelăciune, analizarea fluxurilor financiare complicate, a declarațiilor publice și a acțiunilor secrete ale actorilor cheie implicați.