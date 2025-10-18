EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ – Două dintre victimele exploziei vor fi identificate cu ajutorul expertizelor ADN, pentru a se stabili cu certitudine identitatea acestora / Şapte dintre cele 15 victime duse la spital au fost externate
News.ro, 18 octombrie 2025 16:50
Toate cele trei victime care au murit în explozia produsă vineri în blocul din sectorul 5 al Capitalei sunt femei. Pentru una dintre acestea, identitatea a fost stabilită cu exactitate, însă în cazul celorlalte două, deşi se ştie cine erau, se vor face expertize ADN care să le stabilească cu certitudine identitatea, în condiţiile în care identificarea vizuală nu este posibilă. În ceea ce priveşte răniţii, şapte dintre cele 15 victime duse la spital au fost externate.
Acum 15 minute
17:10
Austria a anunţat sâmbătă că va susţine cel mai recent pachet de sancţiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, renunţând la opoziţia exprimată anterior şi eliminând astfel un obstacol important înaintea votului programat pentru începutul săptămânii viitoare, transmite Reuters.
Acum 30 minute
17:00
Un incendiu a avariat două locuinţe din municipiul Galaţi. Pompierii au stabilit că, cel mai probabil focul a pornit de un coş de fum neizolat corespunzător # News.ro
Un incendiu care a izbucnit, sâmbătă, la o casă din municipiul Galaţi, s-a extins şi la o a doua locuinţă. Pompierii au intervenit timp de mai multe ore pentru stingerea flăcărilor, la finalul acţiunii stabilind că, cel mai probabil focul a pornit de un coş de fum neizolat corespunzător.
17:00
Echipa FC Botoşani a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-0, formaţia Universitatea Cluj, în etapa a 13-a din Superligă.
Acum o oră
16:50
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ – Două dintre victimele exploziei vor fi identificate cu ajutorul expertizelor ADN, pentru a se stabili cu certitudine identitatea acestora / Şapte dintre cele 15 victime duse la spital au fost externate
Toate cele trei victime care au murit în explozia produsă vineri în blocul din sectorul 5 al Capitalei sunt femei. Pentru una dintre acestea, identitatea a fost stabilită cu exactitate, însă în cazul celorlalte două, deşi se ştie cine erau, se vor face expertize ADN care să le stabilească cu certitudine identitatea, în condiţiile în care identificarea vizuală nu este posibilă. În ceea ce priveşte răniţii, şapte dintre cele 15 victime duse la spital au fost externate.
16:40
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ – Anchetatorii nu pot intra în zona în care s-a produs explozia, din cauza riscului de prăbuşire şi folosesc nacele şi drone pentru a obţine imagini. Zeci de persoane, audiate # News.ro
Poliţia Română, care face cercetarea la locul exploziei în dosarul aflat în coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, foloseşte nacele şi drone pentru a realiza fotografii şi pentru a avea acces la imagini din interiorul imobilului în care s-a produs deflagraţia. S-a recurs la aceste mijloace în condiţiile în care accesul anchetatorilor în blocul în care s-a produs explozia nu este posibil, existând riscul ca acesta să se prăbuşească, mai ales în partea superioară a clădirii. De asemenea, oficialii Poliţiei anunţă că peste 20 de persoane au fost audiate în dosar, printre acestea numărându-se locatari şi martori.
16:40
Neymar nu este un exemplu pentru nimeni, spune Emerson Leao, campion mondial cu Brazilia în 1970 # News.ro
Cu câteva luni înainte de Cupa Mondială din 2026, cazul Neymar continuă să animeze dezbaterile din Brazilia. Emerson Leao, campion mondial în 1970 cu Seleçao, are o părere foarte clară în această privinţă.
16:40
Ministrul Sǎnǎtǎţii, discuţii cu vicepreşedintele Băncii Mondiale, Antonella Bassani, în Washington D.C: Am punctat necesitatea construirii unui nou Spital de Arşi pentru Adulţi în Capitală, investiţie majoră pe care o pregătim în perioada următoare # News.ro
Ministrul Sǎnǎtǎţii, Alexandru Rogobete, a avut discuţii cu vicepreşedintele Băncii Mondiale, Antonella Bassani, în Washington D.C, el arătând că a punctat necesitatea construirii unui nou Spital de Arşi pentru Adulţi în Capitală, o investiţie majoră pe care o pregăteşte în perioada următoare. O parte importantă a dialogului a vizat proiectele deja derulate împreună cu Banca Mondială, printre care Centrul de Arşi de la Timişoara, care va fi finalizat la finalul acestui an, Centrul de Arşi de la Târgu Mureş, programat pentru începutul anului viitor şi Centrul pentru copii cu arsuri grave de la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Bucureşti, care va fi finalizat anul viitor.
16:30
Proteste masive ”No Kings” împotriva administraţiei Trump, organizate sâmbătă în toate statele SUA # News.ro
Milioane de americani sunt aşteptaţi să participe sâmbătă la peste 2.500 de manifestaţii planificate în toate cele 50 de state, în cadrul celei de-a doua serii de proteste ”No Kings”, menite să denunţe ceea ce organizatorii numesc tendinţele autoritare ale administraţiei preşedintelui Donald Trump, relatează CNN.
Acum 2 ore
16:10
Arbitrul Marian Barbu va conduce la centru partida Dinamo – Rapid, care se va disputa duminică, de la ora 20.30, în etapa a 13-a a Superligii. Tot duminică, Horaţiu Feşnic va arbitra meciul UTA Arad – Oţelul Galaţi.
16:00
Au început reparaţiile la liniile electrice ale centralei nucleare Zaporojie, după instituirea zonelor de încetare a focului, anunţă AIEA # News.ro
Lucrările de reparaţie la liniile externe de alimentare ale centralei nucleare Zaporojie din Ucraina au început sâmbătă, după o întrerupere de patru săptămâni, a declarat directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, citat de Reuters.
15:40
Cetăţeni ai Regatului Haşemit al Iordaniei, descoperiţi de poliţiştii de frontieră giurgiuveni fără drept de circulaţie în Spaţiul Schengen # News.ro
Mai mulţi cetăţeni ai Regatului Haşemit al Iordaniei au fost descoperiţi de poliţiştii de frontieră giurgiuveni fără drept de circulaţie în Spaţiul Schengen, în urma unui control la un microbuz care venea din Bulgaria. Aceştia se aflau în posesia unor vize cu valabilitate teritorială limitată, eliberate de autorităţile bulgare.
15:30
UPDATE - Ilfov: Incendiu la o construcţie învecinată cu un cămin pentru vârstnici / În incinta magaziei a fost identificată o persoană decedată - FOTO # News.ro
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă după amiază, în localitatea Cornetu din judeţul Ilfov, focul manifestându-se la o construcţie învecinată cu un cămin pentru vârstnici. Conform autorităţilor, 30 de persoane au fost evacuate. În incinta magaziei a fost identificată o persoană decedată. Incendiul a fost lichidat.
15:30
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Prefectul Capitalei a convocat Comitetul Municipiului pentru Situaţii de Urgenţă, la ora 18.00: Blocul rămâne sigilat, locuitorii celorlalte scări pot intra, însoţiţi de Poliţie, pentru a-şi recupera bunuri personale
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, anunţă că a convocat Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, la ora 18.00, el arătând că a invitat şi locatarii scării unde s-a produs explozia, pentru a discuta şi a le oferi cele mai recente informaţii, în urma exploziei blocului din Rahova. Prefectul mai anunţă că tot blocul rămâne sigilat, însă locuitorii celorlalte scări pot intra, însoţiţi de Poliţie, pentru a-şi recupera bunuri personale din locuinţe.
15:30
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ – Un adolescent, externat, o tânără care a suferit intervenţii chirurgicale, s-a trezit şi are „status medical pozitiv”. Persoanele evacuate primesc îngrijiri medicale în ambulatoriu şi medicaţie, în cazul bolnavilor cronici # News.ro
Un adolescent rănit în explozia din cartierul Rahovei a fost externat, iar o adolescentă, care a fost supusă unei intervenţii chirurgicale, s-a trezit, este conştientă şi are „un status medical pozitiv”, afirmă ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete. Pacientul transferat la un spital din Austria a ajuns acolo în siguranţă.
Acum 4 ore
15:20
Ministrul Mediului, după publicarea raportului de la Salina Praid al Corpului de control al premierului: Confirmă, încă o dată, că decizia de demitere a fostului director al Apelor Române şi de asumare a unor reforme profunde a fost corectă # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a transmis sâmbătă, după publicarea raportului de la Salina Praid al Corpului de control al premierului, că documentul confirmă, încă o dată, că decizia de demitere a fostului director al Apelor Române şi de asumare a unor reforme profunde a fost o decizie corectă.
15:20
Fostul antrenor al echipei West Ham, Graham Potter, este în negocieri pentru a deveni următorul selecţioner al Suediei.
15:20
Prefectul Capitalei anunţă că a convocat Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, la ora 18.00: Blocul rămâne sigilat, locuitorii celorlalte scări pot intra, însoţiţi de Poliţie, pentru a-şi recupera bunuri personale din locuinţe
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, anunţă că a convocat Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, la ora 18.00, el arătând că a invitat şi locatarii scării unde s-a produs explozia, pentru a discuta şi a le oferi cele mai recente informaţii, în urma exploziei blocului din Rahova. Prefectul mai anunţă că tot blocul rămâne sigilat, însă locuitorii celorlalte scări pot intra, însoţiţi de Poliţie, pentru a-şi recupera bunuri personale din locuinţe.
15:10
Oficiali ai administraţiei Trump discută în secret o posibilă întâlnire cu Kim Jong Un în timpul viitoarei vizite în Asia # News.ro
Oficialii administraţiei Trump poartă discuţii neoficiale privind organizarea unei întâlniri între preşedintele Donald Trump şi liderul nord-coreean Kim Jong Un, în timpul turneului asiatic al liderului american programat pentru luna viitoare, potrivit unor surse citate de CNN.
15:00
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ – Autovehiculele parcate în zona blocului afectat de explozie, mutate din cauza „pericolului iminent” ca imobilul să se prăbuşească # News.ro
Primarul general interimar al municipiului Bucureşti, Stelian Bujduveanu, anunţă că toate autovehiculele parcate în zona unde a avut loc explozia, în blocul din sectorul 5, sunt ridicate în condiţiile în care blocul construit din plăci care s-au distanţat una de cealaltă în momentul deflagraţiei riscă să se prăbuşească. Potrivit edilului, aproape 100 dintre locuitorii blocului au fost cazaţi la hoteluri, aproximativ 300 au primit consiliere psihologică şi câtorva zeci li s-au făcut acte de identitate, în condiţiile în care cele pe care le au se află în blocul în care nu se poate intra, din cauza riscului de prăbuşire.
15:00
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă după amiază, în localitatea Cornetu din judeţul Ilfov, focul manifestându-se la o construcţie învecinată cu un cămin pentru vârstnici. Conform autorităţilor, 30 de persoane au fost evacuate şi nu există victime.
14:30
Formaţia Corvinul Hunedoara a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 3-2, echipa Ceahlăul Piatra Neamţ, în etapa a X-a a Ligii a II-a.
14:20
Instanţele federale din SUA rămân fără fonduri şi încep concedierile, pe fondul blocajului guvernamental # News.ro
Sistemul federal de justiţie al Statelor Unite va începe de luni reducerea activităţilor neesenţiale şi trimiterea în concediu fără plată a unor angajaţi, după ce fondurile disponibile pentru menţinerea operaţiunilor plătite s-au epuizat, potrivit unui memo intern obţinut de Reuters.
14:10
Pianistul şi compozitorul Mircea Tiberian a încetat din viaţă la vârsta de 70 de ani, la Galaţi, unde vineri seară a susţinut un concert.
13:50
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ: Constantin Gâlcă: O parte din copilăria mea a fost în Rahova. Tatăl meu şi fraţii mei stau încă acolo # News.ro
Tehnicianul echipei Rapid, Constantin Gâlcă, a declarat că a fost foarte afectat de explozia din cartierul Rahova, locul unde şi-a petrecut o parte din copilărie. Gâlcă a afirmat că tatăl său şi fraţii săi locuiesc încă în acest cartier.
13:40
Primarul din Sinaia, care în ultimele luni a avut interdicţia de a-şi exercita funcţia, fiind vizat într-un dosar de luare de mită, revine la Primărie: Adevărul e simplu, oraşul are nevoie de oameni care muncesc, nu de cei care fac calcule politice # News.ro
Primarul oraşului Sinaia, Vlad Oprea, care în ultimele luni a avut interdicţia de a-şi exercita funcţia şi a fost şi în arest preventiv într-un dosar în care este anchetat pentru fapte de corupţie, anunţă că revine la Primărie. „Adevărul e simplu, oraşul are nevoie de oameni care muncesc, nu de cei care fac calcule politice pe spatele comunităţii”, scrie Vlad Oprea în mesajul de pe reţelele de socializare în care anunţă că îşi reia atribuţiile.
13:40
Un distrugător american găzduieşte supravieţuitorii unui atac asupra unei nave suspecte din Caraibe # News.ro
Marina Statelor Unite deţine doi supravieţuitori la bordul unei nave de război, după ce i-a salvat dintr-o ambarcaţiune suspectată de trafic de droguri care a fost lovită de o rachetă americană în Marea Caraibilor, au declarat pentru Reuters trei surse familiare cu situaţia.
13:30
Locuitorii unui bloc din Târgu Mureş au solicitat intervenţia autorităţilor după ce pe scara imobilului s-a simţit miros de gaz. Pompierii au constatat scurgeri de gaz „minore”, alimentarea în bloc fiind sistată # News.ro
Locuitorii unui bloc din municipiul Târgu Mureş au solicitat, sâmbătă, intervenţia autorităţilor după ce au sesizat miros de gaz pe scara imobilului. Pompierii care au făcut măsurători au constatat că se produc scurgeri de gaz „minore”, alimentarea în bloc fiind sistată.
Acum 6 ore
13:20
Măsuri de ordine anunţate de Jandarmerie pentru meciul Dinamo - Rapid. 39 de suporteri dinamovişti şi 31 de fani rapidişti au interdicţia de participa la meciurile de fotbal # News.ro
Partida FC Dinamo - FC Rapid, din etapa a 13-a a Superligii, se dispută, duminică, de la ora 20.30, pe Arena Naţională. Jandarmeria anunţă că 39 de suporteri ai echipei gazdă şi 31 de suporteri ai echipei oaspete se află sub interdicţia participării la meciurile de fotbal.
13:00
Eurodeputatul PSD Vasile Dîncu susţine că fostul premier PNL Nicolae Ciucă era ”un om onest” ca lider politic şi ”un bun colaborator”. ”Te puteai baza pe el”, îl descrie Dîncu pe fostul şef al Executivului. Vasile Dîncu a fost ministru al Apărării în Guvernul Ciucă, însă a demisionat după mai puţin de un an pe motiv că nu putea colabora cu preşedintele de atunci, Klaus Iohannis. În acea perioadă, Vasile Dîncu a făcut unele declaraţii controversate despre războiul din Ucraina.
13:00
Gimnastică: Campionatul Mondial din Indonezia debutează duminică; România este reprezentată doar în probele feminine # News.ro
Campionatul Mondial de gimnastică artistică, aflat la ediţia a 53-a, va debuta, duminică, în Indonezia, cu calificările masculine. România va participa doar în probele feminine, iar până în 25 octombrie, Sabrina Maneca-Voinea, Denisa Golgotă, Anamaria Mihăescu şi Ella Oprea Creţu vor lupta pentru medaliile mondiale. Zece ani au trecut de la ultimele medalii mondiale pentru România.
13:00
Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a 10-a a Ligii a II-a:
12:50
Vasile Dîncu, întrebat despre o coaliţie PSD-AUR: În situaţia în care se află şi PSD, şi România, şi AUR, este imposibil de gândit o asemenea coaliţie. Oricum, nu cred că AUR va rămâne AUR-ul de acum şi peste patru ani - VIDEO # News.ro
Eurodeputatul PSD Vasile Dîncu exclude o alianţă PSD-AUR în următorii trei ani. Dar după alegerile parlamentare din 2028? ”Asta ţine de evoluţia vieţii politice. Pentru că şi AUR este un partid divers, nu este Simion de la primul până la ultimul membru şi asta va conta foarte mult în dinamica politică”, a spus eurodeputatul PSD. De asemenea, Vasile Dîncu este de părere că AUR va deveni un partid mai moderat odată cu trecerea timpului. ”Nu cred că AUR va rămâne AUR-ul de acum şi peste patru ani, şi peste zece ani, dacă va rezista”, susţine Dîncu.
12:50
Afganistanul şi Pakistanul încep negocieri de pace la Doha, după luptele sângeroase de la frontieră # News.ro
O delegaţie de rang înalt din Afganistan a plecat sâmbătă spre Doha pentru negocieri de pace cu Pakistanul, după ce cele două state au convenit prelungirea încetării focului în urma confruntărilor violente de la graniţă, a anunţat purtătorul de cuvânt al guvernului afgan, Zabihullah Mujahid, citat de Reuters.
12:50
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Bujduveanu, despre situaţia liceului de lângă blocul unde s-a produs explozia: Până când nu avem o certitudine cu blocul care a explodat, nu putem permite copiilor să intre în şcoală. Doamne fereşte, dacă pică blocul, ce facem? # News.ro
Clădirea Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” - afectată vineri de o explozie produsă la un bloc din sectorul 5 - trebuie pusă în siguranţă şi are nevoie de geamuri noi, afirmă primarul general interimar Stelian Bujduveanu. Acesta spune că, oricum elevii nu se vor putea întoarce în spaţiul de lângă blocul unde s-a produs explozia, din cauza riscului ca blocul să se prăbuşească.
12:50
Dîncu, după ce PSD a renunţat la progresism: În România, cuvântul progresism a fost total deturnat de la sensul iniţial. A venit AUR cu o campanie puternică şi a reuşit să diabolizeze acest cuvânt făcându-l să fie sinonim cu LGBT, ideologia woke - VIDEO # News.ro
Eurodeputatul Vasile Dîncu declară că PSD a renunţat la termenul ”progresist” din statut pentru că, în ultimii 20 de ani, cuvântul a fost deturnat de la sensul iniţial. ”A venit AUR cu o campanie puternică şi a reuşit să diabolizeze acest cuvânt, făcându-l să fie sinonim cu LGBT, ideologia woke şi alte lucruri”, a declarat Vasile Dîncu. Eurodeputatul social-democrat susţine că PSD, pe viitor, îşi propune să facă ”progres social nu prin vorbă, nu prin cuvântul progresist, ci prin fapte”.
12:40
Vasile Dîncu, despre ascensiunea AUR: Orice formă atitudinală extremă nu depăşeşte 35-37% în tradiţia noastră/ Este vorba şi de reacţie, este vorba şi de performanţa partidelor de la guvernare # News.ro
Sociologul Vasile Dîncu este sceptic cu privire la faptul că AUR, partidul clasat pe primul loc în preferinţele electoratului în sondajele de opinie realizate în această perioadă, ar putea ajunge la 50% din voturi, consderând că partidul lui George Simion chiar va scădea. „Orice formă atitudinală extremă nu depăşeşte 35-37% în tradiţia noastră”, explică Dîncu..
12:40
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Primarul general: Sigiliile decorative nu au ca rol să salveze vieţi, au ca rol doar ca să stopeze furtul de gaz. Rolul nostru este să protejăm cetăţenii, vrem din partea Distrigaz o abordare mai directă şi mult mai aplicată # News.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă că săptămâna viitoare, împreună cu oficialii Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), va discuta cu reprezentanţii Distrigaz, edilul spunând că solicită din partea distribuitorului de gaze „o abordare mai directă şi mult mai aplicată” şi subliniind că doreşte care sigiliile pe care compania le aplică acolo unde instalaţia de gaz nu poate fi folosită să nu fie doar „decorative”.
12:40
Vasile Dîncu: Ordonanţa 13 şi scandalul Nordis sunt „lucruri conjuncturale” în cariera lui Grindeanu/ Vechimea în partid, experienţa politică, echilibrul şi faptul că este doctor în matematică şi calculează întotdeauna ceea ce face, printre atuuri # News.ro
Vasile Dîncu, unul dintre social-democraţii cu influenţă, îl laudă pe actualul preşedinte interimar al PSD şi pentru moment unic candidat la şefia partidului, Sorin Grindeanu, susţinând, într-o emisiune la Prima TV, că Ordonanţa 13, care a scos oamenii în stradă şi scandalul Nordis, în care apare şi numele lui Grindeanu sunt „lucruri conjuncturale” în cariera acestuia.
12:30
Vasile Dîncu: Eu nu sunt de acord şi îmi pare rău că s-au făcut multe campanii în ultima vreme bazate pe frică. Campaniile legate de frică au dezorientat electoratul # News.ro
Spciologul Vasile Dîncu remarcă faptul că în ultima vreme fricile populaţiei au fost exploatate electoral, lucru cu care spune că nu este de acord, arătând că astfel de campanii „au dezorientat electoratul”. Dîncu e de părere că, în viitor, PSD şi celelalte formaţiuni trebuie să ofere „un răspuns civil” la temele şi temerile din societate.
12:30
Vasile Dîncu despre coaliţia de guvernare: Eu cred că are şanse să reziste. Dacă ar fi pe împărţirea belşugului, atunci ar putea să nu reziste. Acum trebuie să împărţim sărăcia mai degrabă # News.ro
Profesorul şi sociologul Vasile Dîncu este de părere că actuala coaliţie aflată la guvernare „are şanse să reziste” el argumentând că motivele de dispută ar fi fost mai mari dacă situaţia financiară a ţării ar fi fost una mai bună.
12:30
Vasile Dîncu explică, din punct de vedere sociologic, cum au ajuns partidele să aibă congrese cu un singur candidat: Acest fenomen ţine, după părerea mea, de modul în care s-au dezvoltat, au încercat să concentreze puterea # News.ro
Vasile Dîncu, profesor şi sociolog, a explicat, sâmbătă, la Prima Tv, cum au ajuns partidele să aibă alegeri interne la care formaţiunile să aibă candidat unic. „Acest fenomen ţine, după părerea mea, de modul în care s-au dezvoltat. Partidele politice au încercat să concentreze, apărând mai multe partide, apărând şi direcţii diferite, venind şi partidele de altă factură, s-a ajuns, până la urmă, ca partidele să încerce să concentreze foarte mult”, afirmă Dîncu.
12:20
Vasile Dîncu afirmă că nu e pentru prima dată când PSD ajunge la sub 20% în sondaje: Nu aceasta este cea mai mare îngrijorare a noastră/ Problema e legată de atitudinea generală faţă de democraţie şi de politică, care s-a schimbat la electorat # News.ro
Sociologul Vasile Dîncu afirmă că plasarea Partidului Social Democrat (PSD) la sub 20 de procente în sondajele de opinie în această perioadă nu reprezintă o premieră pentru partid, în trecut existând alte două astfel de situaţii. „Nu aceasta este cea mai mare îngrijorare a noastră”, afirmă Dîncu, sâmbătă, la Prima Tv, explicând că „problema este legată de atitudinea generală faţă de democraţie şi faţă de politică, care s-a schimbat la electorat”.
12:20
Aproximativ 22 de kilograme de canabis descoperite pe aeroportul Otopeni, la un cetăţean albanez care venea de la Atena - FOTO # News.ro
Aproximativ 22 de kilograme de canabis au fost descoperite pe aeroportul Otopeni, la un cetăţean albanez care venea de la Atena.
12:20
PSD a pierdut între 10 şi 15% din electorat în favoarea AUR, e de părere Vasile Dîncu. Sociologul spune că mulţi dintre votanţii partidului nu au mai mers la vot # News.ro
Partidul Social Democrat (PSD) a pierdut între 10 şi 15% din electoratul tradiţional în favoarea Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR), e de părere sociologul şi profesorul Vasile Dîncu. Acesta spune că scăderea PSD la ultimele alegeri e cauzată de faptul că mulţi dintre votanţii partidului nu au mai mers la vot, dar şi de reducerea „pe cale naturală” a unei părţi din alegătorii formaţiunii social-democrate.
12:20
Dolj: Şofer prins conducând, în loclaitate, cu o viteză de aproape trei ori mai mare decât cea legală # News.ro
Un şofer din judeţul Dolj a rămas fără permis de conducere pentru următoarele patru luni după ce a fost înregistrat de aparatul radar conducând, pe străzile unei localităţi, cu viteza de 148 de kilometri pe oră, aproape de trei ori mai mare decât cea legală.
12:20
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Bujduveanu: Ne pregătim pentru etapa cea mai grea, de luni, în care trebuie să relocăm fiecare familie pe termen mediu şi pe termen lung. # News.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă că peste 80 de persoane dintre cele care locuiau În blocul afectat de explozia puternică produsă vineri, în sectorul 5, au fost cazate în hoteluri. Bujduveanu spune că etapa cea mai grea, cazarea „pe termen mediu şi lung a familiilor”, începând de luni, abia urmează, el precizând că a discutat cu premierul Ilie Bolojan care a dat asigurări că Guvernul va sprijini Primăria Capitalei pentru a găsi soluţii în vederea asigurării de locuinţe, pentru sutele de oameni care nu mai pot intra în locuinţele lor din cauza deflagraţiei.
11:50
UPDATE - Bucureşti: Incendiu la subsolul unui bloc din Calea Plevnei/ Zece autospeciale ale pompierilor, trimise la faţa locului/Autorităţile au emis mesaj RO-Alert./ 45 de persoane au fost evacuate. O persoane are arsuri # News.ro
Un incendiu cu degajări importante de fum a izbucnit, sâmbătă, la subsolul unui bloc din Calea Plevnei, la faţa locului fiind trimise zece autospeciale ale pompierilor. Autorităţile au emis mesaj RO-Alert, solicitând populaţiei să evite zona şi să lase libere căile pentru intervenţia salvatorilor.
11:50
Trei persoane au murit şi alte cinci au fost rănite în urma unei explozii produse vineri seară la fabrica de explozibili Avangard din oraşul Sterlitamak, în regiunea Bashkortostan, a anunţat guvernatorul regional Radi Habirov pe canalul său de Telegram, transmite Reuters.
11:30
Bucureşti: Incendiu la subsolul unui bloc din Calea Plevnei/ Zece autospeciale ale pompierilor, trimise la faţa locului/Autorităţile au emis mesaj RO-Alert # News.ro
Un incendiu cu degajări importante de fum a izbucnit, sâmbătă, la subsolul unui bloc din Calea Plevnei, la faţa locului fiind trimise zece autospeciale ale pompierilor. Autorităţile au emis mesaj RO-Alert, solicitând populaţiei să evite zona şi să lase libere căile pentru intervenţia salvatorilor.
Acum 8 ore
11:20
Jaqueline Cristian, locul 47 WTA, a fost eliminată, sâmbătă, în semifinale la turneul de categorie WTA 250 de la Osaka, cu premii totale de 275.094 dolari.
