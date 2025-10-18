Starul Rapidului s-a întors nemulțumit de la naționala României. Anunțul lui Costel Gâlcă înaintea derby-ului cu Dinamo
Fanatik, 18 octombrie 2025 16:50
Unul dintre jucătorii de la Rapid, convocat de Mircea Lucescu la națională, a revenit supărat în Giulești. Ce dezvăluire a făcut Costel Gâlcă.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
17:20
”Fenta” cu repriza a doua! Andrei Vochin explică de ce succesul de la FC Botoșani nu e un miracol # Fanatik
Andrei Vochin a tras concluziile la cald după ce FC Botoșani a învins-o pe Universitatea Cluj (2-0). Cum transformă moldovenii jocul în repriza a doua
Acum 15 minute
17:10
Ca la școală! Cum a reușit Enzo Maresca să comunice cu jucătorii lui Chelsea, deși se afla în tribune pentru că s-a bucurat prea mult. Foto # Fanatik
Cum a reușit Enzo Maresca, antrenorul de la Chelsea, să comunice cu jucătorii săi, deși a văzut meciul cu Nottingham Forest din tribune. Italianul a luat cartonaș roșu în derby-ul cu Liverpool.
17:10
Demitere-șoc în Premier League! Antrenorul a fost dat afară la 19 minute după ce s-a terminat meciul # Fanatik
Șoc total în Premier League! Antrenorul a fost dat afară după doar 39 de zile. Înfrângerea din ultima etapă i-a fost fatală. Decizia luată de conducere.
Acum o oră
16:50
Starul Rapidului s-a întors nemulțumit de la naționala României. Anunțul lui Costel Gâlcă înaintea derby-ului cu Dinamo # Fanatik
Unul dintre jucătorii de la Rapid, convocat de Mircea Lucescu la națională, a revenit supărat în Giulești. Ce dezvăluire a făcut Costel Gâlcă.
16:30
Ce decizie a luat jucătoarea de tenis care anunța public că își caută iubit. A primit o mulțime de propuneri, însă a stat ceva pe gânduri # Fanatik
Jucătoarea de tenis care anunța că își caută iubit a primit o avalanșă de propuneri. Aceasta s-a gândit de două ori însă înainte să accepte una dintre ele.
Acum 2 ore
16:10
Cum au ajuns la Rapid Dan Petrescu antrenor și Ioan Becali președinte. Dezvăluiri în premieră # Fanatik
Tot adevărul din spatele mutării lui Dan Petrescu ca antrenor la Rapid și a lui Giovanni Becali ca președinte al giuleștenilor. Ce s-a întâmplat, de fapt.
16:00
Înainte de Metaloglobus – FCSB, Miculescu a spus care e cea mai mare temere a roș-albaștrilor: „O să ne pună probleme” # Fanatik
David Miculescu și Juri Cisotti au avut un mesaj clar înainte de duelul pe care FCSB îl joacă în SuperLiga, contra celor de la Metaloglobus, în etapa cu numărul 13.
15:40
Lamine Yamal este unul dintre cei mai în vogă fotbaliști ai momentului. Vedeta Barcelonei încearcă să profite din plin de acest lucru și a decis să nu mai acorde autografe.
15:30
Florin Cernat, dezvăluiri terifiante despre lupta cu cancerul: „Mi s-a spus că am ajuns prea târziu!” # Fanatik
Florin Cernat a povestit în direct care a fost cel mai greu moment din viața sa. În ce moment al vieții a aflat fostul fotbalist că are cancer și cum a reușit să depășească boala
Acum 4 ore
15:10
Înainte să vorbească de Dinamo – Rapid, Zeljko Kopic a ținut să transmită un mesaj: „Am auzit de familia lui Gâlcă” # Fanatik
Zeljko Kopic a prefațat confruntarea Dinamo - Rapid, capul de afiș al etapei a 13-a din SuperLiga. Ce mesaj a avut antrenorul croat la conferința de presă.
14:50
Fostul mare fotbalist din Ștefan cel Mare prefațează derby-ul Dinamo - Rapid. Care este marele avantaj al celor două echipe. Ce spune despre situația lui Mircea Lucescu
14:20
Derby-ul dintre Dinamo și Rapid, programat duminică, de la ora 20:30, va umple Arena Națională și va reprezenta un meci al confirmării sezonului excelent prin care trec echipele lui Zeljko Kopic și Constantin Gâlcă. Live […]
14:20
La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep a surprins pe toată lumea. Se iubește cu un jucător de tenis de care foarte puțini au auzit # Fanatik
Ajunsă la vârsta de 33 de ani, fosta adversară a Simonei Halep uimește din nou. Are o relație cu un jucător de tenis care nu este foarte cunoscut în sport.
14:10
Care a fost, de fapt, relația Nadiei Comăneci cu familia Ceaușescu si de ce a ajuns Elena Ceaușescu să o urască pe marea campioană # Fanatik
Ce legătură a existat între Nadia Comăneci și familia Ceaușescu. De ce a detestat-o Elena Ceaușescu pe marea gimnastă română intrată în istorie.
13:50
La doar 26 de ani, atacantul român de națională trăiește un adevărat coșmar! Grav afectat și de o dramă personală, nu a mai înscris de doi și ani și jumătate # Fanatik
Unul dintre cei mai promițători atacanți români a ajuns într-o situație ingrată deși are numai 26 de ani și părea pe o traiectorie ascendentă în cariera sa
13:40
Mircea Lucescu a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe antrenorul din SuperLiga: „Ar trebui să fim mai atenți la ceea ce spunem” # Fanatik
Mircea Lucescu nu a stat pe gânduri și l-a sunat pe antrenorul din SuperLiga României pentru a-i adresa mulțumiri. Ce a spus tehnicianul despre ultimele conflicte din spațiul public
13:30
Blocurile inteligente construite de Mitică Dragomir: „Pac, comanzi să se încălzească de pe drum!” # Fanatik
Dumitru Dragomir are un proiect imobiliar cum nu s-a mai văzut în România. El a dezvăluit o parte din dotările pe care le vor avea blocurile inteligente pe care le va construi.
Acum 6 ore
13:10
„Tatăl și frații mei stau acolo”. Costel Gâlcă aproape a izbucnit în lacrimi la conferință după explozia blocului din Rahova. Video # Fanatik
Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, a vorbit despre evenimentul nefericit petrecut în Rahova, acolo unde un bloc a explodat din cauza unor scurgeri de gaze.
13:00
Nadia Comăneci, vizită într-un oraș în care nu a mai fost de ani buni: ”Sunt extrem de impresionată de această priveliște fantastică” # Fanatik
Nadia Comăneci a făcut o deplasare într-o localitate pe care a revăzut-o după o perioadă extrem de lungă. Ce a dezvăluit fosta gimnastă, în vârstă de 63 de ani.
12:40
Neluțu Varga i-a pregătit întăriri lui Andrea Mandorlini la CFR Cluj! Fotbalistul a semnat pe 3 ani cu echipa din Gruia după o întreagă „telenovelă”.
12:20
Italienii au dezvăluit ce va păți Cristi Chivu sâmbătă seară pe Olimpico în Roma – Inter: „Știe deja ce îl așteaptă” # Fanatik
Fanii capitolinilor nu au uitat condițiile în care fostul internațional român a părăsit echipa. Cristi Chivu va fi huiduit pe Olimpico în derby-ul dintre Roma și Inter
12:10
La 47 de ani, fostul jucător al Rapidului are o meserie surprinzătoare din care face bani mulți. „Reușesc să schimb viața oamenilor în bine” # Fanatik
Un fost jucător de la Rapid a ajuns să aibă o meserie surprinzătoare care îi aduce mulți bani. Are 47 de ani și recunoaște că a schimbat viața multor persoane.
11:50
Meme Stoica l-a mustrat pe Bîrligea: „Mi-aș dori și la FCSB să fac același efort ca la națională!” # Fanatik
Mihai Stoica s-a luat de Daniel Bîrligea după meciul România - Austria 1-0. Președintele C.A. al roș-albaștrilor e deranjat de faptul că atacantul nu face aceeași risipă de efort și la FCSB
11:40
Liviu Bocciu’ Ungurean, în uniformă militară: liderul de galerie din Giulești a răspuns apelului MApN. Ratează Dinamo – Rapid? Exclusiv # Fanatik
Exercițiul de mobilizare al rezerviștilor din București îl vizează și pe Liviu Ungurean, supranumit Bocciu. Șeful Peluzei Nord din Giulești s-a prezentat la unitatea militară din cauza războiului din Ucraina.
Acum 8 ore
11:20
“Îl doare-n pălărie pe George Găman de Universitatea Craiova!”. Declarația care dă foc Băniei # Fanatik
George Găman a fost protagonistul unor decizii controversate în meciul Csikszereda - CFR Cluj 2-2. Ce a spus un oficial al Universității Craiova despre arbitrul oltean.
11:10
”Locul din altă lume” pe care Sorana Cîrstea l-a vizitat. Turiștii din toate țările vin aici pentru vietățile considerate sacre # Fanatik
Destinația inedită în care a ajuns jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea. Vizitatorii din toate colțurile lumii o admiră pentru creaturile văzute drept sacre.
10:50
Veste mare pentru FCSB! A fost recuperat după operație și va fi în lot pentru meciul cu Metaloglobus # Fanatik
FCSB primește o veste bună înainte de meciul cu Metaloglobus! S-a recuperat după operația făcută în străinătate și va fi în lot la primul meci al campioanei după pauza internațională
10:40
Gică Hagi, mural de senzație pentru Columbia la cererea expresă a ambasadorului: “De Crăciun e gata!”. Unde va fi realizată pictura artistică # Fanatik
Gică Hagi şi Carlos Valderrama vor avea un mural de senzaţie. Iniţiativa este a ambasadorului Columbiei la Bucureşti. Când va fi gata și unde va fi realizată pictura artistică.
10:20
Meci abandonat înainte de final! Conduceau cu 1-0 în inferioritate, însă decizia arbitrului le-a provocat lacrimi pe teren: fosta echipă a lui Mircea Rednic, în prim-plan. Video # Fanatik
Fosta echipă a lui Mircea Rednic a fost în centrul unui moment extrem de controversat în Belgia. Arbitrul a fost lovit cu obiecte din tribună în minutul 88, iar decizia luată a provocat lacrimi jucătorilor
10:10
Se construiește un nou stadion în România. Costă 10 milioane de euro și, deși este micuț, cu doar 5000 de locuri, poate să găzduiască meciuri din preliminariile cupelor europene # Fanatik
România va avea un nou stadion. Acesta va costa în jur de 10 milioane de euro și ar urma să aibă peste 5.000 de locuri. Unde va fi însă amplasat și când va fi gata?
09:50
“Dezamăgire mare!” Cât de afectat este, de fapt, Ştefan Târnovanu pentru că a fost rezervă la echipa naţională # Fanatik
Ştefan Târnovanu a fost lăsat, din nou, pe banca de rezerve de Mircea Lucescu. Mihai Stoica a dezvăluit cât de afectat este portarul FCSB de situaţia de la naţionala României.
09:40
„Unii latră pe lângă mine și Gigi Becali”. Patronul liderului SuperLigii, reacție dură pentru Giovanni Becali # Fanatik
Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, i-a dat o replică acidă lui Giovanni Becali. Finanțatorul liderului SuperLigii a luat foc după ce reputatul agent FIFA a declarat că poziția de lider a Botoșaniului e o rușine
Acum 12 ore
09:20
Absență importantă din derby-ul Liverpool – Manchester United! Fabrizio Romano a confirmat # Fanatik
Arne Slot a avut o veste proastă pentru fanii lui Liverpool, înainte de derby-ul pe care "cormoranii' îl joacă în Premier League, cu Manchester United.
09:10
Ce s-a ales de Sandra Izbașa, campioana olimpică adorată de milioane de români. Ce face astăzi, la 13 ani de când a câștigat două medalii de aur la JO # Fanatik
Ce se mai știe de Sandra Izbașa, campioana olimpică care a cucerit milioane de români după ce a câștigat două medalii de aur la Jocurile Olimpice. Cu ce se ocupă în prezent.
09:00
Explicația dezastrului de la naționala care a jucat în semifinalele CM 1994, ajunsă acum ciuca bătăilor în Europa: “Suntem singura țară din Uniunea Europeană care nu a făcut asta!” # Fanatik
Naționala care a fost la un pas să joace finala Campionatului Mondial din 1994 nu găsește drumul spre ieșirea din mediocritatea în care se zbate de peste două decenii
08:40
Dan Șucu, acționarul majoritar de la Rapid și de la Genoa, a fost întrebat direct cât mai vrea să investească la formația bucureșteană, asta după ce a spus că până acum a băgat 40 de milioane de euro.
08:10
Afacerea de mare succes cu care Alex Pițurcă câștigă bani mulți în fiecare lună. A investit cu cap într-un domeniu care a luat mare amploare în România # Fanatik
Alex Pițurcă câștigă bani dintr-o afacere de mare succes. Acesta a decis să își pună încrederea într-un domeniu care a tot luat amploare în România.
07:50
Au apărut pirații Europei! Cine sunt fotbaliștii de top care se antrenează cu un ochi acoperit # Fanatik
Antrenamentele cu un ochi acoperit au rolul de a stimula creierul și ajută la îmbunătățirea timpului de reacție în timpul meciurilor, fiind împrumutate din box
07:40
Neconvocat la echipa națională, din cauza unor probleme medicale, Nicolae Stanciu a primit noi vești proaste de la antrenorul său de la Genoa, Patrick Vieira.
07:10
Victor Pițurcă a făcut dezvăluirea momentului despre partenera sa de viață, Maria. Au o familie frumoasă, fostul selecționer al României considerându-se norocos.
06:10
Neașteptat! Ce s-a ales de fotbalistul care a rupt plasele în Liga 1. Face bani din metalurgie și studiază să ajungă paramedic # Fanatik
Nu toți foștii fotbaliștii se fac antrenori! Un atacant care a impresionat în Liga 1 s-a reprofilat după ce s-a retras. Află cine este fostul internațional care studiază pentru a deveni paramedic
Acum 24 ore
01:00
Laurențiu Reghecampf, aproape de prima mare performanță la Al-Hilal Omdurman. Ce s-a întâmplat înaintea jocului din Liga Campionilor Africii # Fanatik
Munca lui Laurențiu Reghecampf la Al-Hilal Omdurman începe să se vadă, chiar dacă nu are la dispoziție cele mai bune condiții. Ce a realizat tehnicianul român la formația din Sudan.
00:40
Jucătorii au protestat în startul meciului pe care Real Oviedo, formația unde evoluează Horațiu Moldovan, l-a disputat pe teren propriu contra lui Espanyol, în etapa a 9-a din La Liga.
00:30
Uluitor! Rivalul lui Dan Şucu a fost arestat! Patronul Rapidului s-a bătut cu el la baionetă pentru a prelua Genoa # Fanatik
Co-fondatorul companiei 777 Partners, care a contestat preluarea clubului Genoa de către Dan Şucu a fost arestat. Este acuzat că a fraudat peste 500.000.000 de euro.
00:10
Mirel Rădoi a luat la țintă și LPF după ce a răbufnit la adresa lui Lucescu: „Dacă ei doresc să jucăm de la zi la zi, vom face și asta!“ # Fanatik
Mirel Rădoi s-a arătat șocat de modul în care se fac programările partidelor din SuperLiga. Ce l-a deranjat pe tehnicianul Universității Craiova când a văzut data disputării restanței Csikszereda - CFR Cluj.
17 octombrie 2025
23:40
Fotbaliștii Farului au „explodat” la adresa lui Radu Petrescu după 0-0 cu FC Argeș: „Mi-a spus numai ‘Pleacă, pleacă, pleacă!’” / „Ar trebui chemat la interviuri” # Fanatik
Bogdan Țîru și Ionuț Larie l-au atacat pe arbitrul Radu Petrescu la finalul partidei Farul Constanța - FC Argeș 0-0. Ce au declarat cei doi fotbaliști.
23:30
MM Stoica are un mesaj pentru UEFA după ce Cupa Campionilor a dispărut din palmaresul FCSB # Fanatik
Mihai Stoica a reacționat după ce pe site-ul UEFA, cei de la FCSB, nu mai au în palmares Cupa Campionilor din 1986. Oficialul campioanei României spune, totuși, că formația pe care o reprezintă este continuatoarea.
23:20
Giovanni Becali intervine în scandalul lui Gigi Becali cu gloriile de la Steaua: „Merg la Bolojan. Așa, și?” # Fanatik
Giovanni Becali a intervenit în forță în scandalul dintre Gigi Becali și jucătorii de legendă ai Stelei. Celebrul agent FIFA a comentat inițiativa lui Marius Lăcătuș & Co. de a merge în audiență la premierul Ilie Bolojan
23:20
Pontul zilei de sâmbătă, 18 octombrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 2,90 la Superbet pentru Metaloglobus – FCSB # Fanatik
Cu pontul zilei de sâmbătă, 18 octombrie, din SuperLiga puteți să dați lovitura la Superbet cu un Bet Builder de cotă 2,90 la meciul Metaloglobus - FCSB.
23:10
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher. Ce se întâmplă cu legenda Formulei 1? Apar informații neașteptate la suprafață.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.