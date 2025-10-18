Constantin Gâlcă, declarații în lacrimi, după explozia de pe Calea Rahovei. Tatăl și frații antrenorului locuiesc în zona în care s-a produs tragedia

14:30

Medicina este adusă mai aproape de oameni prin emisiunea MediCOOL, iar pacienții și vedetele vin să își spună povestea, dar și să le împărtășească telespectatorilor diverse secrete pentru un stil de viață corect. Termenii dificili sunt transformați într-un limbaj prietenos, iar specialiștii din platou oferă cele mai bune sfaturi pentru a duce o viață cât mai sănătoasă și confortabilă. În ediția de diseară, care va fi difuzată pe Antena 1 și AntenaPLAY, de la ora 18:00, Ramona Olaru va vorbi despre trucurile pe care le are pentru un ten cât mai luminos și hidratat, lipsit de riduri, dar și pentru un trup armonios.