Constantin Gâlcă, declarații în lacrimi, după explozia de pe Calea Rahovei. Tatăl și frații antrenorului locuiesc în zona în care s-a produs tragedia
SpyNews, 18 octombrie 2025 16:50
Constantin Gâlcă a crescut în cartierul Rahova, acolo unde se află în continuare tatăl și frații lui. Antrenorul echipei Rapid a făcut declarații în lacrimi, după explozia în urma căreia au murit trei oameni, iar 14 au fost răniți.
Acum 15 minute
17:10
Tensiuni mari în Rahova, după explozie. Locatarii nu sunt lăsati să între în bloc, din cauza riscului de prăbușire. Nu a fost găsit nici sigiliul # SpyNews
Lovitură după lovitură în Rahova. La o zi de la explozia devastatoare, specialiștii continuă expertizele blocului distrus. Riscul de prăbușire este tot mai mare, motiv pentru care locatarii nu sunt lăsați, pentru moment, să pătrundă în interior și să își ia lucrurile.
Acum o oră
16:50
16:40
De când se cunosc, de fapt, Irina Columbeanu și Andreea Bostănică! Imagini rare cu cele două de acum 10 ani # SpyNews
Irina Columbeanu și Andreea Bostănică au o relație mai veche decât ar fi crezut fanii! Cele două s-au afișat împreună recent, dar sunt prietene de peste zece ani. Iată imagini vechi cu influencerița și fiica Monicăi Gabor!
Acum 2 ore
15:50
Scurgere de gaze la un bloc din Târgu Mureș. Locatarii au alertat autoritățile. Ce au descoperit pompierii # SpyNews
Au fost clipe de panică pentru locatarii unui bloc din Târgu Mureș. Oamenii au sesizat o scurgere de gaze, așa că a fost necesară intervenția autorităților. Alimentarea în bloc a fost sistată.
15:30
Incendiu în Ilfov. O magazie a fost cuprinsă de flăcări. 30 de persoane dintr-un cămin de bătrâni au fost evacuate # SpyNews
Incendiu în Cornetu, Ilfov, acolo unde o magazie a fost cuprinsă de flăcări. 30 de persoane de la un cămin de bătrâni au fost evacuate, iar pompierii intervin în aceste momente.
Acum 4 ore
14:50
Sore, surprinsă de gestul iubitului pentru ea, după o săptămână grea. Ce a făcut bărbatul din viața ei pentru cântăreață # SpyNews
Sore a recunoscut în urmă cu câteva săptămâni că trece printr-o perioadă mai complicată, însă fără a dezvălui despre ce este vorba. Cântăreața a fost surprinsă de gestul pe care l-a făcut iubitul pentru ea, care știa că în ultimele săptămâni au apărut provocări în viața artistei.
14:20
Cine este cea de-a doua persoană găsită decedată, după explozia din Rahova. Fina ei a făcut declarații dureroase: „Nimeni nu merită un asemenea sfârșit” # SpyNews
Trei persoane și-au pierdut viața, în urma exploziei din Rahova. O femeie însărcinată de 24 de ani a fost găsită sub un planșeu de beton, în timp ce o altă persoană a fost proiectată în blocul din apropiere, la aproximativ 50 de metri distanță. O avocată și-a pierdut viața, în urma tragediei.
13:40
În ce stare este femeia care a făcut semne cu mâna pentru a fi salvată de sub dărâmături, în urma exploziei din Rahova. Tânăra a fost prinsă între plăcile de beton # SpyNews
O tânără de 24 de ani a fost prinsă între plăcile de beton, după explozia dintr-un bloc din Rahova. Femeia a avut doar o mână liberă și a reușit să le facă semne salvatorilor că este în viață.
Acum 6 ore
13:10
Alex Bodi și iubita lui, o nouă vacanță, după ce s-au împăcat. În ce destinație au plecat afaceristul și Anca # SpyNews
Alex Bodi și iubita lui s-au împăcat, la scurt timp după ce s-au despărțit. Anca a fost cea care a dat de înțeles că ar fi fost vorba de infidelitate, însă afaceristul și partenera lui nu au putut sta prea mult timp despărțiți. Cei doi se află în prezent într-o nouă vacanță.
12:30
Cum recunoști o eventuală scurgere de gaze. Semnele ale unei posibile explozii pe care să nu le ignori niciodată # SpyNews
În locuințele vechi, în care instalația de gaze nu a fost verificată de mulți ani, pot să apară scurgeri de gaze, care pot duce la un dezastru. Mirosul puternic este unul dintre semnele pe care nimeni nu ar trebui să le ignori. O flacără galbenă sau portocalie în loc de albastră poate fi un alt semn care arată o eventuală scurgere de gaze.
11:50
Incendiu în cartierul Grozăvești din Capitală! Mai multe clădiri ar fi afectate. A fost emis mesaj Ro-Alert # SpyNews
Un incendiu a izbucnit în Sectorul 6 al Capitalei. Pompierii intervin în aceste momente. Potrivit primelor informații, mai multe clădiri ar fi fost afectate. 45 de persoane au fost deja evacuate.
Acum 8 ore
11:10
STS confirmă că locatarii blocului unde s-a produs explozia din cartierul Rahova au anunțat o posibilă scurgere de gaze. Primul apel, efectuat cu o zi înainte # SpyNews
STS a confirmat că locatarii din blocul unde a avut loc explozia din cartierul Rahova au anunțat o posibilă scurgere de gaze. Un prim apel a fost efectuat în dimineața zilei de 16 octombrie, cu o zi înainte de dezastru. Alte 43 de apeluri au urmat, în care a fost anunțată explozia.
10:40
Ce se întâmplă cu cei 400 de locatari afectați de explozia din Rahova. Anunțul Primăriei Capitalei la o zi de la dezastru # SpyNews
400 de oameni au rămas fără casă, în urma exploziei de pe Calea Rahovei. Primăria Capitalei a anunțat că toți cei care au fost afectați vor fi ajutați. Locatarii și-au petrecut noaptea la hoteluri, urmând ca de luni să fie mutați în apartamente închiriate de Primăria Capitalei.
10:10
Una din victimele exploziei din Rahova, transferată la o clinică din Austria. În ce stare sunt ceilalți nouă oameni, internați în spitalele din București # SpyNews
O persoană afectată de explozia de la blocul de pe Calea Rahovei este transferată, în această dimineață, la o clinică din Austria. Victima are în stare gravă și este intubată. Alți nouă oameni sunt internați în spitalele din București.
09:40
Tatăl unui fost fotbalist este administratorul blocului afectat de explozia din cartierul Rahova. Inclusiv sportivul a copilărit acolo: „Îi era teamă de ceva rău” # SpyNews
Tatăl unui fost fotbalist, în prezent antrenor, este administratorul blocului afectat de explozia din cartierul Rahova. Sportivul a copilărit în blocul respectiv și și-a făcut griji că familia lui a pățit ceva.
Acum 24 ore
23:20
Descoperire macabră într-o localitate din Vaslui! Doi copii au fost găsiți morți într-o baltă, dezbracați # SpyNews
Un alt caz a șocat România! Doi copii au fost găsiți morți într-o baltă, în județul Vaslui. Aceștia erau dezbrăcați, hainele lor aflându-se la malul apei. Cine a alertat autoritățile.
23:00
Carmen de la Sălciua, mesaj emoționant, la 4 luni de când și-a pierdut tatăl. Cântăreața a mers la mormântul lui: "Un dor..." # SpyNews
Carmen de la Sălciua, în ipostaze emoționante, la mormântul tatălui său. Cântăreața și-a pierdut părintele în urmă cu aproximativ 4 luni. De atunci, are un gol imens în suflet, pe care nimeni nu-l va putea umple. Iată ce mesaj a transmis!
22:30
Ce i s-a întâmplat Oanei Monea de la Insula Iubirii în vacanță. Ispita supremă și-a ieșit din minți: "Acum e doar o străină..." # SpyNews
Oana Monea a vorbit deschis despre o întâmplare recentă din viața ei, care a făcut-o să se enerveze la maximum. Ispita supremă de la Insula Iubirii nu s-a așteptat la una ca asta!
22:30
Mireasa – Capriciile Iubirii. Alexandra, declarații în lacrimi înainte să părăsească emisiunea! Un admirator i-a trimis o surpriză # SpyNews
Eliminare la Mireasa, sezonul 12! Alexandra a plecat acasă din emisiune, după ce a intrat în cursa pentru eliminare și a primit cele mai multe voturi. Înainte de a părăsească emisiunea, concurenta a făcut declarații în lacrimi, dar a și primit un cadou de la un admirator secret!
22:10
Se topește după el! Flavia de la „Neatza” și Andrei Ciobanul, mai îndrăgostiți ca niciodată. Cum îl privește vedeta | PAPARAZZI # SpyNews
Flavia de la „Neatza” trăiește din nou emoțiile iubirii și emana acest acest lucru, parcă prin toți porii. Vedeta TV este îndrăgostită până peste cap și nu se sfiește să își manifeste dragostea.
22:10
Riscă viaţa copilului! Vlad Chiricheş şi fiul, prin loc nepermis şi printre maşini! Unde se grăbeau # SpyNews
Vlad Chiricheș, cum rar l-ai mai văzut! Fotbalistul, împreună cu unul dintre cei doi fii ai săi, au ieșit la o plimbare... cu peripeții! Sportivul și băiatul său au mers în ritm alert, printr-un loc nepermis și printre mașini. Iată unde se grăbeau atât de tare!
22:10
A fost victima malpraxisului și a trecut printr-un șoc anafilactic! Acum, Anda Ghiță face tot posibilul să amâne intervențiile chirurgicale necesare # SpyNews
A fost victima malpraxisului și a trecut printr-un șoc anafilactic! Acum, Anda Ghiță face tot posibilul să amâne intervențiile chirurgicale necesare, la care era programată. Cu ce problemă se confruntă cea mai cunoscută soacră din showbiz-ul românesc! Declarații exclusive.
22:10
Au luat o pauză în relație! Fosta soție a lui Lino Golden și Auday, esteticianul vedetelor, probleme în paradis. Ce se întâmplă cu cei doi. Exclusiv # SpyNews
După despărțirea de Lino Golden, Delia, fosta soție a cântărețului, a fost surprinsă la brațul medicului estetician Auday, iar cei doi și-au asumat rapid relația. În ultimele zile însă, fanii au observat că cei doi nu se mai urmăresc pe rețelele de socializare, ba chiar Delia postează mesaje care par să trimită la o problemă în cuplu. Da, ceva s-a întâmplat între ei, au luat o pauză în relație, iar Spynews.ro știe tot!
22:10
Călin Geambașu, război total! „Cine îi plătea avocații ca să mă atace? Dezolant, dar adevărat: părinții mei!” Documente exclusive # SpyNews
Călin Geambașu nu uită și nu iartă! După ce ani la rând a fost hărțuit cu dosare penale și a demonstrat că plângerile sale erau ținute la sertar de polițiști și procurori, celebrul artist aruncă bomba, într-o declarație exclusivă pentru SPYNEWS.ro.
21:50
Una dintre victimele exploziei din Rahova, transportată la un spital din Austria. De ce nu poate fi tratată în România, la 10 de ani de la Colectiv # SpyNews
Una dintre victimele rănite în explozia din blocul din Rahova urmează să fie transportată la un spital din Austria. Celelalte persoane rănite în explozie rămân la spitalele din România. Chiar și la 10 ani de la Colectiv, pacienții români ajung să fie tratați în alte țări.
21:40
Elevul care a stat fix lângă fereastra distrusă în urma exploziei din cartierul Rahova. A scăpat fără nicio rană # SpyNews
Unul dintre elevii care se aflau în bănci în momentul izbucnirii exploziei din cartierul Rahova a arătat că locul lui era fix lângă geamul spulberat de deflagrația produsă. Din fericire, a scăpat fără nicio rană. Ce a transmis băiatul.
21:00
Ce a cerut președintele Nicușor Dan după tragedia din cartierul Rahova: "Este revoltător și inadmisibil..." # SpyNews
Nicușor Dan, președintele României, a scris în mediul online un mesaj referitor la tragedia care a avut loc în această dimineață în cartierul Rahova. Liderul țării, șocat de cele întâmplate. Iată ce a transmis!
21:00
Tzancă Uraganu și-a cumpărat mașina de 300.000 de euro! Manelistul a vrut să își asorteze culoarea bolidului cu cea a telefonului mobil # SpyNews
Tzancă Uraganu și-a cumpărat o mașină de lux! Nu pentru că nu avea deja, ci pentru că și-a dorit să își asorteze culoarea noului telefon cu cea a bolidului! Așadar, manelistul și-a făcut un moft de aproximativ 300.000 de euro!
20:40
A fost extras trupul neînsuflețit al gravidei moarte în explozia din Rahova! Tânăra era prinsă între ruine # SpyNews
După o operațiune de ore întregi, echipele de intervenție au reușit să extragă trupul neînsufleșit al tinerei însărcinată în șapte luni. Din nefericire, aceasta nu a mai putut fi salvată și s-a constatat decesul.
20:20
Ella Vișan de la Insula Iubirii, în vizită la estetician! Ce intervenții și-a făcut blondina # SpyNews
Ella Vișan a decis că a venit momentul pentru o nouă intervenție estetică. Așadar, fără să mai stea pe gânduri, fosta concurentă de la Insula Iubirii a pornit spre cabinetul medicului, acolo unde a apelat la o alta procedură. Iată ce și-a făcut!
20:00
Claudia Shik de la Mireasa, sezonul 2, este însărcinată din nou! Bruneta mai are un băiețel # SpyNews
Bucurie mare în familia Claudiei Shik! Fosta concurentă de la Mireasa, sezonul 2, este însărcinată din nou! Bruneta este în culmea fericirii și a fost nerăbdătoare să împartă vestea cea mare cu soțul ei. Claudia Shik mai are un băiețel.
19:40
WhatsApp pregătește o actualizare importantă. Funcția care va schimba radical modul în care comunicăm # SpyNews
WhatsApp a făcut un anunț de ultim moment, în ceea ce privește o schimbare majoră la care se lucrează intens. Utilizatorii vor comunica cu totul diferit în viitorul apropiat. Iată despre ce este vorba!
19:30
Un martor al exploziei din Rahova a dezvăluit ce s-a întâmplat cu 10 minute înainte de tragedie! A contrazis tot ce se știa: ”Umblau la contor” # SpyNews
Un martor a făcut declarații halucinante la Acces Direct despre ce s-a întâmplat înainte de explozia din Rahova. Dezvăluirile femeii pot produce o răsturnare de situație, pentru că a făcut mărturisiri despre care nimeni nu știa.
19:00
Bianca Drăgușanu, rol principal la nunta lui Armin Nicoară și Claudia Puican! Artistul a făcut marele anunț # SpyNews
Se pregătește una dintre cele mai așteptate nunți din showbiz! Armin Nicoară și Claudia Puican urmează să se căsătorească. Marea surpriză a invitaților va fi Bianca Drăgușanu! Iată ce rol important va avea vedeta la eveniment.
19:00
Cătălin Cazacu, de la cel mai râvnit bărbat din showbiz, la un soț cuminte? Ce declarații a făcut motociclistul despre o posibilă căsnicie # SpyNews
Cătălin Cazacu, declarații uimitoare, despre o posibilă nuntă! Până acum, s-a bucurat de burlăcie, dar acum, motociclistul a decis că a venit timpul pentru o schimbare majoră. Iată ce planuri de viitor are!
18:50
Individul care și-a ucis iubita în Brașov și-a anunțat planul pe TikTok! Crima s-a produs sub privirile copilului de 2 ani # SpyNews
Apar detalii îngrozitoare despre crima din Vulcan, județul Brașov! Individul care și-a ucis iubita a anunțat pe TikTok ce urmează să facă. Crima s-a produs, în cele din urmă, iar bebelușul femeii era prezent la scenele îngrozitoare.
18:30
Explozia din cartierul Rahova a avut magnitudine de cutremur! S-a înregistrat o energie similară unui seism # SpyNews
Explozia de proporții din cartierul Rahova a fost extrem de puternică, fiind asemănătoare cu un cutremur! Anunțul cutremurător al INFP! Ce magnitudine a avut.
18:30
Cine este persoana care ar fi rupt sigiliul și ar fi pornit gazul, înainte de explozia din Rahova. Dezvăluiri halucinante despre tragedia care a întristat România # SpyNews
S-a aflat cine ar fi persoana care ar fi rupt sigiliul și ar fi pornit gazul, înainte ca explozia devastatoare din blocul din Rahova să se producă. Locuitorilor li s-ar fi cerut 1.500 lei ca problema să fie ”remediată”. La câteva ore distanță, s-a produs o deflagrație, iar trei persoane au murit.
17:40
Iubitul gravidei moarte în explozia din Rahova, declarații sfâșietoare! Trupul fetei a fost extras cu două macarale # SpyNews
O tânără însărcinată a murit în explozia din blocul din Rahova. Trupul ei neînsuflețit a fost găsit sub o placă de beton și a fost extras de echipele de salvare cu două macarale. Familia fetei, însă, este îngrozită de ce s-a întâmplat și a făcut declarații sfâșietoare.
Ieri
17:20
Artista Jo, imagini rare, alături de tatăl ei. Ce urare emoționantă i-a făcut de ziua lui: "N-a fost mereu..." # SpyNews
Cântăreața Jo, Ioana Anuța pe numele ei real, a postat imagini cum rar ai mai văzut! Artista și-a sărbătorit recent tatăl și a marcat evenimentul printr-o serie de fotografii, însoțite de o descriere emoționantă.
16:50
Apel disperat după explozia violentă din București. Autoritățile strâng ajutoare pentru cele 500 de familii care au rămas fără locuință # SpyNews
Aproximativ 500 de familii din București au rămas fără un acoperiș deasupra capului după explozia violentă de vineri dimineață, din cartierul Rahova. Autoritățile au făcut apel disperat pentru strângerea de ajutoare.
16:40
Nicolae Botgros, declarații cutremurătoare, despre problemele nepotului său cu drogurile. Prin ce clipe grele a trecut dirijorul # SpyNews
Artistul Nicolae Botgros a făcut mărturisiri șocante despre problemele nepotului său cu drogurile. Acesta a explicat că a trecut printr-o perioadă extrem de grea. Iată cum și-a găsit puterea de a lupta în continuare!
15:40
Explozie într-un bloc din Capitală! Imagini halucinante! Toate geamurile de la Liceul Bolintineanu, sparte de la deflagrație # SpyNews
O explozie a avut loc într-un bloc din Capitală. Totul s-a petrecut în apropierea Liceului Bolintineanu. Momentan, nu se știe care a fost cauza exploziei, dar geamurile liceului au fost sparte în urma deflagrației.
15:40
Fiul cel mare al Adrianei Bahmuțeanu a împlinit 18 ani. Vedeta, mesaj emoționant pentru Maximus: „Nu poți fi orfan dacă ai mama în viață” # SpyNews
Fiul cel mare al Adrianei Bahmuțeanu își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Maximus a împlinit 18 ani, însă relația dintre cei doi este în continuare rece. Vedeta i-a transmis un mesaj emoționant fiului ei, de ziua lui de naștere, sperând că într-o zi vor putea să discute.
15:40
Dan Voiculescu, victima bullyingului în copilărie? „Eram ignorat pentru că veneam dintr-o familie modestă. Dar m-am ridicat deasupra lor” # SpyNews
Subiectul bullyingului nu este o invenție modernă, iar copilăria lui Dan Voiculescu este o dovadă clară. Într-un moment sincer din podcastul „Fain & Simplu” cu Mihai Morar, fondatorul trustului Intact Media Group a vorbit despre felul în care a fost tratat de colegi în anii copilăriei și adolescenței, atunci când statutul social conta mai mult decât pare.
15:10
România marchează o premieră științifică la nivel regional. Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu prezintă concluziile cercetării genetice asupra celor mai longevivi români # SpyNews
Un studiu genetic pilot realizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României arată că factorii de mediu influențează mai mult decât moștenirea genetică durata vieții și procesul de îmbătrânire. Analiza este o continuare a proiectului de cercetare „Harta Longevității în România”, inițiat în 2024, care a urmărit identificarea factorilor biologici, sociali și de mediu ce determină longevitatea populației.
15:00
Încă un bărbat a fost ucis de urs. Trupul neînsuflețit a fost găsit de fiul său, pe un deal din Bicaz Chei # SpyNews
Încă un bărbat a fost ucis de urs. Tragedia a avut loc pe un deal din Bicaz Chei. Cel care l-a găsit a fost fiul său. Localnicii spun că în zonă apar deseori urși, care caută hrană.
14:30
Blocul unde s-a produs explozia de pe Calea Rahovei ar putea fi demolat. Anunțul de ultimă oră al premierul Ilie Bolojan # SpyNews
Blocul în care s-a produs explozia de pe Calea Rahovei ar putea fi demolat. Structura de rezistență ar fi avut de suferit. Sute de persoane ar fi rămas fără casă în urma deflagrației, în timp ce trei oameni au murit, iar alți 13 au fost răniți.
14:30
Ramona Olaru își dezvăluie toate secretele de beauty la MediCOOL, azi, de la ora 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY: “Târziu m-am apucat de o rutină de frumusețe!” # SpyNews
Medicina este adusă mai aproape de oameni prin emisiunea MediCOOL, iar pacienții și vedetele vin să își spună povestea, dar și să le împărtășească telespectatorilor diverse secrete pentru un stil de viață corect. Termenii dificili sunt transformați într-un limbaj prietenos, iar specialiștii din platou oferă cele mai bune sfaturi pentru a duce o viață cât mai sănătoasă și confortabilă. În ediția de diseară, care va fi difuzată pe Antena 1 și AntenaPLAY, de la ora 18:00, Ramona Olaru va vorbi despre trucurile pe care le are pentru un ten cât mai luminos și hidratat, lipsit de riduri, dar și pentru un trup armonios.
13:50
Explozia de la blocul de pe Calea Rahovei ar fi fost provocată de o acumulare de gaze. Cineva ar fi dat drumul la alimentare la o zi după ce a fost oprită # SpyNews
Explozia de la blocul de pe Calea Rahovei ar fi fost provocată de o acumulare de gaze, susțin autoritățile. În urmă cu o zi, alimentarea a fost oprită, s-a pus un sigiliu, care mai apoi a găsit rupt. Cineva ar fi dat drumul la gaze.
