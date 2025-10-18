Operațiunea “Ridicați licența Distrigaz”!

10:20

Adrian Nica, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), a declarat miercuri seară la un post de televiziune că de la fostul șef al statului, Klaus Iohannis, ar fi de recuperat aproximativ 1 milion de euro. Pe de altă parte, președintele ANAF le-a atras atenția și „bombardierilor", spunând că dacă au mașină scumpă pentru care […] The post Șeful ANAF: De la Iohannis avem de recuperat 1 milion de euro/Fiscul, cu ochii pe „bombardieri": „Să se gândească de trei ori înainte"